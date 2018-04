Moción de censura a la realidad española

Voz 1341

buenas noches muy buenas noches tan ligada a la semana mira me llamo Luis a los quince años fui Medalla de Oro juvenil de velocidad en los Campeonatos de España de atletismo a lo veintidós acabe en tres cursos la carrera de Derecho a los veintitrés después de una operación de cambio de sexo fui Miss Mundo elegida en Colombia a los treinta recuperado mi sexo original conseguir el Premio Nobel de Física dos cincuenta cansado de triunfar me dediqué a la vida modesta de poeta profesor colaborador de Hora Veinticinco este Angie al quiero que sea mi currículum en la página del programa de aquí en adelante porque como todo se repite tanto en el rudo ibérico uno puede buscar la variación de su mirada semanal en el humor huelas matices el escándalo Cifuentes sirve a los enemigos de lo público para criticar el prestigio de la Universidad matice la universidad tiene mucho prestigio sino no habría tanto interés en adornar el currículum con títulos universitario lo que no tiene prestigio es la decencia personal ya que no hace falta para ocupar cargos políticos en España otro matiz estamos al borde del catorce de abril yo creo que sin República no hay democracia pero sin democracia no hay tampoco República los que defienden la república saltándose a la torera las leyes democráticas son tan fantasmas como los que confunde las leyes la aplicación del derecho con el uso sectario de los códigos por qué se empeñan nacionalismo catalán en proponer un imputado como president de la Generalitat y por qué se empeña el juez en no otorgar la libertad condicional a un ciudadano que tiene derecho a ella a falta de política de buen juego esto se está convirtiendo en un derbi de hooligan y veremos quién acaba pitando el penalti en el último segundo por dónde saldrá el delirio el príncipe heredero saudí por otra parte no hay que olvidar otras cosas representante de un país sin derechos humanos es recibido con todos los honores en España es que trae dos mil millones de euros convertibles en barcos de guerra donde manda el dinero no hay dignidad que valga si los Astilleros de Cádiz consiguen trabajo quién puede olvidarse de que el veinticinco por ciento de su población está en paro todo se enreda con todo cómo vamos a tener buenos servicios público si la ingeniería fiscal y las leyes consiguen que las grandes fortunas no paguen los impuestos que pagamos nosotros es para pensárselo ahora que empieza la campaña de la declaración de la renta y ahora que sigue la lucha los pensionistas vamos a preguntarnos cómo puede sostenerse el sistema con unos salarios cada vez más degradados me parece que no basta con una moción de censura para cambiar a la presidenta de Gobierno de la Comunidad de Madrid hay que presentar una moción de censura contra la realidad española en su globalidad necesitamos recuperar un nosotros y un nosotras que pueda levantar con orgullo la cabeza buenas noches Ángels un beso de un falso premio Nobel de Física Miss Mundo en Colombia y campeón de atletismo en la nube quizá sea menos fiable que el beso el beso de un modisto de un modesto poeta que construya trajes con palabras dispuesto a no besar como Judá un buen fin de semana gracias Luis cree todo tu curriculum lo que más me ha sorprendido era lo de la velocidad lo del atletismo a cambio de sexo yeso no imaginaba que el atletismo no pues mira también uno tuvo en su juventud reconocida