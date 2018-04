El Concejal de Deportes de Gijón: "Es inconcebible que esas dos personas (miembros de los Ultra Boys) estuvieran en una reunión con el club"

Voz 1 00:00 Balanchine te estoy poniendo competencias voy a sacar ir ne Jaydy lanzamiento de hago de mi vida

Voz 3 00:45 como decía al inicio del programa Hoy los compañeros del

Voz 1991 00:48 comercio publicaban una fotografía de hace uno

Voz 4 00:50 mis más o menos en el que salía el consejero del Sporting de Gijón reunido con las peñas de Sporting entre ellos dos

Voz 1991 00:59 en teoría o a priori representantes de la Peña o de la grada animación mejor dicho del del Sporting de Gijón David González quedan muy buenas hola buenas noches y quiénes son estas dos personas que aparecen en esa fotografía

Voz 0480 01:14 pues si esas personas son representantes de la lengua de animación y representantes de la peña ultra Boys que están en el punto de mira una vez más por diferentes incidentes que se han producido en los últimos días de la semana pasada gravísimo en una pelea en un bar de copas de Gijón con varios agredidos en una fiesta de el sean es un club de Gijón dependencia de izquierdas donde varios miembros ultras identificados como tal accedieron con barras de hierro aquí agredir Don bueno siempre supuestamente porque tienen que ser juzgados pero es lo que recoge los testimonios lo que recoge la policía lo que entiende la jueza que ha mandado a prisión a test de ellos prisión preventiva varios tenían antecedentes llegados les ha obligado a presentarse en el juzgado cada cada quince días son representantes de esta peña que como hoy publica el diario El Comercio tiene una orden de alejamiento de El Molinón es verdad que la reunión no se produce en el Molinón se en las instalaciones estén Sporting en Mareo pero lógicamente pues mucha gente ha puesto el grito en el cielo porque el Sporting haya podido dormirse com hay personas que tiene orden de alejamiento de El Molinón desde el Sporting lo que dicen es que no sabían esta circunstancia que lo desconocía lo cual no sé si es mejor o peor si ese si no lo sabían de verdad es grave y si lo sabía y lo hicieron a sabiendas de ello pues es todavía quizás más más grave esto ha provocado que en Gijón allá movimiento de reacción sobre todo por parte del Ayuntamiento también de las autoridades para valoró arcaica hacer porque efectivamente pues parece que en esta ciudad hay un problema con determinada violencia ya hay un problema que resolver también en este momento con Ultra Boys

Voz 1991 02:46 Jesús Martínez Salvadores el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón señor Martínez qué tal buenas noches

Voz 1157 02:52 hola qué tal muy buenas noches lo peor de todo pues un placer estar aquí en los micrófonos de la de la Cadena SER de un saludo todos los oyentes de de larguero

Voz 1991 03:00 no muchas gracias a usted por por atendernos y le ha sorprendido todo lo que ha publicado el comercio esa fotografía en la que aparecen estas dos personas con esos antecedentes

Voz 1157 03:12 por si no lo voy a no voy a mentir evidentemente menos sorprendido saber que dos de las personas que estaban en la reunión que el Sporting convocó con la afición para prepararles homenaje a El Brujo a Quini pescadores esas personas pues tengan una condena que les impide acceder al Estadio El Molinón no yo creo que que es inconcebibles y luego no no entendemos no como se puede dar cabida a dos personas las que pues el comportamiento supuestos más las actitudes algún cometido hechos delictivos sí que les impiden por tanto acceder al estadio que el Sporting los tendrá en cuenta a la hora de poder organizar cualquier tipo de acontecimiento

Voz 1991 03:46 yo creo que es impensable no que el Sporting de Gijón no supiese quién eran estas personas no

Voz 1157 03:52 bueno yo entiendo que desde luego el club debería saberlo no no no no son no son dos mil las personas que tienen prohibido el acceso a un a un recinto deportivo en la ciudad no por tanto deberían deberían de saberlo idilio refuerza no pues esa decisión que que el pleno del Ayuntamiento de Gijón eh organizadas por la totalidad de todos los grupos municipales que lo compone que son seis pues aprobará una declaración institucional que por supuesto no sólo condena este tipo de acontecimiento sino que obliga al exige al club al que tiene que tomar medidas muy severas muy drásticas a partir de ahora es en el martes

Voz 1991 04:28 Diez el el comercio también habla de que estas dos personas están pendiente de juicio por agresión a diez policías no nacionales durante los disturbios que lamentablemente se produjeron después del partido contra el Oviedo y que uno de ellos además se encuentra en calidad de investigado judicial por los disturbios de Madrid en aquel famoso lamentable incidente entre aficionados del Atlético de Madrid una aficionados no entre borregos del Atlético de Madrid con borregos del Deportivo de La Coruña que lamentablemente acabó con la muerte de uno de ellos sabían eso

Voz 1157 04:59 pues ellos transmiten que no transmiten que no desde luego a nosotros no nos entra en la cabeza no Gijón

Voz 1991 05:09 no no no puede entender que el Sporting no sepa quién invita a su casa Sagnol no lo comprenden unos bueno habernos otros que que

Voz 1157 05:15 pensamos que el Sporting con buena atención organizado una reunión con representantes de la afición para organizar un homenaje a la figura más grande que el reporterismo como es concluir dentro de las dos personas que se sienten a esa mesa una mesa en la que podría haber diez personas nueve ya doscientas personas vos de esas personas son las que acabas de relatar con esos antecedentes no damos puedo no lo podemos entender porque lo quiero decir es que si el Sporting se caracteriza por algo es por tener una afición sana

Voz 1991 05:45 no ejemplar puesto

Voz 1157 05:48 la digo tenemos el recuerdo de aficionados abonados a segunda competición comiso que es nuestra en El Molinón el campo más antigua de España se llena cada quince días cada vez que jugamos fuera son miles los la famosa mareó a los aficionados del Sporting se desplazan a la ciudad de España y que además son recibidos de manera espectacular por todas las ciudades porque es una afición sana de una afición que viaja disfrutar del deporte y a pasarlo bien no tengo lo hemos consentir que haya un grupo permanente

Voz 5 06:14 son personas que pueda manchar la imagen de una ciudad ir a un equipo y una afición hablado con han hablado con el Sporting

Voz 1157 06:22 sí yo he automáticamente en el momento en el que se aprobó esta detonación mucho lo comunicamos al club en los próximos días una reunión donde vamos a a interesarnos por supuesto no van a hacer efectivo el cumplimiento de este de este mandato que el pleno del Ayuntamiento les les les comunica recordamos que el Estadio El Molinón Enrique Castro Quini es un estadio de titularidad municipal y por tanto pues el Ayuntamiento ese propietario del mismo iba a exigir al Sporting de que rompa todo tipo de relaciones con todas aquellas personas que que no sepan respetar es vivir en convivencia disfrutar de el deporte con nuestros frecuencia

Voz 1991 07:02 me sorprende que hoy no haya dado la cara al Sporting es decir que en su presidente Javier Fernández y el consejero que había estado en esa en esa reunión salgan hoy a a explicar a sus socios que ha pasado

Voz 1157 07:16 bueno pues evidentemente hubiera sido creemos que positivo hubiera salido si no lo hace pues pues próximas preferimos pensar que es porque están trabajando ya en ello desde luego yo les digo que en aprobó comuniqué al presidente del club lo que se había probado que Iker no había ningún tipo de duda que tenían que cumplir y yo sí esperemos que lo estoy pensando precisamente en cómo cómo hacer efectivo es institucional que entre otras cosas pues bueno que exige romper todo tipo de relación con estas personas igualar porque toda la gente que acceda al Molinón la gente que vaya al campo a a disfrutar del fútbol y animarse

Voz 1991 07:54 el señor Martínez sabiendo lo que ha pasado en los últimos días lamentablemente con todos los incidentes que hemos visto lógicamente con el nombre de Ultra Boys está manchado está manchado desde hace mucho tiempo por la lacra que ha habido en este país durante mucho tiempo como pasó en en en el Real Madrid con los Ultra Sur como paso en en Barcelona con los bolsos que se han acabado con esos grupos o por lo menos ya no entra nadie bajo la denominación de de esos grupos y creo que se debería hacer lo mismo con Ultra Boys supone algo de nuevo

Voz 1157 08:26 el Sporting en Gijón siempre había un incidente de este tipo pero este año pues lejos de ser aislados este tipo de acontecimientos desgraciados están sino recurrentes por tanto el creemos que que no toca otra otra solución que no sea esa no la gente que el Sporting decide que tienen la que tener una animación que entiendo que sí porque todos los clubes necesita obtener un grupo aficionados que animen que apoyen al equipo pero tiene que esa gente que rompa cuáles ha con esa denominación tiene que esa gente que vaya al campo a animar que vayan con los coros del equipo que vayan sólo pensando en el animar al equipo sin ningún otro tipo de consideración ni utilizando el deporte como una excusa para la tarjeta la violencia ya sea verbal o ya sea física

Voz 1991 09:10 pero que hay que acabar con este grupo

Voz 1157 09:12 por supuestos yo digo lo mismo

Voz 1991 09:14 el Frente Atlético que el Atlético de Madrid haberse espabilado una puñetera vez digo lo mismo de los Riazor Blues caber si el Deportivo de la Coruña espabilado una puñetera vez digo o los Herri Norte a ver si el Athletic espabilado una puñetera vez lo digo como todos los grupos radicales de este país

Voz 1157 09:28 como bien dice como indies Yago ahí experiencias ya en el fútbol español que se han llevado a cabo con con éxito muy bueno pues cuando algo ha funcionado pues tampoco hay que rompe habrá que tomar modelos que han funcionado en otras ciudades de España ya habrá que pues a adaptarlas a lo que es nuestra ciudad y nuestro club pero pero desde luego hacerlas efectivas ya

Voz 5 09:49 tipo de Mora David no sé si me dejó algo

Voz 0480 09:52 pues al margen de yo creo une reivindicación ya más global que quizás alguien debería legislar con respecto a esto desde las más altas instituciones para no tener que acreditan los clubes que solamente cumplan con la legalidad porque cumpliendo con la legalidad simplemente que es lo que defiende el Sporting además dice yo es que a mí un boicot sacar cinco

Voz 1991 10:11 para pro

Voz 0480 10:13 en Belize con los hombres tienden a mí lo que me pide la norma es que expulse a aquel que esté condenado en prisión lo algún altercado no me pide nada más eso no me en ejercicios de ejemplaridad de los cargo a todos presumiendo que algún día la van a liar bueno pues al margen de eso el Sporting juega en Valladolid este fin de semana Iván a viajar pues cuatro mil o cinco mil aficionados del Sporting la inmensa mayoría hoy a su equipo como es evidente a pasárselo bien pero bueno también es conocida la animadversión entre radicales de uno y otro equipo me consta que el concejal como la alcaldesa de Gijón van a viajar quería saber si han contactado con la gente de Valladolid doce y alguna preocupación por lo que pueda pasar este fin de semana concejal

Voz 1157 10:52 no la verdad es que no tenemos un conocimiento de nada no la verdad que no no es una noticia que nos que nos avisen los hablarme en ese sentido en las otras como dices vamos a vamos a viajar a apoyar al Sporting que como como pues como todo el mundo sabe pues estaba una posición ahora mismo muy buena ahí lo que queremos es pues las fuerzas está con el equipo de la Policía Nacional para para intentar conseguir ese objetivo que es lo que todos queremos que es volver a a la categoría de oro del fútbol español

Voz 1991 11:19 Simon lo extradeportivo lo que queremos acabar es con los cafés del mundo del fútbol con los que ensucian este deporte

Voz 1157 11:24 eso pues y con lo que hace que lamentablemente muchos

Voz 1991 11:27 padres tengan miedo a ir al fútbol con sus hijos por lo que pueda pasar eso es a día de hoy es así lamentablemente y hay que acabar con con eso con toda la gente que ensucia el mundo del deporte en general a la sociedad porque esta gente violenta en el fútbol estar vigentes violenta en su día a día en su vida personal y hay que acabar con ellos evidentemente y el concejal de Deportes de la Ayuntamiento de Gijón Jesús Martínez Le agradezco que no haya atendido esta noche en El Larguero un abrazo gracias a vosotros somos los David pues vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que pasa ellos nos ha dicho el concejal de Deportes que tiene en la reunión prevista para la semana que viene a ver qué explicaciones sobre toda el Sporting de que estaban esas personas dos personas que no pueden entrar en El Molinón que tienen una orden de alejamiento y estaba en una reunión del Sporting es que es alucinante macho

Voz 0480 12:14 sí mi como te decía ellos asegura la explicación que dan es que lo desconocía

Voz 1991 12:18 a Burdeos

Voz 0480 12:19 eh que bueno si lo desconocían algo falla porque en dos falla el control que tiene el Sporting sobre sus propios aficionados sobre la gente que recibe en su caso sobre la comunicación con la policía sí lo conocían pues es todavía más grave efectivamente al menos yo hay un mismo para esa esperanza que que esta ciudad no lo interpreta ya como dos tipos que hundía borracho se pelean entre sí que también está mal pero si lo un problema más generalizado y efectivamente desde el Ayuntamiento y seguramente de la policía se van a empezar a tomar medidas de verdad Hinault a quitarle hierro de Obama al fútbol ya se pelean se fueron cuatro palos que estarían mal igual pero al menos se ha tomado conciencia de que existe un problema real de violencia porque la escena del sábado pasado lo ponen acusados con barras de hierro entrando en un bar pegando a cualquiera que estuviera por delante invitando a la fuga antes de que llegar la policía eso ya parece tener más la Sicilia de los años veinte era que que que es una ciudad moderna y que una ciudad habitable

Voz 1991 13:12 hay gente que se preocupa de mandarle mensajes privados a través de las redes sociales cuando estás haciendo el programa hablando de este tipo de de cosas pues mira bueno saberlo con quién tiene uno delante de quién está hablando y vamos a seguir muy atentos en el Sporting de Gijón evidentemente lo que tenía que salir es diciendo señores la hemos liado nos hemos equivocado sino éramos conscientes ha fallado pero vamos la forma de trabajar del club de no saber a quién invitas a tu casa para tomar decisiones para un homenaje a Quini lo sabían es que es casi peor

Voz 0480 13:45 de hecho lo hemos ofrecido al Sporting balcones espero perra lo sabe y el presidente Javier Fernández de momento no quieren hacer declaraciones bueno como es que el concejal sería bueno que lo explicaran pero ha declinado la invitación de la Cadena SER para que nadie dude que les hemos ofrecido los micrófonos para que no hubiera subido