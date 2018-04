Yago de Vega: "Valverde queda tocado porque no ha sabido gestionar la gran competición"

Voz 1991

tipo como el Athletic a ti te examinan a largo plazo quiero decir que si tú tienes un bache de estos a mitad de temporada lo puedes pasar con algo de pena pero lo pasas en el Barça no en el Barça o el Madrid con los grandes equipos esto es un examen cada semana es un examen cada competición y lamentablemente todo lo que había hecho Valverde hasta día de hoy parece que se ha borrado de un plumazo por qué la última imagen que queda es la eliminación en Liga de Campeones queda tocada la imagen de de Valverde porque tampoco se le vio capacidad de reacción cuando veía que el equipo estaba siendo sobrepasado por todas partes y que iba a quedar eliminado como al final cayó en esto no vale lo hecho anteriormente en la Liga ya la tienes ganada con lo cual además esa está malo para Valverde el tener la Liga ganada porque es algo que ya se ha celebrado o que casi ya se ha celebrado si fuese una competición que todavía tienes que ganar todavía la ganan si le das esa alegría de hemos ganado la Liga no es que la Liga ya la tenía ganada entonces da un poco la sensación de que Valverde le queda tocado porque no han sabido gestionar la gran competición como es la Liga de Campeones y más una eliminatoria que tenías completamente dominada y controlaba se le fue de las manos el partido de vuelta no supo reaccionar ahora tiene la final de Copa veremos qué es lo que pasa contra el Sevilla porque me da a mí que tiene tiempo de de recuperación pero el Barça está tocado están muy tocado ante un Sevilla que hoy ha hecho historia metiéndose en cuartos de final fíjate la diferencia un Sevilla que tiene que estar contento por la temporada que ha hecho en Champions y un Barça que está completamente decepcionado pues la competición que ha hecho en Champions precisamente llegando al mismo punto pero no cayendo de la misma manera con lo cual vamos a ver porque es el puede hacer muy larga la temporada al Barça con lo que queda por delante que como digo el título de Liga ya lo tiene celebrado podríamos decir aunque todavía no es matemático