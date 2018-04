Alex Abrines: "Los playoffs son otra liga"

Voz 0159 00:00 Larguero Marta Casas muy buena hago buenas noches porque tenemos que hablar de la NBA porque

Voz 1991 01:09 a los play off si bien después de ochenta y dos

Voz 1509 01:12 partidos después de casi siete meses no no está nada mal después de casi siete meses de competición empieza lo realmente bueno de la NBA empiezan los playoffs en esa lucha por el anillo unas eliminatorias por el título en la que además vamos a tener a seis jugadores españoles José Manuel Calderón con los Cavaliers Pau Gasol con los Espert que van a tener que medirse además contra los Warriors Chiva con tops Mirotic con los peli Cannes también vamos a tener a Ricky Rubio a Alex Abrines que se van a ver las caras en el duelo entre Utah y Oklahoma los Thunder que terminaron cuartos un año más con Westbrook batiendo récords con una Alex Abrines que se ha hecho un huequito en la rotación que siempre que sale a la pista aporta ya sea en defensa ya sea en ataque y que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono en la sintonía de las

Voz 1 01:54 hola Alex qué tal estabas buenas noches hola buenas noches muy bien qué tan todo bien todo bien todo bien ya que empiece ya recuperado de golpe que te llevas en la cabeza

Voz 0065 02:04 y si algún susto es me pero no no fue no fue muy grave simplemente pronto meter una especie de protocolo pasando unas pruebas pero bueno lo hace para no toman

Voz 1991 02:13 mejor mejor de todas maneras es mejor prevenir que la cabeza luego tienen sus cosillas y me imagino que después de ochenta y dos partidos muy intensos tocaya al playoff imagino que es lo que se coge con ganas no

Voz 0065 02:26 si al final es lo que quieres quieres jugar no es partido sirven para para ganar de ese puesto oí bueno nosotros ahora ya ya lo hemos conseguido encima con factor cancha entonces ahora a intentar ganar

Voz 1991 02:40 ahora nos centramos en lo que son los playoff en sí pero de la liga regular qué balance haces

Voz 0065 02:45 bueno con muchos altibajos yo creo que empezamos muy mal la temporada ella se ha por había muchos cambios si los ajustes pues nos costó a conocernos unos a otros pero pero bueno yo creo que que durante el saludo diciembre enero empezamos a ser aquí porque queríamos se di bueno creo que hemos demostrado a la Liga que somos un equipo tener en cuenta

Voz 1991 03:09 bueno a ti no te pilla de nuevas tú ya sabes lo que es jugar unos play off en en la NBA como cambia el ambiente el clima la preparación de lo que es la la liga regular a cuando empiezan los playoff

Voz 1 03:19 el ambiente cambia completamente imagino

Voz 0065 03:22 de descanso a los jugadores estar mucho más concentrados y se hace mucho más Vidrio en los entrenos y practican más la hace mucho más Scout no eh de lo que hace cada jugador y también pues especialistas no no no no es la misma defensa para todos sino que que cada jugador tiene su propia defensa hay bueno también dependiendo de que de que quinteto tengamos nosotros en pista no

Voz 1991 03:50 Salado ya con Ricky otras cruzado mensajes con él

Voz 1 03:54 todavía no no no

Voz 0065 04:01 nada de momento no pero bueno como entre partido y partido hay previas seguro que tenemos tiempo

Voz 1991 04:08 aparte del primer día os encontraréis en la cancha que es donde donde más mola no enfrentarse a un amigo al fin y al galgo

Voz 1 04:15 sí pero bueno no hay no hay amigos has visto cómo estás viendo a

Voz 1991 04:23 los Jazz esta temporada estoy muy bien

Voz 1 04:26 es que

Voz 0065 04:28 se han ido de menos a más y acabó la temporada sobre todo después de del del All Star break desde que dio un paso adelante y verdad es que que en esto con baloncesto increíble no nos pondrán las cosas fáciles uno de hecho bueno estaban cuartos hasta hasta el último partido que yo creo que es uno de los equipos que podía dar la sorpresa Hay que debemos estar muy atentos no

Voz 1991 04:53 parece mentira pero lleva siete temporadas Ricky en en la NBA son sus primeros play off es decir en esto tienes tú más experiencia que él

Voz 0065 05:00 sí la es que tenía un equipo que quiere playoff si bueno una seguidora que tampoco tampoco jugado dándose luego a cinco partidos al año pasado pero pero bueno ya salvo Pekín no ha tenido nunca la suerte y creo que este año con la temporada que ha hecho bueno sólo cinco bueno

Voz 1991 05:22 Ellos ya ha jugado cinco partidos más que el de de playoff por cierto son muy españoles y la verdad es que no mola no que todos los años podamos mirar a los playoffs de la NBA este años hoy seis Pau tú Calderón Mirotic Ibaka y Ricky jode pues bueno mola no el que estéis ahí en la parte donde se reparte todo el bacalao al final

Voz 0065 05:43 bueno yo creo que para los esto españoles algo muy muy bueno no hay también muy bonito no me una final incluso para nosotros es un orgullo pues genera tantos palos en la Liga hay Azziman en equipos que que pueden competir por el anillo es bueno sí porque uno de nosotros oye yo creo que que es para estar orgullosos especialmente si son los Oklahoma

Voz 1509 06:06 estamos hablando Yago con un jugador de los Thunder Álex Abrines que está viviendo ya su segunda temporada en la NBA pero si hablas de Oklahoma prácticamente habla siempre de Russell Westbrook es un jugador que ha hecho que promediar un triple doble a lo largo de toda la temporada sea casi algo normal

Voz 1991 06:22 la sencilla ha conseguido por segunda vez esta temporada

Voz 1509 06:25 más de manera consecutiva como es trabajar al ex con Russell Westbrook que tiene que le hace tan especial

Voz 0065 06:31 no es es el es increíble yo creo que no sé cómo lo hace pero está cada día cada partido con toda la intensidad en el tanque lleno de gasolina

Voz 1 06:40 sí

Voz 0065 06:42 es algo admirable porque yo sinceramente no se acaba de esa intensidad durante ochenta y dos partidos más al nivel que lo hace él no hace que todo es bueno en en fuera de temporada pues trabajar a su cuerpo para ponerlo a tono para una de la temporada regular imaginábamos final ha llevado a los playoffs no

Voz 1509 07:04 es tu segunda temporada allí Alex eh este años compartido vestuario pues eso con Russell Westbrook con Paul George con Carmelo Anthony

Voz 1 07:10 súper estrellas de Dylan

Voz 1509 07:12 NBA no sé cómo te has visto en cuanto a tu rol el año pasado tenías ese rol un poquito de tirador este año también ha contado con el protagonismo que más o menos podías esperar en esta segunda temporada

Voz 0065 07:23 sí yo creo que incluso se esperaba mucho menos no desde fuera de todo lo fichara apoyos teniendo rostro sí ya Robertson aunque era nuestro nuestro otro titular creo que que no no ibas si es fácil decir coger minutos incluso con la llegada de creo que lo que también hubo hay un par de partidos que que no sabía muy bien cómo cómo iban a ir pero pero bueno creo que he trabajado muy bien durante el año me he ganado este puesto en la rotación a mí bueno ahora que llega lo importante pues que os de estoy donde ya está aquí tengo sí sobre todo pues aportando al equipo intentando no dar lo mejor de mí

Voz 1991 08:05 hombre lo que está claro es que probablemente si estuviesen un equipo europeo gozaría de mucho más protagonismo no es decir jugaría muchos más minutos tendrías tú también mucho más importante y más partícipe de lo que es el equipo en cuanto a como digo tiempo de estar en en la cancha pero creo que la experiencia que te da estos dos años en la NBA por mucho que te puedan decir no es que en Europa a lo mejor estaría jugando más cita pero lo que estás aprendiendo nuestros imagino que será muchísimo no

Voz 0065 08:34 sí no no sólo los partidos de lo que yo creo que él la manera la filosofía de trabajo de Aquiles es muy diferente a a España o Europa en este caso por el hecho de que realicen mucho en el desarrollo jugador no no tanto como el desarrollo táctico que se trabaja en en Europa no yo creo que bueno obviamente sufría quieres jugar un buen mucho pero pero bueno el simple hecho de estar día a día hay muchas veces que trabajen igual si es media hora y cuarenta minutos pero son veloces al día entonces a final de año pues miras atrás y dices me he mejorado mucho como jugador no lo vende de jugado mucho pero lo bueno es que algún día pues el entrenador quien sea pues se dará cuenta de pondrá en pista hay que estar preparado para prestar este altísimo nivel no

Voz 1509 09:25 le hemos preguntado por uno de los nombres propios de la NBA ya también ya que tenemos aquí un jugador de la NBA Le tenemos que preguntar el próximo veintiuno de junio se va a celebrar el draft de las jóvenes promesas en apunta que va a estar Luka Doncic ya hay muchos que les sitúan como el posible número uno allí en Estados Unidos Alex se habla de Lucca

Voz 0065 09:45 sí que se habla de que lo tienen en cuenta saben que es un grandísimo jugador yo lo he sufrido no creo que con la edad no es lo mismo es comparar a un jugador que esté jugando aquí en en College que jugaba contra gente de su edad que son niños que un niño como Luka Doncic está jugando contra nombre si éste viendo los hombros está haciendo no yo creo que que es algo que que cada vez han ido dando cuenta no sobre todo con todos los europeos que vienen a a a la NBA ahí bueno este año más que nunca porque bueno allí uno con muchas posibilidades de estar en el Top tres según

Voz 1991 10:20 oye cómo es la vida en Oklahoma como es tu día a día

Voz 1 10:23 sí yo te contara cuenta cuenta hombre estamos en confianza porque hay muchos cada vez

Voz 0065 10:30 la es muy pequeña así que es muy tranquilo Hay a toda la sociedad después de no ha sido el llegas en prácticamente minutos a todos lados y la verdad pues por esa parte se hizo de todos los fans también no obstante es la única del único ocio que hay no la verdad es que es una persona ganadora les siempre hecho de la calle y ya conocen a todos los jugadores Si te salude en todo es de respeto muchas veces no te Ebidem fotos simplemente saluda a entrar en la mala suerte y la verdad es que contento

Voz 1991 11:05 y qué es lo que más echa de menos de de España

Voz 1 11:08 la comida que ha pensado

Voz 0065 11:13 obviamente pues no hay restaurantes españoles

Voz 1991 11:17 pues ahí lo tienen que mandar no

Voz 1509 11:19 lo manda José Calderón

Voz 1991 11:24 pues nada es de lo que va a echar de verlo siempre que hablamos con alguien que está fuera siempre te dice lo mismo la comida y los que ya se van a otras zonas así en plan sobre todo algún jugador que se va a la Premier y dice el clima macho que aquí no vemos el sol en semanas

Voz 0065 11:39 claro que sí

Voz 0159 11:42 venga vamos bueno antes es el test venga para el final venga tenemos aquí un nada cuatro preguntas muy rápida sales un rápido no te lo pienses mucho responde vale a quién ves como el en envío

Voz 3 11:58 el mejor rookie de la temporada me gusta más Michel pero veo a Simon ganador del anillo Oklahoma hombre

Voz 1509 12:07 no se lo piensa il ponte a imaginar vale séptimo partido de las Finales pocos segundos para que termine el partido el partido está más o menos empatado el balón lo tiene Álex Abrines en sus manos que hace Se la juega de tres va para dentro y machaca como hace unos días que lo vimos espectacularmente o la pasa Wes Brown

Voz 1 12:25 y es claro no esa te la juegas tú te lo perdemos de uno pues igual no no no perdáis no no tiene gracia

Voz 1509 12:40 se la juega D3M queda simplemente una Yago y es que estamos hablando con un jugador que acaba de cumplir ochenta y dos partidos en la liga regular que ahora afronta los playoffs de la NBA que posiblemente podría terminar jugando hasta el diecisiete de junio fácilmente no no está pensando en las vacaciones el lo que está pensando es en su primer campus Álex Abrines que va a celebrar este verano

Voz 0065 13:01 gracias sí muy contento de la oportunidad si nada desfasado pues una semana irá con con los niños enseñarles todo lo que pueda ahí sobre todo pasarlo bien

Voz 1 13:12 claro es dónde lo vais a celebrar dónde y qué fechas

Voz 0065 13:16 pues es del quince al veinte

Voz 2 13:18 bueno pues en el puro la sede muros

Voz 0065 13:22 en Mallorca me encasillen en Mallorca

Voz 1991 13:24 vale fenomenal pues no lo apuntamos

Voz 0065 13:27 más externa los no

Voz 1 13:29 jo

Voz 1991 13:31 pero antes tenemos que jugar estos play off de la NBA y ojalá llegue es muy lejos Alex Abrines que ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el Larguero que te vaya fenomenal vale

Voz 1 13:40 muchas gracias Marta hay que estar atento Alex a otros tantos goles en NBA

Voz 1509 13:45 vamos a estar pendientes de estos playoff en la noche del domingo al lunes el primer partido de la SER y entre Oklahoma Utah los playoff Sensi van a comenzar mañana a las nueve de la noche con el Warriors San Antonio Spurs con Pau Gasol ya de madrugada tendremos el Portland peli Cannes así que Mirotic y Paul los primeros en estrenarse en los playoff por cierto antes de terminar una noticia que ha conmocionado esta tarde a la NBA Jodie Meeks jugador de los Wizards suspendido por veinticinco partidos por violar el programa antidopaje de la Liga según los primeros datos hablan de que ha dado positivo en dos sustancias utilizadas en el culturismo que estimula la hormona del crecimiento ya te digo que ha conmocionado bastante la actualidad de la NBA las últimas horas