Joseba del Carmen: "El deporte es un entrenamiento para todo lo que pasa en la vida"

Voz 1991 00:00 en El Larguero ya sabéis que la semana pasada se disputó el Masters de Augusta donde el mejor español fue John RAM está celebrando estos días este fin de semana el Open de Madrid Héctor González qué tal muy buena muy buena

Voz 1483 01:23 las Yago Pezzi precisamente queremos alarde

Voz 1991 01:26 en Rahm o de una persona que trabaja muy especial indirectamente eh con el golfista vasco

Voz 1483 01:32 eso es vamos a conocer a Joseba del Carmen este vitoriano fue ertzaina durante catorce años trabajó como estibador de explosivos y ahora ayuda deportistas sobre todo desde el punto de vista mental ha trabajado con el Baskonia lo está haciendo como colaborador del Alavés hasta final de temporada y ahora aprovechando que una de sus grandes pasiones es el golf lo hace con su paisano John Rahm Presente y futuro de este deporte que como decías terminó cuarto la semana pasada el Master de Augusta ya está estos días en Madrid disputando el Open de España hola

Voz 1991 01:58 Joseba qué tal buenas noches

Voz 1 02:00 la noche es John RAM una bomba muy complicada

Voz 0930 02:05 bueno todos somos una bombas final todos todos somos complicados el tema está en que cada uno tiene encontrará su forma para poder para poder que analizarlo

Voz 1991 02:15 desde hace cuánto tiempo estás trabajando con él

Voz 0930 02:17 bueno yo voy trabajando ya con el cuatro años hace ya cuatro años que llevo trabajando con él

Voz 1991 02:24 a día de hoy que te encontraste cuando empecé a trabajar con John que tenemos a día de hoy es decir lo que te contrasta hace cuatro años el de hoy

Voz 2 02:34 bueno me encontré un un chaval joven que con una energía y unas emociones he muy grandes vale que bueno pues que que bueno pues que las vivía de una forma que bueno que en ese momento de no no les estaban ayudando a a ser su mejor versión y bueno nos encontramos la buena persona dura con un montón de de bagaje profesional que gestionan sus emociones y que bueno pues que va creciendo día a día en esa gestión porque no hay que olvidar que esto es día a día que de ahí en continuar

Voz 1991 03:12 tú estuviese trabajando catorce años no sé como desactivados de explosivos en la Ertzaintza

Voz 2 03:16 sí efectivamente sí es trabajé durante catorce años en en esa unidad y bueno pues bueno tampoco era el trabajo que yo en ese momento realizaba

Voz 1991 03:25 un trabajo que requiere una concentración a templar los nervios de una forma bestial no

Voz 2 03:32 sí la verdad es que bueno pues te vas desarrollando ciertas habilidades parte de todo lo que es a nivel técnico y de conocimientos pero sí que va a ser desarrollando pues bueno esa calma es de tomar decisiones en el momento presente ese tomar cada cada momento como algo especial como algo único lentos al final ese desarrollo de esa de ese tipo de habilidades es lo que también pues bueno me ha ayudado a entender muchas cosas ya ya puede bueno a poder ayudar

Voz 3 04:00 todos los deportistas a los que estoy de esta manera

Voz 1991 04:03 Joseba cuál es el momento o como es el momento o cuál es la circunstancia que se da para que digamos cambies a la Ertzaintza por empezar a trabajar con el mundo del deporte como coach mental

Voz 2 04:14 sí lo que pasa es que yo también soy sufrido bueno de tuve tuvo tuvo unas unas lesiones muy muy importantes en mis caderas incluso en no me permitían anda

Voz 0930 04:27 tuve que a recuperarme de ello

Voz 2 04:29 y en ese proceso fue cuando bueno pues y deje la deje la Ertzaintza mientras fue cuando tuve que reinventar un poco hoy primero gestionar todas mis emociones porque yo no gestionaba

Voz 3 04:42 las emociones ese montó para mí eran algo desconocido

Voz 2 04:45 no fue cuando empecé a gestionar las emociones empecé a gestionar ya a mí mismo y luego ya como yo había sido deportista profesional en baloncesto y golf pues dije bueno pues voy a empezar a acompañados de P artistas desde este punto de vista bueno empecé poco a poco ido ido creciendo creciendo y creciendo y hoy en día pues bueno pues es un poco es mi pasión vale porque es mi pasión días que me que me encanta hacer

Voz 1991 05:11 qué valoración habéis hecho del máster que ha hecho John me hace una semana porque yo creo que fue de menos a más no en el torneo acabó muy bien

Voz 2 05:19 sí acabó acabamos bien y sobre todo ese dio opción a poder a poder conseguir la victoria era importante la última jornada y sobre todo tener esa opción de poder a poder de de poder ganar no entonces el hecho de de intentar ese golpe que que intentó en el quince independientemente del resultado no serio de esa opción de de poder ganar en por un método pues bueno pues la abuela se queda pues bueno en un sitio observa al agua no pero al final el hecho de que tú intentes todo y que es lo mejor que tiene ese momento independientemente el resultado hace que uno se sienta súper satisfecho con uno mismo

Voz 0930 05:56 atentos desde ahí a Manolo

Voz 2 05:58 por supuesto de que todo el mundo quería ganar hoy todos todos queremos ganar cuando competimos pero tenemos que aceptar que bueno al final en el que el que intenta puede fallar así que bueno pues a seguir aprendiendo y la dos una vez es algo que ya él ha vivido y que bueno lo vivirá de una forma

Voz 0930 06:14 en adelante subir en su carrera profesional

Voz 1991 06:19 me imagino que ahora he visto las imágenes hoy en el Open de de Madrid ha habido un momento en el que John no ha dado un golpe en la gente le ha querido animar de alguna manera no no pasa nada tan lo saqué y el Sahiraui condicionó no sea callarnos no quiero en escucharos es lo que más cuesta controlar de John eso

Voz 2 06:36 bueno no de John todos los deportistas cuesta muchísimo gestionar sus emociones lo que pasa es que no es lo mismo gestionada ante dos mil personas que tú solo no que al final esto haciendo deporte o que no se vea no entonces en un deporte como el golf como que que están tan internos no que que se produce en un montón de de situaciones internas en el en el jugador que que que las vive de una forma muy como muy muy intente muy intensamente claramente hoy una situación un poco complicada para él pues bueno pues porque al final hay que seguir gestionando esas emociones bueno pues ha tenido esa esa respuesta pero bueno el en todo caso el es consciente de todo de todo lo que está pasando y bueno lo importante es que la prenda de todo esto

Voz 1991 07:23 si cómo se gestiona un chaval tan joven que ya a día de hoy se le compare con Severiano Ballesteros que tenga tantos ojos mirándole llenando portadas de periódicos minutos de radio de televisión cómo se gestiona eso porque tiene que ser difícil es que aún no se le puede ir la olla

Voz 4 07:39 sí efectivamente hay hay hay la labor

Voz 2 07:42 equipo se es muy importante no Adís humana ayer dile a sus entrenadores yo mismo también pues bueno el tema está en que es de de no perder el norte y sobre todo de ir de de ir acompañándole no de que él nunca se sienta solo y que y que todo lo que siente se sienta que que se siente acompañado nada más vale cuando nos sentimos acompañados y estamos sintiendo una emoción fuerte sobre todo emociones en las cuales claro hay mucha presión mucha mucha tensión mucha expectativa tanto exterior como interior vale porque al final todo todo pasa muy dentro de nosotros lo sentimos así tan dentro de nosotros el tema está en que hay que decir de sentirnos acompañados es básico hizo de todo saber qué es lo que está pasando es para algo que tiene un sentido que todo tiene un sentido que que todas las emociones que estamos sintiendo tienen un sentido en cuanto empezamos a encontrar ese sentido empezamos a a vivir las situaciones y las experiencias de forma totalmente diferente

Voz 1991 08:36 Joseba qué qué importancia tiene quiero decir la fortaleza mental el el hecho de sobretodo en los deportes individuales yo creo que el el el ejemplo más claro que podemos ver en un deportista español yo creo que es Rafa Nadal que sentido que creo que mentalmente es es es una máquina el tío al mar de que uno tenga una calidad evidentemente para llegar a deportista de élite tiene que estar por encima de la media muy por encima de la media pero dentro de ese éxito que se puede conseguir qué porcentaje tiene la fortaleza mental de Nadal Nadal sin esa fortaleza mental probablemente no habría conseguido ni la mitad de lo que ha conseguido

Voz 2 09:08 para aceptarlas a mental y todo lo que en todo lo que sufre el deportista que para mí es más del cincuenta por ciento no puede llegar acá a decir que hay gente que porcentaje pero es muchísimo más que el cincuenta por ciento vale el aspecto de que todo depende de lo que está sucediendo entre los jugadores dos al final puede desarrollar unas una serie de habilidades pues tener un físico portentoso pero si tu fortaleza mental irá irá tus emociones como las vides en cada momento como luego si es aprendiendo es que el tema está en que en que estos día a día y cada día en la vida ahí

Voz 5 09:43 ahí la competición te va poniendo en no

Voz 6 09:46 nuevo reto vale sí sí

Voz 2 09:48 en cuanto aprendemos ese nuevo reto en cuanto aprendemos esa nueva lección claramente la competición y que va a poner una nueva clave en la nueva que que que bueno el de la cual tienes que volver a a salir y volver a aprender no así que es constante y en ese caso por ejemplo Rafa es un ejemplo increíble de gestión de las emociones de cómo ha ido aprendiendo de cómo ha sido consciente de que las emociones de tenía que seguir trabajando las de una forma de otra ese aspecto es un ejemplo sobre todo porque hay que trasladarlo a la vida

Voz 7 10:17 Joseba el primer día por ejemplo que entras en un vestuario del del Baskonia del Alavés los jugadores como reacción ante ven como un bicho raro tardarán tardan en abrirse o directamente ya van a pedir te ayuda a te consejos cómo reacciona dentro de un grupo los jugadores cuando tú un día de repente apareces ahí

Voz 2 10:34 bueno e que en cada cada sitio es totalmente diferente no ellos entienden que ellos videojuego también profesional que he estado en su piel no entonces eso al final es una la forma de empatizar con ellos la verdad es que no estamos todavía demasiado acostumbrados a una figura como la mía dentro de un vestuario dentro de de lo que son una organización au dentro de de bueno del equipo de un deportista individual no pero poco a poco ya se va integrando o no cada día la el deportista es más consciente de que si quiere llegar a a dar un cien por cien dar su rendimiento hay una parte que es la parte interior que la tiene que entrenar

Voz 1 11:15 están del Athletic John como parece si no va a llevar

Voz 0930 11:22 quiero recordar que antes de ser profesional llevaba bordado

Voz 1 11:25 el escudo el Athletic en su bolsas no

Voz 4 11:27 sí sí sí sí la llevaba llevaba bordado del Atleti bueno oí lleva un león lleva también un león

Voz 0930 11:34 es una tener que ser se desde Itu eres de bueno yo siempre ha sido bueno a trabajar a la vez y así equipo pero un equipo siempre ha sido la Real Sociedad toma ya fíjate fíjate fíjate que rivalidad no

Voz 1 11:51 en una charla tenía buena charla futbolera no

Voz 0930 11:54 bueno algo sí algo de algo de rivalidad que tenemos pero bueno lo dejamos al margen se mejor mejor

Voz 1991 12:02 pues nada Joseba al Carmen casi un placer charlar contigo el larguero conocer un poco este mundo que a lo mejor es no se escapa poco a los que estamos por fuera y no no lo vivimos de desde dentro pero vemos la importancia me hemos la importancia que tiene en el día a día en nada que oye que que te seguimos con John ahí al frente a ver si dentro de poquito ya consigue uno de los grandes y se ponen número uno que lo está lo está rozando ya esta ella acercar

Voz 2 12:26 hay acercando ir poquito a poco un pasito cada día un pasito más cada día

Voz 1 12:30 pues sí Joseba mil gracias un abrazo muy fuerte muchas gracias a vosotros un abrazo buenas noches

