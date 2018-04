El día que Iturralde y sus asistentes se fueron sin cobrar del Salto del Caballo

Voz 1 00:00 tú

Voz 3 00:08 al que vamos a centrarnos Antoñito que esto voy estoy muy bien entrado pero sabéis qué pasa cuando llega la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa de todos los que estás ahí arriba disparatado proceso de

Voz 4 00:20 en este carrusel de Larguero el delantero no hacemos mucho sí

Voz 1991 00:28 Iturralde González qué tal muy buenas noches buenas noches buenas noches estás que traspasado la semana

Voz 3 00:33 el pie no sé no sé qué ha pasado esta semana no ha habido nada no

Voz 1991 00:38 no hay nada Gordon lo importante no es una semana Rajoy de tranquilas

Voz 0514 00:42 no pero ha sido una semana que te demuestra que te demuestra el poco respeto que la gente tiene de la opinión

Voz 1991 00:52 de todas maneras debates Bassat Iturralde no te fijes en Twitter en Twitter hay de todo macho hay cosas muy buenas pero hombre es Twitter es el odio todo el todo es una mierda pongas lo que pongas a mí me va a parecer mal con lo cual si es por Twitter puede estar muy tranquilo

Voz 0514 01:12 sí vino lo peor lo peor de todo es que generalmente no Tussaud Pitu no sé lo que piensa sólo lo dejas de pensar es debido a un montón de opiniones que te van reforzando tu idea o que vas aprendiendo de esas opiniones en cambio en cambio qué pasa que aquí aquí solo quieres oir o escuchar lo que dice de exacto exacto desde hace si éste si yo escucho lo que a mí me interesa este que bueno es que este os Trieste como sabe a mí nos dice

Voz 1991 01:41 es más semana que han dicho juego de plumero que eres más del Madrid que la leche a los dos días decía algo del Barça del Barça Jo de vamos barcelonista lo con los del Athletic como notas plumero tal no sé éxito de los tres equipos ha ido en contra en los tres equipos en la misma semana es maravilloso y luego cuando a lo mejor dices porque me Messi no sé qué joe es que de Cristiano no decía lo mismo como que no decía exactamente lo mismo lo que pasa que no le presta más atención y luego dices algo de Cristiano dices joder que debe sino decía lo mismo lo dije la semana pasada en fin que ese es el mundo Twitter no la de un puñetero caso antes de ir con con la anécdota de hoy el bar en Inglaterra no lo instaron el año que viene han dicho que nadie han votado y han dicho que no

Voz 0514 02:22 eso los clubs pues lo llevo yo diciendo más que nada es por el tema de la rapidez

Voz 1991 02:28 no están nada contentos con que rápido rápido

Voz 0514 02:32 ser una prisa no no pero a ver ese vosotros que sois de periodistas y algunos habéis trabajado en televisiones sabéis cómo funciona es decir si al final bares un visionado de imágenes las imágenes por mucho que quieras que vayan más rápidas no van no claro claro y te tienes que tomarte tu tiempo para ver el visionado de las imágenes no se puede buscar cosas que no pueden suceder

Voz 1991 02:56 sí sí no está claro si lo vamos a vivir el año que viene que ya verás tú la que se va y luego

Voz 5 03:01 y luego hoy ha habido una declaración

Voz 0514 03:04 que me ha dejado un poco confuso la tengo que analizar por qué por casa ha salido Infantino el presidente de la FIFA diciendo que no puede ser por lo del famoso penalti de de la Juventus e que no puede ser que el árbitro que decir es que después de un segundo todo el mundo supieses Es penalti o no y que el árbitro no dices jode posesión hoy de España

Voz 6 03:26 poco después erosión que todas las políticas Fabia mayor ya te digo peor aún este no venidos este no venir no ha venido aquí a España ya ha dicho ver a ver

Voz 0514 03:34 Infantino Infantino que está muy bien que tú aprovechas Éluard pero Infantino si tú eres el mayor firme candidato el mayor exponente de de de apoyo al bar tendrás que saber también que el bar en esa jugada no entra

Voz 1991 03:48 sí sí está claro noventa sumo no no no efectivamente

Voz 0514 03:52 siendo el presidente de estoy a favor del bar perfecto compró todos estos argumentos perfecto pero no digas que estás a favor del bar después de la jugada de la Juve cuando esa jugada no entra en el bar

Voz 1991 04:02 por qué hay un contacto un contacto no entran en el vaso interpretación de lo arbitre punto de hasta en eso es en fin cuéntanos la de hoy que ya te digo que hoy tenemos siete ocho minutitos en otro MOMA empieza el programa que empieza en el programa de Fitur venga tú dirás venga a ver cuál es ese hoy iban a ser dos en una de cosas que pasaron

Voz 0514 04:22 en en en un vestuario en un vestuario

Voz 1991 04:25 puede decir sí

Voz 0514 04:27 uno en el estadio del Extremadura hay otra así que fue muy fue muy graciosa en el vestuario del Toledo a ver venga empiezo a empiezo por la del Toledo y nada era salto el caballos al caballo de un partido que fue súper y cerca de Navidad partido pues de los que pues hay problemas no hay problema en un partido en un partido más y al principio del partido nos viene el delegado y nos regala una como acerca de Navidad nos regala unas cajitas de de polvorones las dejamos ahí en la mesa están contentos con la cajita polvorones bueno que se acaba el partido y parece que no no lo hicimos también nada pues mientras el delegado acoger las fichas IVE las cajas de los polvorones que todavía están encima de la mesa de Onda hacemos las actas y todo eso

Voz 6 05:14 se paso una cosa que estos nos los merecido lejos oriental los polvorones como entre Diogo que cutre no dice a poco gracioso terrible pues desde castigados en color peletería de lo que se da no se quita correrse desde pequeño desde pequeña

Voz 1991 05:39 Paz posaron

Voz 6 05:41 claro la pero no pasa nada difícil desde entonces siempre es igual Toledo me encanta el Toledo ha hecho cosas que que no se que son bien en un adiós el desgracias de sigo les sigo ahí

Voz 0514 06:01 con la otra la otra así que tuvo un poco más y más ese impacto no por fin un partido de promoción impartido promoción es lo peor que ha pasado en los últimos veinte años en los hartos de promoción aquellos no sé si os acordaréis lo gente joven se abordará que era el gran drama es el tercero de el tercero de segunda contra el tercero por abajo de primera el cuarto segunda contra el cuarto por abajo

Voz 7 06:26 no lo han vivido pero antes salían de los equipos de Primera que queda acuérdate

Voz 0514 06:31 los otros dijo mencionaban eso es eso es de segunda subían dos dos promocionaba que una final de la Champions sino que había había donde yo pito el yo vallecano Peter San Francisco de la Hera jo mina pues no me acuerdo yo así se llamaba el estadio en Extremadura buena memoria pues si se llamara señora eh por cierto

Voz 1991 06:56 bueno creo arrimaron Lendl Extremadura pero vamos

Voz 0514 07:00 fíjate yo pitado eh Ángel dice el Francisco era era fíjate que pocas aquello pita o al Extremadura al Mérida Badajoz sí sí

Voz 1991 07:07 no no es que hubo una época gloriosa de los hijos estén

Voz 0514 07:10 medios se Ecuador con foto allí estaba el presidente que ve ya muy famoso no no pues eso pues bueno pitos ese partido empieza el partido y al poco rato de empezar el partido con una jugada Malone profundidad sale el portero ordena manifiesta de gol y expuso al portero del Extremadura ofrecer un partido promocionan la expulsión clarísimo llevaba igual esta todo el partido ya le dejas con diez al Extremadura y creo que ganar al Rayo cero dos uno dos no hagas caso pero creo que gane el Rayo fácil y acaba el partido ya antes nos pagaban en dinero

Voz 8 07:40 ya lo pagan los cacahuetes eso que pagaban en blanco lo vamos que os daba clavan la pasta

Voz 0514 07:50 a eso es eso es es una de las cosas que también ha avanzado es decir porque no hay bastantes Itt daban allí todo el dinero oí tenías que volver a casa con todo lo bueno pues te pagaban con el dinero allí en metálico no con unas como ahora que te ingresar en el banco directa antes te pagaban en dinero me estaría bueno pues acabo el partido un follón terrible para hoy abren la puerta estábamos dentro abren la puerta hay un señor que no sabemos que no pero sería el tesorero dice con una bolsa llena de monedas en serio una de monedas enteras

Voz 1991 08:19 abre la puerta se puede hacer cuantas monedas os dieron pues pues ahora sí que me pillas pero para próximo programa te lo digo porque se va a ver cuántos pagaban entre setas

Voz 0514 08:29 pues en aquella época pues serían serían ya te digo era el árbitro ganaba unas veinticinco mil pesetas en aquella época veinticinco mil más de los dedos abstengo bolsas

Voz 1991 08:41 me había pesetas en visita no no no no no

Voz 0514 08:44 dicen que esa sola para el árbitro estaban los línea pues serían más se de más derechos árbitro más viaje unas cien mil pesetas lo dieron

Voz 1991 08:52 monedas en monedas todo ponerse una bolsa

Voz 0514 08:54 la realidad primero por una una da llena de monedas básicamente la Bolsa no espérate un acabó el tema abonarle abre la puerta enfadado el hombre aquí tenéis lo que os merecéis la tira contra el suelo

Voz 1991 09:11 la mitad de las monedas todo el suelo está dentro de la de Success reventó la bolsa vamos

Voz 0514 09:17 con ese pesos arrepiento la vosotros el suelo cuando Le veo a la a la a la asistente que no era el que solía venir conmigo porque el que solía venir conmigo era de Badajoz y no podía pitar al Extremadura que estaba en el campo viendo el partido fue Chirino uno que fue delegado del Cádiz se lleve un tío cojonudo vamos no me río con él vamos un crack Chirino coge agachar a coger las monedas yo ya estaba tan infranqueable una patada a la bolsa me exaltan las monedas no había oído me Indochina ignoró cójase una moneda llamo jefe de seguridad llamó al delegado de digo eh que sepáis que no hemos cobrado a que es tanto las monedas si queréis las coge y si no llevan a quedar muy puse todo aquello todavía sin ducharnos y nada ibas a duchar te pisando todas las monedas

Voz 6 10:04 no decía me da pena dejar anzuelo e Iturralde Vigo has de Vigo no no López y ahí se quedó fue pero fue un momento súper detenido

Voz 0514 10:17 John

Voz 6 10:18 un golpe luego nos van a sacar no saca la policía no sé si fue la Guardia Civil no se bueno pero no sacan no sacan del pueblo llevándonos por un camino a unos caminos así pues a mucha gente desde quienes monta

Voz 0514 10:31 vamos en el coche las dos patrullas de ya te digo no sé si es Guardia Civil Policía Nacional que me perdone

Voz 6 10:37 de cualquiera de los dos fue

Voz 0514 10:41 hay hay por detrás de de pues eso íbamos nosotros con nuestro coche iban ellos dos y luego por detrás nada más salir del estadio no seguía en coche caro ellos no sabían que era el que venía conmigo que era de Extremadura que era el que venía conmigo de línea Lluís Núñez crack de Badajoz y no seguía no el claro ya diez kilómetros siguiendo no es el coche nos pagan a nosotros Lepage

Voz 6 11:03 van a estoy en línea y me pero no hay explicado en Bolivia el otro ya te digo dos y pico de la mañana en una en una carretera oscuro son los partidos de promoción eso pasa en primera división fíjate en Segunda Regional o primeras regiones lo que puede pasar

Voz 1991 11:24 creo que no veas promoción de ascenso en mil novecientos noventa y nueve en la ida cero como tú decías cero en la vuelta dos cero también en Vallecas con lo cual la ida cero dos ya subió el Rayo yo sólo quiero hacer un comentario que minuto fue el que en la expresión pone no encontrar atacado el partido de vuelta y tú no vale vale vale vale Lopetegui titular en el Rayo claro

Voz 7 11:46 en un comentario yo no he visto dar una patada Iturralde una bolsa de dinero pero eso lo he visto con un paquete de promoción