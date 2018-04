El Larguero: Analizamos los sorteos europeos y la jornada de Liga y hablamos con Alex Abrines (13/04/2018)

Voz 1 00:00 eh

Voz 1991 04:39 en yo no lo entiendo es aficionado del Sporting estaría entre preocupado e indignado eh y nosotros hemos invitado esta noche a Hablar a gente del del Sporting de Gijón al presidente al consejero que estuvo en en esa la reunión en nos han dicho muy amablemente y muy cobardemente he dicho sea de paso que no que no que no tienen nada que decir no tienen que que que comentar nada a nosotros nos tienen que decir nada se lo tienen que decir a sus aficionados a los socios del Sporting de Gijón que me imagino que querrán saber porque hay dos delincuentes que acuden a una reunión con el club como representantes del resto de aficionados y socios del del Sporting de Gijón me parece una actitud de lo más cobarde del Sporting de Gijón el meter la cabeza en el agujero a ver si pasa el el asunto como aquí sí aquí no hubiese sucedido nada tendrán que dar explicaciones imagino las tendrán que dar a sus aficionados a sus socios en algo de momento el porqué como digo e invitan a las reuniones privadas a dos delincuentes que tienen orden de alejamiento es que es que es que uno lo piense y no se lo cree el Sporting de Gijón se reúne con dos tíos que no pueden ir al Molinón porque han agredido a diez policías nacionales en lógicamente el Sporting de Gijón tiene que hacer algo con esto ya sabemos cómo son los grupos radicales y me parece a mí que el Sporting hace muy poquito para acabar con los Ultra Boys o por lo menos con con aquellos miembros de Ultra Boys que hacen que este grupo tenga un mal nombre tenga una mala imagen evidentemente por todo aquello que que van generando y que no deja ser violencia en el mundo del deporte así que esperemos que en algún momento el Sporting de Gijón o se digne a dar la cara aún así vamos a tratar ese ese tema porque lo consideramos importante a a día de hoy para mañana tenemos cinco partidos a la una de la tarde con Europa en juego en el Sánchez Pizjuán se enfrentan el Sevilla y el Villarreal a las cuatro y cuarto el Barça tras la eliminación en Champions veremos a ver cómo le recibe el Cam Nou eh juega frente al Valencia a un Valencia que quiere asegurar ya los puestos Champions de forma definitiva a las seis y media dos partidos Las Palmas Real Sociedad Leganés Celta de Vigo yp para las nueve menos cuarto de la noche nos queda el partido de San Mamés donde se enfrentan el Athletic y el Deportivo de la Coruña en Fórmula uno Se ha disputado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de de China mejor tiempo para Hamilton por detrás Raikkonen segundo y botas tercero y Fernando Alonso acabó décimo y Carlos Sainz octavo en balonmano día histórico y es un día histórico porque ha perdido el Barcelona en la Liga Asobal ERE bueno pues abre de un partido de Liga ya ya pero es que llevaba bueno ha perdido veintiocho veintinueve frente al Granollers pero es que llevaba como digo desde mayo de dos mil trece es decir casi cinco años sin perder un partido hasta dos ciento cuarenta y seis partidos de forma consecutiva sin perder ningún encuentro en la Liga Asobal por eso es noticia que hoy el Barcelona que ya celebraba hace un par de semanas el Tito lo de Liga evidentemente hoy es noticia porque ha perdido un partido en la competición doméstica en España casi cinco años después ha sido el Granollers las once y treinta y siete

Voz 1991 08:26 las semifinales de la Liga de Campeones tenemos un interesantísimo Bayern de Munich Real Madrid y el otro en la otra eliminatoria de semifinales el otro equipo que que va a buscarla la final saldrá del partido entre el el el Liverpool Bulli la Roma iba de la cabeza y lo ha tocado yo creo el rival más complicado al al Real Madrid a priori porque visto lo visto aquí no se puede fiar ya nadie de de nadie han tome ahora qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches como ha caído ese sorteo en en la Casa Blanca bueno pues bien

Voz 0231 09:00 que es un rival complicado pero después de lo que pasó en cuartos de final con la victoria de la Roma ante el Barça y con el susto de la Juve en la vuelta en el Bernabéu no tenían ninguna preferencia parece que para el público en general y para la prensa el rival más sencillo era el equipo italiano pero en el Madrid no tenía ninguna preferencia más difícil que el PSG en octavos o que la Juve en cuartos era difícil así que aceptan el Bayern con tranquilidad sobre todo porque en las últimas ediciones de la Liga de Campeones han ganado la Champions jugando contra el Bayern tanto en aquella semifinal famosa contra el EI tipo de Guardiola como el año pasado en los cuartos de final cuando en el partido de vuelta en la prórroga el Madrid consiguió meterse en la semifinal se han visto las caras doce veces en Copa de Europa el partido más repetido en la historia de esta competición es decir veinticuatro partidos once victorias para cada uno dos empates un clásico de esta Liga de Campeones que va a disputarse como siempre en dos días la ida de miércoles en Alemania veinticinco de abril la vuelta el martes uno de mayo en el Bernabéu Iker un dato que me parece muy interesante antes de viajar a Alemania el Madrid no juega partido de Liga ese fin de semana la final de Copa el Madrid juega contra el Sevilla en la Liga aplazan el partido al Sevilla porque juega la final contra el Barça así que el Madrid juega el miércoles veinticinco de abril en Alemania el fin de semana previo descansará y no jugará ningún partido de Liga

Voz 1991 10:23 mira va a llegar descansa y el Real Madrid para afrontar esa eliminatoria aquí ya nadie habla de rival bombón Ny de o o cosas asequibles porque claro es que la lección que nos ha dado los cuartos de final de esta edición de la Liga de Campeones ha sido tremenda un Barça que parecía clasificado hay cayó eliminado un Real Madrid que parecía clasificado y las pasó canutas para meterse en semifinales vemos a un Liverpool que se carga uno de los grandes favoritos como era el Manchester City con lo cual hablamos de bueno y el potencial evidentemente del del Bayern de Munich con lo cual hablamos de una semifinal creo unas semifinales de altísimo nivel y donde va a estar muy interesante vamos a ver quién se mete de la Roma Liverpool porque también va a ser una una eliminatoria complicada Bruno Alemany qué tal muy buen hola buenas noches el rival más fuerte le ha tocado al Real Madrid

Voz 0301 11:17 como me dijo el que tiene más experiencia a estas alturas de la Champions League porque muy la mayoría de jugadores del Liverpool ni la casi totalidad te diría de futbolistas de de la arroba tienen ningún tipo de experiencia en semifinales de la máxima competición europea es verdad que si nos ponemos a mirar en juego me en el momento de la temporada que están viviendo unos y otros pues igual en Liverpool con la confianza de que tiene también por un estilo de juego no hubiera parecido como mínimo igual de peligroso que el Bayern de Munich para para como juega el Real Madrid pero sí que es verdad que que bueno que el Bayern es un histórico de la Champions que además ella tiene la temporada hecha porque ya ganó la Bundesliga está además en semifinales de la de la copa alemana por esta misma semana así que ponen todo el foco evidentemente en la Champions League a reservar Heynckes todo lo que tenga izquierda que ha salido Alcolea contra el Real Madrid en ese sentido igual igual que va a hacer es Zidane pero pero bueno una pedazo de eliminatoria lleva común James Yago desde dos mil catorce cuando fue el Mundial de Rusia no hemos visto al colombiano en el nivel que que les estamos haciendo este año en el valle

Voz 1991 12:24 lo más peligroso lo más vamos a entre comillas débil del Bayern

Voz 0301 12:29 la mayor debilidad para mí la la decencia impediría la portería hay diferencias no está haciendo va la temporada a un Rey mucho verlos el portero que está jugando como titular veremos si pudiera llegar Noyer en teoría tiene que ir metiéndole aunque sea con calzador en que el final de temporada para que juegue el Mundial llegan al Mundial pero bueno tendría la la defensa de lo peor sin duda lo mejor pues ese ataque vertiginoso que tienen lo han recuperado con con jeques vuelve a ser un equipo muy físico muy vertical que es muy complicado de ganarles en el plano físico y ahí en el Bayern volverán

Voz 5 13:02 pero un equipo superior mañana

Voz 1991 13:04 la volver a encontrar al Real Madrid con algunos ex algunos Ellos con muchas ganas e entre ellos James lo

Voz 0231 13:10 es es bonito eh ya ocurrió en octavos con la vuelta de Di María al Bernabéu que decir de hace unos días con la vuelta de Gonzalo Higuaín y otro viejo conocido James Rodríguez el culebrón del pasado verano que tiene buenos amigos en el vestuario del Madrid uno de ellos Sergio Ramos

Voz 0514 13:25 hoy hemos conocido que Sergio va a poder jugar

Voz 0231 13:27 el partido de ida de las semifinales porque la UEFA no le abre expediente no le sanciona por haber visto el partido del miércoles contra la Juve en la bocana de vestuarios al menos la última parte del partido y si es bonito el reencuentro con James Rodríguez que es madridista que le da mucha pena cómo salió del Madrid como perdió ese feeling que tenía con Zinedine Zidane que podría volver aunque todo el mundo sabe que ese viaja a Alemania es para que la acción de compra la ejerza el combinado germano pero me parece muy bonito ver como el Bernabéu recibe a James y oyendo a Bruno como James se reivindica ante el que hasta hace nada era su equipo

Voz 1991 14:02 algo más Meana decir que mañana

Voz 0231 14:04 habla Zidane así que va a valorar por primera vez el enfrentamiento contra el Bayern en la previa del partido del fin de semana contra el Málaga último entrenamiento el que tienen los blancos mañana sábado por la mañana en Valdebebas y que en Alemania están motivados y se diferentes mensajes de Müller de Álava en redes sociales ha dicho Heynckes en la rueda de prensa que sabe lo que es el Bernabéu en Europa pero que también aprieta mucho el Allianz así que ya tenemos ganas de esa eliminatoria la vuelta día festivo en el Bernabéu festivo nacional uno de mayo

Voz 0514 14:33 pues eso te pueden pedir al Madrid entradas para qué

Voz 0231 14:36 dar tres o cuatro Bernabeus el tú que conoces

Voz 1991 14:38 el Sporting aproveche te pregunto qué te parece todo lo que ha destapado el comercio

Voz 0231 14:42 bueno me da un poco de pena principalmente porque Gijón es una ciudad violenta porque eso no representa a la ciudad de de Gijón entonces me da pena que Gijón salga en este tipo de noticias no me gusta Fernando Losada al portavoz del Sporting que siempre mira para otro lado no me parece que ejerza bien como portavoz y sobre todo eso apoyará a toda la gente de Gijón porque Gijón no es violento

Voz 1991 15:06 desde luego no representan estos dos cafres a al Sporting mismo gracias a un abrazo

Voz 0231 15:11 un abrazo hasta luego Bruno la otra eliminatoria es la del

Voz 1991 15:13 Liverpool contra la Roma y quién ves como favorito

Voz 0301 15:17 ve favorito al Liverpool Yago pues no te diría que dependerá también bastante de cómo pueda atar la defensa de del conjunto inglés a Edin Dzeko que cuando se pone el traje de la sanción se transforma lo hemos visto

Voz 5 15:30 a un nivel inferior en nada seria pero

Voz 0301 15:32 lo juegas los partidos de los partidos de relumbrón apareciendo oí diciendo diferencial is signos banda Ike nombres mi compañero los defensas del Liverpool no puede frenar a creo que puede haber eliminado pero si tenemos que decir favorito para mí nos desplome

Voz 1991 15:49 vale osea que tú a final apostaría por a un Real Madrid Liverpool

Voz 5 15:55 y así suena suena bien no suena verdad de las de las células

Voz 1991 15:59 sí sí sí he también queremos al Atlético de Madrid en la final de la Europa League Le ha tocado yo creo también al rival más complicado de los que estaban en el en el bombo porque estaba el Salzburgo el Olympique de Marsella que se van a enfrentar entre ellos el Arsenal el Arsenal que siempre siendo un equipo inglés es peligroso Pedro Fullana qué tal muy buenas hola muy buenas me imagino que tienen esa percepción de que les ha tocado el más fuerte

Voz 6 16:21 sí que querían evitar evidentemente a uno de los equipos más fuertes la competición quizás los dos grandes favoritos al título la ida además en el Emirates en Londres el veintiséis de abril la vuelta en el Wanda Metropolitano el tres de mayo oí lo quieran evitar entre otras cosas porque saben que tienen una gran plantilla sobre todo a nivel ofensivo porque además se van a jugar mucho en esta edición de la Europa League porque es prácticamente la única puerta de entrada

Voz 0231 16:42 a la Liga de Campeones ya para la próxima temporada

Voz 6 16:44 do inglés va a haber morbo de por medio porque va a jugar la caset eh que tuvo ya un acuerdo el pasado verano para firmar por el Atlético de Madrid pero como el TAS Le mantuvo la sanción no pudo fichar finalmente acabó en el Arsenal hice hubiesen querido ahorrar este emparejamiento en las semifinales pero lo asumen ya con naturalidad a estas alturas de competición y con la idea del vestuario de qué se puede pasar perfectamente Si se ofrece la mejor versión que no ha sido ni mucho menos la mostrada ante el Sporting de Portugal pese al pase y sobre todo preocupación preocupación porque la plantilla es corta dieciocho futbolistas una vez que no está Filipe Luis se ha lesionado Diego Costa hay sufre una lesión en la musculatura isquiotibial des del muslo izquierdo por tanto más o menos en no hay plazas previsto de baja pero va a estar dos semanas es decir llegará justito para ese partido de el Emirates ese la principal preocupación ahora mismo del Atlético de Madrid recuperarlo para ese partido ya algo menores lo de Lucas ese fuerte traumatismo en la cara

Voz 1991 17:38 Bruno el Arsenal el más fuerte de los tres rivales que podían tocar la Athletic

Voz 0301 17:43 sí sobre todo por lo que te decía Fullana de que tienen la vista el foco puesto absolutamente ha gozado Europa venga porque saben que al acceder a la Champions League para empezar y quién sabe si la única también de darle una briosa hacen Mengele como el que merecería también el técnico alsaciano un equipo a nivel ofensivo muy potente donde los lo está demostrando en la Europa League es el equipo que más goles ha marcado veintinueve tantos tiene buenos fajador los Özil Will Cherie y compañía gente que alguien como la casete Houellebecq y es verdad que su gran estrella puede jugar porque por de los motivos habituales de la UEFA de haber jugado petición de otros equipos y demás pues no la va a poder disputar oí Ramzi seguramente es el jugador más en forma que tiene ahora mismo el conjunto defender

Voz 6 18:31 algo más Fullana que nunca se han enfrentado curioso dos equipos como Arsenal y Atlético Madrid en un partido oficial así que un dato curioso va a ser un bonito espectáculo sin duda y veremos si el Atlético de Madrid sigue ofreciendo esa imagen que nos tiene acostumbrados en Wanda Metropolitano donde lleva nueve victorias consecutivas sin encajar gol y a ver si mejora algo fuera de casa hacía suya

Voz 1991 18:51 un abrazo la otra eliminatoria no se va a meter o el Olympique de Marsella en Salzburgo la final

Voz 0301 18:59 si no esperábamos seguramente con una competición como la Europa League tuvieron los restos dos finalistas pero bueno son dos equipos que que se lo han ganado a pulso durante años la Cenicienta alargarán relaciones el Salzburgo dos equipos muy ofensivos yo creo que vamos a ver una eliminatoria de muchos goles atractiva y en cualquier caso pasen los que pasen de hace Arsenal Atlético que yo veo muy favorito al equipo bastante favorito al menos al equipo de cicerone y creo que el que salga de esa eliminatoria también va a ser el claro favorito de cara a la final

Voz 1991 19:27 yo voy con el Salzburgo a muerte porque el Olympique de Marsella lo siento mucho no no no no lo digo porque elimina al Athletic sino porque una afición que son unos cafres que van sembrando el pánico allá por donde van cuanto menos borregos viajen mucho mejor así que con nosotros

Voz 0301 19:43 ese juegan aquel viaje lo tendrán e incluso la cantidad de gente que se va a desplazar podría ser presentado

Voz 1991 19:49 pues sí apostaría por una final que sería Atleti

Voz 5 19:54 Atlético Marsella yo creo que ETA que lo más probable

Voz 1991 19:57 bueno mientras sus del Atlético de Madrid estaremos contentos Bruno para terminar te pregunto dos una el rival del Real Madrid ya tiene nuevo entrenador ha anunciado nuevo entrenador para la temporada que viene el Bayern de Munich

Voz 0301 20:08 sí Niko Kovac se habían hablado mucho a tu nombre tu mujer nada más gente que había destacado en la Bundesliga al final Cobas ex jugador del Bayern actual ex técnico del Inter

Voz 5 20:16 no porque está jugando una

Voz 0301 20:18 muy buena temporada semifinalista en la Copa en Alemania con opciones de meterse entre los cuatro primeros estar en Champions y que el el año que viene muy joven pero sale bastante preparado veremos porque la han firmado le le dan casi carta blanca e tres años de contrato que son muchos para

Voz 7 20:35 es un técnico donde Pippo gigante como baile

Voz 1991 20:38 la segunda es que en Inglaterra han dicho que el Barça lo puedes meter por donde les quepa que ellos no lo van a poner

Voz 0301 20:44 que de momento no para la Premier League de la temporada que viene no va a haber bar han hecho una prueba pues de aquella manera este año algunos partidos de de las Copas inglesas no les ha acabado de convencer ha habido muchas críticas hoy votaban de poner al libre todos los clubes ingleses han dicho que no salvar al menos dejar temporada veremos y es modelan la la manera de actuar y de entre visionar los los partidos y las jugadas polémicas Pero de momento con este bar a la Premier no traga

Voz 1991 21:12 pues ojalá hiciesen lo mismo aquí porque desde luego generan unos problemas va parar los partidos va a ser un coñazo lo del que que ya veremos la temporada que viene ya veremos cómo va gracias Bruno un abrazo

Voz 5 21:22 un abrazo hasta luego o antes de ir con lo de mañana

Voz 1991 21:25 teníamos una conexión pendiente con Montilivi donde ya sabéis que ha ganado el Betis ha ganado cero uno con gol de Loren después de un pase maravilloso de de Joaquín el Betis que se pone Se mantiene mejor dicho quinto con cincuenta y dos puntos prácticamente asegurando Plaza de Europa League de cara a la próxima temporada aventajando seis puntos con un colchón cito con el séptimo clasificado que ahora mismo es el Sevilla que marcaría el primer puesto también dependiendo de lo que pase final de de la Copa del Rey el primer puesto como digo que se quedaría fuera de las competiciones europeas así que vamos a esa zona mixta de Montilivi Sergi Vittorio qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches pues sí

Voz 1621 22:02 quería del Betis una noche de lluvia que en Montilivi con más de once mil valientes en la grada que ha tenido mucho color de del Betis para ver a un Betis que se adelantó la primera aparte con gol de Loren que tuvo que sufrir que ha visto como el nuevo tres goles pero seguramente por eso los puntos sale mejor porque además es un rival directo estamos con el goleador Morón cómo estás buenas noches la buenas noches llevo ya balón te ha puesto Joaquina iba

Voz 8 22:23 sí con todos los compañeros que tengo detrás pues muy fácil contrarios de Marc en hueco pues sabes que te puede llegar porque tienen mucha calidad y si así que bueno agradecido a notó que están haciendo por mí porque aquí que hay muy contento sobre todo por los tres puntos en lo personal por otro grito mal

Voz 1621 22:41 entonces tocaba sufrir bastante en la segunda mitad la primera Avis tenía un poco el control en la segunda tocado sufrir no

Voz 8 22:46 sí también él estaba jugando mucho porque bueno éramos rivales directo que bueno es su campo aquí hacía mucho tiempo que nadie se llevaba los tres puntos vilo sabíamos lo sabíamos en la primera parte pues hemos tenido la fortuna de ponernos por delante y la segunda sabíamos que íbamos a sufrir pero bueno ya llevamos varios partidos también que la segunda parte sufrimos porque el puede de los rivales te mira pues la portería a cero cuarta jornada consecutiva hay cinco seguía su mano

Voz 1621 23:11 qué raro es ver a un equipo que lo anulen tres goles no

Voz 8 23:14 sí claro pero con lo bueno no ha tenido oportunidad de verlo pero si son fuera de juego pues pues lo normal es que se anulen

Voz 1621 23:20 imagino que había hablado que el Girona a balón parado era peligroso e tenido que defender ahí

Voz 8 23:24 si el Girona como vengo diciendo está haciendo una campaña espectacular para un equipo como si son ellos y bueno pues pues bueno estamos luchando todo tipo por lo mismo que Europa pero no era nada felicitarle también puedo por la temporada ir sobre todo por el equipo tan bueno que han formado aquí en Montilivi

Voz 1621 23:40 Loren Europa amarrada con esta victoria o casi

Voz 8 23:43 demarraje bueno lo hemos dado un paso importante somos conscientes que hemos dado un pasito importante pero bueno para tenemos dos enfrentamiento buenos también que sobre todo el de Las Palmas que que tenemos que puntuar como sea Hay bueno ya a final de temporada cuando se esté acercando el final veremos dónde te hace vivir

Voz 1621 23:59 Thiago la última cinco victorias seguidas dónde está el techo del Betis

Voz 8 24:03 bueno nosotros no nos ponemos techo nosotros siempre trabajando y con ilusión lo siempre lo decimos que los resultados oí siempre llegará y sobre todo en el trabajo el trabajo no se negocia nunca está haciendo usted no

Voz 1621 24:15 la buena prueba la victoria gracias Loren gracias a los otro esas palabras de Lorena esta era la cara positiva Yago en el Girona pues no renuncian al sueño europeo Pablo Machín entrenado he dicho que no han perdido el árbitro aunque nunca lo habían anudado tres goles en el Girona conservan el optimismo ya esperar mañana ese Sevilla Villarreal que acabe de definir el escenario gracias Sergi

Voz 1991 24:35 desde luego no tiene que tirar la toalla al Girona que está haciendo una temporada de debut fantástico en primera división porque no a seguir peleando mientras sea de forma matemática posible por estar en los puestos europeos pero vamos sea como sea la temporada del Girona que es de sobresaliente en termine como termine el Betis pues nada fijaros cómo está la situación quinto clasificado con cincuenta y dos puntos dejando buenas sensaciones ganando partidos fuera de casa aun sufriendo con Joaquín que está que parece un chaval el tío hoy la carrera que se ha pegado yéndose de dos rivales do dejando a otro en la frontal y metiendo ese pase en profundidad para para Loren está en un momento fantástico el Betis y desde luego se siga así será muy merecida su participación el año que viene en Europa League pero le queda todavía apretar en estos seis últimos partidos para confirmar esa buena temporada esa posición europea las once cincuenta y cinco Nos vamos a Gijón

Voz 2 28:29 Yago de Vega

Voz 19 28:32 lo vi Dumont

Voz 2 28:34 a modo de EE

Voz 1991 29:05 como decía al inicio del programa Hoy los compañeros del comercio publicaban una fotografía de hace un mes más o menos en el que salía el consejero del Sporting de Gijón reunido con las peñas del Sporting entre ellos dos en teoría o a priori representantes de la Peña o de la grada animación mejor dicho lo del del Sporting de Gijón David González qué tal muy buenas

Voz 5 29:29 hola buenas noches quiénes son estas dos

Voz 1991 29:32 son las que aparecen en esa fotografía

Voz 0301 29:34 pues esas personas son representantes de la gran la de animación desde la peña Ultra Boys que están en el punto de mira una vez más por diferentes incidentes que se han producido en los últimos días de la semana pasada gravísimo en una pelea en un bar de copas de Gijón con varios agredidos en una fiesta de el Seat es un club de Gijón dependencia de izquierdas donde varios miembros Ultra Boys identificados como tal accedieron con barras de hierro aquí ha agredido bueno siempre supuestamente porque tienen que ser juzgados pero es lo que recoge los testimonios lo que recoge la policía lo que entiende la jueza que ha mandado a prisión a tres de ellos prisión preventiva la varios tenían antecedentes dos les obligado a presentarse en el juzgado cada cada quince días y son representantes de esta peña que como hoy publica el diario El Comercio tienen una orden de alejamiento de El Molinón y es verdad que la reunión no se produce en El Molinón se en las instalaciones del Sporting en Mareo pero lógicamente pues mucha gente ha puesto el grito en el cielo porque el Sporting haya podido reunirse con personas que tiene orden de alejamiento de El Molinón desde el Sporting lo que dicen es que no sabían esa circunstancia que lo desconocía lo cual no sé si es mejor o peor si ese si no lo sabían de verdad es grave hizo lo sabía y lo hicieron a sabiendas de ello pues es todavía quizás más más grave eso ha provocado que en Gijón allá movimiento de reacción sobre todo por parte del Ayuntamiento también de las autoridades para valoró arcaica hacer porque efectivamente pues parece que en esta ciudad hay un problema con determinada violencia ya hay un problema que resolver también en este momento con Ultra Boys

Voz 1991 31:06 Jesús Martínez Salvadores el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón señor Martínez qué tal buenas noches

Voz 8 31:12 hola Yago que está a los mandos Biz muy buenas noches supone uno todo pues un placer estar aquí en los micrófonos de la de la Cadena SER y un saludo todos los oyentes de del Larguero

Voz 1991 31:20 no muchas gracias a usted por por atendernos y le ha sorprendido todo lo que ha publicado el comercio esa fotografía en la que aparecen estas dos personas con esos antecedentes

Voz 8 31:32 pues si no lo voy a no le voy a mentir evidentemente no sorprendido saber que dos de las personas que estaban en la reunión que el Sporting convocó con la afición para prepararles homenaje a al grupo a Quini poseedores las personas obtengan una condena que les impide acceder al Estadio El Molinón no yo creo que que es inconcebible es que luego no no entendemos no como se puede dar la vida dos personas las que pues los comportamientos y las actitudes algún cometido hechos delictivos sí que les impiden por tanto acceder al estadio del Sporting los tendrá en cuenta a la hora de poder organizar cualquier tipo de acontecimiento

Voz 5 32:06 yo creo que es impensable no que el Sporting de

Voz 1991 32:08 con no supiese quién eran estas personas no

Voz 8 32:12 bueno en entiendo que desde luego el club debería saberlo no no no no no son no son dos mil las personas que tienen prohibido el acceso a un

Voz 0301 32:20 a un recinto deportivo una ciudadanos motor

Voz 8 32:22 no deberían deberían de saberlo yo refuerza no pues esa decisión que que el pleno del Ayuntamiento de Gijón por unanimidad por la totalidad de todos los grupos municipales que lo compone que son seis pues aprobará una declaración institucional que por supuesto no sólo condena ese tipo de acontecimiento sino que obliga hay exige al club a que tiene que tomar medidas muy severas

Voz 5 32:46 muy drásticas a partir de ahora es en el Martínez el

Voz 1991 32:49 el comercio también habla de que estas dos personas están pendiente también de juicio por agresión a diez policías nacionales durante los disturbios que lamentablemente se produjeron después del partido contra el Oviedo y que uno de ellos además se encuentra en calidad de investigado judicial por los disturbios de Madrid en aquel famoso y lamentable incidente entre aficionados del Atlético de Madrid aficionados no entre borregos del Atlético de Madrid con borregos del Deportivo de La Coruña que lamentablemente acabó con la muerte de de uno de ellos sabían eso

Voz 8 33:19 pues ellos transmiten que no transmiten que no desde luego a nosotros no nos entra en la cabeza no Gijón obedece

Voz 1991 33:29 no no no puede entender que el Sporting no sepa quién invita a su casa Sagnol

Voz 8 33:34 en se va a haber nosotros que pensábamos el Sporting con buena atención organizado una una reunión con representantes de la afición para organizar un homenaje a la figura más grande que el reporterismo como es concluir dentro de las dos personas que se sientan a la mesa una mesa en la que podría haber diez personas no había doscientas personas vos de esas personas son las que tú acabas de relatar con esos antecedentes no da pues bueno lo no lo podemos entender porque lo quiero decir es que si el Sporting se caracteriza por algo es por tener una afición sana

Voz 1991 34:05 derivaron ejemplar

Voz 8 34:08 digo tenemos el recuerdo aficionado de abonados a segunda competición comiso que es nuestra del veintinueve de El Molinón el campo más antigua de España se llena cada quince días calcio jugamos fuera son miles me la famosa mareó a los aficionados el Sporting se desplazan a la ciudad de España y que además son recibidos de manera espectacular por todas las ciudades porque es una afición sana de una afición que viaja a disfrutar del deporte a pasarlo bien no consentir que haya un grupo de personas

Voz 5 34:35 que puedan manchar la imagen de una ciudad y un equipo y una afición he hablado con han hablado con el Sporting

Voz 8 34:42 sí yo automáticamente en el momento en el que se aprobó estos detonación mucho lo comunicamos al club en los próximos días una reunión donde vamos a a interesarnos por supuesto no van a hacer efectivo el cumplimiento de este de este mandato que el pleno del Ayuntamiento les les les comunica recordamos que el Estadio El Molinón Enrique Castro Quini es un estadio de titularidad municipal y por tanto pues el Ayuntamiento ese propietario del mismo iba a exigir al Sporting de que rompa todo tipo de relaciones con todas aquellas personas que que no sepan respetar y vivir en convivencia disfrutar del deporte que nuestros claro

Voz 1991 35:22 me sorprende que hoy no haya dado la cara al Sporting es decir que en su presidente Javier Fernández y el consejero que había ha estado en esa en esa reunión salgan hoy a a explicar a sus socios que ha pasado

Voz 8 35:36 bueno pues evidentemente hubiera sido esperemos que positivo que hubiera salido

Voz 0301 35:40 si no lo hace pues uno de los próximos preferimos pues

Voz 8 35:42 sabe que es porque están trabajando ya en ello desde luego yo les digo que en se aprobó comuniqué al presidente del club había aprobado y que Iker no había ningún tipo de duda que tenían que cumplir los hijos sí esperemos que lo es pensando precisamente en cómo cómo hacer efectivo es institucional que entre otras cosas pues bueno que exige romper todo tipo relación con estas personas y velar porque toda la gente que acceda al Molinón o sea gente que vaya al campo a a disfrutar del del fútbol y animar a su equipo

Voz 1991 36:14 sí señor Martínez sabiendo lo que ha pasado en los últimos días lamentablemente con todos los incidentes que hemos visto lógicamente el nombre de Ultra Boys está manchado está manchado desde hace mucho tiempo por la lacra que ha habido en este país durante mucho tiempo como pasó en en en el Real Madrid con los Ultra Sur como pasó en en Barcelona con los Boixos que se han acabado con esos grupos o por lo menos ya no entra nadie bajo la denominación de de esos grupos y creo que se debería hacer lo mismo con Ultra Boys algo de nuevo

Voz 8 36:46 el Sporting en Gijón siempre había un incidente de este tipo pero este año pues lejos de ser aislados que este tipo de

Voz 0065 36:52 los acontecimientos desgraciados están sino

Voz 8 36:54 rentas por tanto queremos que que no toca otra otra solución que no sea esa no la gente que lo Sporting decirle que que en la que tener una animación que entiendo que sí porque todos los clubes necesitan tener un grupo aficionados que animen que apoyen al equipo pero tiene que esa gente que rompa cuáles ha con esa denominación tiene que esa gente que vaya al campo a animar que vayan con los coros del equipo que vayan sólo pensando en el animar al equipo eran bien sin ningún otro tipo de consideración ni utilizando el deporte como una excusa para para

Voz 5 37:28 esta violencia ya sea verbal o pero que

Voz 1991 37:30 acabar con este grupo

Voz 8 37:32 por supuestos Bani digo lo mismo

Voz 1991 37:34 el Frente Atlético que el Atlético de Madrid haberse espabilado una puñetera vez digo lo mismo de los Riazor Blues que haberse el Deportivo de la Coruña espabila de una puñetera vez digo los Herri Norte a ver si el Athletic espabilado una puñetera vez lo digo como todos los grupos radicales de este país

Voz 5 37:48 había como bien dice como Benis Yago

Voz 8 37:50 experiencias ya en el fútbol español que se han llevado a cabo con con éxito muy bueno pues cuando algo ha funcionado pues tampoco hay que romperse la cabeza habrá que tomar modelos que han funcionado en otras ciudades de España ya habrá que pues a adaptarlas a lo que es nuestra ciudad y nuestro club pero pero desde luego hacerlas efectivas ya sin ningún tipo

Voz 5 38:09 el ex Morán David no sé si me dejó algo

Voz 0301 38:12 pues al margen de yo creo doble reivindicación ya más global que quizás alguien debería legislar con respecto a esto desde las más altas instituciones para no tener que pedir a los clubes que solamente cumplan con la legalidad porque cumpliendo con la legalidad

Voz 5 38:26 simplemente que es lo que defiende el Sporting además dice yo es que a mí

Voz 1991 38:31 sacar el cinco para pro

Voz 5 38:32 en Berlín por el sobresaliente a mí lo que me pide la norma es que expulse aquel que esté condenado gente en prisión lo algún altercado no me pide nada más que eso no metido en ejercicios de ejemplaridad de

Voz 0301 38:43 los cargo a todos presumiendo que algún día la van a liar bueno pues al margen de eso el Sporting juega en Valladolid este fin de semana Ivana a viajar pues cuatro mil o cinco mil aficionados del Sporting la inmensa mayoría apoyar a su equipo como eso evidente a pasárselo bien pero bueno también es conocida la animadversión entre radicales de uno y otro equipo me consta que el concejal como la alcaldesa de Gijón van a viajar quería saber si han contactado con la gente de Valladolid si hay alguna preocupación por lo que pueda pasar este fin de semana concejal

Voz 8 39:12 no la verdad es que no tenemos conocimiento de nada no la verdad que no me ambos una noticia que nos que nos avisen a hablarme en ese sentido las otras como dices vamos a vamos a viajar a agobiar al Sporting que como como pues como todo el mundo sabe pues está en la posición ahora mismo muy buena ahí y lo que queremos es por las bueno está con el equipo darle apoyo institucional para para intentar conseguir ese objetivo que es lo que todos queremos que es volver a a la categoría de oro al fútbol español

Voz 1991 39:39 igual nuestra deportivo lo que queremos acabar es con los cafres del mundo del fútbol con los que ensucian este deporte

Voz 5 39:44 eso pues con lo que hace que lamentablemente muchos

Voz 1991 39:47 padres tengan miedo a ir al fútbol con sus hijos por lo que pueda pasar a eso es a día de hoy es así lamentablemente y hay que acabar con con eso con toda la gente que ensucia el mundo del deporte en general a la sociedad porque esta gente violenta en el fútbol está emergentes violenta en su día a día en su vida personal y hay que acabar con ellos evidentemente y el concejal de Deportes de la Ayuntamiento de Gijón Jesús Martínez salvarle le agradezco que no haya atendido esta noche en El Larguero un abrazo

Voz 5 40:15 gracias a vosotros somos los David

Voz 1991 40:17 pues vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que pasa ella nos ha dicho el concejal de Deportes que tiene la reunión prevista para la semana que viene a ver qué explicaciones sobre toda el Sporting de que estaban esas personas dos personas que no pueden entrar en El Molinón que tienen una orden de alejamiento y estaba en una reunión del Sporting es que es alucinante macho

Voz 5 40:34 sí mi como te decía ellos según

Voz 0301 40:36 la explicación que dan es que lo desconocían

Voz 1991 40:39 por Dios que bueno

Voz 0301 40:41 ya porque ciento falla al control que tiene el Sporting sobre sus propios aficionados sobre la gente que recibe en su casa o sobre la comunicación con la policía sí lo conocían pues es todavía más grave efectivamente al menos yo hay un mismo para la esperanza que que esta ciudad no lo interpreta ya como dos tipos que hundía borracho se pelean entre sí que también está mal pero sigo como un problema más generalizado y efectivamente desde el Ayuntamiento y seguramente desde la policía se van a empezar a tomar medidas de verdad Hinault a quitarle hierro de buenos días peleas esperaron cuatro palos que que estaría mal igual pero al menos se ha tomado conciencia de que existe un problema real de violencia porque la escena del sábado pasado

Voz 5 41:18 lo ponen usados con barras de hierro

Voz 0301 41:21 entrando en un bar pegando a cualquiera que estuviera por delante invitando a la fuga antes de que llegar la policía eso ya parece tener más la Sicilia de los años veinte era que que que es una ciudad moderna y que una ciudad habitable

Voz 1991 41:32 hay gente que se preocupa de mandarle mensajes privados a través de las redes sociales cuando estás haciendo el programa hablando de este tipo de de cosas pues mira bueno saberlo con quien tiene uno delante de quién está hablando que vamos a seguir muy atentos el Sporting de Gijón evidente de lo que tenía que salir es diciendo señores la hemos liado nos hemos equivocado sino éramos conscientes ha fallado pero vamos la forma de de trabajar del club de no saber a quién invitas a tu casa para tomar decisiones para un homenaje a Quini lo sabían pues es que es casi peor

Voz 5 42:04 el hay que decir Yago que hecho lo hemos ofrecido al Sporting cero Fernando lo sabe y el precio de Javier Fernández de momento no quieren hacer declaraciones bueno como es el concejal sería bueno que lo explicaran pero han declinado la invitación de la Cadena SER para que nadie dude que les hemos ofrecido los micrófonos para que no hubiera subido

Voz 1991 42:19 pues veremos qué es lo que pasa la semana que viene con esa reunión a ver qué explicaciones da el Sporting que estamos deseando escucharlo gracias David un abrazo un abrazo doce doce seguimos

Voz 16 43:51 captar las pues a Borja se merece además esta música te gusta dale

Voz 1991 44:03 hombre mañana a las cuatro y cuarto en el Camp Nou juega el Barça contra el Valencia como llegará de tocado el Barça después de la eliminación de la Liga de Campeones Cobos recibirá el Camp Nou a a su equipo ha pasado Valverde de héroe a villano de la noche a la mañana son las preguntas que ponemos encima de la mesa después de el fiasco el Barça en competición europea Santi Valle qué tal muy buenas hola buenas noches mañana saldremos de dudas no