Ravel, el pianista estrella del rock

Voz 1 00:00 un plan

Voz 0874 00:15 en Quetta qué tal todo muy bien gracias que era esto que estamos tocando techo treinte

Voz 2 00:22 tres uno dos atenuado y no sé como se dice la palabra

Voz 0874 00:29 variaciones variaciones a Chema

Voz 2 00:32 dicen That's English increíbles fue tan breve de veintidós segundos y yo escribe treinta y dos variaciones diferentes basadas en eso

Voz 3 00:52 o sea la primera por ejemplo

Voz 4 00:57 hola

Voz 2 01:01 cómo nace el logo ayuna en tonalidad mayor

Voz 5 01:05 en sí

Voz 6 01:09 o no tan Bono

Voz 2 01:15 esto es vetado en

Voz 0874 01:18 edad mayor May mejor

Voz 2 01:20 por ahí clase encanta las tonalidades mayores

Voz 0874 01:23 eso sí siempre habría pensado que tú eres más de tonalidades menores

Voz 2 01:27 eso sí cuidado con como dice en inglés porque si dices que te gustan las menores suena algo muy distinto pero sí me encanta en piezas escritas en tonalidades menores claro

Voz 0874 01:37 se habla mucho de Beethoven por cierto no es de tus favoritos

Voz 2 01:41 estás de broma e Illes my face Aristegi favorito la verdad hagamos un programa sobre Beethoven

Voz 7 01:48 sí

Voz 2 01:49 ya verá que sin duda para mí es el mejor compositor de esto no es decir mucho desconcierto si pensamos contra quienes compite lo es está por encima de todos

Voz 0874 02:01 haremos tu viaje a Estados Unidos qué tal por cierto

Voz 2 02:04 Lewis Laffer muy bien bueno ya sabes que para entrar tienes que enfrentarte al control de aduanas inmigración seguridad yo estaba contigo

Voz 0874 02:12 filatélica hay fue súper rápido hay gusto

Voz 2 02:15 horrible cuarenta y cinco minutos de cola

Voz 0874 02:18 para nada espera

Voz 2 02:21 después tuve que pasar otra vez seguridad para coger el vuelo de conexión informó en otros quince minutos tuviste que quitar los zapatos que otra vez se me tuve que quitar de todo

Voz 0874 02:29 qué exagerado eres bueno

Voz 2 02:31 ahí estuvo muy bien va a ser el tiempo con mi hija comimos pizzas y hamburguesas no vimos películas y hablamos sólo ha sido unas es un chico encantador divertido fue fantástico lo mejor

Voz 0874 02:44 no sé si le pasa como a mis hijas es como un efecto positivo del fenómeno Trump está consiguiendo que los jóvenes y los adolescentes se involucre más en política que estemos aquí

Voz 2 02:53 ambos totalmente cierto y muy muy Antitrata te imaginas que no lo fue

Voz 0874 02:58 era algo bueno tenía que tener que Trump en la Casa Blanca entonces

Voz 2 03:01 DS exequias Amine fue las quince no hay mal que por bien no venga este sería uno de ellos

Voz 7 03:06 ya es Navidad es

Voz 2 03:08 es muy Antitrata fans un chico encantador divertido inteligente que es lo que cualquier padre diría de su hijo ya es que lo es lo pasamos muy bien súper divertido a mí me dijo una cosa que es verdad aunque ligeramente deprimente estábamos hablando de mi trabajo y en un momento dado me dijo así que papal lo que tú haces es tocar versiones de la música de gente que está

Voz 8 03:35 muerta que eran mejores que tú ese este trabajo amenazas

Voz 2 03:39 le dije que sí que al fin y al cabo es exactamente lo que hago gracia esté

Voz 0874 03:44 qué mal no

Voz 2 03:47 mierda es lo que es por cierto hablando de adolescentes

Voz 0874 03:49 Nuestro protegido Elena well ha ganado el primer premio en un concurso internacional de piano

Voz 2 03:54 y cuántas el primer premio estoy orgulloso no me lo puedo creer

Voz 0874 03:59 déjeme decir que lo ha ganado interpretando una de las piezas que ha practicado contigo

Voz 2 04:02 cuál línea

Voz 7 04:05 México está en vender

Voz 2 04:07 es todo gracias a él en el que estaban en el escenario tocando las notas atrás una victoria muy merecida Oriol estoy súper orgulloso a me mandó una nota de voz emocionado por wasabi le aplaudía

Voz 7 04:20 muy orgulloso

Voz 2 04:22 llegar lejos ya verás por cierto en el repaso

Voz 0874 04:24 semanal a tu cuenta de Twitter

Voz 2 04:27 en serio que todo el mundo hace a él mismo

Voz 0874 04:29 acentos amigos en sus enemigos

Voz 2 04:33 mis enemigos ahora cuenta ahora pero

Voz 0874 04:35 que has ido escribiendo esta semana sabemos que has tenido un problema con apple que te has impreso en casa un título de máster que has perdido perdón a tus vecinos por una pieza de Rachmaninov que estás practicando

Voz 2 04:47 a las que por lo que en España te imprime el título falsificar la firma ya tiene su máster es así no

Voz 0874 04:52 en algunos casos eso parece pero solo en algunos casos a

Voz 2 04:55 habla casara o Pablo de voz Pablo Casado Pablo divorcios clima insiste en qué estaría pensando inscribirse el tuit en español seguro de los que usted no puro ni siquiera estaba aquí podría a mí Kaiser preguntó ella jo jo mala no estaba allí estaba fuera lo escribí yo sólo estaba muy orgulloso como es Twitter inevitablemente hubo gente que respondió diciendo no en España no te puedes imprimir los vehículos en casa trabajamos muy duro para conseguirlos y tuve que decirles ya lo sé idiotas venga es una broma

Voz 0874 05:29 me recuerda al especial de comedia nuevo de Ricky Gervais es en Netflix lo has visto

Voz 7 05:33 llegas sí pero no soy muy fan de Ricky Gervais así que me encanta de Office pero él no es mi persona favorita del mundo

Voz 0874 05:40 la mucho en en ese especial de la gente que sorprende por todo en Twitter hiló insoportables que son

Voz 2 05:45 no está bien hablar de la gente que se hacen en Twitter pero lo que no me gusta de Ricky es claro cuando le pasa el ser o las dudas sobre la gente a la que ha ofendido a sus millones y millones de seguidores en la red Twitter algo que dice mira este gilipollas que no está de acuerdo con algo que yo he dicho y todos sus seguidores se lanza encontrar ese individuo a mí eso no me gusta eso como una forma de hacer bullying no lo compró

Voz 0874 06:11 hay una cosa que contaban es especial que me recordó Katy el cuenta que ahora vive en el barrio de Hampstead Londres que es uno de los barrios más ricos de esa ciudad pero mantiene que no ha perdido el contacto con la realidad de la clase media es como tú sus igual

Voz 8 06:25 les ha venga que a mí una yo hay hay

Voz 2 06:30 Ángel es verdad que tengo mis dudas sobrevivir en el barrio de Salamanca Sancha pero es que me encanta tu y yo hemos ido juntos al restaurante entera a la vuelta de la esquina de mi casa y es uno de los mejores que hay en Madrid mi piso me encanta de chocolate el les colombiano y allí me siento seguro yo es un barrio ruidoso como Chueca pero por otro lado si es verdad es un poco una burbuja un barrio rico

Voz 0874 06:57 en otro tuit decías que pedía disculpas a tus vecinos por practicar obsesivamente una pieza de Rahman

Voz 2 07:02 ya hay que hay que me obsesión no con las piezas nuevas y estoy ahora con una de Rachmaninov when it fue fue te enamoras de una pieza hay empiezas aprendes y te vuelves adicto a mí me pasa es la única que toco hola a estoy con esta nueva no se han quejado pero les tiene que volver un poco locos

Voz 0874 07:28 se repiten los mismos compases una y otra vez al

Voz 7 07:31 que AENA ni iban una de las partes más bonitas Amy una cosa muy esas Zhao suena mortífera y luego tiene unos ritmos locos

Voz 2 07:50 dar pequeños trucos para practicar la tasa pero es lo que hay que hacer para tocarla en público cada seis habrá subirse a un escenario cobrar por ello hay quieres hablar de Ravel

Voz 0874 08:00 déjeme improvisar era bajito asqueroso lo daba todo el mundo porque es lo que dice todos los compositores

Voz 2 08:06 nada no no bueno un tipo raro pero en serio es el mejor compositor francés de la Historia

Voz 0874 08:13 como diría Forges era buena a pesar de ser francés

Voz 2 08:16 no está permitido decir eso bueno

Voz 0874 08:19 no lo sé pero Forges que era un gran dietista español queríamos todos mucho hacía muchos chistes sobre los franceses

Voz 2 08:26 yo eso nunca habría que en el Ravel compuso muy pocas Open si lo comparamos con otros compositores en total ochenta y seis el ochenta y siete trabajaba lentamente decía que tenía que arrancarse con sangre asimismo cada nota que componía Theron perfeccionista o un tipo muy raro unido a su madre de una manera extraordinariamente cercana de extraña le encantaba la ropa llevar ropa lo hago una vez empezó una hora tarde un concierto porque no tenían los zapatos que le amén Jama te imaginas relájate un poco

Voz 0874 09:02 el comportamiento de divo total

Voz 2 09:05 pero alguien les cuando empezó la guerra y se alistó a estén porque tenía entonces treinta y pico años yo era un tipo muy pequeño frágil se ponía enfermo con facilidad no podía volar así que le dieron un trabajo conociendo camiones y ambulancias en la primera línea de fuego así que aunque no participó en los combates de ver cosas horribles sufrió congelación y problemas de estómago terribles yo encima se murió su madre así que fueron unos momentos muy difíciles para él nunca fue el mismo para el regreso de la guerra como te puedes imaginar pero escribió música extraordinaria la primera pieza que quiero que la gente escuche es la tocando pertenece a una obra que se llama la tumba de Cúper que compuso durante la Primera Guerra Mundial entre mil novecientos catorce y mil novecientos diecisiete en francés el tumbó es una pieza que se escribe para recordar a alguien France ah desde Cebek DS criar no fue un gran compositor francés al que Ravel admiraba así que básicamente es un homenaje a un compositor al que él admiraba en este grupo de obras hay seis movimientos y cada movimiento está dedicado a la vida de alguno de sus amigos que murieron en la Primera Guerra Mundial desesperamos esto echarla tocar que es una de las piezas más difíciles que he tocado hay miles de notas sin un solo respiro en toda tu increíblemente difícil en una cerrar de ojos tienes que saltar varias octavas en el piano tocará cortes enorme a veces tienes que tocar súper suaves y luego al final es tan fuerte que padece que vas a romper el piano no ir a ciento cincuenta kilómetros por hora es como ver a Fernando Alonso por fin la pole a punto de arrancar en el Gran Premio de Fórmula uno

Voz 11 10:59 tú

Voz 15 11:46 no

Voz 13 11:52 a eh

Voz 12 12:09 eh

Voz 14 12:56 no

Voz 6 13:02 no

Voz 17 13:14 ah sí

Voz 12 13:28 eh

Voz 0874 14:46 una vez que terminas una pieza compleja como esta Si dejas te tocarla un tiempo te cuesta luego mucho volver a tocarla

Voz 2 14:52 no no volver a tocar una pieza como esta después de un tiempo sin tocarla lleva mucho trabajo tienes el recuerdo pero tienes que hacerte con las notas físicamente y es mucho trabajo son muchas notas y muchos micro movimientos con todos los dedos al mismo tiempo hay que ser súper preciso

Voz 0874 15:14 funciona raro vuestro cerebro del de los músicos

Voz 2 15:16 a él no hay no tengo ni idea de cómo funciona

Voz 0874 15:19 no se te llena el disco duro

Voz 2 15:22 yo creo que lo que pasa es que se va llenando a medida que se llena hay otra información que desaparezca por ejemplo yo no me acuerdo de que días hoy a veces ni de que me eso qué año o que tomado para desayunar pero pudo recordar sesenta setenta mil notas en un concierto no estoy seguro de cómo funciona

Voz 0874 15:40 n que ver un mecanismo especial hundía si quieres llamamos a un neurólogo para que nos lo explica

Voz 2 15:44 hacen Stefan yo creo que son diferentes partes de rabel en los años veinte se fue de gira a Estados Unidos y le pagaron diez mil dólares en esa época era una cantidad increíble de dinero en su contrato puso que tenían que darle una cantidad ilimitada de cigarrillos así que era un poco como una estrella de rock aunque muy influenciado por el jazz en manejarse en el camino

Voz 0874 16:07 no de todos los colores menos amarillos

Voz 2 16:09 sin Navy Alabama emanados amarillos

Voz 7 16:13 lo Amin

Voz 2 16:18 al final su música era muy jazzística en mil novecientos treinta y dos tuvo un accidente en un taxi Se dio un golpe muy fuerte en la cabeza nadie le dio mucha importancia al golpe pero tristemente le provocó muchos daños y ya no volvió a componer nada

Voz 0874 16:32 pues interesante que sea un compositor conocido casi por una única pieza no el boli

Voz 2 16:36 pero claro es una gran obra el bolero

Voz 0874 16:39 hay muchos no hemos escuchado casi nada más de Ravel

Voz 2 16:42 ah mira tienes que escuchar el Concierto para piano que compuso dos uno era sólo para la mano izquierda y otro para las dos en Sol y el movimiento lento de esa obra yo creo que es posiblemente la pieza de música

Voz 7 16:57 más bonita del siglo XX así ballet Chain han

Voz 2 17:04 escribió la melodía cuando iba en tren de Londres a Oxford y es una de las más bellas el Concierto para piano de Ravel

Voz 0874 17:10 pregunto si en su época cuando daba conciertos el bolero para Ravell era como Pirates Thaksin para los Rolling Stones

Voz 2 17:18 fue un éxito enorme merecidamente algunos no lo entendieron y dijeron que el bolero era la prueba definitiva de que es novela había enloquecido porque en el fondo se trata de una melodía que repite quince veinte veces cada vez más fuerte con más y más instrumentos es sencillo más pero es una obra maestra que demuestra lo que puedes conseguir mediante la simplicidad

Voz 0874 17:39 que escuchamos ahora hace creo

Voz 2 17:41 que tenemos que escuchar una obra que es un trío que tiene un poco de jazz mola es como una fuerza de la naturaleza extremadamente difícil de tocar va sobre los colores Ravell dijo que la única historia de amor que tuvo en su vida con la música así que toda esa sexualidad reprimida yo creo que la metido en su música a esta pieza que vamos a escuchar me parece increíble mente vamos a escuchar un poco de este trío con piano

Voz 20 18:15 no

Voz 6 18:29 no

Voz 22 18:42 sí

Voz 6 20:33 ella no

Voz 2 23:19 increíble que todo esto sea un violín piano y un violonchelo tres instrumentos

Voz 0874 23:23 qué erótico es desde luego sí que lo es

Voz 2 23:26 tampoco yo creo ancha por cierto tengo un montón de cosas en las próximas semanas Mucho Viaje por España voy a Granada en mayo nunca ha estado

Voz 0874 23:34 es una ciudad preciosa

Voz 2 23:37 he escuchado cosas magníficas sobre Granada estoy el diecisiete de mayo toco en el Auditorio García Lorca es uno de mis escritores canten y luego hago Las Noches del Botánico en Madrid julio también toco en El Escorial que es uno de los sitios con mayor serenidad espiritual en los que tocado en una y la semana que viene con Andreu

Voz 7 24:01 OO la Noche de los Libros del viernes cero dijeron de mí Chase en mí

Voz 2 24:07 el Lillo charlando conmigo al piano aunque voy a intentar convencerle para que toque algo no creo que lo haga

Voz 7 24:12 antenas día te Thein Sein

Voz 2 24:16 el otro día cenamos juntos y me dijo que está intentando aprender a tratar el piano y que el problema es que no quiere usar los dedos meñique que no quiere usarlos Cuina Andreu

Voz 0874 24:27 los quiere guardar para algo que

Voz 2 24:30 lo que no puede puedes decir que quiere tocar el piano no sólo conoció los fallos que usarlos todos es como escribir un libro sino usar la letra no puedo

Voz 0874 24:39 es que te pasen atiendan a porque antes decía yo que pusiste un tuit que no puedo leer en antena

Voz 2 24:44 eso tiene gracia es que me enfado mucho

Voz 0874 24:47 pero no puedo leer lo que describisteis en español además tú puedes puedes muy fuerte porque hay niños escuchando y tiene un contenido demasiado genital

Voz 2 24:56 a mí no se puede decir ni siquiera en la radio española hecho éste es bueno el caso es que me enfadé porque venden un adaptador USB que es este enchufe pequeño de plástico y cubra al veinticinco euros cuando supongo que fabricarlo les ha costado como cincuenta céntimos

Voz 0874 25:12 ya sabes que le tú en inglés lo que escribí este

Voz 8 25:15 es que no lo entienda se lo pierde han Si bueno les voy déjame ver que dije no puedo decirlo

Voz 2 25:25 bueno si tú me dices que puedo lo digo en inglés y que será poco Zack Maite Juani fallos graves

Voz 0874 25:31 yo eso no lo traducimos

Voz 2 25:33 muy Bearn nivel de Aaron que fue gracioso es que cuando esto salió al tiempo íter diciendo a te quejas de esto pero tienes un iPhone Díez que cuesta o montó nasal no no se trata de eso así que acabé llamándole marxista

Voz 0874 25:52 así quiere es un poco como Ricky Yerbés

Voz 8 25:55 no no no no no diga

Voz 2 25:58 este me encanta Twitter

Voz 0874 26:00 la palabra del día a oye tienes que estar preparado para para el verano es una palabra que vas a usar seguro es la palabra chiringuito chiringuitos muy bien sabe lo que es

Voz 2 26:09 assange navajas gracias no no la he oído chiringuito

Voz 0874 26:11 no es un bar pequeño que se pone en la playa ha hablado de la playa

Voz 8 26:15 con comida no muy buena pero muy a mano Sans has dicho algo que ya he reservado mi viaje de vacaciones oye Ibiza nunca he estado

Voz 0874 26:25 en cuidada por qué qué quieres decir que tengas cuidado explica con cosas que pueden ser nuevas espérate

Voz 2 26:31 bueno como que no tomar el sol

Voz 8 26:34 yo no voy a decirlo no la palabra

Voz 0874 26:36 Enguita podemos el sábado que viene

Voz 2 26:39 vemos el sábado que viene

Voz 15 26:56 sí