Be OK: La comida del futuro, los caracoles y el deporte inconsciente (14/04/2018)

Voz 1845 00:40 buenos días bienvenidos un sábado más sabio ok un lugar pensado y creado para cuidarnos para sentirnos bien y como siempre está por aquí Isabel Bolaños buenos días cola buenos días Angela cómo estás muy bien y tú muy bien tengo una pregunta Baratillo venga como llevas el boxeo que boxeo me suena a algo no sé que algún día comentase que has apuntado algo que se igual me he inventado pues se digamos que no lo llevas no no lo llevo no no lo yo tengo que decirte que no pero bueno me lo sí bueno pues no tengo tiempo hoy es un importante porque después de muchas semanas volvemos a la rutina deportiva con Sara Tavares ya que tenemos ahí pendiente no sé si un poco porque no se podía porque no queríamos que en realidad era igual es lo que nos pasa pues es empieza oficialmente la operación bikini envío caigo o eso pretendemos aunque ya está vemos también que esto es algo y siempre lo decimos que hay que hacer durante todo el año no vale ahora llegar corriendo a ponerse de repente a comer bien hacer ejercicio Vida Sana porque no tiene sentido para variar como la semana pasada viajamos un poco al pasado con Ramón que estuvimos hablando pues las pues eso de la historia de hambrunas de épocas de crisis alimentarias a ver qué habíamos aprendido de todo aquello pues hoy vamos a mirar al futuro a ver cómo va a ser la gastronomía de dentro de unos años que novedades hay que retos tenemos por afrontar así que empezamos venga vamos

Voz 1845 02:32 es como comeremos en dos mil cincuenta no sé qué tipo de alimentos y cambiará mucho nuestra relación con la comida también será diferente yo creo que siempre que vemos películas del futuro lo que nos imaginemos es que tomaremos polvos es como un plato si no es ese del que se va a perder un poco esa sensación de sentarnos a la mesa cocinar pero bueno a lo mejor estamos equivocados e hombre en realidad no queda tanto si lo piensas para dos mil cincuenta no quizá el tema de la pastillita y demás es adelantarse demasiado no sé yo espero espero que esto no cambie o sea que el que quiera tomar de vez en cuando algún batido algo así me parece bien pero que no se pierda todo esto en cualquier caso además de eso tenemos muchos retos muchos de ellos los comentamos aquí en el programa de vez en cuando no como por ejemplo el tema de la obesidad la diabetes la mala alimentación sobre todo relacionada con la infancia o eso que tú misma vez días no pero lo de resolver esa relación con la comida que muchas veces no es tan sana como quisiéramos no no estamos pendiente hoy dedicándole toda la atención necesaria el momento de comprar de cocinar tranquilamente de comer lentamente quizá ese sea uno de los retos de cara al

Voz 4 03:36 me cincuenta hombre estaría bien estaría yo creo que bueno que cada vez estamos a traemos mentalizados yo creo que sí que vamos por buen camino no que cada vez estamos prestando más atención a lo que comemos a lo que compramos y a la manera de cocinar yo creo que sí que yo creo que eso no va a cambiar tanto esperemos esperemos

Voz 5 03:52 mientras tanto queremos dar a conocer a los oyentes una iniciativa muy interesante que tiene que ver precisamente con esto con afrontar los cambios que debe asumir la gastronomía para ser mucho mejor allá por dos mil cincuenta se llama proyecte gastronomía es una red de empresas que se reúnen de tanto en tanto creando eventos pues donde hay conferencias talleres reúne muchísimos profesionales de diferentes ámbitos para debatir sobre los retos que tenemos por delante pues eso para ser mejores no tenemos al teléfono al líder de este proyecto a José Peláez buenos días buenos días José hola buenos días cuenta no es un poco como nació como nazi este proyecto

Voz 6 04:30 eh bueno pues en principio yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que nace no nace El liderado por por una institución Culinary Center cae abogado mucho por probó promover el el el potencial de desarrollo económico y social de la gastronomía no entonces este implica en en en empezará a ver la entenderla de una forma más global no no solamente del restaurante y la experiencia disfrute como tal sino todo lo que hay detrás no el impacto que es lo que nos comemos tiene sobre nuestra sobre nuestro cuerpo el cómo se ha producido eso que nos comemos qué camino recorrido qué impacto tiene sobre sobre la sostenibilidad de nuestro entorno entonces Conesa en este marco de esa visión surge la la la inquietud de de crear una una iniciativa un espacio tanto digital como físico que nos permita explorar cuál es la contribución que puede tener la gastronomía a resolver los diferentes retos que enfrenta a la alimentación pero por supuesto mantenían desde el lado humanista es el humanista relacionado con la alimentación que tiene que con la gastronomía que tiene que ver con el socializar que hay alrededor de comer y cocinar con la conciencia el entendimiento de lo que comemos con el disfrute y el placer por supuesto con lazos tenía habilidad del medioambiente con con nuestra salud

Voz 0187 06:03 a las seis eventos que son anuales en los que hay conferencias y talleres y en los que habláis de retos en la gastronomía el año pasado el tema fue la tecnología cuál es el tema de este año

Voz 6 06:13 este año nos movemos a Londres el tema es diseño multi sensorial digamos que cada evento lo que hacemos es mirar estos cero nueve tus estás potenciales soluciones a partir de un lente específico vale en este caso es el diseño multi sensorial y el diseño multinacionales como diseñamos productos servicios o experiencias estimulando nuestros diferentes sentidos el olfato la vista el tacto el gusto por supuesto para incitar nos a comportarnos en el consumo va a consumir digamos de una u otra manera entonces si esto lo trasladamos al al supermercado no a la compra que que que que es algo que hacemos de forma cotidiana como es el podrían cambiar esas experiencias de compra para que las personas tiendan a consumir productos más saludables o más responsables con el medioambiente aquí esta es la mirada que que pondremos a este año

Voz 0187 07:22 nosotros en envío Ok siempre damos mucha importancia a lo que comemos a tomarnos nuestro tiempo para hacer la compra para cocinar un poco lo que tú decías debemos relacionarnos más que con la comida de cara al futuro en cómo ves esto

Voz 6 07:35 sin duda sin duda alguna debemos relacionarnos más sobre todo porque siempre siempre aquí decimos que tenemos tres votos al día no en esas en esas tres comidas principales que que que tenemos cada día tenga la posibilidad de de generar un impacto sobre sobre nuestro entorno para poder tomar esas decisiones que generen impacto sobre nuestro entorno tenemos que ser más conscientes de que es eso que hoy comemos con Common como lo acompañamos en qué contexto a quién etcétera definitivamente sí que es un un una necesidad promover este es estar reconexión con el alimento o no para poder cambiar desde nuestras decisiones

Voz 0187 08:28 otro de los de los objetivos de vuestro proyecto lo es lograr que los sistemas de producción de de la alimentos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente el otro en las en el programa pasado Ramón Soriano hablaba del tema de los espárragos que venían

Voz 7 08:40 de China que claro nos decía pensar

Voz 0187 08:43 a cuántos kilómetros han tenido que recorrer estos espárragos el precio que tiene en el supermercado Si lo comparamos por ejemplo con un producto local máquina Magín no que eso también lo tendría en cuenta a la hora de hablar de todo este proyecto

Voz 6 08:54 sí claro por supuesto sea este tema de la huella de carbono que hay en en la en el sistema de distribución de alimentos que que que hay hoy en día es es algo preocupante no porque incide directamente sobre el cambió sobre el cambio climático que es algo de lo que creo que cada vez somos todos más conscientes por eso a la hora de de de de nosotros sentarnos a revisó a la posibilidad de visualizar alternativas pensamos cómo podríamos generar sistemas más Círculo Ares más locales de producción cercana para satisfacer la demanda de alimentos que tenemos

Voz 0187 09:37 la gente está cada vez más más quiere ser más consciente de que es lo que se llevan a la boca donde ha sido cultivado que tratamientos ha recibido sea que el etiquetado sea correcto o que la gente no no quiere prestar mucha atención todavía este tipo de cosas

Voz 6 09:55 yo me atrevería a decir que hay una hay hay hay una hay una polaridad porque por cierta en por un lado tenemos cada vez más información a nuestra disposición ve cabe aclarar que muchas veces esa información no es de la más la más corroborada por otro y eso nos permite tener herramientas no para para para saber qué es esto que nos estamos comiendo de donde de donde vino qué impacto tiene nosotros al mismo tiempo que tenemos esa necesidad de ahorrar tiempo en absolutamente todo lo que hacemos es nuestro día a día IN desafortunadamente podría decir en una de esas cosas que tendremos ahorrar tiempo dicen lo que implica comer cocinar vale entonces y yo querría pensar que que encontraremos a la podremos encontrar soluciones que te dan un punto intermedio no que nos permitan fusionar ese ritmo de vida que nos hace creer comer cocinar más rápido con

Voz 0187 11:05 a herramientas

Voz 6 11:08 de de de que nos permitan saber qué es eso que nos comemos cómo influye sobre nuestro cuerpo si es sano sino es sano entonces yo creo que hay un poco una una esquela

Voz 0187 11:22 es inevitable pensar en el consumo de carne que comemos demasiada no habrá tanta para el dos mil cincuenta quizá que alternativas deberíamos plantearnos si no tenemos suficiente came que se te ocurre

Voz 6 11:35 pues está al frente de nosotros tenemos un montón de metales que son deliciosos que a lo mejor no no se les ha hecho insuficiente buen marketing de momento pero cambiar ese paradigma por ejemplo oí sino analizamos la proporción de carne respecto comemos Ilha invertimos no que suele ser bastante más la la carne ya estamos ya estamos generando un impacto por supuesto cada vez más las redes sociales permiten que muchos chefs y muchos cocineros incluso aficionados compartan sus canales formal súper ricas deliciosas de cocinar vegetales que lo estupendo solamente que no no no no con esas maneras de pronto más agradables de consumirlos

Voz 0187 12:32 yo creo que aquí Instagram está haciendo mucho

Voz 8 12:35 trabajo muy bueno no esos platos tan bonitos que publica

Voz 0187 12:37 de las fotos no yo creo que eso está ayudando mucho a la hora de de divulgar este tipo de comida

Voz 6 12:43 eso es también con esa visión nosotros tenemos claro que aunque enfoca ambos nuestros encuentros en reunir a expertos de de las políticas hasta alimentarias hasta filósofos hasta diseñadores hasta cocineros aunque tenemos la filosofía es reunir expertos también tenemos la intención y estaban orientados a a difundir contenidos fáciles au píldoras fáciles como para el para que para que la gente pueda pueda enterarse de esto que se discute pueda enterarse de las posibilidades que hay de enterarse que hay gente trabajando por por ello porque se consumaba de letales porque de consuman mejor porque se cocine en más rico etcétera Un poco

Voz 0187 13:30 el evento que preparáis hemos estado viendo que no solamente participan Chet sino también filósofos diseñadores que realmente es un intercambio de ideas a a todos los niveles es a que la gente podría pensar que solamente habría cocineros habría Che pero luego viendo que también invitan a filósofos a diseñadores como como les integra dentro de de estos eventos

Voz 6 13:51 está claro que si una de las cosas que a todos los derechos humanos no nos identifica o algún que tenemos todos en común es que todos comemos no todos tenemos una relación con con el alimento y si nosotros queremos identificar nuevas posibilidades que no sean pensado todavía si queremos crear nuevos escenarios posibles estamos convencidos de que la única forma es involucrando a gente que piensa forma súper diferentes para para que piensen en conjunto sobre sobre el comer no a lo mejor sí un grupo de ingenieros eso no sé decirte unos tecnólogos alimentos están pensando en cuál va a ser la comida del mañana todos tendrán una línea muy similar pero si llega una perspectiva de un diseñador entiende como el usuario se comporta que entiende como consume les aporta una idea nueva van a surgir posibilidades que antes no se habrían pensado entonces por eso hacemos tanto hincapié en que en que haya todo tipo de perfiles todo tipo de perfil está cubrir ese ese abanico

Voz 0187 15:01 pues José Peláez de El proyecto Project gastronomía mucha suerte y gracias por el proyecto que salga muy bien el evento de este año

Voz 6 15:09 vale a ustedes muchas gracias gracias

Voz 1845 15:31 espero que Isabel la tendencia que me trae

Voz 8 15:34 no tenga nada que ver con agua es ya no no por favor y además tengo que decirte que la de la de la llegué a probar es verdad

Voz 1845 15:43 soportaron superó los chicos y uno extrajeron para que para que no gramos pagarán que haremos todo ello Guardiola tuya pues ahora me la como eh no testas no muestran opinó no hay como yo no quería que eso pasara ahí tienes la tuya vale pues ahora me la llevo pero bueno tengo una buena noticia venga no tiene que ver con agua bien al fin no tiene que ver con agua te gustan los caracoles a bueno no mucho bueno y mucho probablemente vaya es un poco la contra de muchas bueno muchos Food españoles porque es verdad que no hablarte de los caracoles que es una auténtica tendencia en cuanto llega la primavera sobre todo en el sur de España la gente se vuelve como loca con los caracoles y hay bares que incluso llegan en un mismo día cocinar kilos y kilos más de cien kilos los de caracoles para poner en tapas a todo el que se acerca yo me he querido inmiscuirme un poco en el mundo caracol parece de preguntar en alguno de estos templos del caracol pues qué se cuece hace falta que me traiga aquí bueno pues escucha al menos venga quién fue el primero en pensar que los caracoles podían comerse no lo sabemos perderían haberle dado varios premios

Voz 5 17:05 parece eso sí que fue en la época de los romanos cuando empezaba disfrutarse este manjar del que al menos en España disfrutan locales y turistas a partes iguales se comen en todo el país pero mítico son los de la capital andaluza que tiene varios templos del caracol así los llaman uno de ellos es el bar Rodríguez y afortunadamente no nos han ocultado los secretos de su receta

Voz 6 17:24 la elaboración e a base de I

Voz 11 17:28 una buena limpieza bastante delitos Caracol y luego una vez que se Puma muy viene fumado le echa mola la un cúmulo de esta ciudad que lleva la especie de Caracol le hago un poco de guindilla que poquito comino pero de todos los signos

Voz 5 17:41 dientes el que desde luego no puede faltar es uno

Voz 12 17:44 si el picante porque siendo muy ricos resulta una especie un poco esa silla y entonces las comidas un poco los hábitats hijos fosas necesitan de pequeños estimulantes como en esta ocasión es el picante en su justa medida aplican tipos como los callos por ejemplo también necesitan picante

Voz 5 18:00 Nos habla Amadeo de casa Amadeo Madrid y es que la capital no se queda atrás en la tradición de caracoles Amadeo lleva desde los años cuarenta sirviendo los en tapas equipararse en su local en la plaza del Cascorro es casi obligatorio eso sí que sean primavera

Voz 12 18:13 hay un refrán que es muy interesante justifica que sea más apetecido en esta estación porque su estación IED refrán dice los de abril para mí peor de mayo para mi amor de junio para ninguno esperamos no es así porque están buenos en toda de pero ahora ofrecer un aliciente extraordinario y es que el caracol como otras muchas especies pues eche la gran está invernal esta vez ha llegado ese tiempo como esta naturaleza es tan increíblemente sabia sale y se encuentra con la despensa natural llena de vida y entonces comer cosas ese ser atractivos si desea de cemento

Voz 5 18:47 sin embargo este año y para desgracia de los amantes del caracol las lluvias harán que tarden un poco más en llegar los mejores en Sevilla los kilos y kilos que cocinan y sirven en esos templos del caracol todavía tendrán que esperar un poco

Voz 11 18:59 pero si te aquel tiempo usted seco el venga venga seco ahora mismo está viviendo mucho este año va a ser un año tardío de caracoles los caracoles año a partir de mediados de mayo en adelante pero la ley de la oferta la demanda no me obliga a poner los que pase la Feria lo vamos a poner ahora principio empezaremos haciendo uno cuarenta o cincuenta kilos de caracoles iba a medida que van viniendo se va entrando la gente van viniendo ya o hay veces que hemos llegado vender ciento quince ciento veinte kilos de Caracol en un día

Voz 5 19:27 la pregunta es obligada en que ese diferencial los caracoles de las famosas Cabanillas son lo mismo

Voz 11 19:32 la cabecilla llevaba otro tipo de elaboración date cuenta que el Caracol lo que es un caldo con una especia iba Cabril ya lleva Suu sofrito lleva tomate deba llevar me da más elabora el animal si prácticamente el mismo más gordo de más o menos lo mismo

Voz 5 19:48 yo aunque tomamos nota a los inexpertos suele asaltarles otra duda aún más importante y es como comer los hay todo un protocolo tomen nota

Voz 12 19:56 el proceso es primero como yo digo con todo cariño pues se ha colado la boca como un caramelo chupar lo con caramelo luego sorber loco sacándole partido al al llamado pescuezo pintor ves bien el caracol sacas el Caracol y luego coges caldito con la cascada natural y la debe porque esa monjas ponen los tasa que es la joya de los mismos y entonces pues te sientes totalmente feliz

Voz 1845 20:23 ya está para los que se lo piensan dos veces hay diseñado todo un plan de persuasión

Voz 12 20:27 pero hay personas con pasa pasaron otras muchas especies que por no haberla comido nunca pues sabes que se sienten

Voz 11 20:33 poco aventurado en principio son un poco reacio mira Caracol ponen hacia una cara un poquito como de asco pero le ponemos el grito de caracoles y un carrito claro eso sí del tras una prueba para cobrar algunos se atreven a otro no pero el que lo pruebas vuelve a repetirse

Voz 1845 20:56 bueno aunque no te guste supongo que opinión sobre los caracoles aunque a nivel nutricional tendrá que a nivel nutricional están fenomenales que tienen proteína respirar tranquilos amantes pero está muy bien no sea que tienen aminoácidos esenciales que tienen muy poquitas calorías fíjate simplemente tres más o menos entre sesenta y ochenta kilocalorías por cada cien gramos que tienen muy poquita grasa a nivel de composiciones tan fenomenal luego como siempre depende de las alzas claro claro el problema es que la salsa porque los hay con que eso yo no sé cómo lo hacen mira seguro que a mi madre esto lo hace mucha ilusión mi madre es la más la mayor amante de los caracoles del mundo mundial y además le gustan picantes se come mucho así con que yo por ejemplo no los en Francia con que eso lo que está ricos el queso como mamá ya sabes con queso picante si con queso no

Voz 1845 22:11 hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares Nuestra entrenadora personal y directora de P

Voz 8 22:17 forma hola Sara cómo estás Ángela Tauro a mí estar contigo siempre me ha gustado me lo paso muy bien y con esta sintonía pues invita a moverse como que la ponemos a la empezamos limpieza aquí en el estudio a moverme mira mi compañero

Voz 7 22:31 te parece si hablamos hoy de maneras de hacer actividad física sin darnos cuenta obesidad a mí me parece genial porque mucha gente que dice lo primero decir que actividad física ejercicio hoy deporte no son lo mismo aunque muchas veces se usen de forma errónea para expresar la misma idea haber muy rápido actividad física

Voz 14 22:51 hemos un movimiento corporal producido por los músculos Kim

Voz 7 22:54 plica un gasto energético definición de la Organización Mundial de la Salud y Bale ejercicios algo planificado y que conlleva una mejora de la forma física y deporte es aquella actividad física intelectual de naturaleza competitiva en la que tenemos unas reglas vale entonces vamos a hablar de actividad física es decir aquellas actividades vamos a Balada redundancia que llevan un gasto energético y que nos van a hacer pues estar mejor no bueno quemar kilocalorías no claro quemar calorías darnos no darnos cuenta

Voz 14 23:26 le ejemplo primero olvidarnos del transporte público por favor vamos al trabajo en bicicleta patinete o caminando y cuidado con los tramposos porque he visto que unos patines como tú

Voz 8 23:36 es verdad eso no vale que está muy de moda bicicletas con motor que como todos aquí en Valencia sin IVA

Voz 7 23:44 muchos los patinetes con motor pero mucho muchísimo entonces cuidado con eso que sus trompas es una vale va eso no vale venga otro más contar pasos eso no lo hemos dicho vamos a intentar llegar a los diez mil pasos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud tenemos aplicaciones tenemos el móvil por favor no hay excusas para no contar pasos sino llegamos pues nos damos un paseo con el perro bajamos a sacar la basura sí bueno intentamos llegar a esos diez mil paso por favor otra cosita ascensor vamos a dejar como si estuviera estropeado de una manera continuada vamos a intentarlo vamos a intentar subir escaleras y es mejor subir escaleras que valorarlas fíjate así no si lo sabéis esto no pues fíjate en mejor subirla que bajar las porque ante una posibilidad de provocar lesiones de rodilla o cadera tenemos más papeletas cuando la bajamos que cuando las subimos en la radio que está

Voz 0187 24:41 hemos en el octavo mira necesitamos dábamos

Voz 7 24:43 estabilidad articular y llevamos corriendo podemos hacernos daño con lo cual tenemos más tensión en en la rodilla en la cadera y exige mucho más mucha más estabilidad subirlas de momento vale ir a ver al vecino de vez en cuando al vecino si tenemos un jefe amable

Voz 8 25:03 oye levantarnos cada hora un poquito a la impresora vale la máquina de café o a la máquina pero no a la máquina de venden ahí iba yo ahí Valle ya adelantado muy bueno ahí Ángela ahí

Voz 7 25:16 has pasado tú por delante imperfecto porque mucha gente dice me voy a la máquina me como ya tú sabe nada eso no vale eso no vale tampoco tenemos que levantarnos la impresora ver un vasito de agua a saludar a un amigo un compañero allí en Gambia y dos que tenso de raza maravillosa que nos dé un poquito todas esas cosas bien vale y luego otro tema el de las las

Voz 1845 25:35 eres domésticas

Voz 7 25:37 que oye que nos ayudan a provocan un gasto energético fíjate limpiar pintar mover los muebles de la casa oye ordena al Mario ahora por quién queremos que hacer que más más calor pues eso nos ayuda a quemar calorías un ejemplo a ver lavar los platos que María alrededor de ciento sesenta calorías tantas Si bueno he visto algún estudio que decía eso pero vamos quemar que Mansur alrededor yo digo alrededor porque esto es haber esto es muy complicado saber en la persona depende muchísimo depende la intensidad de cómo la veloz plato de como planchas depende al rededor

Voz 1845 26:16 oye yo digo que dependerá de los platos que tenga

Voz 15 26:19 el paquete incluye Larra

Voz 1845 26:22 es que no me puede quedar callado claro que sino no Isabel

Voz 8 26:24 el fenómeno es que cuatro imagínate tú imagínate que podrán hacer luego más pero quemar calorías

Voz 7 26:31 quemamos seguro o sea que bueno

Voz 8 26:34 pues eso que tenemos unas cuantas cosas subiremos las escaleras por favor llegaremos los cachas plantearemos no levantaremos una vez

Voz 1845 26:42 cada hora para ir a beber agua o a la terraza y que no se te olvide malvender no se PDI prometo contener a lo necesita y bueno con eso ya estamos haciendo ejercicio que está muy bien no hay estamos quema

Voz 7 26:55 no caloría estamos dando actividad física no estamos moviendo oye que estamos diseñados para mover no no para estar sentados hay otra cosa que también me gustaría deciros los ex ser Gaming también pueden ayudar que es hacer jugar a juegos así

Voz 16 27:08 y en el que él de Wii etcétera que algunas muy movidito nos oye pues la gente es que ocurre en juegos que hay

Voz 8 27:23 las exconsejera pero es que yo estaba pensando en el trabajo en el trabajo no vas a estar con eso

Voz 7 27:26 no no no no no va a que en casa vale tiene por ahí un joven implican queremos un poquito

Voz 8 27:33 yo tengo yo tengo sí pues hay en la Xbox ahí uno de Johann tranquilito ahí porque yo vivo otros no sirve aquella que vale bueno pues ya tenemos más cosas Sara muchas gracias gracias a vosotros hasta luego

pues hasta aquí el programa de hoy Ángela nada más una semana más no está mal no nos ha quedado bonito llegará la primavera o no espero ya vale no que yo me voy de un mes y medio que viene llevamos Si te das cuenta varias semana con temas así muy primaverales a ver si no pegan nada yo hacemos un llamamiento a lo único que tengo pero no nadie nos escucha bueno voy a ver qué pasa la semana que viene parece

