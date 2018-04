¿Qué (y cómo) comeremos en 2050?

Voz 1 00:00 sí sí que envíe vende

Voz 0187 00:33 a ver cómo comemos en dos mil cincuenta no sé qué tipo de alimentos y cambiará mucho si nuestra relación con la comida también será diferente yo creo que siempre vemos películas del futuro lo que nos imaginemos es que tomaremos polvos pastilla cosa que como tú si no es ese de que se va a perder un poco esa sensación de sentarnos a la mesa cocinar pero bueno a lo mejor estamos equivocados e hombre en realidad no queda tanto si lo piensas para dos mil cincuenta no quizá el tema de la pastillita y demás es adelantarse demasiado no sé yo espero espero que esto no cambie sea que el que quiera tomar de vez en cuando a un batido algo así me parece bien pero que no se pierda todo esto en cualquier caso además de eso tenemos muchos retos muchos de ellos los comentamos aquí en el programa de vez en cuando no como por ejemplo el tema de la obesidad la diabetes la mala alimentación sobre todo relacionada con la infancia o eso que tú misma decías no ver lo de resolver esa relación con la comida que muchas veces no es tan sana como quisiéramos no no estamos pendiente dedicándole toda la atención necesaria el momento de comprar de cocinar tranquilamente de comer lentamente quizá ese sea uno de los retos de cara

Voz 3 01:38 dos mil cincuenta hombre estaría bien estaría yo creo que bueno que cada vez estamos atraen más mentalizados yo creo que sí que vamos por buen camino no que cada vez estamos prestando más atención a lo que comemos a lo que compramos y a la manera de cocinar yo creo que sí que yo creo que esto no va a cambiar tanto esperemos esperemos

Voz 0187 01:54 mientras tanto queremos dar a conocer a los oyentes una iniciativa muy interesante y que tiene que ver precisamente con esto con afrontar los cambios que debe asumir la gastronomía para ser mucho mejor allá por dos mil cincuenta se llama proyecte gastronomía es una red de empresas que se reúnen de tanto en tanto creando eventos pues donde hay conferencias talleres reúnen muchísimos profesionales de diferentes ámbitos para debatir sobre los retos que tenemos por delante pues eso para ser mejores no tenemos al teléfono al líder de este proyecto José Peláez buenos días buenos días José hola

Voz 4 02:27 buenos días Isabel cuéntanos

Voz 0187 02:29 cómo nació como nacido este proyecto

Voz 4 02:32 bueno pues en principio yo creo que hay que tener en cuenta el contexto en el que nace no o nace El liderado por por una institución Culinary Center K abogada mucho por probó promover el el el potencial de desarrollo económico y social de la gastronomía no entonces es te implica en en en empezar a verla y entenderla de una forma más global no no solamente del restaurante y la experiencia disfrute como tal sino todo lo que hay detrás no el impacto que es lo que nos comemos tiene sobre nuestra sobre nuestro cuerpo el cómo se ha producido eso que nos comemos qué camino recorrido qué impacto tiene sobre sobre la sostenibilidad de nuestro entorno entonces Conesa en este marco de esa visión surge la la la inquietud de de crear una una iniciativa un espacio tanto digital como físico que nos permita explorar cuál es la contribución que puede tener la gastronomía a resolver los diferentes retos que enfrenta a la alimentación pero por supuesto mantenían desde lado humanista es el humanista relacionado con la alimentación que tiene que con la gastronomía que tiene que ver con el socializar que hay alrededor de comer y cocinar con la conciencia y el entendimiento de lo que comemos con el disfrute y el placer por supuesto en la sostenibilidad del medio ambiente con con nuestra salud

Voz 0187 04:05 la hacéis eventos que son anuales en los que hay conferencias y talleres y en los que habláis de retos en la gastronomía el año pasado el tema fue la tecnología cuál es el tema de este año

Voz 4 04:15 ese año Nos movemos a Londres el problema es diseño multi sensorial digamos que cada evento lo que hacemos es mirar esto cero nueve tus estas potenciales soluciones a partir de un lente específico vale en este caso es el diseño multi sensorial el diseño multinacionales como diseñamos productos servicios eso experiencias estimulando nuestros diferentes sentidos el olfato la vista el tacto el gusto por supuesto para incitar nos a comportarnos en el consumo va a consumir digamos de una u otra manera entonces si esto lo trasladamos al al supermercado no a la compra que que que que es algo que hacen hemos de forma cotidiana como es el podrían cambiar esas experiencias de compra para que las personas tiendan a consumir productos más saludables o más responsables con el medio ambiente esta es la mirada que que pondremos a este año

Voz 0187 05:24 nosotros en envío Kay siempre damos mucha importancia a lo que comemos a tomarnos nuestro tiempo para hacer la compra para cocinar un poco lo que tú decías debemos relacionarnos más que con la comida de cara al futuro como ves esto

Voz 4 05:37 sin duda sin duda alguna debemos relacionarnos más sobretodo porque siempre siempre aquí decimos que tenemos tres votos al día no en esas en esas tres comidas principales que que que tenemos cada día tengan la posibilidad de de generar un impacto sobre sobre nuestro entorno para poder tomar esas decisiones que generen impacto sobre nuestro entorno tenemos que ser más conscientes de que es eso qué comemos con cómo como lo acompañamos en qué contexto de con quién etcétera definitivamente sí que es un un una necesidad promover este es esta reconexión con el alimento no para poder cambiar desde nuestras decisiones

Voz 0187 06:30 otro de los de los objetivos de vuestro proyecto lo es lograr que los sistemas de producción de de la alimentos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente el otro en las en el programa pasado Ramón Soriano se hablaba del tema de los espárragos que venía han de China que claro nos decía pensar cuántos kilómetros han tenido que recorrer estos espárragos y el precio que tiene en el supermercado Si lo comparamos por ejemplo con un producto local de máquina Magí no que eso también lo tendría en cuenta a la hora de hablar de todo este proyecto

Voz 4 06:56 sí claro por supuesto sea este tema de la huella de carbono que hay en en la en el sistema de distribución de alimentos que que que hay hoy en día es es algo preocupante no porque incide directamente sobre el cambio sobre el cambio climático que es algo de lo que creo que cada vez somos todos más conscientes por eso a la hora de de de de nosotros sentarnos a revisó a la posibilidad de visualizar alternativas pensamos cómo podríamos generar sistemas más Círculo Ares más locales de producción cercana para satisfacer la demanda de alimentos que tenemos

Voz 0187 07:39 y tú crees que la gente está cada vez más más quiere ser más consciente de que es lo que se llevan a la boca donde ha sido cultivado que tratamientos ha recibido saqué el etiquetado sea correcto o que la gente no no quiere prestar mucha atención todavía este tipo de cosas

Voz 4 07:56 yo me atrevería a decir que hay una hay hay hay una hay una polaridad porque por cierta en por un lado tenemos cada vez más información a nuestra disposición ve cabe aclarar que muchas veces esa información más más corroborada por otro y eso nos permite tener herramientas no para para para saber qué es esto que nos estamos comiendo de donde de donde vino qué impacto tiene nosotros al mismo tiempo que tenemos los esa necesidad de ahorrar tiempo en absolutamente todo lo que hacemos es nuestro día a día IN desafortunadamente podría decir en una de esas cosas que tendemos a ahorrar tiempo en lo que implica comer cocinar vale entonces y yo querría pensar que que encontraremos a la podremos encontrar soluciones que te dan un punto intermedio no que nos permitan fusionar ese ritmo de vida que nos hace creer comer cocinar más rápido con poder tener herramientas de de de que nos permitan saber qué es eso que nos comemos cómo influye sobre nuestro cuerpo si es sano sino a Chano entonces yo creo que hay un poco una una esquela

Voz 0187 09:23 y es inevitable pensar en el consumo de carne que comemos demasiada no habrá tanta para el dos mil cincuenta quizá que alternativas deberíamos plantearnos si no tenemos suficiente came que se te ocurre

Voz 4 09:37 pues está al frente de nosotros tenemos un montón de vegetales que son deliciosos que a lo mejor no no no se les ha hecho insuficiente buen marketing de momento pero cambiar ese paradigma por ejemplo oí sino analizamos la proporción de carne respecto comemos Illa invertimos no que suele ser bastante más la la carne ya estamos ya estamos generando un impacto por supuesto cada vez más y las redes sociales permiten que muchos chefs y muchos cocineros incluso aficionados compartan sus canales formal super ricas deliciosas de cocinar vegetales que estupendos solamente que no no no no conocemos esas maneras de pronto más agradables de de consumirlos

Voz 0187 10:34 yo creo que aquí Instagram está haciendo mucho un trabajo muy bueno no esos platos tan bonitos que publica la gente en las fotos no yo creo que eso está ayudando mucho a la hora de de divulgar este tipo de comida

Voz 4 10:45 eso es también con esa visión nosotros tenemos claro que aunque enfoca ambos nuestros encuentros en reunir a expertos de de las políticas hasta alimentarias hasta filósofos hasta diseñadores hasta cocineros aunque tenemos la filosofía es reunir expertos también tenemos la intención y están orientados a a difundir contenidos fáciles au píldoras fáciles como para para que para que la gente pueda pueda enterarse de esto que se discute pueda enterarse de las posibilidades que hay tipo ante la sé que hay gente trabajando por por ello porque se consumaba de metales porque consuman mejor porque se cocine más rico etc

Voz 0187 11:30 viendo un poco el evento que preparáis hemos estado viendo que no solamente participan chefs sino también filósofos diseñadores que realmente es un intercambio de ideas a a todos los niveles es a que la gente podría pensar que solamente habría cocineros habría Che pero luego viendo que también invita a esa filósofos a diseñadores como como les integra dentro de de estos eventos

Voz 4 11:53 bueno está claro que si una de las cosas que a todos los toros Duma unos no nos identifica o el buque tenemos todos en común es que todos comemos no todos tenemos una relación con con el alimento si nosotros queremos identificar nuevas posibilidades que no sean pensado todavía si queremos crear nuevos escenarios posibles estamos convencidos de que la única forma es involucrando a gente que piensa formar súper diferentes para para que piensen en conjunto sobre sobre el comer no a lo mejor si un grupo de ingenieros eso no sé decirte unos tecnólogos de alimentos están pensando en cuál va a ser la comida del mañana todos tendrán una línea muy similar pero si llega una perspectiva de un diseñador entiende como el usuario se comporta que entiende como consume les aporta una idea nueva van a surgir posibilidades que antes no se habrían pensado entonces por eso hacemos tanto hincapié en que en que hayan todo tipo de perfiles todo tipo de perfil está cubrir ese es deseaba Nico

Voz 0187 13:03 pues José Peláez de El proyecto Project gastronomía mucha suerte y gracias por el proyecto que salga muy bien el evento de este año