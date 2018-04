Un protocolo de actuación para la muerte perinatal

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:48 días en los que fíjate poco más difícil fijarnos en según qué miserias cosas cuando salta una noticia como este bombardeo estadounidense en Siria cómo estás Lourdes Lancho buenos días buenos días

Voz 1312 00:58 qué razón tienes porque ahora a ponernos a hablar del máster de Cifuentes te deja así como como van cuerpo no pero bueno a la espera de que haya más novedades que nos digan nuestros compañeros de de informativos de momento toda la polémica del falso máster de Cristina Cifuentes está provocando más polvareda que efectos reales estaban en el PP conteniendo la respiración y las evidencias a la espera de lo que decía Mariano Rajoy a su regreso de Argentina y no defraudó

Voz 0874 01:37 el presidente del momento le da un respiro a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la vez pone en marcha el ventilador

Voz 1487 01:43 yo diría que hoy está muy en boga aquello que recoge el refranero español consejos vendo para mí no tengo me parece que cada nuevo caso que vamos conociendo iban unos cuantos es peor que algunas de las cosas que están tan de puntualidad en el día el azerí de Termes estaba refranero ayer

Voz 1312 02:05 podríamos añadir aquello de cuando Mariano Mariano se refiere se refería al presidente a la posible ruptura del pacto de investidura conciudadanos en la Comunidad de Madrid que la formación naranja acabe apoyando la moción de censura presentada por el PSOE han hecho en Hora Veinticinco el Secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas le dijo que si quieres arroz Catalina que ya también que ya visto otros supuestos apoyos que acabaron con ilusión

Voz 1763 02:30 también huimos es o entonces Rajoy pues decir que apoyaba a Pedro Antonio Sánchez presidente de la Región de Murcia y unos días después pues tuvo que hay que forzar su dimisión no de supongo que soy bueno cosas del señor Rajoy querer cuesta tomar decisiones pero en este caso insisto donde cada decisión sensata que puede tomar señor Rajoy chapa hasta apartar a la señora Cifuentes

Voz 1312 02:56 la estrategia del PP de aquello de mal de muchos consuelo de tontos porque desde que saltó este escándalo ha habido una revisión general de currículum si perfiles profesionales de todos los políticos en España es verdad

Voz 0874 03:06 sorpresas con currículum inflados o directamente pasados de vueltas no secretario de Organización de Podemos en Galicia diputado en el Parlamento gallego Juan José Merlo pasó de ser ingeniero a tener estudios de ingeniería puede ser que fue día clase no igual que el líder del Partido Socialista Madrileño quién registró la moción de censura contra Cifuentes en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco falseó hace años aunque luego se corrigió en dos mil tres su perfil en la Asamblea puso que era licenciado en Matemáticas la carrera no estaba terminarla pero en fin redondeando

Voz 1312 03:35 bueno el el secretario de Organización de Podemos ha dejado el cargo por este tema lo curioso repasar los cambios de opinión que ha habido desde el tiempo de espera el regreso de Rajoy de Argentina que dio ese balón de oxígeno que que hemos escuchado ahora mismo uno que nunca defrauda es Rafael Hernando unos se asume

Voz 2 03:54 pero más tarde como Dios manda no los que

Voz 1312 03:58 no que en modo alguno

Voz 0874 04:25 la semana pasada en Madrid los casi en Barcelona vaya que es lo que tenemos hijas en edad dejar este es

Voz 1312 04:31 vamos a abrir ahora el capítulo de donde dije digo digo Diego

Voz 0874 04:34 yo Lourdes pararía ya con el tema de los que no es que digo esto Rajoy para mí es es es insinuando

Voz 1312 04:42 no puedo pararme cojo el hilo bueno vamos primero con el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio entrevista en Telemadrid ayer por la mañana y la opción de la que habla es la dimisión de Cifuentes

Voz 5 04:54 tenemos la amenaza de Ciudadanos de que en caso de que no se produzca esa dimisión pues que apoyaría esa emoción de hacer sufrir lógicamente esa opción hay que contemplarla y pensar en ella por el bien de todos

Voz 1312 05:04 este vuelve a ser Enrique Ossorio después de las declaraciones de Mariano

Voz 5 05:07 hoy sobre la opción de emisión de Cifuentes esa opción nunca la hemos planteado es ocio lógicamente está en los medios de comunicación está en el debate político desde luego el Grupo Parlamentario Popular no la contempla

Voz 1764 05:18 que el ministro de Justicia Rafael Catalá a las diez de la mañana parece que algunos firma no es auténtica parece que no sean presentado los trabajos que no aparece trabajo por lo tanto yo espero que este asunto cuanto antes se sepa definitivamente lo que ha pasado italiano Espero que la señora Cifuentes tome las decisiones que correspondan a la vista de la de la verdad final

Voz 0874 05:42 tengamos sobre todo este asunto no te digo nada sabes mientras tu desactiva es la de refranes ahora es el ministro Catalá por la tele

Voz 1764 05:51 todos ejercemos la representación porque un partido una organización que está por encima a nosotros nos ha puesto al frente de la responsabilidad que corresponda es confiamos todos que en los próximos días se despejen definitivamente todas las incertidumbres que se toman las decisiones más convenientes para de interés general para el inglés también del Partido Popular yp también que para entonces de Cristina Cifuentes en este caso

Voz 0874 06:14 por supuesto en la investigación de la Universidad ya ha tomado sus primeras decisiones

Voz 1312 06:17 la Universidad Rey Juan Carlos ha expedientado a la funcionaria que modificó las notas de Cristina Cifuentes que suspende de forma cautelar de la dirección del Instituto de Derecho Público al catedrático Enrique Álvarez

Voz 0874 06:27 a quién acusa a la universidad ya la Conferencia de Rectores de ser demasiado tibio son demasiado lentos en la actuación contra este escándalo que pone contra las cuerdas a una universidad pública

Voz 1312 06:37 ayer en Hora Veinticinco entrevistaron a Adrián Escudero catedrático de Ecología y miembro del consejo de gobierno de esta universidad y dijo que la investigación sigue mal está en marcha sigue vea por tanto adelante que sigan tomando las medidas pero dejó una reflexión sobre la táctica de cargar exclusivamente las culpas y las responsabilidades en la universidad

Voz 1415 06:56 desde luego lo que me parece una situación absolutamente esperpéntico no donde donde teníamos una certeza estadísticas ocurrió en una serie de disfunciones en los marcos de relaciones cortesanas entre algunos profesores que entienden que que que la Universidad su patrimonio oí a alguien que recibe da vivas y que no tiene ningún problema en la cual los que están pilotando políticamente en nuestra comunidad autónoma no responsables de las universidades públicas de Madrid no tienen el valor de de defender sus instituciones

Voz 0874 07:27 mañana en los diálogos vamos a hablar de las universidades públicas si te lo que han supuesto también para nuestro país y para muchos españoles una mejora de expectativas en algunos casos una auténtica revolución que supuso que España pasase de un bajo nivel de formación a tener una de las mayores poblaciones universitarias del mundo

Voz 0803 08:13 donde la Mesa del Parlamento de Cataluña de crease contra él puede Arena está se ha llevado a cabo contra el parecer de los letrados de la Cámara de Kazán y alertaban de que imputar al Parlamento de Cataluña la presentación de esa querella puede significar mantener nuestra conversación de fondos públicos además de otros posibles delitos lo cual creo que sería bueno que el Parlamento Cataluña se ajustara a lo que dice el cuerpo de letrados que son los expertos jurídicos que para eso los diez por lo tanto que luego no digan que no sabían cuales sean las consecuencias de lo que estaban haciendo porque son ha advertido con toda claridad

Voz 1312 08:53 Cristina Cifuentes no dimite y Cataluña sigue sin president porque se desconvocó el pleno de investidura de ayer viernes trece al denegar el juez Llarena el permiso al candidato propuesto Jordi Sanchez acudir a la Cámara el Gobierno tanto a través de Rajoy como de Méndez de Vigo al que hemos escuchado ahora mismo avisa que esta querella contra la arena puede constituir un delito de malversado

Voz 0874 09:11 ya sabes que yo creo que ni ni yo ni mucha gente quiere saber mucho más de este tema hasta que haya alguna noticia que significa

Voz 1312 09:17 algún avance o de política vale vale es que en realidad achacó el tema como excusa porque la estancia de Puigdemont en Berlín está provocando un adoctrinamiento masivo de los niños alemanes y hay que hacer algo

Voz 0874 09:27 adoctrinamiento de los niños explicó que mira eh

Voz 1312 09:30 esta canción infantil alemana vamos a escuchar la acompaña a un personaje que viene a ser como el coco para los niños alemanes el coco español paro para los niños alemanes y en este caso no es una versión poco más amable porque se va colando por la chimenea de las casas y les lleva manzanas a los que se portan bien vamos a escucharla

Voz 0874 10:00 pues señala pueden este de alguien no vamos vamos a ver qué dice el canta una de Sarney infantil que llama buche Man una especie de duende no

Voz 1312 10:11 Ana cantó una canción tradicional alemana ayer se la mandé a a nuestro colaborador el corresponsal alemán Hans Günter Kellner Illa tuiteó en alemán y me dijo que qué les ha ventilado del del Prusia contestando le es una canción tradicional alemana es como si a Hans intentase a mí adoctrinar medio o aclarar de qué es y cómo es la butifarra espera espera Tucker juez Llarena o alguien no pongo una aquella con tres

Voz 1312 11:28 déjame que que cambie completamente de tercio porque voy a presentar lo sabía actriz Rodríguez ha vivido una experiencia tremenda tremenda y ella no quiere que nadie como ella vuelva a pasar por eso por lo que pasó ella y su familia Beatriz buenos días

Voz 12 11:44 hola buenos días Beatriz estabas embarazado

Voz 1312 11:47 dada cuando estabas casi a término practicamente en tu embarazo unas pruebas una ecografía dejaron de detectar el latido fetal y ahí empezó un calvario que no quieres que nadie más sufra detectan que tu hija hallara no tiene latido que te dicen qué pasa a partir de ese momento

Voz 12 12:04 pues nada me dicen que me tienen que ingresar me dicen que se me va a llevar al club a preparar polar veinticuatro horas para hacer a la niña que fueron las peores Veinticuatro horas de nuestras vidas nadie nos preparó ni para lo que iba a esa experiencia tan traumática la viene a mi niña a mi marido en el que hubo ninguna ayuda psicológica previó al parto ningún consejo ninguna declaración ni la luz a mi hija sin vida como si tratara de un parto con con mi me llevaron a una habitación de la que estaba rodeada de madres con otros bebés he recién nacidos yo pedí que me cambiara no me hicieron cambiar que dieron me dieron el alta para otra habitación esta pues sí que estuve sola buena nuestra hija no la pues bueno yo no la vi he a mi marido Si fuera enseñaron pues fue bastante traumático todo porque no tuvimos ninguna ayuda mi falto tanta información tanta comunicación por qué no en veinticuatro horas que estuvimos para para poder atender a la niña nadie nos dijo nada ni por eso ni petición

Voz 1312 13:22 has hecho una petición en Change punto org para que el Gobierno haga o elabore un protocolo para que aquellos hospitales donde no exista ese protocolo lo tengan de forma obligatoria o no al para no para que no te hagan pasar o que ninguna mujer tenga que pasar por lo que habéis pasado vosotros no

Voz 12 13:39 sí es cierto

Voz 0874 13:41 porque lo que cuenta es es es tremendo y no quiero ni imaginar no puedo ni empezar a imaginar lo que pudiste sentir en esas veinticuatro horas si tiene que además compartía habitación con gente que tuvo sería muy feliz porque me había tenido un hijo sano ese mismo día no sé cuál es el trato que te hubiera gustado recibir Beatriz

Voz 12 13:58 pues me gustaría pues que a ver si tienen un psicólogo poder prepararnos para poder pues yo en su momento he no me dijeron ni para ver a la niña ni nada pues prepararnos para poder Adelaida niña porque muchas mujeres en este momento de haces de estas eso tiene un estrés que no que no sabes para dónde tirar yo creo que deberían prepararnos para esta situación

Voz 1312 14:25 Beatriz quiero presentarte a Julian Cassidy Dylan buenos días

Voz 12 14:30 buenos días en el atril

Voz 1312 14:34 y bueno Gillian eso Julian déjame que que comente que eres la presidenta y fundadora de la Fundación una manita de apoyo para la muerte perinatal y neonatal que la Fundaspe con José Castro cuando murió vuestra hija Uma en en dos mil diecisiete no estamos hablando de de un protocolo que debería crearse para evitar esta situación que ha vivido Beatriz no de desinformación de falta de tacto que no le dejaran despedirse de de su hija una dejaron verla

Voz 13 15:02 sí bueno primero Beatriz siento mucho no que tú niña murió nosotros sí vivimos un además una situación muy parecida no no del dos mil diecisiete del dos mil siete y a raíz eso pues si creamos la la asociación porque vimos que había un vacío muy muy grande en cuanto a la tensión en cuanto al apoyo información y formación in y la verdad es que sí es es un un tema que en los últimos días años ha ido mejorando muy poquito a poco aun así hay muchas familias como podemos ver con son Beatriz que que el equipo que la tienda no está nada nada nada capacitada para realmente darle un un apoyo no que que comentan el apoyo psicológico no en en muchos otros países ese apoyo psicológico existe pero realmente si el equipo de matronas y enfermeras y Ginecología Obstetricia si ese equipo esté formado esté respaldado y con recursos ese mismo equipo debe poder proporcionar todos los cuidados necesarios para para una familia en esta situación no puede aportar el el tema del parto de que de que bueno que sí suele ser un parto inducido y los porqués no y que las familias tengan tengan tiempo para asimilar cada paso no oí tengan tiempo para preguntar y expresar sus miedos porque no me enteré en una situación así como la nuestra pueblos general

Voz 12 16:37 no hay riesgo para la mamá

Voz 13 16:39 lo que hay es mucho miedo porque da mucho miedo tener a tu bebé muerto dentro pero una realidad no entonces muchas veces y hay mucha prisa por parte del equipo sanitario a veces los padres también tienen prisa la resaca me nada porque pues da miedo no entonces con un poco enlentecer ese proceso porque los padres tienen un tiempo muy muy corto para tomar unas decisiones Trans entente dentales que les banal afectar durante el resto de su vida por los cuales no están preparados no es el equipo más que bueno guiar guiarla sí pero más que un marcar pasos es apoyarles y darles tiempo y comunicación información para que ellos puedan llegar a tomar la decisión que les encaja mejor a ellos

Voz 0874 17:28 pero lo que es de los médicos y las enfermeras remeros yo yo supongo y me médicas perdón porque están acostumbrados a ver de todo hoy digamos que son mucho más fríos de lo que podemos ser quiénes no pasamos por esa experiencia hay por ese por esa profesión no pero lo primero que se pediría que es un poco de sentido común y entender que es es un trauma inmenso el que había pasado en mujeres como nosotras

Voz 13 17:53 y es que el tema está en tienes tenéis que pensar que en España hace treinta o cuarenta años la consigna era que la madre novia de esas BD Ike alguien de las ya hiciera Un un reconocimiento de cuerpo entonces teníamos a mujeres sutil pero directamente a negadas no el el el hecho de ser madre y teníamos a padres menudos los hombres armados porque les obligaba a conocer a sus su hijo su hija porque seguramente en una dacha metálicas no en brazos son enfermera no entonces ya venimos de allí entonces Ayón un cambio que se hizo en los Estados Unidos y los países anglosajones y nórdicos PSOE hizo en los años setenta entonces nosotros vamos un poco a la cola de ese cambio y ese cambio se hizo a raíz a la demanda de las familias porque el sanitarios y de hecho no estaba preparado para atender estas familias esta preparado atenderles físicamente pero la formación no lo recibe

Voz 1312 18:57 eso sería eso sería parte del protocolo que debería que debería elaborar dado esa preparación esa información y comunicación con las familias dile y muchísimas gracias de nada vamos a eso Beatriz a ti tuviera a ti te hubiera gustado despedirte de tu de tu hija porque yo era tu hija ya tenía nombre tenía sus cosas tenía su ropa

Voz 12 19:16 sí sí sí no hallara el problema es que nosotros no nos dijeron Mi nadie la lo nombró a nuestra hija en ningún momento es como si no la llevaran no de meses que sí que faltó que nos preguntara que nos prepararan pues pusiera quería es lo que decía mi compañera que pues bueno que no tenían que preparar para poder seguramente en ese momento ha vuelto a mí ya no me diera una sanción para poder verla pero bueno creo que he a las mujeres y deberíamos preparar para para para poder ver a nuestros hijos seguro pero este momento es que no pero luego cuando pasa el tiempo y pues cambios de opinión yo no tengo ningún recuerdo de mi hija yo no le pude poner la ropa de mis hijas él no tengo ninguna foto no tengo ni sus huellas dactilares no tengo nada es como si lo hubiese sentido para ellos

Voz 0874 20:17 ya Beatriz que un beso muy fuerte sabes que no estás sola por lo menos si para que otras familias no superan como tú has iniciado esa petición en change punto o RG suerte en el futuro Beatriz te deseamos lo mejor ojalá que todo vaya bien

Voz 12 20:31 muchas gracias pero espero que si la gente me escucha que por favor que que me apoye en la página de duelo perinatal que estéis pavor barra natal que me ayuden que esto nos puede pasar a cualquiera