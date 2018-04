Música contra los líderes del mundo libre

No hay resultados

Voz 0874 00:00 hay algo en el aire la revolución está aquí dice esta canción con la que una sección que es esto que son hay que tienes de revolución Rafa Panadero

Voz 1775 01:18 pies buenos días pues se cantando el grupo británico a fondo el plan Newman esto desde el año sesenta y nueve y bueno la canción se llama efectivamente hay algo en el aire pero originalmente se iba a llamar revolution Beatles exacto pero bueno claro el problema no los Beatles se les adelantaron unos meses publicaron antes la suya y entonces ellos tuvieron que cambiar el título de esto que está sonando la canción la produjo por cierto Pete Townsend llegó al número uno de las listas británicas algo curioso que nunca consiguió con los Who

Voz 0874 01:45 mira yo más allá de esa primera estrofa título fallido la revolución pequeña hay musical donde están esta canción

Voz 1775 01:50 pues mira más que la canción en sí la revolución que te voy a contar hoy engancha con una versión de esta canción que hizo bastantes años después otro grupo británico el de Manchester su líder Guy Garvey justificaba la versión que que hizo en aquel momento con estas palabras que reproduzca la original resultado bastante radical está ahí escuchamos quisimos darle un aire porque así era como estaba la juventud en esos años los jóvenes siempre han sido los que han alzado la voz y ahora resulta que a nadie le importa un huevo si te ven agitando un puño sobre un escenario la cosa resulta

Voz 0874 02:19 excesivamente sesentero una traducción es tuya es textual expuso por una contadas después de que poca estamos hablando o a qué año se refería

Voz 1775 02:27 pues esto ocurría en dos mil dos cuando bueno pues justo después de que el Bow tocaran un festival en el que según contaba el cantante bueno soltó desde el escenario típico no aquello de vais a pasar una gran noche cuando todo el mundo allí gritando vais a pillar una buena borrachera lo mismo pero decidió decir afilar sé que vais a decir a vuestros líderes políticos a los que habéis elegido que no deben matar a nadie en nuestro nombre y hay nada de gritos así un silencio entre los diecisiete mil jóvenes que estaban en la que el festival que bueno le dejó de piedra así lo hizo pensar y de allí salió añade

Voz 0874 02:57 mil dos líderes políticos en Reino Unido matar así que intuyo que el tema de fondo era la invasión de Irak estaba planeando en esos meses en la que el primer ministro británico Tony Blair pues jugó ese papel determinante junto con el nuestro

Voz 1775 03:08 teatros claro el otro día trajimos canciones revolucionarias contra la guerra de Irak desde Estados Unidos pero también las hubo desde Reino Unido no tantas eso sí este grupo por ejemplo Elbow se quitó el mal sabor de boca unos años después en dos mil cinco con este otro tema que se llama líderes del mundo libre pues dice es que se quitaron el mal sabor de boca con esta canción bueno Guy Garvey era uno de los pocos músicos británicos que en dos mil dos se oponía abiertamente a la guerra Irak estaba montando lo decía en público pero muy pocos le apoyaban la verdad y con esta canción pues soltó soltó la rabia no que entonces no la había funcionado esto ya en dos mil cinco esta canción ridiculiza a los responsables todo aquello diciendo cosas como que los líderes del mundo libre clara referencia a los responsables pues son como niños pequeños jugando a tiros

Voz 0874 04:52 te hablo de apoyarla secretamente a la guerra de Irak antes de que empezara incluso para músico británico era arriesgarse a malas ventas en Estados Unidos a giras canceladas empeorando no yo recuerdo actores escritores a cineastas hablando en público contra la invasión de Irak pero es verdad que músicos no tanto

Voz 1775 05:07 no tantos en Reino Unido había una web que se llamaba esto donde sólo había registrados seis músicos del del ámbito por además de Gabi pues estaba nombre había nombres ahí como unos debilidad que ya sonado que alguna vez Brian Eno o Kevin Rowland igual no te suena pero era el cantante de los de éxito

Voz 0874 05:25 Midnight runner que tampoco no claro que sí pero anda que no hace años que esto seguro que sí que te suena no

Voz 3 06:38 que no suene apenas una resaca a lo que me estoy detrás recuerdo se piensen dos esas ochentero no suena a los ochenta echas de menos hay algún sintetiza

Voz 1775 06:48 está por una batería electrónica programada alguna hombreras no en definitiva bueno al cambio aquí lo que están sonando pues son varios acordeones violines tampoco hay hombreras de hecho en el vídeo que tuvo mucha culpa del éxito de la canción estaba todo el rato sonantes saliendo en la MTV e ellos salen con una pinta bastante descuidada no con petos vaqueros sin camiseta si bailando allá loco por la calle el tema funcionó muy bien en Reino Unido Hong Single más vendido a que el año ochenta y dos llegó también a número uno en Estados Unidos quitando de la lista de Michael Jackson pero bueno más ahí esta canción que el grupo no hizo gran cosa

Voz 0874 07:20 es decir nunca más se supo claro aunque esta canción si merece la pena

Voz 1775 07:23 a recordarla e os voy a seguir con la banda de otro de los músicos que también estaba en aquella botes tope Word y que sí que ha tenido más recorrido

Voz 5 08:17 los Gemma

Voz 6 08:34 no con una de sus temas más como si es esa pero al final los ataques razona que yo yo dijiste de que

Voz 1775 08:41 dijo canciones en las que el bajo mando por lo menos tienen cierta presión no son muchos años vino oyendo esa pregunta de por qué tuvo etarras más larga o porque eso lo tiene pues de acuerdo a los de piano no pasa si no eres las estrellas bueno esta canción en el año dos mil tres el vídeo que lo acompañaba era un alegato antiguerra también mostraba la vida dentro del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln está expiraba están inspirado el vídeo en un documental británico sobre ese barco que se emitió justo cuando empezaban los bombardeos entre entonces

Voz 0874 09:07 por se posicionó también más abiertamente en esos años contra ACS

Voz 1775 09:10 eso Quer de hecho su cantante Damon Albarn que es el que estaban esa web estuvo muy activo con uno de los miembros de Dumas y fatal intentó sumar apoyos públicos entre los músicos pero siempre encontraba la misma respuesta no un no incluso les llegaban a preguntar si es que qué pasaba y que si estaban apoyando a Sadam es más llamativo de los rechazos en la línea probó

Voz 7 09:29 la de de de Dayan Gallagher Oasis

Voz 1775 09:31 eh llegó a decirles

Voz 0874 09:34 cómo va a escuchar a un cretino ni siquiera escuchan Avon es verdad buena no en aquellos años ya había cogido poco la bandera del desarrollo de los países pobres siempre llevan no pero pero no no se definía mucho en el tema de Irak

Voz 1775 09:46 puso un poco de perfil con lo dirá que él mismo contaba que a Condoleezza Rice si le aconseja una vez que no se metieran en un lío como el que se había metido dos diccionarios África en Irlanda eso es pero más allá de aquello decía que él no estaba allí para eso y que bueno parecía como que no era su guerra no nunca mejor dicho

Voz 0874 10:05 pero te has Gálvez no yo con los músicos apropiados para secundar Le porque era algo de tenía que haber también en el mundo de la música británica pues

Voz 1775 10:12 igual tiene razón y el fallo fue que trataron de suman a la causa los más relevante eso a los que más molaba no a los más cool por decirlo de alguna forma bueno por culpa de esos prejuicios igual dejaron fuera a algún otro músico que sí estaba por la labor de igual esto tesorero

Voz 9 10:27 o hecho Oussama aéreos ha tomado así Chang

Voz 10 10:34 a Hernando estaban totalmente

Voz 9 10:39 pues mire Iker Yates viene

Voz 11 10:44 ah

Voz 12 10:47 a Joan expone

Voz 13 10:54 no

Voz 0874 11:32 profesor Lives George Michael ponderando la oposición a la guerra podría haber

Voz 1775 11:37 ha sido esta canción de hecho disparar perros se llama era una sátira contra Bush y Blair en el vídeo salía alto nivel perrito faldero de Bush aquí como hemos escuchado pues se le presentaba en el vídeo como alguien unos dibujos animados eran como alguien incapaz de entender la explicación que el intentaba dar un militar

Voz 0874 11:52 pero el final para hacer llegar ese mensaje es el ritmo este tan tan tan

Voz 1775 11:57 esto no te puede ser el caso es que a George Michael de Hoyo de que no les gustará decía que estaba muy deprimido por la falta apoyo y que que cómo era la gente tan esnob para no pedirle al que seguirá participando en un movimiento que él ya había dado paso al debate le vuele decía que arman estaba muy informado bueno que parecía como que eran demasiado cool para hablar con él

Voz 0874 12:18 de manera eso ya pero lo siento por el pobre que Horche

Voz 1775 12:20 y tal y la anécdota está muy bien tiene su valor pero Peridis quitar venga algo mejor Pablo vamos a acabar con otra venga

Voz 14 12:50 hola así no

Voz 1775 12:51 mejoras sí faena visto hablar sobre la guerra de Irak pero bueno es de unos años después cuando había terminado ya parecía más sencillo posicionarse en público es de de REM en la canciones del año dos mil cuatro salió en plena campaña presidencial estadounidense de traerá recuerdos en una campaña en la que impedía activamente el voto por John Kerry no para echarle de la Casa Blanca a George Bush pobre rindo con lo que trabajo verdad estaría muy bien gracias

Voz 0874 13:15 es que aprendes tú con este programa eh

Voz 1775 13:17 bueno hasta luego