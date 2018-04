Llega la primavera, llegan los... ¡caracoles!

Voz 3

espero que esta vez la tendencia que me traía no tenga nada que ver con agua ya no más no por favor y además tengo que decirte que la de la de la llegué a aprobar es verdad soportaron supervisen los chicos y nos trajeron para que para que yo guardé Guardiola tuya pues ahora protestas no muestra como yo no quería que eso pasara ahí tienes la tuya vale pues ahora me la llevo pero bueno tengo una buena noticia venga no tiene que ver con agua viendo al fin no tiene que ver agua te gustan los caracoles ah bueno no mucho bueno y mucho probablemente vaya es un poco la contra de muchas bueno muchos Foods españoles porque es verdad que obvio no hablarte de los caracoles que es una auténtica tendencia en cuanto llega la primavera sobre todo en el sur de España la gente se vuelve como loca con los caracoles y hay bares que incluso llegan en un mismo día cocinar kilos y kilos más de cien kilos de caracoles para poner en tapas a todo el que se acerca yo me he querido inmiscuirme un poco en el mundo caracol parece de preguntar en alguno de estos templos del caracol pues qué se cuece aquí no hace falta que me traiga aquí no bueno pues escucha al menos venga a quién fue el primero en pensar que los caracoles podían comerse no lo sabemos perderían haberle dado varios premios parece eso sí que fue en la época de los romanos cuando empezaba disfrutarse este manjar del que al menos en España disfrutan locales y turistas a partes iguales se comen en todo el país pero mítico son los de la capital andaluza que tiene varios templos del caracol así los llaman uno de ellos es el bar Rodríguez y afortunadamente no nos han ocultado los secretos de su receta