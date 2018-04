Hacer deporte sin darte cuenta es fácil (si sabes cómo)

Voz 1 00:00 hoy tenemos con nosotros a Sara Tavares nuestra antena

Voz 2 00:26 adora personal y directora de peor forma olas

Voz 1 00:29 Sara cómo estás o la Angela Hui contentar a mí estar contigo siempre me gusta me lo paso muy bien y con esta sintonía pues invita a moverse homenajes como que la ponemos y ya a la empezamos limpieza aquí en el estudio a moverme mira mi compañero te parece ya hablamos hoy de maneras de hacer actividad física sin darnos cuenta claro si a mi me parece genial porque hay mucha gente que hice lo primero decir que actividad física ejercicio hoy deporte no son lo mismo aunque muchas veces se usen de forma errónea para expresar la misma idea haber muy rápido de actividad física entender

Voz 3 01:02 es su movimiento corporal producido por los músculos Kim

Voz 1 01:06 plica un gasto energético definición de la Organización Mundial de la Salud vale ejercicios algo planificado y que conlleva una mejora de la forma física y deporte es aquella actividad física intelectual de naturaleza competitiva en la que tenemos unas reglas vale entonces vamos a hablar de actividad física es decir aquellas actividades vamos a Balada arrogancia que llevan un gasto energético y que nos van a hacer pues estar mejor no quemar kilocalorías no claro quemar calorías inundar no no darnos cuenta

Voz 3 01:37 le ejemplo primero olvidarnos del transporte público por favor vamos al trabajo en bicicleta patinete o caminando y cuidado con los tramposos porque he visto que unos patines como tú

Voz 1 01:47 has verdad eso no vale que está muy de moda bicicletas con motor que vivir más letras como todos aquí en Valencia sin IVA

Voz 3 01:56 mucho los patinetes con motor pero mucho muchísimo entonces cuidó con eso que sus trampas

Voz 1 02:00 no vale vale eso no vale venga otro más contar pasos eso es no lo hemos dicho vamos a intentar llegar a los diez mil pasos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud tenemos aplicaciones tenemos el móvil por favor no hay excusas para no contar pasos sino llegamos pues no damos un paseo con el perro bajamos a sacar la basura sí bueno intentamos llegar a esos diez mil paso por favor otra cosita ascensor vamos a dejar como si estuviera estropeado de una manera continuada venga vamos a intentarlo vamos a intentar subir escaleras y es mejor subir escaleras que bajarla fíjate así no si lo sabéis esto no pues fíjate mejor subirla que bajar las porque ante una posibilidad de provocar lesiones de rodilla o cadera tenemos más papeletas cuando la bajamos que cuando la subimos aquí en la radio que estamos en el octavo mira necesitamos necesitamos más estabilidad articular y llevamos corriendo Podemos hacernos daño con lo cual tenemos más tensión en en la rodilla en la cadera y exige mucho más mucha más estabilidad

Voz 3 03:06 subirlas de momento vale

Voz 1 03:09 pero a ver al vecino de vez en cuando al vecino si tenemos un jefe amable oye levantarnos cada hora un poquito a la impresora vale la máquina de café o a la máquina pero no a la máquina de venden ahí iba yo a llevar ya has adelantado muy bueno ahí Ángela ya has pasado tú por delante en perfecto porque mucha gente dice me voy a la máquina M como ya tú sabes nada eso no vale eso no vale tampoco tenemos que levantarnos a impresora ver un vasito de agua a saludar a un amigo o compañero allí en Gambia tendidos que tensa de raza maravillosa que nos dé un poquito el hizo todas estas cosas bien vale IU otro tema el de las labores domésticas que oye que nos ayudan a provocando un gasto energético

Voz 3 03:53 fíjate limpiar pintar mover los muebles de la casa oye ordena

Voz 1 03:58 la al Mario ahora por lo que queremos es que se acerque más más calor pues eso nos ayuda a quemar calorías un ejemplo a ver lavar los platos que María alrededor de ciento sesenta calorías tantas Si bueno he visto algún estudio que decía eso pero vamos que marque Mansur alrededor yo digo alrededor porque esto es haber esto es muy complicado saber en la persona depende muchísimo depende la intensidad de cómo la ven los platós de como planchas depende alrededor

Voz 4 04:28 oye yo digo que dependerá de los platos que tenga

Voz 5 04:30 un paquete

Voz 1 04:33 es que no me puede quedar callado claro que sino no Isabel fenómeno que cuatro imagínate tú imagínate podrán hacerlo más imagínate pero quemar calorías

Voz 3 04:43 quemamos seguro o sea que bueno

Voz 1 04:45 pues es América tenemos unas cuantas cosas subiremos las escaleras por favor llegaremos los lo plantearemos no levantaremos una vez

Voz 4 04:53 cada hora para ir a beber agua o a la terraza y que no se te olvide no Albendea no indignarse PDI prometo contener a lo necesita y bueno con eso y estamos haciendo ejercicio que está muy bien no hay estamos

Voz 1 05:06 mando caloría estamos dando actividad física no estamos moviendo oye que estamos diseñados para mover no no para estar sentado hay otra cosa que también me gustaría deciros los ex ser Gaming también pueden ayudar que es hacer jugar a juegos

Voz 6 05:19 sí pero al que le de Wii etcétera tapa de Baleares algunos muy movidito oye pues la gente lo que ocurre es que haya un juegos