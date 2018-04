Los errores de Cifuentes y el futuro de correos

Voz 1 00:00 desde

Voz 2 00:19 yo

Voz 3 01:03 tertulia de sábado con nuestros viñetitas Julio Rey cómo hasta dónde vas judío cuando donde ibas a por el pueblo es simbolistas desnudo no Mauro Entrialgo qué tal Mauro buenos días feliz día de la República es verdad que te la recogida de premios todos muy bien grandes pero consistentes que preocupa mucho no traer José María Pérez Peridis que te José María cómo estás

Voz 1109 01:30 bien bien aquí en la Gran Vía

Voz 1396 01:33 no hubiera si con unos amigos

Voz 1109 01:36 tranquilamente echamos de menos tu de Chavalón campamento cercano además in a manera de traspasarlo porque venía con dos amigos que los padres podían llevar preguntabais nuestra Peridis esto

Voz 3 01:51 bueno no me lo creo que no es verdad

Voz 1252 01:54 sí es verdadero Pepa José María tú nos falta ahora ningún bueno desde que empezamos yo creo algún exaltado nombre pero en todo el mundo

Voz 0874 02:00 hecho que bienes que tú eres pues lo técnico

Voz 3 02:02 es preciso que María y luego el resto no el problema es que cuando veo público me desató ya me tienes que sujeta el próximo

Voz 0874 02:13 el veintiocho de abril en Cádiz en el Aulario la bomba en la Universidad de nos va a ser muy divertido viene también Cristina Pardo viene dijo que se Ana Morgade inédita cierta ver a ver daría fenomenal y ahora que lo pienso que es la primera vez que lo llevamos

Voz 3 02:28 igual cuenta un chiste bueno y se ríe pero que no se ha contado lo bien sí

Voz 0874 02:36 por ahí también el Gran Wyoming va a ser divertido esto es el veintiocho de abril en el aulario la bomba de la universidad me gustaría decir cómo se puede hacer para conseguir entradas pero ahora mismo no

Voz 3 02:45 pero bueno me lo están diciendo por los que ver en la web de Radio Cádiz se puede descargar una invitación hasta allí en en Barcelona Aleix Saló cómo estás Aleix buenos días a presentaban tienes tampoco estará estará para es un viaje largo eh

Voz 0062 03:02 sí hay más es cómo me van a billetera para comprar no sé si por el mar por tierra

Voz 3 03:09 porque la de política interna que por aire así que puede estar tranquilo oye has visto el vídeo por cierto olvido alemán el de de los niños el de escucharnos no lo visto

Voz 4 03:22 no

Voz 3 03:31 lo sí

Voz 0874 03:35 es una canción de una serie infantil alemana no dice lo que nosotros creemos que puede estar el duende cito

Voz 3 03:43 sea por la chimenea no sí que son una pero suena a lo que nosotros y ahora mismo Trending Topic en Cataluña

Voz 0062 03:50 es que está arrasando aquí pero de hecho yo ya que es una canción del mil ochocientos si se va a convertir en villancico de hecho yo leída la parecería vi va

Voz 3 04:03 but man todavía Bud ésta germano filo nunca dejes que la realidad te estropee una buena noticia hay una conexión Germano catalana aclara

Voz 1252 04:16 lo más divertido Alex es que

Voz 0874 04:19 la tuteo nuestro colaborador Hans Günter Kellner corresponsal de la rabia que por supuesto con un comentario en alemán perfectamente escrito por un montante catalanes le han intentado aclarar

Voz 3 04:29 a él

Voz 1252 04:33 sí se alemán explicaba antes Lourdes que efectivamente es una especie de

Voz 3 04:38 Coco ademán no traducido que no deja de sesgo de metáfora

Voz 0062 04:48 el hombre del saco creo de hecho el dibujito sale bien

Voz 3 04:52 adelante no hace en jardines oye antes de entrar en varios temas

Voz 0874 04:56 dejarme hacer una llamada rápida también colaborador de este programa ya digo que es Jesús Núñez Villaverde cómo estás Jesús buenos

Voz 3 05:02 hola buenos días Javier militar en la reserva

Voz 0874 05:04 es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria y queríamos que Tunes dieras un par de clave sobre la que ha pasado en Siria esta madrugada con ese ataque que hemos estado informando porque este tipo de ataques y fíjate yo puedo poder Godard incluso los de los de Clinton a Yemen en lo peor del caso Lewinsky siempre hay que leerlos en en clave interna en clave diplomática no enclave militar no

Voz 0914 05:26 creo que en este caso de forma bien clara puesto que en ningún caso incluso antes de que se produjera se había enviado ningún mensaje que significara que se pretendía dar un cambio al sino de un conflicto que desgraciadamente parece ya irreversiblemente ganado para el régimen de Bachar Al Asad y creo que eso es lo que transmite claramente ya esta misma mañana la televisión siria con una imagen en la que se ve al presidente Al Assad entrando a trabajar en la oficina es decir un día más en la oficina aquí no ha pasado nada porque realmente el ataque militar no significado nada más que atender a la credibilidad interna tanto del presidente francés Macron como del propio presidente drama

Voz 0874 06:03 la primera ministra británica Theresa May también porque Tram da la sensación de que lo que quiere es hacer todo lo que no ha dicho Obama para quedar por encima de y que solamente Ernesto ataque por eso porque ya he dicho que no va a haber más ataques absolutamente como respuesta al ataque con armas químicas

Voz 0914 06:17 efectivamente desde el punto de vista militar digamos que ha sido una gestión de estos es hasta que es absolutamente penosa primero porque se avisa de lo que se va a hacer con lo cual evidentemente eh los sirios eh las fuerzas del régimen han podido vaciar instalaciones para no perder sus principales activos han podido colocar los más valiosos en instalaciones donde estén los rusos puesto que Washington había avisado también a Moscú de que iba a atacar yo evidentemente no quería una confrontación directa con Rusia luego ahí ha podido guardar lo que haya querido el régimen ahora dice que no va a seguir los ataques y si eso se cumple se queda por lo tanto en una cuestión meramente simbólica porque no va suponer en ningún caso un cambio en la dinámica del del conflicto y por lo tanto desde el punto de vista vemos que todo se ha quedado reducido a un intentar mantener una palabra dada recordemos que en abril del año pasado ya había habido un ataque similar que tampoco significó nada en términos militares por lo tanto más de lo mismo en definitiva

Voz 0874 07:16 claro desde los años setenta Jesús cuando se pactó que este tipo de ataques tuvieran que ser con consenso internacional a través de declaraciones de o de decisiones unánimes del Consejo de Seguridad de la ONU Estados Unidos encontró esa fórmula de la orden presidencial ejecutiva todos los presidentes acaban haciendo lo mismo que es atacar de manera unilateral

Voz 0914 07:32 sí pero eso no deja de ser un desprecio al derecho internacional y a las normas de la de la ONU no digamos ya al hecho de que hoy es cuando comienzan sus tareas los inspectores de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que por lo tanto quedan absolutamente convertidos en irrelevantes puesto que el ataques ya se ha producido lo desde ese punto de vista eh es una decisión claramente unilateral que busca efectivamente en consolidar la credibilidad de un individuo que lo que dice lo hace pero que pone todo el cuidado eh concreto incluso con Irán en no afectar a nada que pueda crearle problemas a Teherán a Moscú a algún otro que les lleve a un cambio de comportamiento en este conflicto que está viviendo ya sus últimas etapas a todo eso recordando que se está dando una luz verde al régimen se está volviendo a decir puede usted seguir matando con armas convencionales preocupar recordemos que por cada muerto con un armas químicas en estos últimos siete años ha habido ciento cincuenta muertos con armas convencionales

Voz 3 08:38 te van cientos de miles que esto es un abrazo gracias a vosotros

Voz 5 08:42 sí

Voz 3 08:51 respecto Julio te hace falta un jefe de prensa diga

Voz 0874 08:54 José María Gallego Julio Rey ha sido distinguido con el premio del Certamen Nacional Elgar de Ville de viñetas periodísticas por trayectoria profesional ya te están haciendo homenajes como Peridis

Voz 3 09:05 en una misa pues el mismo efecto vinculante que también cuñado José María empieza no se mí me preocupo no no

Voz 1252 09:17 ha sido tan generosos en Málaga de conocernos un premio también a uno honorífico a Antonio Fraguas Forges al que siempre echaremos de menos nuestros colegas Miki Duarte por la mejor viñeta del año dos mil diecisiete que realmente buena de las que a mi me gusta que es de las que reconoce su eso usted virtudes si son cuatro viñetas en la primera se ve a Felipe González con un dragón cito y que es el proceso es muy pequeño en la segunda Sevilla Aznar el dragón es un poco más grande en la tercera Sevilla Zapatero el dragón ya es grandísimo y en la cuarta Se ve a Rajoy con un dragón que mega enormes están diciendo venga dale está llena está este libro que

Voz 0874 10:10 has dejado encima de la mesa de decía que te hace falta gente de prensa Gallego y Rey El barón rojo sí maravillosa publicación de luego muy cuidada y a mí me lo manda estén PDF yo la ley empresa se hubiera sabido con lo que me gusta mí dice que de la mano mancha de tinta

Voz 1252 10:27 sí sí la verdad es que es una edición preciosa nevera editorial ya aprovecho y es un alegato antibelicista sí la verdad es que parece que que le hemos pagado una pasta Trump para que nos haga la promoción pero pero bromas las justas efectivamente es un libro es una una sátira es de humor blando aprovechando la figura de Barón Rojo oí la primera Guerra Mundial que plásticamente a los dibujantes Nos da mucho juego y al final lo que se queda efectivamente porque queramos o no queramos la sátira siempre tiene que ser anti es un guerra es un libro anti antibelicista con un personaje como decía antes muy controvertido pero vamos por las páginas de del Barón Rojo se pasean también Mataharis Zeppelin se pasean en fin que que yo creo que ha quedado un libro muy muy animado vertido sobre todo lo que tú decías antes un libro muy bonito que con el que

Voz 1396 11:32 de hecho el resto le va a llevar uno Alés Ocariz

Voz 3 11:36 sí por favor si lo vas a mandar el PDF

Voz 0874 11:44 oye esta noticia que de vamos a comentar en esta mesa porque yo creo que es la apropiada es de esta semana y no no podemos obviar la en esta tertulia el sello Bruguera va a volver a editar a partir del mes de octubre que lo va a hacer la empresa que ahora es propietaria de ese se desde el verano pasado Penguin Random House hubiera formó parte de la educación sentimental de muchas generaciones lo primero que van a hacer sacar este octubre un libro que es lo mejor de Vázquez no es mal comenta

Voz 3 12:12 sí sí sí

Voz 1252 12:13 que recordemos que se personaje que habita arriba de todo la trama civil

Voz 0874 12:20 pocos son bueno pues lo mejor de Vázquez pues son las hermanas Gilda Anacleto ese tío Vázquez la familia cebolleta yo no sé si

Voz 1252 12:29 no lo leeremos los que

Voz 0874 12:32 lo conocemos o puede calar en Nuevas Generaciones

Voz 1109 12:36 yo creo que puede calar porque mira Ibáñez con sus personajes Mortadelo y Filemón yo creo pues resucitar los personajes también es un problema Un poco de marketing de darlo a conocer de alguna manera o sea también no solamente libros sino algún tipo de animación que lo promocionan también pero yo creo que esta editorial tiene fuerza suficiente como para hombre está muy bien que hay que tenga una segunda vida no yo creo que es fantástico segunda o quinta vida ya en cero ya ya internacional ya internacional

Voz 1532 13:10 también es interesante que dicen que van la publicar autores nuevos a a ahí me da un poco miedo que les digan a los autores nuevos que dibujan me a las hermanas Gilda pero que sean influencer

Voz 3 13:23 buenos nuevos hablen de cosas de ahora de igual manera que los autores de aquella época estaban hablando de que es lo que ocurrió con último Astérix no claro ese tipo de pastiche de recuperar personajes antiguos modernizando les si yo estoy

Voz 0062 13:40 a ver hay que tampoco sacralizar es decir cuando se comete contra casas nada cuando se comete encargadas de estas se olvidan rápido porque nadie quiere recordar pero cuando sale bien sale bien fíjate todo el universo Marvel no y fíjate todo el universo de ver todo el universo Marvel no hay que tal pero también pasa lo que dice que hay que hay algunas

Voz 1532 13:59 claro es que se han olvidado como todo aquello de Marvel dos mil

Voz 0062 14:01 ciento noventa y nueve no sé cómo se llamaba aquello que es bueno ya que se los superhéroes por ejemplo los setenta pues les dio por pintar los como si fueran en discotequero saber si emplean mejor enterramos esto pero en todo caso me parece muy bien que se reivindique todo este universo también porque no deja de ser un universo es que ya no son los personajes que es la retrataba la sociedad el estilo de humor de la época una forma de lenguaje incluso me alegra muchísimo porque creo que mi generación los más arriba de treinta somos la última generación seguimos en los quioscos estos personajes creo que aún hay mucho potencial con la gente más joven en el punto en el que estamos seguramente Anacleto

Voz 0874 14:45 exista no dábamos cuenta Gerar

Voz 0062 14:47 Nos lo prohiben no se ha quizá mira buena pregunta estar estas personas

Voz 3 14:53 oye todos pensando en historieta saber claro si buscamos ese momento

Voz 0062 14:59 no porque fíjate mira pensando el primero que se me ocurre Mortadelo digamos que hace bastante travestismo

Voz 1252 15:07 sí

Voz 0062 15:07 sí la verdad es que me parece muy progresivo su manera de género en suerte secretaría de la

Voz 3 15:15 porrazo Félix Feliz Ophelia sí lo que pasa es que es muy difícil

Voz 1109 15:19 hay un creador nuevo un equipo pueda dar vida a unos personajes tan personales y que reflejaban un mundo que ya no existe porque yo creo que esos personajes Karpaty pues eso planta muy de momento es son todas efectivamente

Voz 0062 15:36 bueno pero había súper héroes que eran propios de la guerra

Voz 3 15:39 fría buscado esos eran más impersonal escarpada yo en mi época

Voz 1532 15:44 es raro porque decías está pensando en un pollo

Voz 3 15:47 pero es lo más barato pero claro si puedo yo que explicar la canciller pero es que dos décadas el pollo era carísimo siempre tenía el pollo en la que no piensan algo más caro en un solomillo no me vais a permitir que vuelva rojo

Voz 1252 16:02 la hablar de tu libro sí o no pero lo que te quiero decir que luego cada momento tiene su propia coyuntura pero qué ocurre y por eso quiero hablar de Barón Rojo y por volver a hablar de la guerra no he tenido que releer a la hora de escribir los textos el asunto de la Primera Guerra Mundial descubrimos que de repente muchos años después volvemos a tropezar en la misma piedra volvemos a utilizar gas gases venenosos en la guerra que en la primera Guerra fue terrorífico recordar que efectivamente en esta guerra de Siria es hay un montón de bajas qué es raro que sean es sobre todo civiles pero es que en la primera hubo catorce millones de bajas civiles catorce millones es decir que que que la actualidad queramos o no queramos siempre siempre no expone y y sobre el tablero la posibilidad de recuperar personajes que creíamos que se habían olvidado

Voz 0874 17:03 imagínate Anacleto investigando el más

Voz 1396 17:05 es decir puentes es lo de bueno lo digo yo

Voz 3 17:08 ha metido a Bárcenas en su última aventura eh pero fuentes hace falta una colección de álbumes porque todos los pasa algo nuevo personaje interesante déjame porque entonces no sé si es la verdad no sé si es la palabra

Voz 0874 17:24 claro un segundo y si queréis habláis con él con David Espinós que es autor de dar la cara es la clave cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis

Voz 3 17:32 David cómo estás buenos días buenos días yo quería que no explicaras un poco qué ha fallado la respuesta va a ser todo en la estrategia en la estrategia de comunicación en este caso

Voz 7 17:44 pues como yo creo que como bien decías tú ahora mismo ha fallado todo sea falla desde desde el principio cuando tú fallas a principios pues es esclavo de tus errores si hay mentiras pues por supuesto la cosa es muchísimo más grave de entrada la pregunta sería que tiene necesidad tienen los políticos demente en en en sus currículum que lo que estamos viendo estos días a raíz de este caso pues están saliendo otros muchos a partir de aquí cuando uno ha cometido un error yo siempre digo que la comunicación de crisis es muy parecida a la comunicación personal es decir cuando uno comete un error lo que tiene que hacer inmediatamente es asumirlo disculparse esto es lo que lo que Cristina Cifuentes no hace es decir cuando las enganchan en vez de asumir el error ella primero lo que intenta hacer es esconderse que es en mi libro hablo siempre de dar la cara porque consideró que esconderse en en este tipo de situaciones que es un error porque vas eh eh generando tiempo para que en este caso los medios quisiesen política la oposición vayan disparando contra aquí Ig E lleven ellos la delantera y cuando tú vas actuar qué es lo que hace ella ella actuar activamente cuando actuales vivamente como nos pasa en nuestra vida diaria cuando actuamos así consultamos enfadados o tenemos un cabreo con alguien en el mundo veintinueve coma nueve por ciento de las ocasiones nos equivocamos no entonces yo creo que ha fallado ha fallado todo el el el proceso en política será mucho cuando hay situaciones de este tipo de protegerse a uno en vez de dar explicaciones y asumir responsabilidades de ante los ciudadanos

Voz 3 19:27 es curioso porque por Pedro Arrojo tu David qué

Voz 0874 19:29 que ha bajado en en Fomento incluso ha tenido que lidiar con alguna crisis que era mucho peor porque dado algún accidente de aviación por ejemplo lo lo lo único que no se puede hacer es es mentir es lo único que puede hacer en un primer momento no

Voz 3 19:42 sí si yo yo yo

Voz 7 19:44 cuando estuvo en el Ministerio no no me coincidió con con con el acto con ningún accidente cómo hubo pues el del día con el de Alvia que de hecho en en en el libro dedicó un capítulo precisamente a estos temas que sí que me parecen absolutamente grave Samir es paradigmático que es este en ideando tan tan bueno que esté siendo un una polémica tan grande lo de un máster y en cambio con el Alvia o con el Yak cuarenta y tres con el cuarenta y dos del metro de valentía que fueron con unas mentiras muchísimo así anduvo muchísimos muertos y donde el trato por parte de los políticos fue infinitamente peor pues a la la repercusión mediática y los pues foses menor no pero lo que no se puede hacer nunca desmentido y es lo que están lo que nos están acostumbrando no es Podemos y Miguel el problema es que no hay aprendizaje eh nos podemos ir al 11M eh ahí empieza una escuela de de de gestionar este tipo de situaciones donde siempre es lo mismo es huir hacia adelante con con la mentira para ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde y cómo nos podemos salvar

Voz 0874 20:55 lo que pasa es que el el 11M David perdona que te que te diga es el único caso que yo recuerde en el que se pagó por esa mentira porque esa mentira persistente durante esas cuarenta y ocho horas condujo a una derrota electoral pero a lo que estamos acostumbrados en este país es a que la mentira no tenga ninguna consecuencia electoral

Voz 7 21:14 sí estoy de acuerdo aquí también tendríamos que hacer un un un autocrítica a los ciudadanos no ver qué sucede con nosotros y cómo reaccionamos ante según qué tipo de situaciones pero sí que es sí que es cierto aquí también seguramente el papel de los medios no eh que en alguno en algunos casos pues si quieres actúa con contundencia o algunos medios y otros en cambio son muy condescendientes con según qué tipo de actuaciones y esto pues permite a a los políticos bueno pues sentirse protegidos hice Grecia y seguir hacia adelante no es verdad que en el once que el 11M sepa o eh pero pero esa escuela de de manera qué hacer en el en el PP y el otros partidos pues ha seguido hacia adelante no en el caso por ejemplo de de que es muy paradigmático en el caso del accidente del Alvia por poner un ejemplo eh eh pues Pepe Blanco que era el ministro anterior a que se pusiese en marcha porque creo tramitó todo pues fue ascendido sólo enviar al Parlamento Europeo la ministra Ana Pastor ha acabado siendo presidenta del Congreso el señor Catalá que era secretario de Estado ha acabado siendo ministro de Justicia esta mañana escuchaba que le ponía es que todavía le daba lecciones a Cristina Cifuentes

Voz 3 22:28 no

Voz 7 22:30 entonces en qué credibilidad tienen este tipo de de de personas para dar lecciones a sus compañeros cuando hayan tenido casos infinitamente más grandes entonces volviendo a Cristina Cifuentes yo creo que ha cometido todos los errores cuando tú actúa rápido das la cara inmediatamente tu para el golpe

Voz 3 22:45 eso lo ha hecho casado por ejemplo qué tal

Voz 7 22:48 exacto perdone perdone si si os escucho tiene razón exacta

Voz 1532 22:51 pero son dos casos muy diferentes porque casado simplemente había exagerado su currículum y luego ha dicho la verdad dicho pues mi mismo after desarman eran cuatro punto dos días en Aravaca claro rápidamente sí pero es que estamos estamos vendiendo esto como que es un error de comunicación de Cifuentes no sólo es un error no nada porque lo has participado en una trama de falsificación de documentos pero incluso más grave que simplemente mentir por eso es como si decimos detienen Al Capone décimos cuál es el error de comunicación de Al Capone el primer errores delinquir

Voz 3 23:21 OO estar implicado en una trama de delincuencia

Voz 1252 23:24 en este caso no sé si mal no lo sé pero parece que es más Garcia anima hay una cosa es verdad José María te quiere decir Mauro que además Cristina Cifuentes tenía un antecedente que era el exministro Soria que se llama exactamente por lo mismo y que se ha ido

Voz 1532 23:42 es un antecedente de a ver quién aguanta más porque parece un reto

Voz 3 23:45 no hay por mentirosos es decir

Voz 1252 23:48 que es lo de menos al final no lo va a ser

Voz 3 23:51 pero lo demás hacer algo porque eso es bueno

Voz 1252 23:57 es cómodo ser político es que son mentirosos pero yo preguntaría hay alguna manera de ocultar la mediocridad sino mintiendo

Voz 3 24:08 yo creo que lo lo lo más grave que ha hecho Cristina sido parapetarse

Voz 0874 24:12 sí

Voz 3 24:13 es decir se ese ese al para perderte la artillería tira por elevación y la investigación tira por elevación y entonces la trama entonces a desguace ha desguazado la universidad porque ya hay personal expulsado de su trabajo es decir los débiles lo han sido forzados de bilis iba a caer el rector ha desprestigiado la universidad ya están diciendo ya desprestigiar los máster todas la universidad española eran prestigiado la universidad ser desprestigiados sí misma así no no vamos a ver a ver si es verdad no perdona perdona

Voz 0062 24:51 es es que aquí una trama aclara en el tema universidades habría que alguien por favor hacer un documental una serie o algo porque hay una de suciedad tapada que el día que salga bien bajísima saliendo Leidsa ahora que está saliendo muy poca pero a nivel de universidades yo creo que parecía incluso que esta trama era la propia universidad a la que ofrecía este tipo de cosas para darse prestigio es el mismo que la propia Cifuentes era era la que menos conocía

Voz 1532 25:23 bueno pero es que compra objetos robados es tan culpable como el que los veinte

Voz 1252 25:28 pero sí sí se completamente pero bueno lo de la mediocridad que le preguntaba hay alguna otra forma de de ocultarla que no sea mintiendo

Voz 0874 25:36 David

Voz 7 25:36 pues es una pregunta difícil yo creo que yo no tengo yo lo creo

Voz 8 25:40 como respuesta pero yo creo que si uno

Voz 7 25:43 me dijo que pues eh lo que tiene que hacer según lo que no se puede hacer nunca es mediocre no es mentira porque como se ha visto yo estoy de acuerdo lógicamente el origen de comunicación pero por esto cuando en tipo cuando hay este tipo de situaciones por las personas como yo tenemos que diga qué qué hacemos pues lo primero es lo que les decía no es es es dar la cara y es evidente que ya al al al al parapetarse como comentabais pues lo digo aquí lo que ha permitido es inflar el tema es decir cuando actuamos rápido y cortamos de raíz y asumimos en error estoy seguro que esto hubiese quedado ahí lo hubiese queda una mancha en su tú en su historial pero como te otras tantas que tiene muchos políticos no seguramente no hubiese ido a más pero el tema es que ya primero como os comentaba espera no no da la cara cuando la da además otra técnica muy utilizada si os fijáis en este tipo de situaciones es que los responsables intentan convertirse en víctimas porque así pueden atacar a alguien en este caso no ella se considera una víctima de dijo en algún momento dado de un ataque del PSOE con lo cual ella haga pudo empezar a poner en marcha el ventilador no que es el el el y tú más al que estamos acostumbrados en en en la clase política aquí podríamos analizar por qué suceden este tipo de cosas que una persona como Cristina Cifuentes pues que llevan desde que tiene prácticamente veinte años pues seguramente no se quiere bajar del carro y eso es lo que hace pues que uno intente aguantar siguiendo seguramente el el el el método Rajoy no que

Voz 1252 27:13 pero que lo iba a decir es es buena estrategia que el presidente Gobierno prolongue la agonía

Voz 7 27:19 bueno yo yo y yo creo que están intentando ver si pueden si pueden agua aguantar once

Voz 3 27:23 no no lo sé

Voz 0914 27:27 yo yo yo yo lógicamente no lo compró

Voz 7 27:29 harto la la manera de hacer y me cuesta mucho entender que se actuó de esa manera porque entiendo que cuando uno está en un cargo público no se dan los ciudadanos con esta reacción lo que está claro es que uno se predice a uno mismo porque periódica esos ciudadanos hubiese dado un paso al frente hubiera subido de error ya aquí cada uno tiene su ética pues a lo mejor se hubiese un hubiese dimitido

Voz 3 27:51 pero lo que no podemos hacer es lo que está haciendo

Voz 0874 27:53 hay que yo tengo una última curiosidad David Jesse tú como experto en esta cuestión has detectado algún tipo de no ser lenguaje gestual o o cambian su manera de expresarse de comunicar que que te indique no sé es algún engranaje cerebral que pasan

Voz 3 28:08 tu cabeza notado algo en la coleta la sonrisa

Voz 7 28:13 bueno lo normalmente cuando hay mucho el lenguaje verbal siempre decimos que habla más fuerte que las palabras Si insurrección en en en la tensión con la cual tú te defiendes yo siempre digo lo mismo si si tú tomas la iniciativa en un momento de crisis el estado de ánimo tuyo a pesar de que estos afectado tú lo controlas cuando tú actúas por reacción ya ya estás condicionado por lo que están con lo que están diciendo los los demás no en algunos momentos pues eleven el rostro la tensión a veces la mirada baja cuando tienes que decir algo vistas muy incómodo tiraron millas firmemente está a la audiencia Haití que momentáneamente sí que te pueden indicar bueno pues que no te diré que el seguramente que está admitiendo que sabe que no está diciendo toda la verdad eh porque el el lenguaje con las palabras podemos engañar pero el lenguaje no verbal no te engaña nunca no

Voz 0874 29:06 David Espinós que se autor de dar la cara es la clave cómo comunicar sin miedo en situaciones de crisis el libro creo que acaba de salir si lo llega a saber añadió un capítulo más en imaginé

Voz 7 29:15 sí de hecho exacto ático muchos conocidos que me mandan mensajes ostras debería de hacer un capítulo sobre Cifuentes pero ya lo acabamos a finales de dos mil diecisiete si es verdad que que con el tema este pues mira está muy de actualidad ahora

Voz 3 29:31 un abrazo Rajoy es un buen jugador de póquer

Voz 7 29:34 Rajoy Rajoy es un buen jugador de póquer juega de una manera que a mí no me gusta a mí la entiendo pero a él le da réditos y aquí como decía antes podríamos analizar por qué sucede esto sí qué papel juegan los medios qué papel juega buenos ciudadanos si tenemos unos forma en el espíritu crítico y todas estas

Voz 3 29:56 un abrazo David hasta luego muchísimas gracias eh venga por cierto me ha llamado la atención de José María que te has referido por primera vez a Cifuentes como Cristina por nombre de pila sólo más a Esperanza presentó algún libro Cristina que de que debemos unidades si bien

Voz 5 30:17 Chon Ariel

Voz 0062 30:33 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 9 30:38 eh

Voz 10 30:45 no es mío

Voz 0874 30:55 en el último viaje que hicimos con el programa hacerte Julio y yo acabamos hablando de una serie de sellos y correos había encargado a a Gallego ya lo sabéis terminados y lo esto pero faltaba uno de publicaba

Voz 1252 31:08 sí Corona no fue los tiempos en que Núñez Feijóo era presidente de Correos pues se encargó una historia de España en sellos setenta y dos ellos

Voz 0874 31:20 pero hasta el año treinta y nueve solamente en eh

Voz 1252 31:22 y entonces sí la verdad es que ese dictaron hasta el siglo XIX y quedó pendiente la última parte la referente a la guerra civil a la República que ahora la actual Administración pues ha encargado de de editar y bueno ya está completada irse Nos ampliado el encargo y vamos estoy escribiendo ahora un encargo de nuestro próximo invitado que son escribirme como mínimo cuarenta y seis mil palabras de esta propia historia es decir que que mi mujer

Voz 3 31:58 que odia o por quien ya no se ha quedado sin vacaciones

Voz 0874 32:01 ah sí por la razón por la que hacemos esto vamos a charlar ahora con este invitado con el que dices es porque tú yo pero ellos y acabamos hablando también de paquetería de curiosamente en una polémica más en Estados Unidos porque sabes que trampa ha dicho que cada paquete que los el servicio de Correos americano entrega en cada domicilio le hace perder un dólar y medio al servicio de Correos estoy tienen su texto por debajo Amazonas propiedad de esos que teme dueño de Washington Post critican mucho de tan pero bueno esa es la Historia acabamos hablando de paquetería no de como correos qué tiene que llegar a lugares a los que otros servicios de mensajería no llegan como tiene que reinventarse para intentar no quedarse un poco en la irrelevancia frente a servicios que están diseñados un poco más en este siglo que el servicio de Correos no que tú me diste el nombre de este invitado con el que podemos hablar de esas cosas de las que habitualmente no sea hablan en otros espacios porque me gusta tratar aquí es modesto Fraguas que su director de filatelia de Correos no se escucha desde ese Gijón cómo estás modesto buenos días

Voz 1252 32:58 muy buenos días buenos días modesto buenos días Julio José María y al resto al resto

Voz 1109 33:06 no es ya hay que decir que al

Voz 0874 33:08 aparte de nuestra audiencia que un sello es esa cosa que antes hecho ponían en unos papeles que se enviaban por unos receptáculo que tenían un no sé

Voz 3 33:19 la boca una boca parece León porque yo creo que hay gente que nunca manda una carta molesto

Voz 1396 33:24 bueno tanto tanto como que no haya mandado una carta igual sí que es cierto que últimamente pues lógicamente con las nuevas tecnologías es más difícil que la gente mande una carta pero también es lógico porque somos hablando de nuevos sistemas de comunicación pero yo creo que lo entrañable y lo emotivo que tiene recibieron una carta eso es lo que hay que intentar que la gente de alguna manera pruebe

Voz 0874 33:46 Correos puede competir en el siglo en el que estamos contra esas grandes empresas de paquetería

Voz 1396 33:52 bueno realmente correos lo que se está inventando porque lo que decía antes la nuevas tecnologías te obligan a nuevos sistemas de logística y en este caso lo que ha cambiado totalmente el panorama es el i Comerç la compra a través de Internet lo que te permite es que hoy día cualquier persona en cualquier nunca no solamente España sí todo el mundo te puede estar vendiendo un artículo que tú tienes que llevar a otra parte de España o del lugar del mundo eso realmente para correos que tiene esa capacidad de cobertura nacional esa capacidad de llegar a cualquier punto por acuerdos internacionalmente pues es lo que sabe hacer y lo que ha hecho toda la vía lo único que cambiamos lo bidimensional pueblo tridimensional

Voz 0874 34:31 así lo que pasa es que estamos en el en el siglo de la rentabilidad si de repente llevar un paquete de en cualquier servicio a un pueblo extremadamente pequeños

Voz 3 34:39 no rentable algún día

Voz 0874 34:42 yo no sé

Voz 1396 34:43 claro es lo que no lo que nos diferencia realmente cuando no todo el mundo llega a cualquier punto de la cobertura los correos tiene que prestar como servicio público por prestador del servicio postal universal tiene que llegar a cualquier rincón sea independientemente rentable no es su finalidad su función que pasa con la paquetería pues tienes que hacer lo mismo tienes que intentar llegar a cualquier punto para dar ese servicio eso es un poco lo que distingue a un operador de de servicio universal de un operador que está realmente en un mercado más comercial claro

Voz 0874 35:10 ti te invitamos también modesto porque si si enviar cartas y recibirlas ya suena siglo pasado coleccionar sellos no te digo nada aparte de que tiene da esa pátina fraudulenta que dejó el caso que todos conocemos no pero sigue moviéndose un mercado de compraventa de sellos

Voz 1396 35:28 bueno realmente el mercado comercial como tales como en cualquier mercado de inversor tienes que conocer muy bien lo que estás comprando para saber lo que vas a poder vender en su día

Voz 0874 35:38 pero sí que si se siguen viendo una afición

Voz 1396 35:41 el menor también porque no circular cartas con lo cual no circulan los sellos pero sí que sigue habiendo en público estamos hablando que en el mundo hay alrededor de sesenta millones de coleccionistas filatélico estas hablando

Voz 0874 35:51 con una edad media de cuántos años estas hablando

Voz 1396 35:54 sí quizás en España está ya en cincuenta y ocho sesenta años en el resto del mundo depende no pero sí que te encuentras efectivamente con un mercado que está más caduco pero que sigue teniendo esa afición y esa pasión de seguir buscando el sello de la temática que estén coleccionando

Voz 1532 36:11 el perdona para que nos hagamos una una idea de esto de el número de coleccionistas cuantos ellos hicisteis de la Siria esta de los de Star Wars que son o los gráficos

Voz 1396 36:23 hicimos el año pasado la primera misión Ia justamente ayer viernes salió el segunda la segunda emisión con Hanson pues hemos hecho trescientos mil

Voz 1252 36:32 de cada uno de ellos no he visto a ninguno

Voz 1532 36:35 la carta a los he visto todo mano valencianistas

Voz 1396 36:37 no porque realmente ese tipo de sello tiene unos valores especiales que lo que estamos buscando que sirven más de

Voz 0874 36:43 acción que de de de franqueo por qué porque

Voz 1396 36:46 o por ejemplo tanto el prime el año pasado como este año los dos de Star Wars tienen un efecto tres del en titular si eso supone

Voz 3 36:54 no sabía cómo llamarlo lo gráfico pero no Sabino tecnología antes si esos ellos da pena paso son adhesivos Julia solamente le pasaría la lengua al primero que hicimos con sabor como Ferran Adrià el plato de El ajo blanco se yo con sabor

Voz 1532 37:14 bueno y luego está la colección está de los dinosaurios que que es que cada uno tendrá un nombre distinto no porque cada uno hace una cosa distinta una uno brilla por la noche el otro y lo chupa en unas cosas no

Voz 3 37:26 sí la verdad es que lo que está en hueso no eso por

Voz 1396 37:31 esencia entonces lo que estás intentando hacer es que hay una cantidad de de los noventa sellos en normalmente al año pues por ley que estábamos obligados a a emitir pues practicamente una cantidad de yo les estamos dando un valor añadido para que independientemente seas coleccionista no joder pues me atrae tener un sello de estos características estamos hablando de decir que comentaba anteriormente con sabor de Ferran Adrià estás hablando que en Semana Santa lo hicimos con lo incienso estás hablando que las taulas menorquina por ejemplo las estelas de Cantabria tienen polvo

Voz 1252 38:00 de de lo que es la piedra incrustada en el sello estás hablando de que creo que no lo sé yo es conseguir una semilla de unía si puedes

Voz 1396 38:11 enterrar el sello en teoría te lleváis

Voz 3 38:13 Correos pero pero vamos al negocio cuando se acaba la SER

Voz 1396 38:18 oye no se reedita lógicamente pues si no perdería valor es ello claro normalmente dentro de la filatelia están las emisiones que son ilimitadas que puede reeditar las veces que quieras y las limitadas ambas salen corre los soluciones ministeriales pues bien las ilimitadas prácticamente puedes hacer la tirada cada año que quieras según

Voz 3 38:37 pero además del Rey perdernos no siempre es limitada la Casa del Rey es ilimitada sería básica ilimitada puedes hacerlo con eso lo que pasa que tiene que cambiar también la la la cara del Reino entonces más editando ya ha soltado en julio lo que quería soltar en esta tertulia vistos hueco y ahí ha sido nombres estoy preguntando el modesto que se deja barba al afeitarse deja vas afeita cambiar los sellos

Voz 1396 39:09 nosotros no vuelve loco siempre tenemos que preguntar antes de hacer la caricatura lleva barba y a nosotros nos pasa igual Julio porque al final nosotros tenemos que pasar siempre a través de real y son los que nos dicen qué tipo de de imagen podemos utilizar y estado con bombardeado sin barba o lógicamente ya con más edad con menos edad pero sí que se va han cambiado pero las ilimitadas las limitadas volvían tenían en mente salen con una cantidad una vez que ha terminado ese plazo lo lo que no ha venido correos son lo que

Voz 0062 39:38 se destruye ajena para para sanear un poco el mundo filatélico quién decide los nuevos diseños hay algún comité se les puede hacer alguna propuesta

Voz 3 39:47 no te toca todavía les encargo si no dirías tú sabes qué

Voz 1396 39:55 para ello o eres de la Familia Real o a fallecidos y no no puede salir en la imagen

Voz 3 40:00 quiere dibujar lo quiere cobrar alguna agrupación por ejemplo de si no no habrá que que era un sello sobre el Bayern

Voz 0062 40:13 Jerte por ejemplo mira por ejemplo para hacer

Voz 1396 40:16 la petición no sé una comisión filatélica del Estado que está formada por el Ministerio de Fomento por el Ministerio de Hacienda por representantes del Ministerio de Cultura por Correos lógicamente por Fábrica Nacional de Money timbre y por otras instituciones relacionadas con el mundo de la filatelia todo esto se decide con un año de antelación esos noventa ellos que tienen que sales se se realizan con un año de antelación reciben propuestas y otras las lanza Correos pues alrededor de ochocientas novecientas propuestas son las que recibe cada año para emitir al año siguiente y de ahí solamente puede sacar noventas ellos entonces

Voz 0062 40:48 el Instituto un diez por ciento no de las propuestas novecientas noventa no está mal

Voz 1396 40:53 intentas el máximo cubrir cobertura geográfica emotivos au efemérides acontecimientos que tengan una relevancia especial

Voz 3 41:02 un poquito un poco de los trajes regionales ese tipo de cosas no

Voz 1396 41:06 hombre ya te he dicho que yo con todas las sería valores que estamos incluyendo con la hace aumentada 3D es que ya está su

Voz 3 41:15 criminal Lagat de coleccionistas

Voz 1396 41:18 no lo ha contado coma cincuenta y ocho años vuelva a esos sesenta años es la la Edad Media la empresa también tienes gente joven que se está metiendo pero

Voz 0874 41:26 muy poquita muy ejemplo Mauro Mauro al se compran ahora yo qué sé de cien sellos de esta serie de Jan sólo si dentro de veinte años son ricos no no creo que sea Enrico no

Voz 3 41:40 la colección de mi padre y no me dan nada

Voz 1109 41:41 a los colegios de tu padre y yo no era un placer enorme en no recuerdo los sellos de Guinea española quieren una preciosidad eran alargados verticales luego es que había sellos de Franco era una monotonía lo de los sellos de Franco pero pero comprábamos muchos de la reina de Inglaterra que era la misma está la misma Reina de Inglaterra todavía

Voz 3 42:10 sin querer ir con treinta y cinco años ha dicho que no

Voz 1396 42:13 a esto hay algún sello que sea el más buscado pues ahora mismo el más buscado hombre independientemente del primer sello de mil ochocientos cincuenta Isabel Segunda que suelen ser las emisiones más buscadas hay uno que sí que tiene valor que que estáis hablando de Franco pues tiene valor porque él realizó un viaje a Canarias de una forma imprevista y entonces no dio tiempo a emitir un sello que se hizo de los sellos que había emitido de estos que eran muy reiteradas acuñó con matasellos una especie de cuño anunciando el viaje a Canarias pues bien de esos cómo se hicieron muy poquitos pues realmente fue lo que levantó todo es decir oye que como hay poquitos hay que conseguirlos esto ya sabes que la filatelia pues funcionario como casi todo negocio cuando hay poca hay mucha demanda pues tienes ese valor salvo en una cuestión en el error no

Voz 3 43:00 te iba a decir esto porque ya ves que está esperaba al final pero esto hay que sacarlo a la catedral de Burgos

Voz 1396 43:06 a pesar de este es el es como máster en correos eh bueno realmente lo que hemos hecho es lo que decía puesto anterior tertuliano no lo hemos asumido en el momento minuto el segundo en el cual se descubrió eso no quita para que llevaba ya circulando diez días puesto otros diez días que lo vio todo el mundo ya que una señora con los cuenta de que algo fallaba ahí entonces inmediatamente lo asumimos realmente Nos disculpaba porque es un error

Voz 3 43:33 pero tienen una solución que pusieron la Catedral de León exacto de Burgos en la catedral de Burgos cuando tenía que ser la de León lo resolvían cambiando las catedrales ya que Correos tiene un presupuesto que lleve la cata exacto es muy dudosa León y la de León a Burgos estarán encantadas claro oye

Voz 1396 43:53 José María como logísticos hasta no podemos permitir el hecho de llevar y mover este tipo

Voz 3 43:58 oye por qué no hacéis una cosa más sencilla mira durante unos días patrocinó por Correos un toldo de esos que ponen y cambiar la fachada de las dos catedrales cambia es que cobren luego la entrada por qué está usted entrando en la de Burgos a través de la de León lo dice este sello no

Voz 1396 44:17 molesto fragatas ahora te encuentras con mucha gente que errores hay muchísimos ha pasado el diseñador etc pero oye me puedes guardar uno

Voz 3 44:28 de todas maneras al que

Voz 0874 44:29 es equivocada revisar el currículum que luego nunca

Voz 1396 44:32 once este modesto Fraguas que subdirector de filatelia de Correos ha escuchado y ha hablado desde SER Gijón modesto un abrazo gracias un abrazo a todos a pueblos

Voz 3 44:41 María hay alguna encargado al ese dibuja con nada es autónomo

Voz 5 44:50 las marchas que está fuera aquí yo