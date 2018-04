La Script Matinal: 'Las leyes de la termodinámica', o cómo aplicar la física al amor (14/04/2018)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 acabo la temporada de premios y empieza los festivales ayer arrancó la vigésimo primera edición del Festival de Málaga con la comedia romántica las leyes de la termodinámica tú crees que llevas a tu arden hitos manías como lo hago yo os aprecia esas tareas de antes tuyas sobre el amor y las leyes físicas

Voz 3 00:37 antes de seguir con la termodinámica debemos volver atrás en la relación plena fingir la época de los alegras descubrimientos y la esperanza en el conocimiento al industria apogeo de la física clásica

Voz 1463 00:49 hoy y mañana reciben el Premio de Honor los directores Guillermo del Toro JA Bayona durante la próxima semana veremos los trabajos de directoras y directores debutantes y veteranos como Mateo Gil David Trueba

Voz 0488 01:01 en directo de casi cincuenta puedo resumir algo de lo que os espera por delante en que en el cine español en general uno hace dos carreras posibles no una la que él quiere acero pretende hacer las películas que uno desea hay otra son las las pruebas que los demás quieren que hagas

Voz 1457 01:20 sí por supuesto hablaremos de los estrenos de la semana como alma mater un retrato de la vida cotidiana de una familia siria tu padre dijo en caso de emergencia

Voz 4 01:29 a adosada fina todo significa nos recuerda que los hijo tu padre que estás haciéndole el baño te lavas pero sabiendo que no tenemos agua en qué estás pensando

Voz 1463 01:43 el cine francés nos trae el buen maestro una comedia esperanzadoras sobre un profesor que se va a enseñar a los suburbios de París

Voz 10 02:39 el

Voz 7 03:06 hay como eso todo Nasser sí

Voz 13 04:01 May

Voz 7 04:10 hola qué tal buenos

Voz 1457 04:11 los días desde Málaga ayer empezó una nueva edición del Festival de Cine en Español y aquí estamos Pepa

Voz 1463 04:17 el buenos días buenos días y con sol por fin pues como dices ayer arrancó el certamen con las leyes de la termodinámica de Mateo Gil una comedia romántica protagonizada por Vito Sáenz un físico Ferruccio que vive el amor según la ciencia

Voz 2 04:31 las leyes de la naturaleza son ineludibles no existe nada ni nadie que pueda escapar de pensemos por ejemplo en una de las más importantes la ley de la gravedad o atracción de los cuerpos

Voz 1457 04:48 es una comedia juvenil e divertida de hecho ha conectado muy bien con el público joven ayer jalearon a los guapos Chino Darín El hijo de Ricardo Darín ir Berta Vázquez Mateo Gil

Voz 1463 04:59 junto a David Trueba pues son los directores más veteranos de la sección oficial de Málaga algo extraño porque se trata de un director que está empezando como decía él y que además en este caso debuta en la comedia he puesto un poco

Voz 14 05:10 fácil al debutar en comedia en el sentido de que o cuando hablábamos con los actores y con el equipo yo les decía bueno Éstos son la historia de amor hay que seguir la historia de amor hay que mantener ese juego que tenemos con el género documental se poner la presión de tener que hacer reír al público ponen la presión me iba

Voz 1463 05:27 el protagonista es Vito Sanz actor de la serie vergüenza de de las películas de los Trueba es un estudiante de Física enamorado y le preguntábamos si su personaje era de los detener Master if TCM sí creo que sí que lo tenía sí

Voz 14 05:42 el personajes está currando late está cobrando mucho

Voz 1457 05:46 este festival ya está consolidado sea abierto América Latina ya desde el año pasado hay dos Biznaga de Oro una española y otra americana y este fin de semana bueno pues un Alfa Brad roja con muchísimas campanillas con el mexicano Guillermo del Toro el ganador del Oscar por la forma de el agua y también otra para el JA Bayona que van a recoger premios de honor

Voz 2 06:12 si empezamos ya

Voz 1463 06:13 paso de los estrenos esta es una de las pocas semanas del año en la que la cartelera no trae una superproducción americana cargada de superhéroes pero sí que hay abundancia de cine frances Ayers estrenó el buen maestro una esperanzadora comedia sobre la educación es un reportaje de Laura Martínez

Voz 15 06:30 no no le Besance en ver si mal

Voz 2 06:46 durante casi dos años convivió con quiniela

Voz 1280 06:48 los alumnos y cuarenta profesores de instituto además de entrevistarse con muchísimos grandes pedagogos es la preparación que considero necesaria Olivier Assayas Vidal para dirigir y escribir la comedia dramática francesa que se estrena esta semana el buen maestro

Voz 5 07:03 a Cascos mar me habló de su deseo de pedir el traslado a su gusto aunque estos niños sufran de un handicap socio cultural esto no justifica su fracaso masivo convencer a profesores como usted para enseñar en los suburbios no estoy seguro azar seguirles muy bien

Voz 1280 07:19 eso supone Françoise vocal de cuarenta años es profesor de Literatura en un prestigioso Instituto de París pero se ve forzado a pasar un año dando clases en un instituto de extrarradio seguimos su recorrido y vemos cómo va enfrentándose a unos conflictivos alumnos totalmente desconocidos para el Chiki chiki la temática principal de la película es la pedagogía es decir cómo conseguir que unos alumnos a los que no les apetece en absoluto prender pasan de todo enganchar les y hacer que tengan ganas de saber más de tener conocimientos de la confianza es el mensaje esencial de la cinta el director nos habla de la fe en los alumnos afirma que muchas veces los profesores que llegan esos sitios de extrarradio tienen muchos prejuicios no esperan absolutamente nada de los alumnos lo que hay que enseñar también al profesor para generar esa confianza

Voz 16 08:10 siempre ha sonado pero nadie saldrá de así hasta que recupere mi teléfono Bengasi queremos el bien silenció

Voz 4 08:26 pues se cree que somos ladrones no lo he dicho es que

Voz 17 08:41 un dato que aquí

Voz 1280 08:46 la cinta propone una empatía con los alumnos para lograr captar su atención también juega con la ironía que el profesor llega a situarse al mismo nivel sentimental que uno de los jóvenes que yo no quería presentar una idea derrotistas y cogemos el ejemplo de la clase el profesor no puede con ellos eso era lo que quería mostrar yo pienso que hay medios hay formas que quizá lo primero que uno desde hacer es ponerse a nivel de los jóvenes ponerse en sus zapatos intentar ver qué les ocurre y a partir de ahí captar los enganchar los para hacerlas Santander

Voz 18 09:19 Fassa le compraba

Voz 1280 09:21 sí

Voz 19 09:25 bueno

Voz 2 09:28 eso no se tolera por qué no es para tanto con tiene que ya época las teléfonos no existía eso es

Voz 20 09:38 no existía una broma mi parte de Research que si se hubieran hecho crecía el director pretendía

Voz 1280 09:45 mostrar un profesor que no se rinde y plasmar la problemática con la que se encuentra desde el humor será una comedia de situación a través de unos personajes que ofrecen unos gags reales que a sus alumnos no son actores son los propios alumnos del centro en el que robar sus motivos en el instituto lo pasas bien juegas es un sitio alegre a pesar de la situación así que su premisa es que si hay vida hay que mostrar la vida

Voz 10 10:16 no

Voz 1457 10:22 aquí tenemos un ejemplo más de la buena salud del cine francés y sobre todo de su capacidad de exportar películas también se estrena la comedia cariño yo soy tú

Voz 1 10:36 aquí

Voz 1280 10:40 la comedia cinematográfica algo sabe de cambiar de cuerpos ya sea de dos amigos como ocurría con Ryan Reynolds y Jason Bateman en el cambiazo de madre e hija como Jamie Lee Curtis Lindsay Lohan en Ponte en mi lugar o entre hombres y mujeres como en este cuerpo no es el mío con Rob Schneider Rachel Mc Adams es ahora el director francés Louis quien cambia el cuerpo de dos amantes heterosexuales en cariño yo soy tu

Voz 1084 11:03 soy me es un procedimiento que no es nuevo ya hemos visto películas de hombres convertidos en mujeres pero me divertía mucho evidentemente meterlo conectó dos actores que tanto conozco y además la idea era hacer una comedia basada en este sistema recíproco de Keep procurando

Voz 2 11:24 tocar es la mía tocar explicara cara explicara qué es esto que hubiera que qué pasa me he quedado sin nosotros tenemos que destacar

Voz 1280 11:36 ayer IM Erik y Penélope son dos parejas de amigos de cuarenta hay tantos que se conocen desde hace años entre ellos hay un secreto que podría cargarse esa amistad dos de ellos están liados son amantes a espaldas de los otros amigos parejas la situación se complica si deciden dejarlo pero antes aprovechar pasar una última noche juntos sin embargo las sorpresas que al despertarse sorprendentemente Se han intercambiado los cuerpos viscoso

Voz 2 12:01 no crees que le parecerá normal llamar a su marido y que desde su amiga no la vuelve a sonar vuelve a ser ella es ella otra vez cuelga me cuenta el señor Chávez cuidarle cuelgo 3D que seguida sin dejar mensajes de Estado gravesen digo le dices son I'll escuche o la M te escucho pues pues porque tenía más M es tu nombre que que estoy haciendo estoy arreglando el barco bueno no estoy aparcando arranca amagando dándolo también lo amar bueno yo

Voz 1280 12:32 así que tendrán que hacerse pasar el uno por el otro hasta que encuentren como volver a su estado inicial

Voz 8 12:37 es lo que pretende que ella no el problema prelado correcto yo estoy preso en su cuerpo

Voz 2 12:43 yo en el suyo no sé qué podemos ustedes quieren mi diagnóstico bueno ustedes yo creo que simplemente están están enamorados

Voz 21 13:02 eh

Voz 1280 13:04 no esperen un ejercicio imita atisbo que muestre eso que defendía la filósofa Judith Butler que todo cuerpo el de mujer el de hombre es una construcción social la película está llena de clichés escondidos tras esa premisa de ponerse en el cuerpo del otro para entenderlo las cenas a cuatro situaciones rocambolescas que marcan los estereotipos de género El Vigón ella baja autoestima Él insensible ella mala conductora

Voz 2 13:27 eso es tu coche a eso es un es no es porque me he montado encima de rojo y ya está por eso esta rojo es una locura eh cuanto tráfico

Voz 1280 13:39 de modo que esta comedia de enredos protagonizada por Luis One Stefan de Cruz tiene como momento culmen una escena en la que pone en su lugar al marido torpe poniéndose tacones y enseñándoles lo que es la regla pero desperdicia una oportunidad de lanzar un mensaje feminista en esta época donde el discurso de la igualdad por fin está consolidado en el mundo del cine

Voz 8 13:57 es Pepe López Zafra arte el médico me he dicho que me dejéis resfriado me ha dado la baja para unos días me le toda esa sangre ha sido a menudo susto dice pobrecita temarios que pedir al menos tres meses de baja ahora no es el dicho en fin

Voz 1704 14:14 mierdas así la pregunta es de verdad un hombre tiene que tener una regla para entender a una mujer

Voz 1457 14:28 recomendamos el estreno alma máter es una película ambientada en un piso cualquiera de la ciudad de Damasco en cualquier momento de estos años de guerra el director belga Philippe banlieue cuenta veinticuatro horas en la vida de una familia Siria de clase media

Voz 4 14:48 tiene

Voz 1 14:51 María

Voz 4 14:54 y cierra la puerta espera espera

Voz 1280 15:02 este es un piso de una familia de clase media normal y corriente con su tele su comedor terraza lo que pasa es que una parte de la familia se ha quedado encerrada dentro y no pueden asomarse a las

Voz 4 15:13 tan continuo no alias Losantos ahora no tiene tu móvil voy a intentar llamar llama también a tu padre quiero hablar con él

Voz 1280 15:25 el centro de la casa el alma máter del título es la actriz palestina Hisham Abbas una de las caras habituales de las películas árabes como los limoneros producciones americanas como de visitar o Múnich una mujer de unos cincuenta años que no dramatiza la situación viven cerraba con sus tres hijos su suegro la asistenta y un joven matrimonio de vecinos que han decidido salir del país esa misma noche

Voz 2 15:52 al contrario diferentes recibido si vamos juntos

Voz 22 15:57 en

Voz 1280 16:02 siguiendo la estela de películas como el insulto o Cairo confidencial alma mater propone una mirada cercana sobre el impacto de la violencia en individuos aislados el director es el belga Philippe Van Lay gran conocedor de Oriente Medio la semana pasada en Madrid nos hablaba de sus intenciones

Voz 23 16:19 son Milla de otra en las noticias

Voz 24 16:22 las tenemos informaciones explícitas sobre las bombas y los impactos pero no sabemos qué le pasa a la gente normal ellos son precisamente a los que quiero enfocar para entender cómo lidian con esta situación a diario porque la guerra no es una situación excepcional en Siria dura ellas

Voz 23 16:36 siete años quería acercarme a ellos y proporcionar al público occidental una visión más inteligible

Voz 1280 16:44 la película no da pistas de la ideología de esta familia sólo vemos su miedo y su valentía a la vez mamá

Voz 25 16:50 que nunca ni dice que vamos a muerte nos vamos a morir no quiero que ella muera Tito pase a morir algún día la ver acabara pronto volveremos Astana así

Voz 1280 17:02 los francotiradores a saltadores hombres armados que acechan la casa y a las mujeres de la familia el director no quería evitar el espinoso tema de la violencia sexual

Voz 23 17:13 Koeman

Voz 24 17:14 la de hoy de las mujeres un objetivo prioritario en tiempo de guerra todos sabemos que la violación es la manera más habitual de atacar las ha ocurrido siempre y en todas las eh yo quería incluirlo dentro de este contexto quería retratar lo de una manera banal quería enfrentar

Voz 23 17:29 me a ellos intactos

Voz 1280 17:33 con ritmo de thriller doméstico y con un tono sobrio alma mater nos presenta a esos refugiados sin rostro que llenan los telediarios

Voz 2 17:40 pues bien

Voz 1280 17:45 la cámara se mueve con la rapidez y solvencia de una mujer atareado a que no para de limpiar de cuidar e intentar ordenar el incesante caos mental y físico de la guerra

Voz 4 17:55 tu padre dijo en caso de emergencia todos a la fina todo significa que estás haciéndole el baño te lavas los sabiendo que no tenemos agua en qué estás pensando

Voz 1280 18:06 alma mater consiguió el premio del público en el pasado Festival de Berlín es decir todo un éxito en un momento en el que estamos anestesiados por el bombardeo de imágenes que no consiguen como Verne

Voz 2 18:16 querida aquí pasa fuera

Voz 1 18:22 no vale la pena

Voz 1704 18:52 ya abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días chicos bueno a ver qué estrenos

Voz 1084 18:59 de semana bueno pasa esta semana proponemos un cóctel peculiar asesinos a sueldo y comedia una vuelta de tuerca a mucho de lo que hayamos visto la primera si es Killing in eh que ha sido presentada en el Festival de Series de Come Phoebe Bridge la creadora de esa comedia anti patriarcal que rompía la cuarta pared se atreve ahora con un thriller un drama y una comedia todo fundó en platós si todo junto en la misma ficción con el juego de del gato y el ratón de dos mujeres que tienen más en común de lo que creen una fría asesina a sueldo que interpreta la actriz Jodie comentó Schuster

Voz 26 19:31 sabemos que es un poco precipitado pero mañana toda la información está de nuestros Calixto preciosa en esta época

Voz 25 19:41 no puedo llevarme a alguien con qué

Voz 1704 19:46 esta es la asesina a sueldo es la cecina y la otra es un agente de la inteligencia británica que encarna Sandra o a la que mucho seguro que recuerdan de Anatomía de Grey por fin vuelve con un papel protagonista le aburren los despachos Iker acción

Voz 18 20:00 día toda con humor negro y mucha

Voz 25 20:03 no me mataría sepultadas por los escombros en serio descubrían de inmediato los elogios tú cómo lo harías te paralizaría con Sacchi toxina IT axfisie haría dormido Kothari en pedacitos diminutos serviría te batiría te dice Barea el trabajo en un termo y te tiraría por el váter sí que los dos vueltos madre mía

Voz 1704 20:32 Arroyo bueno por ahora solo hemos visto el piloto pero la verdad es que promete mucho desde el momento en el que ambas se cruzan sesión harán la una con la otra es uno de los grandes estrenos de esta primavera con etiqueta de feminista ya avisamos puede divertir en HBO en HBO cada lunes bueno hoy también en HBOS

Voz 1457 20:49 mañana hay una comedia sobre un asesino a sueldo pero que tiene otras aspiraciones

Voz 1084 20:54 sí este es un proyecto menos sólido más convencional dentro de lo delirante que cuenta no se titula

Voz 1704 20:58 Barry una comedia sobre un ex militar que ahora

Voz 1084 21:01 la asesina por encargo y que descubre accidentalmente pues bueno su gusto por la interpretación Bill Hayden es el protagonista un cómico que se formó durante más de diez años en Saturday Night Life precisamente el actor tuvo que dejar este programa por no saber gestionar muy bien bueno su miedo escénico y la ansiedad que le causaba el directo una ansiedad que traslada a su personaje en esta nueva serie donde realiza una sátira del mundo de la interpretación mientras convive bueno con las amenazas de unos mafiosos pues un poco torpes

Voz 2 21:27 queréis que lo maten si te pagaré pagarme Phoenix es quién lleva eso sólo darle un nombre una dirección ya estará listo en un par de días perfecto

Voz 6 21:37 si bien no haber esto se puede hacer de varias formas ha por ejemplo apuñalando un huérfano es algo que hice una vez y no no me importa repetir la au sí por qué dejémosla en los buenos no puedes dispararles si bueno hundir duele mucho de han disparado a mí de ir duele te cojones cualquier lo mejor aún terapéutica

Voz 1457 22:08 bueno pues apuntamos estas propuestas Barry is seguiremos pendientes sobre todo de Killing ir por si hay que animó Alan analizarla sesuda mente que es cuando

Voz 1704 22:17 la exactamente resulta interesante gracias compañero

Voz 1457 22:23 volvemos la vista atrás para celebrar los cuarenta años de la comedia madrileña de la mano de Antonio Martínez ahora se cumplen cuatro décadas del estreno de Tigres de papel el director del programa de cine clásico Sucedió una noche siempre se encarga de recordarnos el cine y las estrellas que han perdurado

Voz 27 22:41 co

Voz 2 22:43 a bien

Voz 4 22:46 dos com

Voz 0229 22:48 el novecientos setenta y siete un joven alumno de la Escuela Oficial define llamada Fernando Colomo preparaba él que iba a ser su primer largometraje financiarlo creo en régimen de cooperativa una pequeña productora vendiendo participaciones a sus amigos y parientes a los que además les pedía prestado sus pisos para rodar los interiores

Voz 28 23:06 dijo este apartamento es tan pequeño que se el Seprona pelín más grande si tuviera una habitación más sería suficiente no en fin no sé ya lo veremos unos meses después estrenaba la película será Tigres de papel a nosotros lo que son los Tigres de papel el imperialismo y las fuerzas reaccionarias son tigres de papel es una frase lema

Voz 0229 23:27 título efectivamente era Tigres de papel y aunque en principio parecía una película inclasificable significó el nacimiento de un pequeño subgénero dentro del cine patrio Davis comedia madrileña de la que muy a su pesar podamos se convirtió en su principal representante

Voz 0633 23:42 allí intente hacer algo totalmente distinto y desde luego creo que lo conseguí porque no quería que me encasillada en un tipo de cine y a pesar de eso creo que me encasillarse con lo cual es imposible vivir del encasillamiento

Voz 0229 23:54 la película era el retrato de un matrimonio separado de progres durante la Transición

Voz 1 23:58 pero nada

Voz 28 24:02 sí bueno para un hijo de cuatro años vengo fáciles amigos

Voz 0229 24:10 pero la trama era lo de menos lo que de verdad importaba eran los diálogos que revelaban las actitudes de los jóvenes de la ETA

Voz 28 24:16 el otro día por la Gran Vía como uno a aquel tengo es habían vertido tráfico llevan todos felicitando Amnistía a libertad todos iguales parecían como borregos yo creo que los borregos salió nosotros porque estos al menos

Voz 0229 24:29 se manifiesta con un tono muy diferente al de asignatura pendiente Garfield Tigres de papel Se empapada de ironía hay reflejaba los cambios las contradicciones y los que los jóvenes película no faltaba las peripecias típicas de la época ya pega de carteles las manifestaciones con sus cargas policiales y por supuesto los mítines con cómo llegó a meter la cámara en uno de los muchos que se celebraban por entonces

Voz 1 24:53 hablar de unidad de la patria cuando vivía Franco entendíamos muy lo que era era la cruzada era la guerra era la muerte del pueblo

Voz 0229 25:01 entonces al que dan los personajes era un mitin real que se rodó con los actores mezclados entre los asistentes en el reparto de la película Hable actores como Josa Emma Cohen en Arribas pero sobretodo significó el debut en la pantalla de una de las actrices fundamentales del cine español de las últimas décadas Carmen Maura con Fernando lo primero turco con cortometraje

Voz 29 25:26 estoy llamaba pues rutas imperiales y que Nocedo muy bien por cierto en pues las primero esconder la primera película de la hice con Fernando porque Pepi

Voz 30 25:35 cómo duró mucho tiempo me pilló varias películas pero mi primera primera película fue Tigres de papel

Voz 0229 25:40 el fue con Fernando la película fue seleccionada para el Festival de San Sebastián el homo estaba convencido de que había rodado una película sería hay profunda al estilo de Antonioni con una fuerte carga ideológica

Voz 31 25:51 para mí la cosa ver hay una minoría a una mayoría a minorías la apasionante que tiene contó que todos los medios de producción el arte la cultura etcétera y además que a través de los medios de comunicación de masas controlados por ella segrega una ideologías que conducir hablará

Voz 0229 26:04 pero en su prohibición en San Sebastián descubrió con asombro que el público se partía de risa con los diálogos con personajes a los que se veía por primera vez haciendo algo tan subversivo hasta entonces como Marx un porro

Voz 1 26:16 también tiene interés como común

Voz 0229 26:24 durante la Dirección Carmen miraba atónita al director pero éste le dijo que hay aquí diques una comedia como tal se promoción además los críticos usaron desde entonces el término comedia madrileña para referirse a películas como Tigres de papel el propio Colomo siguió esta línea con su siguiente película protagonizada de nuevo por Carmen Maura

Voz 28 26:43 la chica como tú en un sitio como éste sólo venir consecuencia

Voz 0229 26:47 después rodaría otras como la mano negra o estoy en crisis Fernando Trueba aportaría el género opera prima o gorda Ci José Luis Cuerda su debut como director con pares y nones pero el fenómeno se agotó rápidamente sobre todo cuando se produjo el salto generacional y los jóvenes progres dejaron de serlo cuarenta años después de su estreno Tigres de papel permanece como el testimonio de una época llena de ingenuidad y anhelos juveniles de la que también el cines dio cuenta bueno hay que haberla puerta

Voz 0633 27:16 como dentro de de la época en que se rodó el año setenta y ocho es el principio de la democracia una época de transición y la película pues nos hablan poco de lo que era que el mundo no pero tampoco al mundo al revés no en donde digamos de Amorós valores como nunca

Voz 0229 27:32 así de lados oficialmente con lo correcto

Voz 0633 27:34 pues en realidad eran de una cierta inmoralidad y sin embargo digamos los personajes marginales pues tenían un código ético que que ya hubieran querido para sí mucha gente

Voz 1 28:12 eh

Voz 32 28:56 a jugar terminamos la Stipe matinal Juan Aranaz ha estado en la realización y Pepa Blanes y Laura Martínez se han encargado de la web y las redes sociales

Voz 1457 29:05 volvemos esta noche en la sesión golfa y estaremos informando toda esta semana próxima también en Cadena Ser punto com sobre el Festival de Málaga y amenaza con reiniciar la webserie de La Script Pepa La Script en el cine no la escribe en Cannes

Voz 1280 29:21 esa la Steven la playa de chiringuito

Voz 1457 29:23 no no no no no adiós se nos vamos al cine adiós Pepa

Voz 33 29:36 digo

