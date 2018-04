Humor de gatos

Voz 3 00:00 estamos con Julio Rey con José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo con al ese saldó ahora se convierten en la clave de Darío Atlantic como jazz daría bueno Grial el otro día me dijo un

Voz 0874 00:32 F que además mandar mucho casa me dijo oye me gusta mucho el argentino que cuentan chistes malos

Voz 4 00:36 pero o sea que si es que es la mejor definición que hay

Voz 5 00:40 de hecho me he dado cuenta una cosa que intentamos hemos intentado como para disimular que el chiste era malo meter risas enlatadas que eso ha sido un hito en la radio española creo que no volvía a haber risas enlatadas en la radio española miró al menos treinta años con lo cual pero no ha funcionado no funciona me diga porque la gente no parece que ha acentuado aún más lo malo en chiste la gente se ha quejado dicho encima de cuenta chistes malos ponéis risas enlatadas y encima pues se las ponías mal porque disparaba una aplicación de no ser mamá no está claro si la tecnología va muy mal no pero hemos cambiado hemos aquí hablado para la gente de sonido hemos cambiado vamos a poner abucheos vamos a aprobar o trata porque por ahí por empatía este ver tanto el patético simpatía la gente si no estaba o no vamos a aprobar seguir probando cosas

Voz 4 01:28 tienen la sección en la que tenemos que conseguir que José María vuelva a invitar a Franco algún día cara porque acaba con público delante antes del veinte

Voz 5 01:38 n no puede ser no

Voz 4 01:40 es pública lo te vamos a recordar tenía cierto que lo llevamos que porcentuales estás por ahí no pues ahora hay ahí está sí sí que te escuchamos me estaba hablando solo básicamente no que te te digo que que puedes reírte desde Barcelona si quieres también a bastante

Voz 0874 02:10 que lo llamamos geopolítica del humor porque cada vez intentamos explicar el humor o en un determinado lugar o con respecto a una determinada cuestión esta semana hacemos esta semana claro ocurrió caro tanto Cifuentes que me acusan muchos de centralismo por cierto yo creo que hablar de Cifuentes no es ser mediáticamente centralista porque es hablar de conceptos como la dignidad

Voz 6 02:30 la la mentira y la manipulación

Voz 0874 02:33 a veces no entonces dijimos para que no digan que solamente hablamos de Madrid porque somos o lo hacemos desde Madrid chistes sobre los que somos de Madrid sí sí sí sí

Voz 5 02:44 aparte que yo tengo una ventaja con esto que al siempre digo como soy minoría digo porque está la piel muy fina con el humor pero como soy minoría tiene que ser una minoría menor que la mía para poder criticarme claro claro claro porque sino sería mayoría pasa de hecho no me puedo reír de la mayoría son minoría me protege volvía con el matador te ha gustado eh es que hicimos un cálculo igual que están imposible pagar cuarenta mil con ochenta mil euros en qué punto está esto perceptores bueno presentamos al apelación ahora falta el el en al tribunal provincial llegarán a condenar de nuevo iríamos al superior creo que ahí podría ser firme la sentencia eso creo que tenemos para año esto que ayer en seguro hoy que cualquier que no iba a decir nada no me meto más mejor no opino son cuarenta mil de momento no pero de momento son cuarenta mil estamos ahorrando estamos hablando

Voz 4 03:37 aquí va bien

Voz 5 03:40 bueno hicimos creo fan del año pasado con eso seamos ahorrar veinte mil de los cuales fueron en en bueno pero luego también en las recompensas que poníamos sin pagar al mercado

Voz 4 03:51 piensas por la cabeza

Voz 5 03:53 todo el dinero te llevas una camiseta uno

Voz 4 03:56 la recompensa te llamas de competición

Voz 5 03:58 pero entre eso que se nos quedó todavía hay mal lo que ha entrado ahora de suscripción que la gente está suscribiendo y tal pues ya tenemos con la mitad borrada qué guay pero en la portada

Voz 3 04:07 no lo he visto verlo otra vale

Voz 5 04:10 sí pues es

Voz 4 04:12 es el señor este en un cochecito este señor como diría de este señor al que usted me habla no cochecito de choque volando por sí sí pero

Voz 5 04:24 claro nosotros sí sí digamos uno de los argumento fue que no estaba en ese momento no era parte de la actualidad que nosotros defendemos que sí que no era parte de la actualidad y que por lo tanto no respondía un un tratamiento satírico lo que hicimos con él ahora sí era parte de la actualidad porque actualidad que no sabía ganado el juicio pero es esta es jugando no hombre esto tiene todo el sentido de lo que pasa que muy malo dejar un digamos un un revés está deja hacer sátira sobre alguien porque tiene miedo que le metan cuarenta mil euros de multa pescados acabó la sátira entonces yo creo que hay que jugársela ahí decirle no porque sino entonces cualquiera no ahí vamos a sacar mañana montó iba a venir a pedirnos también también bueno de vosotros veréis sino no no tenemos más que perder el AVE Madrid tú llegas a Madrid

Voz 0874 05:11 la idea de algunos tópicos de Argentina cuando llegaste aquí estoy como hablan como como son

Voz 5 05:16 bueno lo hará que el tópico que hay sobre Madrid en toda Latinoamérica que en realidad se generaliza los españoles pero sobre todo a Madrid y a mí me pasó cuando lleguen el noventa y seis va a Barcelona pero me baje aquí es bueno me me me baje tiene había conmigo y me decía sí que me parecía que todos gritaban estaban muy cabreados tanto muy cabreado que pasea todos y como todos enojado luego descubres que no pero me di cuenta que eso es una una casi digamos que ese evolutivo tiene que ver con cómo defender de en las barras atestadas de los bares porque he hecho muy agrado se Segal primera vez son ahí con unos amigos madrileños fue a pedir algo a la barra hizo con permiso perdón pasa disculpe no me daban ni pelota tenía cuatro personas cuatro cañas una disculpe disculpe de perder nunca disculpe pero qué haces hombre grita joder probé me me costó dos cañas y mira a nadie me has pusieron me di cuenta que tiene que ver con algo de de la supervivencia en la jungla madrileña

Voz 0874 06:09 de eso entonces lo que hacemos y que es intentar desmontar los mitos

Voz 5 06:13 no que va no no no no porque por lo que tú has mirado

Voz 0874 06:15 el el humor sí sobre cómo somos los madrileños

Voz 5 06:18 ellos tiene que ver con estereotipos como si siempre como popular tiene que ver con el estereotipo que aquí lo que me quiero defender por lo que la gente está muy sensible es que éste es una sección arqueológica no son nuestros los chistes esto es como si nosotros ahora Ramos un statu egipcia que es un poco porno nos echan la culpa nosotros de la pornografía el statu egipcia no nosotros descubrir machista que están ahí para más de hecho los intentar leer sin énfasis para que se note que es algo yo hoy arqueológico y realmente me di cuenta que el el tópico más usado para todos los chistes de madrileños en el resto veamos España es el de la chulería así si ese de la chulería que también verdad que si el personaje folklórico Madrid son los chulapos también como que ya que daría un poco antiguo

Voz 0874 06:58 yo no sé si todavía se tiene ese concepto de los madrileños

Voz 6 07:03 sí sí sí sí sí

Voz 4 07:05 cuál y el gordo sin duda

Voz 5 07:10 está claro que es también en en todos los escritos de la de la de la de la de la independencia de digamos el reinado pero sí puedo decir dependencia no estuvo hoy hoy no nos hablaba de la mil ochocientos veinte americanos en todas también en los tratados de los de los que se independiza en Latinoamérica siempre ponía los

Voz 3 07:28 todos no sí si todavía no tenemos la etiqueta esta de sospechó entonces muchos chistes sobre la chulería de los madrileños si proceden de fuera de Madrid

Voz 5 07:39 sí claro claro por supuesto sí si no sé de dónde procede no tengo ni idea porque eso voy a decir mi Mi gran digamos Pozo arqueológico donde rastrear

Voz 4 07:47 son páginas chistes no con lo que estaba trabajando investigación esto es trabajo de investigación serio de ahí que pones chistes de chulos no pone chistes madrileños malos claro es verdad si te madrileño para ser contadas por un solo elegirlos que el plan

Voz 5 08:07 es que tengo pervertida la la el gusto porque me doy cuenta que tengo pervertido disgusto porque a mí los chistes que me han ido este buenísimo sólo es con con con Mónica con mi chica en casa y siempre me se quema a lo entonces digo algo basa aquí algo falla hay una especie de distorsión entre mi gusto y el del mundo o a lo mejor ya

Voz 0874 08:23 cambiar de pareja Mónica meter algo

Voz 5 08:26 pues ponte manos de un psicólogo argentino

Voz 4 08:30 hablaremos en día vengan o no

Voz 5 08:33 va a mira este me gustó mucho estaba pareció tan bonito que estamos

Voz 3 08:36 que que Mauro tome las riendas al programa y te diga arrancan que luego andante Cabezas

Voz 4 08:39 no le veo un guión lleno de chistes

Voz 5 08:44 siempre me arrepiento digo Conte los peores pero me di cuenta me doy cuenta que no que están subjetivo que eso diga que eso campeón este me gustaba mucho mira un chulo madrileño se despierta ICV en el espejo dice adiós de El Nene no entonces Weise duchas dice qué cara tiene el Nene que jeta de Ana se ducha ACB desnudo Erice se viste ya que pinta pedían LN pero es baja a desayunar dice oye te tengo una noticia a tu hermana senos va senos Weise Nos mete de monja ha decidido casarse con Dios y el madrileño y ostia porque cuñado que tiene el nene es bonito e intenté descartar todos los relacionados con el que yo digo es bonito que por los abucheos si yo creo que estar los derechos hay muchos de tamaño del pene que eso no sé qué

Voz 4 09:39 te agradezco que alta

Voz 5 09:42 la obsesión de la cultura popular por el tamaño Falco me gusto mucho también un madrileño va bueno eso como no le gustó a Mónica ya te digo que te que le gustó me madrileño va va va en su coche por la calle a la velocidad de venida coches ahora porque no se aprieta el acelerador bueno un cambio va como ciento ochenta pegado un volantazo tal sale Cruise una señora con un perrito otro sentido meter otro volantazo dado un trompo tres vueltas de campana el coche por fin se detiene todo destrozado sale todo el mundo mirándolo dice que qué pasa no se puede ahora va a ser los ceniceros del coche

Voz 7 10:18 no

Voz 5 10:20 con Russell

Voz 4 10:23 no me hace mucha gente total estaban otro día vamos a probar sonido de fusilados

Voz 5 10:32 en todo

Voz 3 10:35 que por cierto el otro día alguien escribió un reportaje muy bonito sobre el fusilamiento de Gila sobre cómo verdad

Voz 5 10:42 que se quedó como vivo herido muertos durante

Voz 3 10:44 casi veinticuatro horas pero conocéis el chiste que hizo al respecto no tienen un chiste extraordinarios en los primeros dice yo no es que sea cojo lo que pasa es que me fusilaron ya lo hizo en los años y había un chiste que estaba su dibujo que también dibujaba muy bien la bueno tenía su particular de gráfico ir a habían pelotón de fusilamiento le decía alguien venga usted diciendo que me fusiles

Voz 5 11:09 pero el próximo en vez de abucheos por alguien que le tiran al agua como los barcos pirata no sobre la manera de hablar de los madrileños sí sobre la manera de hablar hay lo que pasa es que lo tuvo un problema porque eso es muy malo imitando a el último momento de hecho esta mañana por dos chiste muy clásicos que son de la pica entre Barcelona y Madrid ha puesto me interesa que está bien pero habría que tratarlos esto es pero se había quedado Carlos bueno sobre el tamaño el PNV vamos que no lo descartamos íbamos con uno solo de catalanes contra contra maravillosa que es un chiste clásico que creo que contamos también cuando hablamos de los chistes sobre catalanes sólo que está invertido el final pero como también lo es ya

Voz 4 11:59 me presté para Paloma madrileño se cuidado eh yo quieres doble nacionalidad dale dale

Voz 5 12:06 esa sí a ver este muy famoso eh es muy de comedia aparece de comedia van cuatro personas en el vagón del tren una señora mayor una joven un madrileño y un catalán no lo conocen sino bueno no lo va al rato el tren pasa por debajo de un túnel is escucha Plath pues cuando salen del túnel la señora mayor piensa esto es que el catalán le quería meter mano a la joven le ha dado un guantazo la joven piensa estos que el catalán ha intentado meter mano equivocado y la señora Le ha dado un guantazo Por su parte el madrileño piensa esto es que el catalán le ha querido meter mano la joven y la joven me ha dado un guantazo a mí va el catalán y piensa a ver si pasamos por otro Dunne la así le meto otro guantazo al madrileño

Voz 4 12:45 hasta al agua al pilón veinte

Voz 5 12:51 lo que Madrid también identifica poco con carácter pícaro no con sí hizo lo con con poco la picaresca de hecho en el el ano apunté traje por si había tiempo en el Franco de Preston que son así como mil páginas pero muy interesantes hay un hay un momento cuando en los años cincuenta se casa el la hija de Franco con el marqués de Villaverde él cuenta Tona tonadilla así digamos sobrenombres que lo hayan puesto el marqués de Villaverde en Madrid sea que se ve que incluso bajo la represión franquista digamos el estarán Grassi de Madrid seguir estando ahí no hay por ejemplo una que me gustó mucho que aquí lo tengo que parece que una tonada una tonadilla seis es digno una tonadilla satírica tal cual dice cantada en Madrid resumió el sentir popular la niña quería un marido la mama quería un marqués el marqués quería dinero se están contentos los tres esto es un mito

Voz 3 13:42 tu total pero yo he bonito no se puede fundar abucheos debajo del agua hoy hoy que Mauro está festejando el Día de la República

Voz 6 13:59 a durante la Guerra Civil algo de resistencia en Madrid

Voz 5 14:06 si aún así siguió haciendo humor sí de hecho es como a mí me parece super bueno es heroica la resistencia en Madrid aguantó que casi tres años no tuvo Madrid sí sí sí bueno de hecho muy impresionante cuando vas al parque lo este ver los búnkers de pone ahí un poco la piel de gallina lo viera la línea de defensa pero sí bueno general también hay que recordar que la mayoría de canciones de los bandos en las guerras siempre tienen un punto chulesco satírico para con el otro porque obviamente tú tienes calentará que te sienta bien no va a costar contando las amarguras de la guerra como tienes que estar defendiendo entonces hay una hay la es en cuál es en esta mira la de Madrid Kevin resiste a los bombardeos de las bombas a los madrileños

Voz 4 14:51 como el tío que se mira en el espejo de las bombas madrileño cuando aquí llevamos aquí mismo lado las bombas y a lo loco no no es una batería al final venga una batería final no mira te voy a dar uno solo final quede parece es que la con la batería eso no no soy muy buena

Voz 5 15:22 pero mire usted también me gustó mucho haber espera que lo buscó la tengo yo escrito bueno va lo elocuentes memoria resulta que aún un gallego se muda a Madrid entonces baja el primer día de su casa hice encuentra con un madrileño un madrileño la esquina con Un pingüino al lado no y entonces el gallo oye pero tío qué haces con Un pingüino en plena ciudad lo conocéis se empieza bien eh un pingüino a mi hija

Voz 4 15:48 no es de oro

Voz 5 15:51 desde es no dice el tío

Voz 4 15:53 no nos olviden se olvídense los acentos

Voz 5 15:56 a cada uno lo ponen su mente yo te pone acento argentino hay un argentino hacia Madrid pero que se case con Un pingüino me veo la ciudad de la policía mira mira cómo en Madrid que hoy me he despertado tenía Un pingüino en mi habitación no jodas tío pero no puede estar el bicho ahí de verdad a algo que voy a hacer si no se lleva lo alzó entonces al otro día se vuelve a encontrar con el chulapos de nuevo con el pingüino hélice pero a ver por favor es decir sigue ahí con el pingüino pero es que no lo ha llevado alzó claro que les lanzó yo ya que al Mendel Pingüinos

Voz 4 16:32 buenas sin haber una vivienda oye te salido acento

Voz 3 16:45 pero no ha estado mal el mejor peor chiste de madrileños oye te vienes a Cádiz por cierto

Voz 5 16:49 me voy a Cádiz me voy hagáis ahí va a ver una competencia dura eh porque los gaditanos chiste

Voz 0874 16:53 es más si vas a hacer chistes de gaditanos sí por supuesto me está bueno hay suelo esto sí

Voz 4 17:00 propio un tópico que leí en algún chiste de aterrizamos mal mal mal

Voz 3 17:08 daría gracias por venir también Julio Rey José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Aleix Saló gracias compañero

Voz 5 17:15 por desgracia

Voz 9 17:18 República

