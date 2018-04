Jardieladas cómicas

Voz 1 00:00 no no no

Voz 1487 00:17 como también estoy seguro de que Beltrán será el próximo alcalde Andalucía porque hemos ganado las selecciones de Sevilla ha dicho serían tendido Mabi

Voz 2 00:32 a vivir que son dos días Javier del Pino lo mejor era la risa floja del final verdad

Voz 0874 00:58 cuando fijas que esto

Voz 3 00:59 se que el juego con Rajoy que empezamos indicándonos muchísimo con estas cosas estamos cogiendo cariño superó demasiado cariño echar de menos no no nos parece que hoy vive en un en un perenne después de comer si es siempre el mismo como siempre está siempre en después de comida copiosa una oreja con algo Pedro Aznar David Navarro y Quique Peinado qué tal compañeros muy buenos días ya este Radio Gaga por cierto la semana pasada al mejor drama mejor programa de televisión los jueves a las diez de la noche en cero Un un programa que tiene un máster en emoción correcto esto deberíamos ahora da igual que digas la horas si la gente no lo a la hora que bueno pero es muy importante que este jueves a las diez de la noche porque tuitean entonces de tópicos dolor pues tú lo jueves digo yo me espero haberlo dentro un año eso está pero después de ver el problema Benidorm de la segunda temporada me reitero mi reto a toda la audiencia de la cadena ser los millones de personas a que lo vean arrebatan que es el mejor programa de la tele y eso va o no se ha podido

Voz 4 01:59 conseguir en Radio Gaga envites a Rajoy

Voz 5 02:03 dimite seis asesinatos dimite estaría hiciera si ellos buenos invite a Dignitas

Voz 0874 02:07 yo día que escuchábamos de Rajoy eran palabras durante la convención nacional del PP en Sevilla una reunión que dejó grandes momentos pero en contra de lo que todo el mundo creía no fue Cifuentes la protagonista fue el presidente que dejó claro que él por ejemplo tiene para empezar un máster en Relaciones Internacionales

Voz 3 02:23 yo voy a Portugal

Voz 6 02:25 es como si estuviera en mi casa porque nadie me tiene tres horas en la frontera jorobando igual que tampoco te tenemos tres horas allí joroba dándote

Voz 1704 02:36 y en Holanda tampoco en Bulgaria

Voz 3 02:39 tampoco pues yo agradezco mucho que en Holanda no se lo recomiendo a la gente que vea esto esto que íbamos a poner extractos pero que lo vea entero porque se pegó un recital Rajoy diciendo que el presidente Bulgaria buenísimo y que no sabe que lo sea lo bueno bueno

Voz 1704 02:54 desde el otro poco a su presidente que no merecemos otro master

Voz 0874 03:00 el segundo en economía no sólo en política

Voz 1487 03:02 pica ni cuando hablamos de cuestiones de gobierno en la vida las personas las empresas cuanto menos deban mejor para ellos más libre serán para tomar sus propias decisiones el señor con el ciento uno por ciento

Voz 3 03:18 sí cuando dice cosas tan obvia y tan Lin chico se lo que habría que ver qué porcentaje de Rajoy es de Albert Rivera habrá más o menos el mismo tipo

Voz 0874 03:28 lo que Franco matemáticas a lo sumo de uno más

Voz 3 03:30 no es más que dos Perea y seguramente un posgrado en Filosofía sabemos quién para cada cosa

Voz 1487 03:38 hay al menos dos puntos de vista el nuestro

Voz 1704 03:42 el otro jugador que te lo que tiene cuatro años se les digo he acabamos avanza pero que esto te lo tienes que tener también me gusta mucho el al menos como diciendo a lo mejor hasta aquí este al menos cubren hubieras dicho presunto es un buen momento

Voz 3 03:57 la mente dos puntos clave sobre todo máster tiene Rajoy

Voz 0874 04:03 en la escuela de la vida

Voz 1487 04:04 pero tenemos limitaciones de tiempo no es siempre posible agotar todos los temas contento con todo lo que sí espero es no haberles agotado a ustedes con interventor

Voz 1704 04:15 no agota si tuviésemos tenemos que aplaudir el acalde Mariano no diga del alcalde

Voz 3 04:22 de momento momento momento y lo más importante de aquel discurso pues momento con un ademán dicen que resuelven

Voz 1487 04:29 pensiones con un gesto el desempleo con una palmada el déficit y a vivir que son dos

Voz 7 04:36 Rafa Mariano

Voz 1704 04:38 escucha nos escucha vayan lo acaba de enviar a todo el mundo la COPE

Voz 0874 04:44 en fin no sé cuál es el mensaje porque no sólo entenderle mucho el presidente no da puntada sin hilo como diría él yo creo que procede contraatacar así que oficialmente convoque una convención de este programa en Cádiz es el próximo sábado veintiocho de abril en el aula la bomba de la Universidad no

Voz 3 05:02 no se llama así lo llama yo estaba ya sabemos que no sabemos si es porque no existe

Voz 1704 05:06 pero no querían ir a clase que estaban en con la llamada esa de Coña todo trabajar pero oye quieres Garitano allí os os para

Voz 0874 05:12 vamos a ir de muchos de los que hacemos el programa vienen Cristina viene dada también venir alguno de vosotros está en Wyoming también con nosotros va a ser muy divertido la bomba en la Universidad se pueden descargar invitaciones en la web de Radio Cádiz hasta completar aforo así que

Voz 0485 05:29 a él lo hoy porque vamos

Voz 0874 05:30 a David tú tienes preparado tu Dale igual resume

Voz 3 05:32 te has un solo minuto

Voz 0485 05:35 por un lado Cristina Cifuentes que sigue en su sillón no dimite porque ella dice que no ha mentido aunque sí le preocupa el estado de su mandíbula ya que lleva sonriendo una semana destacando ya cara de emoticonos vamos por otro lado Pablo Casado cursos posgrado en Harvard parece que fue en realidad un curso de cuatro días en Aravaca lo confundió a que no la han dicho Palencia hay creía que decía Valencia pues pincha

Voz 1704 05:53 por el diputado de Galicia por Podemos que también

Voz 0485 05:55 tiene en su currículum pero él sí ha dimitido vamos que actúa como dice Rajoy con sentido común y aún así el presidente no ha pedido a la emisión de Cifuentes y que debe deberíamos olvidarlo como la de la memoria histórica Bardot Griñán ha declarado Paul Ere de Andalucía Quique no se acuerda mucho de las cosas que nunca vio nada que no se reunió con nadie Nina Adena otro día más

Voz 1704 06:13 la oficina esto una alegre y por último una pero eso

Voz 0485 06:15 Ana que cada vez que enciendo la luz eh el ex exministro Soria como nuevos que sigue disfrutando de escoltas chófer y coche oficial no te lo pierdas pero al quiere darte las gracias y contribuyente Ford pensar en su seguridad en tu país España a quiere paso también da las gracias para ahorrarse la gasolina en el Camp

Voz 4 06:31 de Cervantes en fin amigo Skoda hay una semana

Voz 0485 06:33 muy bonita que no hace sino sentido orgulloso de nuestros representantes que no pensamos muy seriamente el mandamos palaciegas Juan López

Voz 1 06:41 sí

Voz 8 06:50 se decía que el protagonista de la Convención fue Rajoy

Voz 0874 06:53 he mentido como muchos políticos con sus currículums la protagonista detrás de tres semanas es Cristina Cifuentes a ver cómo hacemos humor algo que nadie lo ha hecho hasta ahora no lo decimos hoy una dimisión cese pero ambos en la universidad mucha presión para cualquiera menos para ella

Voz 2 07:16 duda carreras peores en la vida

Voz 0874 07:20 tampoco está mal aunque lo algún compañero por ejemplo Juan Martínez Majo de PP de León también le quita hierro

Voz 3 07:26 vale no

Voz 1704 07:30 esto está claro que sí

Voz 3 07:33 si llega a tener este título desde el primer momento sale corona así sea revocado vale

Voz 1704 07:38 hola m punto es de mis cojones Vázquez y que le acusan de asesinato

Voz 0874 07:47 que todas las actas y documentos estén falsificados que no haya manera de defender que aquí no hay fraude va así tampoco hay mucho que

Voz 1704 07:53 que cuál es mi estoy imputada no

Voz 8 07:56 al ser quitado mi

Voz 5 08:01 Anglada y alta las socialistas por cierto mide I

Voz 1704 08:06 oye tú más de esta política ayer estaba pensando en el Rey Juan Carlos pensando en una universidad con mi nombre no mandó nada dice que ya hay alguno en electrónica

Voz 3 08:15 no que tiene más diversidad que es un cachondeo o la verdad es que me pega el estudiante que tengan ahí un máster ahí me has te lo quito puesto por eso aquí ha supuesto un día de Castells

Voz 0874 08:28 es de refería Cifuentes cuando mencionaba la bancada socialista

Voz 3 08:32 normal que siempre está él para concretar

Voz 9 08:36 Cristina Cifuentes es una víctima una praxis qué cuestionable de una mala praxis por parte de la universidad pero en el caso de El señor Branca es que es evidente hay una falsificación e de un título universitario es que es una cosa delirante no

Voz 1704 08:55 hay hay que cuando eres Hernando dice señor Franco habría que aclarar si desea que tiene eso sí pero pero este Branco al palo ahora no es el otro tenía todos los estudios todas las carreras además te lo enseñaban Geriatría qué está diciendo es que lo de Cifuentes culpa de la universidad y el otro es suya

Voz 3 09:16 pero lo que te hipótesis es una víctima porque pobres de la Universidad de la físico

Voz 0874 09:21 lo que estamos aprendiendo de todo esto es que las falsificaciones son menos graves si las llamas reconstrucciones tiraba también el secretario general del PSOE madrileño durante ocho años alguien le reconstruyó

Voz 10 09:32 no no no no lo que lo que ocurre es que cuando se pone próximas matemáticas pues instintivamente pues eh se interpreta que une licenciado en este

Voz 3 09:41 a su nombre cuando yo una vez en un estar dos días os puedo decir que soy feo del Estado

Voz 8 09:48 bueno hasta soy feo del Estado

Voz 0874 09:50 estas cutre no esto de inflar el currículum hacerlo hay que poner en marcha además mecanismos de trato preferente falsificaciones en notas no no es lo mismo cutre no es pero sí un poco triste el cambio en el currículo en ese y en el en el guión si él si Tomás Burgos Deportivo Valladolid parecía el montón de títulos y incluido Medicina hay universidades que de repente al día siguiente desaparece todos los título todo eso lo pone soltero

Voz 0485 10:17 tú no era el más importante claro

Voz 1704 10:20 ahora hay que verificarlo ese raca raca abriría una boda secreta la decimos está entrenándose mujer ahora lo guay es que cambia la foto porque en la foto que tiene carrera sale en la foto soltero no eso no a si

Voz 3 10:34 no hay un patrón físico es la gente del PP que es el patrón Zoido que es un poco el de este señor hay un montón de cargos del PP que si es la vida misma calle tiene este patrón patrón Zoido que la gente lo busque a Tomás Burgos tiene claro tiene vaya a mitad

Voz 1704 10:48 comida salirse a fumar crack como fumar

Voz 0874 10:51 adiós Diego o triste pero me va a ver cómo llamamos a la confusión de Pablo Casado que creía que tenía un posgrado en Harvard que era un cursillo en Aravaca clásicas es lo mismo

Voz 1704 11:02 a ver si va a lo mejor de a mí no me tiene trabajo estable más tú te paseas por Aravaca pero he estado me he estado Boston Boston aquí si es que yo creo que los que se tienen que sentir ofendidos aquí a ver es así

Voz 0874 11:19 seguimos sin rastro por cierto del trabajo de fin de máster de Cifuentes que no aparece por qué no recuerda a nadie se le ha ocurrido preguntarle

Voz 11 11:26 a la única persona que lo sabe todo

Voz 3 11:29 Siri

Voz 11 11:30 de verdad ha hecho Cristina Cifuentes el trabajo Finder

Voz 0874 11:33 máster

Voz 3 11:34 he hecho algo malo si de verdad quieres que me vaya al menos dime adiós es curioso

Voz 0874 11:41 escucha la voz de tu móvil Cristina Cifuentes si irreal capacita mejor no me voy

Voz 5 11:46 me quedo me voy a quedar cuanto encanta

Voz 3 11:51 voy a gente peleándose a la puerta de una discoteca de Costa Polvoranca si menos chula te Cristina Cifuentes en ese momento

Voz 5 12:00 yo me

Voz 1704 12:01 imagino a Cristina Cifuentes en casa de unos colegas a las cuatro de la mañana y los colegas haciéndonos queremos ir a dormir Cristina García

Voz 8 12:07 si me voy o no

Voz 1704 12:14 la semana que viene Javier perdona ya que va a la universidad digo yo sería bueno preguntarle a estudiantes qué opinan de todo esto es las tres

Voz 3 12:24 tengo a las tres personas más chulas de España situación te una otro puede que sea Esperanza Aguirre Ignacio González y Cristina Cifuentes madrileño les hemos votado como esos esos tres con

Voz 1704 12:35 en que Cristiano Ronaldo les diga relaja y no se ha olvidado de Rafael Hernando pero bueno tu nuevo suelo residentes de la Comunidad vale vale

Voz 0874 12:42 habéis visto el enlace que se hemos pasado con la información de eldiario punto es con nosotros muchos veinticinco años curriculares de la presidenta

Voz 3 12:49 es ahí no

Voz 1704 12:52 ha tenido máscaras que títulos

Voz 0874 12:55 que te lo digo para la conclusión es como siempre o refranero español es máximo representante de nuestro país pues es quién es consejos vendo para mí

Voz 5 13:06 no tengo

Voz 1704 13:09 consejos por Master

Voz 0874 13:12 caso Cifuentes la pelota está en el tejado de Mariano Rajoy ya todos sabemos que cuando él quiere estamos sacándose de en medio a los que les molestan Jan

Voz 5 13:20 los datos eso les digo que eh

Voz 8 13:22 Casas está muy como dices huy calla en mi casa

Voz 1704 13:26 el tiempo del mundo para hacer vudú que es lo que a mi me gusta terapia

Voz 0874 13:32 Aguirre esta hora en la comisión de investigación por la presunta financiación ilegal del Partido Popular dando lecciones de cómo hay que actuar

Voz 5 13:39 pero lo Raña dimitir es fatal resistirlo mira lo

Voz 0874 13:44 y ha resistido bastante tiempo bastante bien hasta que se vio acorralada por los casos de corrupción de todos sus allegados en las ranas que les alguien en los estanques os acordáis aunque ella lo ve de otra manera

Voz 1849 13:53 yo no había vigilado por eso dimitir pero no esperé a dimitir ni busque excusas no

Voz 1704 14:01 no no no no no no lo único defecto no vigilar bien claro claro eso es guardia jurado

Voz 3 14:08 el pitido escúchame a ver si

Voz 1704 14:10 el examen de la Cifuentes lo hizo ya estaba Aguirre vigilando no se enteró nadie porque Aguirre no vigila bien claro

Voz 0874 14:15 con mucha esperanza lo que busca es seguir escaparse tenía enfrente a la persona adecuada qué es

Voz 1849 14:21 m punto Rajoy sorber adecuado no es yo en mi teléfono tengo Rajoy hace casi seis que es el presidente tengo M Rajoy que es Mercedes Rajoy y la el presidente

Voz 1704 14:32 cómo era esta es la que te Kobe los papeles acaba hayan el otro día lo dije lo busqué en el Instituto Nacional de Estadística en España sólo hay doscientas noventa personas que se apellida en Rajoy el juez no lo tiene tan difícil son doscientos noventa entrevistas

Voz 0874 14:49 como tendrán el listín a Gallardón

Voz 5 14:52 poca Andrés sí si el hijo

Voz 0874 14:55 ahora sabemos lo insoportable que puede ser Rufián eh preguntando político insoportable no no me con él sino que es muy quisquilloso

Voz 1704 15:02 sí

Voz 3 15:03 esta ocasión se topó con la hormona de sus zapatos doceavo pregunta importante decimos

Voz 1704 15:09 por décimo segunda es que sí vale el cual eres

Voz 5 15:15 Aguirre es la la final de la Champions de la arrogancia de la chulería eso es tremendo

Voz 0874 15:21 puede ser de Barrios no es concluyente pero tal y como están las cosas que tenga cuidado Rufián a ver si te va a investigar a El Graduado Escolar o aun así lo volvió a intentar en el turno de interrogatorio a Ignacio

Voz 0712 15:32 otro señor González ha visto usted padrino yo diría por su cara que si hay una escena muy chula porque la cual Marlon Brando Vito Corleone le dice a su hijo Nunca hables de negocios frente a extraños yo creo que González que es lo que le pasó usted habla de negocios frente a extraños la única pregunta quiénes

Voz 1704 15:55 el señor Vito Corleone en todo

Voz 0712 15:57 esto también traido hay que está bien traído

Voz 1704 16:00 casi exactamente no es eso de la peli pero pero está bien tres Currás en la currado ahora que cuidaba a los pies de la Cámara mañana

Voz 0874 16:09 pues la respuesta fue mucho menos cinematográfica

Voz 8 16:11 decir que yo jamás he participan ninguna cosa de estas supongo usted como supongamos claro

Voz 3 16:16 no se puede poner fin a así es avergüenza usted de algo que será acusado de organización criminal blanqueo falsificación prevaricación y fraude fiscal pues mire usted hubiera estado en la cárcel llover

Voz 8 16:30 Puenzo de muchas cosas pero de estas cosas a las que usted se refiere no sólo no me avergüenzo sino que además nada de lo que se está imputando en estos momentos está acreditado

Voz 3 16:40 esto es porque está dedicado me dicho sistema se es verdad pero yo no no no no me estás muestra pero escúchame entonces porque está en la cárcel No entiendo nada por cosas no recuerdo supermercados de esta gente yo a lo mejor le doy pero es que me hace mucha risa es la chulería más más como el chiste le hola club de los tiquismiquis dice asociaciones

Voz 1704 17:00 así se va digo

Voz 3 17:21 Javier mira que yo no quería irme había prometido que no pero me parece canción ya me toca tomar una caña es que aquí se relajaron las cuestiones

Voz 1487 17:30 aquí lo único que puede relajar que es porque entonces musicales

Voz 1704 17:33 las barricadas han acampado usted las barricadas ahora señoría que moderno que movernos señoría

Voz 0874 17:41 mente débil no señor ministro ya sabemos cuál es la música que a usted le gusta algo mucho más moderno que a las barricadas la imagen de cuatro ministros cantando Soy el novio de la muerte en Semana Santa provocó incluso enfrentamiento en el Senado entre la senadora de Esquerra Mirella Cortés Íñigo Méndez de Vigo los que aparecía cantando ese vivió pero a él no se sintió muy dolido con las recriminaciones que él creyó iban dirigidas a sus capacidades artísticas

Voz 13 18:16 yo tengo entendido por qué mala mar usted a mí la pluma porque estoy el ministro que me porque claro pues claro sí señoría cara a cara que viene muy horrible porque me apetece cantar

Voz 1704 18:29 eso estamos más si no se les puede por mis huevos y sobre todo el pero si es que ya lo ha dicho he dicho francamente me venga bien

Voz 0874 18:40 más que no sea poner en cuestión algo así Méndez de Vigo decidió entonces que era el momento de dejar claros cuáles eran sus referentes musicales

Voz 13 18:48 señoría pensaba que estaba en una voz que usted hace es Manuel Lillo aunque esto que

Voz 1704 18:56 ya podía estar podías estarán Ahora caigo

Voz 0874 19:00 esto pero cuando está en casa cuando va de procesiones el novio de la muerte cuando va a un evento deportivo

Voz 13 19:06 mire cuando yo voy a lo que ganan feo Wei forma es una canción que no aquí haga usted no sé si la conoce lo que es el himno oficioso de la selección española

Voz 0874 19:16 la música es como un traje es uno para cada ocasión

Voz 13 19:20 sabe lo mete conmigo Cathy que viva España con colas de Estados que prorrogue que porqué señoría celos del euskara los que corrí porque había que animar al Ferrer para en Davis

Voz 1704 19:34 estamos todos señorías soviética porque lo que el cumpleaños de mi sobrina jefe allí Le canté en novia la muerte

Voz 14 19:47 también porque a mí un lo cierto

Voz 3 19:50 no sé si a Ferrer habría que haberle preguntado May otra había dicho que ahora que ya sabemos lo que

Voz 0874 19:55 canta cuando se va de plazas qué pasa cuando se va de premios

Voz 13 20:00 al día pues te vamos a decirlo no sé si te suena estamos que porque claro se explica Antonio estallaran

Voz 1704 20:09 esta noche en el karaoke de motes es la cuatro la mañana no me voy a acordar de lo que voy a cantar Vivir así es morir

Voz 13 20:16 mira que es uno de los mecanismos llegar acá señoría pero pero pero señoría todo dispararan verdad señoría adherida a la libertad tiene efectos

Voz 1704 20:32 el Congreso El musical a encantar cada uno lo que quieras que luego vamos a dar un concierto de grupos lo queremos vetar también a la libertad de imaginas beneficio canta el hito del PP

Voz 0874 20:49 el hecho de que de hecho gracia casi estamos convencen no pidiendo la libertad para cantar lo que quiera habían al porque es un tema difícil de defender de de su partido

Voz 15 20:56 por tanto señoría bien concepto señoría hiciera nada que tiene que hacer y lo que no tiene que ha

Voz 16 21:09 día feliz mayoría

Voz 13 21:12 creo en la libertad

Voz 3 21:15 me me está llamando vieja Izquierda clamando por el Liber

Voz 1704 21:18 pero ojo con esto que esta Juan está mosquito no queremos que haga la obra pero porque yo qué sé por lo tanto tiene usted con las demás fijada mi hija me dais cuenta que las canciones has dicho muy moderna eran muy moderno está Hernando ahora mismo súper celoso eh porque casado y éste lo está viendo puerta

Voz 17 21:36 no estoy de acuerdo te lo hace para que me voy a mí no me digas que había como porcentaje

Voz 13 21:43 de de una procesión de ese sentimiento de que ya sé

Voz 1704 21:47 es pueden acostarme alegando que no se porque pero hoy va a este señor y estoy todo el rato pensando en la Ramona

Voz 3 21:53 bueno para rematar Rato

Voz 13 21:55 además que desde ahí donde hacen una canción destacan porque las las personas no saben cantar

Voz 1704 22:03 vale vale ya de meterse con Melendi

Voz 18 22:07 qué barato

Voz 3 22:13 llamada rápida quizá

Voz 0874 22:14 nuestro siguiente invitado esté pensando dedicarle un número especial a las Pleiss de los políticos españoles británicos también pero la de Méndez de Vigo sería interesante pues habla desde Londres julio Bruno que es presidente ejecutivo del grupo Time Out cómo estás Julio buenos días

Voz 0578 22:28 hola buenos días muy bien aquí de precioso en Londres

Voz 3 22:32 queríamos hablar contigo porque habéis hecho una

Voz 0874 22:34 son muy raros y es que habéis lanzado al mercado una revista en papel

Voz 1704 22:38 luego veremos a ver eso y de lo que se han tirado al barro así a ver

Voz 0578 22:44 sí ya cómo estamos yo la verdad es que hemos sacado Madrid hace unos días y con mucho orgullo de Barcelona teníamos que tener una en Madrid la web de la tenemos nos trae a Madrid pero pero la si te saca una revista Ecos la no es la única que sacaron dos años es aquí seguimos ahí seguís con el papel taimado

Voz 0874 23:03 la publicación histórica pero es es rentable Julio desde luego no por las ventas ni siquiera se si cobras por ella o les regalara será por la publicidad seguro no

Voz 0578 23:11 la la regalamos si es publicidad también tenemos muchas otras cosas es producto sabes hemos las las cosas que le lo teatro sobre todo aquí en Londres en Nueva York también tenemos el fantástico mercado que este en Lisboa es la atracción más grande de todo Portugal así que hemos diversificado la empresa la lo que es el papel es sólo una de las cosas que hace

Voz 0874 23:36 eh tú has vivido varios años en Madrid pero ahora estás viviendo en Londres en el programa de hoy no somos metido mucho mucho mucho con Madrid y con los madrileños tenemos algo que aprender de la ciudad no sé cómo está tirándonos desde Londres

Voz 0578 23:50 pues hombre a mí Madrid siempre me ha encantado no yo creo que es una ciudad de las que se semilibertad bien yo que bebieron en tantas ciudades

Voz 0485 23:57 Nueva York Jorge no

Voz 0578 23:59 ahora te puedo decir que que Madrid que teníamos que estar muy orgulloso de ella al menos la ciudad yo no sé tantas cosas

Voz 0874 24:07 sí de toda una ciudad en el tema del del ocio el espectáculo el Brexit tiene o crees que va a tener alguna repercusión en Londres

Voz 0578 24:16 pues mira la yo que en el año noventa y tres pudiera tu poco extranjero no que raro porque estos sino que tendré que ir algún día a buscar una no ante un visado o lo que es lo que me tira así que es algo raro pero con el Brexit de momento a nosotros a taimado no nos afecta porque estamos en cierto ocho ciudades del países hizo hemos son embajador de la ciudad o entonces de la ciudad de las que estamos el Brexit podrá afectar a lo mejor ahora lo que está pasando con los bancos un poco el miedo que se tiene que va a pasar el turismo no creo que vaya a cambiar mucho mas Londres está lleno de españoles por todos los lados

Voz 19 24:56 sí sí de hecho mira hoy publicaba ayer el Daily Mail un incidente que había en el metro de Londres con una española a la que insultaron y tiraron del pelo y le decían habla en inglés cuando estés en Inglaterra creo no sé si la seguidos

Voz 20 25:07 la regla era Londres cuarenta si toda la mañana del estanco desfilaron claro

Voz 1704 25:13 yo viví en dos mil tres en Londres y creo que podría haber pasado un año entero sin hablar inglés nada además españoles As Time Out

Voz 0874 25:20 no es una revista desde luego a mí me trae grandes recuerdos de aquellos primeros viaje a Londres era que era como descubrir la de cosas que se puede hacer en esta sí

Voz 1704 25:27 como escuela de cosas que no me puedo permitir eran Madrid

Voz 0874 25:29 Julio Bruno que es presidente ejecutivo del grupo Time Out acaban de sacar esa nueva revista mensual de papel sobre ocio y cultura en Madrid Julio un abrazo gracias

Voz 20 25:37 nada un abrazo a todos

Voz 1487 25:40 hablamos y hablamos así de comedia vengan

Voz 21 26:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 22 26:04 que ganas tengo pero no solamente de ls una de leer algo que me que me tenga el corazón en un puño y por eso estoy en de FNAC Callao en Madrid para que José Libertador favorito me hago una buena recomendación

Voz 1704 26:14 pues te voy a recomendar lo último de Camila la UER

Voz 23 26:16 llamada bruja es un thriller psicológico que te va a dejar ahí

Voz 3 26:19 me encanta la propuesta pero es que además sabes lo que me gusta beber mientras leo un té un café Tito

Voz 24 26:25 pues te vas alega hasta la última gota ya sé por qué me lo dices porque hasta el treinta de abril Si compró dos libros me llevo un paso ecológico con la ilustración de cuatro grandes dibujantes por sólo dos con noventa y cinco dieciséis obvio que es el caso gratis al comprar cuatro libros madre mía

Voz 3 26:39 todo pasa en Fnac todo pasa no hay más asustado la bruja

Voz 0485 26:49 Radio Madrid ciento cinco punto cuatro F M ochocientos diez Onda Media

Voz 26 26:55 a irse ocasión Plus y su bajada de precios del mes de abril bajamos el precio más de setecientos coches de ocasión descuentos de hasta el sesenta por ciento no se puede comprar mejor sólo esta semana calidad precio y sobretodo garantías venga el número uno buena ocasión Plus en Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba lleno ocasión plus punto com

Voz 2 27:18 cuatrocientos millones de euros que vamos a de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre vamos a hacer la casa de papel todos los episodios ya disponibles en Flix

Voz 27 27:35 en Las Vegas cumplimos treinta y cinco años disfrutando de lo mejor en tu mesa y queremos celebrarlo con ofertas como ésta lomo de salmonete Noruega cuatro unidades por sólo once noventa y nueve sólo hasta el domingo la sirena treinta y cinco años a mi manera

Voz 28 27:52 Rail presenta al por cantar la gira de todos sus éxitos Madrid veintidós de septiembre cintas entradas a la venta en El Corte Inglés punto es ir Rafael punto com y que Rafael en un concierto

Voz 29 28:11 hubo un tiempo en que sobre la tierra coexistir en dos especies humanas sapiens y neandertales qué ocurrió para que una de ellas desapareciera sin dejar rastro Antonio Pérez Henares nos lo descubren la canción del bisonte la novela sobre la primera guerra de la humanidad publicada por Ediciones B

Voz 30 28:28 descubrí Las hijas del capitán la nueva novela de María Dueñas a través de la historia de tres jóvenes hermanas la autora narra la aventura de aquellos españoles que emigraron a Nueva York en los años treinta en busca de una nueva vida Las hijas del capitán de María Dueñas una historia inolvidable Editorial Planeta

Voz 14 28:52 me lleva a dos días de la boda y me dice que no lo tienen

Voz 0485 28:55 vamos que no se casa he pensado que al menos no me pierdo Eurovisión que coincidía con las bodas iba a estar emocionado

Voz 31 29:03 cuando sales de los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el quinto congreso del bienestar y la felicidad en Cádiz del veintisiete al vecino

Voz 8 29:12 debe de abril con Aitana Sánchez Gijón Santiago Segura

Voz 31 29:16 la Yolanda Ramos Manuel Vicent y Javier del Pino entre otros informa te en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es colaboran

Voz 8 29:26 el Ayuntamiento de Cádiz y Unicaja Banco

Voz 28 29:34 David de María celebra veinte años con nuevo disco nueva gira todos sus éxitos y las colaboraciones de Manuel Carrasco Vanesa Martín Sergio Dalma muchas más a la venta las entradas para los conciertos de Madrid Barcelona Murcia Granada Málaga el Jerez Sevilla en David De María oficial punto es

Voz 0093 30:02 a hombres con Viajes el Corte Inglés aprovechan mes del circuito hoy descubre China Vietnam Perú Panamá Francia Italia esta Praga Viena Budapest Croacia Polonia Rumanía de Escandinavia repúblicas bálticas Rusia Inglaterra tenemos tantos destinos como tú reserva ya por sólo cien euros por persona hasta un doce por ciento de descuento y pagan tres meses ven al mes del circuito de Viajes El Corte Inglés

Voz 32 30:32 empieza la campaña de recolección del Espárrago de Navarra Moon fíjate en la etiqueta disfruta el auténtico Espárrago de Navarra consumen lo fresco en primavera y todo el año en conserva

Voz 33 30:46 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 8 30:50 te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold aquí en el club de la radio total

Voz 34 31:08 sale lo que pase el veintiuno de abril pues que still to marca especialista en el jardín te invita a conocer sus tiendas podrá prorrogar las máquinas y además habrá diversión sorpresas las mejores ofertas y un regalo seguro recuerda Sábado veintiuno de abril guía del jardín Stevie encuentra las tiendas participa

Voz 33 31:24 te sentí style punto a es

Voz 27 31:28 oye Diego no viene la cena no me ha llamado esta mañana y me he dicho que trató de robar en su casa nueva Kemal no tenido la mayoría de cosas encaja sigue son robado todo

Voz 35 31:39 prostituta con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 31:53 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 36 32:09 sí

Voz 2 32:50 hola Pedro muchísimo

Voz 0874 32:54 estás con Pedro Aznar David Navarro con Quique Peinado ir sentado con nosotros en la mesa el descendiente de uno de los grandes referentes de la comedia de este país Arévalo

Voz 1487 33:05 casi

Voz 0874 33:08 bueno es tenía un humor sensiblemente diferente al de Arévalo es comparable su abuelo era Enrique Jardiel Poncela

Voz 4 33:15 por favor es Enrique Gallud Jardiel cómo estás

Voz 0874 33:18 Enrique buenos días bien tengo que decir que aparte de escritor de Nieto de Enrique Jardiel Poncela tienes másteres y doctorados títulos profesor en varias universo

Voz 1704 33:28 hágalo seguro que guarda los trabajos te agradecida porque es el segundo programa en tres días en que me pregunte lo que está claro es que es la pregunta de ahora a tener ante esa pregunta tienes Facebook ahora se pregunta qué tienes máster

Voz 0874 33:40 es el tuyo oye cómo se lleva lo de ser nieto eh

Voz 4 33:43 se lleva bien y mal quiero decir que es un honor es una honra yo estoy contentísimo por otro lado pues es un punto de comparación muy malo no yo también me dedico a escribir

Voz 1704 33:53 yo lo ves aparecer en el olvido y si alguien me recuerda me recordará como el Jardiel malo como lo que está claro es que tenías tenías que ver te dedicada a la mecánica o algo así de son Jardiel cuál el mecánico también te digo

Voz 3 34:06 estoy orgulloso no es lo mismo ser el nieto de Jardiel que por ejemplo ser el nieto de Franco que sus nieto no ha dicho

Voz 0874 34:12 no porque no puede ser ya había publicado un libro que se llama Hardy heladas la recopilación de textos de tu abuelo en la que hay algunas aportaciones que te amigos incluso como Pepe Viyuela y como tú ya es es son textos inéditos esos son textos publicados

Voz 4 34:26 eh son textos inéditos una recopilación de cosas sueltas que habían quedado por ahí en los años setenta se publicaron las obras completas de Jardiel Irán completamente incompletas ahí estaba la mitad de lo que él escribió lo que pasa que era aquel momento pues nadie compraba mar de seis siete volúmenes y entonces se hizo una una edición muy reducida pero quedó material en revistas antiguas de los años veinte que no se había vuelto a reeditar manuscritos en casa bueno material disperso por aquí por allá que es lo que estamos ahora recogiendo no los los herederos en este libro y en otros

Voz 0874 34:56 claro cuando dices en casa te refieres que tenéis torcieron y casa a casa y mis primas si iba abriendo cajas si de repente encontráis todavía más material es raro ya lo tenemos todo visto pero si si de pronto nos vamos nos llevamos

Voz 3 35:08 mira cómo al precios unos armarios que luego te euros ahí millones y bueno no sé lo que valen los textos de Jardiel Poncela pero bien

Voz 0874 35:16 instar no los compran tanto como como parece no no oye hemos aprendido cosas en el libro interesantísimas tu abuelo por ejemplo se fue a Hollywood a trabajar como guionista para la Fox Le gustaba echaba mucho de menos los cafés de Madrid cree entonces hay que crear una especie reproducción un café de Madrid y lo llevaban de Poncela Sofies

Voz 4 35:33 sí porque allí le pusieron un despacho inmenso con dos taquígrafos para que escribiera la manera de los guionistas de Hollywood el dijo aquí a mí no se me ocurren y usted lo pase bien yo necesito mi mesa de café claro y entonces con un decorado que tenían de una película era un café de París realmente pero no se parecía a los a los españoles Lola la mesa de mármol las patas así retorcidas y ahí se sentó y en un decorado dos paredes y en un rincón del estudio escribía Ita abuelo escribía con taquígrafos que va desde muy feo no sólo de Canarias sino que copiaba osea escribía el borrador y luego lo copiaba en limpio y luego toda su correspondencia personal no tuvo un secretario jamás en su vida todo lo que se escribió y escribía cartas casi diariamente así que tenía soleares lo hacia él

Voz 1704 36:16 el antebrazo como el de Nadal lento

Voz 4 36:20 él decía a mi me gusta escribir me pagan para que escriba luego me pagan para que para que me divierta pero no le importaba

Voz 0874 36:26 que deberá ser profundamente ingenioso no no debía de parar nunca de pensar no

Voz 4 36:31 yo creo que eso es una cosa que coges inercia no cuando estás todo el rato andaba el proceso creativo te sale más fácil te sale más rápido lo que no puede hacer es parar y él estaba todo el día en eso y su hobby aparte de su oficio era también la literatura entonces yo puedo contaros que las cartas personales que escribía pues a a sus hermanas da las escribía muchas veces en verso ese era un material que no se iba a publicar

Voz 1704 36:54 porque para la familia pocas compras

Voz 4 36:57 los zapatos a la niña o una una bronca

Voz 1704 37:00 una bronca de cena de Navidad por Jardiel Poncela verso eso tiene que Molares

Voz 4 37:04 a él le gustaba lo hacía porque disfrutaba con ello

Voz 0874 37:07 viste con él lo recuerdo no no no yo no no coincide porque hay veinte años de

Voz 4 37:11 Marge lo que pasa es que yo he vivido con mi madre y heredado pues todavía ese jardín mismo de casa no la la forma típica de hablar que él tenía como llamamos a unas cosas con otros nombres el hablar en camelo el planteamiento absurdo de las cosas es un pues lo he vivido yo desde pequeño

Voz 0874 37:25 el mismo curioso revisar un poco el humor de Enrique Jardiel Poncela algunas de sus obras son maravillosas pero otras tienen cosas que yo no sé si hoy serían políticamente correctas

Voz 4 37:33 pero es que lo políticamente correcto es algo que no que no tiene demasiada importancia porque eso cambia con las con las épocas y fíjate que aunque se censure a una persona por lo que dice deja de decir pero son los transgresores los que acaban quedando en las historias de la literatura son los que han hecho algo nuevo los que han roto el tabú y los que se han atrevido a decir cosas que antes no se decía

Voz 0874 37:51 es lo que hay que ajustarse también al paisaje social digamos de esa época es muy había una censura muy fue en el tema de la mujer el escribe un texto que habían recuperado los siguiente dice la joven española los hombres hombres no entienden una palabra del respeto debido a la mujer de la capacidad de la sensibilidad de la mujer hay que elevar sobre el hombre a la fémina porque aún está en un plazo inferior pero ello no puede conseguirse mientras el hombre la Pyro Page groseramente mientras no le ceda su puesto en el tranvía mientras le mire las piernas antes de mirarle a la cara mientras le pague su trabajo mísera mente mientras la aisle de sus negocios mientras la desprecie y mientras se limite a tomarla esto lo escribió mil novecientos veinte

Voz 1704 38:28 no pasa nada bueno la verdad es que Jardiel

Voz 4 38:30 le ha acusado muchas veces de de de machista de misógino no es cierto él vivió enamorado de las mujeres vivió para las mujeres hay que entender la vida como era en el momento en que vivió el sobre todo en la música

Voz 1704 38:41 yo creo que también en los mil novecientos veinte el país era

Voz 4 38:44 bastante más moderno que en mil novecientos cincuenta

Voz 0874 38:46 hay cinco claro

Voz 4 38:49 se ha confundido mucho también un poco la la versión literaria de Jardiel de lo que era su vida Él tenía a la mujer en un pedestal de hecho vamos tenía adoración por su madre prácticamente un complejo de Edipo que él reconoce impidió para las mujeres lo que pasa es que él decía que literariamente a las mujeres hay que tratarlas de otra manera porque las muestras leer libros lista son estas buena maravillosas no son Inter

Voz 1704 39:10 pero si literariamente las mujeres malas

Voz 4 39:13 tontas vampiresa más conflictivas esas son las que son personajes

Voz 1704 39:17 desgraciadamente eso sigue sucediendo en muchas sí

Voz 0874 39:19 Soria cinematográficas literarias al frente a esto que hemos leído ahora en publicado en buen humor en el año veintinueve esta esta broma que yo no sé si esta broma se podría hacer ahora es lo que te quiero preguntar era una especie de diccionario de de conceptos no te es cuando llega el concepto chiste dice juego de ingenio que inventa un hombre repiten otros hombres y no consigue repetir casi ninguna mujer

Voz 4 39:42 esa esa postura de El hombre superior ya digo que era una pose una pose literaria de hecho por decir demasiadas cosas en defensa de la mujer por tener una una vida muy abierta en todo lo que se refería al tema sexual y de relación de sexos pues sus obras fueron prohibidas por la censura se olvida que él tiene en el año mil novecientos cuarenta y siete el Premio Nacional de Teatro por una comedia que se llama el sexo débil ha hecho gimnasia que era una completa defensa de cómo la mujer había evolucionado y aunque ha pasado por delante del hombre no hay que ver toda su obra en conjunto

Voz 0874 40:15 tú crees que escritores como Jardiel Poncela también Miguel Mihura he dado que el grueso de su obra se dedica a la comedia no tienen el respeto que se merecen

Voz 4 40:23 indudablemente porque tenemos un prejuicio a favor de lo de lo serio y de lo dramático

Voz 1704 40:28 pero es verdad pues yo te prometo que en el en el cole lo que más recuerdas es Miguel Mihura y Jardiel Poncela pero oye caminan puedes decir no evitó Pérez Galdós y no me acuerdo de nada no pero tú eh

Voz 4 40:41 cuántos obras de humor han ganado premios cuantos humoristas han ganado prensa bueno eso ya lo reconoce voy a hablar yo tengo un Jack Lemmon haciendo interpretaciones maravillosas en cómico y hasta que no hace salvada el tigre en dramático no le dan entregaron premios siete

Voz 1704 40:54 hablar de de sí sí sí eso está claro da y Alfredo Landa que gana efectivamente Holanda

Voz 0874 41:01 en su relación con el cine cuál era era intensa

Voz 4 41:04 pues le gustaba mucho el cine fue guionista primero en España luego fui a Hollywood allí hizo guiones para versiones españolas de películas estadounidenses hizo también un guión para subir para la película de su propia obra Angelina o el honor de un brigadier que fue la primera película en verso que se haya rodado jamás en el año mil novecientos treinta y cinco creó ese género nuevo que él denominó celuloide rancios que consistía en

Voz 1704 41:30 hay días muy tenemos el no saber entonces bien pero es superponer como

Voz 4 41:35 varios humorísticos a películas mudas hoy en día en televisión vemos

Voz 1704 41:38 pero bueno es un invento de si todos los días

Voz 4 41:45 eso eso cuando fue es el año fue en treinta IMS treinta hay cinco no lo has hecho cuatro treinta y cuatro y lo hizo para la Fox en los estudio

Voz 1704 41:53 yo hice lo lo rancio de que suena muy chanante antes de la hora sí sí sí sí

Voz 4 42:00 desde Hollywood sabéis algo sabe muchas cosas sabemos que lo pasó muy bien que ganó mucho

Voz 5 42:05 era muy muy bien

Voz 4 42:08 bueno hay una frase famosa dijo en Hollywood se pueden hacer dos cosas o te tumbas en las harén en la arena a ver las estrellas en la playa o te tumbas en las estrellas a ver la arena

Voz 3 42:18 está mal lo que pasa es que a él al último extremo

Voz 4 42:20 no le gustó Estados Unidos consideró que los estadounidenses eran muy infantiles pero muy mundo sí que el mundo que el mundo de Hollywood estaba muy corrompido y él quería volver a España

Voz 1704 42:29 por aquel entonces sí madre mía que pronto empezaron con las

Voz 4 42:31 corrupción si efectivamente cuenta en una de sus comedias el amor sólo dura dos mil metros todos los entresijos corruptos de Hollywood no como las como como los gángsters contra con controlaban a los estudios como los estudios controlaban a los actos eres y les hacían actuar en películas que no quería no les impedían actuar como había todo tipo de raquetas allí e Isi quiso volverse a España porque consideraba que el centro neurálgico de la de la intelectualidad de española estaba en en Madrid y que Estados Unidos le iba a dar dinero pero no satisfacciones literarias

Voz 3 43:01 estaba que echaba de menos el café también

Voz 0874 43:04 si echaba de menos el en los cafés eso sí que lo echaba de menos la olla de los cafés no

Voz 4 43:08 con con gente puedo hacer la pregunta Pino la puedo hacer yo murió con mucha pasta tu abuelo murió con ninguna pasta murió a gran hambre murió de una enfermedad tenía un cáncer de laringe pero murió en la más absoluta pobreza viviendo al día escribía un artículo por la noche por la mañana se llevaba ese artículo al periódico con el dinero que se cobraba se hacía la compra si no se cobraba ese día no se hacía la compra en casa de Jardiel mil novecientos cincuenta

Voz 1704 43:32 qué pasa se les fue la mano no se le fue la mano

Voz 4 43:35 lo que pasa es que a partir del año cuarenta y cinco tuvo un cáncer de laringe y entonces empezó a no poder trabajar bajar a poder escribir el siempre había ganado mucho gastado mucho el confiaba mucho en sus fuerzas en su capacidad creativa pensaba yo siempre puede escribir mejor o peor siempre puede ganarme la vida con las letras pero llegó un momento en que la enfermedad se lo impidió entonces todos aquellos amigos que tenía Le dieron la espalda a la Sociedad de Autores le dio la espalda La Codorniz el coche todos los todos los poderes fácticos evidentemente estaban contra él él era aún estaba mal considerado

Voz 0874 44:05 porque eso te iba pregunta cuando murió cuál era su estatus social

Voz 4 44:08 estatus social lo recuerdas en español yo te lo voy a decir para el público era un autor de éxito pero que ya hacía unos años que no había que no había tenido grandes éxitos porque no estaba enfermo y para el Gobierno era un rojo para la Iglesia era un ateo eso era lo que era Jardiel punto que narices básicamente si era una persona incómoda a una persona que decía cosas que no había que decir cuyas novelas estaban prohibidas de hecho lo estuvieron hasta los años sesenta y que era una persona mal mirada os

Voz 1704 44:35 me hubiera escrito Fariña la comedia en Jardiel Poncela la boca

Voz 0874 44:39 hace un poco ninguno no no un catálogo pero sí una recomendación a quién ahora esté escuchando esto hoy recuerde de muy pequeño como decía a lo mejor Pedro cuando estabas en el colegio algún libro que leíste de Jardiel Poncela no se recomienda uno para empezar a descubrir a este hombre

Voz 4 44:53 bueno se ha hecho famoso por su teatro pero su obra magna y la que él también reconocía como la mejor es su novela La tournée de Dios ahí está toda su ideología humana social literal literaria política religiosa concentrada es un libro magnífico con ellos a la verdad la torre de Dios por medio sin duda

Voz 0874 45:12 Enrique Gallud Jardiel el que además de escritor es profesor como decía en varias universidades entre ellas las de la de Nueva Delhi con títulos y con doctorados por doquier el libro se llama Hardy heladas participan no sólo él participa más gente Isabel Valdés que es el país está Pepe Viyuela esta mucha gente conocida suerte con el libro suerte con esta tarea de recuperar un poco no solamente la memoria sino la obra de este autor porque merece la pena es que hace reír

Voz 3 45:37 sí sí sí sí sí estupendamente ingenioso gracias Enrique suerte a vosotros vosotros también Pedro Aznar David Navarro Quique Peinado gracias compañeros adiós