Así cuenta Cañizares cómo hizo para no fichar por el Barcelona

Voz 1403

00:31

eh yo por el Barça está cerca de firmar o al menos con interés por parte del Barcelona y cuando el interés por parte de un club tan grande también el jugador le escucha muy ante fueron muy agradable en dos ocasiones la primera fue con quince años yo era juvenil del Calvo Sotelo de Puertollano estaba yendo a la selección sub dieciséis entonces claro cuando un jugador de un equipo menor Sergio dieciséis Madrid Barcelona enseguida interesan porel y estuve una semana probando en Madrid y la siguiente semana aprobando en Barcelona al final decidimos irnos al Real Madrid digo decidimos porque era mi familia llorón chavalillos hay sobre todo y fundamentalmente porque la distancia que había no Puertollano de de Madrid está doscientos cuarenta kilómetros y Barcelona más de ochocientos me trataron muy bien en Barcelona y me intentó fichar a Enrique Don Enrique hola descanse un tipo maravilloso que además había sido muchísimos años antes entrenador del Calvo Sotelo de Puertollano cuando yo podemos era un chaval y luego también en el Valencia cuando tenía treinta y dos años entonces era capitán del equipo acabamos de ganar la Liga Antón Parera llamó a Don Alberto pondrá también en paz descanse que mi representante me propuso pues esa posibilidad yo en ese momento estaba tan a gusto que es verdad que le dije Alberto Alberto pide el para no ir que no les vas a decir no queremos ir al Barça porque quedamos muy mal porque el Barça es muy grande pide les para que no puedan pagarlo para que digamos si yo tengo cobrar tres pues pide les nueve y así te dirán que no y bueno pues entonces llevamos de la película no quisieron nueve sentí muchas veces no no no porque muchas veces hace esa estrategia para no violentar para que sobre todo también el representante que ya le estás haciendo una faena porque la además pues oye vive del traspaso no te marchas pues va a ganar más dinero no en este caso me acuerdo que violencia Alberto Alberto Alberto era como urbanos como perdón como padre y judicial Berto digo yo si tú te hubiera te voy a perjudicar a tiene el traspaso yo me voy fíjate lo que te digo y él me dijo tú eres tonto o qué te pasa bueno pues vamos a hacer una cosa le vamos a pedir para no ir porque oye quedamos mejor tuyo le decimos pues que que hoy estar muy a gusto aquí eres capitán del equipo acabamos de ganar la Liga y demás y que incluye pues solamente por una barbaridad de dinero pues nos animamos Le pero vamos para no ir y me quede en Valencia