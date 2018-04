El Arsenal, semifinalista de Europa League, tiene una música maravillosa

Voz 0645 00:00 han suena arrancados la nueva edición de toca otra vez se emociona Iturralde González que el tema viene poquito British siglo feliz si vosotros diréis quién es

Voz 1905 00:19 a ganarlo sí bueno empezamos con esa letra porque esta canción famosa una canción muy famoso obviamente maní que esa esa letra dice que bueno contando dinero va va comprase un nuevo coche pues capear pues una un sueño de cinco estrellas también creo que me voy a comprar un equipo de fútbol dice bueno pues si pudiese comprar un equipo de Full desde luego ya sabemos aquel equipo compraría porque tanto como como Johnny Bottonm Kings Spandau Ballet Jaycee me yaga

Voz 0035 00:47 David que los Mor iba ocho botes de Pink Floyd los dos son del Arsenal así que hoy nuestro homenaje a rival de la Fed hoy para el Arsenal genera mucha música en los gunners Filippo bueno está gestarse así de la música que un equipo no lo tenemos no lo sé quizá el Manchester porque ahí había mucha música pero a mi me parece que esto es una bueno es enorme nombre enormes no

Voz 1905 01:14 pues hay mucha canción no radios muchísimas Islami también el propio club porque tengo que en Inglaterra esa tradición de que por lo menos había si llegas a la final de Copa sacas discos sí o sí si os doce nosotros hemos encontrado del año setenta y nueve del noventa y tres el año del doblete una canción famosísima que casi la metimos que se llama desde el año setenta y ocho pero bueno la más famosa y la que hemos cogido excluir abrazo del año setenta y uno

Voz 2 02:15 me impactó en Inglaterra se han pasado cincuenta años casi siguen Carrasco no sé si sí

Voz 3 02:22 la cuantía cantando a mi a mi me encanta pues me parece que mienten eh porque dicen que vamos a ganar mientras cantemos esa canción me gustaría ver al equipo campo cantando

Voz 0035 02:32 pero bueno no sé si hizo bueno lo que está

Voz 1905 02:38 por qué es esa la canción del equipo que gana el doblete en setenta y uno el gran ídolo de aquí el equipo era Charlie Lloyds

Voz 0035 02:45 que marcó el gol en la prórroga en la final

Voz 1905 02:48 la Copa inglesa la canción la canción que vamos a ofrecer Ros es una canción homenaje a Xavi Llorens

Voz 4 02:53 a cinco pudiese jugar con mucha de Lluch no es un niño chico

Voz 5 03:10 es una con éxito

Voz 4 03:16 según Castro

Voz 6 03:24 esto

Voz 0645 03:33 hay que pero usted alguna cosa de una está claro que la sacarlo en cuando estaba

Voz 1905 03:39 en el Derby County pero se relaciona siempre con el no teníamos miles de canciones donde elegir esa canción por gracioso diferente pues tuvo que entrar sí que verá que esa canción pues la conocen los ingleses y creo que todos lo ven como una canción de las se nadie nadie se acuerda de Chani Giorgio

Voz 0458 03:56 con estas canciones demuestran que antes de Benger también el Arsenal ganó cosas que la gente creen que empezó con Benger no no es una traición brutal

Voz 1905 04:06 sí sí sí pero muy mucho más que el Chelsea

Voz 5 04:08 claro pero no tanto como el Liverpool no estaba

Voz 1905 04:12 ten en cuenta por ejemplo que la cuarta canción también viene de mucho antes de venga viene del año setenta y ocho eh que es la que vamos a escuchar en en un momentito que se llama Tina pero claro es de una época los años setenta en que igualmente encontramos siete ocho nueve canciones algunos muy parecidos entre sí claro nosotros también intentamos siempre ofrecerlos siete variedad que no sólo la mejores canciones sino que también se ha

Voz 0458 04:38 poquito de solomillo poquita rodaballo

Voz 2 04:41 además el nombre el grupo de no

Voz 0035 04:43 es donde estaban los aficionados más calientes Highbury no antes de ir a la Emirates sigue podemos

Voz 1905 04:48 sí tenemos latina no Banks año setenta claro

Voz 7 05:16 eh

Voz 2 05:21 porque son cansados de putos molida estás lo de Inglaterra

Voz 1905 05:27 algo eh toquecito

Voz 0645 05:30 esta pequeña trampa no si va a que vamos a hablar de Tony sí pero vamos a cambiar

Voz 1905 05:36 Trumbo también sin totalmente de aflicción porque la canción que tocamos a a continuación es una canción de un grupo de aficionados del que trata a las no pero trata una derrota muy famoso y además es era un grupo que se juntó sólo para cantar esa canción eran entregados de de copto tuits de mus dos grupos ingleses muy muy importantes se juntaron para hacer

Voz 0458 05:58 no sé cómo lo hice

Voz 1905 06:03 en Taibo I pues el no juega con Eto'o en semifinal de Copa inglesa en Wembley primera vez que se juega una semifinal en buen precisamente porque eran dos equipos de Londres con una afición enorme ambas introduce dice

Voz 0035 06:14 bueno me a llevarlo a a Wembley

Voz 1905 06:16 cosa que de este en aquel momento ya es tradición en Inglaterra ese partido todo el mundo lo recuerda muy bien porque hay un golazo de Paul Gasco en esa canción se llama David Simon y te pueden tributar que es la narración del nadador que que dice que David sin se sentirá muy decepcionado por haber encajado gol

Voz 9 07:02 no hay letra la única letra es la narración Delgado

Voz 0645 07:06 deberían deberían haberse apuntado otra vez para hacer algo similar con sima en el gol de Machín

Voz 1905 07:09 es eh colegas es curioso porque entre las varias canciones que encontramos encontramos con con que ese lazo en el primer equipo que adapta la canción de lo tan son los primeros en utilizarlo pero colaba Sean más famosa de esa canción en Inglaterra es nada ahí en es campo que lo que canta siempre la afición de la del cardenal para aplicarle un poco a los de para decir cómo están las cosas en Inglaterra

Voz 0035 07:35 hicieron un no sé si os acordáis

Voz 1905 07:39 es que no se discos estos muy muy finito que eran casi un hecho de papel plásticos pero me lo puse

Voz 0645 07:45 clave en la prevención de las revistas y ya dicen que escucharon

Voz 0458 07:49 dota remontamos con otro par de canciones que está mucho un homenaje al Arsenal que puedes comentar además también redes sociales y después también podréis escucharlo

Voz 13 09:32 este es uno hace todo lo que está está tocar cerrar el está en paro en el cierre de de Jaén y les pidieron que que cantar él escribió bueno él escribe

Voz 1905 09:43 es una canción que se llama Jarvis Hayes sólo para este evento la frase él me encantan me encanta dice ese concierto me hace mucha más ilusión que gusto

Voz 0458 09:53 es que a bordo fíjate siempre es que después de esto sólo puede

Voz 2 09:58 el Santos no tiene esa Rosenthal tras componer una canción para Haití

Voz 1905 10:03 visionado cualquier a esto en Inglaterra tiene una ventaja

Voz 2 10:06 nosotros no podemos

Voz 1905 10:08 pues no sé no sé si os dais cuenta probablemente no pero se le notan muchísimo el acento londinense cuando canta eh muchísimos muchísimos también te encuentra una cosa como tú dices después de eso lo único que puedes hacer es que da para bajo a Heidi pero lo curioso dejar ves maravilloso hay que verlo Jaime sigue estando lo que hicieron fue vaciar poder construir pisos y lo que es la estructura del Estado Se mantiene sobre todo porque las dos fachadas por cada cada lado son tejidos llaman en Inglaterra entonces no podían tirarlos por por su valor arquitectónico entonces donde donde antes estaba el terreno ahora son fines son pisos de lujo que miran hacia el jade hay varios de de las no entre oso tires cuando yo le entrevisté en Villarreal hace unos años el mi hijo no no no yo tengo dos pisos ahí porque no podía deshacer MEDE de nuestra casa

Voz 0458 11:00 la que no el sentido porque tiene pasta porque claro también también hay muchísimo porque tiene esta pregunta es súplica antes de de tirarla en la última canción de tocar otra vez a equipos que pierde mucho pierden mucho ahora incluso entre su afición y el calor no cuando cambian de estadio eh bueno señoras está hablando por ejemplo del Calderón respetar metropolitano del viejo San Mamés respecto a Nuevo San Mamés de Atocha Anoeta en equipos internacionales entiendo que el Emirates no puede ser lo mismo que Highbury conocéis algún caso de algún equipo que haya perdido más todavía en el transito de un campo a otro que haya perdido tanto aroma tanta pues el de la clase hay hay una no fíjate

Voz 0035 11:35 si el Torino si la Juventus ha ganado pero del Delle Alpi a ahora al nueve está

Voz 1905 11:40 han recogido más de un otra conocer este año en la liga inglesa pues hay un ejemplo muy muy claro que estás provocando hasta hasta peleas entre la afición pues el Ham porque primero porque han cambiado de de zonas del bueno no de Zohra del todo de Londres pero ya se han ido bastante lejos tiene una sensación de que no es su casa claro es un estadio de atletismo en los Juegos Olímpicos que no que no viene a ser lo mismo

Voz 0035 12:03 mira perdona es que se quejan de que

Voz 14 12:07 no hay bares cerca aislada no hay nada no estar un poco pija por decirlo así que no hay bares de los de toda la vida para todos

Voz 1905 12:17 son las meigas fija no es pero sí que verá que era antes absolutamente desierto antes de los Juegos Olímpicos Si no hay no hay absolutamente nada es cierto y en ese señor

Voz 0645 12:25 ahora en el bonita claro claro

Voz 1905 12:28 no sé qué como lo cómo lo verás tú Dani pero pero yo tengo la sensación de que una parte del éxito del nuevo San Mamés aunque no es el el antiguo exámenes es que están en el mismo sitio precisamente eso la liturgia lo que es el proceso ante el planteo los padres te quedas con los mismos no amigos te cada en el mismo sitio que la sensación de siete al al al fútbol Se mantiene en gran parte no en todo pero en gran parte y yo creo que eso es importantísimo lo de Wanda pues en en este sentido es absolutamente sangrante está a veintidós kilómetros del del Calderón

Voz 0458 12:57 primero kilómetro ahora casetas el nuevo San Mamés Marquínez después ya veremos a ver el partido y con el Athletic Deportivo La Coruña pero tú quieras

Voz 0035 13:03 siempre que conocen la zona crees que el Athletic ha perdido mucho calor ambiental con el cambio de de estadio siendo un Campazzo ha perdido algo yo

Voz 0802 13:12 en San Mamés el Summers antiguo tampoco la alegría de la huerta eh eran en los grandes partidos cuando yo recuerdo pues no se partido contra el Newcastle daría Madrid el Fútbol Club Barcelona

Voz 0458 13:21 pues yo me acuerdo de un Athletic Deportivo La Coruña que gana el Atlético uno cero con gol de Julen Guerrero

Voz 0802 13:25 el tambor se caía un lunes a son y le mete además vale para que las grandes hongo pero digo que sí tenía una acústica igual más bonita que esta pero que en ocasiones un teatro también aquí su campo un poco más abierto pero aquí las grandes ocasiones siguen siendo igual de bonita es igual de preciosas esas tardes noches

Voz 2 13:45 pero los días de butifarra y estos son butifarras todo la gorda se de un silencio sepulcral ideales ahí ahí

Voz 0458 13:52 como viene todo viene porque hemos hecho un homenaje musical también a Highbury con este honesta

Voz 1905 13:57 dando nos queda una no nos queda una canción yo creo que merece la pena explicaba un poco de dónde viene todo eso esa canción la famosísima canción de Donna Summer pero hay que explicarlo en la película Full Monty que todo en todo el mundo sabe que muy famoso pues hay un momento en que están intentando eh enseñar los ha dado un paso todos juntos no saben da el paso pues mira que les dicen hay que pensar en una cosa muy clara la línea detrás de las todos los cuatro de atrás gastó os dan el paso juntos hay que se como como como el acto pidiendo el fue juego entonces aprende nace el baile haciendo el paso de las con entonces esa canción se se relacionó con el asno a mi me parece que es el dos mil el tres creo pero no estoy seguro pues el asno graba su propia versión de J

Voz 0645 14:43 los chamanes con el que es

Voz 1905 14:45 maravillosa señora trozos no venir arriba

Voz 2 14:55 en la defensa del Arsenal

Voz 0458 15:24 muy bien grabada porque tú lo hacen bien Siguero el cachondeo dentro

Voz 0645 15:31 lo que no se puede escucha esa canción sí quitarte la ropa mirar no me estoy quitando

Voz 1905 15:39 esa línea que dicen siguen diciendo que somos aburridos pues nada nosotros a marcar goles

Voz 0645 15:44 mi madre Martin a los cuatro depende de la época no

Voz 1905 15:49 es invencibles digo ahí no se a que el equipo fantástico de eso sí sí

Voz 0645 15:55 hubiera que no lo hemos metido pero bueno ya de Bob Marley de Patrick Vieira es que es la leche la vamos a utilizar la vamos a algunas hay alusión y con y con esto acabamos tengo una canción vinculada a Patricia iraquí el salmón ahumado o húmedo no no no me lo explico pues no no es que me habla inglés italiano alguien no sólo da dinero no sé si eso eso sí a alguno

Voz 0458 16:23 que en situó ayer representas imagínate sita al Liverpool por ejemplo en esa votación esta semana a favor en contra del bar la a han votado no al bar tuvieras votado

Voz 1905 16:35 eh yo yo más o menos yo entiendo que hayan votado o no porque de momento ven que la aplicación de bar no está siendo tan tan ágil como como quisieran entonces hay que tener en cuenta que no han dicho que no me han dicho que oye esto no lo queremos ni bajo ningún concepto han dicho que mientras que no tenga velocidad en la toma de las decisiones mientras que no tenga agilidad pues no vamos mejorando y cuando veamos que eso funcione pues adelante

Voz 0458 17:01 me parece bien Felipe chulos los ingleses

Voz 0645 17:04 dirigente entreviste esta esta semana y él sabe Dios leerán a cualquier activo e ir a cualquiera pero si lo

Voz 15 17:14 quería quería lavar rápida así que dejó la palabra dijo González guardar la barra del bar

Voz 0509 17:22 es el gran problema que están teniendo todas las ligas la rapidez pero es que eso no se va a mejorar porque a ver el bar es un visionado de imágenes y vosotros habéis trabajado en televisión casi todos Isabel que para visionar las imágenes hay que cortar la AP hay que cortar la jugada evitarlas al que editar la isla tiene que ir a los tres que están en el bar y ellos son los que tienen que decidir si es una cosa es decir eso quién va a tener siempre su tiempo no poder mejorarlo no

Voz 1905 17:46 es una especie de de bar intermediario entre entre bar y entre y quinto avisó de que uno que están viendo la televisión que no es para que le consulte sino que sí que tenga que tenga ni con el árbitro higa oye es penalti

Voz 0645 18:00 exacto versión el protocolo no te lo deja el cambiar un vistazo conozcan viable no o no el jefe del protocolo es Davis Hillary es un inmenso sea fíjate

Voz 1905 18:11 ah ya ya obviamente pero como en cualquier sitio

Voz 0509 18:15 entonces conlleva esto no si cambiaría ese protocolo sería el mayor error que porque entonces sí que el árbitro ya no estaría en el campo era el Cavaliere que es que tiene que tener poder en el poder se siempre es el árbitro es decir en todas las jugadas de interpretación ya dentro aquí la mayor la entre comillas y perdón por la expresión la mayor cagada que he oído últimamente fue ayer en un reportaje de You sport que hizo un reportaje sobre qué Infantino ha dicho en Bolivia ayer en Argentina perdón que están en Argentina presidente de FIFA

Voz 0035 18:45 que la jugada del Real Madrid contra la Juve

Voz 0509 18:48 que no puede ser que el árbitro después de un segundo no sepa sepas es penalti no es penalti que eso con el bar lo arreglaría mentira claro mentira puesto que me parece muy viendo que apoye el bar doscientos por cien pero lo que no puede hacer es mentir porque esta jugada al haber un contacto el bar no entra

Voz 0645 19:03 en esta jugada no es que he escuchado

Voz 0509 19:05 hace Guardiola también no con el bar mentira que esta jugada vamos a tenerlo claro el bar no lo arregla por qué porque el árbitro ha visto un contacto por lo tanto lo que diga el árbitro está bien dice

Voz 1905 19:15 entonces entonces la cuestión de las se han impresa pero la cuestión de en delimitar muy claramente

Voz 0509 19:22 dónde donde eso es es IS ese gran problema en Italia y en Alemania fíjate habiendo un protocolo en jugadas de penalti con contactos las están dice ha dictaminado diferente FIFA tiene un gran problema eso es decir no hay una línea ya aquí en España va a ver eso cuál es la jugada que si cuál es la jugada que no a ver el bar sólo va a entrar directamente sin decidir el árbitro cuando el árbitro no vea el cinco le pegó un puñetazo

Voz 1905 19:44 pero como por ejemplo en la persona

Voz 0509 19:47 la final hay el árbitro no tiene que ver la imagen porque ya está clara el art el bar el bar sólo va a entrar en la frase que tú digas me juego la vida de que el cinco la pegaba el cuatro y el árbitro no lo ha visto claro siempre que haya un contactó dentro del área el bar no entra