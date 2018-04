Rubén Martínez: "No me gusta desear mal a nadie, pero deseo la victoria del Atleti"

Voz 0811 00:00 hola muy buenas noches lo que ha costado sacarlos

Voz 1991 00:02 puntos eh

Voz 0811 00:04 sí la verdad es que hemos aceptaron a una primera parte muy buena creando ocasiones incluso aparte el de los goles hay ideas lo que pasa que al final pues bueno está haciendo mañas muy difícil si no va a ser fácil ningún partido día del Málaga tampoco tiene que ser tres dos al final pero bueno lo importante es que seguimos en la lucha hemos ganado oí que a seguir trabajando y ojalá podemos hacer una semana en muy buena y esta vez le importante es seguir la lucha hasta el final Hay que digamos ahí luego que tenga que pase lo que pasa

Voz 1991 00:44 no es fácil ganar en San Mamés no lo hacen muchos equipos pero vosotros lo habéis tenido muy claro desde el principio se había salido con las ideas muy muy claras

Voz 0811 00:52 sí sí la verdad es que nosotros trabajamos un plan durante todas las semanas a veces no sale bien otra vez que no sabe también pero hoy la verdad que que sobre todo la primera parque acción muy buena luego la segunda pues y evidentemente era Aller y también juega ahí hicieron un equipazo mente hay este año está haciendo regulares pero la calidad la tienen y Esprit quitando en la primera parte hemos muy bien pues bueno al final nos ha costado pero creo que el cómputo general el partido ha sido bueno ahí las vías como tuvieron salió muy bien

Voz 1991 01:32 y además creo que merecido los tres puntos ha sido en el cómputo global como tú dices mejores que el que el Athletic sido con ese cero dos al descanso lo que pasa que ellos han marcado muy rápido haya sido igual los peores momentos es donde peor lo habéis pasado luego ha habido también un gol anulado a Raúl García yo creo que ha sido quizá es el único lunar no o el peor momento podríamos decir

Voz 0811 01:52 que cuando no está encima sales y te meten rápido y al final aquí la gente también empujan mucho es normal que que sufran porque ellos tienen calidad como te he dicho antes pues llevan un año regular pero tienen sí bueno es siempre la gente como empuja aquí cual cosa que le del equipo ya ya lo llevaron en volandas y lo hemos pasado mal pero gracias a a Lucas esa bolsa a todos los compañeros pero bueno después de verter el el uno tres y eso me ha dado mucho mucho mucho aire para afrontar lo que era el partido de ida

Voz 1991 02:32 oye cómo has vivido tú que te ha pillado en primera persona el gol olímpico de Susaeta

Voz 0811 02:39 pues la verdad es que yo no sé dicen que pueden ser falta palo yo creo que sí lo que de que la pueden peinar y al final va directa portería pues lo que pasa es que Harlan que puede ser falta el primer paro no sé no sé muy bien esa acción es que hay jugadores de la peinan y al final acaba entrando por muy mala suerte no para vosotros

Voz 1991 03:01 los porteros es muy puñetera esa jugada porque hay mucha gente por medio no sabe si la va a tocar a alguien tienes que estar pendiente a mil historias al final no la toca nadie es lo peor porque acaba entrando sola con lo que tú dices para mí hay falta de Raúl García cree que es a Borja Valle también tengo que decir que en el gol anulado a Raúl García el que sería el dos dos para mí no hay nada con lo cual digamos que compensa una cosa con la otra pero que hay falta eh para mi falta de de Raúl García en la jugada del gol olímpico

Voz 0811 03:27 pero entonces será una una por la otra pero

Voz 1991 03:32 bueno yo creo que al final dirán sí sí yo también estoy de acuerdo de haber sido mejor que el Atleti miramos la clasificación a cinco puntos del Levante y el Levante juegan no Wanda Metropolitano pues mañana con el Atleti a muerte

Voz 0811 03:44 si no nos queda otra no nos quedaba otra de yo no me gusta pasear mala nadie ni inicia pierdan pero deseo la victoria de del Athletic porque ahora mismo es lo que claro

Voz 1991 03:58 el secuestro Vernon Fito no es no es perjudicar a nadie es que es vuestro beneficio

Voz 0811 04:02 sí sí es que lo que nos queda porque la distancia es muy larga ganando hoy pues tenemos la posibilidad de que se reduce pero quieras que no así que siendo una distancia muy larga y nosotros lo que queremos es seguir luchando hasta el final para tener opciones mientras seguimos estando ahí cerca al final puede pasar cualquier cosa y eso es lo que queremos

Voz 1991 04:24 en fin y a cabo en has estado bien has tenido dos intervenciones que ha salvado el empate un par de veces eh

Voz 0811 04:32 Ma yo creo que todo el equipo ha estado oí

Voz 1991 04:35 sí sí claro Rubén cuando uno falla se dice y cuando uno lo hace bien también se dice las cosas como son

Voz 0811 04:41 bueno a mí la verdad es que soy una persona que no me gusta ni hablar con la cuando las cosas van mal Ny hablar cuando las cosas van bien salen bien así que sigo prefiero seguir en en mi línea de trabajo y te oí estar la mejor forma posible para para poder ayudar al equipo que es lo que que lo importante el equipo la al final individual va bien si el equipo

Voz 1991 05:09 pues nada no lo digas tú lo digo yo has estado enorme ha salvado probablemente los tres puntos para el Deport con esas intervenciones sobre todas las que ha tenido la que has tenido ahí abajo creo que ha sido tiro de Raúl García el propio Raúl García la sacado fantástico así que nada no lo dices tú pero ya lo digo yo que para eso estamos también el joven enhorabuena por el triunfo enhorabuena por la actuación ya seguir peleando que son cinco puntos lo que hay distancia todavía quedan dieciocho en juego que todavía queda mucho por delante un abrazo