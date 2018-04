Ximo Navarro: "Comprendemos a la afición"

Voz 1 00:00 hola buenas por decir algo porque cómo estáis

Voz 2 00:02 sí

Voz 1 00:03 luego tocados la verdad es que el vestuario está está mal está judío las situaciones complicadas ahí buenos cada vez queda menos así llevo mucho tiempo sin ganar y la cosa pues bueno jornada difícil

Voz 1991 00:18 no se Ximo tener la sensación de que se ha escapado el último tren

Voz 1 00:24 bueno y sobretodo una semana pues la derrota al Levante haciendo un buen partido perder en el minuto de poco bueno el prodigio eh ya como el Levante luego no ese se alejaba de la cosa se pone muy complicada Hay y bueno pues porque queremos salir a ganar siempre salen pero bueno el nada más sino por conseguir los tres puntos por por nuestra gente digo bueno una además pues no lo hemos conseguido hacer está claro de una jornada menos de todo más complicado

Voz 1991 00:56 si no es que esto es así son matemáticas cada vez queda menos si además el Levante gana este fin de semana esa catorce puntos a falta de dieciocho partidos que es decir físicamente es posible pero es que sería casi casi un milagro eh

Voz 1 01:13 he jodido decirlo pero pero siendo realista está claro que era matemático aún no no tienen que estamos en Segunda pero bueno es una cosa casi casi imposible o muy difícil salir a intentar ganar el máximo de par máximo de partido posible pues como le he dicho con nosotros si eso que todo por nuestra gente que no apoyará la objetivos

Voz 1991 01:37 Ximo cuando escucháis los pitos de la grada y la gente que está un poco cansada de esta temporada qué pensáis

Voz 1 01:43 bueno al final pues

Voz 3 01:46 y tienen razón no dieron mucho

Voz 1 01:48 yo todo el año practicamente el equipo bueno ganamos los partidos llevamos todo el año metidos abajo si al final lo normal no es todo el fútbol no hay dos años que son bueno o malo y del y está siendo muy malo a pesar de todo las que tienen yo creo que otra vez hemos aplicado como pocas veces Atlético suerte que bueno por nuestra parte intentaremos darle lo mejor en los partidos que queda Ny bueno ni sobre todo que no comprendemos

Voz 1991 02:20 cuatro entrenadores Ximo en una temporada mucha estabilidad Noda eh

Voz 1 02:25 hombre está claro que muchos problemas desde el principio de pretemporada pero bueno es las cosas han venido así no al muchos entrenadores muy bueno es no se ha conseguido uno sacar tanto el resultado positivo para que el equipo salga de esa pues se tiene claro que bueno pues tanto de entrenador y las cosas siguen igual que propongan esto con mucha culpa de ellos acabo

Voz 1991 02:49 no sé si os ha dado tiempo seguro que habéis hablado un montón en El Vestuario e intentar revertir esta situación el yo qué sé plantear cosas diferentes porque claro lo que está haciendo hasta día de hoy no está funcionando es es así

Voz 1 03:02 bueno pues claro que la vuelta pero muchas veces contra una solución el míster y siempre ha hecho muchos cambio para intentar darle la vuelta a la situación a los resultados sino no ha sido posible ninguno cuando estaba así pues muchas veces con mucho que piense no lo sabes el porqué pues sepa el momento clave no es cuando mejor estábamos y puede ser que hemos una victoria para conseguir en Vigo que no sacó el descenso acabaron remontando en la parte final del encuentro oí ahí perdimos una nuestra Real opción que fue que era la de salir del descenso con con dos puntos sobre Levante creo que era bueno la verdad es que el equipo está costando muchísimo y cada jornada que pasa pues como ya he dicho antes hace muy difícil

Voz 1991 03:46 pues nada Ximo Navarro que mucho ánimo a seguir peleando toca apretar los dientes a terminar la temporada de una forma digna un abrazo muy fuerte