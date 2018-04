Pol Lorente: "Gracias a la actuación de bomberos y médicos esperemos que Lassad salga adelante"

Voz 1 00:00 no Touch que

Voz 1991 00:04 hoy despertamos con una noticia preocupante que nos llegaba desde Toledo en un entrenamiento de el conjunto toledano que está preparando el partido de este fin de semana que evidentemente ha sido suspendido Lassad ex jugador entre otros equipos del Deportivo La Coruña sufría un paro cardíaco si era atendido en primera instancia uno de sus compañeros luego llegaba

Voz 2 00:24 ah el uno uno dos que le atendía muy rápido y le trasladaba al hospital donde permanece evidentemente en estos momentos Rubén Delgado qué tal muy buenas noches hola desde luego ha sido

Voz 1991 00:37 pues la peor forma que hemos tenido de despertarlos esta mañana con este hecho que de momento nos mantiene a todos muy pendientes del estado de salud de El Asad

Voz 3 00:46 sí sí es es una es una cosa muy seria es una cosa muy seria está fibrilación ventricular no que es lo que dice el parte médico del Club Deportivo Toledo servido yo pues poco antes de la de la sobremesa la SAT está sedado está en la UCI del Hospital Virgen de la Salud de Toledo que está estabilizado dentro de la gravedad con pronóstico reservado también pero bueno gente que conoce un poquito más de la medicina porque cuando nosotros aquí somos de letras no dicen que una fibrilación ventricular es una cosa bastante bastante seria sí es verdad como dice que Pablo Alcolea al portero del equipo que que es estudiante de enfermería fue el primero en en socorrerle también el tiempo en esos momentos en los que correr tan en contra no de de de de del ser humano también fue importante el hecho de que el Parque de Bomberos de Toledo y una de las fases de las UVI móviles del Servicio de Salud de Castilla La Mancha está contiguo al caballo está a muy poquitos metros también la intervención pudo ser eh pudo ser muy rápida y bueno ya fue

Voz 4 01:47 dado el jugador al medio día a

Voz 0889 01:50 eh

Voz 3 01:51 al hospital Virgen de la Salud de Toledo donde mañana a las dos del mediodía estaba anunciado el próximo parte médico

Voz 1991 01:56 es uno de los lo vivió en primera persona es el preparador físico Paul Lorente ahora por qué tal buenas noches

Voz 5 02:02 buenas Diego Rubén como lo primero como está como está al Assad

Voz 0889 02:08 bueno pues como bien decía Rubén lamentablemente se que inconsciente estables dentro de la gravedad pero inconsciente

Voz 6 02:16 y de los que

Voz 0889 02:19 yo creo que antes de que

Voz 1991 02:21 ese desplome el jugador tú le notaste que le pasaba algo raro no incluso le preguntaste que se encontraba bien

Voz 0889 02:28 realmente paso soportarlo y si le pregunto la formula preguntas de forma cortés no cómo estás hizo a la vuelta de me responde bien amigo iraquí acto seguido a los cinco diez segundos escasamente yo me acercó el banquillo estoy hablando con con el entrenador ya empiezo a gritos me dé la vuelta en el en el suelo ocupado

Voz 1991 02:51 ese lo preguntas por no no no le pregunto

Voz 5 02:53 luego la pregunta cortas y un saludo normal no

Voz 1991 02:59 en ese momento como es cómo recuerdas tu ese momento en el que empiezas a escuchar los gritos Yves que la saque está tumbado

Voz 0889 03:06 normalmente no suelo acercarme mucho siempre suelo dejar espacio al responsable de defender a los jugadores en ese tipo de situaciones que es nuestro fisio de concejales que es el que se encuentra en el campo que es el que también se ha acercado junto con con Pablo y otros compañeros a atenderla en primera instancia pero al ver cómo había quedado tendido me me percaté que es la cosa es grave salgo corriendo oí y me voy directamente al parque de Bomberos mientras cojo el teléfono y llamó el uno dos ya que uno de los responsables Fran Martín a que no gran cosa todo el día de de ese parque me ha instado siempre recordarme que ellos tienen ahí la la UVI siempre aparca de siempre disponible entonces al entrar al parque pues seguramente me pongo a gritar Si aparecen los bomberos quienes acuden en primera instancia antes que la UVI a a socorrer a los talk ecuador simplemente han sido un minutos muy intensos momentos muy muy delicados sí que bueno gracias a la a la pronta actuación de de los compañeros de los bomberos y de los médicos de una UVI esperemos esperemos que que las al siga siga adelante con nosotros pues

Voz 1991 04:12 en uno de esos momentos que se han venido a la cabeza durante todo el día una y otra vez recordando esos momentos no

Voz 0889 04:18 lo que sí ha sido pues un momento delicado también que te acuerdas de de otras circunstancias quizá con algo más de de renombre en el mundo en el mundo del fútbol pero la verdad es que la imagen de de los compañeros desolados en el campo de los servicios médicos de los Bomberos ayudando a a la salida a continuar con vida ha sido una imagen muy muy dura

Voz 1991 04:43 reacción as lo primero que te sales evidentemente como dices salir disparado a este parque de bomberos coger el teléfono llamar al uno uno dos el primero que reaccionan también porque tiene conocimientos en este sentido es Pablo Alcolea al portero que se va directamente a saltar para a Al Assad para asistirle para para salvar la vida vamos

Voz 0889 05:04 gracias a y se acerca rápidamente como te digo el fisio entre Pablo y el comprueban que bueno ponen en cuestión la transexualidad comprueban que no tiene pulso otro respira entonces ya le tumban y le introducen la el tubo de él aquí hay reaccionar jugador reacciona pero lamentablemente capaz de regiones es escasa si vuelve a las para hacerle corazón hasta que llegan los los compañeros de de los servicios médicos y los bomberos mire allí donde nuevo a a recobrar ese pulso entonces efectivamente la intervención de de Pablo entre otros ha sido ha sido severamente vital valga la palabra desde luego me iba

Voz 1991 05:47 no porque es fundamental que haya estado tan cerca esa estación de bomberos que el uno uno dos llegase tan rápido ahora sino podríamos estar hablando algo dramático no que ya lo es

Voz 0889 05:57 que yo estoy Dagos seguro de decir que estoy seguro que el uno uno dos ha actuado con conforme al protocolo habitual y que que estoy seguro que van a estar dentro de los de los parámetros habituales en cuanto al tiempo de respuesta pero si los propios bomberos no aparecen estamos hablando de un lapso de de dos minutos aproximadamente qué es lo que tardó en recorrer el espacio son son nada a escasos veinte metros y que ellos pues al oir los gritos de de auxilio simplemente no que gritaron momento aparece Ny se dan cuenta de que algo grave pases al salen disparados hacia hacia el estadio

Voz 1991 06:36 imagino que no había vivido nunca nada parecido en el mundo del del fútbol no que es probablemente la pero experincia Castaño

Voz 0889 06:43 es es sin duda la la peor es la que aprovecho para poner a todo el mundo a que esto nunca pasa no pero debemos estar preparados todos el portero incluido para en este tipo de casos y estar dispuestos ya no sólo nosotros que nosotros tenemos a personal médico siempre con con el primer equipo por supuesto tenemos fe en nuestro desfibrilador semiautomático en el estadio pero en los campos donde lamentablemente ese tipo de gente no puede estar él no está a que los de a pie también estamos preparados para ellos porque nunca pasa pero el día que pasa de alguien como Pablo como nuestro fisio pueden haberle salvado la vida Lasarte

Voz 1991 07:26 eh Paul pues lamentablemente creo que está pasando esto más a menudo de lo que nos gustaría estamos viendo muchas casos hace unas semanas hablábamos con un chaval que en categoría regional había salvado la vida precisamente porque había atendido un compañero en primera instancia que la había salvado la la vida Irán regional fueron a buscar un desfibrilador no estaba donde tenía que estar el otro no funcionaba creo que también desde vuestra posición hablamos del Toledo que es un equipo importante caras tan segunda B pero que es un equipo importante que ha estado muchos años en Segunda División quiero decir que hay que concienciar a la gente de que hay que aprender a afrontar este tipo de situaciones que nos puede pasar a cualquiera no

Voz 0889 08:04 Casillas no nosotros en nuestro caso como como club de nuestra escuela por ejemplo Carla bienio procuramos hacer un curso ya no sólo para monitores y entrenadores de las sin también para que te hace la mancha tiene en una una legislación el vigente sobre la deflagración que no nosotros no todo el mundo puede utilizarse aparato pero en nuestro club por ejemplo si procuramos que siempre alguien tenga la licencia actualizada para para poder utilizar pero estoy totalmente de acuerdo contigo no solamente en el mundo del fútbol o del de pero si no sé si incluso vida cotidiano o en en otros deportes ahora tenemos un poquito la fiebre del running no con las medias las populares maratones hace una semana también

Voz 1991 08:47 cierto es la última cosa

Voz 0889 08:49 doblemente un otro deportista hay algo que que con las revisiones debería paliar con la formación y la educación el deporte debería para liarse o al menos procurar prevenirlo algo más porque lamentablemente veces que que es inevitable

Voz 1991 09:06 aquí nada todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza y energía para que esto salga bien vale

Voz 0889 09:11 hago muchísimas gracias y un saludo para todos muchas

Voz 1991 09:13 gracias un abrazo muy fuerte para Paul que es el preparador físico del del Toledo para toda la familia evidentemente del Toledo vamos a estar muy atentos a todo esto Rubén hay que esperar al próximo parte que será mañana

Voz 0889 09:25 sí a las dos del mediodía en el

Voz 3 09:28 en el Virgen de la Salud de Toledo hasta entonces nos han dicho que que que si no hay novedad pues hasta las dos y nos han dicho que si no hay novedades bueno no porque en esas veinticuatro horas determinantes la estabilización se consolida Hay sería aún

Voz 7 09:43 en o Un buen presagio Knox aunque

Voz 3 09:45 la setenta y dos horas en observación o sea que hay que estar muy pendientes