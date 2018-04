El Larguero: Análisis de la victoria del Barça y hablamos con Rubén Martínez, Ximo Navarro, Pol Lorente y Roberto (14/04/2018)

Voz 1 00:00 jo jo

Voz 3 02:16 en los últimos minutos empató e incluso estuvo a punto

Voz 1991 02:19 de ganar el Sevilla porque marcaron Nolito y N'Zonzi en cuatro minutos y además el propio Nolito falló un penalti en el minuto setenta y siete cuando el partido estaba cero dos así que con este empate e todo queda igual en la lucha por Europa Sevilla es séptimo con cuarenta y siete puntos y el Villarreal sexto un puntito por encima cuarenta y ocho en el Gran Canaria ha perdido Las Palmas cero uno frente a la Real Sociedad con gol de Oyarzábal situación extremadamente delicada para el equipo de Paco Jémez que es penúltimo XXI a día de la salvación mañana podrían ser catorce a falta de dieciocho es decir que el Las Palmas no ha hecho lo que sí ha hecho hoy el Deportivo de la Coruña está un poquito más lejos más lejos de de la salvación la Real eh con cuarenta puntos y apura sus opciones de poder pelear por puestos europeos y en Butarque la gana uno cero Leganés al Celta de Vigo con gol de Guerrero los madrileños son décimo cuartos con treinta y nueve puntos y certifican la permanencia los gallegos seguirán novenos con cuarenta ahí tres para el resto de la jornada a las doce derbi vasco en Ipurúa ante el Eibar y el Alavés a las cuatro y cuarto el Atlético de Madrid reciben el Wanda Metropolitano al Levante a las seis y media en el Coliseum Getafe Espanyol para las nueve menos cuarto Nos queda el partido de La Rosaleda entre el Málaga y el Real Madrid además la mala noticia de la jornada eh muy preocupante nos ha llegado desde Toledo porque esta mañana durante el entrenamiento del conjunto toledano que milita en la Segunda B el tunecino Lassad ex jugador del Dépor entre otros ha sufrido un paro cardíaco del que ha sido atendido en el propio campo posteriormente ha sido trasladado al hospital Virgen de la Salud donde permanece ahora mismo en la UCI y pendiente de evolución ya sabéis que en las siguientes horas después de sufrir este tipo de percance son son básicas son fundamentales para para conocer el estado de de Lassad así que en como no puede ser de otra forma desde aquí todo nuestro ánimo y toda nuestra fuerza al jugador y a toda la familia deportiva del del Toledo en Fórmula uno han disputar los asentamientos oficiales el Gran Premio de China dominio para los Ferrari pole para Sebastian Vettel con Raikkonen segundo por detrás los Mercedes con botas Hamilton en cuanto a los españoles Carlos Sainz saldrá desde la novena posición y Fernando Alonso desde la décimo tercera el horario de la carrera toca madrugar un poquito a las ocho diez de la mañana y en la N VA ya sabes que arranca los playoff primeros partidos e desde las once y media tenemos en juego el Toronto Washington Golden State ha jugado ya contra el San Antonio Spurs ha ganado ciento trece noventa y dos Golden State en ese primer partido para esta madrugada a las dos Philae hacia Miami Heat y a las cuatro Portland New Orleans así que ya empezado lo lo bueno en la NBA las doce cinco contado todo empezamos

Voz 1991 05:48 la primera conexión la buscamos en Bilbao porque en San Mamés ha ganado el Deportivo La Coruña ha ganado ya más merecido porque ha sido mejor fundamentalmente en el primer tiempo el conjunto gallego que se juega la vida ha salido muy bien en el minuto quince ganaba cero dos con dos goles de Adrián dos defensas dos acciones en defensa el Athletic lamentables una caraja que tenía hoy el conjunto vasco terrible eh eh digo cero dos al descanso al inicio del segundo tiempo ha marcado Raúl García metió un poquito los nervios al conjunto gallego pero bueno luego han hecho el el uno tres y como digo merecido Íñigo Marquínez lo diré qué tal buenas noches

Voz 0802 06:23 hola Yago muy buena muy merecido

Voz 0455 06:25 el triunfo del Depor el Athletic otro partido horroroso está temporal

Voz 0802 06:28 en una primera parte lamentable y que no se entiende no después del partido que hizo el conjunto rojiblanco el pasado lunes en el estadio la cerámica como bueno pues asuman una parte horribles que no ha llegado a la portería contraria es sólo un ejemplo ha sacado un córner en toda la segunda en toda la primera mitad ha sacado diez en la segunda cuando se ha volcado sobre la portería del Deportivo de la Coruña el partido que ha firmado el Atleti para mi ha sido muy malo bueno para mí Cuco Ziganda es uno de los principales críticos con con los Juegos equipo ya han jugado bien labradas el Depor es yo creo que ha sido acreedor a hacer historia

Voz 1991 07:03 si damos segundo Íñigo que ahora analizamos cómo ha sido ese partido lo que tienen por ante el Athletic y sobre todo lo que tiene el Depor pero no se escucha yo creo uno de los protagonistas el portero del Deportivo La Coruña Rubén que hoy ha sacado dos balones fundamentalmente que ha permitido que su equipo ha llevado la victoria de hoy de San Mamés hola Rubén qué tal buenas no

Voz 0455 07:21 hola muy buenas noches lo que ha costado sacar los tres puntos

Voz 1963 07:25 sí sí la verdad que hemos visto en a una primera parte muy buena creando ocasiones incluso aparte de los goles así muy bien lo que pasa que al final pues bueno está haciendo mañas muy difícil si no no va a ser fácil ningún partido Liga del Málaga tampoco tienes el tres dos al final pero bueno lo importante es que seguimos en la lucha hemos ganado oí a seguir trabajando y ojalá podamos hacer una semana en muy buena ahí esta vez el seguirán lucha hasta el final la digamos ahí lo que tenga que pasar no es fácil ganar en Sanma

Voz 1991 08:07 mes no lo hace muchos equipos pero vosotros lo habéis tenido multar a los de principio de haber salido con las ideas muy muy claras

Voz 1963 08:14 sí sí la verdad es que nosotros trabajamos con plan durante todas las semana a veces no sale bien otra vez en nuestra del también pero hoy la verdad que que sobre todo la primera parte acción muy buena luego la segunda pues el evidentemente era Aller y también juega ahí hicieron un equipazo ante hay este año está siendo regulares pero la calidad la tienen y sufrir quitando la parte digamos está muy bien pues bueno al final nos ha costado pero creo que el cómputo general el partido ha sido bueno ahí las crías como tuvieron salió muy bien

Voz 1991 08:53 sí y además creo que merecido los tres puntos en el cómputo global con tu dices mejores que el que el Athletic ha sido con ese cero dos al descanso lo que pasa que ellos han marcado muy rápido haya sido igual los peores momentos se donde peor lo habéis pasado luego ha habido también un gol anulado a Raúl García yo creo que ha sido quizá es el único lunar no o el peor momento podríamos decir

Voz 1963 09:13 que cuando estas dos cero es decir más tal éxito de meten rápido y pues al final aquí la gente también empujan mucho normal que que sufran porque ellos tienen calidad como te he dicho antes pues llevan un año irregular pero tiene un una así pasa ya es bueno no es la alegría siempre la gente como imponía aquí cual termino a costa que el equipo ya lo llevaba en volandas y lo hemos pasado mal pero gracias a a Lucas Aborto buenas a todos los compañeros pero bueno podido meter el el uno tres y eso me ha dado mucho mucho mucho aire para afrontar lo que partido y aún así succión

Voz 1991 09:54 oye cómo has vivido tú que te ha pillado bomba en primera persona el gol olímpico de Susaeta

Voz 1963 10:01 pues la verdad es que yo no sé dicen que pueden ser falta en primer palo yo creo que pienso que de que la pueden peinar y al final va directa portería pues lo que pasa es que hablan que que puede ser falta el primer paro no sé no sé muy bien la acción es que hay jugadores fiestas de la peinan y al final

Voz 0455 10:19 sí

Voz 1963 10:20 por muy mala suerte no para vosotros

Voz 1991 10:23 para los porteros es muy puñetera esa jugada porque hay mucha gente de por medio no sabe si la va a tocar a alguien tienes que estar pendiente a mil historias al final no la toca nadie y es lo peor porque acaba entrando sola con lo que tú dices para mí hay falta de Raúl García cree que es a Borja Valle también tengo que decir que en el gol anulado a Raúl García el que serían los dos para mí no hay nada con lo cual digamos que compensa una cosa con la otra pero que hay falta de párame falta de de Raúl García la jugada del gol olímpico

Voz 1963 10:49 no no entonces será una una por la otra pero

Voz 1991 10:54 bueno creo que al final mirar si yo también estoy de acuerdo ha sido mejor que el Atleti miramos la clasificación a cinco puntos del Levante y el Levante juegan no Wanda Metropolitano

Voz 0455 11:03 pues bien aquí con el Atleti a muerte

Voz 1963 11:06 si no nos queda otra no nos quedaba otra yo me No me gusta desear mala nadie ni inicia pierdan pero el deseo la victoria de del Athletic porque ahora mismo es lo que claro

Voz 1991 11:20 es vuestro bueno pero no es no es perjudicar a nadie es que es vuestro beneficio

Voz 1963 11:24 sí sí es que él lo que nos queda porque la distancia es muy larga ganando hoy pues tenemos la posibilidad de que se reduzca pero quieras que no sigue siendo una distancia es muy larga y nosotros lo que queremos es seguir luchando hasta el final para tener opciones de mientras seguimos estando ahí cerca al final puede pasar cualquier cosa y eso es lo que queremos

Voz 1991 11:46 muy acabo has estado bien has tenido dos intervenciones que ha salvado el empate un par de veces eh

Voz 0455 11:54 yo creo que todo el equipo ha estado sí sí sí todo Rubén cuando uno falla hace dice y cuando uno lo hace bien también cedido

Voz 1991 12:01 si las cosas como son

Voz 1963 12:03 bueno a mí y la verdad es que soy una persona que no me gusta ni hablar con él cuando las cosas van mal ni hablar cuando las cosas van bien salen bien así que sigo prefiero seguir en mi línea de trabajo ha llegado oí estar la mejor forma posible para para poder ayudar al equipo que que lo que lo importante el equipo la al final individual va bien si el equipo

Voz 1991 12:31 pues nada no lo digas tú ya lo digo yo has estado enorme ha salvado probablemente los tres puntos para el Deport con esas intervenciones sobre todo las que ha tenido en la que has tenido ahí abajo creo que ha sido tiro de Raúl García el propio Raúl García la sacado fantástico así que nada no lo dices tú pero ya lo digo yo que para eso estamos también en enhorabuena a por el triunfo enhorabuena por la actual acción y a seguir peleando que son cinco puntos lo que hay distancia todavía quedan dieciocho en juego que todavía queda mucho por delante un abrazo

Voz 0455 12:55 vale muchas gracias Iñigo Le queda

Voz 5 12:59 todo el trabajo por delante al Deportivo La Coruña pero claro Levante juega mañana en Lugano Metropolitano el honor

Voz 1991 13:03 males que lo pase mal y a cinco puntos ya se ve la historia de de de forma diferente pero son cinco puntos todavía lo que tiene que salvar pero no ganar hoy en San Mamés sería prácticamente decir adiós como le ha pasado a Las Palmas

Voz 0802 13:16 yo lo he visto esta temporada varios frente al Deportivo de la Coruña ha hecho varios carros serles en de

Voz 1991 13:20 por ellos

Voz 0802 13:23 momento brillante en algún otro encuentro pero hoy la primera parte es que ha borrado del mapa a que eh me parece un equipo que se ha sentido muy cómodo en un estadio tan complicado complicado este año lo pongo entre comillas él como es San Mames pero a mí me encanta un calendario difícil a comer el muy parecido al que tienen Levante porque el Levante cogerlos que el Depor pero bueno aun así van a pelear hasta el final

Voz 1991 13:47 si van a pelear hasta el final y vamos a ver si no se duerme el Levante que tiene ahora mismo ese colchón cito el Athletic Íñigo una temporada para olvidar una temporada de transición a seis jornadas del final no se va a jugar Nava por arriba allí gracias a Dios nada nada por abajo a y yo estoy de acuerdo con la gente cuando dice que Ziganda no ha cumplido con las expectativas Ziganda no ha estado a la altura pero la plantilla tampoco no se puede echar todas las culpas de todo lo que ha pasado esta temporada a Ziganda porque los jugadores ha habido momentos en los que han estado horribles

Voz 0802 14:18 si no tiene la culpa que tiene que es la parte que le toca ese está absolutamente claro pero los que por ejemplo cayeron eliminados contra un Segunda División B

Voz 1991 14:25 tanto los jugadores

Voz 0802 14:28 con esa mirar ir lo comentamos anteriormente quitas al portero que esta es una temporada escandalosa a Yeray a Íñigo Martínez acaba de llegar y que bueno pues está

Voz 0470 14:36 así triunfando en ese equipo a Iker Muniain que no jugador

Voz 1991 14:40 a mí Susaeta me parece que ha hecho una temporada correcta eh que solo

Voz 0802 14:43 lo que pasa con Susaeta que Susaeta es si hace un comete un error durante el partido vuelve a pedir el balón cagar en la a pedir y otra vez no está a gusto ir siempre se ofrece a mí me me gusta este jugador por por el compromiso que tiene con este equipo

Voz 1991 14:59 con mucha personalidad

Voz 0802 15:00 hidratos de de de que para el paso el capitán de la tele que no me parece un tío espectacular indispensable en este aquí remachó muchas gracias y dos adiós dicho que bueno de Les Saisons jugadores eso no tenemos lo blanco todavía pero entre todos vosotros vais a conseguir

Voz 0455 15:13 no acabe la temporada

Voz 0802 15:16 el Cuco pues insisten Cuco es el principal muy autocrítico con el Hubble puede ser el Cuco le pregunta había jugado horrible y él te dice que sí porque en él lo sabe si es que lleva mucho tiempo en esto no iré abraza es que si es culpable pero opta menos jugadas tienen su su parte

Voz 1991 15:32 pues no el que llegas Berizzo por lo menos el mejor colocado no

Voz 0802 15:36 es él el que quiere la TNT que que quiere Urrutia por varias varias cuestiones primero porque bueno pues es una aventajados pupilo de Marcelo Bielsa la primera temporada de Marcelo Bielsa Milosz escandalosa a propósito para la segunda es peor que esta es la segunda temporada que dice

Voz 1991 15:52 no es lo que te iba a decir que la segunda diversa también fue escandalosa

Voz 0802 15:56 sí sí han eliminado en segunda División B y salen de la fase de grupos de la UEFA Europa Liga por la puerta de atrás termina en una posición horrible es bastante peor que hasta luego más Berizzo bueno pues conoce el fútbol español conoce al Belletti que es un entrenador que firma por un año hay que tener en cuenta que el año que viene hay elecciones en principio a la presidencia del Athletic digo en principio porque veremos cuando los candidatos se presentan para competir por la poltrona entonces sólo se puede afirmar lógicamente a un entrenador con una temporada hay lo hace así repito es ahora mismo el número uno es el deseado es el que quiere la directiva su rutina

Voz 1991 16:33 el yo te digo una cosa yo echo de menos que el Athletic fichar un entrenador que no tenga pedrada en la cabeza y que de entrevistas porque en los últimos años llevamos una Chita entre Valverde que no da entrevistas personales entre Ziganda que no por que tampoco da entrevistas personales venimos también de Bielsa otro con otra pedrada también importante que tanto Godall entrevistas personales es que ni uno o sea ninguno está fichando ibérico es otro que tal baila

Voz 0802 16:57 en sí sí el último que dio entrevistas personales fue Caparrós durante los cuatro años que estuvo si daba entrevistas bueno

Voz 0470 17:04 a todo aquel que le pidiera

Voz 0802 17:07 bueno pues son las nuevas políticas de comunicación también de los

Voz 1991 17:11 novela nuevas la nueva chorradas de los equipos que le permiten a sus entrenadores al hacer lo que les da la gana en no conceder entrevistas adecuándolo a concedió entrevistas los entrenadores esto lo empezó a poner de moda Guardiola que no hablaba con nadie lo siguió Luis Enrique luego han seguido la la estela bueno Bielsa lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo pero digo en España digo en España ya van todos detrás y ya que soy guay no habló no de entrevistas personales pues no pues chico o lo que tienes que hacer es hablar porque para empezar los espectadores y los aficionados de tu equipo quiere saber qué piensa el entrenador no son las típicas preguntas en rueda de prensa sino también el poder tener un cara a cara podrá hablar con los entrenadores que no pasa nada pero la culpa es de los clubes que es lo permite

Voz 0802 17:50 pues tiene pinta de que va a ser que no

Voz 0455 17:52 sí sí por lo menos

Voz 0802 17:54 no sé es que llevamos ya bastante bastante tiempos por lo menos en Bilbao también en otros sitios se acostumbrados a bueno pues a que los entrenadores no gana entrevistas pero bueno saber lo que pasa que si termina la temporada anotador en una entrevista que te mete cuarto el agente aprobado con las orejas

Voz 0455 18:06 no no claro claro evidentemente si no este año no ha dado ni una entrega

Voz 1991 18:09 está ahí el equipo va a acabar décimo cuarto en fin

Voz 0802 18:12 gracias ni un abrazo hasta mañana le ganó el Depor dos tres a la tele

Voz 1991 18:16 Dick el de que se pone a cinco puntos de la permanencia el Athletic temporada para olvidar las doce dieciocho seguimos

Voz 1991 19:22 el Camp Nou había dudas de cómo llegaba el Barça después del palo y la eliminación en Champions venía el está haciendo una gran temporada de que está peleando por acabar en tercera posición lo ha ganado ha ganado el Barça no ha sido el mejor partido el equipo de Valverde esta temporada pero bueno de hecho es que yo yendo del cómputo global del partido creo que el Palencia ha merecido igual algo más que el dos uno Se me antoja demasiado premio para el partido que ha hecho el Barcelona Adriá Albets qué tal buenas noches hola Yago qué tal muy buenas lo importante era ganar y recuperar sensaciones después de la eliminación sino

Voz 0017 20:00 toda una victoria balsámica para el Barça necesitaba volver a ganar y recuperar cierta alegría el equipo de Valverde después del batacazo en Roma y lo ha conseguido frente a un Belén un Valencia que cómodo días llegaba en racha al Camp Nou pero al que hoy le ha faltado acierto en la finalización ha tenido ocasiones claras sobre todo a través de Guedes de Rodrigo pero no ha tenido suerte también ha aparecido Ter Stegen con alguna buena intervención el Barça en cambio sí ha aprovechado las oportunidades y se ha llevado estos tres puntos muy importan es para la Liga Coutinho eh ha sido de los mejores del Barça porque le ha dado una magnífica asistencia Suárez en el primer gol ya puesto el córner que ha rematado Umtiti Umtiti que ha cometido un error justo antes de ese gol ha podido empatar el Valencia pero lo has salvado Piqué ha pasado del uno uno al dos cero ha sido un momento clave sin duda para el partido partidazo también de Jordi Alba muy atento en defensa el lateral y el que no ha estado fino ha sido den velé que ha salido desde el banquillo ha cometido un penalti absurdo el Valencia ha puesto el dos uno definitivo en el en el marcador Valverde ha felicitado a sus jugadores porque era fundamental ganar hoy para animarse un poco algo que dice que no es fácil con el entorno depresivo que según él existe en el Barça y le quitaba importancia al récord de treinta y nueve partidos de Liga sin perder que ha conseguido hoy el Barça escuchemos a Valverde

Voz 0588 21:24 somos un un entorno un club que muchas veces es depresivo cuando te pierdes algo así pues todos en unos desmorona ahí desde nuestro punto de vista también pues teníamos que poner la cara después de una derrota tan dura como la del otro día ya sabemos que hemos fallado el otro día que no haber decepcionado a nuestros aficionados en el sentido pero que tenemos la intención siempre mira hacia delante y sobre todo tenemos cosas por conseguir este año evidentemente admitiendo los errores que hemos podido cometer pues mira no es obra pesa de los récords la verdad ahora surgen le damos mucha importancia veamos más importancia al al hecho de de seguir ganando de poder rehacer nos expreso una semana difícil con esos

Voz 9 22:01 jugadores es normal conseguir récords porque el Barça

Voz 0588 22:04 de un montón de regalos y lo seguirá teniéndolo seguirá batiendo

Voz 1991 22:06 pues sí bate récord el Barça de la Real Sociedad lo igualó la pasada jornada con esas treinta y ocho partidos de forma consecutiva en Liga sin perder con este ya son treinta y nueve yo creo que ahora mismo el gran objetivo que tiene el Barça por delante es terminar cerrar una temporada entera sin perder ningún partido que sería algo histórico evidentemente yo lo comentaba ayer al hilo de lo que vamos a escuchar ahora Adrià de de Luis Suárez no es que no tenga mérito ganar la Liga tiene mucho con mérito como lo está haciendo el Barça que lo está haciendo en esta sacando al mismo catorce puntos al Atlético de Madrid a ver qué hacen los rojiblancos mañana tiene muchísimo mérito pero es que yo creo que la Liga eh digamos casi se dio por ganada el día que se ganó al Atlético de Madrid ISE eliminó al rival más complicado que se tener la lucha por por el título eh que todavía no es matemático joder que estamos hablando a catorce puntos de diferencia falta y jornadas siete

Voz 0017 22:55 puntos le faltan al Barça Sara ser campeones

Voz 1991 22:58 deciros a tiene que ser un fiasco tan grave tan grave tan grave que es impensable que que mientras sea matemático pueden pasar muchas cosas y evidentemente pero hombre nadie piensa en eso eh y más viendo el nivel del Barça esta temporada que todavía no ha perdido en los últimas jornadas a dejar unos cuantos puntos ya ha perdido ya dado mala imagen hijo no es que no se deja mal día que está a punto de perder en en Sevilla sale Messi en resuelve la papeleta hay empata un partido que tenían perdido es la temporada casi perfecta del del Barça en Liga el problema

Voz 3 23:28 que ese título va a saber a poco porque se tiene ganado desde hace mucho tiempo

Voz 1991 23:32 Millas en Adriá ha hablado

Voz 0017 23:34 el hecho en sí sí pero no por eso hay que quitarle no no no ni mucho menos al con

Voz 1991 23:39 Lario es correcta ha hecho Bayern Munich

Voz 0017 23:42 lo que pasa es que somos jugadores tienen la sensación de que de que como ya se da por hecho que van a ganar la Liga porque como dices tu hace tanto tiempo que pues la tienen ya encarrilada pues eso tienen la sensación de que de que se le quita importancia a ganar la Liga hay también se le pone como tiene que ser por otra parte mucha atención a la a la la Champions es evidente que la Champions es la competición más importante pero seguramente lo más difícil es ganar la Liga como lo puede hacer el Barça que es sin perder ni un solo partido por eso Luis Suárez hoy sobre el césped todavía justo después del partido reivindicaba la la importancia que tiene ganar esta Liga

Voz 10 24:22 obviamente que que sabíamos que el que el público puede estar enfadado que es normal como nosotros que somos los primeros que estamos más dolido pues la situación del otro día pero bueno creo que eso fue un reconocimiento a la a la gran liga que estamos haciendo que también tiene mérito porque ahora parece que se nota

Voz 1991 24:38 la mérito ganar una legal tiene mucho mérito y hacerlo como lo ha hecho el Barça con esta diferencia de puntos y con una superioridad tan aplastante hacía muchos años que no vivíamos algo así cuando hemos visto en las últimas temporadas humano a mano entre el Barça y el Real Madrid con permiso el Atlético de Madrid que se se metió en medio incluso les levantó una una Liga muy merecida He hablado también Iniesta Iniesta que sigue deshojando la margarita eh que seguimos sin saber cuál será su futuro pero ya ha dado un pasito más no

Voz 0017 25:10 si hoy el Camp Nou le ha vuelto a pedir que se quede y así será hasta que anuncie la decisión de aunque no de forma

Voz 1991 25:18 sí han envidia aquí va sí anuncia que se va bueno

Voz 0017 25:22 creo que todo el mundo ya es bastante consciente de que hay Andrés Iniesta va a decir que se marcha de del Barça a final de temporada más que nada porque si su decisión fuera que se queda en el Barça ya lo habría dicho en cambio hoy como tú dices ha dado un paso más ha dicho que él ya sabe lo que va a hacer pero está esperando el momento oportuno para comunicar esta decisión

Voz 0165 25:45 otra vez en el resto de toda la gente y lo tengo ahora lo he tenido siempre no es algo que que que me lo puedo hacer cambiar o no de opinión a partir de ahí pues agradecidos yo como siempre he dicho a la a la gente lleva viendo desde hace veinte y pico de años seguidos esté en mi casa no pensé tanto hoy más que que con esa frase me quedaría con el con el apoyo que cada al equipo desde el calentamiento desde el minuto uno porque ellos también son somos conscientes de que hoy era un partido difícil han todo en todos los sentidos Si su apoyo pues ha sido ha sido fundamental para para nada te no la Liga apunto oí y hoy era importante

Voz 1991 26:30 bueno la verdad es que vosotros lo conocéis más y lo divisan el día de Adrià tiene más pinta que es como suena como despedida claramente esta diciendo no yo agradezco a la gente yo he estado aquí mucho tiempo habla a veces como como si hablasen pasado todavía estando en el club

Voz 0017 26:45 el hijo de totalmente es que la decisión la tiene tomada el vamos salvo sorpresa enorme va a ser de de que se quede

Voz 1991 26:54 no no por los aficionados de los rivales la de que se vaya a China y que llegan allí una pasta para jóvenes que disfrutar si este año ha sido los mejores del del Barça yo creo que está todavía altísimo nivel como para

Voz 0017 27:07 la irse yo este año con la entrada de fútbol porque eran ver

Voz 1991 27:11 bueno Luis Enrique sigue tuvo algunas algún

Voz 0017 27:13 las dudas eh tuvo algún problema también que no le dejó estar al cien por cien no hay igual no se acababa de sentir del todo importante pero este año si estamos viendo a un buen Andrés Iniesta y ojalá pudiera disfrutar mucho más aquí en el Camp Nou pero ya te digo que bueno escuchándole y también escuchando a la gente que le conoce muy bien cómo Sique Rodríguez como Ramon Besa como Marcos López pues hombre da la sensación de que Andrés Iniesta Se va se va a marchar y que está esperando el mejor momento el que perjudiquen menos al equipo el que perjudique menos al club para anunciar esta decisión de dejar el Barça muy posiblemente a final de temporada

Voz 1991 27:50 que llegase un libro de aprenda chino mil palabras al día bueno pues podría terminar el deber ya veremos ya veremos ya veremos gracias a un abrazo un abrazo hasta luego Jordi Martí qué tal muy buenas buenas noches Santi Cañizares muy buenas buenas noches pues nada vosotros os citas tease anoche en este mismo espacio aún más o menos a esta hora para la noche doy algo que decir el uno al otro Jordi Sanchez

Voz 0985 28:13 prefiero los tunos preguntabas si crees que lo Valencia iba

Voz 1991 28:17 la carta enviada por generar polémica y meter caña Jordi

Voz 0985 28:21 digamos eso sí pero no pero una de las preguntas que había sobre la mesa es y creíamos que el Valencia iba

Voz 1991 28:26 Cartagena de un Barça en depresión como

Voz 0985 28:29 con secuenciado mazazo de Roma sacando tajada pero la plantado cara le ha plantado cara pero yo creo que es muy relevante que tras este mazazo el mazazo contra la Roma era fundamental dar un paso al frente como dicho a verde yo a esto doy mucho mérito cuando tú vienes de la circunstancia de una conmoción absoluta Portu eliminación de la Champions que ya se viene repitiendo en los últimos años hoy en este ambiente frío depresivo de caras de preocupación de jugadores cabizbajos era fundamental dar ese paso al frente

Voz 11 29:03 era fundamental ganar porque si uno tiene la cabeza bajo no ha dado al pasado frente Jordi quiero decir con esto que efectivamente el ambiente estaba ya mima seguido faltando algo más de personalidad dentro del equipo yo el otro día se lo comente me da la sensación de que el Barça es un equipo que vive dulce mente acomodado a la figura de Messi es decir juega con el mejor jugador del mundo el que define más partidos por tanto quizás el equipo el resto del equipo está un poquito acomodado dice bueno pues ya aparecerá Leo m sacara las castañas del fuego qué pasa cuando leo no aparece pues ahí es cuando se echa en falta pues es la personalidad del equipo qué jugadores con personalidad al hay la hay dentro del Fútbol Club Barcelona porque la tiene en la han tenido en otros equipos y la tiene la selección española pero que viven yo creo que dulcemente acomodados

Voz 1991 29:55 hablamos por ejemplo de que el Paris ver el talón de Aquiles del París Saint Germain

Voz 11 29:59 la que treinta en una línea en una liga francesa a rivales menores y rabia decía claro es que este no es el Logan y por eso no ganamos y por eso ya es más complicado pues en el Barça pasa un poco lo mismo yo creo que debería de de de haber algo más de no de de personalidad dentro del equipo o para efectivamente rodear a Messi que él por por su capacidad de jugador liderazgo obviamente es el que asume siempre toda la dificultad pero al mismo tiempo que alguien más aún cuando Messi baja la cabeza porque tiene un mal día porque alguna vez puede tener un mal día pues sea capaz de sacar adelante los partidos yo digo que hoy el Barça Un paso adelante no ha dado por ha seguido con la cabeza bajo ha ganado el partido lo ha ganado por Ter Stegen sobre todo lo ha ganado por una magnífica acción de Piqué lo ha ganado porque el Valencia no ha estado acertado de cara al gol porque también ha habido acciones defensivas muy buenas por parte del del Barcelona pero un paso adelante hubiera sido jugar al fútbol con alegría y jugar al fútbol de otra forma yo lo sigo viendo pues eh un poco en continuidad lo que

Voz 12 31:04 la semana abrí de abono resulta te gusta

Voz 1991 31:07 el Barça Jordi bueno yo creo que hecho un Schumpeter

Voz 0985 31:10 tiró un buen partido teniendo en cuenta las circunstancias de dónde venía eh oye estaba fijado a cabo te estás enfrentando como un balcón

Voz 1991 31:17 te cambia la pregunta te parece justo el dos uno me

Voz 0985 31:20 parece que si hubiera habido un empate tampoco hubiera pasado nada

Voz 1991 31:22 no estoy de acuerdo porque por ejemplo se ha pasado

Voz 0985 31:25 el de de la opción del uno a uno eh pues ha pasado dos cero es verdad Bikila salvado bajo los palos e después del error de Umtiti ir luego un Tití en cuestión de segundos ha marcado los aceros por lo tanto esto ha sido algo crucial pero dicho esto me parece que el Barcelona se enfrentaba contra un Valencia que venía de ganar cinco partidos de forma consecutiva que había conseguido veinticinco de los últimos veintisiete puntos que tiene jugadorazo que ha revalorizado a Marcelino como Rodrigo me en fin como Parejo o muchos jugadores que han cogido mucha fuerza en este Valencia y oye la visita del tercer mejor equipo de la Liga pues no es ninguna broma y el Barcelona creo que ha salido y ha salido del paso a salir del paso pues gracias a que entre otras cosas yo creo que se les ha conseguido decir a los jugadores un tratamiento anímico para que a mi juicio dieran ese paso frente después insisto del mazazo de Roma

Voz 1991 32:21 para mí Santi ha merecido más el Valencia eh

Voz 11 32:23 si no no ha defraudado en la visita al Valencia Barcelona yo creo que incluso pues ha ganado ha perdido partido ha ganado partidos este año jugando mucho peor si es verdad eso ha ganado lo ha del Valencia en años anteriores muchos años anteriores partidos en Barce peor a el Valencia ha aparecido un magnífico equipo sinceramente con mucho equilibrio en todas las líneas defensa ataque ahí delantera con una buena transición normalmente el que la el que la ejecutaban mejor era Guedes queda al hombre pues más vertical más peligroso y que conseguía llevar la pelota al área del Barça con presencia ofensiva con una buena presión de la cual el bar esa tuvo muchos problemas en la primera parte ha estado bien ha estado francamente bien el Valencia pero el Valencia se ha encontrado pues con un gran portero con hundir también con alguna acción defensiva como comentó muy buena por parte de Jordi Alba hemos visto varias la acción de Piqué eh que saca debajo de los padres es una acción clave en el partido no es una casualidad no es una casualidad es una pelota que yo que Piqué interpreta perfectamente qué es lo que tiene que hacer otro central se queda

Voz 13 33:26 la viendo el gol a centro de una foto al gol

Voz 11 33:29 si el inmediatamente que sale de Ter Stegen de la portería como central inteligente lo que hace es que os acordáis cuando jugaba libre y un central que un central pérdida la posición y el libre

Voz 1991 33:40 sin ocupaba ese cubrición pues también se hace eso

Voz 11 33:42 con los porteros sal el portero de la portería en un córner una salida cuando uno contra uno El central tiene que ir a librar al portero y hay que meterse en la portería bajo palos porque ahí se salvan goles y lo ha conseguido insisto no por casualidad una magnífica acción defensiva que hablar de las paradas de Ter Stegen que ninguna tampoco ha sido casualidad porque han sido acciones fantásticas doy muchas veces cuando esto sucede los defensas los porteros también ganan partidos también un gran partido como ha sucedido en el caso de del Valencia para mí hoy ha estado muy por encima este tipo de acciones individuales no colectivas pero sí individuales de la de los defensores del Barça que en definitiva lo que ha sido el partido global del Barça dadme un segundo

Voz 1991 34:24 quiero preguntar también en eso de poner una jornada de Liga en la semana que se disputa la final de Copa es que tenemos el enemigo en casa las doce y treinta y cuatro

Voz 14 34:31 ver

Voz 1991 36:43 doce y treinta y seis eh Santi he Giorgios quería preguntar por por esta semana esta semana es jornada de Liga entre semana sábado la final de Copa Cañete es que no he sentido coja por donde lo cojas

Voz 9 36:55 no no es difícil es difícil la verdad no sé que no sé realmente

Voz 1991 37:00 quién organiza el calendario a lo hacen con los ojos cerrados a la ola mañana

Voz 11 37:05 es una mediocre de seguramente mucho más y muchas más dificultades de las que vemos aquí sentados no cuando simplemente lo que hacemos es disfrutarlo pero lo que es evidente es que es un poco guardería en la realidad porque una final de Copa antes de acabar la Liga hay de esta forma en un sábado y entonces los dos equipos paran de jugar

Voz 1991 37:25 sí sí la final de Copa tiene que ser último parte de la temporada claro y además

Voz 11 37:29 por suerte ente para para los que organizan no por suerte están los dos fuera de Champions para ellos y por eso van a poder jugar el partido entre semana porque sino tampoco habría sitio para que pudieran jugar sus últimos partidos se hubiera clasificado

Voz 13 37:41 alguno de los dos no

Voz 11 37:44 a mí no me gusta a mí me a mí me ese formato de que acaba la temporada ya la semana siguiente en la final de Copa se juegan en sábado me parece francamente bien e incluso el que pues si no hay demasiado tiempo dejó de tres cuatro días después el miércoles entre semana cuando acaba la Liga pero es verdad que acertamos en un pasado porque antes la final de Copa nunca era el penúltimo partido de de del año pero se acertó en ese formato que yo siempre lo vi muy acertado desde hace ya muchos años desde pues no sé si el noventa noventa y dos empezaron a jugársela a finales de Copa a final de temporada hay no sé por qué hemos vuelto este año una situación realmente

Voz 1991 38:20 hemos inventado el fútbol estábamos el sábado compartir

Voz 11 38:23 es por la tarde y luego a una final de Copa

Voz 1991 38:25 de la importancia de la esa liberal una jornada sea no tienes en pegar un tiro en el pie totalmente

Voz 0985 38:31 bueno bueno ojo fíjate que el Barça porque está apeado de la Champions pero sino después de órgano de copa le esperaba una eliminatoria de Champions

Voz 1991 38:37 así que si las Terry el Sevilla

Voz 0985 38:39 es que es todo todo esto es inaudito pero quien tiene al culpa a los clubes por aceptarlo por ahora nos contó sí que en el Larguero hace un par de días que el Barça ha impuesto a los dos candidatos de la Federación una condición oiga la Copa del Rey se tiene que jugar a partido único hasta semifinales basta Conor Cruise cuartos semifinales porque sino el desgaste que también supone para los equipos que es la toman en serio

Voz 1991 39:03 esto es la pelea de siempre la Federación tiene

Voz 3 39:05 hay un pánico terrible a que la final la jueguen dos equipos que no sean de primera línea tiene un pánico terrible a no poder vender la final de la Copa del Rey

Voz 1991 39:15 eso protege a los grandes los mete en octavos

Voz 3 39:18 al final evita que se enfrenten entre ellos es decir es más los equipos de menor categoría se enfrentan a los

Voz 1991 39:25 de mayor categoría en cuanto a

Voz 3 39:28 la competición europea es decir los de Champions con los de Segunda B es terrible la manera en la que está dirigida esta competición adulterar a esta competición ICO lo bonita que podría ser Sela

Voz 1991 39:39 están cargando bueno por eso me parece

Voz 0985 39:41 bien que al Barcelona hora introduzca un cambio en el sistema de la competición de la Copa oiga vamos a jugar muchos menos partidos vamos a Ros partido único

Voz 1991 39:50 lo metes mucho más interesantes llenan los campos

Voz 0985 39:52 latido a partido único si tú quieres en el campo del más débil ose sortea lo que no se puede hacer es someter a los jugadores a esta carga que les deja exprimido hoy al final al Barcelona Tomo I edición Valverde él coge las riendas del equipo dice voy a por la Liga voy a por la Liga voy a prohiba va encadenando una victoria tras otra hasta el punto de que el Real Madrid y el Atlético quedan descabalgado de esta manera pero hay un momento en que la gasolina ha llegado justo Mc

Voz 1991 40:18 está pensado con el bolsillo todos todo todo

Voz 0985 40:21 temporada de todo

Voz 11 40:23 así se van las clubes en realmente solamente hay un algunos que les afecta esa es la realidad porque la mayoría de los clubes no espera llegar a la final de Copa quien pelea por la final de Copa pues normalmente los ocho nueve diez mejores equipos de España pero el resto a mí que me preocupan un equipo de Segunda División

Voz 1991 40:39 tampoco da margen a la sorpresa

Voz 11 40:42 Arjen Yves que muchas veces nadie la tolera porque uno hace supo su presupuesto

Voz 13 40:45 sus ideas pensando ese es un equipo de la

Voz 11 40:49 obviamente en su hubiera primera visión si es un equipo de primera en conseguir esos objetivos de Champion de Europa de mantenerse de no pasar apuros etcétera pero nadie toma la Copa del Rey como un primer objetivo jamás no se toma a partir de que te pidas a calentar en la competición es cuando empiezas sacó ese gusto a la Copa del Rey pero es evidente es evidente que a doble partido pues teniendo en cuenta que parece creíble no porque a doble partido ha sido siempre nadie se ha quejado pero es verdad que ahora pues no sé si es que pasa que que se corre más en el fútbol pero resulta que hay más médicos hay más fisioterapeutas hay más jugadores las plantillas son más amplias ese cansan los jugadores que se corre el doble algo debe pasar

Voz 1991 41:28 será algo debe pasar no

Voz 11 41:30 pero es curioso pero es así pero lo cierto es que efectivamente pues es horroroso Don muchos jugadores tienen muchos problemas para aguantarlo por el costo que supone competir en liga y en Copa del Rey a la vez prácticamente todos los no todos las todas las semanas lo del calendario también es horroroso también a mí me molesta hasta que no se sepa dónde se va a jugar la final y que siempre haya esa polémica yo creo que esto debería estar instalado desde el inicio de tempo

Voz 5 41:54 no hemos ganado mucho que sabemos dónde se van a jugar ya que ahora los partidos con cuatro semanas ante la hemos dado una semana otra no irá a la Copa del Rey de baloncesto por ejemplo los jugaran iniciarse la temporada estará de enhorabuena porque está bien organizado y no hay ninguna duda ya en ningún problema en fin te digo la de baloncesto como la de cualquier otro entonces yo creo que hay que darle alguna vuelta

Voz 11 42:16 a esta competición para que efectivamente pues a lo mejor Cué valga de verdad no a lo mejor no haga falta venderla sino que se venda sola porque es una buena una competición más bonita más agradable de lo que es

Voz 0985 42:27 ya Yago a empezar a pasar cuando los que

Voz 1991 42:30 dirigen todo esto empiecen a pensar en el aficionado en el futbolista no en su propio bolsillo por ejemplo en el otro gran es complicado no estar imposible alejar de ganar un euro más por satisfacer

Voz 9 42:42 oye clarísimo que que nada que no

Voz 0985 42:46 prende cría de Siria guanches y que unos despida es que el Barcelona ha batido el record de aquella y Real Sociedad legendaria de Alberto

Voz 1991 42:54 si los hubiese de octubre te acuerdas de aleación aquella hombre

Voz 0985 42:57 yo me acuerdo de Satrústegui me acuerdo de nada a Mora me acuerdo Idígoras

Voz 23 43:01 nada caliente que portaba Riol arco

Voz 11 43:03 nada la te Olaizola vamos por ahí no el centro del campo Perico Alonso Diego Zamora Satrústegui y López Ufarte Idígoras

Voz 0985 43:13 la defensa yo tenía tres años ya no puede ayudar yo tenía catorce quince pero bueno oye quiero significar que son treinta nueve partidos invicto supera aquella Real legendaria oye por lo tanto también esto es muy meritorio lo que ha hecho Valverde tenemos que reconocerle el mérito de la trayectoria de Valverde a pesar de este mazazo incitó que supuso la eliminación de Negrín Maina tendremos más tiempo para

Voz 1991 43:35 a ir charlando y Santi Cañizares Jordi Martí muchas gracias a los dos un abrazo buenas noches desde Barcelona a Sevilla

Voz 23 43:42 eh habían partido con Europa en juego jugaba

Voz 1991 43:45 el Sevilla que venía de caer eliminado N en Europa contra el Bayern de Munich contra Villarreal rival directo en esta sexta plaza que es lo que se están jugando al abismo Santi Ortega qué tal muy buenas Yago qué tal buenas noches al ha salvado un punto el Sevilla tirando de coraje y de corazones sí porque

Voz 9 44:01 fútbol el partido se había puesto mucho más Villarreal no solo

Voz 0985 44:04 por los goles sino que tuvo ocasiones sí

Voz 9 44:06 no fue más que el Sevilla durante mucho rato del del encuentro pero en fin el Sevilla suele hacer estas cosas y lo hace de manera bastante habitual en los últimos años levanta partidos parece que está muerto y vuelve a tener una una opción falló un penalti Nolito expulsaron a un jugador en ese penalti también del del Villarreal ahora Jaume Costa y al final lo en un empate a dos en cualquier caso y no quedado nadie contento ni con los puntos porque el Villarreal obtenía ir dejó escapar dos y el Sevilla con un honor es suficiente para entrar en esa pelea el entrenador tampoco estaba muy contento con la isla

Voz 0802 44:38 en el con un hombre tendido sus

Voz 24 44:47 hablamos los interistas sexto séptimo siempre eh Ruben P