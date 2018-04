Con la vista puesta en Siria y en Cuba

Voz 1 00:00 sí el mar

Voz 2 01:06 Ramón Lobo buenos días muy buenos días qué tal muy bien qué tal tu viaje a Estados Unidos pues

Voz 0874 01:12 Juan plástico como siempre la verdad es que una de las cosas digamos en el ámbito de la política que uno siempre está de vuelta es cómo se han acostumbrado a vivir con lo cotidiano claro aquí de trampa hablamos de vez en cuando porque ya nos hemos olvidado de lo las barbaridades que hace las tonterías que dice pero allí conviven con esto el día a día e lo han votado no es tema único de comercio cuando lo han votado ahí espérate que me vuelvan a votar no sé

Voz 1791 01:37 es muy interesante lo que está pasando en Estados Unidos Si da una forma cómo ha pasado de ser una un aislacionista ahora un halcón en política internacional y aquí estamos pues de no sé si te lo has perdido con los currículos no sé cómo tienes el tuyo no no lo yo

Voz 0874 01:52 pero tengo limpio como una patena

Voz 2 01:54 yo no como el diputado este de de Valladolid no que de sí

Voz 1791 01:58 tener no sé cuántas cosas ha terminado esa es soltero sólo están duda

Voz 0874 02:01 estoy adelante hasta ayer la captura lo habíamos comentado en el programa de este hombre no recuerdo como se llama este tenía cuarenta títulos cincuenta más tres Italia de repente todos se han borrado y ahora sólo pone soltero si eso verdad es quedado además ha cambiado la foto en la de los títulos salía de de perfil como decía además ayer algún cómico en la imagen no salía favorecida porque en el cuello tenía quita lo que no debía tener que ahora sale de frente y entonces parece como el Tinder de la política

Voz 1791 02:26 sí bueno cuidado porque en Estados Unidos bueno en Alemania se dimite por los currículum inflados aquí yo creo que no sé si aquí no va a haber Glee misiones Pablo Casado o la veinte no no va a dimitir Nicosa de estas pero aquí no estamos discutiendo el caso Cifuentes sólo esto sería bueno que el caso Cifuentes salgan dos cosas que los políticos no mientan en sus currículums que la Universidad aclare todos los procedimientos

Voz 3 02:52 de de cómo se cambia una nota de

Voz 1791 02:54 cómo se hacen los las convalidaciones porque si no hay muchísima gente que está estudiando de verdad gente que está pagando de verdad profesores ejemplares funcionarios ejemplares el aún sea pública que no merecen esto

Voz 0874 03:05 de eso vamos a hablar de hecho a partir de las nueve no solamente del valor de la universidad sino para tratar que de lo que hablamos aquí no es de algo que ocurre en Madrid que su problema que también tendemos a pensar que hablamos de Cifuentes porque somos centralistas hablamos de Cifuentes porque están hablando de mentira de dignidad de desacreditar el trabajo de gente que sí que con esfuerzo conseguido suscrito exactamente empezamos

Voz 0874 04:07 escucho eso y se me ocurren varias cosas primero me dan escalofríos de pensar que el hombre que está a cargo de determinadas tonterías en su vida esté a cargo de determinadas cosas de nuestra vida escuchar a este hombre no sé de lanzar una operación militar acordarme de que está al mando de ese botón pensar que el otro día me decía un amigo en Washington parece mentira que el hombre con más cordura de la Casa Blanca es Perro Loco Mattia

Voz 2 04:33 sí dirá si era Boreal de los marines si es el jefe del Pentágono claro

Voz 0874 04:40 sí es cierto es que te sensibilidad en las decisiones que se toman su apodo

Voz 1791 04:43 los locos sí pero no era un hombre de estos mandos que va delante sus tropas estos mandos que se quedan en la guardia mirando a ver cómo desarrolló desarrolla el combate de ella viene viene nombre hay dos dos ideas muy interesantes uno del New York Times que dice que es cuáles sean los objetivos porque él dice misión cumplida un poco a Bush el uno de mayo en el dos mil tres

Voz 0874 05:05 el el ex jefe de prensa de de Bush Ari Fleischer

Voz 1791 05:08 sí sí impresiona Calvo que ahora son consejero de

Voz 0874 05:11 de comunicación puso un tuit justo después diciendo yo escogida transpola

Voz 1791 05:15 sí espero que le vaya mejor que a Bush mejor que lo que le ha ido a los iraquíes a todos nosotros y después de las cosas que decía creo que no sé si el New York Times Washington Post es una política exterior que se está basando en parecer que hacemos algo porque en el fondo en la claque es para no parecerse a Obama Obama en el dos mil trece Prometeo líneas rojas sería un ataque químico hubo un ataque químico parece según indicaba también los informaciones de La uno que era Asad de que es el que tiene las armas químicas aunque no hay que descartar que puedas estar en manos de alguna de alguna parte los Obama no ataco porque atacara Asad que sin duda es un genocida y es un tipo que acabaran los ante cualquier tribunal beneficiaba a grupos peores como el ISIS como Al Qaeda decenas de Trump se ha encontrado con un problema entonces hecho una especie de de de de ataque no sé si pactado o no con Rusia para parecer que hace algo pero en el fondo lo ha cambiado nada en el terreno

Voz 0874 06:09 de de de hecho hay un hay un dato del que yo creo que tenemos que hablará con estos invitados y es que no no es el primer ataque químico de Assad lleva cincuenta aproximadamente si has cogido este por qué porque es el momento diplomático que le hacía falta para poder sentar ciertas bases frente a Rusia

Voz 1791 06:25 sí después en tiene problemas en casa con las investigaciones de el fiscal especial Miller tenemos a Netanyahu también con problemas judiciales en casa pues aquí hay una cosa que es del gran cinismo la política internacional estamos escándalo Estados por un bombardeo que mata ha matado a noventa cincuenta personas y herido a más de mil con armas químicas que es intolerable bueno y los refugiados que huyen de esto de crímenes parecidos todos los días ellos no tienen derecho a una actuación internacional lo único tienen derechos es que se les devuelva a Turquía

Voz 0874 06:59 sí de hecho hay hay otra cosa a mí también me inquieta y es pensar lo cuenta de hecho me parece que hoy el New York Times que él decidió atacar porque vio las fotos pero es que ha usado armas químicas en otras cincuenta ocasiones en las que seguramente no había fotos que pasas fotos no te molesta sino es en la foto del cadáver de Mediterráneo no actúas pero sí la ver si que actuar

Voz 1791 07:19 es que es una actuación muy parecido a la foto de cuando tú trabajas con indignación fuera de contexto nunca vas a cambiar la vida de la gente nunca vas a mejorar ni a acabar una guerra o otros mundo

Voz 0874 07:31 por cierto hemos visto como todos los periódicos titulaban Estados Unidos ataca Siria creo que es titular demasiado fácil porque no ataca Siria ha mandado unas Chimbo dos misiles

Voz 1791 07:40 los lugares en los que además

Voz 0874 07:43 pero me parece que estas informando de que ha empezado realmente una especie de invasión para terminar con un conflicto que es seguramente interminable no es así hay que tener cuidado con cómo se cuenta

Voz 1791 07:51 la obsesión suya es no ser Obama eh entonces como Baba no atacó el sí atacados la segunda vez que ataca islas una vez que es un ataque muy limitado para no enfadar a Rusia y no en crear un problema mayor porque ahora mismo el problema de la guerra de Siria como sabe con nuestros invitados es que así una guerra por delegación a través de distintas guerrillas era que está en su final el riesgo que corremos es que los patrocinadores de esas guerrillas enfrenten entre sí

Voz 0874 08:16 tenemos junto con nosotros en esta conversación a varios periodistas a los que apreciamos y admiramos muchísimo el primeros Mikel Ayestarán Lance en Oriente Medio nos atiende desde Jerusalén cómo estás Miquel buenos días

Voz 9 08:28 hola muy buenos días

Voz 0874 08:30 es con lo que comentábamos otra mundillo que es una especie de cortina de humo para Trump este ataque

Voz 9 08:36 sí la verdad es que con algunos consisten en lo que en ese carácter cosmético simbólico diría yo de esta de esta operación pues muy parecido a la de la del año pasado a que Lanzaro creo que una y nueve Tomahawk otro implica el desierto esta vez ha sido el doble de armamento contra tres posiciones diferentes yo es que no entiendo mucho de de este de este modo las armas químicas pero cuesta creer que que la mejor forma de acabar con con con lugares que se dedican al procesamiento de armas químicas cuando ya lanzó bajado

Voz 0874 09:09 a quién quieres que beneficia este ataque Miquel

Voz 9 09:15 bueno yo creo que es un es un ataque más de cara al público interno no tener en el caso de Trump y también a sus grandes aliados prefieren la región e Estados Unidos y proclive a comprendido otra también de hecho la semana pasada que estaba aquí creo que iba a retirar a sus tropas han comprendido que la guerra militarmente la han perdido en Rusia en este duelo entre Estados Unidos y Rusia sea puesto Rusia pero lo que tenemos ahora abierto ese segundo conflicto que al que aludía también Ramón entre lo que son los los país dudas las potencias sabes que tienen intereses en esta guerra y en ese caso que meter ese enfrentamiento soterrado entre Irán e Israel que es realmente la Gran Guerra que viene

Voz 1791 09:58 si no sé qué opinas al régimen de Asad que ha ganado la guerra este tipo de de de ataques Le debilitan fortalecen

Voz 9 10:10 es que realmente intentando si si intentamos analizarlo desde el punto de vista lógico no tiene ninguna lógica no cuando estén en el mismo día en el cual va a conseguir la victoria militar en Kuta que ha sido digamos de tu talón de Aquiles cerca de la capital durante siete años que ese mismo día la al sistema que ataquen lo puso estratégicamente no me parece que sea la la la decisión acertada pero no hay que decir que esto es Oriente Medio hablando psicóloga siria en las últimas horas me decía que que que ha llegado a una situación de horror tal sobre todo entre entre ellos los ciudadanos sirios que son capaces absolutamente todos saben que el régimen esta pueda hacerlo la oposición es capaz de hacerlo y además le la dimensión de la guerra mediática que hay eh que está alcanzando unos niveles siempre estamos con hablando de actores como como es la el como Irán como Rusia o Estados Unidos que que son son capaces de poner en marcha toda su maquinaria armamentística pero a la vez todo lo que es la maquinaria propagandística y la gran víctima de todo eso les va a ser la verdad

Voz 1791 11:14 porque no ha habido o no han no han esperado que los inspectores e químicos investigaran sobre el terreno realmente quién era el autor de ese desata que no

Voz 9 11:23 si por un lado es hoy por otro lado también que a diferencia de la Seijo donde sí que hubo tiene muchas más imágenes algunos autónomos todos a a Turquía si tuvieran acceso en este caso va a ser muchísimo más complicado probarlo y por la cuestión se produjo la misma mañana en la cual el Ejército del Islam que había pactado su retirada su repetición con el régimen de Perú va por lo tanto a había una semana y yo creo que para este tipo de casos para analizar los como como debe ser pues sería imprescindible el acceso a a los a los cuerpos de los fallecidos si ya los heridos esto va a ser complicado pero hay que tener en cuenta que también algo de la semana la Organización Mundial de la Salud sin tener tampoco la investigación de la Organización para la porque de armas químicas ya indicaba que que ellos tenían datos de que había más de quinientos heridos por lo tanto es todo súper confuso como lo han sido todos los ataques hasta ahora sí habrá que esperar pero el Nobel bicho al inicio sí que hay informes de Naciones Unidades que acotar a que acusan al al al Gobierno sirio de haber usado de forma sistemática las armas químicas a partir de dos mil trece que era el año cuando debían haber entregado su arsenal

Voz 8 12:36 de hecho en su inmensa of our nada MEC huy que se oyen huyen tienes que me echen

Voz 0874 13:00 no estoy seguro de que ocurra lo que decía decía que están dispuestos a mantener este tipo de operación hasta que cedan todos sus arsenales de armas químicas como decía Miquel y como comentábamos al principio ataques químicos o con armas químicas habido muchas reacciones ha habido pocas hay otra cuestión que es interesante Ramón en todo este escenario es como al final las decisiones son unilaterales como se ha diseñado en las últimas décadas todo un sistema de consultas para que estas cosas no pasen siguen pasando sea cual sea el presidente de Estados Unidos pasa con Obama pasa completo Don pasa con Bush pasa contra orden ejecutiva yo ataco porque digo que ataco llamo por teléfono a un par de aliados para hacer parecer que cuento con el apoyo del Consejo de Seguridad pero en realidad la decisión la tomo yo donarlo

Voz 1791 13:41 Jamal los dos aliados son dos ex potencias coloniales en la zona responsables de muchísimo de los problemas que hay porque inventar un país Sin Fronteras es un poco todo un teatro y también es un teatro la pose de de enfado de Putin no en el fondo lo que aquí debajo de todo esto es lo que están personas a las gastadas las no deseadas los que sufren cada día la guerra de Siria y otras guerras como Yemen

Voz 0874 14:07 para entender un poco mejor la geopolítica sumamos a Javier Martín que es periodista y delegado de la Agencia EFE en el norte de África cómo estás Javier buenos días

Voz 10 14:14 hola unos días hay muchos países que han apoyo

Voz 0874 14:17 dado a diversos grupos guerrilleros en Siria tú crees que entramos ahora en la fase más peligrosa Javier

Voz 10 14:24 bueno yo creo que no yo creo que esto va a continuar

Voz 11 14:26 como como como hasta ahora es una

Voz 10 14:29 es una guerra que interesa mantener N en este estado a todos los a todos los combatientes o simplemente pues escenificado una vez más

Voz 11 14:37 hace unos días

Voz 10 14:39 decía de escalada de conflicto que yo no creo que lleve a ninguna parte la guerra de Siria se pudo parar en dos mil doce antes de que se cambiara una guerra civil por una guerra regional y una vez que ha entrado en guerra regional se va a mantener prestaban tener hace a este nivel en el que en el que es más y el impulso que una guerra abierta

Voz 1791 14:58 hemos tenido por aquí al príncipe heredero de Arabia Saudí de Bin Salman que en realidad es el Rey efectivo porque su padre más o menos la deja hacer él parte llevarse cinco fragatas y demás es un hombre que toda su política exterior está sin desastre en Yemen llenar a quién Siria también porque ha dejado como abandonado al Islam que era su última gran apuesta no

Voz 10 15:23 bueno la cuestión es que el suyo es un cambio generacional que quieren introducirse dentro de Arabia Saudí y en el que no solamente hay un cambio de cara a la política exterior sino que hay un cambio en la política energética hay un cambio global ya hemos pasado de un de un país que era un aliado esencial en el Oriente Medio para Estados Unidos sobre todo por sus vínculos el energéticos a un aliado que es esencial para Estados Unidos por fundí vínculos armamentísticos el grado de de armamento que compra y vende a Arabia Saudí en en Oriente Medio ha hecho que desde el año dos mil ocho la venta de armas en Oriente Medio haya alcanzado los mismos niveles tiene al final de la Guerra Fría que Arabia Saudí haya gastado más cinco por ciento de de esa compra de armas convirtiéndose en el segundo país del mundo en filtrar irrita compraventa enviado más esa es ahí donde está jugando bin Salman su política la de hacer de de Arabia Saudí un socio prioritario del nuevo en la región pero esta vez en vez de a través del petróleo a través de las armas por eso por eso es necesario que haya guerra para que se sigan comprando y vendiendo armas

Voz 0874 16:36 muy triste que lo cuentes tal y como es necesario que haya que otras detrás de Bachar al Asad está Rusia esta Irán además de Hezbolá independientemente de lo que uno piense sobre los presidentes de de de Rusia Siria y de Irán Sydney los dos sin Rusia Irán y os pregunto a los dos Mikel Javier no es posible poner fin a esta guerra

Voz 10 16:59 no desde luego evidentemente como digo es una guerra que interesa a todos los que están implicados en ellos y en primer lugar tanto a Rusia como Irán Rusia por cuestiones estratégicas no puede perder su acceso al al Mediterráneo que se lo da lo da Siria e Irán que ha crecido y que es una potencia esencial para paraba el equilibrio en Oriente Medio y que ha visto desde la guerra de Irak

Voz 0874 17:22 sí

Voz 10 17:22 en dos mil trece crecer es tu poder día a día

Voz 9 17:28 sí estoy de acuerdo en la verdad es que si hace siete años con lo cual los que estamos aquí hablándonos dicen que te iba a seguir en el poder en el año dos mil dieciocho cosas usted en la cabeza no iba a seguir los pasos de Mubarak de qué de Gadafi pero ha aguantado y la clave para aguantar sin duda es que ha tenido dos aliados muchísimo más fieles que los aliados que ha encontrado la oposición siria es que al final quienes han estado dando palos de trigo desde el primer día intentando buscar un grupo al que armar un grupo al que apoyar para intentar derrocar a este presidente dar una alternativa no se ha conseguido y eso pues ha reforzado lógicamente las posiciones de Rusia que como dice Javier necesita a Siria para tener el Mediterráneo pero que también ha conseguido que Siria Le devuelva a la escena internacional como un actor como un actor clave no estamos asistiendo a al al repliegue de Estados Unidos de repliegue en Estados Unidos con esas salidas de

Voz 10 18:23 de de Irak primero ahora todo saldrá

Voz 9 18:26 de de de Siria yo creo que que que no tardaron en salir IS ese vacío como de gran potencial lo está ocupando Rusia y por otro lado en el aula iraní pues esa es otra dimensión no de este conflicto la dimensión regional religiosa que es la que más preocupa a los israelíes por ejemplo que no que quieres no quieren bajo ningún concepto que que sería se convierta en un nuevo Líbano paraísos y me pregunta

Voz 0874 18:49 eso que estás en Jerusalén y me pregunto cómo asiste Israel a este escenario además días después de lanzar ellos mismos sus propios ataques nunca reconocerlo

Voz 9 18:57 bueno sí lo ha reconocido una vez y lo acordado hace un mes y lo tuvieron que reconocer porque porque les derribaron casta que que que les ha llevado nunca sabes hasta mucho tiempo provocador cuando atacaron una base de de Irán y la verdad es que la con lo ve con mucha preocupación es como he dicho antes pues ese es el temor que tienen aquí eran establezca bases permanentes en Siria y sobre todo en lo que no quiere bajo ningún concepto es que el conflicto de extiendan surgiera la provincia EDAR llegar a mejorar no quieren no quiere por eso han sido la misma estrategia que en Líbano apoyado a diferentes grupos algunos de carácter islamista los tiene dijo los tienen su contrapartida para cómo como sus fuerzas dentro de Siria no somos según informó la toda esta regla en la prensa israelí yo hay una cosa que no sumo olvida Barça empezó el conflicto en Siria es salir dijo mira no me gusta lo que teníamos antes no nos gusta lo que tenemos ahora pero no gusta menos lo que puede venir así que lo mejor para nosotros que la matanza

Voz 4 20:27 sí sí que está Mónica vamos a ver si podemos

Voz 0874 20:29 a saludarla Mónica García Prieto desde Shanghai Mónica nos escuchas ahora

Voz 10 20:34 hola buenas tardes buenos días cosas Mónica qué tal

Voz 0874 20:37 decíamos sobre todo Ramón remarcaba al principio como contamos esta historia sin recordar que pasan cosas mucho peores que ese ataque con armas químicas y sin embargo nadie reacciona hay refugiados ha habido cuarenta y nueve ataques anteriores con armas químicas solamente en este tramo de repente ha dado esta orden lo que pasa es que no nos importa más que lo que vemos en las fotos

Voz 12 21:01 hombre yo creo que son un buen ejemplo de la hipocresía moral que tenemos en mente y que realmente no se llegan un poco

Voz 10 21:07 o a destruir completamente la la poquísimo

Voz 12 21:09 digo que teníamos en el mundo no puede ser efectivamente que las armas químicas hace primer lugar no han sido uno de los ataques están contabilizados entre ciento veinte y los cientos de aquella de uso dama química por parte del régimen sirio contra población civil nunca de respuesta o ha habido dos respuestas que no ha acabado como el arsenal químico en segundo lugar el arsenal químico está provocando una de cada ciento cincuenta ó doscientas víctimas del conflicto sirio que ocurre ganarle el arma convencional está matando muchísimo más interés que analizamos es decir pueden el aire puedes lanzar barriles de explosivos puede matar de hambre a su población con cercos en completamente medievales como lo que ha ocurrido en Guta como ocurre en Duma no nos escandalizan es decir lo que no puede ocurrir es claro la comunidad internacional lance este ataque tan hipócrita es que acá que que realmente es una superproducción de mala calidad sin ningún daño es mucho efecto especial cero consecuencias al Rahman todo lo contrario estamos dando alas al régimen para decir que ellos lo que están haciendo es el IVA a una lucha antiimperialista sin mala primera amnistía le de de que no vamos a permitir que no se dejan archiveros civiles que oscila llevábamos marcando sí de años amparando las muertes civiles siete años y como tú dices no solamente sobre el terreno incluso cuando huyen ni vienen a Europa para que ya seguiremos dejamos que se o y te handling

Voz 1791 22:27 aquí en España se produce algo parecido a lo que ocurrió en Bosnia con con Milosevic que una parte de la izquierda cree que Asad es como has dicho una antimperialista o en Rusia etcétera entonces están contra Estados Unidos como él podemos explicar qué es el régimen de Asad ese tipo de gente

Voz 12 22:47 cómo explicaría unos buenos Regiment lugar es una dictadura

Voz 1056 22:53 si el dengue una buena no la conozco desde luego

Voz 12 22:56 es una dictadura atroz que lleva cuarenta años en manos de la misma familia que se ha caracterizado por las desapariciones política eso sí siempre hablando llegan a la boca con el laicismo supuesto del Partido Baaz Juan Ana pues en la lucha estará supuestamente se lleva a cabo cosa que no se una televisado por cierto por ejemplo en ninguna ataques compra que va él decía la represión contra la población palestina que sigue con Israel un régimen que se ha caracterizado por una falta absoluta libertad no se ha permanecido ningún tipo de libertad no se ha permitido la disidencia nos ha permitido que exista una generación ni siquiera intelectuales no hablo ya de políticos que eran una alternativa ni siquiera me intelectuales llegaron a cuestionar mínimamente al régimen de numerosas no al padre que efectivamente ya libró una a una represión muy parecida a los años ochenta contra los Hermanos Musulmanes algodón jamás sucedió este oftalmólogo criado en Gran Bretaña todo el mundo yo que iba conlleva una mejora Llanos primerísimos años de poder de Bachar al Asad pues es lo que era exactamente lo contrario lleva siguen la misma línea nos viene en libro de Petete de su padre que se que si había aplicando con lo cual el número de desapariciones por ejemplo en las en las prisiones sirias el número de torturados aumentó drásticamente sala de cientos de miles de personas desaparecidas en Siria iba muy más que no es lo que ocurrió en cuanto buenas manifestaciones ni siquiera se vería al principio el régimen o la caída del régimen sirio Estados se debería una mínima libertad política y sobre todo la excarcelación de los presos políticos

Voz 0874 24:30 Javier partiendo de la base de que lo que está ocurriendo Siria es un nuevo fracaso en en la comunidad internacional no saber ponerse de acuerdo para hacer frente a un conflicto que como nos pilla lejos parece que no nos afecta qué qué tendría que pasar en el terreno de la geopolítica para que pudiéramos avanzar hacia el final de este conflicto

Voz 10 24:48 bueno yo creo que debería porque el cableado de la borracho al alza

Voz 0874 24:52 perdona P I Javier después Mónica adelante

Voz 10 24:55 verdad que no pasa nada no yo creo que se deberían de cambiar de la ciudad la percepción de general de la geopolítica y sobre todo el a apostar por otro tipo de políticas en el sentido de abandonar

Voz 9 25:11 sobre todo la compra y la venta de armas

Voz 10 25:13 eh como base de el del cambio en muchos de estos países en mil yo vendido al al príncipes Almagro

Voz 1056 25:21 como un reformista porque es simplemente ha dejado

Voz 10 25:24 conducida a las mejores pero fíjate teniendo millones de blogueros ID de opositores en las cárceles Ilie se vende comercia con ese comercia con esta con con Arabia Saudí se comercia con otro suele países de la zona en un intercambio de armas y eso siempre va a llevar a la inestabilidad después habría que solucionar para solucionarla geopolítica de la región el conflicto entre Israel y los palestinos mientras ese conflicto es siga abierto el mientras si Israel fíjate cuando la Casa Blanca que tienes que puede hacer ataques incluso más en duros a los derechos humanos que cualquier otro país de de la zona o de la región o del mundo y no hay consecuencias por ello a la geopolítica no va a cambiar son los dos ejes Candy es acabar con el conflicto palestino israelí poner coto a a la venta de armas que como digo está en el Oriente Medio está en en cifras de la Guerra Fría

Voz 0874 26:23 está bien que lo recuerdes porque se nos olvida pero Israel está en permanente incumplimiento de varias resoluciones de la ONU y eso a nadie le importa hoy os agradezco mucho a todos vuestro testimonio hoy vuestra participación para intentar entender mejor lo que ha pasado y expliquen lo de cara al futuro a Mikel Ayestarán que es periodista free lance está en Oriente Medio es atendido desde Jerusalén a Javier Martín que es periodista y delegado de la Agencia EFE en el norte de África y autor y a Mónica García Prieto que es periodista nos ha hablado desde Shanghai donde ahora hace esa labor Un beso y abrazos a todos

Voz 0874 26:56 bueno yo creo que en ha quedado por lo menos algo más claro la verdad es que es un lujo contar con estos tres sí sí son tres grandísimos periodistas

Voz 2 27:03 si los tres saber muchísimo de la zona

Voz 0874 27:05 sabes que hay otra cosa que quiero hablar quiero que casi quédate vamos a

Voz 1791 27:09 alargar un poco la sección porque me da

Voz 0874 27:11 vamos a hablar de Cuba no si hoy porque la semana que

Voz 2 27:14 es que viene a ser muy importante observamos con ella

Voz 2 28:02 hagamos un poco más la conversación iba a decir con Raúl Lobo con Ramón Castro

Voz 0874 28:09 nunca nunca pensé que llegaría ese momento no el de no digo que sea mejor ni peor que nadie me malinterprete el de una Cuba sin un Castro

Voz 1791 28:16 sí lo van a tener difícil porque claro tantos años acostumbrado a a Fidel Castro y a Raúl pues se va a quedar ahí el partido como lo lo lo hacen hombre Cuba es un país muy muy interesante de los cubanos clásicos y si todos los aspectos un país lleno de energía supervivientes natos tienen coche los años cincuenta ir que han arreglado todas las piezas es un país que ahora veremos cómo se desarrolla tienen la opción que es la que quiere digamos el régimen que es controlar el cambio para que sea como China o Vietnam una apertura económica pero no política o que se vaya por ahí Estados Unidos yo creo que es de casi desde el principio equivocado política en Cuba

Voz 2 29:02 porque al enfrentarse a Fidel Castro sobre la invasión de cochinos es lo que hizo fue echar al al Gobierno cubano en manos de de Rusia cuando Fidel Castro me voy a comunista por ejemplo cuando al Sierra

Voz 0874 29:14 así lo que los cubanos nunca se les ha llamado casi comunistas antes llamada más castristas grita con la desaparición de ese apellido llega un momento nuevo digamos en la manera en la que Estados Unidos contempla lo que puede hacer en esa isla

Voz 1791 29:26 de también el régimen Lafayette ha fracasado muchísimas cosas pero también si lo ponemos en contexto con otros países de la zona sus cifras son bastante

Voz 2 29:34 el mejores en cuanto a pobreza hacer educación sanidad sí

Voz 1802 29:41 cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se constituya el diecinueve de abril del próximo año habrá concluido mil seis punto IU último mandato al frente del Estado y al Gobierno de Cuba pende ahora un nuevo presiden

Voz 0874 30:05 y eso va a pasar dentro de unos días así que la cuenta atrás ha comenzado se abre una nueva etapa para el país desde la banda nos atiende un ciudadano de a pie que conoce muy bien la isla que es Mauricio Vicent cómo estás Mauricio buenos días

Voz 1056 30:17 como muestra Xavier Hermano Lobo

Voz 18 30:19 bueno es una mano luego esto nadie pensaba que llegaría este día Mauricio tú tenías que estar allí para contarlo para vivirlo

Voz 1056 30:28 bueno me he acogido aquí pero muy bien muy bien escogido la canción que habéis puesto Candela a ver si lo efectivamente aunque aunque en principio lo que se espera es continuidad pues obviamente continuará el sistema político y económico que ha funcionado hasta ahora no la salida de la primera línea del Gobierno de Raúl Castro que él porque no sólo se va Raúl se va toda la generación histórica sea que hizo la revolución pues este es un hecho relevante sin duda a medio largo plazo condicionará marcará el futuro del país no por supuesto no estamos ahora ante una transición un cambio político en Cuba sino ante una sucesión generacional pero que cualquier modo esto es importante desde luego en estos sesenta años Alidón figuras de generaciones más jóvenes que ocuparon cargos de gobierno importante es algunos cayeron en desgracia hace tiempo como Carlos Lage otros siguen ahí como el actual canciller Bruno Rodríguez no pero hasta hoy con Fidel y Raúl Castro al mando el rumbo de las revoluciones lo marcaron los históricos los que pelearon en la Sierra Maestra derribaron a dar a Baptista se alinearon con la Unión Soviética cuando hizo falta que ellos fueron los que iniciaron una apertura a la iniciativa privada en inversión extranjera esto al desaparecer el mundo bipolar no la legitimidad de Fidel y Raúl procedía de ese pasado con más o menos acierto o con más o menos apoyo popular eso bastaba para pues cuando se pusieron las cosas malas y exigir sacrificios proclamar socialismo o muerte etcétera también para iniciar las reformas o incluso como hizo Raúl restablecer las relaciones con el eterno enemigo Estados Unidos con Obama ahora es la hora de la verdad al turno a una nueva generación Kenny peleo en la Sierra Maestra que nació con una revolución hecha y que ha vivido otras experiencias obviamente tiene despoje en el testigo de la revolución de Fidel Raúl son parte del mismo sistema y no vienen con un pie en la mano aquí a cargarse

Voz 0874 32:34 claro pero ahora aunque me hago

Voz 1056 32:36 continuista los nuevos gobernantes cubanos tendrán que ganarse su legitimidad dependerá de que logren hacerle las cosas que mejoren la vida de la gente son pienso yo no

Voz 0874 32:46 no hacen lo que pasó cuando bajaron de Sierra Maestra porque lo han leído sólo han contado no porque estuvieran allí lo que pasa es que no hay que recordar que Raúl no se va el el el sigue al frente de la jefatura del partido no

Voz 1056 32:59 claro esto es Raúl Castro seguirá al frente del Partido Comunista hasta el próximo congreso dentro de tres años mientras el cargo de presidente lo ocupa Díaz Caneja no sin duda de de de esta posición Raúl la tutear a su delfín porque ha sido el hombre vestido esto las políticas que implemente esta nueva generación de dirigentes que tomara el relevo pues él podrá ejercer el poder de veto o apoyarle en caso de que niega conflictos entre diferentes sensibilidades dentro del poder porque muchas veces pensamos que Cuba es monolítico también hay diferentes intereses y de hay mi son suposiciones pero uno se imagina que muchos unos querrán que el ritmo de las reformas sean más lentos unos apostarán por un modelo chino otras son más ortodoxos no viajan él es miembro del Buró Político compuesto por dos integrantes forma parte del núcleo duro donde se toman las decisiones esto pero Raúl Castro va a ser fundamental en los equilibrios al menos en los primeros años de la sucesión ahora retos esto el nuevo presidente va a tener mucho

Voz 1791 34:11 yo recuerdo en Bariloche una cumbre cubo que estuvo Felipe González en el Rey con Fidel Castro estaban hablando de las bondades de la transición caso estuvo escuchando que eso a que que le costaba bastante no hablaré él no y al final dijo si todo eso está muy bien pero no se olvide que ustedes la transición la empezaron cuando Franco murió yo estoy vivo no entonces ahora mismo qué tipo de transición se podría hacer en Cuba y que es lo que espera la gente

Voz 1056 34:35 bueno esto vamos a ver es lo primero es que ahora hay que gobernar de forma diferente eso es lo primero osea porque indiscutiblemente Fidel gobernó de un determinado modo debido a su

Voz 9 34:49 salir más historia a lo que es

Voz 1056 34:51 no cuando cuando cayó en el campo socialista la consigna fue resistir sacrificarse vino el periodo especial y la gente cómo pudo aguantó sólo podría lograr él Raúl pues se ha esforzado en hacer una serie de cosas ha hecho una serie de de cosas pues ha reforzado la institucionalidad ha permitido que la gente entre en el país esto ha hecho una la iniciativa privada

Voz 9 35:20 el pues pasó de ciento cincuenta mil años

Voz 1056 35:22 quinientos mil hoy casi esto una cuatro cubanos estos al al margen del Estado ir el el el nuevo presidente pues tiene que ganarse la legitimidad haciendo haciendo cosas ir cosas en beneficio de la gente ahora dentro de del sistema pues el ritmo que tengan los próximos pasos pues eso lo lo veremos en los próximos momentos que obviamente son son interesantes porque ahí va a decidir cómo se hacen las cosas interesantísimo

Voz 0874 36:02 siempre hay que recordar que en Cuba los ritmos son siempre distintos en todos los sentidos Mauricio eso es seguro de de diez Candel que se sabe yo te diría no solamente en el en el terreno político se alguna vez ha cometido errores segunda vez ha provocado algún tipo de cambio de debate incluso casi un veterano

Voz 1056 36:19 no no no no él a él ha sido siempre un hombre muy discretos un hombre de partido esto que está ahí otros han estado ahí en cargos similares y hoy no están no he visto pues por exceso de protagonismo por lo que fuera no a él ha sido el hombre que ha sido elegido informado para ello en el que fue designado vicepresidente hace cinco años que sustituyó nada menos que a un histórico a un dirigente histórico como José Ramón Machado Ventura fue el vicepresidente del país en estos cinco años ha viajado al extranjero aquí el que se ha fogueado en esto no él tiene cincuenta y siete años miembros de otra generación ingenio pero electrónicos de formación ha hecho todas sus carrera toda su carrera dentro del partido primero esto en en las provincias de Villa aclara Holguín como secretario del partido y luego como ministro de Educación Titín pero en claro ahora se abren muchos interrogantes no continuará la senda de reformas en eran por Raúl hasta donde las quiere profundizar qué margen va a tener para ello vamos a ver ahí la clave son como real como se acomoda su presidencia es que como antes no se puede gobernar sea tendrá que en las estructuras de poder existentes pues buscar equilibrios en el Ejército que va a ser fundamental en el partido pues empieza una nueva etapa

Voz 0874 37:53 yo frente no está Obama está bueno eso también marca mucho

Voz 1056 37:56 claro es que es eso ha sido tremendo porque en toda una cosa que se había iniciado que para este tipo de sucesos que vienen Cuba pues a tener unas relaciones normales con un vecino tan potente que siempre bueno pues ha estado metiendo la mano no pues ahora con contra lo ha cambiado todo nadie iba a suponer hace tres años cuando se anunció el deshielo que iba o que íbamos a estar ahora en un escenario de este tipo

Voz 0874 38:31 te iba a decir Mauricio tu que ve Bassi bienes tan a menudo tiene la sensación cada vez que llega es de que se ha perdido algo de esa Cuba que describía Ramón al principio

Voz 1056 38:42 hombre esto por supuesto Cuba hoy es totalmente distinta hoy por ejemplo está estaba con unos amigos en la calle yo ya ahí esto bares privados restaurantes privados esto hay claro esto trae más diferencias porque antes todo el mundo estaba jodido más o menos pero más o menos todo el mundo estaba en el mismo nivel similar claro pero hoy hay unas diferencias que cada vez son mayores iban a ser mayores luego entre los retos esos te te comentaba antes pues aquí en Cuba es un país que tiene como decía Ramón cosas que a hay a nivel de pobreza etcétera está mejor que muchos otros países del área pero tiene problemas en primer mundo como un envejecimiento de la población porque la gente no tiene hijos porque también la gente emigra hay un problema que es qué va a pasar con las pensiones de los de de una población cada vez más mayor esto y que hoy ese no tienen el poder económico no tienen poder adquisitivo que va a pasar pues con con la salud y con la educación que se ha mantenido pues porque en la línea maestra de la revolución pero ahora eso hay que sostener

Voz 0874 40:01 claro esas son preocupaciones que me suenan de nada no suena como muy lejanas no qué va a pasar con el futuro de las pensiones Mauricio Vicent un abrazo fuerte escucharemos una buena una

Voz 13 40:11 abrazo y nos hablamos eh

