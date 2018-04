Voz 1 00:00 los cuentos de Millás

Voz 1985 00:09 a Buyo sacarme sangre para un control de colesterol y me gusto me gusto todo salir de casa una hora extraña para mí contemplar la agitación de la gente que se dirigía al trabajo sentir el estómago vacío pues me habían dicho que no la chica de la recepción en la clínica hablaba por teléfono con algún responsable de la guardería de su hijo deduce que la estaban informando de que el niño tenía fiebre aunque ella debió de escuchar que estaba agonizando una madre angustiada por unas décimas pensé

Voz 3 00:51 les dije que no sería nada un catarro y que la fiebre era una defensa no sé dónde escuche esto de que la fiebre es una defensa

Voz 1985 01:01 pero lo repito a la mínima oportunidad la enfermera encargada de sacar la sangre llegó enseguida era gordita y jovial me pregunto en qué brazos se me veían mejor las venas Le dije que no lo sabía no suelo buscarme las venas francamente

Voz 2 01:21 pero Baricco dirigiendo no la encontramos vamos así dicho

Voz 1985 01:29 aquello en a inyectarme Grey el primer paciente de la mañana de súbito las cosas ya no me parecieron también a lo mejor lo del niño de la recepcionista era grave me pareció curioso que me saliera o me vas a hacer daño que parecía referirse más al dolor moral que al físico como si se lo preguntara a una novia a punto de abandonar me más que a una enfermera ella sonrió y me dijo que un poco de daño sí pero un poquito nada más me gusta su tono me gustó la idea de que me hiciera un poquito de daño Isère restableció el orden anterior lo del hijo de la recepcionista sería un catarro la enfermera me puso una goma alrededor del brazo ideó un par de golpecitos en el lugar preciso donde pensaba pinchar mi apareció un bulto azul y los dos son reímos satisfechos por alguna razón en vez de volver la cara decidí observar cómo penetraba la aguja en Mi cuerpo me hizo un daño que me gusto pero lo más increíble es que sentí placer al ver en la sangre eh que no dejara nunca de salir pero duró muy poco abandone la consulta en estado de trance y entré en una cafetería para desayunar zumo de naranja café con leche y una ensaimada mientras daba cuenta de todo ello fui atacado por una fantasía absurdo me imaginé tumbado en una especie de Moscú

Voz 5 03:39 Parador desnudo con el cuerpo lleno de agujas huecas la gente se acercaba a mi acción Ava un pequeño grifo tomaba una muestra de sangre sentía un placer enorme cada vez que se producía una de estas pequeñas pérdidas

Voz 1985 04:03 de esa tarde tenía sesión con mi psicoanalista le conté la fantasía de la sangre pregunto con qué lo relacionaba yo le dije lo primero que se me vino a la cabeza

Voz 6 04:20 la sangre es un trasunto de la tinta de hecho la gente introducía la muestra en un tubo que guardaba algún parecido

Voz 1985 04:30 con el de un bolígrafo

Voz 7 04:33 ir tal vez con aquella tinta

Voz 6 04:39 escribían luego poemas geniales

Voz 8 04:43 pero eso a usted a quién le gustaría escribir un poema genial

Voz 1985 04:49 sí pero no me sale me di cuenta que dije no me sale como si el poema estuviera dentro y no encontraran la forma de echarlo fuera mi psicoanalista cayó yo también permanecemos unos minutos en silencio finalmente intervino ella

Voz 2 05:20 Cristo Drácula

Voz 1985 05:31 a los pocos días

Voz 9 05:32 es volví a recoger el resultado del análisis una vez dentro del coche abrí el sobre y lo leí despacio como si fuera el primer texto que leía en mi vida

Voz 1985 05:47 como si fuera el primer texto desde la creación del universo aquella nomenclatura de hematíes glóbulos blancos y plaquetas me pareció un poema genial un poema que me hizo llorar y que escondía llegar a casa en un cajón luego Avril Lavigne telefónica busqué al azar una clínica pedí hora para hacerme otro análisis creído qué le he cogido el gusto

Voz 2 06:22 bueno