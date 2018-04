Centenario de William Holden

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 podía hacer de galán romántico o de tipo duro del Oeste un actor carismático y con gran atractivo físico pero que a la vez ofrecía muchos

Voz 0544 00:19 matices una vez trabaje como el modelo sí me decían posar en cueros delante de toda la clase Billy Wilder dijo de él

Voz 2 00:27 William Holden decía que no les actuar tal vez por eso era el actor cinematográfico ideal estaba más allá de la actuación uno nunca daban cuestionaba quién era él

Voz 0544 00:37 William Holden iba para químico como su padre pero estando en la universidad un cazatalentos se fijó en él tras verle en una obra de teatro en el campus hoy que te habías ido a Hollywood para convertirte en un granero de del cine me dijeron que tenía condiciones su gran oportunidad le llegó en mil novecientos treinta y nueve cuando fue propuesto para sueño dorado una película en la que debía interpretar a un boxeador que quería ser Mista

Voz 3 01:01 el departamento de casting de los estudios rastrea Hollywood entrevista cientos de jóvenes actores para encontrar a uno capaz de interpretar el papel protagonista la elección recae sobre William Holden

Voz 0544 01:10 los nervios de primerizo traicionar a Holden que estuvo a punto de ser despedido del rodaje porque nada le salía bien hasta que su compañera en la película Bárbara están Witt se hizo cargo del la actriz alargaba su jornada para repasar con el papel y enseñarle el oficio de la actuación así lo recordaba el propio Holden años después durante una ceremonia de los Oscar en la que presentaba un premió al lado de Bárbara

Voz 4 01:35 a desmán

Voz 5 01:37 este mes se cumplen treinta y nueve años desde que Barbadillo trabajamos juntos una película titulada su adorado yo no estaba bien porque me iban a sustituir pero gracias a este hermoso ser humano su interés integridad profesionalidad su valor y su generosidad esto está noche es el sueño dorado lanzó la carrera de William Holden que duró

Voz 0544 01:59 ante los años cuarenta Se especializó en westerns películas en las que combinaba su aspecto atractivo con sus rostro de chico duro

Voz 6 02:06 en qué está pensando en el papel que yo hago podría alguien explicarme por qué soy indispensable

Voz 0544 02:11 hasta que Billy Wilder se fijó en él y le dio el papel de un guionista en apuros que se encuentra con una vieja estrella del Hollywood Mulhouse Norma Desmond de las películas mudas era una estrella gran del cine ahora ya no lo es el crepúsculo de los dioses pues su consagración definitiva con ella Holden obtuvo su primera nominación al Oscar Billy Wilder se lo haría ganar tres años después gracias a traidor en el infierno y es que el director ya adoptó como uno de sus actores favoritos estas primera división no debes descuidar Wilder le dirigió en estas dos y en otras películas como Sabrina

Voz 7 02:52 no sé lo que le habrá dicho pero no recuerdo haberlos visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró ocupan se ha apoderado del una amnesia olvidada su compromiso de matrimonio dice que te hablo yo también me enamoré

Voz 0544 03:06 aunque William Holden ya estaba casado con la actriz Brenda Marsal Audrey Hepburn se convirtió en uno de sus grandes amores y no fue el único

Voz 4 03:15 tienes la reputación bastante exagerada que yo hago cuanto puedo por una lenta

Voz 0544 03:21 también relaciones con varias actrices como Stephanie Powers o Congrés Kelly de quien también estuvo muy enamorado y a punto de divorciarse de su esposa para casarse con ella algo que

Voz 1563 03:31 finalmente impidió el padre de creéis Kelly probablemente teoría pero ya no lo único que sé es que no puedo dejar de pensar

Voz 0544 03:44 la década de los cincuenta fue la mejor para William Holden el actor encadenaba éxito tras éxito

Voz 1563 03:49 estamos en una pared muy romántica como William Holden y Jennifer Jones en el amor es una cosa maravillosa

Voz 0544 03:55 La colina del adiós los puentes de tocó ni pic nic cebollas y ante un paso que aprendí en Los Angeles de Katherine timbre tienen

Voz 9 04:08 la ayer por Bravo

Voz 0544 04:10 en El puente sobre el río Kwai

Voz 10 04:12 el australiano algunos ingleses indios de hermanos siameses ya sino de ellos fallecieron se De Madaria de nivel de soltería de otras causas como hambre agotamiento balazos mordeduras de esas bien que

Voz 0544 04:25 pero en los sesenta Su suerte cambió los cometas Se apaga el actor tomó la decisión de trasladar su residencia a Suiza para pagar menos impuestos es de hecho molestó a los zares de Hollywood que a partir de entonces le ofrecieron cada vez peores papeles

Voz 11 04:39 hablando de este diálogo es muy buen verdad que sí claro sobre todo con una buena música de fondo

Voz 0544 04:44 Alejandro a ti misma dosis continuamente Holden empezó a trabajar cada vez más en Europa en Italia tuvo un grave problema cuando provocó un accidente de circulación en el que murió el conductor del otro vehículo estuvo a punto de ir a la cárcel ya que al parecer Holden iba bebido y es que ese fue otro de los problemas que arrastró toda su vida sigue siendo de whisky si sus problemas con el alcohol complicaron mucho su carrera llegó un momento en el que Holden se planteó dejar el cine buscar otras ocupaciones

Voz 1563 05:16 pues no lo sé de elecciones os escribo un libro o haré cualquier cosa de ésas que se hacen cuando uno se va acercando al otoño de la vida en

Voz 0544 05:24 once es el actor encontró su paraíso en África

Voz 0728 05:27 la primera vez que vi un elefante tuve claro que no podía simplemente cazarlo para conseguir un trofeo sencillamente no podía lo único que me importaba era la idea del Safari

Voz 0544 05:41 William Holden se enamoró de Kenia y montó allí una empresa de safaris fotográficos y una reserva de animales el actor se convirtió en un auténtico activista medioambiental

Voz 0728 05:50 bueno creo que me hacen las palabras para expresar lo que siento al estar aquí en este caso para trabajar en la conservación de la vida salvaje es algo que hay que vivir para poder describirlo

Voz 0544 06:11 su carrera parecía en las últimas cuando le llegó un nuevo proyecto

Voz 13 06:15 diablos pasa por deja continuar el recuerdo de los amigos muertos eran bueno por lo menos debimos enterrar están muertos quedaron muchos más atrás para hacerles compañía fe demasiado

Voz 0544 06:26 William Holden capitaneaba la pandilla de veteranos del Far West en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah esa película le hizo reverdecer laureles en los setenta rodó nuevas películas como Dos hombres contra el Oeste o primavera en otoño hice apuntó también a la moda del cine de catástrofes que llenaba sus repartos de viejas glorias de Hollywood

Voz 4 06:46 pues porque es el mejor modo que tiene un para competir en un punto de jóvenes

Voz 0544 06:51 con Network un mundo implacable en la que interpretaba a un ejecutivo televisivo logró una nueva nominación

Voz 1563 06:57 yo no sé dónde está ese loco de los ha entusiasmado a todo si usted no sabe dónde está puede que esté saltando por los tejados que es yo se ha vuelto loco no es responsable de sí mismo necesita cuidados y tratamiento ya usted lo único que le preocupa es que sea un éxito

Voz 0544 07:12 su última película la rodó en mil novecientos ochenta a las órdenes de Blake Edwards era ese over sois honrados bandidos

Voz 4 07:19 durante los últimos cuarenta años Ibiza está dedicada al libertinaje bebido alcohol como para hacer polvo doce inca adosados me he entregado a excesos sexuales que harían parecer a Calígula un Conget Feli nunca me he encontrado mejor en mi vida

Voz 1 07:38 pero al actor se le acabó la inmunidad

Voz 0544 07:39 hace unos meses después de pronunciar esas palabras en la película la policía acudió a su apartamento alertada por amigos y familiares que llevaban varios días sin saber de William Holden

Voz 14 07:49 es la Brigada de Homicidios completada con detectives y periodistas podrán leerse en las ediciones de Nano lo dirán por la radio y severa en la televisión porque una vieja estrella este cada

Voz 0544 08:01 la policía encontró su cadáver en su apartamento en medio de un baño de sangre Thomas Noguchi fue el forense encargado del informe

Voz 15 08:10 no creemos que William Holden fui al dormitorio tropezó con la alfombra al caerse se dio con la escalada de la mesilla de noche

Voz 16 08:19 los hechos se hizo una herida en la frente Hansen

Voz 0544 08:24 la autopsia reveló que ese día el actor había bebido mucho

Voz 15 08:29 quizá eso no consiguió detener la hemorragia el alcohol a los mecanismos de la coagulación había una mancha de sangre encima de un que no había indicios de que lo hubiera llegado a descolocar intentó controlar la hemorragia si hubiera conseguido llamar por teléfono seguiría vivo

Voz 0544 08:49 William Holden murió el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno a los sesenta y tres años de edad pocos meses después la Academia de Hollywood concedió un Oscar honorífico a Barbara están huy Illa actriz dedicó su premio a su amigo del alma

Voz 16 09:03 no tiene ni ese caos a este dan a esos años estuve en este escenario como querían Holden le quise mucho el hecho de menos Él siempre deseo que ganara un Oscar y esta noche mi chico dorado deseo se ha hecho realidad yo Cacho Wells