¿Quién alimenta realmente al mundo?

Voz 2 00:00 a más nada y que están más a Internet a la duda sí

Voz 3 01:00 mira alimentar realmente al mundo pregunta nuestro entrevistado

Voz 1113 01:04 la respuesta es desoladora los alimentos agricultura dominada por corporaciones trasnacionales que controlan las semillas fertilizantes los insecticidas y los productos transgénicos la mitad de las personas que pasan hambre en el mundo son agricultores expulsados de sus tierras por una política agrícola de monocultivo extensivo respaldada por el Banco Mundial y otros actores de la globalización hace años sentado la puerta de la humilde vivienda a la que vivía tras ser expulsado de sus tierras el viejo campesino peruano musitó un día llegó el progreso unos arrolló hay que recuperar la semilla de una agricultura o no

Voz 0874 01:58 ese progreso que lo arrolla todo también se lleva vidas por delante en India que su país se ha suicidado doscientos noventa y cuatro mil agricultores en quince años a causa de las deudas contraídas por los elevados costes de la producción de esas corporaciones trasnacionales son las culpables de esas muertes

Voz 4 02:14 hacen que esto Llanos Sáenz Pecos dos bodas lleno Site creo que es un genocidio porque la palabra genocidio según la Organización Mundial de la Salud es un daño deliberado contra una comunidad los agricultores y ganaderos forman una comunidad dedicada a un trabajo esencial darnos comida Gil cuando trescientos mil agricultores se han suicidado por la subida del precio de las semillas y la cifra aumenta pero la mayoría de esos suicidios son en zonas en las que se ha impuesto el cultivo de algodón modificado genéticamente cuando el noventa y cinco por ciento de la producción de algodón su monopolio cuando los tribunales han establecido que es su monopolio tiene que haber un debate sobre si esos suicidios son en realidad homicidios con un culpable pues a medida que más agricultores se suicidan que no tienen acceso a tecnologías de control de plagas porque el ochenta por ciento de sus cultivos de algodón se han visto destruidos esta temporada tiene que haber un debate sobre si son o no homicidios de los que alguien es culpable pero si esto sirvió

Voz 0874 03:15 presentar ante un tribunal de derechos humanos Uruguay

Voz 4 03:18 es es muy San Gil yo fui al cartel del día es un cartel formado sólo por tres empresas justo antes de salir de la India ha declarado en el proceso antimonopolio contra vaya por Monsanto lamentó hoy Dupont se están uniendo Ana siguiente ahí que ancha Ayna se están uniendo estas tres empresas que hacen productos químicos para todo el planeta hacen productos químicos para campos de concentración no han perdido la costumbre de hacer productos químicos diseñados para matar incluso después de que acabara la Segunda Guerra Mundial Chan por eso ocurre este genocidio cocido y los responsables de ese genocidio ID este Concilio es el cartel del veneno pero los tres miembros de ETA

Voz 0874 04:06 ese cartel como ustedes denomina sea

Voz 4 04:09 ricos gracioso que el mundo lo permite y no parece que los

Voz 0874 04:12 viernes estén muy preocupados por lo que está pasando en

Voz 4 04:15 dicen Glee delicado cada vez más los gobiernos que provenían estos son ahora gobiernos corruptos desconozco esta historia desde hace mucho tiempo en India la llamada revolución verdes implantó sólo para vender más productos químicos para alimentar al mundo pero en mil novecientos ochenta y siete yo estuve en una reunión en la que un ejecutivo de una empresa química anunció que su intención era desarrollar técnicas de ingeniería genética para reinventar las semillas han oído para redefinir el lenguaje interno de la escena ellas que dejen de ser un organismo vivo se conviertan en máquinas inventadas por grandes corporaciones allí dijo in pondremos esto en el mundo entero a través de acuerdos y tratados internacionales de libre comercio que es lo que en realidad es la Organización Mundial de Comercio preocupadas sólo por los derechos de propiedad intelectual cese fue el día en el que empecé a guardarse semillas para conservarlas ese es el día en el que empecé hablarán con el Gobierno y con mi Parlamento para garantizar que el fraude internacional de este cártel del veneno no se ve amparado por nuestras leyes nuestras leyes no reconocen las alteraciones genéticas en semillas que igual que no reconocen las alteraciones genéticas en animales en la habilidad en las plantas han pito todo esto está ocurriendo a un ritmo intenso cualquier sistema regulatorio diseñado para proteger el medio ambiente y a las personas tiene que hacer su trabajo de manera científica está pasando con el debate que hay en Europa con Glide Forsyth ronda está pasando con el impacto de las semillas modificadas en todo el mundo qué está pasando con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que se está convirtiendo en el brazo armado de Monsanto of nos enfrentamos al riesgo de la regulación total para que aquellos que saben cómo matar puedan matar sin consecuencias Temas de responsabilidad los sistemas regulatorios los sistemas para marcar límites a lo que se puede hacer los sistemas antimonopolio todo eso queda destruido Wang en ese punto estamos hoy ahora mismo en dos mil dieciocho problema global no es un problema sólo de un país no es un problema de un agricultor esto tiene que ver con el cartel formado por tres empresas que están robando la libertad de la vida en la Tierra no sólo la libertad de cualquier agricultor ese mismo sistema es el que está creando una crisis también el agricultor español les da igual porque el cartel del veneno no se dedica a proteger a la gente se dedica a vender veneno

Voz 0874 06:58 es que estamos en este momento en el que por ejemplo la administración americana en el Gobierno de Donald Trump a la gente que ha hecho lobby a favor de las grandes corporaciones es la que ahora está a cargo de esas de regularización de la que usted darle

Voz 4 07:10 da sus Virgen de esa es exactamente la crisis en la que estamos que los criminales están a cargo de la justicia y un ejemplo en el que un asesino ladrón haya dicho y uno que pueden ustedes meter en la cárcel

Voz 0874 07:27 eso es lo que está pasando estamos conversando con una Shiva que es doctora en física es activista medioambiental es autora del libro quién alimenta realmente al mundo un libro fascinante que ha publicado la editorial Capitán Swing nos acompaña también

Voz 1113 07:38 José Martí Gómez cómo estás José Javier buenos días buenos días y una Ana qué responsabilidad tiene el Banco Mundial en este en esta crisis

Voz 4 07:47 es muy interesante y yo crecí en India haciendo mi carrera de física pero no fue hasta mil novecientos ochenta y uno cuando me di cuenta de que existe una cosa llamada el Banco Mundial que extendió su influencia por todo el mundo porque es el Banco Mundial responsable de lo que está pasando que en mil novecientos sesenta y cinco cuando se impuso en la India la revolución verde el Banco Mundial jugó un papel fundamental estableciendo las condiciones en mil novecientos noventa y uno el Banco Mundial había acumulado una deuda en India de noventa billones e impuso entonces ajustes estructurales o creen que esa imposición de ajustes viene acompañada de la apertura de mercados impuesta por la Organización Mundial del comer en mil novecientos ochenta y nueve el Banco Mundial reescribió las leyes que controla nuestras semillas unas leyes que hasta entonces establecían primero que nuestras cenizas pertenecen a nuestra soberanía no pueden ser controladas por multinacionales ocres que los experimentos con semillas han de ser públicos estos de cambio con la llegada de Monsanto también con una post Verba lo que llaman las semillas certificadas esa certificación en realidad permite a las compañías ocultar Si las semillas tienen toxinas sean sido modificadas genéticamente si tienen efectos dañinos para la salud estamos totalmente en el mundo de la post verdad también el Banco Mundial ha jugado un papel muy importante en permitirlo

Voz 0874 09:19 que si la culpa recae en buena medida del Banco Mundial en manos de quién recae la solución

Voz 4 09:25 Juan copla Lombo yo creo que el problema es que se ha permitido a un grupo de instituciones antidemocráticas apoderarse de las economías y las finanzas del mundo las instituciones creadas en los acuerdos de Bretton Woods Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no son como los directivos del mundo yo estuve en el cincuenta aniversario de Bretton Woods en el hotel de Bretton Woods que ya estaban las portadas de los periódicos de aquella cumbre en la que decían Reunión de los directivos del mundo lo sabían que estaba llegando una colonización sabían que muchos países iban a ser libres así que el Banco Mundial y el Fondo Monetario idearon un sistema para mantenernos esclavizados mediante la deuda mediante los intereses que nos cobran por cada dólar que el Banco Mundial ha prestado las multinacionales han ganado tres dólares se infiltraron en los gobiernos se infiltraron en la sociedad IES es el origen de la crisis de la democracia alimentaria de la democracia

Voz 3 10:27 que aquellos que la han causado no tienen que asumir ninguna responsabilidad

Voz 5 10:33 no consultan con nadie nuevo trenes sólo y no

Voz 4 10:37 ponen dichos en ponen cosas de tal manera que las semillas que generan productos para alimentarnos se han convertido en productos financieros que generan beneficios para los tres miembros del cartel del que hablaba para cuatro países que son gigantes comerciales para tres productores comida basura esté desde luego no es un sistema alimentario que pueda servir para cuidar nuestra salud o la salud de nuestro planeta

Voz 1113 11:03 a la empresa norteamericana Monsanto es responsable de que hayamos pasado de era como escribe usted en su libro de la libertad de las semillas a la dictadura de las tenía

Voz 4 11:15 has no tanto reconoció en un discurso en mil novecientos noventa y cinco de su representante ítems NH que había podido definir un problema cual pues que los agricultores guardan conservan semillas cuál es la solución que ellos proponían para ese problema Emma prohibir a los agricultores guardar esas semillas siente para eso pusieron en marcha el sistema de patentes web NH dijo nosotros somos al mismo tiempo el paciente y el médico que diagnostica la Ozil lo que hicieron fue imponer lo que en realidad es una enfermedad las patentes de semillas hicieron que las semillas modificadas genéticamente fueran obligatorias porque sino se imponen sus semillas no cobran derechos como dueños de la patente los aumentos de cultivos de Javi o de maíz genéticamente modificados tienen más que ver con las patentes los beneficios tanto que con una decisión democrática de los pueblos

Voz 0874 12:16 por eso el noventa por ciento del maíz que se cultiva que es para crear combustible es para alimentar a gente que pasa hambre

Voz 4 12:23 es la razón por la que puse ese título a mi libro es bien alimenta realmente Dios no es porque no hay un sistema regido por la industria agroalimentaria no hay un sistema regido por la industria agro química lo que están haciendo es crear productos financieros el noventa por ciento de las plantaciones de maíz y soja están destinadas a biocombustibles o alimentación de animales y están convirtiendo a los agricultores que son los grandes trabajadores del mundo que cuidan y trabajan con las para cuando el soul con el agua los están convirtiendo en consumidores de toxinas letales y ahora quieren convertirlos en consumidores de conocimiento quiero saber cómo es la soja que cultivo Monsanto me vende la información quiero saber cómo afecta el tiempo cultivo Monsanto me ven de la información están también comprando todas las empresas de recopilación de información igual que nos decían que no alimenta vamos con veneno ahora les alimentan con información yesos el fin del conocimiento en las manos de los agricultores el final del conocimiento sobre una alimentación sana para los ciudadanos del mundo

Voz 1113 13:34 sabemos lo que es el cultivo de la tierra pero que es el monocultivo malamente

Voz 4 13:40 el cachorro si el monocultivo de la mente es ser incapaz de ver en la tierra de la biodiversidad de los cultivos pequeños en sus bosques de sociedades no ver que somos una diversidad de razas de religiones de géneros ese monocultivo de la mente bloquea la diversidad y peor aún convierte a la diversidad en un enemigo que ha de ser exterminado Green por qué existen herbicidas para exterminar todo lo que sea verdes porque hasta el apoyo a los supremacía estas blancos en todo el mundo por ese mismo monocultivo de la mente

Voz 0874 14:19 es una buena manera de llamar a esa estrechez mental el monocultivo de la mente hablando usted de la comida basura si alguna vez les dejaran no sé montar una especie de tarima en un en un restaurante de comida basura se me ocurren muchísimos Sara pero no voy a mencionar ninguno in explica gente lo que está provocando al comer ese tipo de comida que les diría

Voz 4 14:41 Chema expiren se lo primero que haría sería compartir con ellos mi experiencia hay explicarles por qué considero que lo que están haciendo no merece ser llamado comer mil lo que están comiendo merece ser llamado comida no merece ser comidos se lo explicaría cuál es la huella ecológica que deja eso cuál es la huellas que dejan la salud compartiría con ellos esa película llamada Super size mi en la que un hombre se alimentó durante un tiempo Vida de McDonald's y filmó lo que ocurrió con su cuerpo la obesidad es un problema está explotando en el mundo entero problemas de diabetes de cáncer muchas enfermedades crónicas que no pueden estar provocadas por otros factores como infecciones están provocadas por cómo comemos fondo baby de alguna manera las peores enfermera ya desde el mundo están causadas por la industria de la mala comida de la comida basura comida producida con químicos y procesada industrialmente y creo que esto es una tragedia así yo vengo a esta emisora les pido un zumo de naranja fresco seguramente es imposible conseguirlo por la comida fresca y sana es cada vez más difícil de conseguir porque la comida basura es tan fácil de conseguir porque las leyes fiscales y políticas escriben a favor de ese tipo de comida decía Le doy una cifra muy se llama este año los agricultores de mi país han cultivado patatas Adrià es rupias por cada bolsa de cincuenta kilos Pepsi vende patatas fritas a veinte rupias por bolsas de cincuenta y dos gramos es una diferencia de un veinte mil esa es la razón por la que los agricultores están en crisis Ésa es la razón por la que estamos condenados a comer comida que no merece ser comida

Voz 1113 16:31 tanto enfermedades como afectan a la salud los fertilizantes insecticidas

Voz 4 16:36 pues esos fue lo primero que hace los fuerte el antes es empobrecer el terreno nuestras investigaciones demuestran que los terrenos cultivados de manera orgánica tienen un cien por cien más de nutrientes los fertilizantes han provocado un declive de un veinte por ciento los nutrientes de la tierra los micro nutrientes están desapareciendo el zinc y el magnesio porqués pues porque los organismos que los generan están siendo eliminados están haciendo plantas vulnerables que se ven más afectadas por hongos y plagas para que los agricultores necesiten más fungicidas más herbicidas y todo esto es lo que nos da el sistema alimentario tóxico que tenemos no necesitamos fertilizantes químicos son parte del problema de las emisiones contaminantes Pina Bausch el óxido nítrico es trescientas veces más letal en el medio ambiente que en el monóxido de carbono hilo producen los fertilizantes Jet nuestros océanos se mueren nuestros peces se mueren porque se están creando zonas de muerte por los restos de el antes que llegan a llamar yo creo que como humanidad ha llegado la hora de que nos paremos a pensar en lo que hemos hecho en los últimos cincuenta años con el planeta con nuestra salud y con nuestros agricultores baremo nos busquemos alternativas en dos mil dos se hizo una valorar donde la tecnología agrícola en la conferencia de Johannesburgo que estableció que ni la agricultura química ni la revolución verde ni las organizaciones de modificación genética pueden alimentar al mundo sólo la agricultura ecológica la ecología puede producir más alimentos mejores alimentos y por supuesto más nutritivos los datos están ahí somos rehenes a unos pocos gigantes nos impiden tomar decisiones correctas no nos dejan hacer la transición que tenemos que hacer

Voz 0874 18:33 está muy bien esa idea de intentar poner el mundo en pausa y valorar lo que hemos hecho en los últimos cincuenta años pero quién tiene la capacidad de hacer eso un nuevo líder internacional de alguna de las grandes potencias o tiene que llegar de la gente del pueblo

Voz 4 18:50 sí yo creo que cada uno de nosotros tiene esa capacidad de somos seres conscientes somos seres inteligentes libres luego haber un líder milagroso la mayoría de los líderes de hoy en día necesitan el dinero del uno por ciento de sus cerebros están secuestrados por los mensajes de los lobbistas los líderes locales eso sí los líderes regionales si los líderes nacionales esos cada vez se dedican más a ganar elecciones gracias al dinero que financia su victoria y que procede del uno por ciento un tiempo en que descubrí lo mucho que las organizaciones agrícolas están haciendo porras otros produciendo comida que ahora me doy cuenta de que el interior de microorganismos que tenemos en nuestro estómago en nuestro sistema digestivo se han convertido en seres inteligentes que nos están diciendo que estamos Fernando tenemos que escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo quién llevará a cabo ese cambio cuando recuperemos extra inteligencia la inteligencia libertad para Scott Pedro de ahí viene la palabra inteligencia lenta le GRE empezaremos a tomar decisiones y parte de ese proceso es entender que trabajando juntos como sociedad en democracia y con solidaridad tenemos que crear un sistema que sea bueno para los agricultores para los consumidores para el futuro

Voz 1113 20:14 la sabiduría donde las mujeres de los agricultores que dominaba en la técnica de la agricultura de muchos productos ha sido aniquilada por la industria qué papel juegan hoy las mujeres de los agricultores

Voz 4 20:26 es la así si hoy no se ha destruido todavía la ultimas tenemos ya si la comida real no ha desaparecido sino se ha destruido el conocimiento sobre cómo profesar la comida es que a pesar del asalto las mujeres han seguido haciendo agricultura real me han premiado por mis trabajos con organizaciones de mujeres agricultoras en terrenos muy pequeños las mujeres produce más alimentos a través de la diversidad el cinco por ciento del terreno de Nigeria produce la mitad de los alimentos son esos campos en los que no están dando el setenta por ciento de la comida que nos alimenta pero lo más importante es el hecho de que las mujeres sean dedicado a salvaguardar el conocimiento y las semillas para la agricultura ecológica Walk Five Melián trabajo con una red de cinco millones de mujeres en defensa de la soberanía alimentaria en la India es una red global caracterizada por la diversidad y uno de los grandes ataques que sufren no es sólo el intento de convertir en legales las semillas locales sino convertirse en en ilegal cualquier alimento artesanales no tiene que fábrica es vuestros propios casos no no no podéis hacerlo porque no es seguro y no exigía indicó que no recuperar la idea de seguridad como algo que significa que sabes lo que haces te preocupas por ello es nuestra sea contra las industrias gigantes que nos traen sus alimentos procesados por máquinas aseguran los cierran la prensa de aceite en mil novecientos noventa y ocho empezaron a extender los cool vivos modificados genéticamente decirnos que no podíamos hacer ni nuestro propio aceite a no ser que tuviéramos un laboratorio dos químicos en nómina picos de todas la esta idea industrial de la seguridad se impone sólo con el objetivo de distribuir la comida real y contra eso tenemos que luchar en todos los sentidos la comida local y artesanal a partir de semillas reales que nos dan una alimentación real no están a favor nos han olor micro nutrientes eso es lo que debemos de reclamar las mujeres son las que alteran esa reclamación

Voz 0874 22:39 estoy seguro de que mucha gente entiende ese mensaje pensando en los productos que consume y que de repente descubren que tienen un sabor que ya casi no recordaban cuando son productos cultivados de manera loca la verdad es que es una delicia escuchar a banda Danai escuchar su mensaje y la intensidad con la que lo pronuncia hilo a defiende yo yo me pregunto si al final es luchar contra los elementos no no se cansa Fay

Voz 4 23:04 sí definieran lo que hago como una lucha probablemente hoy estaría desencantada allí más agusto a mí lo que me mueve es el amor el amor por la diversidad en este planeta el amor por la verdad por la gente con la capacidad de cuidar de los temas más la humanidad por la tierra eso es lo que me da la energía por supuesto

Voz 0874 23:27 en ese proceso me tengo que enfrentar a estos gigantes tóxico

Voz 4 23:30 pero no me cansan porque no me cansa

Voz 0874 23:33 a las distracciones de Chiva que es doctor en Física esta activista medioambiental es autora de libro que de verdad recomendamos encarecidamente quién alimenta realmente al mundo

Voz 6 23:43 publicada por la editorial Capitán Swing hice alguna vez bandada está en sus dando una conferencia vayan haberlos pero merece la pena de la pena escuchar lo que dice gracias por venir pantano hizo futuro Hussein hasta luego José luego Mago de

Voz 7 24:00 a mí no nos va a dar y no puede no esto no va maricón Clive Owen