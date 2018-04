Aura Garrido, el sueño de ser actriz

Voz 2 00:00 yo desde pequeña mi primer recuerdo siempre ha sido ser actriz siempre siempre siempre desde muy pequeñita tenía una vocación de de ser actriz en Gil Pérez Burrull Maria folk sí

Voz 0022 00:19 bueno quizá me plantee mucho antes de ser actriz porque todo el mundo te decía que era un sueño improbable no por no decir imposible que hay como alguien normal como tú ibas a convertir de nuevo

Voz 2 00:29 qué te dijo tu madre cuando le dijiste que querías estudiar que había perdido Suecia más o menos lo mismo con ella sólo se puede hablar de maridos hijos de la moda de París es difícil encontrar una mujer con la que hablar de arte política o cosas importantes

Voz 0022 00:41 yo estudié había piano muchos años parecía que me iba a dedicar a eso sacaba muy buenas notas me interesaban varias cosas y entonces me plantea como muchas opciones y al final lo que más me gustaba era actuar hay un día a mi primo yo estaba con la cabeza con bombo gana Sadr me como lo que te gusta es actuar

Voz 3 00:58 no conocéis los sonetos de gran Garcilaso sois siendo mujer sorprendente además de cosa

Voz 0022 01:05 sí bueno pero claro pues intentarlo sino ciertas nada sino pues no en no sale pues bueno pues ya está pero al menos que lo haya intentado

Voz 0022 01:20 planes para mañana fue mi primera película y de repente fue una película que ya dentro de ser una película pequeña fue muy grande porque estuvimos en Málaga que eran primer festival Mi primer premio primer todo fuimos a los Goya mientras demasiadas mucho

Voz 6 01:36 mejor al natural que pues la hueca tenía miedo de que tuvieras la cara llena épico

Voz 0022 01:40 yo de que fuera son pederastas a Santa años me parece que hemos tenido suerte no a partir de ahí vinieron muchas oportunidades me abrieron muchas oportunidades laborales profesionales Si es muy bonito y luego esto con fue también otro salto muy fuerte pues por lo mismo porque además sigue un patrón muy similar nos fuimos a Málaga luego C2 al Goya oye que que

Voz 2 02:01 no no que que no me veáis no me voy a intentar estar negra pero lo que te va a acostar tú haz lo que tengas que hacer Gemma gracias pedazo de hacer cosas que no quiero quedarme pero tú te has vuelto loca e intentando hacer lo que quiera yo tengo

Voz 0022 02:17 densa inmensa inmensa suerte de que desde el inicio de mi vida profesional yo he sido actriz desde que sido independiente económicamente Solbes y la actriz

Voz 2 02:27 ya sabes que soy más de libros que de películas muy bien yo Ximo por la vida sin haber visto Bertín

Voz 0022 02:31 esto creo que es rara avis total en en mi profesión proclame aparte de los actores no pueden vivir de su trabajo me siendo increíblemente afortunada ella que Dios está apostando

Voz 2 02:43 había mirado como él

Voz 0022 02:45 asusta obviamente porque sé que no va a ser siempre así pero es una gran suerte quizá por eso no no ha terminado de sentirme que solamente puedo ser esto o que solamente soy esto o que si no se actriz no soy nada enhorabuena excelentes

Voz 6 03:02 yo señor Scott ha regresado a los Estados Unidos

Voz 2 03:06 Justo a tiempo para empezar a rodar con la muerte en los tacones tal lo partidos

Voz 0022 03:10 nunca antes si hay momentos que la parte más industrial de la profesión negando la parte más laboral te absorbe OT o te condiciona o te ponen en unas situaciones concretas las prosaicas y más a veces desagradables e incluso pero sí hombre por una razón u otra por alguien con quién trabajo por un papel por el por una película que veo por una obra de teatro que veo hay algo que me reconectar con la esencia de porque quiero ser actriz y que la devuelve las ganas si el interés por esta profesión donde amenace es

Voz 2 03:50 una de las actrices como que a mi más me miran

Voz 0022 03:54 me han traído hasta aquí ha sido Elena Anaya porque recuerdo ver la primera que vida ella fue familias me acompañan toda en inglés las pelas estoy yendo dos años a clase interpretación con un diccionario en la mano los entró que va piensan que a lo que quita madre hubo algo que me que me fascinó muchísimo en Melle alguien cómo trabaja hay y que me me acompañó mucho a lo largo de mi vida también en mi casa se veía mucho cine clásico ya a mismo me gustaba muchísimo Maureen O'Hara por ejemplo quieto hispano sonda hija en un mundo en el que los papeles sociales que nos deja buenas mujeres estaban muy limitadas de muy bien O'Hara era pirata y eso era lo que a mí me gustaba yo quería coger una espada y coger un arma y subirme arriba pirata y navegar los mares y vivir una vida de aventuras no tengo mis bailarines de la aorta

Voz 9 04:53 si te visto los de vuestra calaña bailando al viento como una manada de gansos y Gossos bebé también donde está mi padre decírmelo disparó a mí es lo que más me gusta de mi trabajo

Voz 0022 05:03 investigar experimentar e ir variar y probar cosas nuevas y entender a gente diferente no como todas a parte del reto es lo que más me gusta y tengo la inmensa suerte de que de que me han llegado proyectos y personajes que me han permitido es sólo una variedad de una y unas probar diferentes cosas

Voz 8 05:23 en el paro

Voz 0022 05:35 hasta el final cuando cuando te metes una profesión así artística en hay un impulso creativo y hay hay un impulso de contar historias que quién es transversal a todos los oficios de este tipo

Voz 2 05:49 estoy segura que no futuro las mujeres podrán hacer lo mismo que no

Voz 0022 05:51 así como es es una forma no pero pero bueno que es que es más o menos factible que saltas de una cosa otro que pueda interesar experimentar e investigar por otros Sirte a ver si esto te interesa más

Voz 2 06:03 eso tu mundo se queda pequeño Egina

Voz 0022 06:07 eso sí lo podemos solucionar yo no me en el que ahora mismo no lo pienso pero tampoco me cierro la puerta a nada porque no sé que me va a deparar el destino que voy a querer hacer

