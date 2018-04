Tigres de papel, la película de los comienzos

Voz 0229 00:00 a finales de mil novecientos setenta y seis un joven arquitecto madrileño llamado Fernando Colomo financiaba sus primeros cortos con el poco dinero que ganaba en su profesión sabía matriculado en la Escuela Oficial de Cine en la rama de decoración y un día decidió escribir el guión de lo que pretendía fuese su primer largometraje

Voz 1 00:23 sabía que te crees que calladito te lo tenías eh estriba

Voz 0229 00:27 para financiar esta película creó en régimen de cooperativa una pequeña productora vendiendo participaciones a sus amigos y parientes a los que además saboreaba pidiéndoles prestado sus pisos y apartamentos para poder rodar los interiores

Voz 1 00:40 dijo ella está altamente están pequeños en un pelín más grande si tuviera una habitación más sería suficiente

Voz 0229 00:46 en fin no sé si ya no veremos unos meses después estrenaba la película en cuestión se practica de papel

Voz 1 00:52 no a nuestras lo que son los Tigres de papel el imperialismo y las fuerzas reaccionarias son tigres de papel es una frase lema el título

Voz 0229 01:02 sí efectivamente era Tigres de papel y aunque en principio parecía una película inclasificable significó el nacimiento de un pequeño subgénero dentro del cine patrio en la comedia madrileña subgénero del que muy a su pesar Colomo se convirtió en su principal representante

Voz 0633 01:17 o sea yo intente hacer algo totalmente distinto y desde luego creo que lo conseguí porque no quería que me encasillada en un tipo de cine y a pesar de eso creo que me encasillarse con lo cual es imposible

Voz 2 01:28 el el encasillamiento

Voz 3 01:33 Ibiza vamos juntos compaña ambos juntos compañía eh

Voz 0229 01:41 la película era el retrato de un matrimonio separado de progres durante la Transición

Voz 1 01:45 L

Voz 4 01:47 hombre casado

Voz 1 01:49 hola buenas para un hijo de cuatro años vengo fáciles conmigo

Voz 0229 01:57 entorno a la pareja acreditaban una serie de personajes muy típicos de la época

Voz 5 02:01 la que el piso de arriba con la entendido muy bien porque tenían Lennon las más o menos que están unidos y que necesitan una cancele vamos

Voz 1 02:08 no

Voz 0229 02:09 al clima político que se vivía entonces en añadían unos cuantos conflictos sexuales y romántico

Voz 1 02:14 sí sí estoy en contra de nosotros me parece muy bien que vamos a acostarnos son así porque si ha visto no me acuerdo que tontería eso es que no tiene ser decir que no tiene nada que ver yo lo tengo muy claro que aunque yo me cueste contigo lo voy a saber si estoy enamorado de tío no sé unir la teoría lo practiquen llegar hasta el final es lo que dice el marxismo leninismo

Voz 0229 02:36 pero la trama en Tigres de papel era lo de menos lo que de verdad importaba eran los diálogos que revelaban las actitudes compartidas por los jóvenes de la época

Voz 1 02:44 en la torear por la Gran Vía como uno a aquel tipos hasta inglés habían verbal tráfico iban todos a los gritando amnistía a libertad todos igual parecían como borregos yo creo que los borregos serían los otros porque estos al menos se manifieste

Voz 0229 02:58 con un tono y un estilo muy diferente al de asignatura pendiente Garci otra de las películas más representativas de la Transición Tigres de papel se empapada de una fina ironía reflejaba los cambios las contradicciones personales los sueños e ideales que vivía los jóvenes Progrés durante aquellos años

Voz 1 03:14 quería hacer una pregunta que es para vosotros la libertad libertad libertad pues poder elegir respetaban los demás para mí la no

Voz 0229 03:25 la todos igual que en la película no podían faltar las peripecias típicas de la época la pega de carteles

Voz 1 03:32 mira hace encadena primero embadurnado luego llegaba otro tipo en el cuartel y luego vuelve y otro con la brocha irá paralizarlo y ya está

Voz 0229 03:39 las manifestaciones con sus cargas policiales

Voz 6 03:44 entonces me encima sin tomar muy pequeño que estaba por ahí y entonces estamos solos porque pensamos que las entonces ese tío se puso a cantar también lo que es lo que

Voz 1 03:56 sí por supuesto los mítines coño mañana tenemos el mitin que se suelen meten un mitin que hayan Villaverde por la campaña electoral

Voz 0229 04:04 Colomo llegó a meter la cámara en uno de los muchos mítines que se celebraban por entonces

Voz 7 04:08 cuando hablar de unidad de la patria cuando vivía Franco entendíamos muy bien lo que era era la cruzada era la guerra era la muerte del pueblo entonces la rechazamos de plano no estábamos tocáis aparte

Voz 4 04:21 ya que delitos como mercenarios alemanes italianos y Moro no vamos con esa

Voz 0229 04:27 mitin de unidad popular al que acuden los personajes

Voz 8 04:30 era un mitin renal del candidato José Torres

Voz 0229 04:32 que se rodó con los actores mezclados entre los asistentes en el reparto de la película y actores como Joaquín Hinojosa Emma Cohen Miguel Arribas au Félix rota ETA pero sobretodo significó el debut en la pantalla de una de las actrices fundamentales del cine español de las últimas décadas Carmen Maura Juan Fernando lo primero turco con cortometraje

Voz 9 04:59 que se llamaba por rutas imperiales y que nos quedó muy bien por cierto fue de los primeros con los yo la primera película de Mi vida la hice con Fernando porque Pepi como dio mucho tiempo me pilló varias películas pero mi primera primera película fue Tigres de papel fue con Fernando

Voz 0229 05:16 Carmen era una actriz de teatro que de vez en cuando intervenían algunos Estudio uno de la tele y allí conoció a Pilar Miró que le presentó algunos compañeros de la Escuela Oficial de cine entre ellos a Fernando Colomo entonces empezamos a tratar a la película se rodó con un presupuesto ínfimo de nueve millones de pesetas y en menos de tres semanas la economía de subsistencia contagió al estilo rodando con sonido directo largos planos secuencia para que el montaje fuera después sencillo el horario de trabajo era de ocho a tres porque de esta forma se ahorraban pagar las comidas Carmen Maura estaba convencida de que la película era un desastre no la quería nadie

Voz 10 05:54 lo que pasa es que yo nunca he tomado como un riesgo trabajar con con alguien desconocido eso lo pensé siempre desde que empecé no es demasiado riesgo porque si hace salvo con alguien desconocido que es malo no lo dudé ni Dios

Voz 0229 06:07 pero sí que se vio incluso fue seleccionada para el Festival de San Sebastián en su sección Nuevos Creadores Colomo estaba convencido de que había rodado una película seria profunda al estilo de Antonioni y con una fuerte carga ideológica

Voz 11 06:20 ni la cosa ver hay una mayoría a minorías la gente que tiene contó en todos los medios de producción el arte la cultura etcétera y además que a través de los medios de comunicación de masas controlados por ella se caigan ideologías que controlará los criterios

Voz 12 06:33 no claro que sí desde luego mientras

Voz 1 06:36 qué tal la vida de los demás yo creo que hay que hay que respetar todas

Voz 12 06:38 las ideas pero en su proyección en San Sebastián de esquí

Voz 0229 06:41 murió con asombro que el público se partía de risa con los diálogos y con los personajes personajes a los que se vería por primera vez haciendo algo tan subversivo hasta entonces como fumarse un puro

Voz 13 06:52 no yo no lo notó mucho como no hablo muy poco que la que te has ido pero si es que no se ha tragado pero esto fumando sí pero es que no he aprendido más a salir

Voz 0229 07:05 durante la predicción Carmen miraba atónita al director pero éste le dijo tú cállate Judith que es una comedia y a partir de entonces como tal se promocionó como decíamos antes los críticos usaron desde entonces el término de comedia madrileña para referirse a

Voz 15 07:26 películas como Tigres de papel es decir comedias

Voz 0229 07:29 las protagonizadas por jóvenes y ambientadas casi siempre en Madrid que el propio Colomo siguió en esta línea con su siguiente película protagonizada de nuevo por Carmen Maura

Voz 1 07:38 qué hace una chica como tener un sitio como este

Voz 0229 07:42 después rodaría otras también catalogadas como comedias madrileñas como la mano negra o estoy en crisis Fernando Trueba aportaría al género opera prima gorda Miguel Ángel Díez de fresa limón menta o José Luis Cuerda su debut como director con pares y nones pero el fenómeno no duró mucho la fórmula se agotó

Voz 15 08:01 rápidamente sobre todo cuando se produjo el salto generacional los jóvenes progresista la transición dejaron de serlo

Voz 16 08:08 yo siempre creía que estaba haciendo la generación de los jóvenes cuando los jóvenes tenían treinta años cuando las jóvenes ya estaban casi en los cuarenta deja Brian ya no somos jóvenes entonces he pegado en cambio digamos que en dirá como a Mis hijos no le puedes decir qué problemas tienen Mis hijos ahora Iker lo que les pasa no jugaré

Voz 0229 08:25 dos años después de su estreno Tigres de papel es una película que se conserva sorprendentemente bien muchas de las cosas que vemos en ella no resultan bastante actuales

Voz 17 08:34 que todo el mundo me da pánico considera que soy licenciada en que se define como eres tú es licenciada claras sin parar pero que es la vida no se entera que no trabajo no tienes que antes de El Pardo

Voz 0229 08:45 pero sobre todo hay que verla como lo que es el testimonio de una época llena de ingenuidad y anhelos juveniles de la que también el cine dio cuenta

Voz 0633 08:52 bueno hay que verla pues como dentro de de la época en que se rodó el año setenta y ocho es el principio de la democracia una época de transición y la película pues nos hablan poco de lo que era que el mundo no era un poco el mundo al revés no en donde digamos digamos los valores es como un considerados oficialmente como correctos pues en

Voz 2 09:13 calidad eran de una cierta

Voz 0633 09:15 calidad y sin embargo digamos los personajes marginales pues tenían un código ético que que ya hubieran querido para sí mucha gente no