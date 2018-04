La suegra de Broncano y la sopa de ajo

Voz 0187 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:16 yo supongo que entre la muchedumbre entra entre esa marabunta de Personas Sin destino aparente lo votantes acaban en primar pero bueno debe estar externos

Voz 0470 00:24 esto corresponsal en la Gran Vía que es David Broncano cómo estás David buenos días Javier pues como siempre los informando informando como siempre si estoy siempre pintando un óleo que refleja España si si si bien es un retrato social

Voz 0874 00:36 al escalador en inglés

Voz 0470 00:39 eso yo yo esta sección no la incluiría dentro de la radiofonista sino dentro de lo pictórico porque cada día es arte es arte sí sí sí pintamos un bueno no sé si uno le un Acuarela

Voz 0874 00:50 improvisada muchas veces improvisada por ejemplo improvise hemos una cosa Abelló yo yo te voy soltando palabras

Voz 0470 00:56 si tú me dices lo primero que te viene a la cabeza vale perfecto

Voz 0874 00:59 Ignatius

Voz 0470 01:02 huelva Rogers que tengo problema perdona es que si yo lo primero que siempre en mi cabeza lo primero que tengo a Roger Federer ya ya ya ya lo Mela otra vez otra vez que voy a buscarlos segundo en la año

Voz 0874 01:13 Ignatius

Voz 0470 01:17 vuelva belleza

Voz 0874 01:20 qué jeta tienes

Voz 0470 01:23 bueno lo primero que me sale sí sí sí no yo soy honesto mi sentimiento que sí que sí

Voz 0874 01:28 y es que además yo creo que algo a todo el mundo se le ocurre la misma palabra no

Voz 0470 01:31 belleza

Voz 0874 01:32 no sé de qué estamos hablando de estamos hablando

Voz 0470 01:35 usted no es el tema que vamos a hablar

Voz 0874 01:37 hablamos de suegros a de suegros es verdad vale vale de relaciones entre entre sus suegros seguro si yernos y nueras no

Voz 0470 01:45 hoy hoy vamos a a puro costumbrismo

Voz 0874 01:48 total si si no va por nada porque no ha pasado nada en la vida social española que haga pensar no no quiere que las giras fuera si no estuviera estudio

Voz 2 01:56 el dirigente Tierno estando

Voz 0470 01:57 fíjate que te juro que ahora tú siempre implícitamente siempre son Layos no siempre hace benditos fíjate que me acabo de dar cuenta ahora perdona vale vale no no no pensar nada vale suegros y

Voz 0874 02:09 nación con números y yernos y nueras no

Voz 0470 02:12 vale vale pensaba que estaba despegado de la realidad pero vale así que el perfil es pues es uno de los dos colectivos yo creo pero eso parte mientras bueno entre los quince y los no tan años todo el mundo

Voz 0874 02:25 bueno yo creo que no de los veinticinco para abajo es difícil que pille son yerno a una nuera

Voz 0470 02:31 bueno hombre bueno sí ahí pero pero pero requiere es un contrato no no es necesario que estén casados pero entonces a partir de la gente se empareja con catorce años Javier a ver qué te crees oye

Voz 0874 02:42 me refiero a una cosa ya cuando cuando ya tienes que convivir un poco más no cuando tienes que hacer cumpleaños Navidad este tipo de cosas que ya se unen puede sumen

Voz 0470 02:51 vale que ves por ahí eh aquí hay dos chicas altísimas les pregunto por su condición de altas hola os puedo preguntar para cosas que Wii Speak English a ver les pregunto en inglés

Voz 0874 03:05 en adelante

Voz 0470 03:06 que euros Talking About

Voz 3 03:10 no sé si soy de esas son hablando Javier Floro Layton no estuviera pues ahí va él hay muchas más piezas Viñas

Voz 0470 03:25 de Wikipedia pecho fruto me he leído la página Wikipedia o que hubiera Talking About Relations It's between You lo

Voz 3 03:33 buenos días vamos a tenéis sólo uno no es nada adiós avión observen Cinia fabular yo

Voz 0470 03:44 vamos bien siete Anjou aquel frenaba a Javier no no no saben del tema por otra cosa no despide este teléfono porque parece que hay un tú sí sí seis ahí inútiles Báez era muy amable la verdad altísima pero mucho

Voz 0874 04:11 pero eh

Voz 0470 04:12 cero cero cero cero si no hay otra manera definirlo más que merece pero pero eran simpáticas y auditiva mente si ésta no sé si tú que no te daban buena sensación

Voz 0874 04:22 sabes que tienen una cosa que a mí me gustó mucho la radio es que se escuchaba su sonrisa

Voz 0470 04:26 sí efectivamente yo es que siempre voy buscando pintar cuadros sin retratar sonrisas un artista un artista pero aporta algo favor vale vale demasiado jóvenes se podía coger por ejemplo porque ya en era no

Voz 0874 04:39 sí sí suyo

Voz 0470 04:41 eh dime si me equivoco Javier lo ideal sería tener a alguien que puede ser la piedra angular de esta relación que tuviese nuestros suegros claro claro claro que haya pasado por las dos condiciones vitales sea actual o que lo sea actualmente sí sí sería mientras tanto a buscarlo no quiere hola perdones Señor Señor de la maleta hola cínicamente te interpelado como señor de la maleta pero es que no tenía otra forma pero que no es un señor a mis ojos con una maleta con una maleta está muy bien su segundo sí sí sí es donde les dijo que te voy a venir aquí

Voz 4 05:16 yo hacía argentino vivo acá ya digo el vivo en León pero el argentino

Voz 0470 05:21 de que la frase de todas partes soy a todas partes

Voz 4 05:23 Argentina no no Sergio y ciudadano del mundo vivo hace veinte años

Voz 0470 05:28 a Madrid y León recuerda cincuenta objeto el objeto estamos hablando de las relaciones entre suegros y suegras y si no eras buscando a alguien que tenga números y nueras suegros y suegras eso veces tu casa

Voz 4 05:43 un hijo de quince uno de tren tiene una si tengo no era de un ratito eh tú eso suegra porque me acabo de divorciar vaya bueno pero pero tu suegra sigue viva ha sido digo es una maravilla era como una madre me caso nada que ver con el estereotipo general

Voz 0470 05:58 muy bien sí sí sí divorciar y tu suegra sigue viva sigue siendo tu sueño de alguna manera se equivocan

Voz 4 06:03 es esta mujer va a ser para siempre y una especie de tía no es el estilo de este de la suegra ya ya ya ya está me veía venir primacía arroja la murciana ese arroz que Narros exquisito una murciana a la murciana

Voz 0470 06:22 es es como la paella pero mágica todo bien Javier en contra lo que estaba buscando eh

Voz 0874 06:28 cuando yo yo yo creo que no lo contrario

Voz 0470 06:31 no porque tiene suegro ahí tienen nuera como como dice

Voz 0874 06:34 de Trump la vida es conflictos novelas conflicto no me da nada

Voz 0470 06:37 vale es verdad que estamos buscando pongo conflicto con tu suegra es una balsa de aceite y continua

Voz 4 06:42 los roja

Voz 0470 06:45 sí pero no es el conflicto

Voz 4 06:47 es ha sido una fricción constante con mi hijo con la vida de de toda la vida lo tiene loco y entonces yo no participo viven en Canarias no participo de eso pero obviamente no me gusta claro no te gusta tu número no no no me gusta que tengan esa fricción constante apostando no jugó a nadie es crees que puede haber una mejor

Voz 0470 07:06 día de tu relación con tu nuera

Voz 4 07:09 hombre por supuesto tú pones de tu parte porque también hay que hay que querer hombre por supuesto no Si yo te digo que yo no tengo una un problema personal combinó era que se lleva mal con mi hijo lo tiene loco estoy loco mi mi problema es que ellos dos quizás son maravillosas personas pero separado no junto entiendes lo que te quiero decir supongo que tengo ninguna manía ella pero entre ellos dos están jodidos supongo que tu nuera al saber que tú quieres que no esté con tu hijo

Voz 0470 07:34 pues no lo hará gracias a esa mujer que eso puede ser tu haces activamente cosas para que no estén juntos no desde luego bueno pues te deseamos que sigas pasando por la maleta que te vaya todo bien bueno no saludo cortés el micrófono yo estoy una cosa que estamos en directo

Voz 0874 07:50 diré que las cortado siga no tiene claro

Voz 0470 07:52 pero dónde está la edad que hacer Gasset y dos aquí en esta esquina aquí pensaba que les XXXII pues justo aquí porque yo he tendido mis es verdad pero es que vas a la radio pero

Voz 2 08:07 ah vale vale vale vale vale disfruta pero con quién quién va solo Marcelo con una maleta va a vender con una maceta

Voz 0470 08:14 se va a llevar Titadyne

Voz 2 08:16 sí está un poco de miedo

Voz 0470 08:18 es que me lo ha dicho me lo ha dicho a donde están las cosa al exterior

Voz 0874 08:46 según los últimos datos del CIS el treinta y cinco por ciento de los españoles asegura que la relación con sus suegros es totalmente o bastante satisfactoria significa que un sesenta y cinco por ciento de la gente que no piensa que su relación sea totalmente o bastante satisfactoria no vamos a hablar de ningún episodio de la vida social española reciente pero para hablar de esa relación con los suegros si como está pueda afectar nuestra vida de pareja sobre todo nos acompaña Nacho Tornel que es experto en relaciones de parece autor del libro en pareja arte el arte de vivir con éxito tu relación qué tal Nacho cómo estás hola qué tal

Voz 2 09:21 es un mito es lo de las suegras es un mito y los suegros

Voz 6 09:25 no no es un mito pues una cosa que te encuentras con frecuencia cuando tratas parejas no con problemas y es verdad que está presente sobre todo en parejas más jóvenes parejas a sus primeros años de relación donde parece que cuesta un poco más que cada uno se sitúe en su sitio no entonces es verdad que la presencia potente a veces no de los padres de lo de ella en la vida de la pareja pues hace que que aquello empiezan a saltar chispas pero algún sitio sí sí es bastante frecuente es una cuestión antropológica

Voz 0874 09:48 si no estás despegando tengo una relación empezar

Voz 6 09:51 todo otra entonces surge la comparación siempre surge la atención de más exactamente sí sí sí sí y además yo creo que además eso en España tenemos la suerte de tener un tejido familiar muy potente y todos nos apoyamos mucho a la familia a las parejas no a nivel de un hijo pequeño y no canción eso lo que sea no antes esa buena relación con la familia que es fantástica tiene también su parte eso es la cara la cruz que es es decir oye a veces hay una excesiva presencia en la toma de decisiones no más cuando está mal tiende a darse no tienen irá a peor porque si hay uno de los dos que tenía problemas con el paro la madre del otro eso no que suele ocurrir es que se derivan comentario de acreditaciones lo que sea que no hace más que empeorar no yo estoy que sí que pasa lo que pasa

Voz 0470 10:30 cómo estás qué pasa que pasa que pasa que te guste paseo que pasa pero tú lo veo pero cuando llegas quería como si eso es verdad porque entró como una sitcom de los ochenta con hubiera risas darles alguna una línea de bajo coste

Voz 0874 10:44 dentro yo soy infiel David de Nacho

Voz 0470 10:47 qué tal está encantado y muy bien me echó cuál es su posición laboral

Voz 0874 10:50 entorno al es experto en relaciones de pareja autor del libro emparejar te El arte de vivir con éxito tu relación con lo cual vivir

Voz 0470 10:57 con esta relación

Voz 2 11:03 de hecho no no me me voy a callar porque yo hago lo que puedo que se

Voz 0470 11:10 Nacho tengo que decir que encantado Nacho mucho lo que yo siempre valoro mucho el apretón de manos y hecho tiene una de mano muy poderoso bueno de hola qué tal cómo estáis aquí estoy yo me también de que potencia el antebrazo

Voz 0874 11:20 tiene mucho que ver y esto me lo dice la gente de la gente que que el aspecto el terapeuta hace mucho y influye mucho de Ignacio tienen aspecto de ser una persona a la que se confía

Voz 0470 11:29 sí sí sí

Voz 7 11:31 he aquí quieren cuál es tu formación académica

Voz 6 11:33 si es que la hubiera sí sí sí yo estudié en Restoy derecho y luego se especializó en mediación familiar que es una una especie una especialidad en todo el ámbito luego ya apto mi trabajo ha ido dirigido al arrasando

Voz 0470 11:44 verdad que no ofrece confianza estética tiene aspecto de haber bajado de allí

Voz 0874 11:48 ya te hace exactamente treinta eh tú sí es verdad

Voz 0470 11:50 yo que es el que sale un cierto una presencia económica y física buena de decir jo con este hombre es que no me va a faltar nada no me va me va a dar consejos Ivi Vales

Voz 0874 12:01 que vamos te pido que me invita un potaje igual también invita seguramente lo hará tú mencionabas antes es la Familia mediterránea la familia más cercana y me resulta curioso lo que dices porque por ejemplo en otros lugares lugares anglosajones habitualmente los hijos iban a vivir a tres kilómetros en cuanto salen de la universidad con lo cual la familia está lejos exacto solamente naves en acción de gracias como mucho exacto sí sí sí es eso ayuda

Voz 6 12:22 bueno como todo perjudica yo lo decía justo por eso no porque tiene una suerte trabajar en Inglaterra hay en Estados Unidos ya y es exacto el los dieciocho en la chavala desaparece de casas a estudiar si ya a cinco mil kilómetros y a Dios y luego ya cuando tiene una pareja pues aparecen por ahí eso sí bueno sí es un poco

Voz 0470 12:38 igualmente en Dakota se plantan en dicho tú como para sea

Voz 0874 12:41 por su habitación rápida la convierte en la sala de billar pero eso está bien pero es un pequeño cine africanas ganar espacio en cuanto cumplen dieciocho años

Voz 0470 12:50 puedes echar la agresión de niño puedes echar tierra echar animales

Voz 2 12:54 ya sabes plantarlo que fueron pues cuenta cebada que no estamos hablando de esto

Voz 0874 12:58 no no no cuando te vi una vez una vez que ya esa relación entre suegro y suegra ahí Journey nuera digamos ya es tóxica ya que es una mala relación se puede salvar tu como mediadoras conseguido salvar esa relación

Voz 6 13:10 sí sí sí es hacer teatro de alguna manera se pueden salvar pero el problema es que si tú a ver si tú si tu pareja si tú piensas que tu pareja está apoyando más a sus padres en una situación de conflicto ahí es eso es lo que es letal que te sientes fuera de juego ahora entonces con tu madre con tu padre que te quieres tanto ya me déjame en paz porque me estás

Voz 0874 13:31 a ver perfectamente comprensible pero si eso ocurre

Voz 6 13:34 que no entro al final eso descoloca mucho al que dice bueno pero vamos a que estar conmigo no sé qué se del lado de la pareja y no de tu parte seguramente

Voz 0470 13:41 siempre eso sí

Voz 0874 13:44 yes sí está criticando veladamente tu relación con tu madre

Voz 0470 13:50 no pero yo siempre yo sé cuál es muy muy sana con mi madre Le pido consejo todo el rato esto son cosas que nosotros en casa te matemática

Voz 2 13:58 pero la Nacho ese problema pero si eso

Voz 6 14:00 a veces se llama un poquito no lo del cordón umbilical y eso no

Voz 7 14:03 lo de no haber cortado el cordón umbilical del todo con mi madre no digo no digo Dios me libre que te acabo de conocer pero digo que a veces ocurren no que el varón a veces el balón además es habitual que ahora puede ocurrir que hay una especie de de no de no cordón umbilical cortado del todo con yo que el cordón umbilical como lo tengo

Voz 0470 14:19 por qué no vamos que no se lo eche al contenedor de orgánicos bien si no lo aguarda pues a casa lo que pasa es que mi madre yo hablo mucho con mi madre para para para resolver cuestiones que madre matemática entonces qué que ahora ya claro entonces yo no yo estoy de una serie de total he llegado Gemma aquí me llaman cuánto cuesta una radioterapia pregunta no

Voz 6 14:41 sí la verdad es que es una pregunta cuando me lo hacen por teléfono allí que venía de atrás pero les digo

Voz 0470 14:45 veamos primero gracias

Voz 6 14:47 sí claro no hay sobre todo porque como que además lo que he dicho antes exactamente algo que yo suele decir es que lo importante aquí es la confianza tú vas y además han un fontanero para que te repare la tubería que gotee que importa mucho pero tú tu relación de pareja ponerla en manos de alguien sea yo o cualquier otro personal desde ahí que te inspire cierta confianza entre deberá yo siempre digo nos conocemos Nos vemos lo saludamos estamos un rato juntos

Voz 0874 15:06 tienes que hay confianza grande y te explico

Voz 0470 15:09 pero si no fuera porque Amanda hecho imagino que si tú lo primero que te cuentan es que eso es un desastre que esa relación es tan pues tú dices Carlos toman a estar viniendo durante ocho años pero usted me interesa

Voz 7 15:18 con lo cual los cobra cinco euros al día pero eso oye

Voz 0874 15:23 a una pregunta pero a terminar imagínate que tu tienes una pareja en terapia ahora que estás tratando y hace tiempo porque que son Josep Felipe

Voz 8 15:30 ir Luisa vale que te ríes

Voz 2 15:36 a priori cuando cuando el problema es la madre de él por ejemplo

Voz 6 15:39 sí vale normalmente que desde zapping normalmente no pues conoce bastante tiene la pobre encima ya no pero yo normalmente normalmente lo que importa es que ellos dos estén bien sea al final cuando cuando la el el suelo las suegras y se han metido en la vida de la pareja es porque uno de los dos lo ha hecho mal ya dejado entrar al al impresionante

Voz 0874 15:59 te viene bien conocer a ese personaje también lo es

Voz 6 16:01 que lo ella sepan poner a todo el mundo su sitio aduce Oller desviar la pareja haríais Maduro madura se clasifica entre ellas hablaban tu madre claro habla tú con tu madre o la tuvo en tu padre y poles en su si seguramente culpa

Voz 8 16:12 él lo que estoy enormemente

Voz 0470 16:15 los padres no tiene lo suegra no tiene culpa no sé que hay que hay que evitar que hay que poner un dique de suegros pero claro efectivamente lo te pone el hijo el que tiene sangre lo que tiene vínculo sanguíneo con el paro la mala hija o hija efectivamente pero sólo no no lo tiene claro

Voz 0874 16:29 está clarísimo además que ha sentenciado no no es que en fin eso sí que está bastante claro yo creo otras cosas no Nacho Tornel es experto en relaciones de pareja autor del libro emparejar arte el arte de vivir con éxito tu relación Nacho suerte con tus clientes muchísimas gracias clientes si si surgen a partir de aquí pues tuvo antes

Voz 6 16:47 es encantado de estar aquí cuando queráis entramos en todo el día

Voz 0874 16:51 madre

Voz 0470 17:12 nadie parece pensar mal

Voz 0874 17:13 no es una persona que además siempre ha entrado al trapo de todas las bromas que hemos querido si siempre

Voz 0470 17:19 pero vamos ahora preocupa porque eh porque mi madre me me llama habitualmente proyectarse a dar cuenta ahora soy consciente ahora que no habla de toda la semana a lo mejor hay mala cobertura era hubo un tiempo que sí pero ahora no ahora llamar desde el fijo a lo clásico en Huelva hay acuerdo era perfecta Huelva cuatro toda la igualdad puedes tú puedes cavar un pues cavar un túnel llegar hasta el manto de la tierra pero si estás en la vertical de Huelva escucha vuelve a una la vertical en lo que pasa es un poquito la derecha sin salir de la provincia nada en la Prince vuelva todo función

Voz 2 18:02 las primeras pruebas con cinco gigas a ver me son en Huelva de Ayamonte a Ángela Quintas cómo estás buenos días buenos días ahora Ángela qué tal Angela Ángela es que entra hoy a sorbo Callao Angela cómo lo que está haciendo Angelo Sancho ha hecho gótica de agua

Voz 0874 18:23 lo que ha pasado de que con Córdoba

Voz 2 18:25 con Kiko todo igual

Voz 0470 18:29 cuando Barreda metiendo cizaña de que hablamos eh

Voz 2 18:31 dejo sopas de ajo que ricas Jaime buenas las hacía de maravilla si me acuerdo también no tiene tiene

Voz 0874 18:38 pinta de abuela que no haya hecho la sopa de ajo

Voz 2 18:40 sí es verdad eh

Voz 0470 18:41 porque de ahí se deduce que con aquello que tenemos a las cuerdas es que será fácil de hacerla muy muy todos los ricos muy con un huevo digo

Voz 6 18:48 Gemma si es rico rico Unai ni en esto

Voz 0874 18:50 pues básicamente es España así que debe ser la bomba calórica no

Voz 0187 18:55 bueno de calorías no está mal ceder siempre digo lo mismo cuantas aproximadamente unas ciento sesenta y nueve kilocalorías por cada cien gramos

Voz 0470 19:02 estamos hablando pero un plato de sopa ya José más diciendo no

Voz 0187 19:05 sí por eso por lo menos eran doscientos cincuenta una cosa sí

Voz 0470 19:07 este más eh

Voz 0187 19:09 eso eso parece una poza Castro tu nombre detrás

Voz 0470 19:12 control de son esto puede significar que hay mucho sí sí sí sí hay hay mucha cantidad

Voz 0187 19:16 a quién se le ocurrió algo tan maravilloso que esto

Voz 0874 19:18 creo que es de la España de la posguerra vamos a aprovechar el pan que ha sobrado

Voz 0187 19:21 por eso claro justo si lo que hacía era que utilizaba el pan duro del día anterior hay con esos hacia una sopa hice les ponía huevos y entonces ya tenía hacia el liderato con la proteína porque tiene proteína claro tenemos las dos cosas entonces pues eso con el aceite ese fría en un poquito los ojitos luego se rogaba un poquito el el pan y luego ese le añadía

Voz 0470 19:42 pero el agua Ángela perdona si era con se de Familia más bien siete por guerras de familia acomodada y bueno bueno porque hace pan del día anterior

Voz 2 19:51 por yo recuerdo lo que me he contado

Voz 0470 19:54 no dudo que tocáis obra sepan claro esto era un pan

Voz 0187 19:56 esto era un plato que se utiliza mucho la gente que iba a trabajar en el campo también no sabes como muy energético claro incluso yo he leído en algún sitio que hay gente que lo tomaba para desayunar para desayunar y luego luego se iban al campo

Voz 0470 20:11 bueno sí estaba solo haciendo un estaba haciendo un van Calparsoro

Voz 0187 20:14 claro claro también he visto que la Semana Santa de Zamora eh hay gente que lo toma después de venir de estar toda la noche de procesiones

Voz 2 20:22 claro es típico tomar

Voz 0187 20:24 la sopa de perturbar

Voz 0874 20:27 invierno no pero sí hombre eso en verano

Voz 0187 20:29 no te lo tomas y te pueden dar un susto tremendo pero sí que es verdad que está relacionado en algunos sitios con la Semana Santa porque es un plato de Cuaresma si os fijáis no tiene carne

Voz 0470 20:37 es austero

Voz 0187 20:38 claro entonces como no tiene carné puede tomar

Voz 0874 20:41 te diga me parece que hay por encima lleva un trocito de misma chicha

Voz 0470 20:44 si nadie diría para puede confirmarlo porque no puede hablar porque claro todo va bien no pero estás sintiendo con la cabeza es que encima no es no puede hablar estos once te lo explico yo es que los códigos de la radio sino hasta que no se te presenta es una pena porque porque es tienen mucho que aportar Pérez que no puede el pobre no puede aportar lo que lleva encima Esquerra no

Voz 0187 21:04 tú te jamón en principio no debería de llevar es verdad que hay zonas en las que se les ponen también chorizo y se lo ponen jamón Illa incluso hay gente que lo llama sopa castellana

Voz 2 21:13 claro a pero esta opción no a ver

Voz 0187 21:17 es realmente la base es parecida solo que la sopa de ajo en teoría no lleva nada de nada de carne osea Nadal porque por eso se tomaban Cuaresma luego ya si se le añade chorizo Visel añade trocitos de jamón

Voz 0470 21:29 cocino tocino pues entonces ya

Voz 0187 21:31 no podemos llamar en ella

Voz 0874 21:33 el religioso entonces era para evitar claro porque no podía

Voz 0187 21:36 claro es sabes que en Cuaresma no se puede comer carne pollo entonces este plató no tiene claro si este pero bueno ya pasaba la semana

Voz 0874 21:44 es es es pecaminoso dicen que es bueno para la risa

Voz 0187 21:47 sí sí sí sí sí eso lo hemos encontrado lo hemos encontrado en eh porque fíjate

Voz 9 21:52 Damon Pérez de Ayala en su novela que se llama en Chueca

Voz 0470 21:55 a veces

Voz 9 21:58 sí novela que se llaman al al loro el nombre de la novela europeas iban ceras

Voz 0187 22:03 trote todo pero Tera it danza caderas menciona lo idóneo que estás sopa tras una noche de juerga ahí dice vamos hijos Mateos el mes metidos por las sopas de ajo que por hoy eh

Voz 9 22:15 Dana como cómo decirle pero por lo que tenga que lo leyó que no dejamos la verdad es que no que nadie lesión que yo tenga que el oleaje no no no no que la oleada dije rodeados yo lo

Voz 0187 22:30 en la nueva línea de verdad como te Travis

Voz 2 22:34 por eso te Travis

Voz 0874 22:37 silencia máximo pero que qué es esto último

Voz 0470 22:39 las últimas tres líneas y media todo entera si queda primero porque ahora quedaría como un imbécil no es imposible que venga puede ser que sea bueno para la resaca pregunta el autor quedas tú no

Voz 2 22:54 usted qué tensión con eco tenga una sola coma

Voz 0470 23:00 vamos como Pelli como leo las comillas esta causa pausa valorativa que ha puesto un punto y luego dos puntos habido eso sí como lo leen

Voz 0874 23:07 es cosa de claro

Voz 2 23:09 ya Ramón Pérez de Ayala

Voz 10 23:11 su novela fronteras Iranzo maderas menciona lo idóneo de esta sopa tras una noche de juerga vamos hijas metidos por las sopas de ajo que no hay nada como es

Voz 2 23:23 eso después de una toma

Voz 11 23:28 ahora que no va

Voz 0470 23:31 bueno pero esto no es para que aprendan Game

Voz 0874 23:36 ciento sesenta y nueve kilocalorías como lleva hidratos y proteínas a todo el mundo sabe que eso una cosa anula la otra con lo cual puedes como lo que quieras

Voz 2 23:44 te lleva Jauma proteínas hidratos no tiene más hidratos tiene más hidratos que proteína pero también tiene grasa porque eso se hace con aceite de Huelva que es el mejor no para y no pasa nada que no sé si pero no una cosa es que yo quiera recoger cable y aquí que tradiciones

Voz 0874 24:08 Raquel María José Luis Vicente de bordo es el jefe de cocina del restaurante La Ancha en Madrid

Voz 12 24:13 buenos días buenos días hombre lancha esta yo he también cuál de ellas detrás al Congreso esa desierta calle Zorrilla yo estoy en Vergara oyendo ahora que lo pienso yo está donde el restaurante con Miguel Ángel Aguilar escribiente dieta habitual si escucha en la mesa

Voz 0470 24:31 no no voy a mencionar nombres de políticos pero había uno en la que ha dado otro lado

Voz 2 24:35 el otro eh que habéis escuchado negociación de los presupuestos a tope de todo se perdona no te voy a dejar marchar

Voz 12 24:44 voy a hacer esa afirmación que has escuchado que vais a ver esto Luis que has llegado son clientes sino que vemos al secreto profesional que la sonda luego sale el I Máster no hay máster sí ahí está todo vamos a dejarlo ahí

Voz 0470 25:00 cuando son datos José Luis es algo bueno que agarrar no venga hombre ha

Voz 12 25:05 ya luego los periodistas tirar de pero sin decir quién de qué y encima últimamente siempre se sale al final

Voz 0470 25:11 me lo han Mike no soy periodista claro está

Voz 12 25:13 es famosa al tema de que nos ha traído aquí las famosas es el máster

Voz 0470 25:18 Master de las cosas no nos da cancha pero yo ahora vamos a ver pero que luego voy a seguir

Voz 0874 25:24 no me lo merezca ese es mi obligación y algo te voy a sacar estamos de periodista si ya te puedes hablar de Abel explican no es paso a paso cómo has preparado eso que está encima y que vamos a empezar a degustar dentro de muy poco tiempo

Voz 12 25:40 a ver a las OPA viajo es el plato más sencillo gustó mucho a mí me punto vale se lo más sencillo en la sencillez está la grandeza tienes que encontrar ese punto porque no no lleva a nada

Voz 2 25:58 hombre lleva nada no lleva ni un producto que había por así decirlo que hueso que le dé sabor por ejemplo no

Voz 12 26:05 entonces la sopa bajo lo más sencillo sexo Frye unos ojos muy picados muy picados para que luego no lo encuentras en la sopa

Voz 2 26:11 se puede hacer si Najwa no que no me gusta

Voz 0874 26:15 no pasaríamos un consomé

Voz 0470 26:17 lo que cambiarle el nombre que su propio nombre lo dice entiende y quiero decir esto es como la gente que se por dos como la gente que que que les las hamburguesas pero me gana y entonces busca hacer una hamburguesa todo se puede comer sopa de ajo

Voz 2 26:35 sí sí perfecto pero te lo van a caldo titula por lo hemos entró en un bucle para ir lo sufrimos el ajo picado muy finito vale con una buena aceite lo vamos a saltar de los origen donde el aceite también por supuesto una queda sobre todo la Pereda si tú tuvieras que escoger dos botellas digo yo escogería la de mi pueblo Arribes del Duero Salamanca venga

Voz 11 27:09 José Luis

Voz 0470 27:11 sí hombre

Voz 12 27:13 el aceite sí caviar del Guadalquivir abre a ver cuando queráis volvemos lo aprobaban imagínate que vivió siempre me vuelvo a secando han muerto todos Chichén lo más tibios a esta problemas pero está tenemos ya andaluz

Voz 0874 27:27 si tienes una botella de aceite de Córdoba otra de Huelva que eh

Voz 0470 27:31 ah perfecto aquí aquí hay un tío ahí ahí hay un se espera que voy a leer Twitter a ver si habla del sentido me José Luis avalado en el Evangelio

Voz 2 27:43 así que te te

Voz 12 27:45 al igual que está sobre todo bajo lo retiramos del fuego lo dejamos que baje la temperatura hizo freímos pimentón IBI añadimos como media barra de pan que anteriormente tenemos tostado un poquito en el horno por aquello de el pan del día después darle su freímos todos rogamos todo se puede

Voz 0470 28:02 sin pan

Voz 12 28:04 que a veces me llena volvemos al consomé

Voz 2 28:09 es el rollo consomé yo creo perdona diera por si le ponemos un caldo se puede poner agua sino un caldo que le aporto un poquito de sabor no es famoso consomé

Voz 12 28:22 si la dejamos cocer como veinte minutos para que se empapó viene el el pan pimentón de debajo y a continuación lo voy a beso a la hora de servirlo Se calienta Se Escalda la clara primero se calienta como en gas fue Bohigas pues no estaba ya ya

Voz 2 28:39 no están ya caliente sí pero luego se pone el punto

Voz 12 28:42 tal de textura Galán ya vemos la ponemos el punto al si tenemos una sola mando no la metemos un poquito para que llegue latino un poquito por encima sin para que con la clara de huevo no segunda le ponemos sólo la clara

Voz 2 28:55 sí

Voz 12 28:56 te volvemos a meter al horno esto son poco sofisticado pero va a ser sencillo estos complejísimo Angelo yo me yo estoy flipando una versión más actual y colocamos las dos yemas cima leamos pito de calor y lista para ser un golpe calor de nuevo algas al horno ahora no para que se coge un poquito de porque lo visto enviado pero ahora lo hacemos hoy día con las pruebas

Voz 0874 29:19 claro que te parece y porque sabes que esto tuvo sus consiste en que lo pruebe

Voz 2 29:22 no pruebo yo también recomienda no iba al cole

Voz 0470 29:24 no no conlleva

Voz 2 29:27 un poquito cuando nos aprecia que vienen en un cartero de barro si bien mi cómo suena miren no es buen caldero tiene escuchar a vale

Voz 0470 29:39 pero rompo la trompo la yema y lo suyo es que rompa un poquito Gemma

Voz 13 29:43 lo mezcla

Voz 0470 29:45 más eh

Voz 2 29:48 aclara Nicolas opa tiene una textura e también una textura bastante escaso va potente no es un agua no

Voz 0470 29:58 también un caldito no es lo pruebo eh acoge ya sólo huevo no debajo lo tome más venga también un poco Chicho

Voz 2 30:05 claro

Voz 0470 30:06 lo eh

Voz 2 30:11 calorías e injusta cuando pero no es no es light no

Voz 6 30:17 esto te lo tomas un día a las siete de la tarde lo que te bastaba Noche de fiesta y aguantas como

Voz 0874 30:21 ay ay ay en la ancha para rico eh hay hay políticos que tengan siempre que se sienten siempre en la misma silla no no llegamos a Madrid

Voz 0470 30:30 que era Calvo Sotelo en su época digo

Voz 2 30:33 en esa época no estaba en Chenel

Voz 0874 30:35 el sitio se sientan en la mesa con otros eso aunque sean de otros partidos a ver es que un secreto te animas pero

Voz 12 30:41 sí hay clientes políticos que son clientes habituales y nosotros dentro del comedor siempre dejamos dos tres mesas

Voz 6 30:50 por si acaso se darle algún cliente políticos os Miguel Ángel Aguilar

Voz 12 30:54 a Nájera que es como el dueños eso es una un emblema en la

Voz 0874 30:58 es podríamos decir José Luis que los políticos de izquierdas son más de comida fusión digamos suelas y los de derechas como más de meter la cuchara

Voz 12 31:06 no hoy día se valora pero yo creo que todo el mundo valoramos hoy día un plato de cuchara llegamos junto a lo mejor un poco en la que la comida fusión pero más de la derecha

Voz 2 31:15 no lo sé

Voz 0470 31:16 exacto de Putxet podíamos podríamos decir que lo te lo te podemos comen en el suelo y les da un mantel

Voz 2 31:22 no conviene de suelo pero últimamente ya se van acostumbrando a comer el mantel y les gusta no

Voz 0470 31:26 te gusta fíjate que yo lo he dicho de broma pero me lo ha recogido bien claro que lo vi yo siempre

Voz 12 31:32 ahí hay que recordar que es un restaurante magnífico estáis a nuestra compañera y probar la sopa todavía más alta que le fue muy bien alimentada selección sus cosas y sus historias su libro vamos un poco las formas

Voz 0470 31:47 la prueba Ángela venga no es casi nunca hablo pero bueno no lo prueban aquí en casa con el tarde

Voz 2 31:56 pues es capaz de hacer un análisis de hidratos y proteínas tienen poca está muy fuerte y contundente

Voz 0874 32:04 este no

Voz 2 32:05 lo esta rica rica así como que no va a seguir comiendo

Voz 9 32:10 ahora despedimos y Adivina quién se lleva el caso estamos en cuanto hoy cuánta comida

Voz 0874 32:15 el restaurante es fantástico porque está en un lugar además privilegiado justo detrás del Congreso por eso hay tantos políticos siempre pero sobre todo lo que se come muy bien se llama la ancha es un restaurante pegado a una silla en la que está siempre presentado Miguel Ángel Aguilar José Luis Vicente de gordo que es el jefe de cocina gracias José Luis un abrazo a vosotros y Swann

Voz 2 32:31 que queráis José Luis yo no pues vamos a ir eh sí sí

Voz 0874 32:33 porque llevamos escasa en Jaen José Luis Rodríguez

Voz 8 32:37 ya bueno que vosotros hasta luego Ángela Quintas ir a David lo de

Voz 2 32:41 no vamos juntos no lo voy juntos bueno sí porque habrá que soy junto quiero que ricas de las mejores las mejores las devuelva vamos a mí me ponen una gamba de Huelva y a su lado un kilo de oro con un hace Tito de Huelva también eh si el a la plancha

Voz 0470 33:00 cojo el kilo de oro pero en cuanto en cuanto lo metió al más come como las gambas sí