Procrastinar

a vivir que son dos días Javier del Pino

burguesía el rojo Manuel Burque

Voz 1378 05:05 pido la boda tomada como dando el ya ha llegado la modernidad a vivir seis años después está vamos a hacer un directo perdona

Voz 1378 05:32 es que tú viene de Estados Unidos no vale aquí no se dice insta un y estamos haciendo un directo así que las tres personas que están viendo ahora mismo el directo les damos las gracias les saludamos desde aquí hola mi madre se hubiese avisado si hemos avisado hemos hemos puesto cosas en redes para los que no si el programa porque como no dais ninguna caña en redes porque nadie se ha enterado por parte que hemos era por sí sola bueno de todas formas el público no creo que sepan y que esta gran suspendiendo no digo que que es un público adulto que tiene otras cosas en las que pensar que no sean twittero mayor de dieciocho años un poco más en tortilla metiendo no a mí eso me parece fascinante el otro día cuando fui a la manifestación de los jubilados yo era la estrella eran como grupis me venía a los jubilados oyentes de A vivir yo amo a los jubilados desde aquí un abrazo muy grande a los jubilados todos los jubilados lo que debería subir la edad media de los humoristas que aparecen por aquí bueno no sé depende si el rubio es Le gusta a los jubilados pues tendrás que traerá el rubios bueno de qué vienes hablar au bueno cuando te vas me parece que eso podría ser el nuevo título del programa cuando te vas Burque vengo a hablar de destinar que te parece pero quiero destinar así que puedes poner un poco de música por favor

Voz 23 07:08 por qué no no aquí o sea no no hecho nada no no has preparado nada nada entonces qué hacemos pues queda mira eso de arriba sabe lo que es

Voz 1378 07:16 sí pero es que me he puesto a destinar para investigar la proscrita extinción y al final no ha hecho nada porque te has detenido con Ignacio con pues mira que estimado por ejemplo con y me he puesto a hacer cálculo integra que es una cosa que me gusta mucho ir de repente empecé a hacer el guión a hacer cálculo ir a estudiar Física de Partículas ya iba Ia resolver el conflicto palestino israelí que es una cosa que siempre me hace perder el tiempo yo quiero ponerme a trabajar si de repente intentar resolver conflictos a nivel mundial pues me hacen perder el tiempo llámame vago

Voz 23 07:51 llámame que me percaté que eres un poco cuando por porque pierdes el tiempo en estas cosas te voy a decir la verdad no sabes en qué Pierre en que perdí el tiempo en investigar sobre enfermedades que tú crees

Voz 1378 08:05 es verdad eso me mete en una vorágine tremenda si yo me veo un granito de repente voy a buscar qué síntomas puedo tener de diferentes enfermedades y me meto ahí a ver fotos bueno lo que no se debe hacer hay mucha ansiedad y luego me siento culpable por no estar trabajando y mirando a enfermedades de todo tipo y hay otra cosa que me hace procura estirar mucho

Voz 23 08:26 que me da un poco de vergüenza decirlo

Voz 25 08:29 es que me da un poco de vergüenza y una cosa es que bueno una adicción horrible

Voz 1378 08:33 me paso mucho tiempo para que lo entiendes me paso mucho tiempo hay dándole en lugar de trabajar sabes lo que quiero decir no sabes de lo que estoy hablando no Javier no sé si codazo codazo guiño eso significa que lo deje aquí no que que la conversación no venga lo voy a decir tienes que lo diga sabes cuál es el público el programa jubilados lo van a entender perfectamente no no no

Voz 23 08:57 estoy todo el día dando a la videoconsola

Voz 1378 09:02 te esperabas otra cosa no te esperabas pues también también Javier Nintendo no digas marcas me la he traído Mela y sabes que lo intentes como de venía deberían estar un poco más no no Javier tú no entiendes qué es esto esto es la Nintendo a su esto es lo que esto es como si hubiese venido un mago del futuro cuando yo tenía trece años en los noventa y me hubiese dicho te voy a hacer la consola perfecta portátil con gráficos con el Mario Zelda para para me hubiese mediado encima hubiese dejado el porno por esta consola la tengo aquí para procurar en lugar de hacer el programa que te para

Voz 25 09:39 en directo pero sí por favor ponme un poco de rever

Voz 27 09:58 el desperdició de de Instagram

Voz 25 10:02 quiénes fueron porque no es que no

Voz 1378 10:05 me gusta me espera te espérate

Voz 25 10:08 qué tal ha regables que como que no te gusta

Voz 1378 10:10 yo nunca ha jugado las consolas perdona soy muy aficionado

Voz 23 10:15 play station cuatro con qué juego casco Björk así ya ex Vox

Voz 1378 10:21 no me lo esperaba para nada o sea yo te iba a decir Javier tú con qué porque pensaba que me iba a decir yo me pongo a escuchar ópera cuando tengo que hacer el programa no puedo evitar los perdona Puccini soy es mi debilidad si te pones a jugar enseguida pero pierdes el tiempo y te sientes culpable como

Voz 23 10:40 no sé si nuestro pasa pero cuántas horas hasta llegar a jugar tampoco muchas

Voz 1378 10:46 pero Di el momento este qué dijiste mierda son las tres de la mañana a venir me acostaron perdona tengo hijas hay hacer frenazo hay que hacer tienes que ser un modelo para ella ya que sacaron si tu padre de repente que es un referente de la radio está ahí a las tres de la mañana la última

Voz 23 11:01 vuelve lo ellas tanto que ya no puedo jugar porque a todo el mundo que dices sí sí sí además

Voz 25 11:10 de niña está ahí muy bien

Voz 23 11:12 la voz pero que juego y sobre todo que no se recuerda nada pero espero tu hija es la hostia no está bien que yo lo diga pero pero sí

Voz 1378 11:23 vaya palizas que le mete a tu padre me gustaría verlo esto es un tipo de radio ya estamos afinando estamos porque has tirando a quién y de qué es lo que le gusta a la gente de red

Voz 23 11:32 es en redes

Voz 1378 11:35 luego te sientes culpable no eso es lo que me pasa a mí que me siento pierdo me doblemente el tiempo jugando viendo porno me presenté haciendo otras cosas a la mujer ha venido profecía espectadores Gran Vía saben especialista en pero ahí está jugando al móvil por qué porque es especialista en porque que psicóloga clínica experta en creatividad a en creatividad según dice ella gran dominadora Elena cómo estás bien gracias debería estar haciendo otra cosa algo algo que me guste algo que me gusta lo que debes hacer en tu vida no has dejado tirado a un paciente ahora mismo claro no es domingo en una tienda no no hombre no pero seguro que sí

Voz 23 12:20 es cosas mejores que hacer porque ese es el lema de Un procrear Nador siempre tengo algo mejor que hacer sí sí sí sí sí a ver el senador de por sí lo que hace es coger otras tareas que que no sea que le gustan porque es lo que tiene que lo que tiene que ganar es lo que no les gusta lo que la gente se bueno que luego las culpable es que esa es la clave si no te sientes culpable

Voz 1378 12:44 eso es que todo es relativo porque por ejemplo jugar a las videoconsolas yo siempre he dicho que no es perder el tiempo te genera ya los reflejos teme que ese tipo de estudios adictos al hombre a ver qué es perder

Voz 23 13:02 a ver perder el tiempo es hacer aquello que que no quieres hacer sea tan fácil como si yo tengo obligaciones y si yo quiero hacer algo me voy poniendo mis tiempos si no pongo esos tiempos al final voy dejando tareas cuales dejó las que no me gustan las que son desagradables la nación es la enemiga de la productividad podríamos decirlo así si pues es todo muy capitalista pero entonces los comunistas les gusta porque es amiga de la creatividad ojo entonces si los destinan son los dos genios como yo menos creativo digamos que no son los que más pero que destinan pero son los que si se dan su tiempo para gestionar esos son los genios podríamos decir los superdotados

Voz 1378 13:48 a nivel dotadas quiero decir

Voz 23 13:51 la gente que es muy creativa necesita fluir si yo estoy haciendo tareas que siento como una obligación no fluyó sin embargo si hago tareas que si quiero hacer que me gustan que no me hacen sentir mal ahí sí

Voz 1378 14:06 no se puede pero se puede aplicar perfectamente tal cual lo ha dicho al sexo entre me porque él tiene una peli eso esas películas luego novena nadie pero tiene que oye oye no os creando más fama para las que luego te dominan y luego nunca te vale eso sí cuál es el perdedor del Goya pero estoy el que habiendo perdido Mollá sí que tu vayas no se me ha olvidado porque no por qué no me da gusto estar nominado todo yo estoy escribiendo un guión

Voz 23 14:34 no

Voz 1378 14:35 y a la mínima más candidatos sin ninguna posibilidad ganarlo pero aún así lo pero en no perder contra un chaval de dieciocho años que ahora tiene dos millones de seguidores en Instagram mucho aún más de lo que va a haber la tantos tantos como escribir es sencillo vale pero lo van retrasando porque es el pone a regar sus plantas porque siempre piensa que van a morir los esto es verdad como lo sabemos todos los caminos si hace más de tu vida pero lo que sí lo mejor es que me valgo demasiado aquella época guardia siempre casual y cuál es el síntoma de esto es síntoma de que

Voz 23 15:03 a ver es síntoma de que está perdiendo el tiempo y que no está dirigiendo su energía pues a uno tiene que ganar en energía hay dirigir su energía para no perder el tiempo pero tienes que saber qué es lo que te quita energía pasa

Voz 1378 15:17 vamos a ver entonces me estás diciendo que si lo hago programado pueden lastimar eso es lo que me está yendo Asprocan Aznar es hacer programado que haces esos estas con esto pero empieza a ser una peli de no perder no es claro usted venga a ver la meta anula la procreación y el placer de Hastings vaya lío más hecha casi tú lo tienes programado que vas a vagar claro pero tú ya no estás vague ando marca te ese tiempo no claro claro te marcas tiempo

Voz 23 15:47 de hecho el trabajar contra la nación es justamente ponerse tiempos fechas alcanzables medibles ir revisar objetivos pero vamos a ver

Voz 1378 16:00 sabes los jugadores de consolas saben que si tú te pones un límite para jugar no lo disfrutas tú tienes que llegar un momento que te pierdes que empiezas a jugar y no sabes cuando vas a acabar está llevando porque luego no hay nada más importante que el juego entiendes

Voz 28 16:15 el féretro anuales poner el reloj Manuel para que me queda aquí

Voz 1378 16:22 Planeta psicóloga clínica experta en creatividad

Voz 28 16:26 las gracias Elena ya llaves pero bueno venga qué es lo que él gracias por venir promueve a vosotros no tuvo un dominador vamos luego vamos Mario Amos llámame Mario

Voz 6 16:41 fontanero también

