Voz 0874 00:27 vamos con la música de Max Richter que es una autor especializado en bandas sonoras de películas y series de género negro Oscar López cómo estás Oscar buenos días buenos días Javier utilizamos esta música en parte por esa esa oscuridad no lo que es para despedir a un a un amigo de este programa de esta sección más concretamente un gran amigo de los libros en general que es Paco Camarasa murió hace un par de semanas

Voz 1648 00:47 sí la verdad es que ella ya se le echa de menos porque era era un gran entusiasta un además un grandísimo prescriptor quién lo conocía ya sabe que él fue el creador de la famosa librería Negra y Criminal de aquí de Barcelona donde los sábados por cierto organizaba unas sesiones con mejillones y copa de vino geniales no había escritor de novela policíaca que pasará por Barcelona que no se acercara hasta la librería pero además hay que recordar que él fue el padre y la madre de de BC Negra de de de de este magnífico festival que yo creo que lo puso sin ninguna duda en uno de los grandes festivales literarios europeos además era una persona a la que podía llamar cuando tenías cualquier duda sobre cualquier serie policíaca sobre cualquier manía de algún detective lo sabía todo le llamabas siempre oye enorme y además era muy amable te daba respuestas te contaba lo que quisieras en fin era era un grandísimo lector y desde luego también una una gran

Voz 0874 01:38 esa persona pues vine aquí el recuerdo y un abrazo para su familia el libro que nos ocupa hoy es filete de Ignacio Martínez de Pisón publicado por seis barra

Voz 1709 01:49 es la primera noticia sobre Fleck la encontré en Franco Caudillo de España la monumental biografía del dictador escrita por Paul Preston eran apenas diez líneas y en ella se hablaba de cómo el austriaco se había ganado la confianza de Franco y le había convencido de las bondades de su invento un combustible de calidad superior a la gasolina obtenido a partir de una mezcla de agua con extractos de plantas y otros ingredientes secretos

Voz 0874 02:24 Martínez de Pisón está por una vez conmigo en Madrid no en Barcelona cómo estás Ignacio buenos días qué tal muy bien digo esto Óscar porque la última vez que vi bueno la la primera vez que le conocía en persona era en la Feria del Libro injusta además de haber pasado por el programa yo creo y me presenté no nos conocíamos siempre está contigo al fin y al cabo

Voz 1648 02:39 sí sí siempre siempre aquí en Barcelona y además

Voz 0874 02:41 cuerdo que me costó saludarle porque la cola era grande lo cual siempre es un buen indicativo una de las primeras cosas que hay en el libro Ignacio me llama la atención es una una frase que tú escribes algo así como me cuesta creer que a nadie le ha interesado este personaje

Voz 6 02:55 porque además el yo creo los estafadores no interesan no se esa gente que está del otro lado de la ley que hace cosas que la gente normal no hace no principio ya por el simple hecho sería un estafador ya me parece que tiene que tener una vida interesante porque además es un hombre que además consigue estafar a Franco subidas mucho más interesante y eso en principio no lo haces imparte cualquiera de los que me está oyendo ahora vive cerca del Jarama que yo le quité rápidamente coger agua del Jarama es maravilloso porque según fiable que era el agua que tenía unas características químicas excepcionales que permitían que su mezcla con esos mejores que hacía que tenía él que se hiciera la gasolina estupenda que además no dejaba rastros de hollín

Voz 0874 03:38 no era maravillosamente pomposo los incidentes que proponían para los iba modificando para que sonara cada vez mejor

Voz 6 03:46 porque además adaptado a la la la receta era siempre la misma pero a veces la adaptado un poco si el estafador a Valenciano límite también granjas de Valencia hice la estafada una señora viuda mayor que quería pues fin saber más o menos cómo funcionaban las cosas que lo podía poner al baño maría es decir

Voz 0874 04:03 para ser un un estafador austriaco parecía muy español como pícaro eh

Voz 6 04:06 es que es tanto en toda la tradición de la picaresca española no realmente cuando ves que sigue la pista Yves que se escapa de los hoteles de lujo sin pagar luego aquí

Voz 7 04:15 yo vivía en una casa de huéspedes en en en Chamberí Idi también no solamente se fue sin

Voz 6 04:21 pagar al a la casera sino que además entre tanto lo había sacado dinero con préstamos que la CIA con la excusa de que iba a cobrar mucho dinero de su país y tal y al final le debía no solamente el la la pensión sino también el di el dinero que él había arrestado esta señora bajó malo iba

Voz 0874 04:38 menos de pensión y cada vez iba pidiendo más y más dinero

Voz 6 04:41 en la colaba todo el mundo si tenía una especie de una capacidad de persuasión yo creo excepcional como deben tener los buenos estafadores y era un nombre que era capaz de engañar con cualquier cosa no tuvo momentos de vivir a salto de mata de hecho las

Voz 7 04:55 mayor parte de la vida que aquí

Voz 6 04:58 de la Segunda República pues el digamos no no era un hombre Próspero ni mucho menos era un estafador de poca monta sin embargo luego pues después de la guerra consiguió nada menos que estafar a Franco vivía en el barrio de Salamanca ahí se pegó una buena vida no durante unos cuantos meses

Voz 0874 05:12 luego hablamos de trabajo de investigación que me interesa mucho porque vamos por delante en la que es casi un trabajo más periodístico que literario primero Oscar cuéntanos un poco lo que lo que relata Philip pues es lo que algunos llamarían que estamos ante una novela de no ficción es decir la historia de un personaje real y lo que hace el autor es en lugar de escribir una biografía al uso lo cuenta de una manera mucho más mucho más narrativa en primera persona yo diría que de manera efectivamente como tú decías muy periodística a modo de crónica y esta es la crónica de un detective privado que es el propio Pisón lógicamente a través de una concienzuda documentación también lógicamente rellenando pues los espacios en blanco que siempre la historia te te ofrece pues los lo rellena con sus propias conjeturas en cualquier caso se lee como una novela yo no tengo ninguna duda porque esta es la vida de un hombre de esos que uno diría que tuvo una existencia de película no es decir venía de una familia aristocrática austriaca un militar venido a menos hijo bastardo que queda desmilitarizado y se reconvierte como bien decíais en estafador profesional es un

Voz 8 06:10 estafador vamos a decir de poca monta salvo en momentos muy concretos en los que estuvo a punto de tocar el cielo no pero al final no pudo ser como Tom como todo buen estafador

Voz 1648 06:20 Philippe se aprovecha también y eso está muy presente en el libro de esos momentos convulsos que siempre tiene la Historia no y que en este caso pues nos sitúan en los años previos a la Guerra Civil española durante la guerra allí en los años posteriores porque claro hablamos de un hombre que conoció seguramente a Serrano Suñer en las cárceles republicanas que trató con Franco sus ministros y que además se dedicaba crear patentes de inventos imposibles quizás la más conocida es la que ha comentado el propio Ignacio no esta gasolina sintética y además consiguió convencer a Franco y a algunos de de sus adláteres de que bueno de que está esta podría ser la solución a Bono a todo el problema de abastecimiento de combustible que además como se cuenta en el libro fue una de las grandes preocupaciones de de Franco durante toda su vida es una novela que yo diría que se puede leer en clave histórica porque efectivamente recrea al detalle lo que fueron aquellos años no nos ofrece la identidad del de todos los protagonistas cómo era la vida en los ministerios como fue la guerra como fue la represión se puede leer también como también piden decíais en clave de novela picaresca porque hay situaciones que Ryan absolutamente lo surrealista también clave de humor porque yo la verdad ha habido ratos en que me he reído de lo de lo de lo esperpéntico que llegaba a ser también se puede leer en clave de de novela social por lo que tiene de denuncia no de de unas condiciones de vida a menudo que fueron terribles eh bueno yo creo que esta es una nueva demostración esta novela de que la realidad siempre le da un baño a la ficción con personajes absolutamente yo diría que personajes imposibles como que era un superviviente nato pero que precisamente fue un personaje real

Voz 0874 07:51 con personajes real cuesta mucho tú usas mucho Ignacio la fórmula con comentaba Óscar que no sabemos muy bien los datos que tú has podido imaginar frente a los casi investigado y corroborado tampoco sé cómo de cómodo te encuentras en esta fórmula de novela de no ficción que ahora se llama no pero estoy

Voz 7 08:08 de Philippe debió de debió de viajar de aquí allí

Voz 0874 08:12 esto es para rellenar aquellos huecos que no has podido no sé si comentar no

Voz 6 08:15 es que a mí me gusta mucho visitar archivo si documentar me parece uno de los trabajos más gratificantes que hay cada vez que encuentra un dato nuevo pues tienes una sensación de felicidad no pero es verdad que hay muchos archivos que han destruido pasados tantos años sobre todo por ejemplo en este caso un hombre nacido en Carintia en Austria no imperio austrohúngaro pues muchos de los las dos grandes la II Guerra Mundial es por ejemplo han hecho que muchos archivos austriacos desaparecieran entonces hay cosas primera etapa de su vida a las que sol me puedo hacer acercar mediante conjeturas no la etapa español hace muchas más cosas precisamente porque se está mejor documental porque primero pasó por muchas cárceles y comisarías muchas comisarías ahí Mario es todavía alguno alguno ha encontrado hay un fin encontrado documentación que gracias al buen trabajo de los archiveros que hay ahora pues pues la verdad me he permitido seguir la historia de de este hombre pero hay momentos en que tienes que tirar de la conjetura porque solamente puedes hablar dices yo por ejemplo en ese momento había otros otros señores inventores supuesto de supuesto conseguir una sintéticas que circulaban por España y que iban estafando gente otro que también creo que era un estafador aunque no lo puedo demostrar en una aragonés llamado Suñén Benedet que en todo caso es el de Química no y este señor que había salido mucho en los periódicos estuvo en la cárcel con en la cárcel Modelo con

Voz 7 09:33 en fin que en el año treinta y seis en noviembre el treinta y seis

Voz 6 09:36 llega pocos días antes de que empezarán las sacas de Paracuellos iba a la misma galería de la cárcel en la que estaba Fleck entonces dos personas que están ganando la vida a sus últimos años con una con una estatuilla suponiendo que en el caso de estafa con una gasolina sintética similar coinciden los mismos días en la misma galería de la misma cárcel no sabes que hay tienen que hablar tienen que encontrar si tienen que hablar de eso tú tienes que que de hecho y luego cuando él tiene que defender su fórmula ya ante un comité de científicos cambia la fórmula antigua que tenía hay adapta a la que a la que sin Benedet publicitaba en las entrevistas no ese encuentro además tiene un aire también un poco trágico porque simplemente deba ser fusilado en Paracuellos mientras que Phil va a salvarse por su condición de extranjero no entonces hay momentos en la vida decirle que que yo bueno pues tengo que tirar de la conjetura lo que hago es avisar no avisa decir ojo esto no puedo comentar yo creo que pudo ocurrir esto no lo puedo documentar pero como novelista que a veces se permite ciertas licencias digo quiero pensar que tuvieron este encuentro pero no lo puedo

Voz 0874 10:37 claro yo lo que alucina leyendo el libro la figura esta de entrada es que no lo mataran eso de entrada pero claro un tipo que es capaz

Voz 1648 10:45 de intentar estafar lo mismo a Gil Robles que alargó Caballero sin ningún escrúpulo que además consigue que su propia empresa sea declarada de interés nacional me parece alucinante

Voz 9 10:57 no es que es impresionante que este señor es que no se arredraba ante nada

Voz 6 11:00 es decir primero intenta con un Gobierno republicano luego el Gobierno de Largo Caballero durante la guerra no lo consigue ningún sólo dos casos hiel que venía de estafar a viaje citas de repente en el año treinta y nueve se juntan las circunstancias salían de forma que lo tiene todo a favor empezando por el ministro de Industria que era un absoluto incompetente y siguiendo por la fantasía que el régimen tenía entonces de que Franco era un Caudillo por la gracia de Dios y que instaba pues protegido por la providencia no entonces en esa España Kika en la que se tenía el sueño de la autoabastecimiento había algo que faltaba ayer al petróleo y de repente aparece un señor además con el prestigio de haber sido de ser un ex es cautivo un ha estado tres años en cárceles republicanas un hombre además con el prestigio germánico ese apellido austriaco en un momento

Voz 10 11:45 porte también las fotografías demuestra que sabía estar bueno ese por una unas yo creo que las batas que se pone en cuando hacía falta hay trágico gracias sí pero al batas de Albacete

Voz 6 11:53 eso como de dentista más que de poco gran

Voz 10 11:55 estoy un poco son como de atrezzo no

Voz 6 11:58 entonces hay ese momento en que se las circunstancias se alían para ponérselo fácil llega en muy poco tiempo con la que esas prisas que tienen los estafadores de paja ahora compras y en muy pocos meses consigue colocar eso expropiaciones Ésa es un hombre tal Elvira es verdad que entre tanto el también lo que estaba dilatando era el momento de dar las explicaciones porque el análisis de iniciativo de su invento no sé hasta julio del cuarenta y entre tanto el va estirando el el momento de prosperidad no entonces

Voz 0874 12:25 las sacas y recuerda lo que son explica

Voz 6 12:28 como Flick logró eludir lo Si bueno digamos el mayor mayor episodios de violencia en el bando republicano se produjo en Madrid en la cárcel Modelo en otras cárceles cuando Madrid estaba a punto de caer ser ocupada por el Ejército Nacional ir dado que las cárceles había tantos militares falangistas gente conservadores entre conservadora pues se tomó a alguien tomó la decisión de en principio era llevarlos a cárceles alejadas del frente pero entre tanto alguien decidió que esa gente no merecía ni qué era ese traslado ya dos mil quinientos de esos señores que estaban en esa cárceles se los llevó a las afueras de Madrid se les fusiló ir en en las dos cárceles en las que estuvo que a lo largo de noviembre del año XXXVI hubo sacas destino estima Paracuellos de todas esas sacas se libró por su condición de extranjero

Voz 1648 13:22 sacase las que tú citas a Santiago Carrillo y a su padre

Voz 6 13:27 si hay una historia que bueno es bien conocida por los historiadores de la enemistad entre Santiago Carrillo que condujo a las Juventudes Socialistas al digamos al territorio del del Partido Comunista mientras que Wenceslao Carrillo su padre se mantuvo fiel al Partido Socialista que precisamente los dos cada uno en diferentes áreas uno en Madrid y otro en el Gobierno español tuvieron responsabilidades precisamente en instituciones penitenciarias y así como como en algunos casos se saltaron las sentencias Si las órdenes de puesta en libertad como por ejemplo en el caso desfile que fue siendo fue absuelto varias veces las diferentes acusaciones sin embargo nunca salió de la cárcel hasta el final de la guerra pues Wenceslao Carrillo era un hombre que precisamente quería que el Estado de Derecho funcionar hay que cuando ha a alguien se le ha habido una orden de de puesta en libertad quería que se pusieran en libertad haya aparecen bueno son momentos convulsos como momentos muy duros en los que el ser humano demuestra lo mejor y lo peor no porque del mismo modo que había gente que que directamente liquidaba al adversario político pues hubo otros que que estuvieron se sacrificaron como el famoso Melchor Rodríguez el famoso al artista en el negro el Ángel rojo que que precisamente fue uno de los que más hicieron por parar esa sacas de Paracuellos

Voz 0874 14:47 no estamos hablando de un individuo que básicamente estaba vendiendo al Gobierno español agua para alimentar los coches con la promesa de la bueno de la independencia energética de este gran país que era España una grande y libre no cuando empieza a desmoronarse esa mentira

Voz 6 15:02 bueno yo creo que a tenor de lo de las entrevistas que salen en febrero del treinta y nueve tenía todo el aparato del régimen apoyándole había Agencia cifra que estaba controlada por falangistas daba unas precisamente informaciones muy sobre fila donde él contaba todas sus cómo había llegado a ser invento como hablaba de eso es lo que había sufrido en la cárcel y tal y luego ya un mes y pico después ya hay una una la entrevista en un periódico molesto el día de Palencia que es donde aparece precisamente esas fotos con esas batas no donde ya se ve que está arrinconado no porque ya está a la defensiva con la sensación de que ahí está acorralado pero tiene que tiene que negar acusaciones que hay contra él que dicen que dice algunos dicen que que usted se ha ido de España hay tal aquí están las fotos para demostrar que este éste vivió extranjero que ha venido a poner su genio a la disposición de la Nueva España no sólo han salido de España sino que sigue luchando por la por la nueva España no es decir para marzo el hombre ya debía saber que el que estaba acorralado que que por fin alguien dentro del régimen sabia dado cuenta que aquello era una estafa y sin embargo el consiguió alargar las cosa hasta junio que cuando por fin se hace el análisis definitivo entre tanto pues el tenía a su favor nada menos que una calificación de empresa industrial de protección nacional unos edictos con expropiaciones a su nombre el BOE es decir él podía ir a cualquier lado y pedir di quiero decir que esto es una esto es una una inversión garantizada por el Estado porque efectivamente tenía en exenciones de impuestos y terrenos que ponían a su disposición es tanto seguía manejando la una promesa que lo que hay que decía que en seis meses iba a estar construida una planta en en la zona de El Jarama donde se con su fábrica haría gasolina suficiente

Voz 11 16:55 para abastecer

Voz 6 16:58 España lo necesidades españolas ir de exportar a otros países de tal manera que España se ha convertido en primera potencia exportar

Voz 0874 17:06 de petróleo lo compraban hombre y desde luego topa eso también hay que recordarlo no con figuras como la de que tú hablas de Demetrio Carceller no el fundador de Cannes hay de Cepsa claro cuando uno se enfrenta a los lobbies

Voz 6 17:19 sigo hablando empiezan bueno claro él él tenía digamos como una narrativa que tenía los mismos estafadores y entonces que más o menos los que yo he ido localizando de la época siempre contaban un poco lo mismo todos decían que las grandes potencias en los disputaban temían por su vida porque la grandes compañías petroleras internacionales no solamente esa acción ofertas sino que también les amenazaban en caso de que no aceptaban sus ofertas que habían puesto a su disposición cifras muchísimo los guarismos y las mujeres más bellas y encantadora el del mundo estas cosas y sin embargo siempre decían sin embargo yo quiero ceder mi invento a la España de Franco a este gran país porque quiero contribuir al engrandecimiento y tal no entonces más o menos la el el discurso era ese ileso funcionaba muy en la prensa de las el momentos de prosperidad lo explotó bastante bien hasta que el fallo algo que es otra cosa que tampoco ha podido demostrar que no pudo salir de España porque entre tanto la cosa habían liada en Europa y el plan B suyo sería escapar poco coge el dinero y corre no pero claro entretanto donde ir no

Voz 0874 18:18 el lugar al que ir aunque lo usó también para estafas puesto

Voz 7 18:21 priones no iba diciendo por ahí que tenía un hijo judío en la Alemania nazi bueno y no él sal en el momento en que ya caída

Voz 6 18:29 con desgracia

Voz 7 18:31 de hecho ya ha pasado por una cárcel franquista

Voz 6 18:33 luego va a convertirse en un en un preso gubernativo es decir una persona sin ningún tipo de garantías judiciales sino porque no lo van a juzgar por nada lo van a meter en un campo de concentración en Álava entretanto tiene unas unos meses de libertad meses de libertad el demuestra que es un hombre sin escrúpulos e intenta esta estafa de hecho aún aún francés probablemente judío cuyo hijo está en un campo de concentración de la Francia de la ocupación o probablemente ya ha enviado a un campo de exterminio y entonces éste recurriendo es antigua amistad con Serrano Suñer con el que coincidió en la cárcel probablemente con gente cercana al Caudillo es decir la familia Polo probablemente no son los testimonios que tenemos donde en Carmen Polo y Felipe Polo cuñado también de Franco en los los más entusiastas es decir sobre la FIL equina de esta gasolina entonces y diciendo que tenía mucha amistad con gente de tanto poder en el en en la estructura de la Nueva España que podía ayudar a sacar a ese chico de la campo de concentración y lo cierto es que desaparece la brigada político social que es la que está ahí para defender

Voz 7 19:37 el nuevo régimen Eden bueno a partir de ahí a meter en el campo de concentración y queda fuera de toda de toda garantía jurídica no pero es que era

Voz 0874 19:46 es alucinante la obsesión que efectivamente existió en ese momento histórico por lo de conseguir una casa ante la gasolina sintética porque tú hablas desfile de de Sebastián Juana de Alfred Corea del Norte

Voz 6 19:59 Mancini sí si es que hay son varios los que están

Voz 1648 20:01 intentando bueno liarla con con este tema de la gasolina era como una obsesión que había no no no

Voz 6 20:08 y luego sigue siendo una obsesión para Franco hasta el final porque los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de que los Cole en el colegio libro que estudiaba vamos de Ciencias Naturales Ciencias Sociales como llamar tenía una foto de la Lora Burgos como

Voz 12 20:23 uno de los yacimientos de gas de petróleo del mundo no es decir ponía los mayores productores de petróleo son Venezuela y la Lora Burgos

Voz 6 20:35 la estado en tan Lalola Burgos que yo he estado claro es un sitio que hace unos años todavía tenía uno de esos aparatos que son como actores de Liga no la verdad tiene un paisaje interesante no no si Saura todavía funciona pero por lo visto de un petróleo muy baja calidad que no que no funciona sin embargo los sesenta era un mito el mito la a Burgos que no iba a volver ricos a todos

Voz 0874 20:57 libros fantástico yo lo que no sé si podría haberlo hecho sin hemerotecas digitalizadas

Voz 6 21:01 pues no no habría podido porque yo me acuerdo cuando escribí enterrarlo muerto es que lo público del año dos mil cinco que me venía a Madrid a a la hemeroteca municipal a buscar cosas claro tu hay tienes tenías que mirar los pero tenía esto los periódicos pero no sabías por dónde empezar entonces tenían los periódicos en negativo en unos grandes

Voz 0874 21:20 creo fichas esto sí sí efectivamente el micrófono

Voz 6 21:23 es negativo no que los veías blanco sobre negro en unas grandes pantallas si te tenías que ir pasando leyéndolo todo haberse encontrabas algo no ahora está digitalizado muchas Hemeroteca digitalizada entonces solamente componer Silex ya te aparece no es decir me agarró horas y horas y horas de trabajo gracias a que en fin a que sean digitalizados ya han puesto a disposición de cualquier investigador en la Hemeroteca Nacional periódicos como el ABC y La Vanguardia otra otro portal que se llama prensa histórica es decir hay un montón de cosas que uno desde su casa puede puede averiguar sobrepasados solamente con echar un vistazo a los pericos antiguos llenos

Voz 0874 21:57 no hay ideas tampoco si alguien te va a quitar el próximo personaje parezca déjame destacar una cosa

Voz 1648 22:03 de la mano de de la novela del libro

Voz 0874 22:07 no sólo interesa lo que es la propia vida

Voz 1648 22:08 decirle que a mí lo que me ha llamado también mucho la atención y me ha interesado especialmente es el retrato que hace de esa época de la de cómo era la represión en ambos lados

Voz 0874 22:16 al principio de la guerra también gente muy interesante

Voz 1648 22:19 de la vida en las propias prisiones que les une tanto la cárcel Modelo como en Nanclares de la Oca hacia ya hacia el final del libro es decir en la lo terrible de la situación en que se encontraban todos los presos

Voz 6 22:29 la diferencia entre ambos casos es en el caso de las prisiones madrileñas presiones republicanas durante la Guerra es que digamos la República y la República es el esfuerzo de la se les fue de las manos se había unos comités ahí de milicianos que decidieron pues o controlar las cárceles y por tanto eh es hacer una excepción a la legalidad que luego ya la República consiguió recuperar más o menos el control de las cárceles Si hicimos volvió digamos a a cierta normalidad institucional no en cambio yo lo que hizo Franco es pues fue precisamente institucionalizar esa excepción es decir que ahí sí que cualquiera era un preso gubernativo directamente como Fele que muchos otros no pasaban por un juez no tenían la ocasión de defenderse sino directamente el Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol era el que decidía quién es quién quién iba al cárcel durante cuántos años algunos casos como algunos documentos sobre FIG le consta delito ninguno pone delito ninguno cuando nos mandan a La Haya a Nanclares de la Oca en una de las fichas pone delito dos puntos ninguno sin ningún delito de un señor demandado dos años y medio a un campo de trabajos forzados como Nanclares donde el pobre hombre sin saber cuánto tiempo va a seguir ahí porque no había ninguna ninguna condena que cumplir sino simplemente lo tenían ahí hasta que hasta que llegara el momento de soltarlo ya al final lo suelta pues porque acabar la guerra mundial y al Gobierno de Franco le interesa también tener gente que enviar a las potencias aliadas como supuestos nazis lo que lo convierte en una especie de de de nazi de última hora sin serlo

Voz 0874 24:00 con una historia fascinante y libros sin llama y lleva el subtítulo de el estafador engañó a Franco no es si el estafador que engañó Franco y casi lo consigue así que mucha suerte en la Feria del Libro Ignacio Martínez de muchas gracias por venir hasta luego

