El Caso Cifuentes ha abierto el debate en torno a las universidades públicas como institución

Voz 1113 01:16 incluso la Policía reconoció la ejemplaridad profesional a los detenidos el hombre que se colegio como abogado sin haber estudiado Derecho y fue doble tran ejemplar el joven que ejercía como sacerdote sin haber pasado por el seminario yacía unos sermones que llegaban al corazón de la feligresía el licenciado en Medicina que al carecer de futuro se puso a trabajar con éxito como curandero el sujeto que al no será admitido la Academia Militar se lo montó por su cuenta hizo carrera como fans

Voz 6 01:44 social casos que viví

Voz 1113 01:47 yo he recordado ante el escándalo de los másters o la vanidad el título desprestigiada la clase política sólo nos falta que salga tocado el prestigio de la universidad

Voz 7 01:57 que ya no será muy alto

Voz 4 02:07 sí sí

Voz 5 02:08 a ya

Voz 1 02:14 yo

Voz 2 02:23 con te

Voz 8 02:40 la por el título José Martí Gómez

Voz 0874 02:44 en el caso de Cifuentes ha provocado una revisión generalizada de los currículum de políticos y cargos públicos su el punto de partida de unos diálogos que queríamos mantener hoy pero aparcando el análisis político de momento hay centrándonos más en la universidad menos las universidades públicas españolas también como institución

Voz 8 02:59 Joaquín Arango buenos días buenos días

Voz 0874 03:02 te hablamos de un título Si hablamos de vanidad siempre da la de méritos

Voz 9 03:06 esto es un error desde luego las Trapa acerías que están saliendo a la luz en estos días tienen poco que ver con la vida ordinaria y normal de la universidad

Voz 0874 03:20 esto deberíamos subrayarlo a lo mejor porque se piensa que igual todos los que tienen un título lo tienen porque han llamado a alguien

Voz 9 03:26 no en absoluto en España hay más de ochenta universidades y sólo una a ese estar afectada por estas prácticas lamentables andas hay más de tres mil departamentos universitarios sí pueden contarse con los dedos de una mano los manchados por por estos comportamientos la inmensa mayoría de los que cursan estudios en la universidad lo hacen con seriedad hay que distinguir la calidad de la universidad que puede ser más alta en algunos casos y menos en otras de este tipo de prácticas insoportables e inaceptables de todo punto

Voz 0874 04:09 los oyentes fieles de la SER saben perfectamente quién Joaquín es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid fue subsecretario de duro el secretario general de Educación en los dos primeros Gobiernos socialistas entre el ochenta y el ochenta y ocho y también ha sido vicerrector de la Internacional Menéndez Pelayo entre el ochenta y nueve y el noventa y uno yo creo que en esa época los dos primeros Gobiernos socialistas igual habría que recordar a la gente a los más jóvenes que nos escuchen lo que significaba ir a la universidad hasta entonces lo que significaba desde entonces era el ascensor social

Voz 9 04:41 sin duda había unas enormes muy extendidas y aspiraciones de mejora social por parte de millones de españoles que en no habían tenido acceso a la educación no lo habían tenido muy limitada irá aspiraban a una vida mejor impulsada por la educación para para sus hijos no y aquí la universidad entonces de los años ochenta la que habíamos heredado del pasado inmediato resultaba anacrónica y obsoleta Is sus costuras estaban a punto de estallar por una demanda de educación incontenible resultante de por un lado razones demográficas por la llegada

Voz 8 05:36 y a la edad Unibet

Voz 9 05:39 citaría de cortes más numerosas que nunca hijas del baby boom por la feminización de de la de la población en edad escolar que ya estaba sintiendo Hypo por a ese ansia de segmentos muy extensos de la de la sociedad que querían un futuro mejor para sus hijos y pensaban que la educación iba a ser la piedra de la la palanca que Cela iba a proporcionar hecho

Voz 0874 06:12 el las tasas se pagaban con esfuerzo los

Voz 9 06:15 colgaban en las paredes de los comete

Voz 0874 06:17 porque si de las salas de estar y la gente quería ir a la universidad para para ser algo no para tener un título para aprender a hacer algo

Voz 9 06:25 duda también para para tener para tener un título honestamente conseguido por qué porque tenía un un un gran valor a los ojos de quienes no lo tenían no pero al mismo tiempo desde luego era un instrumento de de movilidad social de transformación social a la la el gran acceso a la educación de millones de personas y de más de millón y medio en cada en cada periodo de de estudiantes universitarios ha supuesto una de las mayores transformaciones sociales que ha conocido la sociedad española en los últimos decenios de esos estas deberíamos estar agradece

Voz 0874 07:12 heridos cuando empezaron los recortes muchos jóvenes que intentaban abrirse camino como investigadores y como profesores también en la universidad española tuvieron que marcharse le hemos pedido a tres de esos jóvenes que ante las oportunidades tan precarias que les ofrecía la universidad aquí se tuvieron que ir al extranjero que se presenten que nos cuenten qué es lo que más les sorprendió al empezar a trabajar en universidades en este caso inglesas

Voz 10 07:36 soy Rubén Ruiz fino y actualmente trabajo como profesor de Ciencia Política comprobado en el departamento de Economía Políticas de la Universidad King's College en Londres yo llegué a esta universidad en marzo de dos mil trece y lo primero que me sorprendió fue en dos cosas la horizontalidad en en en el día a día del departamento así como la transparencia con respecto a la horizontalidad a mí siempre me gusta contar una anécdota y es que el primer día que llegue el departamento me me soltaron en una reunión con todos los pues todo el mundo y había que discutir temas muy importantes relativos a a la programación del siguiente año y sobre todo el diseño de del programa de licenciatura y el director del departamento médico bueno Rubén tú qué piensa que yo me sorprendió mucho entonces yo hice lo mejor que pude algo que en España me hubiera resultado imposible aquí resultó ser una realidad desde Estados del departamento dijo Paul me parece muy bien mira vamos a crear un comité a Doc ir te va ponemos al frente del IASS es los cambios que tú crees pertinentes y a mí aquello me pareció como

Voz 11 08:43 cómo llegar a una galaxia nueva soy Hernández con soy profesora en el departamento de Ciencia Política en el colegio internacional de la Universidad de Sheffield

Voz 12 08:56 yo dueña del contexto siente americano llegue a la universidad española en un momento de transición aun sistema similar al anglosajón uno de los contrastes más notables para mí fue en la dinámica de los seminarios yo pasé de tener un papel de moderadora de una mayoría de estudiantes ansiosos por expresar su opinión al desmotivado hora de estudiantes nerviosos o inseguros y opinar debatir con sus compañeros conmigo en una relación más horizontal ahora en Inglaterra he encontrado dinámicas en un punto intermedio entre las

Voz 6 09:28 al de España llena de Estados Unidos

Voz 12 09:31 a partir de inexperiencia en estos tres contextos creo que bien es importante motivar a los estudiantes de expresar sus opiniones personales también consideró que es fundamental crear oportunidades para que los estudiantes analicen información reflexionen antes de opinar

Voz 1448 09:48 Sandra León profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York cuando yo me incorporo al departamento la Universidad de York me encuentro con un sistema que evaluó a los estudiantes sobre todo en función de de ensayos Hinault de exámenes que era sistema que yo conocía de España otra cuestión que me sorprendió cuando llegue al departamento fue encontrarme con que éste dedicaba enormes recursos materiales y humanos para ayudarnos a los investigadores a que pidieran los grandes proyectos eh que son una fuente importante de prestigio y también de financiación para el departamento

Voz 0874 10:29 no bien para enmarcar un poco estos diálogos y presente al resto de invitados en esta mesa diremos saber hablar un poco de las debilidades de la universidad española las virtudes que cómo debemos mejorar para que sea algo más que una fábrica de títulos que es como algunos parece que las contemplan ahora Ander Gurrutxaga estando en Radio Bilbao cómo estás buenos días

Voz 0154 10:49 hola buenos días a todos en la mañana por Bilbao por cierto

Voz 0874 10:51 pues bien esta abrasada tu

Voz 13 10:54 ha sido de dos horas matinales no no de todavía no he tenido tiempo sólo de media hora para llegar a la hora de eres

Voz 0874 10:59 pico de Sociología en la Universidad del País Vasco también ha ocupado cargos de gobierno tanto la universidad como en el Gobierno vasco por cierto en materia de educación siempre de Bilbao vamos esa Valencia ahí está otro de nuestros colaboradores habituales que es Joan Romero mola Joan cómo estás muy buenos días Javier buenos días a todos que es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia también ocupó cargos políticos relacionados con la con la universidad José Carrillo está conmigo Madrid ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid fue decano de la Facultad de Matemáticas vicerrector es catedrático y ahora profesor de Matemática Aplicada cómo estás José bienvenido

Voz 1034 11:31 pero si es a nuestro lado también

Voz 0874 11:33 Violeta así que es abogada investigadora especializada en derechos humanos y vulnerabilidad social está haciendo su doctorado viví con a un seminario de derechos humanos y Exclusión Social en la Universidad Pontificia de Comillas qué tal Violeta cómo estás buenos días quería contigo Violeta como como doctorando que decide doctorando no la colaboradora de una universidad de tú cómo te has sentido ante toda esta polémica te sientes no sé de buena manera devaluada en tus estudios

Voz 1614 12:00 bueno no sé si tanto una una sensación de de devaluada de mis estudios como de indignada no por lo que está sucediendo porque claro el el formular un el poder hacer un doctorado no cuando además estás trabajando yo cuando además el doctorado te lo planteas como una oportunidad de conocimiento como una oportunidad para poder también profundizar en tu en tu trayectoria profesional no pues el que suceda esto al fin y al cabo te te da la imagen de que hay personas de primera clase personas que no que no se merecen estar ni siquiera en ese en esa Liga no porque al fin y al cabo el que te regalen un máster el que un máster lo consiga siguen asistirá a clases sin presentar los trabajos el que ese título bueno pues este ahí la reacción la gestión de la comunicación después no pues porque cuando uno comete un error o cuando uno es bueno pues hace las cosas mal lo que te espera poder pedir disculpas no para quiénes estábamos con la lengua fuera eh llegando a final de mes no para quienes estamos con la lengua fuera llegando a entregar los trabajos y los asistiendo a los seminarios que requiere el realizar un doctorado pues claro supone algo así como un bofetón no ha de realidad inesperada que todos sabemos cómo es la vida pero desde luego en este caso pues te quedas diciendo no hay derecho

Voz 0874 13:16 Ander yo no sé hasta qué punto tenéis que hacer autocrítica quiénes trabajáis en universidades o quizá incluso reconocer que la Indep tendencia universitaria pues es una panacea que a lo mejor es difícil de conseguir al cien por cien y que hay determinadas vinculaciones con instituciones que hay determinados chanchullos de por entendernos pero yo creo que lo que deberíamos subrayar es es que de lo que hablamos aquí no es de títulos que se regalan es de mentiras

Voz 0154 13:43 sí lo que ocurre es que cuando cuando va siguiendo determinado tipo de relatos como el que nos ocupa en las últimas semanas uno tiene la impresión que eso como cuestiones es que no tienen nada que ver con la con la vida universitaria que conoces ni tampoco con lo que haces ni ni tampoco con lo que piensa hacer otros a otros colegas no es verdad que como todas las instituciones pues dices bueno en ciertos momentos donde tienes la impresión que les decirte universitarias quizá quizá tendría que dar vueltas a algunas de las cuestiones que que que que bueno desde los modelos de organización hasta los sistemas de financiación como recortamos a los estudiantes en probablemente hay como siempre márgenes de de mejora pero lo que es obvio lo que es evidente es que que este tipo de situaciones yo huye yo creo que es escapan de lo que es estrictamente el funcionamiento de extraer yo insisto no conozco eh actuaciones de ese tipo conozco muchas personas miles de personas que trabajan que invierten su dinero en una mejor formación que les interesa la la formación que están ahí todos los días ese tipo de casos y conozco yo creo que la universal español además está atravesada di muy buenas prácticas en muchos casos en los miles de departamentos universitarios en los cientos cientos de Master que se que se imponen como para que intentemos cómo hacer fotografías falseadas de cuestiones que se escapan realmente de lo que es la norma general

Voz 0874 15:16 pero tú crees que los males son difícil de detectar no sé o difícil de solucionar

Voz 14 15:25 no yo hace mucho tiempo que bueno estoy acerca de la jubilación llevo cuarenta años de profesor como Ander y como Joaquín esto que ha ocurrido que para mí es un caso de corrupción académica yo yo creo que esto como decía Ander yo no lo veo no es lo que yo veo en mi entorno no es lo que yo conozco es verdad que sentido mucha vergüenza pienso los estudiantes y sus familias la mayoría que la mayoría no tienen más que la formación para compensar desigualdades de origen mejora un poco sus posibilidades para encontrar empleo decente yo mismo estudié con una beca salario ese muy bien lo que significa la educación como mecanismo pensador también veo como cada año algunos de mis mejores alumnos ya no pueden pagar su máster porque no tienen recursos para pagarlo sus familias otros trabajan a veces un año para luego poder matricularse ir cuando yo veo esto Veo veo este estos episodios pues me quedo perplejo porque además se dan en una universidad que tiene los máster más caros de España uno de los más caros casi cinco mil euros cuesta uno de ellos allí y he sentido vergüenza y lo que debo decir es que he echado en falta desde el primer día no porción mucho más clara y contundente de los rectores de las universidades públicas de otros organismos como la CRUE

Voz 15 16:46 Kosovo equidistante

Voz 14 16:49 melosa actitud de la Aneca del organismo regional recordó de debo recordar a los oyentes que hay un organismo regional en Madrid que se ocupa de la calidad de los másteres y de los grados porque claro esto esto la universidad es una de las pocas instituciones decía José Martí que se mantenía que mantenía una cierta reputación en el contexto de las instituciones españolas pues se han deteriorado la pedrada esta hace mucho daño porque se ha tirado en el estanque de la Rey Juan Carlos pero la onda alcanza el conjunto del sistema universitario español ha contaminado todo el sistema yo creo que si alguna enseñanza sacó yo positiva de todo esto es que tal vez esto permita pues que se revisen

Voz 13 17:32 lado con más con más atención la calidad de los másteres de los venados la calidad de la docencia

Voz 14 17:38 porque tú decías me preguntaba si yo yo veo problemas pero también ve muchas virtudes hay muchos lugares comunes que que no responde en realidad el sistema universitario español la universidad española tiene ámbitos de excelencia en muchísimas áreas incluso el ronquido internacionales en Física Química Matemáticas en Económicas en informática en muchas otras no no es verdad que tengamos muchas universidades de lo que pasa es que tenemos un presupuestos muy bajos hacen hace más de una década que se han recortado los oyentes deben saber que el Gobierno de España enviado el programa de estabilidad para el periodo dos mil diecisiete dos mil veinte la Unión Europea sigue comprometiéndose a rebajar el presupuesto de educación en en universidades el presupuesto de gasto público a a casi a menos del tres coma siete por ciento del PIB tenemos problemas internos en la Universidad de los que podremos hablar ahora que yo tengo bien detectados porque tengo mucha experiencia pero en conjunto yo creo que esto es un caso como decía Ander que que a mi me parece que yo no no no es lo que yo veo

Voz 0874 18:43 no es lo que te encuentras en tu trabajo del día a día quizá José Joaquín lo que habría que plantear también es es sin

Voz 14 18:49 no ha evolucionado el modelo Sandero

Voz 0874 18:52 sí que es peligroso es El sendero de tratar de que todo el mundo tenga acceso a las universidades a un modelo en el que hay centros excesivamente caros que sólo se pueden permitir unos pocos y que encima reparte en títulos para los que no se requieren méritos sino contactos es un es es una cuestión más social que académica

Voz 9 19:12 no existiría en en lo que es lo que están diciendo mis colegas

Voz 16 19:18 Ander muy Iván

Voz 9 19:21 en que hay razones para que la Universidad española haga autocrítica pero desde luego tiene muy poco que ver con con estos lamentables episodios que están saliendo a la luz y yo también muestro mi extrañeza por ellos y como como Ander y Joan prácticamente nunca me he encontrado

Voz 8 19:42 con con esta picaresca o con esta abierta corrupción no

Voz 9 19:50 y y entonces es cierto que tenemos un modelo universitario demasiado homogéneo escasamente diversificado

Voz 16 20:02 y es que en el que exige

Voz 9 20:04 ten notables y rigideces burocráticas sería deseable que el sistema ese diversificarse más he ido este modo sería más capaz de atender obligaciones y diversas en materia de enseñanza y de investigación

Voz 16 20:22 pero insisto en que en que esa

Voz 9 20:26 las deficiencias apenas tienen nada que ver con con estas vulneraciones flagrantes de la normalidad universitaria de la decencia elemental

Voz 1034 20:38 sí yo coincido con lo que decía Joaquín que han dicho Joan antes también que la Kneset española tienen poco que ver con lo que se está hablando estos días en relación con este clase refinar el el inexistente más famoso Masters del mundo no porque ente al principio decía José Martín Gómez el prestigio desvalijado de las universidades yo Greta día las universidades son una de las instituciones se miran los estudios mejor valorada de este país por encima de instituciones muy cómodo a hablar de ninguna

Voz 0874 21:13 a la prensa por ejemplo no porque como la prensa

Voz 1034 21:15 no hay como detrás y que los médicos las universidades las segundas después de la medicina instituciones más y eso que la medicina tiene mucho que ver con las universidades también en este país no entonces yo yo creo que es un tema a tener a tener en cuenta es verdad lo yo creo que lo que ha pasado en la Rey Juan Carlos es una es una excepción no quiere decir que no pueda pasar en otros sitios recuerda ahora mismo hace cuatro años cuando todavía era lector pues el escándalo de los muertos la mía en en la Complutense no que fue también pues producto de un a mi entender está todavía en juicio ese pero vamos mal comportamiento de un de un procesos de un profesor no no de la universidad

Voz 0874 22:02 debido al comportamiento individual yo creo que

Voz 1034 22:04 en este caso también es decir hay un grupo de una persona básicamente y presenten su entorno un grupo de personas que que se han prestado a determinadas prácticas que no son no son lo propio de la de la universidad llenas en ese caso que decía en mis cuarenta somos todos y cuarenta y un año de de enseñanza en la Complutense pues pues no no he visto es verdad que en su momento hoy hasta hablar cosas que han ido cambiando como decía y al principio en la universidad en cuarenta años ha cambiado muchísimo no desde aquí damos del franquismo ahora la LRAU la Ley de la Ciencia y que supuso dio pasó de ser una universidad élites el Universidad eh de masas donde la investigación un papel importantísimo no hay esos elementos de prestigio también yo creo esa esa investigación y muchísimas áreas no entonces yo creo que no es propio de ese deseo que pasa lo que sí es cierto eso es agudiza con la crisis es que la pre paralización de la plantilla en algunos casos pues puede favorecer Cruz jefe abuse es decir si tu puesto depende de que el catedrático de turno director de departamento en algún momento saque una plaza pues no es razonable que exista pues algún tipo de carrera docente es decir que uno sepa

Voz 17 23:23 sí sí cumple si

Voz 1034 23:25 su tesis citas cuál en algún momento de la oportunidad de de de sacar una plaza sin tener que plegarse a determinados e imposiciones de de un de un jefe eso ya existe poco en Francia llaman los mandarines no en en la medicina no los grandes jefes que hacían deshacían tan yo creo que eso es la española ya no existe si hay algunos pues hay que acabar con ella acabar con ellos yo hay procedimientos democráticos elecciones tenemos la gran suerte de ser solamente unas instituciones más democráticas donde dijimos desde el jefe desde el rector hasta el director de departamento yo creo que eso hay que darle tal vez mayor efectividad en efecto mayor pero hay que hay que potenciarlo no yo creo que también todo esto tiene que ver la precarización con ello es el tema de la financiación de las universidades no en mi mandato la Complutense perdió ochenta millones sin cesar pasamos un presupuesto mil delanteros rector quedan quinientos noventa y ocho millones al último en mi mandato el año quince que eran quinientos dieciocho millones eso eso tiene consecuencias es difícil

Voz 14 24:36 claro que sí hizo todo lo posible

Voz 1034 24:38 a ese fuese la calle que fuera cae en la Complutense pero claro tampoco eso porque tampoco es claro no se pueden sacar plazas no se pudo pudo dar digamos a la la esperada salida muchos profesores mantuvieron puesto un puesto muy precario y eso tiene sus consecuencias no hay que ver quería decir y cuando hablamos de calidad de las es lunes es españolas no olvidemos que un hay ocho universidades porque cuando se habla hemos tenido la desgracia algunos ministros de educación que no ha hecho mucho para el prestigio de Asia ministro educación dice y entre las cien mejores pues bueno ya me tenía razón según los criterios de de los las evaluaciones no pero claro si hubiésemos tenido un en el rango cincuenta y uno habría dicho no hay ningún en la cincuenta mejores porque al cabo de lo que es trataba era desprestigiar a la

Voz 0874 25:32 a la universidad sí es cierto que las

Voz 1034 25:35 mientas mejores que es lo que mide por ejemplo el Ranking de Shanghai tenemos cuatro-cinco permanentemente cuatro cinco universidades dos en Barcelona dos en Madrid y alguna más que ese bien en Valencia que vienen a entonces yo yo creo eso es significativo es esta estábamos hablando un rankings hace sobre diecisiete mil universidades no está en las cintas mejores pues mejor ser primero pero pero no es no si miramos lo que es la calificaciones es un es es españoles ponderado por su financiación nuestras están ya no era cincuenta primero esta cuarta a la quinta es española mira

Voz 1614 26:13 sí la verdad es que yo estoy escuchando no hay es verdad que cuando las cosas se observa no tanto desde el mundo académico desde dentro de ese mundo académico no hay estoy poco pensando en en gente que no está tan vinculada a la Universidad la imagen la Universidad yo creo que sí que está sufriendo si está sufriendo un cambio y no y no sólo a partir de de lo que es este escándalo no de del máster de Cifuentes yo creo que que sí que es cierto que el ámbito de la educación tanto bueno pues la educación que se puede producir en la en la escuela como la educación que se que se ofrece dentro son ese as está viendo como una oportunidad de de construir capital social a la hora de poder tener oportunidades en el mundo de lo profesional no ya se está viendo como una oportunidad tanto de conocimiento de formación de investigación sino como como ese lugar donde tú vas a encontrar una serie de relaciones una serie de vínculos una serie de de de contactos no que te van a ofrecer luego pues más oportunidades no yo creo que esto es algo que también hay que revisarlo cuando cuando está pasando esto porque es cierto que no todo el mundo obviamente actúa como como como hemos visto el capturado el instituto público no de de la Rey Juan Carlos ni muchísimo menos yo conozco mucha gente trabajando en esa universidad gente compromete el agente además que es puntera en su materia también conozco gente en en otras universidades pero pero sí que observo no que sí que se está dando de esa especie de de cambio en de valores dentro de la sociedad no posiblemente influenciada por muchos más elementos que tiene que ver con con el de la competitividad que tiene que ver con el que ahora mismo la educación no es una fuente de inspiración una fuente de construcción personal una fuente de aprendizaje sino que es una escalera que te va a permitir alcanzar algo que profesionalmente igual no vas a poder alcanzar si coges la escalera equivocada no y entonces ahí creo que hay una reflexión también que que hay que hacer

Voz 0874 28:08 está interesantes Joaquín quería decir algo

Voz 8 28:11 aquí la universidad española o

Voz 9 28:14 sería mejor hablar de las universidades españolas porque hay diferencias importantes entre unas y otras hay algunas mejoras mejores y otras no tanto hay departamentos de primerísimo nivel y otros eso que dejan algo que desear hizo lo mismo podría decirse distinguiendo por disciplina Si áreas del saber pero hay sin duda importantes deficiencias aunque no tengan nada que ver con los escándalos que estamos comentando algunas de estas no reflejan defectos de nuestra cultura cívica como el localismo el amiguismo que conducen a un grado de internacionalización de la Universidad insuficiente una una inserción en la comunidad académica internacional que es decisiva para para la para el avance de la investigación que aún deja que desear pero otras deficiencias tienen que ver con por ejemplo la insuficiente financiación a la que han acudido ha aludido Joan Romero y el profesor Carrillo ahora mismo y que se traduce entre otras consecuencias en una muy deficiente muy insuficiente dotación de plazas lo que lleva consigo la generalización de esta figura del profesor asociado

Voz 0874 29:42 que trabaja en

Voz 9 29:44 condiciones de precariedad totalmente inaceptables e ir con unas perspectivas de desarrollo personal muy muy borrosas Ike y han conducido a uno de los principales el defectos de de nuestra universidad actual y es su incapaces

Voz 8 30:07 mira para incorporar a

Voz 9 30:10 miles de jóvenes de extraordinario nivel

Voz 16 30:16 de de de competente

Voz 9 30:17 decía internacional reconocida como Sandra León o Rubén Ruiz Rufino que acabamos de oir y que han tenido que buscar mejores caminos para la progresión de su carrera en otros en otros

Voz 0874 30:35 entonces claro a Ander Joan hablemos un poco si queréis de políticas no de política nacional de política interna hay entonces dos problemas uno es el desinterés obviamente que se Se queda perfectamente patente en esos recortes que es un terreno perdido que parece que nunca se va a volver a ganar hoy en la ausencia del del debate sobre sí universidades en las campañas electorales por ejemplo y luego otro político otro problema que ya de política interna vuestra no con con departamentos que quizás son demasiado endogámico es demasiado cerrados yo creo que las

Voz 14 31:06 es lo lo has definido a mi juicio perfectamente mientras escuchaba Violeta me acordaba de una una web que crearon algunos de nuestros mejores jóvenes universitarios llama la facultad invisible punto com todos ellos premios nacionales que ahora la mayoría están fuera

Voz 15 31:24 iríais avanzan un diagnóstico de la universidad española

Voz 14 31:28 avanzan un decálogo de qué cosas a su juicio son jóvenes son de los nuestros mejores a su juicio pues deberían impulsarse au mejorar Joaquín Arango el pues Arango avanzaba algo en este sentido yo creo que hay hay digamos problemas que están fuera de la universidad au obstáculos que están fuera que está en el ámbito de la de de las administraciones públicas que tienen que ver con financiación que tienen que ver con decretos que impiden que haya sustitución de jubilaciones por por plazas decentes y esto ha permitido o ha hecho posible que se haya creado esta enorme bolsa a mi juicio en gran parte en una situación de fraude de ley de profesores asociados que están desempeñando su trabajo para aquello que la ley lo dice que tenía que ser son sextos se ha de ser degradado o cuestiones que tienen que ver con cómo se reclutan los profesores o o el programa de becas idea ayudas que sea recortado enormemente en España

Voz 0154 32:30 o el modelo de grados pensar

Voz 14 32:33 hola mientras hablabais en el modelo que tenemos nosotros cuánto cuesta aquí un posgrado el modelo alemán y el modelo francés donde los porque cuesta lo mismo que los grados es decir aquí hay muchas cosas de ámbito de políticas de grandes acuerdos que yo creo que esto está más allá pero luego hay también cuestiones que no cuestan casi dinero algunas nada que corresponden el ámbito que tu definidas como interno requieren financiación y hay muchas cosas que la universidad puede puede hacer y que afectan a la calidad de la docencia creo que es un nuestros puntos débiles más importantes que afecten a la endogamia nosotros tenemos un problema muy grave endogamia comparado con otras universidades seis por ciento siete por ciento de peor es que estudiaron Universidad que son profesores ahí en otros países de nuestro entorno nosotros más del sesenta tenemos problemas de incentivos tenemos problemas de control de la actividad tenemos problemas que se pueden resolver desde dentro cómo se diseña los Masters yo creo que hay demasiados creo que hay demasiados grados se creo que hay pocos Máster Interuniversitario Inter departamentales yo creo que esto mejoraría a todo el mundo y a todos nos iría mejor por tanto yo creo como tú decías que hay obstáculos que están fuera y ahí los rectores los partidos políticos los parlamentos tendría que ponerse un poco a trabajar porque yo creo que el Espacio Europeo de Educación Superior no nos va a esperar por otro lado problemas internos que sí que se podrían mejorar mucho más yo ahí veo demasiada complacencia demasiada estabilidad demasiada demasiado poco interés por parte de los responsables académicos en impulsar reformas que muchas de ellas insisto prácticamente no costaría dinero

Voz 0154 34:20 sí y no contiene un parte con el diagnóstico que que que hacía tanto Joaquín como como yo no

Voz 16 34:27 hombre es el

Voz 0154 34:30 la universidad es un ecosistema muy peculiar con algunas grandes fortalezas y debilidades no al final no podemos olvidar que la universidad es su lugar en el cual confluyen confluyen muchas cosas y obviamente la

Voz 16 34:46 la actividad de de

Voz 0154 34:48 los propios gobiernos tanto los los centrales en el caso español por ejemplo como los gobiernos autonómicos que tienen competencias evidente sobre el tema de la universidad por ejemplo no mantener la tensión en la inversión presupuestaria a corto y medio plazo plantea grandísimas dificultades al funcionamiento y al crecimiento necesario de de la propia universidad entonces esto esto Sun problema de primerísimo de primerísimo nivel no cuando por otra parte del discurso político se insiste hasta la saciedad que bueno que la inversión en educación la inversión en investigación etcétera forma parte de uno de los grandes elementos que toda sociedad de tienen que impulsado porque en definitiva la vida y la competitividad el modelo desarrollo económico etcétera en ello no bueno pues esto a veces no coincide realmente con con lo que de facto se hace no creo que luego hay ahí se propugna demasiada legislación que atan que atañen corsé tan en

Voz 6 35:46 eso a las a las universidades

Voz 0154 35:49 creando una especie como de de sistema que se encierran en sí mismo porque bueno pues porque probablemente el el traje que le estás dando no es el que el que debe utilizarse cuando realmente estas en una fase o debiera Se está en una fase de expansión de crecimiento tal se cometen se cometen enormes tonterías desde el punto de vista legal de hablo de tonterías porque no encuentras casi nunca evidencias empíricas claras ni nadie te te contesta a la pregunta de porqué se iba a cabo la reforma no momento ahí pero en el mar por ejemplo con el con el mundo sociolaboral el mercado laboral es siempre una una aspiración de las universidades estar cerca de ellos parida asociando la formación con lo que el mercado laboral exige cuando esta esta relación casi siempre mantiene una una una tensión y donde no es tan fácil como a veces se dice y luego pues vuelto un punto de vista interno a la universidad les cuesta mucho innovar sea la Universal de cuesta mucho lo proceso perforación la universidad ha ido creciendo en complejidad la respuesta al crecimiento de la complejidad reside la burocratización y lo que hemos hecho ha sido generar una institución con muchos son excesivo procedimientos de todo tipo no ya a veces esto ata de pies y manos las posiblidades de poder cambiar de puede formar determinadas que a veces tienes la impresión que estás ante una institución que tiene un discurso hacia dentro profundamente conservador aunque a veces este protegido una cierta retórica progresista que afuera no

Voz 1034 37:26 sí yo creo que es cierto lo que comentaban ahora en la Unio es es como como un inmenso trasatlántico para cambiar de de segundo es es absolutamente imposible experiencia mía propia es que para para hacer cambios cambios incluso menores de uno se enfrenta más allá de las circunstancias objetivas económicas tal

Voz 8 37:54 y ha puesto un tú una normativa una

Voz 0874 37:57 la

Voz 1034 37:57 burocracia en efecto que que hace que esos cambios sean muy muy difíciles no pero yo yo que subrayar sabéis históricamente es decía Joaquín el tema de los asociados eso eso no es nuevos asociados tienen con la LRAU y su uso se usó en su momento en efecto por falta la de de dinero pues para hacer una universidad más más barata mismo modelo más barata que no sólo no son eran los profesores asociados sino también pues será la famosa Clase Magistral etcétera no frente a otros sitios donde pues eso ya había desaparecido hace mucho tiempo por lo menos la clase magistral era no las universidades francesas hace mucho tiempo que que su modelo se parecía que se pretendía en Bologna no el modelo Bolonia es un modelo mucho más caro que el que teníamos sin embargo aquí hemos sido el modelo Bolonia no incrementando el presupuesto sino recortando no ha generado todavía más más problemas no

Voz 0874 38:59 quizá de Violeta la clave la daba antes Anders cuando hablaba de la necesaria vinculación de las universidades con la realidad es decir de alguna manera no por ejemplo con las empresas a las que deberían proveer de estudiantes que han terminado su carrera no tú

Voz 14 39:13 en colaboran a la clínica jurídicas rico

Voz 0874 39:15 lo de no que que hacen poco eso a lo mejor lo que falte de lo que le falta la universidad es estar más cerca de la sociedad no solamente de los alumnos que pasan por allí

Voz 1614 39:25 sí yo lo que creo es que la Universidad tiene tiene que ver cómo quiere establecer esa relación con la sociedad no porque no solamente la puede establecer como una parte de la sociedad en función de los intereses que en ese momento tenga la facultad concreta o la universidad concreta no sí que es cierto esos vínculos que esos vasos comunicantes que la Universidad tiene que tener con la sociedad son fundamentales sobre todo desde el ámbito de la de la investigación desde la formación no porque esa misma innovación de la que estábamos hablando ahora no basta señalar en tu web quieres una universidad innovadora tienes que saber cómo aplicar toda esa innovación y todas esas herramientas no no basta forma montar una feria de empresas en tu en tu universidad para poder establecer esos vínculos supuestamente de de encontraron trabajo los estudiantes no que iban echando el currículum de los diferentes puestos no tienes que encontrar vínculos que van más allá no es verdad que la experiencia las clínicas jurídicas en en diferentes universidades de España está siendo una experiencia muy positiva en la que lo que se está haciendo es que estudiantes de Derecho de las facultades de Derecho puedan estar dentro de lo que son grandes despachos de abogados o despachos de abogados que que desde ahí Se tutorizado a estos alumnos pero se hace una triangulación que a mí me parece muy interesante en muchas ocasiones como en la Universidad Pontificia Comillas que ese triangular con organizaciones no gubernamentales no con lo cual las organizaciones no gubernamentales gubernamental este ponen encima de la mesa el problema las empresas te ponen los despachos de abogados te ponen encima de la mesa el conocimiento la experiencia no la Universidad pone encima de la mesa al alumno en esa triangulación la Universidad de lo que hace es canalizar es media no yo creo que esa es la función no que tiene que que que cubrir la universidad que es la de mediar entre el conocimiento y la realidad

Voz 0874 41:08 y ahí es donde debe regresar nosotros queríamos hacer este encuentro este diálogo no para hablar específicamente del máster de Cifuentes sino para entender cómo funciona la universidad qué problemas tiene hacia dónde va y sobre todo que puede hacerse desde dentro y desde fuera para que eso no vuelva a pasar con mucho la presencia y la conversación a Ander Gurrutxaga Joan Romero Violeta ciego a José Carrillo Joaquín Arango gracias amigos un abrazo

Voz 4 41:35 muchas gracias