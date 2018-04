SUCEDIÓ UNA NOCHE (15/4/2018) Un centenario y varios comienzos

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los que

Voz 0229 01:22 hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche William Holden de Carmen Maura y Fernando Colomo de John Carpenter y su personaje Mike Myers de la actriz Aura Garrido que presenta en el Festival de Málaga su nueva película la de los hermanos Coen idílicos por tono Scarlett Johansson de todos ellos os vamos a hablar en los próximos cincuenta y cinco minutos más obreros pero hemos listos unos ciento veinte fragmentos de diálogos de película más de treinta temas musicales de cine cortinillas separadores y un montón de historias que contar parece mentira que no sepan tantas cosas menos de una hora de programa es así porque no derrochar hemos ni un solo segundo de nuestro tiene esa empezamos

Voz 9 02:16 es un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 10 02:20 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Jara

Voz 9 02:24 dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 8 02:26 la película de TCM todas las

Voz 0229 02:29 Nicolas que emite TCM esta semana apostamos por el hombre que nunca estuvo allí una película dirigida por los hermanos Coen en dos mil uno hay protagonizada por Billy Bob Thornton

Voz 0544 02:44 James M Cain es uno de los grandes autores de la novela negra autor de obras que han sido llevadas a la pantalla como el cartero siempre llama dos veces perdición o Alma en suplicio El hombre que nunca estuvo allí no se basa en una novela suya es una historia original de los cohetes pero el espíritu de James M Cain sobrevuela toda la película Joel con

Voz 12 03:04 el respecte porque teníamos un póster en nuestra oficina de un fallo pero cortando el pelo y comenzamos a preguntarnos qué haría este hombre cómo sería su vida todo el día haciendo ahora mismo

Voz 13 03:18 ser peluquero es como ser camarero pasteleros no es difícil cuando aprendes lo más básico los chicos tienen el

Voz 14 03:25 papado corte alemán a cepillo ondulado de punta con tupé el estilo juvenil de vez en cuando el estilo ejecutivo

Voz 12 03:36 eso nos hizo pensar en James M me en que escribía sus historias partiendo de la vida vulgar de los individuos así que primero comenzamos pensando en el drama doméstico de este personaje con sus lleva hacia un grito

Voz 0544 03:49 el protagonista es este peluquero un tipo callado solitario triste que está hastiado de su vida

Voz 13 03:55 eran Rafa lo cuñado era el peluquero principal sus puntos de vista pueden ser interesante si tienes once

Voz 3 04:01 doce años pero a veces me sacaba de quicio aunque no solía quejarme

Voz 0544 04:06 está casado con una mujer que le engaña ya la que simplemente soporta pero un día un forastero al que le corta el pelo le tienta con un asunto que dice es una mina de oro un negocio de limpieza en seco seco

Voz 15 04:20 aquel tipo era un farsante mi gran oportunidad salvación

Voz 0544 04:25 para conseguir el dinero que necesita para entrar en el negocio el peluquero idea un chantaje al amante de su mujer

Voz 16 04:32 se lo que tiene con creer colabore con la literatura y su mujer también todos los consiga diez mil dólares y espero mis instrucciones

Voz 0544 04:41 pero las cosas nunca salen como se planean habrá muertes engaño sospechas muchas otras sorpresas su mujer está detenido vimos

Voz 8 04:50 sí la llevaron a la prisión del condado homicidio bueno malversación

Voz 0544 04:56 y homicidio todo ello dentro del particular universo de los Coen con sus historias enrevesadas sus diálogos a veces surrealistas su sorprendentes giros de guión

Voz 4 05:06 había escrito hasta puede este firmes no puedo decírtelo pero esto

Voz 3 05:22 muy que afecta al Gobierno

Voz 0544 05:28 la película se rodó en color pero se positivo en blanco y negro para crear ese ambiente gris y agobiante que acompaña a los personajes y es que el hombre que nunca estuvo allí eso no en AG al cine negro una carta de amor de los hermanos Coen al género con su voz en off el humo constante de los cigarrillos los personajes a Morales todos los detalles de vestuario y ambientación está protagonizada por un Billy Bob Thornton hierático y delgado que recuerda bastante a Humphrey Bogart

Voz 17 05:57 ya es efectivo

Voz 0544 06:01 ticos no me dieron ninguna referencia de alguien me dijera

Voz 18 06:04 qué películas tenía que ver yo soy un gran admirador de Bogart que no me inspire en nadie en particular al ver la película me di cuenta de que en efecto pareció un actor de los cuarenta y por eso entiendo que se me puede comparar de alguna manera con Bogart pero en términos de Actuación Interna yo creo que tengo mal te Montgomery Cliff

Voz 17 06:22 no no lo muy el no

Voz 0544 06:25 también protagonizan la película la reciente ganadora del Oscar Frances Mc Dormand esposa de Joel Coen el desaparecido James Gandolfini y una jovencísima Scarlett Johansson

Voz 19 06:36 hemos creído

Voz 7 06:37 Le conozco señor cree acompañada de mi padre cuando ha ido a cortarse el desierto como acordarse de todas las escuchas que entraron con sus padres

Voz 0544 06:48 una historia de Crimen y castigo que aunque moderna tiene sabor a clásico todo ello conducido por un personaje muy particular

Voz 8 06:57 yo le cortaron hoy que yo soy el primero

Voz 20 07:02 el peluquero

Voz 19 07:04 le había reconocido sin Avatar

Voz 0544 07:06 el título muy de novela negra el hombre que nunca estuvo allí

Voz 21 07:15 eh

Voz 12 07:23 llega el momento de nuestro juego semanal un juego sin premio pero que pone a prueba a vuestra agudeza cine ya sabéis en qué consiste tenéis que intentar adivinar otros cuatro títulos que también emite TCM la semana que viene escuchando un diálogo y un tema de su banda son hoy creo que no son muy difíciles

Voz 23 07:41 desde cuando estás en el Ejército prevé cinco años cinco y medio si no crees que ya es hora de que aprendas algo aquí el que es boxeador tiene ventajas y el que no lo es tiene que ser buen soldado soy tan bueno como el mejor

Voz 24 08:27 a los presenta Marc es el especialista inglés así que acaba de llegar de Londres no habla otra cosa que Rusia a mí me ayudará ellos dígale que el accidente de coche que vamos mañana se hará en noche americanos que suceder a América es torear una escena de noche pero espero vivas poniendo pícaro delante de los dijo no hay ecos se llama Jonay Clinton

Voz 25 09:00 eh

Voz 7 09:19 y tampoco yo imaginaba que podría enamorarme de un negro pero así ha sido

Voz 27 09:23 nada cambiará a este estado de cosas aunque tuviera algo que objetar no dejaría de creerle ni aunque tú fueras el gobernador de Alabama fuera mamá junto al Barney vio biólogo la señora manido no su marido exteniente del Ejército destinado en la base de Bale creo que en armamentos el teniente y fui a casa de Queens y le metió cinco balas en el cuerpo con lo que murió de un claro envenenamiento de plomo

Voz 0229 10:50 no bueno a ver quién ha sido capaz de adivinar las cuatro todas ellas grandes clásicos del empezábamos con De aquí a la eternidad y su tema musical de Morris a la segunda era la noche americana de François Truffaut con banda sonora de George de la vi el tercer dialogó pertenecía a Adivina quién viene esta noche tras la declaración de amor de Catherine how on por Sidney Poitier sonaba sistema musical de Glory of love interpretado por cerca en Fer y su orquesta para terminar un clásico del cine de tribunales Anatomía de un asesinato la película protagonizada por James Stewart Lee Remick venga sola de fondo todavía suena el tema musical que Diu kellington compuso para esta película

Voz 8 11:41 TFM el cine que ya tenías que haber visto

Voz 7 11:47 sí ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida

Voz 3 11:55 este caso Casavella toda mi vida ha estado esperándola

Voz 0544 12:00 hablamos hoy con la actriz Aura Garrido lo acabamos de ver en la película el aviso de Daniel Calparsoro y a partir de este viernes forma parte del jurado de la vigésimo primera edición del Festival de Málaga en donde también presenta una nueva película solo a Aura Garrido la recordamos de la película esto Estocolmo la niebla y la doncella y sobre todo haciendo de Amelia folk en la serie de televisión

Voz 8 12:23 el Ministerio del Tiempo con eh

Voz 7 12:32 yo desde pequeña mi primer recuerdo siempre ha sido ser actriz siempre siempre siempre desde muy pequeñita tenía una vocación de de ser actriz Gil Pérez Amelia folk sí bueno quizá me plantee mucho antes de ser actriz porque todo el mundo te decía que era un sueño improbable no parece imposible que hay como alguien normal como tú ibas a convertirse en actriz que te dijo tu madre cuando le dijiste que querías estudiar que había perdido el juicio tus amigas más o menos lo mismo con ella sólo se puede hablar de maridos hijos de la moda de París es difícil encontrar una mujer con la que hablar de arte política o cosas importantes yo estudié a piano muchos años parecía que me iba a dedicar a eso

Voz 0022 13:09 eso sacaba muy buenas notas me interesaban varias cosas y entonces me planté como muchas opciones y al final lo que más me gustaba era actuar y un día a mi primo yo estaba con la cabeza como un bombo cuando está terminando con lo que te gusta es actuar

Voz 3 13:23 no conocéis los sonetos de gran Garcilaso

Voz 0022 13:30 sí bueno pero claro pues intentarlo sino piezas nada si no puedes signos lo sale pues bueno pues ya está pero al menos que lo haya intentado sí sí Planes para mañana fue mi primera película y de repente fue una película que ya dentro de ser una película pequeña fue muy grande porque estuvimos en Málaga que eran primer Festival Mi primer premio primer todo fuimos a los Goya mientras demasiadas mucho

Voz 8 14:02 mejor al natural que pues la vuelcan tenía miedo de que tuvieras la cara llena épico

Voz 0022 14:06 ahora hay que fuera son pederastas a Santa años pero parece que hemos tenido suerte no dir de ahí vinieron muchas oportunidades me abrieron muchas oportunidades laborales profesionales Si es muy bonito y luego esto con fue también otro salto muy fuerte pues por lo mismo porque además es un patrón muy similar no fuimos a Málaga lo voces al Goya oye que

Voz 7 14:26 no que no me veáis no me voy a intentar echarle pero que te va a costar haz lo que tengas que hacer yo me quedaré hasta que no se trata de hacer cosas que en el azar quiero quedarme pero tú te has vuelto loca de repente lo estoy intentando hacer lo que quiera yo tengo la

Voz 0022 14:42 densa inmensa inmensa suerte de que desde el inicio de mi vida profesional yo he sido actriz desde que sido independiente económicamente sólo he sido actriz

Voz 7 14:52 pues ya sabes que soy más de libros que de películas muy bien yo Ximo por la vida sin haber visto vertido

Voz 0022 14:56 esto creo que es un rara avis total en en mi profesión proclame aparte de los actores no pueden vivir de su trabajo me siento increíblemente afortunada ella que dudan y ha mirado a como nos asusta obviamente porque sé que no va a ser siempre así pero es una gran suerte quizá por eso eso no no nunca ha terminado de sentirme que solamente puedo ser esto que solamente soy esto o que si no sea actriz no soy

Voz 9 15:25 enhorabuena patrulla han hecho un excelente trabajo yo señor que ha regresado a los Estados Unidos sano y salvo justo a tiempo para empezar a rodar con la muerte en las tacones talones parte

Voz 7 15:35 Dios nunca ante sus errores no si hay momentos que la parte más industrial

Voz 0022 15:40 vale la profesión no no negando la parte más laboral te absorbe

Voz 5 15:44 creo te condiciona o te ponen

Voz 0022 15:47 unas situaciones concretas las prosaicas y más a veces desagradables incluso pero siempre por una razón o por otra puerta alguien con quién trabajo por un papel por el por una película que veo por una obra de teatro que veo hay algo que me recolecta con la esencia de porque quiero ser actriz y que me devuelve las ganas si el interés pues pues esta profesión ido donde amenace es

Voz 3 16:07 no

Voz 31 16:10 sí

Voz 7 16:15 una de las actrices como que a mi más me han dentro

Voz 0022 16:19 ha ido hasta aquí ha sido Elena Anaya porque el recuerdo ver la primera que vida ella fue familias me apoyan al a las pelas estoy yendo dos años a clase interpretación con un diccionario en la mano los entró que va piensan que a lo madre hubo algo que me que me fascinó muchísimo en en Melle alguien cómo trabaja ahí y que me me acompañó mucho a lo largo de mi vida también en mi casa se veía mucho cine clásico ya mismo gustaba muchísimo Maureen O'Hara por ejemplo

Voz 7 16:51 el jefe no

Voz 0022 16:56 le en un mundo en el que los papeles sociales que nos dejaban las mujeres estaban muy limitadas desatando Mariano Jara

Voz 7 17:04 la pirata y eso era lo que a mí me gustaba yo quería coger una espada y coger un arma y subirme arriba pirata y navegar los mares y vivir una vida de aventuras no tengo mis bailarines celador muy bien si te he visto los de vuestra campaña bailando al viento como una manada de gansos también donde está mi padre decir a mí es lo que más me gusta de mi trabajo

Voz 0022 17:28 investigar experimentar e ir ir y probar cosas nuevas y ver a gente diferente no como todas a parte del reto es lo que más me gusta y tengo la inmensa suerte de que de que me han llegado proyectos y personajes que me han permitido eso no una variedad de una y unas probar diferentes cosas

Voz 32 17:49 ah sí

Voz 0022 18:00 al final cuando cuando te metes en una profesión así artística en hay un impulso creativo y hay hay un impulso de contar historias que quién es transversal a todos los oficios de este tipo

Voz 7 18:14 estoy segura que en el futuro las mujeres podrán hacer lo mismo que nombre

Voz 0022 18:17 el como es es una forma no pero pero bueno que es que es más o menos factible que salta de una cosa otro que puedan interesar experimentar e investigar por otro sitio

Voz 7 18:27 a ver si esto te interesa más eso que tu mundo se queda pequeño jeringa

Voz 0022 18:32 eso sí lo podemos solucionar yo no me SAS tiene un punto en el que ahora mismo no lo pienso pero tampoco me cierro la puerta nada porque no sé que me va a deparar el destino que voy a querer hacer

Voz 19 18:57 sucedió una noche un programa de la Cadena SER

Voz 8 19:00 el canal de televisión TCM

Voz 7 19:06 es que con tanta Española ahí contrató Trabuco sombrero cacique

Voz 3 19:12 sucedió en el cine español española David y que se supone que debemos hacer en el cine español ganadas americana de la historia de nuestro cine

Voz 0544 19:28 hasta el próximo martes día diecisiete se cumplen cuarenta años del estreno de Tigres de papel una película de Fernando Colomo que nació sin pretensiones pero que acabó convirtiéndose en una de las más significativas de la etapa de la transición marcó los debut en la pantalla de figuras clave de nuestro cine dio pie a un nuevo subgénero dentro del cine español

Voz 0229 19:54 a finales de mil novecientos setenta y seis un joven arquitecto madrileño llamado Fernando Colomo financiaba sus primeros cortos con el poco dinero que ganaba en su profesión sería matriculado en la Escuela Oficial de Cine en la rama de decoración y un día decidió escribir el guión de lo que pretendía fuese su tercer largometraje

Voz 33 20:11 sabía entonces Jerez que calladito te lo tenías eh escrito

Voz 0229 20:16 para financiar esta película creó en régimen de cooperativa una pequeña productora vendiendo participaciones a sus amigos y parientes a los que además hablaba pidiéndoles prestado sus pisos y apartamentos para poder rodar los interiores

Voz 33 20:28 dijo ella está altamente en pequeños en un pelín más grande si tuviera una habitación más sería suficiente no

Voz 0229 20:34 en fin no sé si ya lo veremos unos meses después estrenaba la película en cuestión será Tigres de papel

Voz 33 20:40 ha no sabes lo que son los Tigres de papel el imperialismo y las fuerzas reaccionarias son tigres de papel

Voz 0229 20:50 el título efectivamente era Tigres de papel y aunque en principio parecía una película inclasificable significó el nacimiento de un pequeño subgénero dentro del cine patrio la comedia madrileña su género del que muy a su pesar Colomo se convirtió en su principal representante

Voz 3 21:06 lo intente hacer algo totalmente distinto y desde luego creo que lo conseguí porque no quería que me encasillada en un tipo de cine y a pesar de eso creo que me encasillarse con lo cual es imposible salir del encasillamiento

Voz 34 21:19 puedo vivir bien pero vamos juntos compañía ambos juntos compañía eh

Voz 0229 21:29 la película era el retrato de un matrimonio separado de progres durante la Transición

Voz 35 21:33 qué tal porque está casado

Voz 33 21:37 sí buenas para un hijo de cuatro años yo vengo Joaquín expongo

Voz 0229 21:45 en torno a la pareja acreditaban una serie de personajes muy típicos de la época

Voz 33 21:49 la claro el piso de arriba para entendido murió porque tenían la menor de las lo menos que están prohibidos y que necesitan una casa

Voz 0229 21:57 al clima político que se vivía entonces en la añadían unos cuantos conflictos sexuales y románticos

Voz 33 22:03 sí sí está contra nosotros me parece muy bien que vamos a acostarnos son así porque si ha visto no me acuerdo que tontería no es esquivo Chile porque si es así

Voz 0229 22:11 eso no tiene nada que ver

Voz 33 22:13 yo tengo muy claro que aunque yo me acuesto contigo lo voy a saber si estoy enamorada de tío no sé unir la teoría a la práctica llegar hasta el final es lo que dice el marxismo leninismo

Voz 0229 22:25 pero la trama en Tigres de papel era lo de menos lo que de verdad importaba eran los diálogos que revelaban las actitudes compartidas por los jóvenes de la Adecco

Voz 36 22:33 el otro día por la Gran Vía como unos tipos hasta inglés habían cortado el tráfico llevan todos gritando amnistía a libertad

Voz 33 22:40 igual parecían como a borregos yo creo que los borregos serían nosotros porque estos al menos se manifiesta

Voz 0229 22:46 con un tono y un estilo muy diferente al de asignatura pendiente otra de las películas más representativas de la Transición Tigres de papel se a de una fina ironía reflejaba los cambios y las contradicciones personales los sueños e ideales que vivía los jóvenes Progrés durante aquellos años

Voz 36 23:03 quería hacer una pregunta que es para vosotros

Voz 33 23:05 cartas a la libertad la libertad pues poder elegir respetaban los demás para mí la igualdad de oportunidades a la igualdad todos iguales

Voz 0229 23:16 en la película no podían faltar las peripecias típicas de la época la pega de carteles

Voz 33 23:20 no se hace encadena primero embadurnado aparece luego llegaba otro y pone el cartel y luego vuelve y otro con la brocha de edad paralizarlo y ya está

Voz 0229 23:28 las manifestaciones con sus cargas policiales

Voz 7 23:32 entonces lumbar muy pequeño pescado por ahí y entonces estamos llenos porque pensamos que calendario costes entonces que ya se puso a faltar también lo que lo quieren

Voz 33 23:45 sí por supuesto los mítines coño mañana tenemos el mitin que se suelen miden un mitin que hayan Villaverde por la campaña electoral

Voz 0229 23:52 Colomo llegó a meter la cámara en uno de los muchos mítines que se celebraban por entonces

Voz 37 23:56 cuando hablando unidades apátrida cuando vivía Franco entendíamos muy bien lo que era era la cruzada era una guerra era la muerte del pueblo entonces la rechazamos de plano no estábamos porque esa patria que el ICO con mercenarios alemanes italianos y moros

Voz 38 24:13 no estábamos con esa mitin de Unidad Popular

Voz 0229 24:17 ahora al que acuden los personajes era un mitin renal

Voz 38 24:19 el candidato José Torres que se rodó como sector

Voz 0229 24:22 es mezclados entre los asistentes en el reparto de la película y actores como grupo criminal Josa Emma Cohen Miguel Arribas au Félix rota ETA pero sobretodo significó el debut en la pantalla de una de las actrices fundamentales del cine español de las últimas décadas

Voz 0022 24:44 Carmen Maura con Fernando lo primero pero que un cortometraje que se llamaba por rutas imperiales que nos quedó muy bien por cierto fue de las primeras cuando yo la primera película de Mi vida la hice con Fernando porque Pepi como dio mucho tiempo me pilló varias películas pero mi primera primera película fue Tigres de papel fue con Fernando

Voz 0229 25:04 Carmen era una actriz de teatro que de vez en cuando intervenían algunos Estudio uno de la tele allí conoció a Pilar Miró que le presentó algunos compañeros de la Escuela Oficial de cine entre ellos a Fernando Colomo entonces empezamos a tratar a la película se rodó con un presupuesto ínfimo de nueve millones de pesetas y en menos de tres semanas la economía de subsistencia contagió al estilo rodando con sonido directo largos planos secuencia para que el montaje fuera después sencillo el horario de trabajo era de ocho a tres porque de esta forma se ahorraban pagar las comidas Carmen Maura estaba convencida de que la película era un desastre no la quería nadie

Voz 39 25:42 lo que pasa es que yo nunca he tomado como un riesgo trabajar con con alguien desconocido eso lo piense siempre desde que empecé no es demasiado riesgo porque si haces algo con alguien desconocido que es malo no lo ve ni Dios

Voz 0229 25:55 pero sí que se vio incluso fue seleccionada para el Festival de San Sebastián en su sección Nuevos Creadores con humo estaba convencido de que había rodado una película seria profunda al estilo de Antonioni y con una fuerte carga ideológica

Voz 40 26:08 ni la cosa hay una minoría desplazado una mayoría a minorías la cosa desde que tiene el control de todos los medios de producción el arte la cultura etcétera y además que a través de los medios de comunicación de masas controlados por ella se creo una ideologías que controlará critica también

Voz 33 26:22 lo que sí desde luego mientras se mete

Voz 41 26:24 la vida de los demás y yo creo que hay que respetar todas las ideas

Voz 0229 26:27 pero en su proyección en San Sebastián descubrió con asombro que el público se partía de risa con los diálogos y con los personajes personajes a los que se veía por primera vez haciendo algo tan subversivo hasta entonces como fumar supo

Voz 33 26:41 a me enteré yo no me lo tomé como como que te hacen no es que no es entregarlo esto fuman sí pero es que no le podido más a salir

Voz 0229 26:53 durante la proyección Carmen miraba atónita al director pero éste le dijo tú cállate iraní que es una comedia a partir de entonces como tal se promocionó como decíamos antes los críticos usaron desde entonces el término de comedia madrileña

Voz 12 27:14 para referirse a películas como Tigres de papel es decir Medi hagas protagonizadas por jóvenes y ambientadas casi siempre el Madrid

Voz 0229 27:22 vamos siguió en esta línea con su siguiente película protagonizada de nuevo por Carmen Maura

Voz 36 27:27 qué hace una chica como tú en un sitio como este son la secuencia

Voz 12 27:30 después rodaría otras también catalogadas como comedias madrileñas como la mano negra o estoy en crisis Fernando Trueba aportaría al género opera prima gorda Miguel Ángel diez de fresa limón menta o José Luis Cuerda su debut como director con pares y nones pero el fenómeno no duró mucho la fórmula se agotó rápidamente de sobre todo cuando se produjo el salto generacional los jóvenes progresen en la transición dejaron de serlo

Voz 43 27:56 yo siempre creía que estaba haciendo la generación de los jóvenes cuando los jóvenes tenían treinta años cuando las jóvenes ya estaban casi en los cuarenta y ahora ya ya no somos jóvenes entonces he pegado en cambio digamos que miraba como a mis hijos no me puedes decir qué problemas tiene mis hijos ahora Iker lo que les pasa no

Voz 0229 28:13 cuarenta años después de su estreno Tigres de papel es una película que se conserva sorprendentemente bien muchas de las cosas que vemos en ella no resultan bastante actuales

Voz 44 28:22 es que todo el mundo me da de la que soy licenciada en Villa decida cómo eres esto es licenciada está servido sin parar pero aquí es la vida no es entera que no hay trabajo no es que antes del paro

Voz 0229 28:33 pero sobre todo hay que verla como lo que es el testimonio de una época llena de ingenuidad y anhelos juveniles de la que también el cine dio cuenta

Voz 0633 28:41 bueno hay que verla pues como dentro de de la época en que se rodó el año setenta y ocho es el principio de la democracia una época de transición y la película pues no hablan poco de lo que era que el mundo no era un poco el mundo al revés no en donde digamos lo que digamos los valores es como un considerados oficialmente como correctos pues en realidad eran de una cierta inmoralidad y sin embargo digamos los personajes marginales pues tenían un código ético que que ya hubieran querido para sí mucha gente no

Voz 3 29:50 un Pedro

Voz 19 29:50 en de la Cadena Ser

Voz 36 29:51 el canal de televisión TCM aquí

Voz 9 30:10 sí sí sí

Voz 35 30:12 sí sí sí tiene una silla las eh

Voz 12 30:37 una una Better call John política cantante de soul y pionera de la Motown con un tema que canta en la banda sonora de gripe una película dirigida por John Sayles en dos mil siete y que se inventaba a principios de los años cincuenta esta película Honey Draper contaba un momento clave en el nacimiento del rock'n'roll la irrupción dentro del blues y el country de la guitarra eléctrica un instrumento hasta entonces reservado para los músicos de entre las muchas estrellas musicales que participaban en la película estaba esta mujer Table John

Voz 46 31:07 pero vamos ya con el siguiente reportaje lo que define los dejo están difícil será alguien que la gente no

Voz 0229 31:18 en marzo del diecisiete de abril se cumple el centenario del nacimiento de William Holden uno de los grandes actores de la historia dejó nosotros nos sumamos a las celebraciones de su centenario con el siguiente reportaje que recuerda su carrera

Voz 0544 31:43 podía hacer de galán romántico o de tipo duro el oeste un actor carismático y con gran atractivo físico pero que a la vez ofrecía muchos matices una vez trabaje como si me hacían pasar en cueros delante de toda la clase Billy Wilder dijo de él

Voz 0229 31:59 William Holden decía que no lo que actuar tal vez por eso era el actor cinematográfico ideal estaba más allá de actuación unos nunca daban cuestionaba quién era él

Voz 0544 32:09 William Holden iba para químico como su padre pero estando en la universidad un cazatalentos se fijó en él tras verle en una obra de teatro en el campus hoy que te había sido a Hollywood para convertirse en un granero me dijeron que tenía condiciones su gran oportunidad le llegó en mil novecientos treinta y nueve cuando fue propuesto para sueño dorado una película en la que debía interpretar a un boxeador que quería ser Mista

Voz 47 32:33 el departamento de casting de los estudios rastrea Hollywood entrevista cientos de jóvenes actores para encontrar a uno capaz de interpretar el papel protagonista la elección recae sobre William J

Voz 0544 32:42 los nervios de primerizo traicionar a Holden que estuvo a punto de ser despedido del rodaje porque nada le salía bien hasta que su compañera en la película Bárbara están Wii se hizo cargo del la actriz alargaba su jornada para repasar con el papel y enseñarle el oficio de la actuación así lo recordaba el propio Holden años después durante una ceremonia de los Oscar en la que presentaba un premió al lado de Bárbara

Voz 7 33:06 muy lo ves

Voz 0544 33:09 este mes se cumplen treinta y nueve años desde que Barbadillo trabajamos juntos en una película titulada Sueño dorado yo no estaba bien porque me iban a sustituir pero gracias a este hermoso ser humano su interés integridad profesionalidad su valor y su generosidad estoy ella no esta noche el sueño dorado lanzó la carrera de William Holden que durante los años cuarenta Se especializó en westerns películas en las que combinaba su aspecto atractivo con su rostro de chico duro

Voz 48 33:38 en qué está pensando en el papel que yo hago podría alguien explicarme por qué

Voz 7 33:41 Soto indispensable

Voz 0544 33:43 hasta que Billy Wilder se fijó en él y le dio el papel de un guionista en apuros que se encuentra con una vieja estrella del Hollywood mudo Norma Desmond de las películas mudas era una estrella gran del cine ahora ya no el crepúsculo de los dioses pues su consagración definitiva con ella Holden obtuvo su primera nominación al Oscar Billy Wilder se lo haría ganar tres años después gracias a traidor en el infierno y es que el director ya adoptó como uno de sus actores favoritos estas primera división y no debes descuidar Wilder le dirigió en estas dos y en otras películas como Sabrina

Voz 49 34:24 no sé lo que le habrá dicho pero no recuerdo haberlos visto en tal estado desde aquella vez en que un caballo lo tiró cuando se ha apoderado del una amnesia olvidada su compromiso de matrimonio dice que te hablo yo también me enamoré

Voz 0544 34:38 aunque William Holden ya estaba casado con la actriz Brenda Marsal Audrey Hepburn se convirtió en uno de sus grandes amores y no fue el único

Voz 9 34:47 tienes muy buena reputación bastante exagerada que yo hago cuanto pueblo por una lenta

Voz 0544 34:53 también relaciones con varias actrices como Stephanie Powers o Congrés Kelly de quién también estuvo muy enamorado y a punto de divorciarse de su esposa para casarse con ella algo que

Voz 36 35:03 finalmente y pidió el padre de creéis que probablemente Theodore pero ya no lo único que sé que no puedo dejar de pensar

Voz 0544 35:15 en la década de los cincuenta fue la mejor para William Holden el actor encadenaba éxito tras éxito

Voz 36 35:22 estamos en una pareja muy romántica como William Holden y Jennifer Jones en el amor es una cosa maravillosa

Voz 0544 35:27 La colina del adiós los puentes de tocó ni pic nic

Voz 0229 35:31 oiga señor sin paso que aprendí en Los Ángeles y Katherine

Voz 5 35:37 primero tienen

Voz 0229 35:40 la Liga ayer Bravo Puente

Voz 0544 35:43 digo que

Voz 51 35:45 algunos ingleses indios de hermanos siameses ya sino de ellos fallecieron se malaria de nivel de soltería ya otras causas como hambre agotamiento balazos mordeduras de serpiente

Voz 0544 35:57 pero en los sesenta Su suerte cambió los con

Voz 9 35:59 letras Se apaga

Voz 0544 36:00 el actor tomó la decisión de trasladar su residencia a Suiza para pagar menos impuestos es de hecho molestó a los zares de Hollywood que a partir de entonces le ofrecieron cada vez peores papeles te estoy hablando de este diálogo es muy bueno la que sí claro sobre todo con una buena música de fondo arrojándolo diese la misma dosis no Menchov Holden empezó a trabajar cada vez más en Europa en Italia tuvo un grave problema cuando provocó un accidente de circulación en el que murió el conductor del otro vehículo estuvo a punto de ir a la cárcel ya que al parecer Holden iba bebido y es que ese fue otro de los problemas que arrastró toda su vida sigue siendo de whisky si sus problemas con el alcohol complicaron mucho su carrera llegó un momento en el que Holden se planteó dejar el cine ir buscar otras ocupaciones

Voz 52 36:48 pues no lo sé quizá de elecciones os escribo un libro o haré cualquier cosa de esas que se hacen cuando uno se va acercando al otoño de la vida

Voz 0544 36:55 entonces el actor encontró su paraíso en África

Voz 19 36:59 la primera vez que vi un elefante tuve claro que no podía simplemente que hacerlo para conseguir un trofeo sencillamente no podía lo único que me importaba era la idea del Safari

Voz 0544 37:11 a Rins William Holden se enamoró de Kenia montó allí una empresa de safaris fotográficos y una reserva de animales el actor se convirtió en un auténtico activista medioambiental

Voz 19 37:23 lo que me faltan las palabras para expresar lo que siento al estar aquí en este caso para trabajar en la conservación de la vida salvaje es algo que hay que vivir para poder describirlo

Voz 0544 37:43 su carrera aparecía en las últimas cuando le llegó un nuevo proyecto esto en recuerdo de los amigos muertos eran bueno por lo menos debimos enterrar están muertos muchos más atrás para hacerles compañía ve demasiado William Holden capitaneaba la pandilla manos del Far West en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah esa película le hizo reverdecer laureles en los setenta rodó nuevas películas como Los hombres contra el Oeste o primavera en otoño hice apuntó también a la moda del cine de catástrofes que llenaba sus repartos de viejas glorias de Hollywood

Voz 9 38:18 pues porque es el mejor modo que tiene un vegetal para competir en un punto de en palé

Voz 0544 38:23 Network un mundo implacable en la que interpretaba a un ejecutivo televisivo logró una nueva nominación al Oscar no sé dónde está

Voz 52 38:31 loco de entusiasmar a todos Si usted no sabe dónde está puede que esté saltando por los tejados que ese yo se ha vuelto loco no es responsable de sí mismo necesita cuidados y tratamiento yo a usted lo único que le preocupa es que sea un éxito

Voz 0544 38:44 su última película la rodó en mil novecientos ochenta a las órdenes de Blake Edwards era ese over sois honrados bandidos

Voz 9 38:52 durante los últimos cuarenta años Ibiza está dedicada al libertinaje bebido alcohol como para hacer polvo doce inca dos Santos me he entregado a excesos sexuales que harían parecer a Calígula un monje Feli

Voz 0544 39:03 yo nunca me encontré mejor en mi vida pero al actor se le acabó la inmunidad unos meses después de pronunciar esas palabras en la película la policía acudió a su apartamento alertada por amigos y familiares que llevaban varios días sin saber de William Holden

Voz 53 39:22 es la Brigada de Homicidios completada con detectives y periodistas podrán leerse en las ediciones de lo dirán por la radio y Se verán la Televisa

Voz 54 39:30 porque una vieja estrella este

Voz 0544 39:33 la policía encontró su cadáver en su apartamento en medio de un baño de sangre Thomas Noguchi fue el forense encargado del informe

Voz 19 39:43 creemos que William Holden fui al dormitorio tropezó con la alfombra al caerse se dio con la esquina de la mesilla de noche y se hizo una herida en la frente Hansen

Voz 0544 39:56 la autopsia reveló que ese día el actor había bebido mucho

Voz 19 39:59 es quizá por eso no consiguió detener la hemorragia el alcohol a los mecanismos de la coagulación había una mancha de sangre encima de un teléfono que no había indicios de que lo hubiera llegado a descolocar intentó controlar la hemorragia si hubiera conseguido llamar por teléfono seguiría Vido

Voz 0544 40:21 William Holden murió el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y uno a los sesenta y tres años de edad pocos meses después la Academia de Hollywood concedió un Oscar honorífico a Barbara están y la actriz dedicó su premio a su amigo del alma

Voz 55 40:35 en fin ese caos a es además unos años estuve en este escenario como venían Holden le quise mucho el hecho de menos Él siempre deseo que ganara un Oscar y esta noche Michiko dorado deseo se ha hecho realidad voy yo Cacho después

Voz 0544 40:51 toda la platea le dedicó un largo aplauso como homenaje

Voz 0229 42:08 Elio Castro viendo estamos y quilla le dan ganas de montar a caballo intestinal no es extraño porque es el tema musical de La legión invencible uno de los Goster míticos de John Ford John Wayne al mando del Séptimo de Caballería

Voz 12 42:22 la música de nuestra siguiente película también es bastante conocida aunque con ella no te dan ganas de desfilar más bien de esconderse y es que es la película entorno a la cual gira hoy nuestra sección de terror

Voz 8 42:36 Jack Bourbon presenta tío Santo que le hable no creí que se trataba de ese tipo de mi terapia de terror

Voz 0544 42:58 cientos para el casero ochenta para la luz cien pavos para pagar algo de la deuda con Sami que me siga fiarlo en el bar lo de siempre estoy sin blanca qué tal amigos estaba echando cuentas domésticas y eso me ha hecho pensar que muchas de las películas de las que hemos hablado en esta sección se hicieron con presupuestos ridículos como el mío pero acabaron convirtiéndose en éxitos de taquilla hay clásicos del terror es el caso de La matanza de Texas de la noche de los muertos vivientes de posesión infernal o el proyecto de la bruja de Blair la película que os traigo hoy también pertenece a este grupo se rodó con un presupuesto de trescientos mil dólares ir recaudó en todo el mundo más de setenta millones que llevados a la inflación actual sería cuatro veces más de hecho sigue siendo la película de cine independiente con mayores beneficios hasta la fecha os estoy hablando de la noche de Halloween

Voz 35 44:03 así lo has

Voz 0229 44:05 es noche de Halloween en una pequeña ciudad americana y los niños disfrazados piden caramelos por las casas

Voz 12 44:12 cómo sería la va a acabar en tragedia Un chico de apenas seis años llamado Michael Myers asesina a su hermana con un cuchillo de cocina sin ningún motivo aparente

Voz 58 44:30 es la casa sus padres se encuentran al niño con

Voz 3 44:35 montarlo perdida

Voz 12 44:37 el chicos internado en una clínica psiquiátrica donde pasará los siguientes años ahora saltamos en el tiempo han pasado quince años la víspera de Halloween el médico que le cuida descubre que Mayer se ha fugado del psiquiátrico Pajín médico piensa que ha regresado a su pueblo para seguir matando yacía ya esa dirige para tratar de evitarlo

Voz 19 45:01 ya que el niño de seis años con su ex pálida cara y con los ojos los ojos pues se ocho años intentando llegar ahí otros siete intentando que le dejaran encerrado porque me di cuenta de que lo que había en los ojos de que Enrique era pobre y sin

Voz 12 45:23 este es el arranque de la noche de Halloween una película que sorprendió al público y a la crítica cuando se estrenó en mil novecientos setenta y ocho convirtiéndose en uno de los grandes éxitos comerciales de los años setenta

Voz 8 45:34 hasta cuando un nuevo rumbo encima de perro sí porque la noche de Halloween creando escuela

Voz 59 45:40 no sabes lo que pasa en Halloween si nos dan caramelos

Voz 12 45:52 siguiendo los pasos de Michael Myers nacería en después otros asesinos de cine como son de Viernes trece o Freddy Kruger de pesadilla en una Street Sicko Killers quema sacaban adolescentes resultaban imposibles de matar un nombre

Voz 19 46:06 este no es uno más ayer será

Voz 12 46:08 indestructible porque al mal simplemente no se le puede matar el director John Carpenter siempre ha explicado que para él la película y el personaje son una metáfora de los miedos sociales y políticos que tiene la sociedad americana bingo

Voz 60 46:24 muy hay dos tipos de mal en el cine y en la literatura imagínate que estamos sentados alrededor fuego de campamento en una noche oscura que tenemos miedo que embrujo nos dice que mal está

Voz 0544 46:34 en la oscuridad en definitivas tablas

Voz 60 46:36 lo de lo otro o la otra tribu de la otra religión otra gente imagínate ahora otro fuego de campamento y el brujo nos dice el mal está ahí dentro conviviendo con nosotros Emmys películas ese mal que se desarrolla entre nosotros es una metáfora

Voz 12 46:50 Se de Halloween lanzó la carrera de John Carpenter que a partir de entonces se combina

Voz 60 46:54 en uno de los mejores ejemplos de lo que se considera cine fantástico de auto lo en cine fantástico y de ciencia ficción siempre han tenido una gran influencia en mí vi vinieron desde el espacio exterior una de mis películas

Voz 61 47:08 favoritas cuando se estrenó entre dimensiones tenía cinco años fui con mi madre y me puse la famosa papitas y de repente esa cosa aparece en mitad de la pantalla y explota delante de mi cara para mí fue como uso pero a partir de entonces comencé a querer dar al público una cosa parecida lo que vi comencé a querer saber

Voz 60 47:25 lo que es lo que hacía un director de cine Carpenter además se hizo muy rico con la película ya que aceptó no cobro

Voz 38 47:31 a escribir en no dimitir y componer

Voz 12 47:34 música pero a cambio se reservó un diez

Voz 38 47:37 por ciento del total de la taquilla todo comenzó en el festín

Voz 12 47:48 al de cine de Milán en mil novecientos setenta y seis el productor Irving ya Vlaams vio allí la película Asalto a la comisaría del distrito XIII un thriller de bajo presupuesto que había robado Carpenter decidió que aquel era el director adecuado para rodar una película de terror que aprovechará el auge comercial del género que habían provocado películas como El exorcista Carrie o La profecía en apenas diez días Carpenter escribió un guión titulado El asesino de Babysitter

Voz 59 48:15 los usuales Se van a las siete yo estoy de canguro en casa de los tres mil está muy cerca podemos hacernos estupendo tengo tres opciones verdor mira escuchar como tantea lindo hablar contigo

Voz 12 48:27 fue el productor ya Vlaams quien sugirió ambientar la historia en la noche de Halloween que de paso daría título a la película

Voz 0544 48:33 bueno estos os tenemos derecho

Voz 12 48:36 el presupuesto no daba para una protagonista de renombre así que buscaron entre actrices desconocidas conoces una buena gritando Jamie Lee Curtis recuerda que tuvo que pasar seis castings y poner a prueba su capacidad como gritó nada para conseguir el papel tenía por entonces diecinueve años había aparecido en televisión pero aquella era su primera película

Voz 0229 48:56 el hecho de ser la hija de Jean Marie Le

Voz 12 48:58 la lista de Psicosis ayudó bastante ya que significaba una publicidad extra para la película

Voz 7 49:04 alguna instrucción especial

Voz 3 49:05 sólo que intente comprender lo que venimos a otra

Voz 12 49:09 no sufrientes su personaje fue un éxito y a partir de entonces Jamie Lee Se convirtió en la reina del terror en otras muchas películas

Voz 7 49:16 el tren del terreno la cómo se explica que si aparecen todas

Voz 62 49:21 de es la mejor Jamie Lee Curtis era la reina del grito así me llamaban y no estoy segura de si en aquel momento tenía suficiente sentido del humor para interpretarlo últimamente ha aceptado el hecho de que fue algo fantástico nunca me habría abierto un hueco sino hubiera hecho películas

Voz 12 49:39 los actores de la noche de Halloween cobraban veinticinco dólares al día Jamie Lee Curtis como protagonista cobró ocho mil pero el mayor sueldo fue para el veterano Donald clases que cobró veinte mil dólares e interpretaba al médico de Mayer

Voz 63 49:53 me dijo a durante quince años sentado en una habitación mirando la pared sin pero mirando cómo pasaba el tiempo despegando esta noche inhumana amén que pacientes esperando alguna alarma secreto silenciosa que le hicieran optar la muerte a Benito su pequeña ciudad sheriff

Voz 12 50:12 no lo escaso del presupuesto la mayoría de los actores traía su propio vestuario de casa y el atrezzo de la película se compraba en almacenes baratos y de segunda mano

Voz 64 50:21 sí bueno más kárate Halloween

Voz 0229 50:25 la máscara de mayo

Voz 12 50:26 el Myers era en realidad una careta del capitán Kirk de Star Trek de dos dólares cada que agrandaron los ojos y pintaron completamente de blanco para sugerir un ser con el alma vacía y por tanto sin ningún tipo de piedad así no tiene sentido ver la película fue un éxito inesperado también lo fue la banda sonora que compuso el propio John Carpenter una melodía de sintetizadores basada en cuatro notas que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la música de terror

Voz 65 50:54 a él

Voz 12 51:07 la escena que hemos elegido para la terapia de Jack Bourbon es el enfrentamiento final de Jamie Lee Curtis con el psicópata

Voz 7 51:13 escucha pues estoy aquí esta noche

Voz 12 51:20 Emilie Le ha prometido al niño que cuida que protegerá esa noche iba a tener ocasión de demostrarlo en la casa de al lado donde su amiga hacía de Babysitter también ha descubierto tres cadáveres ya ahora corre hacia su casa mientras el asesino avanza hacia ella con paso firme

Voz 35 51:36 lo mío

Voz 0229 51:44 qué tal el niño ha conseguido abrir justo cuando el asesino estaba un par de metros pero no le va a servir de nada bien y descubre pronto que ha entrado por una ventana

Voz 60 52:01 las chicas esconde tras el sillón porque sabe que Myers está dentro de la casa sino salta sobre ellos

Voz 0229 52:18 casi instintivamente Jimmy ha clavado una lima de uñas en el cuello Myers cae desplomado al suelo la puro va en busca de los niños que se esconden arriba

Voz 7 52:29 venga está segura

Voz 19 52:39 saca entonces aquí

Voz 0229 52:40 es el final nos lo vamos a contar pero una cosa ya Samaras Michael Myers es indestructible da igual cuántas veces le mate

Voz 0544 52:56 la noche de Halloween dio lugar a siete secuelas Idoia inicios más recientes pero la buena sigue siendo la primera los que no la hayáis visto nos la perdáis hilos que si la conocéis podéis volver a verla dedicarlos a descubrirlos varios homenajes que contiene la película Psicosis y al cine de Hitchcock más allá de que Jamie Lee Curtis sea hija de Janet Leigh perdone soy lunes el doctor Sam por ejemplo el médico se llama lobis como el personaje de John Gavín en Psicosis el que hace de novio de Marion Crane pero hay más buscados el fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 11 53:48 es hora de marcha

Voz 12 53:51 no salió Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche os esperamos la próxima semana a la misma hora en el dial de la SER y Cuatro y media a cinco y media de la madrugada del sábado al domingo a la hora que queráis Icon el dispositivo que más os guste

Voz 8 54:06 Bono tablet ordenador

Voz 12 54:08 en los podcast de Cadena Ser punto com y Canal TCM punto com hoy nos despedimos con esta melodía de Clint Mansell que pertenece a la película La fuente de la vida del director Darren Aronofsky feliz domingo a todos y hasta la semana que viene

