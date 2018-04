"Houston, tenemos un Gallinero problema"

Voz 1284 00:00 tres y media de la tarde doce y media en Canarias de Carrusel al mundo nueva edición

hola Laura Martínez buenas tardes señor por Shetty hola hola qué tal me Meana están en Valladolid con su Sporting hola Antón qué tal muy buenas Rega con Tornadijo porqué Jordi Martí Barcelona que con la que rodea Arman sí a los hola qué tal cual la Juani con la Bruno Alemany Iturralde González

Voz 0159 01:52 me Marquínez que ha cerrado al ya les Leto gastaba en Bilbao

Voz 0470 01:55 veinte Él es muy de Jared Leto Pizarro ha dicho ha dicho que mejor amigo del encierro es muy muy físico y muy bajito poquita cosa si así es bueno

Voz 0159 02:04 haremos cuando lo he visto en mi vida

Voz 3 02:07 pues en los han ofrecido los esquís

Voz 0159 02:09 gente

Voz 4 02:10 a pesar de que estos tíos estuviera claro pero parecido al

Voz 0470 02:17 esquís aquí a los que luego te lo cuento no

Voz 4 02:22 aquí nadie mira para hacer una tortilla patata aquí un corderito

Voz 6 02:36 todo el mundo en el que suena comentados gallinero cuántos años tiene

Voz 3 02:42 en la tarde escuchando carruseles

Voz 7 02:50 el las treinta

Voz 1284 02:54 el año hoy abre el dinero

Voz 0481 02:57 el asunto no sé muy bien porqué será que duerme mal Urrutia la teletienda de teletienda volvió con mucha melodía veinte minutos mirando

Voz 8 03:09 eso yo necesito eso como podía vivir yo sino Magi P la frutas la mañana que me levanté y no tengo que hacer un melón con forma Rosa no no hay pensar nunca

Voz 0933 03:17 claro que lo un acordeón de pepino es que me pasa muchísimo y tiene que haberla del entiendo cuando llega de fiesta con sólo grave bueno pues entrado el último de los productos estrella vamos a escuchar a lo mejor tus tenemos un cajón

Voz 9 03:30 quién lo que el Inter pero algunas de ellas ilumina tanto en plena noche como Israel

Voz 0481 03:36 vamos a ver primero han quién tiene quién tiene un cajón lleno de libros

Voz 4 03:39 empezamos mal yo no una lucha mucho quién te dirán que me mira que me gusta más caro es el acaba

Voz 0481 03:47 la pila de seis meses después de comprarla y no ha comprado nueva nunca porque vas al súper siempre piensa la puertas la mediana

Voz 1284 03:52 en una nueva a quién se le ocurre vender linternas ahora que todos los móviles llevan

Voz 0933 03:57 eso también es verdad esto pero vamos a ver lo que tiene esta que esto es la pera

Voz 9 04:03 a parte a la linterna un potente que usa la misma tecnología táctica que utilicen las fuerzas especiales

Voz 1 04:12 Javi Guerra

Voz 4 04:15 tiene el baño por la noche poco Sparta

Voz 0481 04:17 like que serán los una linterna pero parecen una sauna para caballero gay pero ojo que no es una linterna normal no no no la que usa tecnología de la Fuerzas Especiales no especifica qué tipo de fuerzas especiales e a veces especial son esa gente que está regulada son el Inter lo flipa sueco

Voz 0933 04:34 bueno pero bueno pero más seguimos

Voz 9 04:37 el interna normal tiene alrededor de veinticinco volúmenes pero es partan light cuenta con doscientos cincuenta potentes Lumen el cajón

Voz 0933 04:45 dando vida al sprint y multiplicar

Voz 9 04:48 sí

Voz 0933 04:49 eh cuidado hablando Blume cuida de veinticinco doscientos cincuenta Lumen es la diferencia que es diez veces más de lo tienes que creer o no pero es que

Voz 0481 04:58 materia de anterior no fallan todo lo multiplica por diez es espectacular y cuando me refiero es todo en reposo no pero soy la hostia vamos a ver

Voz 9 05:08 el Sparta lo brilla más si llega más lejos que una linterna normal alcanza la extensión de un campo de fútbol manos de cien metros

Voz 4 05:18 eh amarilla que se ve bien en Madrid pero bueno pues funciona con esto va a traer yo una una tarjeta

Voz 0481 05:29 ya que gente ha dedicado que cuando dice cien metros actos y lo hizo

Voz 0933 05:32 vamos a decir que fútbol porque igual no lo pilla vamos a perdiendo la legendaria lo que estamos hablando de gente especial por si acaso te pone otro ejemplo

Voz 9 05:40 ni siquiera las luces de cruce de un coche superan el poderoso ha de luz de Esparta

Voz 0933 05:50 cuando deja ciego una liebre Antonio ahora vale vale vale y ahora pero ahora bien los testimonios que eso siempre va bien un testimonio siempre gusta

Voz 8 06:03 esa vía Intertoto

Voz 10 06:09 más que una alta están resistente como cualquier herramienta que utilizó vitales

Voz 0933 06:13 vamos a ver los testimonios sobre todo el tío que que más actual sobre todo no puede estar también te digo más que cualquier herramienta prestación de compras herramientas en el tú has estado pero vez pues espera que pone más ejemplos

Voz 9 06:29 aguaceros charcos de barro caídas desde lo alto de un edificio mira de nuevo una caída de más de quince metros

Voz 4 06:37 sí

Voz 0933 06:39 no es bueno de lo pregunta mucho más bonita y más mamá que tiene más anuncia de nuevo dice mira saga sí porque escucha keniana que soy aún siendo Kutxa está cayendo los males

Voz 0481 06:52 de más de quince menos insinuó es el vídeo se ve claramente que son Don Piso de mierda como el metro va hacen seguir

Voz 0933 07:00 en el Gürtel más claro

Voz 0481 07:03 no de fútbol verás tú con buen fútbol y lo que iluminaba eso pero bueno seguimos

Voz 9 07:07 exportan la y tiene incluso un modo de luz intermitente que es muy potente y la convierte en una herramienta de autodefensa fantástica y un tres estarás protegido intimida a los agresores con la linterna más potente que existe

Voz 4 07:21 vamos a ver

Voz 0933 07:25 veinte

Voz 0481 07:26 gente lo tienen todas las eh perdón señores departamento no pago y ojo que te dice que intimida son los malhechores con el Inter

Voz 0933 07:33 Milla hoy galo Le Pen que se con del bolso griega te dejo que de verdad me visto peligrosa es pelea poco poco las siete

Voz 9 07:44 puedes comprar una linterna similar más grande pesaba y compleja por muchísimo dinero o puede llamar hoy mismo ICO y seguir el dos mil internas espartano ligeras y compactas por tan sólo veintinueve con noventa y cinco euros

Voz 11 07:58 pues mira no te compras o no

Voz 0933 08:03 no nunca lo podía y te puedes comprar una grande y gorda convoca dos pequeñas una gorda para qué voy a tener dos pequeña vale para todos

Voz 0481 08:12 sin ir y lo mejor ese final porque el final es propio del mismísimo

Voz 9 08:16 no Paulo Coelho vamos a escucharlo una oferta insuperable ilumina tu vida con Esparta en la

Voz 0933 08:24 iluminan velocidad y no

Voz 4 08:31 no me voy a Antón Meana

Voz 0470 08:36 la que hoy Hay hoy está en el José Zorrilla por ya que el experimento

Voz 12 08:40 dar en primera persona algo que ya le ha pasado muchas veces a él

Voz 4 08:42 acompañar

Voz 0470 08:44 a su equipo del alma del corazón y de su cabeza y pulmón que es el Sporting de Gijón Antón

Voz 1236 08:49 hoy lo he pasado bastante mal he tenido varias etapas sin mi camino hasta Valladolid recibimiento espectacular retorna dio fe de la gente de la SER en Valladolid

Voz 4 08:56 pero si Milla habido cochinillo ávido cochinillo

Voz 1236 08:59 ha merecido la pena venir primero hemos tenido que engañar con elegancia asturiana al de la puerta para poder llegar hasta la cabina porque me han engañado la entrada no era de la tribuna de la cabina de la Cadena SER pero bueno hemos negociado no vamos a decir el nombre ni el pecador pero nos han dejado llegar hasta aquí y luego tendré que sacar mi lado más hincha para ponerme en la grada de enfrente con toda la gente que viene bien

Voz 4 09:22 no no no pero no es nada señorito o al tema de los hay palos todo nada

Voz 13 09:31 por lo tanto no vengo vestido como la gente yo vengo vestido bien si me voy yo

Voz 1236 09:37 me llamó la atención a la gente inmigrante pues pues como siempre náutico con el Slam pero es que la gente a las carreras de Ascot echó hoy entonces es ganábamos Slam claro yo parece que voy a la Copa América de Vela agregó en Valladolid Sporting normal y corriente de domingo a las cuatro la tarde déjame te pica prenda roja así como si fueron chubasquero pero no llega a ser un chubasco

Voz 0470 10:02 Nos es una marca es una prenda de tipo chubasquero pero de vestir puertas mientas una más de tres cuartos me dice remover me dice Robert Jordi que debería conocerlo porque en Fornells trabaja mucho

Voz 4 10:13 no pero esto te invito

Voz 1236 10:19 no continúe usted yo tengo una característica que mucha gente no me cree pero hoy no ingiere alcohol es no vemos nada de alcohol no me gusta hay mucha gente que es de palo que dice no bebo pero luego se pide una caña yo no bebo nada de alcohol es como una cosa que tengo metida en el ADN que este paso no

Voz 13 10:38 el talante nada salvo que cómo

Voz 1236 10:41 Obélix me caí en la marmita pero no tomo nada de alcohol muy bien qué pasa que es muy difícil que un agente que viene de Maradona naked de tu ciudad al Sporting se lo crea entonces oye bebido chupitos de cerveza a las once de la mañana en la Plaza Mayor de Valladolid casi me que sí que toda vez que te he visto trago un chupito por aquí otro por allá pero eso no chupitos digo mini sorbos un ascensor pero este casi casi no tragan y claro a la mínima con igual revienta el alcoholímetro

Voz 4 11:11 claro he tomado dos dos

Voz 1236 11:13 traguitos de nada de verdad

Voz 4 11:15 ella es confirmar te siempre es

Voz 0933 11:18 borracho no no no

Voz 4 11:21 hola podría ser que se Lucía

Voz 0933 11:23 se notaron poco Filippi Laura no pero sí

Voz 4 11:25 dicho ya pero a acostumbrado a este quieres es como digo al claro

Voz 0470 11:35 al principio de que hayamos mal Antón primer gran titular es una persona que no bebe y esta mañana la pegado al chupito

Voz 1236 11:41 claro que no he tenido que dar como como Simeón juega la boca un poquito casi escupiendo pero porque la gente te exige

Voz 4 11:46 cuando cuando sí quejándose porque obligando

Voz 1236 11:48 pues entonces siendo totalmente un espacio que volvía aquí lo podéis ver he preguntado por Jorge Escorial en los bares y los que me ha dicho estudio no me sirve de absolutamente nada hombre ya te lo dije digo me pregunta por mi no te van a invitar pero bueno el pero es que ni me han invitado pero ni le conocían plan pero por supuesto bueno me conocían pero tú vende cree que eso yo a mi me gusta pagar por delante no me gusta que me inviten pero dije yo voy a quedar bien con digo en el de Gijón fuimos al sitio que no recomiendas TI vaya Xumetra pero eso eso es diferente que me Ana te recomiendo una te guste pero imagínate cómo he quedado de tonto hola buenas qué tal me dijo Jorge Escorial que viniera quién claro quedado con veinte euros unas ramas nos cobraron no te digo auténticos docto quedado como un tonto absoluto

Voz 4 12:31 no no X pero de los viajes

Voz 1236 12:38 pues yo creo que eso no que a pedo e iba iba iba a dar la fuga iba a dar las últimas coletilla aparte en una en una parte

Voz 0159 12:52 la seguir unas desestructurado muy

Voz 4 12:55 a poco nervioso que el ascenso no juega Johnny estuvo acotar en actor que no ponga no juega porque él está reservando baraja vete tú a saber para camarero porque Marrero hace bien pero al día lo que iba ya parte una sección completamente incluso hay machismo ni feminismo

Voz 1236 13:16 quería hablar de rápidamente de la pareja que acompaña al aficionado que no le gusta el fútbol he visto hombres y mujeres hoy completamente aburridos en Valladolid obligados por su pareja venir hasta aquí

Voz 0159 13:28 a la par Anton ha sido solo no lo he venido

Voz 1236 13:31 Lucía era ilegal de encantas tiene ciudad que es tu mujer mi mujer sí

Voz 0985 13:36 oye perdona una pregunta dirección está empezando ahora sí

Voz 1236 13:39 no no no no dos anteriores esto ya terminar

Voz 0933 13:44 queda un delito descontados los superhéroes

Voz 1236 13:46 ya estoy en la recta final ya de hecho es de la misa

Voz 0159 13:50 habré carrusel de arreglo me estoy poniendo

Voz 1236 13:53 muy nervioso no voy a gastar ni el minuto Garrido si se lo voy a acceder al siguiente bien

Voz 4 13:58 nada nada no me voy con la más pero ha creado mareado dado que es que no se apunta pero gana gana

Voz 0933 14:21 ha ganado seguro ha ganado

Voz 0470 14:22 eso sí que se dediquen de cualquier lugar del planeta coreanos escribe la espalda nuestra

Voz 11 14:32 estoy con lo Denis brumas matinales y demás no se escribe Manuel desde Hyde Perú Jaén

Voz 4 14:38 de Bracamonte para diferenciar lo está por aquí porque él no sabe si saludos pero sí sí que sí que sí M que mira nos veinte buenísimo nos se escribe Alejandro desde Bogotá que Bogotá yo creo que ya tenía o Chinchetas pero bueno otra cara pero así pero ya casi me voy a Bolivia gente

Voz 11 15:01 el no se escribe también Alfonso desde Sendai

Voz 4 15:05 Japón Japón mira de los árboles ahí ahí la ciudad al es porque gentes de allí

Voz 5 15:14 ya hicieron

Voz 4 15:17 les vamos esperar que quieren intervenir eh

Voz 14 15:20 yo he estado allí la Copa Catherine en Japón un mes y luego la también otro mes es un país que hay que ir abismal

Voz 4 15:26 de acuerdo contigo para Japón Perú quemas gira tenemos por aquí a Ferrero que nos escribe desde Orlando Orlando del tomate lo has Sierra de Ponce ahí estaba María norte mira este Alex no nos escribe desde Jordania concretamente o qué bonito desde Ammán hombre cuarenta y cinco minutos que ahí está mi hermano donde empezó la civilización si el señor aquí en Jordania claro son los primeros que nos van llegando muy bien en el Facebook light de Carrusel

Voz 6 15:54 dejarnos desde donde Nos estáis escuchando nosotros pues vamos a mitad sólo hay un montón falta da más falta

Voz 4 16:07 a algunos el ochenta todavía se dio la vuelta al mundo no era no era un oso que era era un catorce esto es esto es que Yahoo eh yo creo que era un gato no como un mero dato era era un gato

Voz 5 16:33 director porque ahora sí rigor el contrato gastos

Voz 4 16:37 todos están beneficiando hombre por eso

Voz 11 16:47 público la Reina que la la Tigresa felinos no era por cierto esta semana muerto uno de los grandes que quién Ramón ahí lo que es el que ha hecho Heidi y Marcos

Voz 4 17:03 bueno de toda la obra de la Generalitat si me convierto dos veces compra hacer una obra que montar un pollo

Voz 15 17:18 hasta el día de la final de Eurovisión en Carrusel Deportivo también va a ser coherente con lo cual seguimos una semana y la próxima con el

Voz 0159 17:26 hace micros nuevo y entraremos en las semifinales que viene anunciar el procedimiento para participar en las semifinales en función de la clasificación de acuerdo vamos con la actuación del candidato número veintiuno ya en Carrusel Deportivo en este pase micro se comprometió en antena la semana pasada desde la reacción de Barcenas acordareis Santi Ovalle vamos que nos ha dejado en esta canción clavado en un bar de Manolo está

Voz 0645 17:52 de ese es un honor estar en el Gallinero pero quiero dedicar esta canción el venga seguido muy solo delante de humanos con su presencia a mi lado como me tiene acostumbrado Sánchez contra las noches karaoke este dárselo a los expertos porque estoy con el grupo que elegido les va a gustar

Voz 4 18:10 venga venga Chente Radio Barcelona representando a la vía creo que va a afectar en falso hombre salta

Voz 1 18:24 aquí me tienes conservador ha

Voz 5 18:31 brinda

Voz 1 18:38 creo que realizar más que cantar andar debido a lo vendí valiente

Voz 4 18:54 también anda bien como está cantando

Voz 1 19:04 trasladado

Voz 0933 19:11 estoy en Roma

Voz 1 19:15 pues estoy

Voz 4 19:19 claro está bien lo que que bajo bueno pero este este tono descarte los huevos dejando sales de la ducha como la nosotros trancas global de cara kilitos le voy a salir para la cara

Voz 1236 19:36 sí

Voz 0159 19:37 no llega a la tonalidad lo ha bajado algo ha venido o no ya está pero entonaba seguía el ritmo e hay gente que no ha seguido el ritmo verdad

Voz 0933 19:44 pero este hombre Jordi tú te acuerdas cuando tandas una Marqueta suena ese son

Voz 0985 19:50 despropósito esa canción es lento

Voz 11 19:53 es un bolero está bien pero esto hay que ponerle más

Voz 5 19:55 sí bueno no al final

Voz 0159 20:01 vamos con Rebecca Revilla en la redacción de correo Radio Madrid en nuestra productora también de Carrusel que ha querido apostar por un te Mazo a ver si lo conocéis particular hombre Imagine si Renault lo que pasa que Rebeca tenían poco vergüenza ha grabado un poquito bajitos su voz vamos a escuchar nada Rebeca Revilla Radio Madrid

Voz 16 20:23 qué bonita esta canción conductas arriesgado hay que escucharla explica

Voz 17 20:35 no

Voz 4 20:38 yo me enamoré a ver por incomparecencia yo lo yo creo que va a tener que repetir Christina Rosenvinge muy bien

Voz 1236 20:56 no

Voz 5 20:57 a vamos

Voz 1 21:08 eh

Voz 5 21:16 pero yo pero bueno yo creo que lo que tendría rendija que repitiera la culpa a te quieres pero no por una razón el porqué

Voz 0470 21:29 podría ser perfectamente un doce sí sí sí sí sí es verdad podría ser un nuevo doce entonces tienen pocos a otra más

Voz 0159 21:36 bien pues a Rebeca le vamos a decir que recita la semana que viene y punto haremos la actuación de Rebeca la semana que viene a ver cómo canta la última actuación alguien que también se comprometió en directo la semana pasada cuando estaba aquí en el Carrusel deportivo os acordáis la reacción de Radio Valencia sino más mano si Santa alucinante de Platero

Voz 4 21:58 pero Ximo más mano Radio Valencia calle Zabala es muy mítico Telmo la canción Se llama alucinante alucinante Vitra aire tienes a Fito

Voz 3 22:12 miran en Ammán Ximo Amin

Voz 4 22:19 me gusta la época Casco Viejo

Voz 0684 22:24 no sé si es cierto lo que he visto pues le detectó de una droga que bien hoy todos tan distinto parece que el mundo funciona la gente ya no siente miedo vale muy bien las sombras tiene mil colores dando el gallo el viento barre los problemas bien todas las crecer en los archivos de la canción

Voz 5 22:49 yo arreglo repito en la boca un jabón no duermo saber ahora por si acaso al despertarme ha bajado ahí colega que ha sido un su nombre

Voz 4 23:10 vaya la culpa afirma pero todos músicos de placer y tu venían algunos de la charanga para que ese país un poquito más requería banderías todo de Bilbao

Voz 0159 23:25 por si fuera vamos a punto hay datos actuaciones dejamos a Rebeca para la semana que viene Santi Ovalle vamos a ver y Toral de dos seis nueve doce con esa interpretación de clavado en un bar de Man dos

Voz 5 23:38 Ponseti dos y estoy alucinando qué día de miedo

Voz 4 23:47 debería voluntad decidida conflicto pero pero todo nuestro

Voz 5 23:52 que un seis Garrido como quería dar un seis ocho

Voz 0933 23:57 yo pero el esfuerzo la atrevimiento la valentía en Madrid

Voz 1284 23:59 acción para hacerlo lo voy a dar dos vaya

Voz 5 24:03 Jordi Martí por su arrojo un doce puntos

Voz 0470 24:06 ya no es que Jordi estratégicamente Marc es amor por el es que le un seis Le tienes que poner un seis tú porque si si alguien legado no nos Chabrol las doce ya está

Voz 1236 24:16 con elegir mana les daría un cero pero como es mi amigo

Voz 15 24:18 somos

Voz 4 24:21 no no nos y bueno eso amigo eh

Voz 5 24:26 ah amigo bien digo yo

Voz 0933 24:29 es esto es cuarta con Bruno por el un pero pero por la entonación nueve

Voz 5 24:34 bueno Íñigo no estás escuchando la radio con cinco votos

Voz 0159 24:38 Santi Ovalle se va a la categoría del dos donde va a compartir con pobrecito ni con Pepe morado con menos del tutor

Voz 1284 24:47 Juan Manuel Lamela tiene razón porque no nueva nuevamente Jordi que no hace la media que todavía no se ha enterado que la hora lo que hace es la nota más repetida darla darla como las si queréis que si queréis que tengo seis le tenemos que dar un seis no no hay que dar un dos cero nueve jazz apelación tirado ya llevan

Voz 0159 25:06 no sé si Amal de concurso

Voz 4 25:08 el que tengo era repesca en tres no se puede venir a Carrusel por ejemplo chupito Jagger si lo que queremos hacer

Voz 0159 25:17 los que han sacado Carlos son no son más que elegimos Charles John todo suena cantar la misma canción para mí es el peor de los dos

Voz 4 25:25 la verdad es más en sierra

Voz 0159 25:31 hicimos las manos de Platero seis nueve doce y Toral de Ximo

Voz 14 25:37 es que ves que yo soy serio es decir más más recuperas si te has puesto un cubo en la cabeza no pero es que ha sido con ánimo de tú me recuerda Casco Viejo bilbaino y juventud

Voz 5 25:50 pero bueno cantando bueno pues te recuerdos no eso también es objetividad no no no porque si te pones estoy diciendo que si no lo sé

Voz 4 26:00 les voy a dar un papel medio a capella bien no me quedé

Voz 0159 26:05 toma más mano y por qué

Voz 4 26:07 no sé pero se lo voy bien no como se lo ha regalado

Voz 5 26:15 bien yo usé todavía está muy bien también Garrido tú qué da

Voz 4 26:20 yo voy a confiar en que la segunda tanda se nueves portando

Voz 0470 26:22 dar muy bien

Voz 5 26:23 venga Escorial fragmento un poco largo pero un nueve uno debe acreditar es un huevo estamos en de seis y el nueve en Bruno seis vamos más hacia seis Arman

Voz 1284 26:35 la elección de la música la interpretación un dos

Voz 5 26:39 aquí cada uno logra como Íñigo nueve clarísimo por nueve déjame haciendo no perdón

Voz 4 26:50 para mí lectora

Voz 5 26:51 deporte muy poquito ahí tienen a Jordi Jordi está un poquito hay de Ramoncín Nena esta noche ser fieles por Jordi por Lavandero yo yo les pongo Platero y tú lo dejó otra cosa

Voz 18 27:08 no sabía os contamos que me enteré Juan Ramón Germán Ramos Juan José Ramón es otro eh

Voz 4 27:18 que me vaya antes

Voz 0159 27:22 Mena no está conectado no para el desembarco

Voz 4 27:28 no está pasando el control de la Guardia Civil pero

Voz 0159 27:35 bueno pues ha tenido cinco seis y cinco nueve aquí tiene más mano le voy a dar un nueve para decir María Ximo acuérdate que ha votado

Voz 4 27:47 por decreto el pan Bimbo

Voz 0159 27:50 decir que lidera la clasificación Axel Torres Sonia Lus especialista se funda

Voz 1284 27:59 que una cosita rica también especiales no secundarios son las cuatro y uno de la tarde vamos con la ronda en Rosell

Voz 0933 28:05 no quiso hacer de jurado del gallinero tienen déjame que en fin de

Voz 1284 28:10 la ronda Antón Meana tienes y sobre todo hablar de gente como en la situación tan crítica en la que se encuentra hoy porque todo el mundo madre que sufre que decimos funcionaría si sus hijos estamos calificando lo que para ellas es sublime no hay ya de Alicante mejor que cualquiera de los que estamos aquí para nuestra madre pero es la realidad la dura realidad con la que nos enfrentamos hoy otra que es mucho más agradable que dentro de poco celebraremos el día de la madre y jugaremos con el extra de la madre de ella

Voz 4 28:41 pues para uno de los primeros partidos de la jornada Wanda Metropolitano Talavera

Voz 0684 28:45 el Atlético también el Levante el equipo rojiblanco fui que juegan en estos once bueno hablamos en portería besar y colocar laterales saco y centro de la zaga Saúl Koke por delante Correa por lo de Xavi toro por la izquierda y Kevin Gameiro el equipo de Paco López elevan de con estos once Marta cono ayer en la portería

Voz 0277 29:01 caballete Robert Pierre como pareja de centrales Pedro López y Ali en los laterales pose campaña en el tajo Jason en una banda Jose Luis Morales en otra allá arriba sádico

Voz 0684 29:12 igualmente llenos al metropolitanas ambientazo de fútbol en madre

Voz 19 29:16 hay dos vaya

Voz 4 29:18 se tornaba

Voz 19 29:24 a Torres

Voz 21 29:27 minuto de juego aforada vertiginosa por la derecha dado ven Alvia el fondo pasearse gusta aparece Rubén García para tocarle clavada dentro de la portería del Valladolid sorprende al Sporting de salida el Zorrilla festeja la grada la marear a casi cuatro mil seguidores del equipo rojiblanco es del dos de juego primera cita marca Rubén García marca el Sporting cuando voy cero Sporting de Gijón

Voz 4 29:51 no tiene en ronda en el primer ataque el gol del Sporting el equipo más en a eh

Voz 0684 29:56 buenas tardes Carrusel en efecto incómoda decía torno a cuatro mil dudo que alguno más cuatro mil cuatro mil quinientos hay mucha gente buena pues mezclada en la grada de Zorrilla también con lo que destaca que no ha habido ni un solo a lo largo del día como dices la primera incursión la primera ataque de l'Esport quise se convierte el gol el tempranillo Nuevo Zorrilla cero uno pierde el Valladolid mis

Voz 1284 30:18 ahora Almería Albacete Juegos Mediterráneos hola Ramón ahora qué tal Rafita en dos mil cero de momento en el partido ante el Almería y el Albacete

Voz 0933 30:29 seis de la tarde el Rayo Zaragoza Sevilla Atlético Granada

Voz 1284 30:31 ocho de la tarde el Oviedo Nàstic además de una segunda edición de hoy también el fútbol internacional acabó el Arsenal no Bruno

Voz 4 30:37 cuando todavía pero está perdiendo el equipo de Arsene Wenger estamos

Voz 22 30:39 el setenta y seis de partido a punto ahora mismo otra vez de marcar el Newcastle Newcastle dos Arsenal uno del setenta y siete de partido además en ningún en Alemania el Schalke cero porque da Dortmund cero en el treinta y uno de partido y al descanso en Italia Milan cero Nápoles

Voz 1236 30:53 por la UNESCO Premio de China hemos tenido carreras

Voz 4 30:56 mañana con victoria para Ricciardo por delante de botas y de Raikkonen séptimo Alonso noveno Carlos Sainz

Voz 1284 31:01 bueno ya lo sabéis ya están a la venta los cupones de la historia día de la madre de la ONCE sí sí ya está en la renta no te olvides por Madrid así que cuanto antes lo tengas mejor porque

Voz 23 31:09 premio de diecisiete millones de euros es

Voz 0933 31:11 dándote como lo oyes diecisiete

Voz 1284 31:14 a los que pueden ser tuyos celos ya tu vendedor de la ONCE también lo tienes en puntos de venta autorizados o en juegas once punto es recuerda ya puedes jugar a al tras días de las

Voz 0933 31:23 madre oye que abarca el Sporting Dumas toda mi vida

Voz 8 31:53 de una tarde

Voz 1284 31:56 el carrusel jazz es la propuesta que tienes que hacer no

Voz 8 31:59 yo sí que hay muchísimos futboleros apasionados de jazz y este es el target al que lo dirigir no Illa goles él es opción más divertida no sería está trompeta de Louis Armstrong

Voz 0933 32:16 bueno eso sería gol gol una pequeña indirecto pudo además permiso

Voz 8 32:25 mira Mena birdie tocado por los prodigiosos de dos de Bill Evans seguimos en Carrusel Rosella cuando hay gol en El Molinón Miguel Jorge Mario felicidad jugador ha chutado y el balón se escapa el portero de entre los dedos como si fuera el humo de un pitillo mal apagado sobre el abarrotado en tugurios Beloki

Voz 0933 32:53 en París y bueno en Paris

Voz 8 32:55 suelen país nos vamos a París Luis Eduardo no te importa ven al dejarte no de verdad la noticia Gran hermano vamos a París escenario por cierto del mítico concierto de Miles Davis en mil novecientos sesenta y siete

Voz 24 33:09 hola qué tal buenas noches Miles Davis si me lo permite es esa noche fue Dios que no creamos en Dios peros autogol si es verdad veo gol lo abatido uno que el París SG sí pero a ver si puede saludarme compañero porque me ha parecido que era fuera de juego

Voz 0985 33:32 el arte porque muchos no estoy mirando la tele estaba leyendo los poemas malditos de Bukowski

Voz 24 33:38 que maravilla a mi a mi favorito es cálidas nada sirvió me comió que bueno que luego gracias por nada nos vamos a la ronda Bergondo no era una

Voz 0985 33:48 por qué no hay patrocinios escuchamos entonces un poquito no

Voz 25 33:55 en Butarque

Voz 0933 33:58 arrancamos con un compañero verdad vamos este sirio un poquito Carrusel se oye estamos lados e incluso solitos para sacar adelante obritas entrar así podemos reunía un bocadillo madrugada con la Liga asiático se puede hacer correctamente

Voz 4 34:17 el jazz un pequeño apunte el elepé baladas de John Coltrane Colin Firth

Voz 8 34:24 echamos te fichamos para las jugadas polémicas de John Coltrane

Voz 1284 34:28 no le toca a José Antonio Ponseti sé que hoy nos viene hablar de Houston tenemos un problema ya que vamos a empezar pero ya cuarenta y ocho años

Voz 26 34:41 la cuesta recordarlo

Voz 4 34:46 vais que prohíba fue lo primero que le exigen un número dos que le espetó espetó

Voz 11 34:55 trescientos mil kilómetros de cohetes pasó muy bien pero los generoso que cuando explica explota el oxígeno del espacio te puedo decir ahora espacio lo jodido que vas esta porque es el primero pero el primero es el que está jugando en Segunda B Pam total gracias al módulo lunar salvaron la vida la vida y al trabajo de los ingenieros la NASA que borraron como bestias durante seis días estuvieron para volver de todo este lío porque sabéis que caro llegando podían alunizaje entonces pero igualmente tuvieron que aprovechar la fuerza de gravedad de la luna dar la vuelta al alumnado para volver a impulsar señor

Voz 1284 35:39 el cuarenta y ocho años que no falló cuarenta y ocho años han pasado y que además cambio todo el protocolo

Voz 11 35:45 de emergencias de la NASA a partir de ahí cambio Mediavilla era la las

Voz 1236 35:49 la oportunidad que nos íbamos de visita

Voz 4 35:52 a la luna y empezaron los saliendo cuál es la película es aquí

Voz 11 35:58 los tres encaró porque curiosamente se número trece que se jodió

Voz 4 36:03 de eso lógica chao

Voz 11 36:09 más cosas total cuarenta y ocho años después la película sea redonda es la

Voz 4 36:15 ocho años después el problema no cuarenta y ocho años después estamos es precioso hay que soplar las velas te voy a dar ganemos un extracto de la peli trece

Voz 6 36:32 bueno tenemos mucha actividad precursoras pase lo ordena

Voz 9 36:36 Adriano

Voz 6 36:37 el problema principal atrás con ha sido una válvula de pasión

Voz 4 36:42 venimos a cazar jabalíes es míticas está bien está en forma pero es que las

Voz 1284 36:53 el espacio son todos un poco como lentas

Voz 4 36:55 esta no se una línea hay que se come la veía una cosa si no estoy dice Robert bueno me ha tirado una pared amarilla la película

Voz 11 37:12 el hombre está haremos de todo

Voz 4 37:17 ah vale

Voz 1284 37:22 ah que es un poco otro y si es que no sólo por la mejor película del espacio el gran Le bosque

Voz 4 37:27 era muy buenas notas

Voz 1284 37:29 con el homenaje de sí homenajes Ponseti a los cuarenta y ocho años de un problema para hablar con una sorpresa última Laura Martínez en el metropolitano en el que se gastamos porque están a punto es alta

Voz 1025 37:44 los los jugadores del Atlético Madrid Levante hoy bien un asunto Jordi digamos de fútbol y ciencia no Jordi Jordi lo tiene chungo sabes que el comentario expuesto en Twitter de las caras que tenemos ahí yo te acaban de hundir la sección por muy bien que lo hagas así si no es el típico envidioso de mí

Voz 4 38:04 hala volviendo a Jordi que arranque porque el dos dos minutos ganaba al Granca

Voz 0985 38:11 oye una pregunta para todos los suben cuéntanos sois de los que en las últimas horas os habéis alegrado por el susto que tuvo el Madrid o por la eliminación del Barça si lo hicisteis y si os estáis por el susto o por la eliminación

Voz 4 38:26 de no sois seres inmorales

Voz 0985 38:28 a las mucho menos anti deportivos acaba de publicar la revista libro me lo sugirió Elena de John Key con apunten el que te lluvias que según la ciencia celebrar el fracaso de los otros es genético eso humano estad tranquilos todos aquellos que como yo no sale gramos de las debacles de nuestros adversarios no es ni moral ni es antideportivo es humano es genéticamente humano verá un concepto que en alemán es natural de el sábado en Florida conoce como en Florida

Voz 4 39:02 el general de acuerdo pero me quedan dos minutos

Voz 5 39:12 bueno fíjate

Voz 1284 39:16 Latin tres veces y las tres veces de una forma diferente pero bueno continúa Jordi

Voz 0985 39:19 es pero había forma forma parte de nuestra naturaleza forma a la tuya bien pequen de nuestra naturaleza desde bien pequeños porque hay casos de niños en los que esto se detecta con los dos años os quiero decir una cosa

Voz 5 39:32 claro claro

Voz 0985 39:34 en Estados Unidos incluso a científica han comprobado a través de resonancias en el cerebro

Voz 5 39:43 las derrotas

Voz 0985 39:44 por rivales si activan en nuestro cerebro Dani una cosa que se llama recompensa si es la misma que obtenemos cuando pierde el adversario la misma que obtenemos con el sexo con chocolate

Voz 4 40:01 pero

Voz 1 40:05 que los lo que lo ordene

Voz 4 40:06 pero lo que los dueños de lo que lo primero que miro

Voz 5 40:13 Jordi eso de que te da la misma sensación de porque eso te lo han contado un estudio científico publicado por

Voz 0985 40:20 la revista

Voz 5 40:20 el libro y me gustaría concluir es muy seria muy chula

Voz 0985 40:24 a ser personal madrilista osera anti barcelonista que es lo más común en España no

Voz 1236 40:29 lo mismo que ser aventureros es una forma Ponce

Voz 0985 40:31 Miren cosmopolitismo porque en realidad los que somos anti madridistas o anti barcelonistas

Voz 27 40:38 estamos apoyando a todos los equipos todo el mundo que en un momento dado

Voz 0985 40:43 en perjudicar a nuestra pero eso somos

Voz 0933 40:45 beach Cosmopolitan ahí está bien Jordi Martí

Voz 1284 40:48 el gallinero en el descanso de se abrirá novedad con el acta porque tiran hechos también ignorando que saludamos cuidado a los comentaristas de Carrusel deportivo para el Atlético de Madrid Levante Kiko Narváez ahora Vigo qué tal muy buenas José Manuel que estaba para echar una mano al Levante hola José da buena

Voz 0933 41:05 José Pablo Pinto la Pablo aquí

Voz 1284 41:08 Don Vito Gustavo López muy buena si el chicos les preparado a al cuerpo López tú dirás

Voz 28 41:17 qué ha pasado bueno que se comprometió a cantar la semana que viene fuiste la semana pasada fuisteis testigos aquí y hoy lo hemos recordado su promesa me dicho que si verdad que ibas p'alante lo iba a hacer ahora unos treinta segundos antes de empezar el partido más más

Voz 4 41:30 sí ya con ello Gustavo López

Voz 0159 41:32 el tango argentino Cambalache bueno todo tuyo

Voz 0749 41:35 el fondo fue y será una porquería en el quinientos siete de dos mil también chorro Maquiavelo si está contento si amargados varones y anule pero que sigo lo entes un despliegue de más de insolente Sharon no hay quién lo niega

Voz 1284 42:00 pero no lo es que es que aunque la aplique con la derecha correr yo les pongo un doce pero si es así es así

Voz 4 42:11 hago esas hagas está nuestra gente que murió en el canal de Youtube

Voz 1284 42:21 voy a toda la gente que ha colaborado con nosotros de que Rosell al mundo e conectando porque el sólo está en el campo ha comenzado el Atlético de Madrid Levante Miguel Martín Talavera

Voz 26 42:31 aquel barrio de segundito la pelota rasa nada por el Levante ahora te cuenta Marta caso del primer tifón el Metropolitano impresionante el ambiente no es para menos pero ojo por haberla quiere liar el lanzamiento lo ha sacado Saúl Ñíguez como digo Marta impresionante denota el primer tifones Metropolitano

Voz 0277 42:51 podré ciento quince años contigo acompañado de miles y miles de banderas rojiblancas y del color rojiblanco que enfunda la camiseta del Atlético de Madrid con todos los aficionados cantando desde el primer momento y con todos pensando ya en esa eliminatoria semifinales de la Europa League contra el Arsenal