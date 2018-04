Está en los estudios 'SER Ponseti' en Utah Ricky Rubio para Carrusel...

Voz 1 00:00 ya no han antes espera que hay una cosa muy importante creo que tenemos comunicación de última hora no tenéis un pronta por ahí no

Voz 1606 00:04 tenemos conexión ser si tenemos los estudio ser Ponseti que tenemos en en Utah está pues el protagonista de estos momentos de los Planes que es Ricky Rubio Sisi

Voz 2 00:14 anoche mañana qué qué tal buenas noches buena aquí en los estudios de Ponseti que lo tiene todo lleno cromos por el suelo

Voz 1606 00:21 por el techo sí bueno escucha Ricky después de un montón de asistencia de robos ahí estás en final

Voz 2 00:30 las espero que esto me dé por fin toda visibilidad y me sirva para que me den una segunda oportunidad

Voz 1606 00:35 da una segunda oportunidad donde pues en la serie Aquí no hay quien viva en realidad yo lo explico quería ser actor si yo me presenté al casting pero el papel de portero de la finca se lo dieron a Antonio Tejero y fue un duro golpe duro muy gol habla ya como los americanos y todos los traduciendo son aún así que tú quieres ser actor y piensan volver a España algún día pero bueno

Voz 2 00:58 sí mi intención es conseguir ese papel y mi vuelta será coma o no será sea yo vuelvo como actor

Voz 1606 01:03 sí hemos tenido una cosa es que la imagen del personaje que encarna a Fernando Tejero latino como muy logra os parecéis bastaba se ha hecho viral esta imagen lo tiene Juan que no se pasó por desgracia no sé dónde empieza Alfredo Tejero donde empieza Ricky Rubio

Voz 2 01:16 la verdad es que con eso se como él de pelo fuerte pero lento sea es una meta que también me marqué cuando me rechazaron parecerme a él pero ojo no sólo como actor como persona

Voz 1606 01:26 quién como ser humano y eso cómo se va a notar pues mira voy a decir aquí una primicia así llegamos a la final a la final de la NBA NBA estar en el concurso

Voz 2 01:34 mates y estoy preparando un mate con un caniche debajo Hopkins pues como suele llevar Fernando en las entrevistas que siempre llevo Torrespaña donde

Voz 1606 01:42 hicimos es un buen guiño guiño para con el se diluyó Fernando es un enamorado los perritos inmunitario elementos vivos en concursos dicen que puntúa mucho claro pero me queda mucho trabajo me sigo haciendo un lío con muy alta me primero al perro pero yo yo yo y bueno pues he pensado a lo mejor me dejo llevar pues escucha Tejero digo Ricky dicho suerte con con lo anunciado Herrera comandante a Ricky Rubio a la canciones

Voz 3 02:13 es el caso entre no te quiere bajar el rollo Ricky que pero ya no es no es la que se avecina

Voz 1 02:18 la que selecciona jode pues sí que hace tiempo que contextualiza eso no quiere decir nada rellenas estéis una serie un duro muy mal fíjate para aquí Ricky porque una serie buena tiene Paco Jémez