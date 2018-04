Damián Suárez, sobre su golazo: "Me equivoqué, tendría las botas cambiadas o algo..."

Voz 0470 00:00 está por ahí Damián Suárez a esta hora de la noche hola Damián muy buenas

Voz 1 00:03 hola buenas noches como están enhorabuena hombre gracias vaya golazo

Voz 2 00:08 sí la verdad que sí metió que no

Voz 3 00:12 has venido

Voz 0470 00:13 botas torcidas oye

Voz 2 00:14 si hay algo parecido

Voz 0470 00:17 Oltras cambiar algo así hoy has visto ya la imagen no el habrás visto

Voz 2 00:20 sí sí sí la verdad que fue bonito pero lo mató o igual Félix porque hace llegó

Voz 0470 00:29 Lee con los puntos no lo tenías claro no que desde ahí en cuanto recibe Se te ve que tiene la intención de pegarle íbamos te sale perfecto

Voz 2 00:35 sí la verdad que está con confianza lo habíamos hablado con con paisana Yemen para un lado igual bueno no pensaba meterle allí pero por suerte dentro no

Voz 0470 00:45 juega a menudo golazo has pegado pero pero vamos desde treinta metros espectacular en el mejor gol que has marcado en tu carrera

Voz 2 00:51 bueno no suele hacer muchos goles pero tengo miedo contra el Rayo hace con Elaine que

Voz 0470 00:57 que así bares va más que este más bonito que este

Voz 1 01:02 bueno no estoy fue fue mejor mucho en el vestuario no Suárez

Voz 2 01:07 imagínate que no como te dije no suelen marcar goles de imagínate la broma que me no un poco

Voz 0470 01:17 Esteban por unos cuantos y encima cuarenta y dos puntos el Getafe además de la pasada de golazo que has metido cuarenta y dos puntos tu equipo que es bueno evidentemente Salvados ya estabais hace mucho tiempo pero que es la cifra que siempre gana empieza la Liga Akira porosas cuarenta y dos puntos pues ya lo tenéis

Voz 2 01:31 sí sí no ser no creo que el primer objetivo salvo como lo concebimos estamos muy contento el equipo siempre deja al máximo dentro del campo y bueno a volver a seguir partido a partido en por qué no Seigner con con esa plaza no mira estoy bien

Voz 0470 01:47 ahí están poniendo aquí ahora mismo el que le marca esté al Rayo

Voz 4 01:49 eh eh sale rechace fuera del área Le Pen

Voz 0470 01:52 también bienes en carrera la buscas tampoco está mal eh mañana los ponemos en la tele que compare saber cuál te gusta más eh está alguien es también el del Rayo en vaya golazo oye la última sobre el Mundial eh te gustaría un España Uruguay en octavos ya sabes que Bicing del grupo a nosotros en el B

Voz 2 02:10 va a ser muy difícil no vemos como la clase jugadores que tiene España en estar bien en el último partido con Argentina pero bueno Uruguay tiene excelentes jugadores también puede salir un partido muy diputado muy bonito por la clase de jugadores que hay pero bueno no me gustaría también y también a mí tampoco

Voz 0470 02:30 a mí tampoco me gustaría a ver si bajan la lista no te ves con opciones no

Voz 2 02:34 bueno me siempre sueño no dejó la selección de su país pero si cabeza están mucho trabajo el Getafe estoy feliz así que nada y siempre pensando que tú

Voz 0470 02:46 un abrazo y enhorabuena por ese golazo por la victoria y el te amparado que estáis haciendo