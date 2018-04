De la Rosa: "Mercedes está perdido en mitad de un oceáno"

Voz 1025 00:00 pues como cada domingo o la Ponseti muy buenas qué tal buenas noches señor Carreño hola Pedro Martínez de la Rosa qué tal

Voz 1714 00:05 muy buenas manos tiempo para la Fórmula uno como

Voz 1025 00:08 Nos ha gustado a todos la carrera de hoy si fueran así todas estaremos hablando de un Mundial espectacular sólo hay un pequeño en alcarreño el horario si fuera así toda porque vaya Finder además del tío de tus horarios de un pelín mejor de la NBA con la Fórmula uno de China exactamente eso nos pasa unos cuantos bueno carrerón Pedro e muy muy atractivo para el espectador

Voz 1714 00:33 la verdad es que sí es como habéis dicho ojalá fueran todas así no pero bueno hemos disfrutado montón y la verdad es que hacía tiempo que no disfrutaba tanto yo me atrevería decir incluso que hacía a este las mejores Carredas que han habido en los últimos años de Fórmula uno por qué porque es que nadie esperaba el desenlace final sea la Mis amigos que que la repetición les he dicho no quiero decir quién gana porque es que no es lo vais a PP y eso es lo bueno no eso lo bueno del deporte que sea imprevisible que no sepas quién vaya a ganar antes de que empiece la carrera hay que te depare te parece bueno pues sorpresas la gran

Voz 1025 01:11 sorpresa hasta ahora la gran noticia yo creo Pedro es que llevamos tres grandes premios está Mercedes a dos velas pero pero de de victorias pero el problema no es que llevamos tres grandes premios y están a dos velas del problema es que claramente Ferrari da la sensación de que tiene más coche hoy las cosas han pintado de color pero por circunstancias pero también da la sensación y me contaba Pedro fuera de micro a ver que cuenta ahora que da hacen que están perdidos Mercedes o sea que no tienen muy claro qué es lo que les está pasando

Voz 1714 01:40 bueno es cierto haber concede yo me micro fuera voy a contar lo mismo porque

Voz 1025 01:45 dado o no sino si no ponemos lo de antes has grabado si no lo pero están perdiese en mitad del océano no sabe muy bien qué pasa ahí

Voz 1714 01:57 pero esto es una es que es increíble de la Fórmula uno con todos los datos que tienen con los cientos de ingenieros que trabajan con los censores que tiene un coche y al final llegamos a Australia clasificación arrasa Hamilton luego se les escapa a la carrera por temas estratégicos pero tendrían que haberla ganado llegamos a Bahrein domina Ferrari y aquí dominaba Ferrari también dio todo lo que ha pasado no pero intercede están perdidos porque dicen que no entienden el neumático en la temperatura La Ventana de temperatura donde trabaja el neumático con máxima adherencia que no consiguen meterá el neumático en esa ventana es decir y si no tienen ni idea vaya ya verás

Voz 1025 02:34 el segundo que el año pasado a este Ferrari les ha recuperado un segundo o más de un segundo por por esta historia o no

Voz 1714 02:40 sí es que si analizas los tiempos de el año pasado este hay una cosa increíble Ferrari ha mejorado los tiempos del año pasado y esos hicieron Lapo han hecho la pole pero es que Mercedes ha igualado los tiempos del año pasado es decir en un año devolución de coche neumáticos más rápidos no han conseguido batir su tiempo del año pasado de vida hay algo que no están interpretando bien sí pero te digo o sea no saben bien que se os al cuando un equipo dice que los neumáticos la temperatura y tal cuidado porque es una es una magia negra el tema de los neumáticos es complicado

Voz 1025 03:14 junto a la toco la va a hacer eso oye para el que no lo sepa hasta ahora de la noche ha ganado ahora sí segundo botas de Mercedes tercero Raikkonen cuarto Hamilton quinto Verstappen sexto Hulkenberg séptimo Alonso que adelantó a Vettel pasado aunque ya venía con problemas en el toque noveno Sainz pero es que Ricardo ha adelantado que salía sexto adelantado Verstappen a Hamilton a Vettel a botas así un carrerón de Pedro

Voz 1714 03:40 ha sido espectacular a ver es cierto que ha habido una carrera complicada en el sentido de que era un toma y daca entre Vettel y botas que botas la le ha conseguido adelantar estratégicamente parecía que votar tenía la carrera controlada instaba conduciendo muy bien pero ha salido escéptica sale un safety car aprovechan los Red Bull cambiar neumáticos los demás no cambian neumáticos Red Bull les ha permitido las últimas veinticinco vueltas ir con unos neumáticos más jóvenes frescos los demás han aguantado las gomas para llegar al final entonces ha venido el festival Ricciardo bueno hay festival Verstappen

Voz 1025 04:13 estoy arriesgando y poniéndose los a más de uno de corbata adelantamiento ahí pero bueno y luego la

Voz 1 04:18 lo de Alonso que bueno aprovechando cada

Voz 1025 04:21 Tanto José Alonso tiene claro que con los tres grandes equipos no puede competir a día de hoy pero pero como el cabreo como falle uno de ellos ahí va a estar ahí están

Voz 1714 04:30 exactamente y así ha sido ha acabado séptimo adelantado a Vettel que llevaba el coche tocado de la embestida que la pegado Verstappen que acabó con sanción ves también por cierto pero al final eso que dice no sea Fernando dice bueno es que yo al coche tocado que tendría ya pero bueno adelantar largo hay que estar ahí seguro que sí no porque al final es el primer mano a mano que hemos visto entre Fernando con el McLaren finalmente Vettel con el Ferrari que es lo que estamos soñando que vuelva a pasar ya pero en igualdad de condiciones

Voz 1025 04:57 sabes sabes qué sensación tengo Pedro a ver si si te la transmito y piensas como yo me da la sensación porque al final de la carrera digo verás Vettel va a montar aquí un pollo mayúsculo me da la sensación y no ha pasado me da la sensación de que tiene la tiene la certeza de que el coche va tan bien como que bueno tranquilidad que que este año estos otra cosa

Voz 1714 05:19 sí tiene razón Ponseti osea yo ya ha tenido una reacción bastante de campeón Vettel

Voz 1025 05:24 claro de que tenía

Voz 1714 05:26 segundo ha asegurado le iba a sacar más puntos a Hamilton Inma complicado el tema Verstappen pero no pasa nada Verstappen sea disculpado y las acepta las disculpas y aquí no pasa nada no sea una reacción muy de campeón muy madura y que a mí me ha gustado mucho ahí habla un poco de la confianza que tiene su equipo esta temporada

Voz 1025 05:45 te voy a dar un disgusto a mí porque te queda la sensación de que Pedro era mucho más cauto yo era mucho más fuegos en esto que de momento no tenemos el podio metros nuestros tan cerca como yo pensaba que quizá lo podríamos tender estamos ahí VII VIII no yo yo no sé qué piensa Pedro a estas alturas pero parece que la cosa todavía está complicada

Voz 1714 06:05 bueno yo yo a mi larga pequeña decepción no pequeña no gran decepción voy a ser sincero que estoy teniendo en este inicio de temporada por arriba está muy interesante porque realmente hace cuánto que no teníamos un Mercedes que no lo está pasando mal de verdad en Ferrari que él está está

Voz 1025 06:20 cuatro anillos estos por un lado es fantasma

Voz 1714 06:22 si la que se despistan Red Bull gana no pero por el otro lado el guapo la diferencia entre estos tres equipos y el resto entre ellos Raynaud McLaren has etcétera es mayor de lo que yo me esperaba sea ese es el ahora también tengo que decir una cosa quedan dieciocho carreras claro mira

Voz 1025 06:39 qué bonito esto oye tú que entiendes esto porque yo ya reconozco que ha vez entiendo voy a menos yo voy como atrás cada gran premio pasa eso entendemos que se ha pasado cuando yo pensaba que aquí Honda ya después de lo que venía hacer y vamos a tener ahí el lío montado han desaparecido del mapa hoy

Voz 1714 06:58 es que no entiende nada concedió quedarte la tranquilidad yo creo que en él

Voz 1025 07:03 yo no es que no entendemos que no lo saben lo que ha pasado no

Voz 1714 07:08 es es lo bonito también de este año es que Mercedes de repente se pierde con los neumáticos acaba cuarto en Bahrein y desaparece en en este en este gran Premio son cosas divertidas porque son inusuales no pero bueno yo creo que el dicho de sólo sé que no sé nada de eso

Voz 1025 07:25 se aplica perfectamente has de año podría valernos oye dos preguntas de opinión no que es verdad tu opinión que es el que más controlado esto habrá que quedan dieciocho carreras pero podemos ponerla a la misma altura de Ferrari Mercedes a Red Bull

Voz 1714 07:39 ahora mismo yo creo tienen Red Bull no están todavía a la altura por un tema porque a nivel de clasificación no tienen los mapas motor tan agresivo para sacarle esas dos tres décimas al coche que le da un un motor queda ese poco más

Voz 1025 07:54 ya explicación luego ese es el único detalle no lo demás

Voz 1714 07:57 sí lo hará en ritmo de carrera están muy a la par el problema es que si no clasificadas delante en Fórmula uno ya sabemos los lo difícil que es adelantar no yo y ha sido una una demostración que con un poco de osea con una estrategia diferente puedes adelantar y una vez delante de los Red Bull son intocables también pero bueno lo dicho es estar un paso por detrás en clase

Voz 1025 08:15 valoración el sábado a los a los seguidores de Hamilton le pasa algo a Hamilton o en absoluto porque porque no es normal que su compi les te canjeado

Voz 1714 08:25 si no es que es que hoy es que Hamilton

Voz 1025 08:29 perdona pero es verdad Pedro perdonaba que va segundo en la general a diez puntos ya te espero a las cero tres carreras ha hecho un cursillo extra este año que no tiene de los chungo bueno el que ha hecho un cursillo extra que le van mejor las cosas

Voz 1714 08:45 si osaba hoy a Niko Rosver han preguntado por Hamilton lo conoce mejor que nadie y él ha dicho que bueno que que tiene subidas y bajadas y que pero que luego al final siempre viene fuerte cuando viene fuerte da muy fuerte no ahora está en un en un periodo de bajada no sea es un poco como una montaña rusa que está cuando Hamilton empiezan la carrera ya antes de que empiece el semáforo a empezar a decir que no tiene adherencia que nota que los neumáticos van a sufrir mucho como ha sido en este Gran Premio es que ya está con una con una aproveche de mentalmente muy negativo no y así ha sido sean pieza así la carrera ya sabes que le va a ir mal cuando se quiere antes de salir llaves una actitud contento de que se va a comer el mundo se claro está a Hamilton es un es un súper genio y entonces los genios tienen estos picos no de forma ahora sí que es verdad que tiene un pico bajo porque no es normal que botas el este dominando de esta manera

Voz 1025 09:38 de los toros que que que algo pasa Hamilton parece que no Carlos que estamos viendo a junto a Hulkenberg siempre muy bien y Carlos siempre en tres cuatro cinco puestos por detrás qué está pasando ahí bueno él dice que no está a gusto cuando el coche bueno al menos en Bahrein eso es lo que hijo y que aquí estaba la cosa un poco mejor no

Voz 1714 09:55 hombre que es verdad que está a un paso atrás pero aquí aquí yo lo he visto muy bien y al final Hulkenberg a ganar la partida pero la ganamos la partido también por pequeños detalles no de hasta un tráfico algunas vueltas tal han estado muy a la par lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que despertar iba a tener a saber una cosa Hulkenberg es uno de los mejores pilotos de la Fórmula uno a meros los más rápidos de largo sobre sobre todo en clasificación mucho respeto Carlos lo está haciendo muy bien Hulkenberg se conoce el coche el equipo de arriba abajo aquí y ahora está conduciendo como como una el bombero cuidado con Carlo que que vas a dejar que está está creciendo tanto

Voz 1025 10:34 en carrera Azerbaiyán veintinueve de abril en un circuito urbano será la cuarta carrera del año y a ver si Ferrari campeona del mundo este año tanta tontería que estamos aquí contando no se nunca se sabe

Voz 1714 10:45 no yo digo que esté mundial está muy abierto ir estos puntos que había perdido Vettel cuidado luego eh cuidado y luego ya veremos a ver la temporada estamos hablando de que Red Bull puede ser candidato al título o que gane el título mundial

Voz 1025 11:00 Juan sería bonito ver a los tres equipos ahí peleando por el título hasta el final mando te va a tirar una porque tiene una inquietud dicho oye a ver si tienes una pilas que igual te a hacer falta Pedro y tal no no es que no paras quiere quiere todo el mundo le quieren en la Fórmula uno le quieren comentarista en todos sitios y ahora ha fichado por un equipo en la la fórmula eh como asesor deportivo y técnico no

Voz 1714 11:20 pues sí la verdad es que no es lleva una semana durmiendo muy poco sea te lo tengo que asegurar hay ahora estoy me estoy a punto de me están cogiendo poco con pinzas porque con tu alma del madrugón que hemos espejo pero si estoy de asesor deportivo técnico del equipo de Chita de Fórmula eh por la eléctrica es un rol nuevo un nuevo capítulo en mi vida y lo estoy disfrutando osea que están Roma esta semana ahí en la carrera el equipo quedado tercero quinto al líder del campeonato y es algo nuevo eso es muy diferente no pilotar pero al final en buscar la milésima es la misma sensación esté dentro del coche fuera no pilotar

Voz 1025 11:58 no te han ofrecido

Voz 1714 12:00 en su día así lo que pasa es que yo necesite un poco más de potencia sinceramente os a me gustan de fórmula Electric un coche que tiene poca potencia que es decir de una manera yo vengo de Fórmula uno sea coches muy grandes con mucha potencia mucha adherencia pensé que no me iba a adaptar