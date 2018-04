El Larguero: El Sanedrín y la Fórmula 1 con De la Rosa (15/04/2018)

Voz 2 00:00 muy buenas noches aquí estamos los del Larguero para hacer de compañía hasta la una impedía estamos aquí en el tiempo de Puri contando

Voz 1375 00:39 paradita batallitas del fin de semana que vamos a contar alguna pero la batallitas más importante es la que tenemos mañana a las once y media ahora comienza el tiempo sanedrín ya están por ahí todos como cada domingo porque mañana es un honor que esté aquí a las once y media abriendo El Larguero el niño

Voz 0470 00:53 cuando Torres

Voz 3 00:54 me sentía un poquito en la obligación de decir sobre todo a la afición no yo que nunca les he pedido nada

Voz 0231 00:59 bueno en este Messi porque dan que me acompañan

Voz 3 01:02 que estén conmigo que cuando acaba la temporada

Voz 4 01:05 las Agus Fernando Torres concede su primera entrevista tras anunciar que se marcha del Atlético la próxima temporada Isère

Voz 5 01:13 en el Larguero este lunes porque se marcha del equipo de subida cuál será su próximo destino volverá algún día al club Fernando Torres junto a Manu Carreño a partir de las once y media una hora menos en Canarias en El Larguero Cape

Voz 0470 01:33 Caser cuantas cosas que preguntarle seguro que tenéis un montón de cosas gustaría preguntarle mañana aquí en directo en los estudios de Gran Vía treinta

Voz 1375 01:39 nos va a estar Fernando Torres para contestar a todos los aficionados al fútbol y sobre todo a todos los aficionados del Atlético de Madrid

Voz 0470 01:45 bueno está por ahí Romero en La Rosaleda Antonio muy buenas aquí seguimos mano ahí sigue Romero también está Jesús Gallego hola qué tal

Voz 1284 01:52 buenas noches

Voz 0470 01:53 está Meana que ya vemos saludó antes presente Carreño buenas noches también Mario Torrejón o la Mario buenas noches a todos y Miguel Martín

Voz 1284 02:01 Talavera o la tala la mano qué tal muy buenas Pablo Pinto

Voz 1375 02:03 qué tal cómo estamos nuestro litoral de González

Voz 0231 02:06 hola aquí sigo Barcelona está

Voz 1375 02:09 han Lluís Takeo aquí buenas noches qué tal Jordi Martí

Voz 0470 02:13 las muy bien

Voz 0985 02:15 las declaraciones de Lucas Vázquez en las que nos advierte de una feroz campaña de antimadridismo en España

Voz 1375 02:22 sí la verdad que siguen por esa sí

Voz 0470 02:24 ahora lo comentamos en el tiempo Sanedrín y esto también hay Marcos López hola Marcos hola qué tal muy buenas noches a todos

Voz 1375 02:30 eh nos falta Pulido que están en Irlanda o volviendo de Irlanda a empresas que están la Jaén que bonito no eh pues nada

Voz 0470 02:38 ha habido muy bonito habrá ido ahí hay muchos bares de Santa alto habrá ido a tocar aceite también no una sí pero no pero no es el aceite Jaén no hombre por favor forjado en Jaén bueno os recuerdo por si algún despistado que acaba de encender la radio ya ha perdido Carrusel deportivo con Dani Garrido que el Real Madrid y acaba de ganar al Málaga uno dos

Voz 1375 03:00 sí ahí están todavía Romero Herráez

Voz 0470 03:03 Justo eh un golazo de Isco

Voz 1375 03:05 falta directa espectacular que ha pedido perdón a la afición y Casemiro que ha marcado el segundo después de una gran jugada entre Benzema y el propio Isco el gol del Málaga la marca al final en el descuento Diego Roland justo en el tiempo añadido recupera la tercera plaza el Madrid y el Málaga lo hemos comentado antes también con Justo Rodriguez si pierde el jueves esta semana hay liga entre semana si pierde contra el Levante será matemáticamente equipo de Segunda el Atlético le ganó tres cero al Levante o les de Correa Griezmann y Torres su gol número cien ha marcado hoy precisamente antes de su visita mañana aquí al larguero gol cien en Primera en Liga durante todo el partido se ha llevado las mayores ovaciones por parte de de la grada

Voz 7 03:42 meter a derrota en bueno

Voz 1375 03:45 pequeño lío al Levante que ahora les saca sólo cinco puntos al Depor bueno para lío que tienen los tres que vienen por abajo al revés sacaba ocho ahora le saca cinco recuerdo quedan seis jornadas y además el Getafe ha ganado uno cero al Español con el golazo de Damián Suárez que la acabamos de entrevistar desde más de treinta metros alcanza el Geta a los cuarenta y dos puntos y el español sigue transmitiendo la sensación pues ya es decimosexto le saca diez puntos al Deportivo La Coruña pero tampoco convendría primera en los laureles esta mañana el Eibar cero Alavés uno marcó muy pronto el Alavés por John Guidetti no se movió más el marcador el equipo de Abelardo practicamente certifica la permanencia y el Eibar que dice adiós al por por los puestos europeos queda el Barça líder con ochenta y dos puntos si gana en Vigo

Voz 0470 04:27 Nine Coruña será campeón

Voz 1375 04:29 hagan lo que hagan los rivales segundos el Atlético de Madrid con setenta y uno a once del Barça tercero el Real Madrid con sesenta y siete cuarto el Valencia con sesenta y cinco quinto es el Betis con cincuenta y dos insecto el Villarreal con cuarenta y ocho por abajo el Depor con veintiséis a cinco como digo de la salvación las Palmas con veintiuno a diez y el Málaga con diecisiete a catorce del Depor del Levante perdón yen segunda muchos partidazos sobretodo esos dos en Zorrilla Real Valladolid cero Sporting uno no habido efecto revulsivo con Sergio González después de la destitución de San Pedro y el Rayo uno además viajó a Osasuna uno Córdoba uno Almería uno Albacete uno Sevilla Atlético cero Granada cero y Oviedo uno Nástic cero Mañana se juega a las nueve el Huesca Barça B I el Sporting con sesenta y cuatro segundo el Rayo con sesenta y cuatro que ahora mismo subirían directos a primera en play off están Huesca con cincuenta y nueve coma dejando ir pinchando eh el equipo de Rubi pero avista todavía tercero recordamos que tiene un partido menos el de mañana cuarto el Numancia con cincuenta y siete quinto al Cádiz con cincuenta y siete sexto el Oviedo con cincuenta y seis y ahora mismo bajarían a Segunda B el Barça B que tiene treinta y siete puntos con un partido menos también el de mañana Córdoba treinta y seis Lorca veintitrés Sevilla Atlético veintitrés en fútbol internacional el City se ha proclamado campeón de la Premier primer título importante de Guardiola en el fútbol inglés en su segunda temporada el año pasado se fue de vacío este año ha ganado la Copa de la Liga y ahora gana la Premier después de que hoy los de Mourinho ayer ganó el City pero hoy los de Mourinho el United han perdido en casa contra el colista cero uno el West Brom así que ese resultado hace que matemáticamente sea campeón el City además le ha mandado un mensaje muy cariñoso Mourinho a Guardiola solicitándolo aunque luego añadido algo así como buena a mí tampoco me gusta ser campeón cuando si es porque otro pierde algo así

Voz 0470 06:20 sea como le tira la feliz

Voz 1375 06:23 situación pero luego dice que eso de ganar una Liga pero porque otro pierda tal tampoco

Voz 0470 06:27 pero bueno estando siempre todo un poquitín solamente una felicidad

Voz 1375 06:30 tiene así sana y de que sería Mourinho sino de cara tampoco

Voz 0231 06:33 es que en una semana fíjate le gana en casa el Manchester United el City luego encima no se lo deja a celebrar

Voz 1375 06:38 claro no es no es fácil exactamente además del City también se ha proclamado hoy campeón el París Saint Germain en Francia que jugaba contra el Mónaco ha metido siete el equipo de Unai Emery le ha hecho siete uno al Mónaco en Fórmula uno el australiano Ricardo se adjudicó el Gran Premio de China tercero de la temporada salía sexto ya hecho un carrerón espectacular luego lo contaremos con Ponseti con Pedro Martínez de la Rosa segunda sido Valter y botas de Mercedes tercero Raikkonen de Ferrari Alonso que salía décimo tercero ha terminado séptimo Carlos Sainz ha terminado noveno sigue líder del Mundial Sebastian Vettel eh es verdad que hizo un adelantamiento hoy Alonso al final a Vettel pero es que el coche deriva parado Site tampoco va a volverse loco eh en baloncesto digo habido Liga ACB el Unicaja se llevaba el partidazo de la jornada contra el Barça y hoy han ganado Burgos Gran Canaria Joventut Baskonia Andorra Guipúzcoa para terminar en gol

Voz 0231 07:34 John Rahm número cuatro del mundo

Voz 1375 07:36 vienes de ganar el Master de gusta la semana pasada hasta el último día ha ganado hoy el Abierto de España en el madrileño centro Nacional de Golf ha terminado el vizcaíno con veinte bajo par ya ha logrado su quinto título como profesional un auténtico fenómeno eh

Voz 8 07:51 todo esto en el la portada de El Larguero que comienza ya su tiempo de

Voz 1375 07:57 de opinión y ahora vamos a hablar de el partido pero me sigue llamando la atención y no sé que pensáis primero lo que dijo Zidane ahora lo que dice Lucas Vázquez a mí me llama la atención que salga esa campaña de antimadridismo quiénes anti madridista cien que levante la mano el que se anti madridista cuando gana el Madrid es que de verdad hablar de esto parece que uno será por aludido yo desde luego no me voy porque no lo soy no soy anti madridista ni soy anti mira tengo esa suerte

Voz 0470 08:26 te podía serlo e tampoco sería nada del otro mundo habrá

Voz 1375 08:29 gente que lo sea bueno y no sé si habrá pero yo creo que la suerte que tengo y que tenemos aquí es que no no hay madridista cuando gana Madrid lo decimos y cuando pierde de Madrid lo decimos lo que pasa es que la mayoría de medios la mayoría eh no somos Realmadrid Televisión parece que a lo mejor alguna cosa que se diga contra el Real Madrid puede sonar antimadridismo repito de que se que no va por esta casa y lo digo con

Voz 9 08:57 conocimiento pleno

Voz 1375 08:59 aquí creo que no hay ninguna anti madridista lo pasa que hay veces que sienta mejor lo que dices veces que sienta pues ya está pueblos lo entiendo y lo respeto pero le haya que exalta salga Zidane sin además sin decir quién que ahora Lucas Vázquez si es lo que se lleva está de moda esa campaña anti madridismo no sé qué os parece a mí me sorprende sinceramente

Voz 0239 09:15 bueno yo yo pienso que eh entiendo el mosqueo que porque robo es una palabra muy gruesa que yo me pasa como anillo no sé lo qué es eso de de no no lo que es el madridismo y tampoco eso es lo que es el claro eso del pecado

Voz 0470 09:29 no hay antimadridismo ni pro Madrid yo te yo tengo que hablar

Voz 0239 09:31 me en primera persona entonces entiendo el el el enfado de Zidane porque robos una palabra gruesa no sé quién lo utilizado

Voz 0470 09:38 pero eso iba decir quién ha dicho que fue por eso que que

Voz 0239 09:41 no primero quiero decir que esto no me parece casual es decir no me parece los mensajes los inputs que están saliendo desde el vestuario del Real Madrid no me parecen casuales lo que me parece novedad es que en este club últimamente o desde hace un tiempo no sabemos acostumbrado a que esa esa esos mensajes salieran de una manera más o menos velada desde la terminal cuatro es decir desde la parte directiva de la institución pero no habían llegado al Vestuario esa para mí es la novedad y luego quiero decir que cuando tú acusa a alguien de algo tan grave tienes que señalar apuntar Isère bastante más concreto

Voz 9 10:16 pero es que todo el mundo sabe todo

Voz 0239 10:20 el mundo sabe que el Real Madrid no voy a decir que es el club más importante del mundo porque hay gente incluso en este sanedrín que se podamos crear pero para el Real Madrid jugó en el Real Madrid todo lo bueno sobredimensionado y todo lo malo también sabes que yo creo que es una cuestión pero lo más preocupante de todo esto

Voz 1722 10:35 aparte que firmo debajo de de lo que has dicho de que están

Voz 0239 10:39 el Real Madrid casi todas las instituciones deportivas ahora están acostumbrados a que la la prensa sea o pretenden hacer de la prensa el canal oficial del club nosotros no somos Real Madrid

Voz 1284 10:50 no digo lo que digo el Madrid lo digo al del Barça claro claro el soy de ida del Sevilla de las aquí al Málaga Ángel Vega con el Málaga que esa cada vez más eh

Voz 0239 10:57 pues están demasiado acostumbrados a pretender que la gente que sigue la información del día a día sean empleados de Real Madrid Televisión en este caso y eso es imposible y luego hay que decirle hace Irán ya Lucas Vázquez que cuando gana el Real Madrid se venden más periódicos que nunca se escucha más radio que nunca se consume más televisión que nunca y que es mentira radicalmente mentira que la derrota del Real Madrid venda más que la victoria radicalmente

Voz 1375 11:23 sí

Voz 1576 11:25 a mí lo que une a mí lo que me sorprende es que sorprenda quiero decir al final ha sido la política de de del presidente del Real Madrid desde que llegó él se quejaba de que los periódicos editados en Madrid no ayudaran al Real Madrid los que es editado en la ciudad Condal al Barcelona y al final bueno esto es tan viejo como no como la propia historia de la humanidad no poner un enemigo común en la plaza pública los judíos hay que los romanos los ponían ahí en el circo y al final bueno pues se tiene el enemigo común que une bajo el punto de vista el prisma del club a todo el madridismo que es que es la prensa esto ha pasado siempre es verdad como dice Romero de acuerdo con el que hay alguna novedad eso que esto al final bueno pues a través de deslizar lo ha a la gente que estaba más cercana al al presidente del Real Madrid eran los que sabían esos mensajes y a mí lo que me sorprende es que un tipo como Zidane grupo tan grande del fútbol que lo ha ganado todo con su selección que lo está ganando todo con como jugador de club y ahora de entrenador también a lo sumo humedades si partida participe de estas cosas no que a mi me parece que es un mensaje de equipo pequeño Hinault del del sesión del club que estamos hablando que como dice Romero es el más grande seguramente del mundo es de equipo pequeño y sobre todo de de muy muy corto de miras

Voz 0985 12:43 a mí lo que dijo Zidane hasta cierto punto me parece comprensible cuando media Europa habla de robo pues es lógico que Zidane se muestra indignado yo esto lo puedo comprender el sale en defensa de sus logros de sus objetivos a mí lo que me ha sorprendido es el uso grosero que ha hecho Lucas Vázquez sino la entendido mal de la palabra campaña me ha parecido entenderle que hay una campaña anti madridista en España pero esto no puede quedar aquí Lucas Vázquez tiene que identificar quiénes son los líderes de esta campaña es decir descartados como líderes Rajoy o te vas a que lidere Se refiere Lucas Vázquez cuando habla de una feroz campaña anti madridista en España

Voz 1157 13:25 bueno yo lo que entiendo perdone Jesús entiendo que a los medios

Voz 0985 13:28 no se estará refiriendo me temo

Voz 1157 13:31 es algo que no pasa todos quiero decir

Voz 1375 13:33 aquí ha y además me parece hasta cierto punto y no sé si normal lo que forma parte en esto también a quién no le han dicho a quién de nosotros no nos han dicho eres anti madridista o madridista pero el mismo día en la misma hora

Voz 0470 13:48 en la décima ahora sea en la misma calle un tío te dice madridista

Voz 1375 13:51 no es un madridista y él mismo y al doblar la esquina te dicen tío

Voz 0470 13:54 ante madridista saque a quién no le pasa eso pues hay que entenderlo

Voz 1375 13:56 además me parece bien que también nos puedan criticar es que parece que a veces a nosotros parece que estamos por encima bien y el mal oye pues tampoco nosotros hablamos porque tenemos un micrófono nuestro trabajo también entiendo que haya algo o a alguien que quiera decir pues mira pues tuvo unos bueno pues oye pues que no nos van a criticar también a nosotros ahora es verdad que entrar en ese juego de es que hay una antimadridismo

Voz 1552 14:17 yo llegué a ser anti Madrid es que lo que no puede ser es que lo los futbolistas Zidane hayan pasado de aquí no leo la prensa

Voz 9 14:26 ni escucho nada a solamente Leo

Voz 1552 14:29 escucho lo que me dicen lo vigilantes de el Real Madrid eso es un problema porque lo vigilantes del del Real Madrid solamente te van a decir mira éste ha dicho esto todo lo que he dicho en otras ocasiones no te lo van a decidir entonces claro cuando cuando tú tienes un cuerpo de vigilancia en el vestuario el entrenador y el presidente solamente escuchan

Voz 9 14:53 anda te puedes llevar a confusión

Voz 1552 14:56 porque si tú dices yo el otro día dije lo de pelo de Luca baje sobre Benatia me parece penal Benatia sobre Luka baje me parece penalti clarísimo eres un madridista qué tal la eliminatoria con el parece a Jermaine dije lo de Toni Kroos no me parece penalti porque satinado eres un

Voz 10 15:12 a eso eso está es que es que

Voz 1552 15:14 sí sí tú a la prensa la califican entre madridistas y anti madridistas estás muy ese es un concepto equivocado puede dividir a la prensa o a los periodistas en madridistas ante madridistas ese es tu problema eso verdad gallego pero hay

Voz 0239 15:30 dice que antes esa división era de el forofo y ahora esa división con el mensaje decidan con el mensaje de Lucas Vázquez se mete dentro del vestuario del Real Madrid que yo puedo entender la división de forofo no la comparto más ahora en este tiempo de

Voz 1552 15:46 de de redes sociales

Voz 0231 15:48 de cobardes sin identificar

Voz 0239 15:50 en insultar por las redes sociales y quedarse tan tranquilo pueden entender esa división en los forofos pero no la pudo entender en los profesionales para mí la noticia de horas que esa división la ha metido de lleno Zidane por ejemplo y Lucas Vázquez aunque creo que no es un futbolista aislado en el vestuario del Real Madrid pero

Voz 0470 16:07 no es bueno ya está ya estaba metido se yo recuerdo

Voz 1576 16:09 y es que ahora ya no está en la plantilla del Real Madrid Si bueno hay algunos sea retirado que que han formado

Voz 0231 16:15 parte bueno si al Real Madrid por no

Voz 1576 16:18 ah vale vale no no no no pero lo que han formado una guardia pretoriana ahí que hayan quedado con con gente de las redes sociales iría ya han favorecido o participado de hostigamiento a periodistas eso ha pasado

Voz 0239 16:32 el Real Madrid yo igual voy contracorriente pero me parece que Zidane dice bastantes verdades en lo que dice quiero decir

Voz 1722 16:40 estamos hablando sobre todo en la prensa imagino no porque evidentemente entre aficionados claro que hay anti Madrid tal como hay anti barcelonista

Voz 1284 16:45 el gol es la salsa el fútbol pero sí

Voz 1722 16:48 está metiendo en en en la prensa a los medios de comunicación imagino que lo del robo que el indignas por la portada de un periódico no me acuerdo si El Mundo Deportivo Sport que titula Dragón siglos por bueno bien en Italia ya claro pero pero manifestó que eso no

Voz 0985 17:01 los dossiers lo ganó fácil indignar a lo de Italia

Voz 1722 17:03 pero bueno es que ya meterse en ese juego

Voz 1501 17:06 sí

Voz 1722 17:08 me parece absurdo por el caso decidan que que estoy de acuerdo en que hay antimadridismo claro que lo hay pero porque por ejemplo creo que en Barcelona vende ante madridismo les viene muy bien pero claro claro efectivamente pero para costera ciudad ritmo vende para que entre lo que me explico mucho por esto es más viejo de que el propio fútbol gas

Voz 10 17:27 perdona entonces la gran sorpresa es porque se pone al frente de de la de la manifestación ciudadana como dice Antonio es decir aquí cada uno es responsable de sus palabras de sus decisiones y tú consideras que el diario Sport lo que Marcos López ha cometido un error apunta Marcos López apunta el pueblo apunta que en seas porque en global a todo el mundo no es que hayan tema de limbo pues claro que hay entre madrilismo como lo mismo como hay gente que no le gustaba Atleti como hay ahí anti anti sevillismo anti beticismo evidentemente que ahí

Voz 1284 17:55 porque claro él al frente manifestó

Voz 10 17:57 acción ya es el segundo mensaje que hace como como dirigiendo el club de manera subordinada el otro es no voy a hacer el pasillo porque los jugadores se agarran a eso y es el segundo

Voz 1722 18:07 ya que en el que él se pone insisto al frente

Voz 10 18:10 de de manifestación algo que no ha hecho en los dos últimos

Voz 0985 18:13 pero pero esto Marcos es más antiguo que ir a pie esto no es nuevo esto hace siglos que buscar un enemigo exterior buscaron fantasma exterior siempre cohesión a los tuyos

Voz 1157 18:24 claro que siempre que no sea preciso

Voz 0985 18:26 Serra filas tan bien el Barça lo ha hecho en ocasiones esto lo hace todo el mundo recurre partidos políticos clubes en la letra recurren a fantasmas exteriores

Voz 1157 18:36 que se alejaría de propaganda y cohesión al grupo abriga parón y la verdad aquí no digo que para mí es verdad que eso

Voz 1296 18:45 el buscar un enemigo exterior une a todos los que te en teoría debe unir pero

Voz 1157 18:49 bueno como Laporta al loro sí pero se puede hacer pues fíjate nunca de la Forta Bier pero se suele decir

Voz 1296 18:55 como ese Solace momentos de debilidad a mí lo que me sorprende es que que el Madrid entre comillas Ozil

Voz 1157 18:59 claro por eso digo que me parecía el barro barro entre comillas porque

Voz 0470 19:03 hay una portada podría estar por encima de todo claro

Voz 1157 19:07 en lo puede tener algo que ver o no yo espero

Voz 0231 19:10 pero principalmente Jordi yo que no que yo que entre comillas estoy en el en el frente que voy a preguntar a Zidane cara a cara hay que muchas veces no pueden juzgar más de en el club por lo que pregunto que por lo que opino que es Dolores de Rato sanedrín de los domingos a mí el único problema es que esto no es limpio es decir en el Madrid hay gente que está escribiendo ahora mismo está sanedrín que lo está pasando fatal por ver que prime por no comer una palabra para que mañana por la mañana ciudad lo tenga encima de la mesa y que la transcripción es completamente tóxica esa no es mira lo que han dicho mira lo que han dicho mal de nosotros entonces yo no creo que el discurso de Zidane sea limpio ni el de Lucas Vázquez creo que ahora mismo están viciados de explicarles que la prensa en España

Voz 1576 19:51 no es de este último ya no es detrás de Bennati

Voz 0231 19:54 yo he sentido y creo que el mensaje que están recibiendo desde hace tiempo el a los trabajadores de Air Madrid importante de jugadores ganadores el el el informe que les dan es completamente influido a que piensen que en España todo el mundo en todas las tertulias de todos los programas de

Voz 1284 20:12 toda la rabia de todas las televisiones hablan mal

Voz 0231 20:14 Madrid tiene Gastón programa en su televisión que se dedica a eso

Voz 0985 20:17 en quién pero Antón danos danos más respuestas por favor si puedes porque es evidente que Lucas Vázquez no hace una referencia o diarios por aquel directores de medios esta refiriendo

Voz 0231 20:27 sí yo dijo en antena que si yo digo en antena que Benzema dio un mal pase antes de las siguientes rueda de prensa saludaban es decir hacían hoy por cierto que ya preguntan Antón Meana que dijo el otro día en El Larguero que Zidane dio pase que ver

Voz 1157 20:37 mal mal delante

Voz 0470 20:38 bueno no termine Dural íbamos al fútbol hay que tampoco va a mí me pareció una algo que me llama la atención pero que tampoco parece que estoy ya no no estoy esto es que no es nada ni nada

Voz 1375 20:51 es que Zidane haya dicho eso antes y que lo caro es que siga insistiendo un poco

Voz 0231 20:53 ya has dicho una cosa entonces me advierta que tienen el mismo derecho que nosotros les preguntamos no mientras sea un cara a cara el problema cuando hay cosas detrás me lo mancha todo

Voz 1501 21:02 no yo iba a decir que esto no es digo que esto ha pasado antes en el Real Madrid dio uno de otros clubes también prevé este y en todos los clubes yo creo en todos los clubes realmente pero bueno que también ha pasado antes en el Real Madrid y que quizá sacarlo ahora a la palestra es lo que no ya un poco la atención pero la verdad negar que hay en Sant venir aquí a decir que que es que no no sé aún no sabemos qué es eso del antimadridismo y tal yo creo es un punto algo hasta un punto hipócrita es verdad que hay antimadridismo

Voz 1157 21:23 cinco no una campaña de lo que más no puedo decir lo que

Voz 1722 21:26 es decir viendo lo que he dicho

Voz 1157 21:28 es Vázquez perdón eh

Voz 1501 21:30 quiero decir que que en los aficionados es es obvio porque de eso vivimos del forofismo de que unos tengo una pasión por una cosa por otra incluso tengan cierta animadversión pero lo que yo lo que yo me niego a creer cuando me levanto por las mañanas para trabajar es que alguien le influya el equipo del que es el que ha sido o el que ha gustado cuando era pequeño o que le llevaba a su padre de la mano al estadio que fuera luego se pone delante de micrófonos algo que no puedo creer es verdad que viendo cómo han cambiado los medios en los últimos años eh ya no me parece tan increíble lo que pasa el problema de la generalización que ha hecho Romero es que muchas veces primero se generaliza todo mundo respecto a la crítica concreta Se generaliza todo el mundo cuando unas cosas son formatos de entretenimiento estas cosas

Voz 1375 22:09 lo mismo

Voz 1501 22:10 son dos cosas diferentes esos dos ámbitos se mezcla se confunde se se se enredan Se no se sabe quién es uno quiénes otro es una amalgama de de tal magnitud que no sabe muy bien quién es quién y ese es yo creo que ahí está la injusticia ahora bien hoy con los medios de comunicación con las redes sociales

Voz 1375 22:25 esto es back to back

Voz 1501 22:27 ambas reciben eh tenemos que estar expuestos a eso que aguantarlo ido para cerrar este asunto tú te sorprende esto no os genomas

Voz 0514 22:35 sorprende nada porque yo ya te digo que los diecisiete años en Primera División a mí me han llamado de todo anti madridista anti barcelonista

Voz 0470 22:42 pues también ha habido para los árbitros el madridista excite vetaron sí sí pero bueno dicte vetaron Garanti madridista sí es verdad

Voz 0231 22:52 Iturralde González no pita una final de Copa del Rey ante Madrid

Voz 0470 22:55 está

Voz 1576 22:55 a ojos de el Real Madrid ciudadanos peso se hace si lo ha contado ya

Voz 1284 22:59 ya fíjate

Voz 1576 23:02 como Bengoetxea que agarrado local

Voz 1284 23:04 para evitar que era que es una cosa

Voz 0231 23:07 es una tertulia queda muy fuerte argumento que he dicho simplemente que el Madrid decidió que Iturralde no fuera el árbitro que podían podían decir yo no quiero que pite este el Madrid dijo yo prefiero que Iturralde no y un derecho que tenía el Madrid como lo podía haber vetado a otro o cualquier otro

Voz 0514 23:20 yo lo que quiero decir es que al final me gustaría me gustaría que cuando se habla yo cuando dice Zidane que puede

Voz 0231 23:28 es que fíjate dice la misma frase que dijimos nosotros en Carrusel que se puede pitar que no se puede pitar pero qué error no ha sido nunca

Voz 0470 23:33 en ella y eso es lo que dijimos aquí

Voz 0231 23:36 sí me gustaría es

Voz 0514 23:37 que cuando hablan de robo saltase en todos los p todos los de los entrenadores pero cuando hable de robo también en otro equipo con formas cuando yo

Voz 1722 23:46 a que Zidane tiene razón tiene razón en que lo que está consiguiendo el Madrid escuece porque jode pues va camino de la tercera Champions consecutiva es normal que escuece lo que no puede pretender es que las portadas en Cataluña y en todos los medios de comunicación al AVE a Madrid porque eso es vivir en Los mundos de Llopis

Voz 7 24:01 eso no va a ocurrir nunca sentí cuatro está Javier

Voz 1375 24:05 estaba pendiente de la salida del autobús del Madrid pero ha salido con todos menos uno Javi sí señor

Voz 1025 24:09 pido Vallejo que también pasaba control antidoping ha tardado un poquito

Voz 1576 24:12 el el maño pero que tarda más sevillano eh sí aquí en el estadio

Voz 0567 24:17 Sergio Ramos el autobús ya se marchó hace diez minutos eh va poco a poco ya llegando al aeropuerto para meterse en el avión esperará a Sergio Ramos que tiene un coche preparado para irse desde aquí cuando pase control antidoping del el estadio La Rosaleda directamente al aeropuerto para llegar a Madrid veremos si lo coge o si se queda aquí en Málaga o Sevilla

Voz 0470 24:36 un poco de mal aplace esperemos que lo coja si no tampoco pasa nada pero llegará doce y veinticinco hasta luego Javi cerramos las Rosales ocho

Voz 1375 24:42 que se ha quedado ahí hacer el la la antidoping es el que ha salido con retraso una pausa muy rápida y hablamos del Partido de Elche uno dos del Madrid oído

Voz 1501 24:50 Málaga

Voz 4 28:57 la reina

Voz 2 29:01 doce y media mañana en el Larguero estará Fernando Torres gran protagonista de mañana

Voz 1375 29:06 las once y media en punto ahora estamos en el tiempo de eso

Voz 0470 29:09 Le dream Tenemos que hablar el partido de ese uno dos de lo blanco es verdad que es un partido que parte ya con una convocatoria donde no está

Voz 7 29:16 ni Cristiano ni Bale Ni Modric ni iba

Voz 1375 29:19 eh pero me sorprendió lo de Bale sobre todo hablamos de los que han estado hoy el partido Isco y el gol de disco pero no es lo mismo dar descanso a Cristiano o a Modric que darle descanso a Bale tampoco sé si está muy cansado últimamente pero eso son los descartes que ha hecho Zinedine Zidane y luego me quedo con el partido de Isco que sigue demostrando que es un el futbolista impresionante pero que me imagino que él sigue teniendo dudas de que hacer recarga la temporada que viene porque sabe que no es que sea precisamente el ojito derecho de decir

Voz 0470 29:47 pero como cuando parece que está descolgándose de el grupo lo vuelve a meter y vuelve a hacer cosas como hoy

Voz 1375 29:54 no no sé qué pensáis de disco crees que creéis que Isco tiene en la cabeza y que el Madrid tiene en la cabeza que lo mejor es separarse este verano porque tan pronto vemos a disco cerca de Madrid como lejos del Madrid yo la semana Le vemos que elevaba a ser titular indiscutible luego un mes que no juega es cosa va a ir seguro e Isco que tiene que pensar

Voz 0239 30:15 bueno yo creo que Zidane como todos los entrenadores sobre todo egoísta con el talento y el mejor que nadie sabe que es un un futbolista talentoso como el que más en la primera plantilla del Real Madrid saque yo me da la sensación de que por ahí no hay ninguna duda la duda sigue puede rondar la cabeza de el del malagueño que no olvidemos el fútbol pasa muy rápido pero antes de los dos partidos de la selección española rescatado por Lopetegui había

Voz 0231 30:38 y ha adquirido un papel residual

Voz 0239 30:41 al no pero sí secundario lo despertó

Voz 1375 30:43 la selección claro esos dos partidos no que parecía que

Voz 9 30:46 eh que bueno que que llegaba un poco colado

Voz 0239 30:49 de Rondón en la convocatoria porque no estaba jugando pero Lopetegui que tiene una confianza ciega en él sabe que hay una confianza plena que da la sensación Zidane que no tiene de vez en cuando tiene una confianza plena en él

Voz 1722 30:59 culto a despertar yo creo que por parte del club no hay duda

Voz 0239 31:02 por parte de Zidane no hay duda porque repito todos los entrenadores quieren cuanto más talento o en su plantilla mejor desconozco lo que pasa por la cabeza de Isco lo que es una evidencia es que Xisco quiere jugar sesenta partidos cincuenta o ser titular indiscutible todos los partidos de la próxima temporada con el Real Madrid se ha demostrado ya que lo tiene muy complicado

Voz 0231 31:20 aquí damos nuestra opinión yo creo que Isco es top cinco del mundo cuando juegan supuesto yo también sobre cinco del mundo donde el top cinco del mundo en el Madrid no juega los partidos importantes y Benzema juega titular todo el año haga lo que haga

Voz 1576 31:33 yo creo que Isco si se queda en el Madrid

Voz 0231 31:35 con Zidane va a tener este rol siempre el rol de ser el jugador doce trece

Voz 1284 31:40 igual igual igual no lo sabes lo que estaba diciendo porque no te sí

Voz 0470 31:45 jugar contra entrará a su control

Voz 1501 31:48 no en titulares contra la Juve los dos partidos titular pero

Voz 1284 31:51 que ha pasado al final de la Champions titular no porque no estaba de esta forma siempre ha estado siempre la abuela fue titular y si no me falla la memoria

Voz 1722 32:01 ya antes del parón de selecciones creo que fue Mario sino me corriges ya te digo a veces me falla la memoria de parte del club era unos jugadores candidatos a hacer caja para Neymar y demás Giorgio Llovet

Voz 1501 32:12 no sigue siendo parte es muy caro

Voz 1284 32:14 acordar que lo dijo fue Isco yo crezco con Ricardo Reyes dijo el entrenador

Voz 0470 32:19 con lo del partido después del partido de España

Voz 1284 32:22 a lo mejor no me lo gané cuestiones sopa eso porque se dio cuenta

Voz 1501 32:27 no yo recuerdo la misma estatura Quique Antonio Romero que yo firme debajo dijo llevaba mes y medio disco que no es Isco que está fuera de forma hija tiene razón está fuera de forma aún así jugó la ida frente al paro

Voz 0470 32:36 tengo fuera de la ida frente al Maison Germaine y lo que pasa es que yo decía eso Mario perdón a Pablo que eso es un poco hacer

Voz 0239 32:44 la trampa en solitario en el sentido que es verdad que Isco yo creo que en el último mes y medio de competición estaba fuera de forma no estaba bien de forma pero las sensaciones que a Isco le cuesta mucho más entrar en el equipo no está rindiendo mil por mil que son muy complicado en un futbolista

Voz 1722 33:02 que que a otro futbolista además seguro no

Voz 1552 33:05 claro eso eso pero pero yo creo que más allá de de esa desconexión de otras muchas que tiene Zidane a la cabeza Isco eso les viene mal con esa con el Madrid va a quedar el año que viene sí pero si alguien va a salir el año que viene todos sabemos quién va a ser

Voz 0231 33:19 yo no pero pero pero Gareth Bale

Voz 1284 33:22 pero si vas sale pero vas a ir Gareth Bale

Voz 1576 33:24 Japón un futbolista en esta muy complicado este verano pero es ese gran objetivo del club tú crees que si están en la plantilla se mantiene Benzema que se lo Jito derecho decidan por supuesto Cristiano besa Isco jugando

Voz 0231 33:36 yo no le veo jugando y mucho menos inunda

Voz 1576 33:38 judío para Zidane

Voz 0985 33:41 el nueve

Voz 1722 33:43 has Cristiano Damm o el nueve Cristiano que el nueve de ese equipo el cristal

Voz 1284 33:46 no pero conviene a escuchar lo mismo hacer otro

Voz 10 33:49 Marta es decir ha dicho Haven Carrusel que que va a venir un nueve claro

Voz 0470 33:53 no va a venir chavales unas sacaban que corramos sí y dos os quiero mucho eh agradecemos que

Voz 0239 34:03 lo que nos han tratado muy bien que llevamos de mecido ya sólo pero

Voz 0470 34:06 ya darles un abrazo de La Rosaleda un abrazo Romero mucho nos ha escuchado decir compañía charla

Voz 1375 34:11 yo he llorado Disco si quiere seguir en Madrid

Voz 0470 34:15 yo creo que él quiere se le gustaría seguir en el Madrid pero él tiene que asumir que no va a ser titular indiscutible mientras éste Zidane sí eso lo asume y lo acepta pues puede seguir en el Real Madrid si le pide a Zidane o al club de dijera yo me quedo sin me garantice es que voy a jugar tanto por la coletilla a coletilla de mientras esté Zidane yo creo que que este

Voz 1501 34:32 entre estuvo Rafa Benítez estuvo Ancelotti Milan estuvo Mourinho

Voz 0470 34:34 los ha tenido quiero decir que hablamos de su entrenador pero vale que tengo una asignatura que no tengo una sido esa vitola de titular indiscutible

Voz 1501 34:42 qué podemos encajarlo precisamente en que otros

Voz 0470 34:44 el acto como Benzema con lo cual estoy malo pero tú has sido con ninguno pero pero tampoco creo que aporta

Voz 1501 34:50 minutos que por minutos por partido y por participaciones es uno de los jugadores más utilizados por todos los entrenadores por todos quiero decir que yo entiendo que se pueda quejarse de no jugar todos los partidos pero es que hay ochenta partidos por temporada en el Real Madrid que llega a la final de la Copa todos los años sea que es que no no se puede pretender jugar todo otra cosa es que digas como Morata el año pasado oye llegaba el momento de la verdad y nunca me ponía pero la realidad es que jugó la ida de los octavos de final Paris san Germain jugados partido contra la Juve que esos son los partidos que tiene jugar los futbolistas es así

Voz 0470 35:18 estás perdonado nada no sé lo que pasa

Voz 0231 35:20 las tasas eliminatorias es verdad que en partidos importa

Voz 1501 35:23 ves un mes hasta jugar bonobos hubo

Voz 1157 35:26 ante el el amor fue el clásico clásico el día el cero tres que sería lo deja fuera espera a Paco para Letrán todo

Voz 1375 35:36 Madrid Si el año que viene llega otro nueve que parece que si queréis que sacrificará a Benzema o que de nuevo tendría competencia Benzema porque si algo en mi opinión Si algo le beneficia a Benzema es tener otro nueve en la plantilla

Voz 10 35:52 acabo de escuchar a Zidane que ha dicho que es un año complicado cuando sí

Voz 1284 35:55 el año complicado momento histórico eh

Voz 10 35:58 de histórico del Madrid aquel que que el nueve que ha metido cinco goles en la Liga están ya sé que jugaba muy bien que ha hecho una gran jugada pero que ha metido cinco goles con la camiseta al mal

Voz 1284 36:06 Irán quitar que ha quitado a Higuaín para que no compita a Morata para que no incontestable verdadera no tiene a nadie para competir con y sin embargo

Voz 10 36:13 no no tiene a Cristiano y que está descansando pues hoy algún gol puedes meter

Voz 1722 36:16 Loren Loren el del Betis que ha debutado hace cuatro días ya lleva un gol más que legalidad illa illa illa illa Aramendi lleva dos goles más en Liga Bakambu que ese fue en diciembre al fútbol chino todavía lleva cuatro goles más en Liga que me esas está muy bien

Voz 1501 36:33 esta noche que que vamos a contando lo que los lo lo que nos apetece más que el tramo de la temporada para matar a a Benzema

Voz 0470 36:38 lo que se lo merezca epa matones de no digo que teme no digo que no

Voz 1501 36:41 no se lo merezca pero que te repito el dato que ha quedado antes en Carrusel

Voz 0470 36:44 que yo creo que es objetivo que

Voz 1501 36:46 el Madrid es uno de los más importantes del mundo sino en el más importante pues en su historia ese tipo goleadores Benzema en la Champions el cuarto pero quien sí

Voz 1722 36:53 todavía el Madrid se uno de jugado

Voz 1284 36:56 sí pero más que eso es lo que vamos a hablar de temporada

Voz 1501 37:01 creo que déjese son números que me Si te gusta más o menos eso no te lo preguntas

Voz 0470 37:05 yo te digo lo número cuarenta que muy bien que me tengo que decir lo que ahora lleva cincuenta años en el Real Madrid me puedan la estadística tú quieres yo te quiero con la tabla de goleadores

Voz 1501 37:13 en en un equipo que ha estado Hugo Sánchez Raúl Santillana Cristiano Ronaldo Di Stéfano Puskas todos esos es el séptimo Se séptimo y eso es un hecho ganó mucho ahora muchos partidos

Voz 0470 37:23 claro que a lo que a lo que al oficial del Real Madrid ha mucho partido le ponga claro pero que digo que que que al final del Real Madrid le ponga nervioso Benzema es que falle que falle delante de la portería de hiciese lo digo

Voz 1284 37:37 déjame que parece que el nueve cinco goles más normal el muro que el nueve Madrid lleva que lleva casi cuarenta que se que es Cristiano Ronaldo que no tiene nada y además y además esta crisis es segundo punta es Karim Benzema el segundo Cumbre venga

Voz 10 37:52 por qué el nueve el nueve el otro nueve no ha metido ningún gol osea cuando el nueve auténtico Cristiano no está el nueve segundo tampoco los mete

Voz 0470 38:01 adiós a este Steinmeier lo de los goles de Cristiano Caja estamos hablando Benzema este año estamos hablando todo ello basado sí

Voz 1576 38:12 poco eh

Voz 0470 38:12 que el año pasado tampoco pero iba a decir otra cosa

Voz 1375 38:15 Zidane que siempre le criticamos entre otras cosas que había puesto siempre a Benzema por el decreto ley número treinta y tres al final acaba mandando al banquillo

Voz 1722 38:25 bueno un día de mando

Voz 0470 38:26 cundía unidad el dos dos en partidos Gordos uno quiero decir que salió a calentar quiere decir que al final siempre hemos dicho que Bale juega porque sí

Voz 1375 38:33 el baile ha desaparecido del del equipo del banquillo incluso de de Zinedine Zidane y Benzema que probablemente ha tardado mucho más de lo que merecía ha tardado mucho más de lo que merecía pero al final Benzema no está jugando

Voz 1157 38:46 pues imagínate lo mal que está Benzema Algatocín momentos para poner hasta Ciudad bastante

Voz 1501 38:50 claro que iba a decir que el segundo el segundo punta del Real Madrid que no es el nueve que lleva nueve la espalda que es Karim Benzema está haciendo una mala temporada de cara a gol evidentemente probablemente una de sus peores temporadas en el juego en general que es su fuerte el juego en general probablemente haya tenido esta esta temporada más oportunidades de las que merece muchas más seguramente

Voz 0470 39:07 pero que los pero queda ahí a ridiculizar a Benzema permanente

Voz 1501 39:10 Méndez me parece es que eso vamos estamos vendiendo

Voz 1722 39:12 el mal año el año pasado que el Madrid gana la Liga Benzema hace once goles sea tieso te vale

Voz 1284 39:18 el año pasado otro exportó el año pasado Benzema lo del año pasado Benzema sesenta

Voz 1576 39:22 de prensa he dicho que estaba fuera de de peso que no estaba bien y que agradecía la confianza que pues entrenador porque sin merecerlo Le había puesto es lo ha dicho Benzema eso no sólo inventado absolutamente nadie en y sea manipulada ha dicho Fora de

Voz 1501 39:35 no no estaba cómodo y bueno

Voz 1576 39:38 no que no que no estaba que no estaba en forma que le ha costado coger la forma que lo hayan puesto sin merecerlo seguramente al final eso lo ha dicho Benzema cuál es el problema que lo han mantenido seré yo creo que al final los una cosa de un medido meses ni esta temporada yo creo que Benzema hace mucho tiempo que no está a la altura del del nivel del Real Madrid Zidane que los títulos y que el entrenador Lien

Voz 1501 39:55 capaz Zidane hizo lo mismo con Bale cuando salía de la lesión se empeñó en recuperarlo a base de partido seguramente de manera injusta dejando otros en el banquillo porque no cogía la foto no terminaba de coger la forma y al final asentado el banquillo sin más

Voz 1284 40:05 sí claro que cantado Karim Benzema

Voz 1501 40:08 el gusto de Zinedine Zidane seguro que le un montón seguro pero sobre todo lo que quiere es ganar sobre todo lo que se quiere a él mismo le pones la porque cree que va a ganar sin ninguna duda se que estaba completando una mala temporada pero eso tampoco

Voz 0470 40:21 yo pero porque lo tenía que haber olé ahí queda ahí ya que presenta Dante seguro es decir que Benzema está mal lo ridiculizar al francés es decir que Benzema estación una temporada nefasta con que te da no tiene que haber sentado antes también es que nuestra opinión si con

Voz 1284 40:33 decisiones ha dejado de aparecer

Voz 1501 40:36 es que lo es el último que ha llegado Germán Guta aquel que ha jugado dos partidos son números Sol número pero también son números que es el

Voz 1284 40:42 claro pero es te devuelva la misma es que eso eso es un hecho a ninguno desde el Madrid ese lado tanta oportunidad sí sí me estamos estamos las comparaciones así Nistelrooy dijo a la misma nueve temporadas Benzema lleva no te lo

Voz 1157 40:56 no es posible saber bien hablará muy bien de las primeras seis temporadas de Benzema pero eso no le

Voz 0231 41:04 estábamos pero no vale

Voz 1722 41:08 el nueve temporadas en el Madrid ha pasado veinte goles