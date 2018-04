Horrores tolerables e intolerables

Voz 0789

buenos días Pepa buenos días a todos los códigos de la guerra son tan extraños como las guerras mismas líneas rojas las que señala los límites de lo insoportable son más extrañas aún las armas químicas son horribles desde luego son la destrucción masiva propiamente dicha y por eso se prohibió su uso en el año mil novecientos noventa y siete pero me parece una gran hipocresía que el ataque químico todavía presunto del día siete que provocó setenta muertos en Duma a quince kilómetros al este de Damasco se considere merecedor de una respuesta militar urgente incluso sin esperar el aval de Naciones Unidas mientras que sean tolerado sin ninguna intervención todas esas brutalidades de un conflicto que ha causado cuatrocientos mil muertos y millones de desplazados es sorprendente que una misma conciencia una conciencia multiusos no sirva en un caso para trazar líneas rojas y en otro para lavarnos las manos en fin el conflicto continuará con todos sus horrores sin novedad alguna y seguirá ganando Putin que se alineó con Bashar el Asad cuando los occidentales sólo veíamos en los rebeldes a luchadores por la libertad desde que evidenció que entre ellos se colaba el ISIS occidente se perdió perdido sigue los rusos ya sean consolidado reforzado su influencia con Turquía Irán hoy Assad gana la guerra Putin controla el futuro de Siria estamos ante una nueva guerra fría como dijo Antonio Gutiérrez secretario general de la ONU pues si es así será diabólica mente compleja porque el mundo ya no es un tablero con sólo dos grandes jugadores los equilibrios son difíciles quisimos China observa