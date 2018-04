"Democracia para Siria y no con bombas"

como hijo de un descendiente sitio que no pudo visitar su lugar de nacimiento antes de morir estoy seguro de que mi hay tasas estará revolviendo la tumba escuchando a los últimos bombardeos contra la tierra que tanto amaba yo pregunto es manera de llevar la democracia a un pueblo por medio de bombas no tiene el pueblo sirio el derecho a decidir su futuro como cualquier otro pueblo del mundo luego pasa lo que pasa los lamentamos que constaban en ese justificando nada democracias para Siria

Voz 5

00:52

he aquí una de las dos cosas no sobran con los obra Trump que no hace caso la ONU o Nos sobra la ONU esto es una pantomima que el país que mayor arsenal de armas químicas tiene que el único que ha lanzando la bomba atómica venga a darnos al resto del mundo lecciones de moralidad esto es una indecencia una indecencia claros sostenida por el resto de de los pusilánimes países europeos incluidos aquí el país nuestro por favor que alguien toque el botón de pararse el mundo que yo me bajo