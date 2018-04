Pablo Casado recuerda su estancia en Harvard como los mejores cinco minutos de su vida

Voz 3

00:09

hola Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno qué tal estás pues mira no te voy a engañar muy preocupado y que te pasa esta vez que que me pasa esta vez que en sólo unos días varios políticos han perdido sus estudios que bueno que me dices como la oyes no es sólo Cifuentes y casados que fíjate me ha apuntado el presidente del PP de Canarias ha perdido un posgrado un diputado de Valladolid ha perdido un máster y una diputada de Orense otro más terrible y sabe a qué puede deberse este fenómeno pues yo lo achacó al clima a la primavera hasta loca que estamos teniendo bueno eso parece lógico sería muy caro mira tú piénsalo me hace décadas que no llovía tantísimo en abril y quieras que no que era pues con tanta humedad pues pierdes el máster encaja perfectamente si eso es así dale anda venga dentro Careta