Hemos reducido la política internacional a un concurso de quien es capaz de mear más lejos

Voz 1995

00:58

algo de comida de la nevera algo de dinero de bolsillo sólo con eso ya nos situamos en la parte buena del planeta menos del diez por ciento del total de la población alcanza esas condiciones tan básicas en nuestro modelo muchos de nosotros ahora que podemos mantenemos que una mente compleja hay unos gustos sencillos a la base misma de la felicidad pero después qué pasará después yo he bromeado en alguna ocasión con ese asunto pero hoy me lo pregunto en serio como seré si llego a mayor el como además en el más amplio sentido de la palabra les pido que piensen en sujetos en la tercera edad pero sujetos no en tanto individuos sujetos del verbo sujetar en unos minutos hablaremos de toda una revolución en los cuidados al prescindir de sujeciones sujetaban a nuestros mayores atados a la cama a la silla es eso normal toda una vida acatando las normas cumpliendo obedeciendo respetando para acabar atado en una cama por mi bien qué dice de una sociedad que no es capaz de cuidar a sus mayores sino es sujetando los pues de eso vamos a hablar en unos minutos de cuidados de cuidados intensos que no intensivos así que si no encuentran inconveniente comenzamos escucha no hay paro