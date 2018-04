Acento Robinson: 'De compañero de Beckham y Giggs, a sacerdote' (15/04/2018)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acentos

Voz 1546 00:50 la FIDE laboral de un futbolista es corta inclusive cuando duradera más allá de los treinta y cinco años es muy difícil de poder seguir jugando entonces ha de buscar un nuevo modus vivendi muchos siguen ligados al fútbol en una faceta otra no obstante los que espera el jugador es que las cosas nunca es igual por bien o mal la vida esa cada uno a tomar su rumbo hice adaptable algunos terminan sus carezcan mucho de enero para ayudarles a afrontar su nueva vida algunos no tanto pero quedan muchos años por delante que han de hacer algo yo elegí mi rumbo de disfrutó enormemente siendo ese especie de periodista verdes diferente no puede ser de otra forma

Voz 5 01:35 hoy vamos a hablar con un ex futbolista del Manchester United compañero David pequen Brahim que expresos Go y Companyia les presento a Fele moren hoy es conocido como hattrick Fele sacerdote de la Orden Dominicana en Dublín

Voz 1546 03:02 padre Fele muchas gracias por participar en un programa acento Robinson ha retirado ya casi bueno una década cuando piensas de tu vida como futurista casi parece muy muy lejos casi perteneciente a otro viva

Voz 7 03:16 y son buey pues está ha dicho no

Voz 0744 03:19 alguna una forma así pero ahora soy profesor y sacerdote en un colegio cerca de Dublín los alumnos están fascinados por el estilo de vida que llevaba como futbolista por mi carrera en general frecuentemente ellos Jaime ponen vídeos de cuando jugaba hay veo a mi del pasado me hacen recordar cosas que pasaron hace más de diez años cuando yo era futbolista así que aquello no lo tengo tan lejano en realidad

Voz 1546 03:41 cuando uno es joven y suelen ser futbolista como tú has sido jugando en un club como Manchester United no City presentando tu selección su tu nación ese sentir muy privilegiado pero ahora estás haciendo el trabajo de Dios se sigue sintiendo igualmente privilegiados

Voz 7 04:00 ya lo leí yo lo han Ana

Voz 0744 04:03 sí absolutamente también me siento inmensamente privilegiado por mi carrera como futbolista por tener la oportunidad de hacer lo que hice pero este es un nuevo capítulo en mi vida y es algo sobre lo que pensé no es algo que definiera en una noche sigue la conclusión de que aquí es donde iba a ser feliz de verdad pero ante el resto de mi vida no era algo que siempre estuviera en mi mente pero cuando llegó el momento en el que desee recorrer este camino no bueno tengo muchas ganas de hacer este viaje como sacerdote

Voz 7 04:28 a favor de mayores sino a veces prisa

Voz 1546 04:30 naciste en Belfast Irlanda del Norte siendo un niño católico en Belfast era muy difícil

Voz 7 04:38 ya son responde a ese clic

Voz 0744 04:43 sí nací en mil novecientos setenta y ocho así que crecí allí durante los ochenta y principios de los noventa y si como has dicho edificio con los problemas que hay en la zona así que el deporte y el fútbol fueron para mí una gran herramienta no para escapar para huir sino para crear una nueva vida gracias al fútbol aparece una gran oportunidad así que es muy afortunado se que hay jugadores de más o menos de mi edad incluso algunos de mi grupo de amigos que era más talentosos que yo pero de alguna forma posiblemente por dedicación y porque dicen los sacrificios que tenía que hacer para ser futbolista bueno esto me permitió ir al Machester con dieciséis años

Voz 7 05:16 manchas hechos sin sí supongo que sí

Voz 1546 05:18 deseo puede camuflar nuestras carencias no hay si dices algo lo suficiente con ese deseo puede llegar muy lejos y como tú tú lo has hecho por cierto siendo una un chico de Irlanda del Norte yendo al Manchester United es el mismo camino que hizo Giorgi en su día yo llegué a conocerle era muy muy grande pero tú estabas consciente de George era algo GIC tú crees emular

Voz 7 05:48 absorbe ya mayor

Voz 0744 05:50 absolutamente sí pero en una casa en la que el padre era aficionado del Manchester United también fue futbolista en Irlanda crecí escuchando espera sobre George sobre el Gran Manchester United para el que jugó y eso me fue calando y me convertí en un aficionado del Manchester United sabía que George cruzó la traéis la muy joven y que le abrumó ese estilo de vida así que yo esperaba un ambiente agobiante pero fue genial había un agente genial trabajando en una Unai tête así que tuve mucha suerte de ir allí en ese momento al SAT obviamente el primer año a veces echaba mucho de menos mi casa pero nada bastante rápido al tipo de vida de Neymar y me encantó

Voz 7 06:23 para ello no

Voz 1546 06:25 tus padres y claro tú ya llevamos un tiempo representando tu selección las filas inferiores pero pero cuando llega la llamada que te llaman desde hoy y quieren que que hincó Press con el esquí de cien tus padres

Voz 7 06:42 yo no voy a Pablo

Voz 0744 06:45 bueno teníamos un torneo en Irlanda del Norte en el que participaban muchos tipos de lo extranjero incluso venían equipos de España en una de las secciones hice un gran torneo y claro había ojeadores de muchos clubes fijándose en las jóvenes promesas nos enteramos rápidamente de que el Manchester United estaba interesado en mí y mis padres estaban muy pero especialmente mi padre mi madre era un poco más reticente porque creía que ahora mis estudios

Voz 7 07:08 no hubo ningún debate sobre todo iba iba no era una oportunidad que no podía rechazar veo Chicken tan tan

Voz 1546 07:14 buen estudiante o no del todo

Voz 7 07:17 el índice I I like la y para empresas

Voz 0744 07:23 no diría que me gustaba aprender pero probablemente no me aplicaba todo lo que debería probablemente porque tenía catorce años cuando me fichó el Manchester United y aunque hasta los dieciséis yo sabía que mi trayectoria Iria pero el fútbol así que entre los catorce y los dieciséis dejen los estudios algo de Lara para convertirme en sacerdote he tenido que estudiar hielos arrollado un gran amor por aprender y por leerlo

Voz 1546 07:45 Nieto procede de una familia muy religiosa

Voz 7 07:49 la app en duración una buena familia católica como cualquier otra familia católica de la época de mi madre me enseñó a rezar contra pequeño iba a misa de los domingos así que la fe era parte de nuestra identidad hay de nuestras vidas cuando C Inglaterra de Zola acelerado pero cuando era joven aporta mucha nunca vistos

Voz 1546 08:09 aquí en España el la Legión el fútbol pues hace años bueno había una correlación digamos no por ejemplo yo jugaba en Club Atlético Osasuna de Pamplona que antes en el campo el equipo rezaba por ejemplo al Camp Nou a en la capilla en el vestuario inestable Valencia en Mestalla hay una capilla también a banquetes para que los árbitros rezan antes los partidos sin embargo en Inglaterra cuando juegan en Inglaterra yo no conocía ni un solo futbolista que rezaba ni uno solo no puede imaginar un entorno menos mosso que un vestuario de fútbol en Inglaterra como actúen contra basada los vestuarios hay en el fútbol inglés

Voz 7 08:58 a Bright Eyes Versailles Mercedes Fray María Monks derecho en más

Voz 0744 09:07 exactamente tienes razón encontré hombres de fe entre los futbolistas con los que jugaba pero lo mantenían en privado no de forma consciente simplemente no era algo sobre lo que se hablara pero si conocía gente especialmente cuando estaba en el Norwich incluso en el Manchester United conocía gente como Bryant el entrenador o el futbolista Brian Klose y cuando fui a Norwich el capitán era Malki Maqueda que era practicante y que mañana va a ir a misa pero como has dicho parece que en Europa continental en Suramérica incluso gente como Lionel Messi cuando marca goles ellos son mucho más expresivos con su fe y parece ser algo es parte de ello sí que aceptan mientras que en el Reino Unido y en Inglaterra especialmente son mucho más reticentes a la hora de expresar la fe en pleno

Voz 7 09:45 a que no

Voz 1546 09:49 bueno padre Flavio es considerablemente mayor que tú pero en mis días cuando el fútbol de Inglaterra había un cierto estigma sobre jugadores que la ahí han no por ejemplo yo la en periódico que has de doblar The Gardien La Titi mal sin libros es para el conocimiento no estaba del todo bien visto ahora en todo caso exteriorizó dando en algunos ocasiones tu fe a eso era merecedora de estigma

Voz 7 10:20 sí sí yo no voy yo

Voz 0744 10:23 posiblemente tú sabes cómo es un vestuario de un equipo de fútbol mucho sentido sedes despiadado con el cachondeo y las bromas sobre los jugadores así que recibiría eso algunas bromas yo no he vivido ningún episodio desagradable porque teníamos unas bromas sana pero es sintomático que hoy sólo me di cuenta cuando deje de ser futbolista que había estado viviendo toda mi vida de forma superficial de hubo un momento en el que intenté acercarme a una vida más profunda y con más ineficaz a plantearse preguntas trascendentes el difícil en el entorno del fútbol porque el entorno está dominado por los bienes materiales por el Manero por la fama

Voz 7 10:56 me veo Sophos

Voz 1546 10:59 bueno padre feliz quiero que nuestros oyentes sepa una cosa que tú hayas jugado en un equipo juvenil en Manchester una Tiki probablemente ha sido el mejor de todos los tiempos a Cannes cambiaba la ropa en el vestuario con David Beckham Ryan en que en los leve dos todos aquellos no ha y luego cuando entraba en el primer equipo del todo pues Luci no el fútbol inglés por más que una década reinaba su supremos no ha Itu con Ellis cuenta enseguida de que este gente Jäger ese lo quiera

Voz 7 11:36 a crecer

Voz 0744 11:38 también te podías verlo de forma rápida yo era un par de años más joven que a los que llamaron la clase del noventa y dos el capitán en ese momento del equipo juvenil era Philip Neville cuando finalmente me incluyeron en el primer equipo indio y bueno yo estaba rodeado de esos jugadores los veía entrenar todos los días veía la dedicación que ponían el mejorar podía haber enseguida que este grupo de jugadores será tremendamente especial y tengo que decir que también eran geniales como personas un jugador joven entrar en ese ambiente era maravilloso picara te ayudaban terminaban era un momento especial para estar allí ese talento fenomenal se veía si fuera talento natural pero trabajaban muchísimo por las mañanas por las tardes practicaban una y otra vez solía ver a David Beckham practicando el lanzamiento de faltas continuamente prácticamente todo el tiempo así que él no hubiera sido lo que ha sido sino hubiera complementado su talento natural con ese trabajo tan duro fue fue un momento genial para estar allí

Voz 7 12:34 me pida no el éxito no

Voz 1546 12:37 algo accidentada y tú mismo has comentado que en Belfast veías a chicos que que tenía más talento que tú quizás pero no lo necesitaba tanto como tú por cierto cuando finalmente a fútbol en Nou era como tú imaginabas poquito todos ideas preconcebidas de cómo sería jugar en un gran club como Manchester United pero cuando llegas lo vives era tal y como tú y me habías imaginado

Voz 7 13:07 en exigir Max

Voz 0069 13:10 tengo que decir que una de las cosas que yo no esperaba era el gran nivel de presión al que estaba sometido porque la presión no se da sólo en los primeros equipos casi seguro de que en grandes clubes como el Barcelona o el Real Madrid ha incluso más presión en el equipo juvenil el entrenador del primer equipo Alex Ferguson estaba siempre fijándose en los jugadores jóvenes y el objetivo de eso era que los jóvenes aprendemos a manejar la presión antes de subir

Voz 0744 13:34 al primer equipo así que era duro tenías que rendir a buen nivel todos los días a los entrenamientos porque la información de cada sesión de entrenamiento le llegaba el primer entrenador así que en el campo era justo como yo me lo había imaginado pero fuera del campo me costó acostumbrarme porque yo era nuevo en el equipo era bastante tímido y reservado para otro tienes mucho dinero especialmente cuando llegas al primer equipo y acostumbrarse a eso requiere algo de tiempo pero la estancia en el club era exactamente lo que yo me esperaba

Voz 1546 14:04 también tiene sus peligros que mira que mezcla que cóctel no ubica almacenamiento enero tiempo en tus manos que dinero aburrido eso es un cóctel explosivo es muy peligroso no

Voz 7 14:23 es que

Voz 0744 14:26 absolutamente es un gran problema para los futbolistas hay muchísimos casos de futbolistas que se enganchan al fuego a las elecciones al alcohol porque de forma muy rápida parece que lo tiene todo y no cuentas con el apoyo tu familia te puedes sentir muy solo cuando dejas de sentir esa emoción que se vivió en el campo de alguna forma la tienes que sustituir por algo si no hay nada que te interese más allá del fútbol ahí es cuando las complicaciones pueden aparecer

Voz 7 14:51 dando absuelto a Efe que no aumente la edad

Voz 1546 14:55 no puede estar más de acuerdo contigo que claro es que esos grandes futbolistas pues está dio un gigantesco la gente canta su nombre gane pieles vives emociones tremendamente importantes mínimamente dos veces a la semana y luego aquel un martes cuando no hay partido no hay nada a veces aun siendo una sensación de vacío entonces pues estos chicos puede intentar reproducir esa adrenalina y yo qué sé el juego o no la cerveza el alcohol a y no es del todo fácil de manejar ese de este situaciones por cierto tú luego deja estiman Cristina fuiste a donde jugaste más de ciento sesenta veces para ellos es ese su capitán ghanés a la liga con Helios asciende premio Eli pero teniendo ese éxito en unos siete te quiero datos con aquello de que si está bien pero no es lo quiera Manchester United

Voz 7 16:05 ah no demasiado unas sesenta

Voz 0744 16:08 piden el encantó Norwich porque durante el tiempo que estuve allí yo jugaba un papel importante en el equipo en el Manchester United al coincidir con una generación de futbolistas tan especial de ocupaba un segundo plano cualquiera que haya hecho deporte sabe que cuando no te sientes importante en el equipo la situación se puede volver un poco frustrante para el jugador así que cuando fui a Norwich ser una pieza importante del equipo en una pieza importante en los planes del entrenador disfruté cada minuto estar en una división por debajo no me supuso un problema ahí especialmente cuando conseguimos ascender a la Premier League después de un par de años solamente jugar cada semana fue por lo que me encantó Norwich simplemente por estar involucrado y sentirme importante un equipo que tuvo éxito gran club un maravilloso más pequeño que el United evidentemente pero con un gran potencial y esa era una de las razones por las que decidí ir allí en ese momento

Voz 9 17:18 bueno pues iba a de Jean Marie siguiente

Voz 10 17:30 también de tu país islandés Knörr

Voz 1546 17:32 en veintisiete ocasiones metiendo tres goles por cierto por cierto en mi día a Irlanda Not detenidos mejores porteros del mundo llenen sin embargo él tenía problemas era católico tuve es algo similar no

Voz 0744 17:52 no personalmente sabía que había habido problemas con gente como ni Lennon que jugó en el Celtic tuvo unos problemas con los aficionados y que finalmente eligieron retirarse yo crecí dentro del sistema de categorías inferiores de Irlanda del Norte desde muy joven con el mismo grupo de jugadores así que nunca tuve problemas solíamos tener una serie de bromas sanas sobre nuestras diferencias habían buen ambiente en el equipo así que afortunadamente no pase por eso había una mezcla maravillosa entre jugadores católicos protestantes ya hay muchísimos casos de jugadores con religiones distintas que son grandes amigos

Voz 7 18:22 la declaró que no afloró horizonte claro yo no

Voz 1546 18:26 bueno parece mucho más lo que pasa en el Grupo Landon juega de forma unida juega en Irlanda del Norte pública todos juntos más saludable hoy por cierto por cierto en la ido que tú tú seleccionador una vez te echo de la concentración por una falta de disciplina ahora a confesar sus pecados

Voz 11 18:56 te puede para

Voz 7 18:58 quién te ha confesado

Voz 0744 19:01 hace sólo unas cuantas veces pero lo puede hacer otra vez no hay problema estaba pasando por una etapa complicada en mi carrera acababa de fichar por el Cardiff City por seis meses tuvo un par de lesiones me acababa de retirar de una cuando me volví a lesionar ni en aquel momento mi vida fuera del campo no era buena bebida y me metía en problemas cosas así no estaba centrado en mi carrera como futbolista como tú decías intentaba llenar ese vacío de no sentirme feliz con salir por la noche estuvo así varios meses Li Lo que pasó fue algo de lo que realmente me sigo arrepintiendo especialmente por la vergüenza que deje sentir a mi familia y a mí mismo pero fue justo antes de uno de los partidos más importantes en la historia de Irlanda del Norte Un compañero de selección y yo llegamos una noche muy tarde al hotel de concentración y como era un partido tan importante tuvimos una sanción ejemplar así que si arrepentía muchísimo pero al mismo tiempo aprendió mucho sobre él mismo a raíz de nuestro puso un punto de inflexión en empezar

Voz 7 19:56 al hacer donde va hacia dónde va mi carrera en este humanizados si es mala es cobren a España

Voz 1546 20:03 está bien está bien y también entiendo que te gusta menos coches rápidos si las chicas guapas bueno era son futbolista ahí todo esto venía con equipamientos dijo a mujeres rápido transita había un momento padre Felipe cuando te dicen amar Asti del fútbol

Voz 7 20:23 hay ay

Voz 0744 20:26 no no me de a Moré del fútbol sino que me enamoré de muchas cosas que les rodeaban cuando tenía veinte veinte y pico años yo estaba encantado con todas esas cosas pero como Belletti muchos me empecé a sentir vacío hoy muy satisfecho con mi estilo de vida cosas que solían proporcionar me placer de repente me sentí satisfecho y yo estaba bastante sorprendido por eso y no entendía por qué eso ya no me llenaba el campo me encantaba ir a entrenar cada día me encantaba jugar partidos pero fuera del campo estaba feliz día era difícil para mí asumirlo pero eso no permitió preguntarme cuestiones profundas como ok qué no soy feliz pensaba que el mundo a los había enseñado que lo que yo tenía era todo lo que necesitaba me habían enseñado esa era la fórmula de la felicidad y mucha gente joven sufre frustraciones muy grandes

Voz 7 21:08 pues a sí

Voz 1546 21:11 sabias palabras yo estoy de acuerdo no pasa nada con el fútbol lo que pasa con el fútbol es muchas veces la gente que instan pues relacionado con Helios la FIFA esta gente a veces pareciese que están creando una especie de Frankenstein acabará comiendo el propio deporte pero no fútbol está bien fue Ball en el alto nivel finjas que es otra cosa mariposa por cierto dónde estuviste cuando en contraste antiguos o cuando dio se encontraba aquí cómo fue aquel momento

Voz 7 21:52 en el fondo yo

Voz 0744 21:54 tenía veintiocho veintinueve años había contado el incidente con la selección varias veces y bueno mi hermana era muy fuerte su siempre me mandaba libro sobre la fe católica n llamaba en hablaba del regalo que ya había recibido con el fútbol pero me recordaba que la fe era importante y que le daría una nueva dimensión a mi vida durante muchos años de una estuve preparado para escuchar todo eso pero con veintiocho veintinueve años en ese periodo de felicidad yo fui a ella empezó a hacerle preguntas empezó a leer leyendo me di cuenta de que me faltaba a madurar con la edad veintinueve años la decisión de que volvería Irlanda me tomaría un año su fútbol fue durante ese año cuando los redescubrir luce In Edit cuenta de que deseaba ser sacerdote todo vino durante ese año sabático

Voz 7 22:37 antes se hacía no se jura

Voz 1546 22:42 y aquí conlleva cómo cómo se hace uno cura

Voz 7 22:47 yo no

Voz 0744 22:49 después de estar en casa en Irlanda durante seis meses contacté con el cura de zona para investigar sobre la posibilidad porque en mi cabeza convertirme en sacerdote era algo absolutamente impensable la vida que ya había tenido y la que quería tener parecían incompatibles pero encontrar un sacerdote realmente sabio que no dio mucha fuerza me dijo simplemente que lo intentara aunque fuera algo que nunca había imaginado para mí me animo a explorar la posibilidad me dijo que lo podría dejar en cualquier etapas y me daba cuenta de que no era algo para mí Miguel tuvo el valor para decir que sí a eso Ése fue el inicio de un proceso de formación que duró siete años Se requieren siete años de formación para ser sacerdote termine mi formación que hace ocho meses me he convertido sacerdote

Voz 1546 23:29 es curioso las palabras de ese cura stone sabio de que claro a lo mejor pensaba que era ventajoso tener un hombre que ha pedido la vida de esta forma que estudia a y luego puede poner en contacto esto es es vivencias tú has vivido muchas cosas no iría con estás haciendo el trabajo de Dios al mejor mejores algo complementario tíos ya

Voz 0744 23:58 sí voy a muchos colegios para darle charlas a los jóvenes y es una oportunidad maravillosa para contarles una historia y escuchar sus preguntas porque muchos chicos jóvenes vive en esas inquietudes porque las expectativas que se pone sobre ellos en cuanto a logros o la presión que los medios de comunicación ponen sobre los jóvenes pero su identidad se limita muchísimo al éxito que tienen o los populares que sea nuevo cuánto dinero puedan acumular sí ese es un trabajo que me gusta hacer como sacerdote les genial que hacerlo

Voz 7 24:24 ya da fijan abortara el acto de Vitro en nada

Voz 2 24:27 era si es el problema

Voz 1546 24:30 de ganar a toda costa no puede ser pues esas trabajando en el nombre de Dios en un pueblo en la SER fue desde Dublín Icomos sería un día normal la vida de padrinos

Voz 7 24:46 había dicho

Voz 0744 24:47 pues estoy aquí en un colegio de la Orden de los Dominicos soy un sacerdote dominico conocía el sacerdote de aquí y ahora doy clase aquí cinco días a la semana básicamente estoy aquí dando clase y también está disponible pues si los alumnos recital charlar ayudas a las que ellos pueden venir a verme al mismo tiempo estoy entrenando al equipo de fútbol del colegio es la forma de que los alumnos vea mi otra cara de que vean que es compatible hacer deporte divertir té y tener fe todo eso forma parte de la persona no son compartimentos distintos es una gran oportunidad hay novecientos alumnos en el colegio se vive un ambiente maravilloso y genial como primera labor de un sacerdote

Voz 7 25:22 de suele

Voz 1546 25:24 estoy estoy disfrutando de tu timbre de voz forme de escuchar contestar estoy notando al alguien que estoy tremendamente incómodo en su propio piel esté contento así es no

Voz 0744 25:42 presume bastante bien lo que siento diría Cairo desde una posición de intranquilidad en la que nunca tenía lo suficiente alguna posición en la que estoy mucho más contento y en la que me siento realizado por lo que hago pues padre

Voz 1546 25:54 sí para mí ha sido enorme nos charlar contigo me me he pasado muy bien y te deseo toda suerte de muchísimas gracias

Voz 1913 26:18 el conflicto se remonta al siglo XVII cuando Irlanda se convirtió en colonia de la Corona británica Se trata dicen los historiadores de un conflicto de identidad nacional británicos frente a irlandeses no de una guerra de religiones pero cierto es que todo se mezcla y que la religión sea utilizado también como seña de identidad de los dos bandos vamos a retroceder en el tiempo pero lo demasiado hasta los años veinte del pasado siglo que fue cuando la isla quedó dividida cuando los patriotas irlandeses protagonizaron varios levantamientos y una guerra civil

Voz 14 26:53 hoy debe encarcelar los pueden ejecutarlo a incluso puede reclutar los pero tenemos un arma más poderosa que cualquiera en todo el arsenal del Imperio Británico esa arma es nuestras negativa nuestra negativa implicarnos ante cualquier orden que no sea nuestra ante cualquier institución que no sea nuestra

Voz 1913 27:20 inclinaron consiguieron la independencia pero Gran Bretaña como había hecho en Chipre en la India también practico en Irlanda la llamada política de partición es la isla quedó dividida en dos el Reino Unido conservaba una parte del Ulster donde la mayoría de la población era protestante el Ejército el republicano irlandés nunca aceptó la partición en mil novecientos sesenta y ocho el aire del mayo francés

Voz 15 27:47 ya que de la guerra de Vietnam

Voz 5 27:54 se fue también el año en el que empezó el conflicto moderno en Irlanda el año en que fue más activas

Voz 16 28:00 Micra una organización inspirada en el mundo

Voz 5 28:03 miento de derechos civiles que lideraba Martin Luther King

Voz 17 28:07 no me curo pero es una frágil

Voz 7 28:12 cuando le

Voz 1913 28:15 la Nick la luchaba por los derechos civiles de la minoría católica en Irlanda del Norte una minoría discriminada en el voto el trabajo o la vivienda sus manifestaciones acabaron en desórdenes disturbios que alcanzaron mayor gravedad en agosto de mil novecientos sesenta y nueve

Voz 1546 28:30 de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad

Voz 1913 28:33 el caso se saldaron con ocho muertos

Voz 5 28:36 setecientos cincuenta heridos

Voz 18 28:38 ha llamado sino balance llena cada fieras a se quedan

Voz 5 28:44 en la década de los venta fuera

Voz 1913 28:47 más dura y violenta el peor año mil novecientos setenta y dos el día peor el treinta de enero llamado también domingo sangriento el Primer Batallón de Paracaidistas de Reino Unido mató a catorce manifestantes Ende

Voz 19 29:05 las doce años de investigación

Voz 1913 29:07 en dos mil diez David Cameron presentó la conclusión judicial sobre esos sucesos fueron injustificables dijo con treinta y ocho años de retraso el primer ministro británico pidió perdón

Voz 20 29:20 lo que ocurrió nunca debió haber ocurrido algunos miembros en nuestras propias fuerzas actuaron de forma incorrecta el Gobierno es el máximo responsable por la conducta de sus fuerzas por eso en nombre del Gobierno y en nombre del país lo siento mucho

Voz 1913 29:35 desde finales de los ochenta el Sinn Féin liderado por Gerry Adams buscó una salida negociada al conflicto en mil novecientos noventa y ocho se alcanzó el acuerdo de paz

Voz 21 29:45 el Viernes Santo por el que católicos y protestantes

Voz 1913 29:48 comparten el poder en Irlanda del no

Voz 5 29:50 te lo firmaron Tony Blair Gerry Adams

Voz 2 30:01 ahora

Voz 1913 30:03 dicen que la identidad nacional muy ligada a la religiosa fue la razón de ese conflicto hace unos años en una encuesta oficial se preguntó los habitantes de Irlanda del Norte por su identidad

Voz 5 30:13 el cuarenta por ciento decía sentirse

Voz 1913 30:16 el pánico el veinticinco por ciento Irlanda

Voz 5 30:18 pues yo un veintiuno por ciento Noor Irlanda a responder por la religión el cuarenta y dos por ciento Se declaró protestante y el cuarenta por ciento catorce enseguida volvemos a su futuro

Voz 2 34:47 con acento Robinson

Voz 22 34:51 fue el prime

Voz 1914 34:52 el gran ídolo del ciclismo italiano el primer héroe nació en una época más que complicada y su muerte sigue rodeada de incógnitas estas es la historia de Ottavio Kia Ottavio nació en mil ochocientos noventa y cuatro en la región italiana de frío un pueblo pequeño y una familia más humilde con nueve hijos marcaron los primeros años de vida de nuestro protagonista siendo muy niño prácticamente analfabeto empezó a trabajar como albañil hasta que llegó la primera guerra mundial durante la contienda Ottavio participó formando parte del Cuerpo de Infantería que se desplazaba en bicicleta para transmite

Voz 15 35:29 los mensajes Ottavio reparto exploratorio salto tras la guerra

Voz 5 35:36 decidió dedicarse al ciclismo de manera profesional aunque ya tenía veintisiete años decidió hacer las maletas e irse de su país emigrar a Francia

Voz 23 35:46 es una Despí le le

Voz 5 35:50 sí

Voz 23 35:52 en mil novecientos veintidós le fichó

Voz 1914 35:54 equipo de Henry P Lisieux la estrella del momento allí además de correr en bicicleta Ottavio aprendió a leer junto a su compañero de equipo pichichi leía las crónicas de la Gazzetta dello Sport pero también

Voz 24 36:05 folletos anti Mussolini

Voz 25 36:12 COI tenía hasta

Voz 1914 36:15 su postura política contra el régimen le hizo ser vetado en el Giro de Italia carrera en la que sólo participó en mil novecientos veintitrés y terminó quinto de ahí se fue al Tour en principio con un papel secundario pero voté guía se convirtió en la gran sensación de la carrera ganó una etapa llevó el maillot de líder en varios momentos su actuación fue tan aclamada que todo el mundo lo designó como gran favorito en los años venideros evocaron Botella conquistó el Tour de Francia de mil novecientos veinticuatro venció en la primera etapa Illano soltó el jersey de líder ganando un total de cuatro etapas y ejerciendo un dominio incontestable sobre todos sus rivales convirtiéndose así en el primer italiano en conquistar el

Voz 26 36:54 a la orilla en tanto del ciclismo italiano Ottavio bote ya es Mégane Betis de detrás del Giro y planchas no no comento pues tanto ninguna una máquina chiita más potente y marcha ya son una migraciones sesenta combina plancha Italia

Voz 1914 37:13 al año siguiente en mil novecientos veinticinco vote que repita historia triunfo en el Tour repite triunfos de etapa repite su abrumadora superioridad sobre sus competidores se convierte en un ídolo de masas aunque él no estaba muy cómodo con esa etiqueta la frase que más salía de su boca era la siguiente yo sólo soy un obrero

Voz 2 37:30 la bicicleta pero por desgracia el obrero de Europa

Voz 1914 37:33 poco y con el tres de junio de mil novecientos veintisiete un agricultor de Onís en Francia encontró un cuerpo agonizando en una cuneta tenía el cráneo roto al igual que una clavícula y otros huesos

Voz 27 37:47 está quisiéramos Ventura a tomar rico no se súbito incluir la máscara insana ATA

Voz 28 37:52 un busto noto tutti lo conozco no da Bute

Voz 1913 37:56 el curry dure

Voz 1914 37:58 Ottavio voté doce días después falleció en el hospital tenía tan sólo treinta y tres años la investigación se cerró con la versión de que había sufrido un accidente mientras entrenaba pero su bicicleta se encontró muy lejos de su cuerpo no estaba dañada y a partir de aquí el enigma las teorías son muchas algunos sugirieron una pelea pero no había indicios otros apuntaron una represalia contra voto ella por su abierta oposición a Mussolini en los años posteriores dos personas confesaron su asesinato la primera un inmigrante italiano en Estados Unidos dijo que había sido un encargo del régimen fascista la segunda veinte años después el campesino que encontró el cuerpo de Octavio dijo en su lecho de muerte que le había matado de manera accidental con una piedra porque pensaba que estaba comiendo sus uvas pero la confesión no se sostenía porque en junio las uvas no están maduras porque la pedrada que ha sido muy de cerca por lo que habría conocido al ciclista que era todo un ídolo en el pueblo se barajó incluso la opción de crimen pasional pero la investigación concluyó con esta teoría del accidente en definitiva ni una sola certeza desgraciado final para un ciclista nacido en el hambre que encontró la gloria y la muerte en Francia que Vincent

Voz 29 39:12 me envió Novecento veinticuatro en el mil novecientos veinticinco en el XXIV B Extenda creada en el dichas e del primo lo último no meramente potencia

Voz 1914 39:22 casi un siglo después su muerte sigue siendo todo Mista

Voz 10 39:28 el lado humano que el deporte con

Voz 1914 39:32 hay que el Robinson

Voz 30 39:36 pues aquí estamos con más acento Robinson de estamos semanas con Rau Roman

Voz 1546 39:40 estamos hablando de Informe Robinson algunos de esos que has hecho sobre estos años me puedo Raúl a cuando me comentabas el hecho de que dos grandes campeones del boxeo Enzar gozo propio pidiendo mal no en sus mejores condiciones como están qué tal Michael bueno Perico Fernández nada raro que pico Perico Fernández se encontraba se hallaba en Zaragoza es síntoma no olvida hay pero pero iban realista como como tienen trabas como contabas que había dos grandes campeones del boxeo viendo al dado malamente pues

Voz 31 40:22 yo tenía ganas de hacer algo de de boxeo porque me parecía aún como un género muy cinematográfico que se prestaban mucho hacer un buen Informe Robinson empieza a buscar a tirar del hilo de donde puede haber dos campeones uno Perico Fernández y otro evangelista y me encuentro con que sorprendentemente evangelista también está viviendo en Zaragoza porque su primera esposa Lupe que yo no llegué a conocer pero que él decía que era guapísima era zaragozana era maña con su segunda mujer había ido a vivir a Zaragoza para está cerca de sus hijos y sus nietos por de Perico sí que supimos que que se encontraba en unas condiciones muy malas él la de tener ciertos problemas mentales estaba prácticamente en la ruina en la indigencia y a pesar de que varios amigos intentaban ayudarle en aquella época apareció un reportaje creo que en las páginas de la recientemente desaparecida Interviú en la en la que se contaba que

Voz 2 41:17 está durmiendo en un en un burdel cuando acababan de trabajar las chicas el entraba dormir en una de las habitaciones que aguantar pues ningún los dos estaban pues como flores

Voz 1546 41:27 no eran muy triste ver dos hombres bueno me hoy Angelista peleó con Mohamed Alí tenía Perico campeón del mundo

Voz 32 41:38 en septiembre del setenta y cuatro peleó en ron

Voz 2 41:40 a por el título mundial

Voz 23 41:45 a su parecer

Voz 33 41:50 en el último cuarto casi dos mil once los seis semanas claro

Voz 23 41:55 podemos hubiera perdido fuerza que existe pero yo estoy estuvo claro pero yo no podía está grabado porque pero digo yo que no podemos ya sí

Voz 15 42:12 el hombre no puedo ser os puedo

Voz 2 42:19 toda España sabía quién era PNC cuando defendió su título en Barcelona al año siguiente

Voz 34 42:23 pero con un título mundial en juego en la velada se enfrentaban el brasileño Joao Henrique aspirante al título mundial de los súper ligeros el campeón mundial de la categoría Perico Fernández

Voz 15 42:34 el purgado purgado noveno

Voz 34 42:37 en el noveno asalto Perico mano con la izquierda y metió la derecha en el mentón de la aspirante derribando le

Voz 1546 42:44 estaban un poco desolados y luego los los juntos no sé si

Voz 2 42:51 Perico cuando nosotros llegamos ya la situación era algo mejor le habían conseguido un piso se dedicaba además a pintar era un gran aficionado a la pintura hay podríamos decir que un poco en la línea de Andy Warhol tenía tres o cuatro herencias au que siempre pintaba no tres o cuatro temas centrales uno era John Lennon Elvis Presley otro eran los toros por ejemplo y tenía toda la casa llena llena de estos cuadros evangelista trabajaba en un gimnasio en el gimnasio de López Bueno que había sido otro otro boxeador español que hay bueno cuando López buenos se encuentra evangelista evangelista se ofrece a trabajar en lo que sea en este gimnasio incluso le dice si hace falta limpio Friedrich barro y López bueno le dijo no a Alfredo tú eres Alfredo Evangelista tu aquí en el gimnasio no vas a hacer nada de esto una de las cosas más bonitas que me quedan de de este informe es que nosotros propició el reencuentro de Perico idea Alfredo que habían sido grandes amigos y compañeros ellos nunca boxeo Aaron entre sí porque los pesos de pesos muy distintos Evangelista de la pesado eh Perico era súper ligero creo pero sí que habían entrenado mucho ha entrenado en Los Angeles de San Rafael en una finca propiedad de Jesús Gil cuando Jesús Gil todavía no era un personaje popular en España hay preparando ambos campeonatos corrían por la finca evangelistas recordaba además que a Perico no les gustaban correr médicos escondía cuando luego el grupo de boxeadores regresar corriendo se incorporaba ahí en una curva para parecer que había sudado echaba agua

Voz 35 44:25 pues sí allí en su ecosistema Alfredo Evangelista todavía imparte lecciones no es lo habitual pero pudiera darse que el amigo con alma de pintor pasase a echar un vistazo los viejos camaradas que por diferencia de peso nunca cruzaron guantes podrán cruzar otra cosa sus recuerdos

Voz 33 44:49 me retiraré de radio escogió al suelo

Voz 36 45:03 muy bien que venga a ver yo

Voz 1546 45:08 yo

Voz 36 45:10 ya sé yo en cuanto joder

Voz 37 45:15 en cuanto a la gente con octavo concentrados les dan Rafael

Voz 1546 45:19 pero que realmente

Voz 37 45:22 esto Hernando muy gusta va a correr

Voz 36 45:24 de momento voy a correr para casarme pues

Voz 38 45:29 bueno Peric había sido campeón del mundo derrotando a a un japonés

Voz 2 45:36 puro llama en en Italia se había convertido en el año setenta y cuatro en en campeón del mundo después de un de un gran combate que no ganó por KO y luego lo lo renovó contra un brasileño

Voz 39 45:47 pues en Barcelona

Voz 2 45:50 Suter su segunda defensa la hizo en Tailandia combate que a él lo había marcado de por vida peleó en Tailandia en julio con un tal Surinam en un clima de un calor terrible de una humedad salvaje y ese combate lo acabó perdiendo estaba obsesionado aún hoy en día todos los días hablaba de aquel combate irrepetible cosas como que se me había perdido también Tailandia que fui yo hacer allí me habían drogado etcétera y esa derrota le marcó para siempre

Voz 38 46:19 esa derrota como han Ansó

Voz 33 46:24 a mí en Tailandia hace una encerrona agarraba ha venido a Tailandia todo Piñón Tailandia dice riendo y que lo único decente duradera

Voz 36 46:34 sí claro es un juego

Voz 2 46:39 contra el que luego defendió de intentó recuperar el título en Madrid en una pelea que perdió a los puntos por muy poco en el Palacio de los Deportes se una

Voz 5 46:47 lo mental con lluvia de almohadillas sido y aquello se pudimos verlo esas imágenes se pudieron ver en nuestro programa entonces

Voz 2 46:56 la carrera de Perico había sido como meteórica llegó a lo más alto se convirtió en un ídolo

Voz 31 47:00 la nacional porque en esa época como nos contaban Garci Julio César Iglesias que parecían en nuestro programa las portadas de del mar caída serán para fútbol ciclismo y boxeo si esos tres esos tres pilares serán los tres pilares ibérico había sido una megaestrella convirtiéndose en campeón del mundo y de repente boom de desapareció hizo bueno su vida había había caído en en picado como digo concierto deterioro mental él era un niño que no había conocido siquiera a sus padres que su madre había abandonado en la puerta de de un hospicio de un orfanato una vida muy muy compleja hay un personaje al que cogimos mucho mucho cariño en él

Voz 1546 47:41 yo era muy bonito y esa amistad entre los dos perico y Alfredo a que parecía por ejemplo ese ese esa película extraña no es que la

Voz 40 47:57 uno era el travieso ETA a la que leí Berlocq

Voz 1546 48:00 entró el grandullón era el el

Voz 40 48:02 majo que le abrazaba Bashir entre

Voz 1546 48:05 Helios dos tipos diferentes pero es unía algo muy importante que el boxeo la mutua admiración entre los dos mucho

Voz 2 48:14 la admiración y cariño sin duda nosotros alguna vez lo comentamos con con el equipo con Juan Porres el realizador recuerdo tenemos delante a dos niños uno como tú decías el niño travieso perico que no sabemos por dónde va a salir otro Alfredo Evangelista era como el niño bueno pues acción bondadoso además Cela aguantaba que Perico le llamara feo consistirá once seis apaña asado en tenerla el se preocupa mucho porque Perico estuviera bien hay de hecho así fue hasta el final de los días de de Perico

Voz 24 48:52 hay mucha gente que dice que este convenio

Voz 0744 48:55 el hogar

Voz 33 49:01 con él

Voz 2 49:05 Alfredo que también había tocado la gloria que había aguantado un combate entero con con Mohamed Alí una liguilla algo mayor Noel el súper campeón de sus primeras épocas cuando era todavía Cassius Clay pero habla le habían puesto en muchos problemas también según nos contaron gentes que vivieron aquel combate como José Luis Garci y Julio César bueno pues evangelista que también había sido un grandísimo se preocupaba muchísimo de de Perico en en el programa que hemos hecho hace poco por el décimo aniversario de de Informe Robinson hemos recuperado de su historia ya hemos podido saber cómo los últimos años de de Perico que pasó en un psiquiátrico Alfredo iba a visitar prácticamente todas las semanas cuando a Perico ya le costaba reconocer a nadie Alfredo Le seguía reconociendo di ilegal la mano en el en el tendón no Alfredo Alfredo Fahmi cuando cuando me enteré todo aquello la verdad se proponía casi la la piel de gallina

Voz 33 50:03 la verdad que es una pena todo el tiempo que estuvo ingresado en el psiquiátrico muy mal el corre con los vencidos iba y que no hay Dieter lo encontrabas más despierto todavía no hemos dormido

Voz 42 50:32 mí me conociste RAIA

Voz 23 50:41 de mi vida

Voz 43 50:46 tengo al lado aquí despacito

Voz 2 50:54 me alegré de que nuestro programa hubiera servido para que estos dos amigos volvían a reencontrar

Voz 1546 50:58 sí porque era una relación muy entrañable quién hubiese imaginado que

Voz 30 51:04 dos grandes canciones estos pues atiendo conocido mejores en su momento los dos ahí estaban defiendo el aun sin darse cuenta casi la recuento así que

Voz 2 51:14 López bueno que era este dueño de del gimnasio sí que conocía también a Perico era el que había dado trabajo a a evangelista hay también está contribuyendo a que volvieran a a reunirse es decir también que hubo uno sería de amigos de de Perico como un abogado que se llamaba José Antonio vi sus no me poco que se preocupó mucho por él en aquellos días que estuvimos estaba muy pendiente de que las

Voz 31 51:38 animaciones es de caridad le hicieran llegar comida a su casa etcétera pero es que Perico era imprevisible salía por el portal de su vivienda y no sabías dónde iba a terminar ni si iba a regresar a casa

Voz 1546 51:48 pero no lo sabías tú tampoco primordialmente porque no lo sabía él mismo

Voz 2 51:54 el a un poco por las calles de Zaragoza hasta entrada la madrugada con sus cuadros debajo del brazo había un camarero de de de un Marc que quiero recordar que se llama el restaurante la mar salada Paco Millán que aparece en el en el nuestro reportaje Un tipo también entrañable aragonés de pro zaragozano que se que era amigo de toda la vida de Perico de hecho aparecían las fotografías con Perico a hombros cuando había sido campeón del mundo y él

Voz 31 52:20 también se desvía por por Perú

Voz 2 52:22 no pero no lo podía no podía controlar además Paco nos contó anécdotas también entrañables de los viajes de ellos a Madrid como robaban toallas de los hoteles de Madrid en aquellos que pocas cabe bueno personas que lo habían pasado realmente mal en Zaragoza y que estaban conociendo otra vida de los grandes hoteles viajando por el mundo

Voz 1546 52:42 bueno no podemos decir que el reportaje tuvo un final feliz porque ha fallecido día perico pero sí es bonito que en los últimos días de la vida perico estaba rodeado con el que le quería sobre todo Alfredo Evangelista que su amigo que estaba con él hasta hasta el final gracias por el potaje por venir a contárnoslo en acento Robinson

Voz 2 53:06 ah sí yo estoy encantado de estar aquí digo Michael y me tiraría hablando horas y horas

Voz 1546 53:11 sí

Voz 39 53:12 hay muchas gracias fíjate

Voz 44 53:16 sí

Voz 42 53:19 dirá

Voz 36 53:22 cuántos harías

Voz 45 53:26 Nuestros eh al tiempo de ante

Voz 1546 53:28 no

Voz 23 53:29 sí me gustaría pero ya lo gasta bajar mira que Deferr

Voz 27 53:43 escribe nos en Facebook acento Robinson

Voz 2 53:45 on

Voz 1546 54:07 bueno parecen Pablos ha puesto el foco profesional Tito lógico tío siendo sacerdote pues habiendo podido charlar con padres CL me parece que la Gemma francamente bien ha podido poner en contexto los vivido pues su parte como jugador y aplicarlo al trabajo religioso ayudando a los jóvenes de su colegio desliza que acabamos de escuchar nombre en paz consigo mismo y desde ese punto de salida es la vida es mucho más fácil diente en nada pues gracias para estáis al otro lado de la alcachofa amarillenta en la que la que