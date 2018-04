"Los temas te eligen, te vas enterando de cosas que ya no puedes dejar"

Voz 1 00:00 la Cadena SER

Voz 2 00:03 en Hoy por hoy con

Voz 1995 00:06 Toni Garrido tu cuando te dije que íbamos a sumergirnos en en la obra de nuestra invitada era literal vamos a sumergirnos parece mentira que siendo tú de una isla te gusta tampoco lo hago así que ahora e3 vale uno una dos tres había que saltar a Se trata de sumergirnos en la obra de una de las más grandes artistas de este país así que

Voz 3 00:30 hay que contener la respiración durante los próximos minutos Isabel Muñoz muy buenos días hola buenos días

Voz 1995 00:37 ha conseguido usted que mirando las imágenes que usted crea los demás pensemos que estamos el agua nos traslada viajar sin movernos del sitio era algo que estaba reservado a algún tipo de sustancia pero usted lo consiguió una broma muy muy natural enhorabuena

Voz 4 00:52 muchas gracias pero me gusta eh me gusta viajar sin moverme de la silla y si lo lo puedo conseguir pues gracias de verdad

Voz 1995 01:02 se siente cómodo debajo del agua

Voz 4 01:04 buena pregunta porque son allí por un lado es es mágico es mágico porque en la sensación de ingravidez sino el hecho de volar no que que lo perdemos es una parte del sueño que cuando somos pequeños soñamos que volamos no vivimos en un mundo en el que todo va rápido no y de repente encontrar que en esa en esa soledad con ese sonido el poder tocarlas las los ves las montañas eh

Voz 5 01:39 esta es una sensación como de meditación muy especial muy placentera

Voz 1995 01:44 sea dueño de una de nuestras mejores fotógrafas es medalla apunten eh que pistón oponerse no cabe la tarjeta Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes premio Nacional de Fotografía en dos mil dieciséis dos veces ganadora de World Press Photo Isabella fotografiado casi todo lo fotografía hable que ahí la tierra desde bailarines a orillas pasando por miembros de maras en El Salvador y ahora lo hace también bajo el agua remite esa es la última frontera mira más hacia arriba pero la última frontera está más cerca de lo que creemos que hay que sumergirse para tratar de descubrirla

Voz 4 02:14 bueno la última y la primera porque realmente somos agua el Morton se depende ahora sí pero pero sí siempre ha estado presente osea en el amor por el agua ellos hoy mediterránea IES Mar maravillosos siempre ha estado presente en mi vida

Voz 1995 02:38 el se titula agua no no puede ser una toda esta entonces otro a José directora agua y la verdad es que viéndolo no hay mejor forma de definir pues si es puramente agua tuviste que aprenden a bucear para

Voz 4 02:50 siguen los Maxim la verdad es que es una historia bonita porque en lo he descubierto a través de el agua la he descubierto a través de la fotografía tuve la suerte de que Gregorio Rodríguez me encargara a las Olimpiadas de designe siempre tuve curiosidad claro Vengo de una generación donde no había la posibilidad que hay ahora esas piscinas con esos espejos no se me encargó esas Olimpiadas yo siempre había tenido la curiosidad de saber qué hacia los jugadores de waterpolo debajo del agua de las de

Voz 6 03:28 izada aquí para

Voz 4 03:31 eso precisamente aprendí a bucear se ha convertido en ahí no

Voz 1995 03:36 sí eso eso para

Voz 4 03:38 son muy especial saque son dos enganches ahora la fotografía hay

Voz 1995 03:44 pero vuelven a la superficie no a partir de ahora tus trabajos es este gran gran trabajo sobre el agua de Barrientos estarán fuera imagino

Voz 4 03:54 si siguen estando fuera pero también dentro porque a medida que mire enterando de lo que está pasando no con con el mar con el cambio climático en no tengo más remedio que que contarlo es una necesidad no

Voz 1995 04:10 en el mar está presidentes peticiones ahora mismo un gran vertedero en el plástico además es una de las grandes amenazas que tiene tela es nuestra propia amenaza es nuestra propia evolución cuanto más crecemos más evolucionados más basura somos capaces de de arrojar y eso es algo que expresa muy bien en en en agua en esta exposición que ya ese poder porciones de Madrid en la que Blanca Berlín en esta ciudad que plásticos es utilizado para las fotos pretendía gracia que tú tiradas al mar para hacer que has hecho tú para poder reflejarlo bien

Voz 4 04:43 pues empecé en Murcia en un sitio que tenemos paradisiaco donde es una costa maravillosa pero también está llena de de invernaderos ya a través de de ambiente europeo consiguieron todos esos plásticos que van a parar al mar de los invernaderos y empecé trabajando con ellos

Voz 1995 05:05 en qué parte de de Murcias estado

Voz 4 05:07 en Aguilas sitio

Voz 1995 05:10 maravilloso seamos bien si eso sí muy desconocida no has desarrollismo español llegar hasta Cartagena después viene y al cabo de Gadea pero hay una zona ente Águilas Mazarrón un sitio maravilloso que es mejor no hablar de haber sido hablamos de eso Isabella gel de gays

Voz 4 05:26 ya pero también esa es una de mis de de New dudas no me también tienen derecho a conocer Isabel que Jesulín Adriana

Voz 1995 05:35 maravilloso y hay mucha gente que se dedica a bucear en toda esa zona

Voz 4 05:39 muchísima gente que vienen de toda España con una conciencia muy fuerte precisamente sobre sobre el mar que luchan por por mantener ese paraíso

Voz 1995 05:49 aún así sabemos más del planeta Marte que las profundidades del mar eso paradoja

Voz 4 05:55 sí es curioso descubrir todavía

Voz 1995 05:58 entre eso y Murcia a ir todavía a menos más cosas pero ahí justo donde hablábamos Águilas Mazarrón hay una parte maravillosa que desconocemos y que deberían ustedes si tienen criterio conocerlo bueno vamos a seguir hablando de Isabel Muñoz ese decidido dos aspectos de su trabajo porque hay algo que no hayas fotografía sí que hay casi seis colgadita interese que no hayas hecho una foto todavía

Voz 4 06:21 pues fíjate qué qué es Japón que además hay una parte de de Japón en en esta exposición pero que tardado veinticinco años en poder fotografiar una parte que es el tema del Bhutto he podido hacerlo y además lo dicho debajo del agua buscando esa creación y luego está el tema de de de los luchadores de sumo

Voz 5 06:45 que creo que estoy a punto después de esos veinte explica

Voz 1995 06:48 vale pero lo vas a hacer una una siempre luchadores

Voz 4 06:51 si hace veinticinco años y el hecho de ser mujer ya sabes para poder entrar

Voz 1995 06:56 quién es versos tan tan más me tienes que hablar llevar ahí a Dios soy muy aficionado de somos así no tuvo un poco más y podrías

Voz 4 07:04 van ojo ojo no no no

Voz 7 07:07 a falta de sí

Voz 1995 07:10 sí claro pero vamos a seguir hablando con con Isabel Muñoz de ese viaje a Japón de muchas veces en el agua y que lo preocupante que debería cada vez que además y ahora el buen tiempo y las vamos a sumar a la playa lo lo lo preocupante con mucha preocupación deberíamos llegar a Playa cada uno de nosotros son las once y doce minutos una hora menos en Canarias

Voz 2 07:31 túnica rica

Voz 4 07:33 cadena SER pues sí

Voz 8 07:36 tú no te olvides de los quince puntos la sabes fuerza recuerda Libia directa del mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 1995 07:56 el Isabel Muñoz de la fotografía como un acto de amor y su especialidad es hacer que el silencio de una foto sea capaz de contar historias de otorgar voz a quienes no la tienen o no pueden hablar porque en estas el agua no usted realidades que no siempre son bonitas a través de imágenes que siempre son bellas no es un puro ejercicio estético y ISS es imagino el Misterio de todo como crear algo que va más allá de lo estético pero que lo defiende el mismo tiempo que denuncia y que Siria como altavoz pero no tiene sonido como se hace Isabel

Voz 4 08:31 bueno lo intento hacer mi hilo termina la persona que que hace suya esa esa imagen esa voz no yo creo que en la vida hay oscuridad y hay luz no me gusta buscar esa luz poderla compartir dar voz a través de salud porque porque yo creo que el ser humano necesitamos necesitamos soñar y necesitamos esa luz

Voz 1995 09:00 Isabel ganador todo la Champions League de los fotógrafos negó el Press Photo el premio nacional pero imagino que cada vez que como en este no cada vez que empieza un nuevo trabajo y un nuevo desarrollo entonces no vale para nada de todo eso sirve para dejarlo en casa que bueno ahora tírate al agua empieza de nuevo en este caso más insisto la denuncia pero lo haces una manera tan metafórica en esa en en ese estado de los mares esa denuncia de de como el plástico es una pesadilla pero problemas que es bello lo que tú planteas es casi un universo onírico entonces unos no se sientan sino encontrar sentido Isabel que son muy bellas las imágenes que muestran cómo está Smart por el plástico sí

Voz 4 09:42 es de esas imágenes puede es concienciar a la gente yo creo que estamos viviendo un momento en que todos son imágenes son unas imágenes terribles yo creo que el ser humano muchas veces no quiere ver esas imágenes te es a través de la belleza tu puedes llegar donde donde otras imágenes no llegarían no donde no hay rechazo y donde cuando estás delante de esa realidad te preguntas muchas cosas no entonces se va a colar es siempre el primer trabajo que hice que lo dicen Camboya con el tema de las minas me di cuenta no me di cuenta que muchas realidades que la gente no quiera ver entonces es cuando empecé a trabajar de esa forma

Voz 1995 10:30 no queremos ver a dieciséis que es difícil y yo hemos hablado de imágenes Isabel II tenemos ahí todas las televisiones puestas estamos viendo qué es lo que se cuenta hay de que se habla es difícil elegir el tema con el que indignarse en España vivimos unos tiempos donde es muy difícil si me quiero indignar por el tema de los másteres a la trama de los ERE que está compareciendo en estos momentos el expresidente de la Junta Juan Manuel Chaves sí sí quiero a sumarme a la asunto de de Alsasua donde unos jóvenes llevan en prisión año un año y medio que es muy difícil levantarse a decidir qué es lo que te va ha indicado sería si nos vamos fuera nuestra guerra de Siria hablábamos hace unos minutos ese libro que publicaba el ex director del FMI pero este fin de semana teníamos de nuevo noticia sobre lo que está ocurriendo en Siria

Voz 7 11:15 la ciudad de Damasco ha amanecido con una niebla anaranjada de humo consecuencia de los bombardeos nocturnos

Voz 1995 11:20 la mente ya crónica crisis de refugiados en el Mediterráneo la refugiados siguen llegando a las islas donde lo estampó superan por miles capacidad realidad aquí empezamos a descubrir de los rojillos en Myanmar un un éxodo terrible que que además en estos días en cuanto Miguel Monzón Nos va a dejar imágenes aún más impactantes

Voz 7 11:39 después de seis meses cientos de personas siguen llegando cada día a Bangladesh huyen de la violencia Myanmar y lo hace a saber

Voz 1995 11:45 como testigo porque en el fondo tú has decidido ser testigo de mis tiempos así quiero reflejar todo aquello que está ocurriendo dentro de cincuenta años aquí cogerá una foto tuya del mar o de o de un gorila irá vaya si era así era los antiguos imagino que para nosotros es difícil elegir con qué integrarnos para es muy difícil elegir con qué quieres como darnos

Voz 4 12:07 la verdad es que en los temas te eligen no te vas enterando de cosas que que ya no puedes parar por ejemplo pues el tema de los plásticos de ahí por ejemplo ahora que la lo has hablado el tema te metes en el mar y cuando estás en ese mar maravilloso esas también en el sufrimiento que hay ahora en el Mediterráneo que es uno de los temas que es abordar ahora también no entonces claro no puedes abarcar lo todo pero poco a poco vas tocando aquellos temas que te emociona que te indigna que sobre los que quieres dar voz una erosión del elige es complicado Thomas uno de esos de imágenes tú ves me lo instante a es ahí está o es después al contemplado tu obra que que realmente da cuenta de lo que otros metido lo tratado bueno la verdad es que depende hay veces que la imagen la habéis Il están luego hay muchos regalos que que que trabajando lo lo lo descubres por eso yo nunca tengo suficiente yo tengo que volver y tengo que volver y cómo le apasionó mucho tengo que distanciar me para para juzgar no te hace es que son trabajos que que tarda

Voz 1995 13:29 en algunos imagen que gana con el tiempo bueno también yo creo que sí Isabel tienes cuenta es la clave todo tienes cuenta en Instagram no tiene tela eh siento yo tengo que hacer eres fotografiando como tú fotografías no tenía una cuenta en Instagram es un poco delito se iba a preguntar por el filtro dub yo voy a preguntar a Isabel de verdad que no sabe cuándo estarán o vas a Facebook la gente no se pone de tampoco tiene yo me borró bueno estoy intentando también no intentan tampoco tampoco sea una paloma mensajera habrá que mandar te está vine pues de los filtros y todas todo eso que ves porque eran mis manos yo tengo unas herramientas fantásticas se ha convertido en la herramienta maravillosa que me permite modificar una imagen ponerla en blanco y negro de lotería con los niños ya es bueno todo lo que puedas imaginar pues todavía más pero hay un montón de son tantas las oportunidades que acabas como está deja la como estaba imagino que tiene de estudio de pasear un poco lo mismo son tantas las posibilidades de enfoque de encuadre que resulta muy difícil trabajo la hora de decidir cuál es la foto buena te imagino cuál es la buena es difícil sí

Voz 4 14:46 de todas además sabes por qué porque

Voz 1995 14:48 sí

Voz 4 14:49 ponis mucha pasión no distancia parte de esa pasión es complicado no para mí es mucho más fácil editar el trabajo de un compañero que el tuyo propio por eso yo necesito tiempo necesito tiempo para distanciar un poco de todo lo que puesto que a lo mejor no es lo que el espectador va va va va a compartir iba a hacer suyo no pero sí su momento de sufrimiento porque además como nunca tengo suficiente siempre pienso que me estoy dejando el balón

Voz 1995 15:18 yo estoy algo para desde que has llegado con sinceridad de sequías llegado aquí ha sentado en la Cadena SER Historia estudio en esa pecera inmensa llena de gente ya asentado en este en este estudio te hemos hecho esperar unos minutos ahí fuera has visto porque no tres fotos en otra es cámaras no no trae ese instrumental has visto alguna foto entonces te has visto alguna foto en todo esto que te llame la atención

Voz 4 15:42 pues la verdad es que estas con una pecera te da la sensación de estar no sé si once Ice es in me quedó primero con el sonido de de las noticias que habéis dado pero había un corazón y cuando lo he visto me he acordado de bueno yo soy fetichista en mil me gusta los corazones porque hablan de de eso de amor no no he pensado en el mar no ese mar que que que eso que te lo da todo y que y qué es curioso porque no sabes la cantidad de formaciones en forma de corazón y que cuando cuando estaba con uno de los bailarines de Bhutto con Nino Tanaka de repente pensé dije Dios mío este mar maravilloso que también no sólo es de Giza sino que que siga vidas no siga vías en el Mediterráneo me acordé de todos los refugiados no refugiados sirias con las que he trabajado no que cuando pienso en ello pienso en ellos y odios ni estará a lo mejor están en uno de esos campos y les puede ayudar no sea que si has esa

Voz 1995 17:01 él es una de las mejores fotógrafas de Europa del Mundo de este país seguro el próximo veintiséis de abril apenas diez días el cultural Tabacalera inaugura una retrospectiva con el título La antropóloga de los sentimientos estuvo es mi amigo la antropóloga de los oyentes es un gran título sido para todo recuerden que la galería la acabar Line en Madrid podemos ver su más reciente exposición que se titula Agua Isabel Muñoz aparte todos los méritos es de las pocas personas que ahora hecho la misma semana Cabo Cope Murcia Tokio bañándose en las dos mares yo creo que eso no lo ha hecho nadie antes no existe precedente gracias para valentía gracias por habernos esos ojos nosotros la hacer gracias a vosotros