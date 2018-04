La jubilación desde varios puntos de vista

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido dieciséis de abril

Voz 1995 00:08 aquí sí que he dicho veintiséis está el atentos a los siguientes datos hay ciento dieciocho mayores por cada cien menores de dieciséis años los más afortunados en nosotros llegaremos a viejos pero es imposible saber cómo llegaremos Si consideraremos la cabeza hasta el final si perderemos movilidad si perdemos memoria sino la estamos perdiendo ya en fin es difícil imaginar la propia vejez y la de nuestros seres queridos porque muchos no los Damian impensable qué preferimos una hoteles y queremos que se sientan sentirnos menos asustados a la doctora Ana Urrutia Ana muy buenos días buenos días acabose de meditarlo libro se llama una revolución el cuidado de las personas cuidar no en el que habla de un método revolucionario parecía aterradora la imagen de tener que atar a nuestros por su bien decimos además de tener que atrae a los mayores para que no hagan daño para que no se desconecte la sonda usted plantea algo que parece revolucionario pero en el fondo es pura sensatez

Voz 3 01:12 sí absolutamente

Voz 4 01:14 no he descubierto nada

Voz 1995 01:18 van aún así eso que parece que no es nada nuevo si sería una forma mucho más cuidadosa mucho más cariñosa mucho más cercana lo que buscamos a la hora de de cuidar a nuestros mayores dejar de de sujetar cómo es el día a día de alguien mayor en una residencia que no se vale por sí mismo

Voz 5 01:39 bueno pues son personas dependientes depende de las personas que les estamos atendiendo entonces eso es es decirlo todo es decir

Voz 3 01:48 no depende de mí sino depende del otro en el que está minado del que me cuida usted pretende cambiar eso claro cuando digo que no he descubierto nada nuevo porque siempre ha estado ahí quiero decir que lo que estoy proponiendo simplemente es utilizar pues lo que los seres humanos hemos tenido siempre que es esa capacidad de cuidar de atender de ser cercanos eso está ahí lo que creo es que de alguna forma lo hemos perdido porque ese sujeto tanto en España bueno son muchas las razones sujeta en todo en toda la cadena de dado no se sujeta solamente en las residencias de ancianos ese debe pues Aucalsa organización Ales a la rigidez de los equipos se debe también al excesivo paternalismo que tenemos con respecto a las personas mayores es al verles dependientes pues ya pensamos que tenemos que sobre protegerles y sin darnos cuenta pues les hemos privado de derechos de capacidad de decidir si no hay un poquito la mano

Voz 1995 02:44 pues sí en eso tiene que estar de acuerdo con usted escribe este libro cuidar y lo hace tratando de de poner primero encima de la mesa una dura realidad esa tiempo aportar una solución con lo cual bueno como estamos acostumbrados sólo lo primero gana ya le damos las gracias por hacer todo el viaje no no solamente la parte inicial usted es muy dura con la mentalidad de los trabajadores y los jefes de de nuestro país dice que tenemos poco carácter innovador nos cuesta situarnos en la mejora veintiuno hay que los trabajadores falta cariño liderazgo emotiva motivador reconocimiento de directrices no solamente plantea un modelo de sociedad donde tratamos de una forma más justa a nuestros mayores sino también anima a la gente que trabaja con ellos a empezar a buscar nuevos métodos a a empezar a a evolucionar lo que creemos que es el orden establecido

Voz 3 03:31 sí pero eso pasa por reconocer que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien y a partir de ahí pues una vez que tú reconoce es que algo no está bien es cuando dijo por eso el camino para poder mejorarlo y solucionarlo ahí te hace falta innovar te hace falta ser creativo y hacer las cosas es una manera diferente con el modelo actual no vamos vamos a seguir sujetando lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente modelo y la el abordaje que hacemos del problema

Voz 1995 03:58 de las cosas más sorprendentes que hace Ana es en añadir un universo creativo hasta ahora yo lamento y pido disculpas por mi tremenda estupidez no no imaginaba

Voz 3 04:12 que quería pero alguien que se ocupa

Voz 1995 04:14 de alguien mayor es alguien que necesitaban mucha imaginación para poder realizar su trabajo para llevar la todo para hacerlo bien para estar atento para necesita la imaginación se Tajo creativo yo estúpido de mí hasta hoy he descubierto que hubiera me gustaría preguntarle por dos historias la de Alba la Tomás y que nos cuente quiénes sabe quiénes Tomás

Voz 6 04:33 bueno sí

Voz 4 04:34 ahora no son su nombre real es en realidad sería se llaman de otra manera lógicamente para preservar su intimidad bueno algo es una una persona

Voz 3 04:44 que que cuide yo directamente que bueno la verdad es que resultó un complicadísimo pero no se los enseñó muchísimo era una persona que se caía constantemente no paraba quieta quería caminar quería andar quería expresarse de alguna manera no muy con la persona con demencia y que quiere hacer algo lo hace no tiene filtros y bueno pues considera que lo tiene que hacer el caso de Alba se levantaba caminaba preguntada iba venía y claro lo que no se daba cuentas que cada vez que se levantaba pues tenían peligro de caerse altísimo he de hecho en su casa lo ocurría eso muy bueno pues para nosotros fue un reto absoluto lo que hicimos fue pues estudiar un poco sumó su historia de vida su situación como era ella lo que Le gustaba hacer y no hacer

Voz 4 05:34 fue una fue descubrir que

Voz 3 05:37 que bueno pues que haciendo cosas diferentes resulta que como una magia pues empezó va a resultar ser bastante más fácil de lo que parecía cuidarle no aunque siempre fue una una persona pues de las más complicadas que he tenido yo porque había que estar bastante muy centrada niña muy encima de ella no pero el día que descubrimos que le gustaba hablar por teléfono y que ella levantaba el teléfono se suele decir que hay muchos muchos pensamientos de bueno o criterios de psicólogos y psiquiatras que lo que dicen es que cuando uno tiene una alucinación que no es que no es correcto en seguirle el juego digamos no porque él sigue ese enriqueciendo digamos su alucinación y curiosamente un pienso que nosotros rompimos ese paradigma porque en realidad cuando dejábamos de desatender eso que a lo que se suponía que para Alba era una alucinación es decir y levantaba el teléfono hablaba con su amiga Marie Claire echaba de menos a y quería hablar con ella después quería hablar con ella y nosotros nos negamos a hacerlo por cuanto que está establecido que no debes de enriquecer digamos pensamiento que está teniendo no porque eso supone que le estás manteniendo la alucinación curiosa veinte N cuando dejamos de hacerlo iba a peor cuando empezamos a a coger el teléfono al otro lado el aliño empezar responder fenomenal empieza a tranquilizarse ellas levantaba el teléfono hablábamos un rato se tranquilizaba teníamos una señora toda la mañana calmada

Voz 7 07:09 todos los trabajadores del centro acabaron haciendo de Mary efectivamente en que está haciéndolo la enfermera

Voz 3 07:17 bueno pues lo poco a poco pues cuando tocaba alumno

Voz 1995 07:21 eres historia es ceder no muy bonita a cuidar y también aparece la historia de de Tomás que no hombre que echaba mucho mucho menos pasear por el bosque

Voz 8 07:30 echaba mucho de menos ya Eva

Voz 1995 07:32 Ana y el resto de trabajadores del centro que pintan de verde que dieran su espacio de verde lo llenan de flores y de sonidos de pájaros si el viento pero eso insisto en que el suyo es un trabajo muy creativo quiere que requiere además de una gran dosis de atención y de creación de búsqueda de de la excelencia como es una vida digna de usted que que conoce y maneja bien cuando cuando yo lo hago algún ejercicio de comparación hoy León entorno oí busco y Leo pero pero no he vivido un día a día como como el que ha hecho usted Ana como es una vida digna qué es para usted una vida digna

Voz 3 08:11 bueno la dignidad es un concepto individual lo que para mí es digno no no tienen porque ser digno para otra persona es decir cada uno de nosotros definimos la dignidad desde de nuestra individualidad entonces nosotros lo que sostengo que cuando cuidamos yo lo que tengo que hacer es en función de la persona que este cuidando es decir lo que ella define como digno o me muestra que considera digno ahí es donde yo me tengo que centrar que igual resulta que para mí no lo es

Voz 1995 08:37 es

Voz 3 08:38 pero en tanto en cuanto a la persona que lo estoy cuidando el resulta digno para mí es indiscutible no no es una es no podemos decir que es digna que no es digno como una generalidad sino que tenemos que ir a cada una de las personas cada uno es un universo hay caso efectivamente esos sí efectivamente

Voz 1995 08:56 pues eh muy interesante verdad vamos a seguir hablando con con Ana Urrutia en este libro cuidar una revolución en el cuidado de las personas y yo vamos a plantear nuevas formas porque me parece que lo que han a plantean este libro lo hace a través de historias bellísimas conmovedoras otras historias algo más duras obviamente todo es simplemente una parte más más dura pero vamos añadir esta conversación alguien que nos va a aportar otro punto de vista de otra forma de vivir la vida justo en un momento donde ya lo hemos hecho todo donde nos merecemos seguramente otro camino distinto al que la mayoría así que tomando así que en una segunda seguimos hablando con Ana Urrutia incorporamos esta conversación a Edurne Martín Lecuona

Voz 9 09:41 Toni rito seguimos hablando de la revolución el cuidado de las

Voz 1995 09:46 personas y seguimos haciéndolo con Ana Urrutia que es la directora de la Fundación cuidados dignos quería otra que viene a presentarnos el libro cuidar Ana déjeme preguntarle si tiene pensado por lo que hará cuando usted misma sea mayor Si Si ya pensado como le gustaría a usted que fuese su propia vejez ahí tenemos algún problema en la comunicación vamos a recuperar una enseguida

Voz 10 10:15 vamos a intentarlo de nuevo

Voz 1995 10:18 Ana Urrutia muy buenos días

Voz 7 10:21 sí sí ahora RACC

Voz 1995 10:24 vale que le preguntaba eso ha pensado usted

Voz 7 10:28 cómo quiere que sea su propia vejez

Voz 3 10:31 bueno sí he pensado muchas veces anillo lo que más me ha dado por pensar es si si tengo la suerte de llegar si envejecer en el domicilio en la residencia y la verdad es que me da igual lo único que que sí quiero es que me dejen hacerlo a mi manera o decir lo que yo quiero eso sí que lo tengo claro me da igual no me resulta indiferente

Voz 1995 10:51 pero parece que cae decir Ana apareció como la la madre de todas las peleas de hacerlo como uno quiere ser capaz de de de seguir imponiendo la voluntad porque muchos de nuestros mayores no les dejamos decidir los en menos pasamos por alto el triunfo lo que quieren como quieren estar de qué manera donde quieren estar no parece que que lo estemos haciendo bien en ese sentido no no estamos respetando su voluntad sí sí

Voz 3 11:17 que en el fondo bueno hay muchas circunstancias alrededor de ello en general el problema el Príncipe a aquellos que somos demasiado paternalistas cuando una persona

Voz 4 11:24 es dependiente pues decidimos por ella

Voz 3 11:28 no nos damos cuenta que sí que efectivamente lo tenemos que hacer pero lo tenemos que hacer todos los valores de ella no desde los valores de lo de quién decide el claro esto es un problema Por otro lado ocurre también muchas veces que las personas mayores y a veces se olvidan también de que al otro lado hay una familia es decir yo puedo querer quedarme en el domicilio pero pero quedarme un domicilio puede suponer también una carga terrible para la Familia entonces la decisión tiene que ser un equilibrio no es decir lo que yo quiero como persona mayor que en este momento me estoy volviendo dependiente lo que mi familia me puede dar dentro de sus posibilidades no solamente económica sino de el apoyo social que me puede dar porque a veces el hecho de diez decir yo me quiero quedar no es decir yo sí pero a costa de qué quiere decir todo eso tiene que ser un equilibrio porque sino de alguna manera va a enfermar por algún lado ocurre algo

Voz 1995 12:16 vamos a esta conversación a una persona que te Durme ya pensado justo en esto que estamos hablando este esto ya lo ha pensado verdad Edurne Martín es una mujer inspira lo que nos va a contar va a ser muy inspirador ya verás es es muy inspirador porque lo que pretende es romper las barreras y crear una comunidad auto gestionada para jubilarse con un grupo de entiendo que amigos aunque ya cuando son ya treinta ahí

Voz 6 12:42 treinta y ocho treinta y ocho ya son tan

Voz 1995 12:44 a amigos conocidos círculo de seguridad entiendo pero como si esa decisión como es esa asociación jubilar es y cómo es esa comunidad

Voz 6 12:53 lo curioso del tema me gusta haber oído a la compañera hablando de de decidir nosotros debe decidir nosotros

Voz 11 13:03 es que a este

Voz 6 13:06 no éramos un grupo de amigos Nos estamos haciendo amigos llevamos un año yo llevo dos años que que conozco a un grupo inicial que fue diez personas que se unieron porque tenían un deseo común

Voz 12 13:21 a vivir decidir cómo querían vivir los años difíciles y últimos de nuestra vida

Voz 6 13:29 haciéndolo de modo todas son personas jubiló no hay personas jubiladas y otras que todavía no están jubiladas pero vamos que estamos próximos yo creo que con mi setenta años hoy de las personas mayores sea del grupo de los mayores hay otros más jóvenes

Voz 1995 13:47 que ustedes lo que han hecho es consciente de una cooperativa en compra

Voz 12 13:50 hemos terreno

Voz 1995 13:51 y hacen algo así como hasta todo el Airbnb el coche Surfing eso de que vas a los sofás de la gente dormir ustedes a algo así no sé si es correcta

Voz 6 14:01 no es una es una comunidad que que no llevamos reuniendo el primer taller que hicimos era para profundizar en lo que era el Un Vilar la filosofía del como Hausen de viviendas compartidas viviendas solidarias amistad entre nosotros de manera que nos vamos apoyar en las necesidades que tengamos cuando surjan y que ahí vamos a diseñar nuestro propia nuestras propias viviendas y en qué lugar qué qué necesidades teníamos que aficiones entonces nos gustaba el medio ambiente queríamos un respeto solidario por la naturaleza y además teníamos interés en terminar nuestros días en ese en ese lugar

Voz 1995 14:50 Cebé Edurne que después de de esta entrevista el estás escuchando mucha gente las peticiones iban a multiplicar porque si lo que usted me dice es en un entorno con gente como yo y otros instintos porque usted entes para gente que está en ese momento se sino para otra gente han decidido crear ese tipo entorno donde yo mantengo mi privacidad o Mi mitinero activamente hablamos mucho de eso en en un espacio mismo tiempo derecho a unos servicios comunes se ha construido en torno a lo que a mi me gusta tanto ahora mis aficiones

Voz 12 15:18 eso eso supuesto yo me parece muy bien me has bien acogido tuyo otros jóvenes que queráis venir

Voz 1995 15:27 pero lo que lo que nos está contando Edurne Hanna es de sentido común oiga esto va a ocurrir pero hay otras cosas en la vida no sé si me va a tocar la lotería no sé si pero sí sí sé que voy a llegar a un momento medidas si tengo suerte si soy afortunada llegar ese momento porque no anticiparnos lo que nos cuenta de Ornette tiene todo el sentido del mundo

Voz 3 15:44 sí tienen tienen mucho sentido yo no conozco mucho tampoco haber poquillo por encima me informaron porque yo de que en el como House sin

Voz 4 15:53 de lo poco que he analizado de ello sí que

Voz 3 15:57 siempre he pensado que creo que tienen que definir bien ese momento en el que puede ocurrir que llegue la dependencia porque ahí la problemática de producir puede ser similar a la que hoy en día se está viviendo en los domicilios porque una persona dependiente pues requiere de unos recursos muy claro esas esas necesidades de apoyo hay que cubrirlas dentro del proyecto son proyectos muy interesantes que como uno pues las personas deciden quiero vivir en este entorno y de esta manera Etienne que conocer personas nuevas que aunque tengan bueno pues afinidades no se conocen previamente pero bueno eso es una cosa que no

Voz 1995 16:32 déjeme déjeme que hablemos llega la dependencia claro eso hay que definirlo bien porque creo Ana déjeme justo vamos a entrar en ese aspecto porque justo lo que nos habla Edurne es ustedes están conociendo ahora lo que cuenta en este libro cuidar a se lo voy a regalar no te importa

Voz 12 16:46 pero no no que va

Voz 1995 16:51 es una de las cosas que cuenta en este libro es que es muy importante conocer la vida de persona cuando está en plenas facultades que una vez cuando llegamos y el deterioro físico y mental está ahí ya es difícil saber quién encontrar el rastro a quienes conduce a quinientas personas difícil pero ustedes están en ese proceso están conociéndose ahora en plena sacudida

Voz 6 17:09 si además lo tenemos bastante estructurado de manera que hemos tenido primero un taller que es para conocernos ir a valorar juntos y profundizar en las of en la filosofía que querían en la que queremos vivir de compartir de autoayuda de tener unas viviendas de cesión de uso y además dentro de un contexto

Voz 11 17:32 de de vida alegre sale

Voz 6 17:35 da hable decidida por nosotros mismos por eso hemos creado unas comisiones de trabajo en antes de mientras estamos tratando de ver dónde y cómo componemos las viviendas en el terreno concreto que que ya hemos comparado entonces precisamente les pongo un ejemplo que es divertido el sábado estuvimos en una en una reunión que nos juntamos todos en la que por grupos de cuatro en cuatro no situaron en una mesa con un plan otro topográfico del terreno que teníamos allí con casi te con piezas de Lego teníamos que poner donde poníamos nuestra casa común las instalaciones de la casa común que es la parte más importante de nuestra comunidad y luego donde sitúa vamos al rededor las viviendas privadas por qué porque pensamos que es muy importante que todos nos reunamos cuando queramos en esas viviendas en esa vivienda casa común que hemos decidido que queremos que tenga que instalaciones queremos que tenga una vez allí todos cuando llega uno a su casa pues de alguna manera pasa alrededor de la casa común ve a mí ya ahora está aquí esta persona me voy a acercar ya sí sabemos además si hay alguien que tiene un problema o no lo vemos frecuentemente podemos acudir a las necesidades que surjan el taller dos que que que es diseño de la vivienda ese en el que ahora estamos pero a partir del verano que ya iremos viendo cómo cómo y de qué manera queremos que sean estas casas lo que pasa haremos es A

Voz 1995 19:24 dimos un poquito de agua si pasando usted me da un poco de agua pasó ya después del verano ya vas sabemos tendrá que construirse

Voz 6 19:34 sí pero eso mientras se va haciendo la construcción tenemos otra parte muy importante

Voz 12 19:40 qué es lo que llamamos taller tres

Voz 6 19:42 allí lo que vamos a hacer es ver lo primero que tenemos que hacer un un reglamento de funcionamiento de régimen interno y vamos a ponernos de acuerdo cómo va a ser la autoayuda que vamos cómo vamos a solucionar los problemas

Voz 12 20:00 depende del día para decidir cómo quiéreme como querer

Voz 1995 20:03 qué pasará y cómo nos va a ayudar

Voz 12 20:06 con comprometemos cada uno en esa ayuda es autoayuda

Voz 1995 20:11 el libro que ha escrito cuidar cuidar de las personas escribió una nueva manera de atender con dignidad y calidez a nuestros mayores incluso a los más difíciles que a veces es difícil pero también los economistas y los demógrafos hablan de una revolución en el empleo en la pirámide qué poblacional decir nuestro país va va a ser muy distinto dentro de de llaves va cambiando evolucionando pero esa pirámide se va a invertir así que como ya sabemos qué va a ocurrir ideas como las de Edurne y esa asociación jubilar seguro si alguien quiere apuntarse que les decimos Edurne que ya está todo cubierto

Voz 12 20:43 no yo tengo bolígrafo nuevas tenemos lista de espera así que solicitarlo seréis muy bien como el ejemplo luego

Voz 1995 20:53 ser muy bueno mucha gente también se va a interesar no solamente por formar parte de esa comunidad en Torrelodones que es donde han comprado el el terreno sino en poner en marcha la suya que esto no nada que impida a poder hacerlo así que yo que ustedes lo que van a ser es un buen ejemplo

Voz 6 21:08 tenemos en realidad nosotros este grupo se formó con el apoyo y el asesoramiento de la asociación jubilar es que es quién promueve este tipo de como House sin entonces ellos pueden dirigirse a la asociación jubilar es ir intentar que les asesoren en los pasos que nosotros estamos dando de todo

Voz 1995 21:30 en mayo a repetir algún seguro algún error o algo que haya podido surgir una demora pues seguro pueden tratar de asociación jubilar existían ustedes interesados en conocer más profundidad en la lista de espera ahí somos muchos la lista espera ya les dije en el caso de Ana Urrutia Ana y felicidades por la sensibilidad Hay felicidades por poner el foco y hacernos ver a los demás que estamos muy equivocados yo contó

Voz 8 21:53 libro he cambiado mi forma de ver puesto trabajo

Voz 1995 21:56 es mucho más creativo es mucho más interesante mucho requiere de una imaginación extraordinaria por eso te doy las gracias Ana cuidar es tu libro muchísimas gracias un verdadero placer

Voz 3 22:06 a vosotros

Voz 1995 22:08 Edurne estoy a tiempo para mi habitación como la que así

Voz 12 22:12 día llegas ahí vistas al mar no en Torrelodones pero la sierra así pues eso compensaba Fuengirola piensa así mucho los ojos tiene nada ves quiero darle las gracias a Ana que leeré con mucho gusto su libro e interesante aquí lo pasaré al jubilar para que todos lo podamos tener en muchas gracias