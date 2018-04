El trabajo de catalogación artística y monumental del matrimonio Gómez-Moreno

Voz 2 00:00 ah sí

Voz 5 00:11 ayer tuve también día de hallazgos pues logré mi abriesen el relicario de la catedral que hace años no se había mirado revelaba hubiese allí algo bueno en efecto empezaron a salir arquetas árabes que era cosa de quedarse bizco en fotografiarla así calcar las me pasé dos grandes sesiones y una de marfil cilíndrica llena de adornos del siglo X y animales y una inscripción con el nombre del califa Al Hakim según he podido descifrar a la ligera es pues una de las más antiguas en su género otra en forma de arqueta también de marfil y grande con orla de adornos y animales y otra inscripción Kubica esta parece ser del doce o trece y como tal muy interesante

Voz 0772 01:00 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia con la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez leyendo una carta de Manuel Gómez Moreno Manuel Gómez Moreno nació en Granada en el año mil cientos setenta falleció pues un siglo después a los cien años en mil novecientos setenta en en Madrid y es uno de los grandes estudiosos del mundo del arte pues prácticamente de finales del siglo XIX y gran parte del del siglo XX como lo demuestra la la fecha en la que falleció en esta primera carta que hemos leído que ha interpretado Jose Jorge Sánchez descubrimos cómo sus trabajos en este caso en la catedral de Zamora el permitieron bueno pues sacar a la luz algunas de las mayores joyas de de de la Historia del Arte de la Península Ibérica como ese bote de Zamora que hoy podemos ver como una de las joyas de del arte musulmán en el Museo Arqueológico Nacional en en Madrid la figura como digo de Manuel Gómez Moreno y ese catálogo general de de los monumentos de Patrimonio de la provincia de Zamora y de otras tantos lugares que que hizo

Voz 0772 02:11 ves a uno de esos trabajos espectaculares que nos ayuda a recordar lo que tuvimos por desgracia parte de ese patrimonio Se se ha perdido muy bueno pues hoy se puede recuperar de alguna forma el el recuerdo y la historia de de todo ello José María a día bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 0772 02:34 el área nos atiende desde desde Zamora el ex periodista ha estado en varias ocasiones con nosotros hablando de temas precisamente relacionados con con con este con esta provincia con esta ciudad José María escuchábamos en esta primera carta ese famoso bote de Zamora que aún siendo mella musulmán Se guarda como un tesoro no en la catedral cristiana de de de Zamora desde el siglo catorce mil lo que más me llama la atención es como y esa contradicción no aparente de de conservar tesoros musulmanes en en un enclave católico cristiano como es la catedral de Zamora es cierto que lo podemos ver en otros lugares no como la y en San Isidoro por ejemplo en en León pero ya de por sí que estuviera ahí desde el siglo XIV marca un poco la la la Historia y la y la belleza y el valor de esta pieza increíble que redescubrió nuestro protagonista Manu Manuel Gómez Moreno

Voz 9 03:32 efectivamente él con su esposa Ana Rodríguez Bolívar tuvieron la fortuna de acceder al relicario de la catedral de Zamora hace más de un siglo IV todos las crónicas cuentan que Elena fue la que sacó esas arquetas de de rebelión área de la catedral ideó un suspiro por la belleza de ese bote cilíndrico que era un auténtico hallazgo fue uno de los mayores que Manuel Gómez Moreno y descubrió en la catedral de Zamora hay en toda la provincia gracias a eso gracias a la figura de Manuel Gómez Moreno hoy ese bote de Zamora es una de las obras principales del Museo Arqueológico Nacional cuando accedemos al museo y cogemos ese folleto en el que vienen todas las obras principales pues una de ellas es el el bote esa esa ese bote de marfil con esa decoración tan perfecta que los conservadores del Museo Arqueológico dicen que la colocan a este bote entre los mejores entre las mejores arquetas musulmanas

Voz 0772 04:33 eh tú has publicado en numerosas ocasiones en tu periódico La Opinión de Zamora de la que eres el que eras redactor el este tipo de de trabajos de de personajes tan tan desconocidos no quizá fuera de ese círculo tan concreto en este caso de de Zamora o con él siendo granadino nos estuvo ahí bastante bastante tiempo en en esas excursiones en esos viajes que comentábamos a micrófono cerrado en donde pues parecían casi expediciones científicas porque muchos de esos monumentos eran conocidos pero quizá los tesoros que había oculto ocultos en su interior eran absolutamente desconocidos por no solamente para el gran público sin incluso por los especialistas como les sucedió a Manuel Gómez Moreno y a su esposa Elena cuando cuando se toparon con con este bote de Zamora

Voz 9 05:19 no efectivamente Imanol Gómez Moreno es un personaje tan importante para nuestro patrimonio para la nuestra historia como desconocido seguramente que no suena de haberlo escuchado citar por muchos historiadores posteriores porque lo hacen porque es una auténtica referencia porque fue un visionario pero hoy por hoy no está suficientemente valorado gracias a un trabajo que hemos conocido hace muy poquitos meses un libro de Sergio Pérez Martín y José Lorenzo pues hemos podido acceder a parte de las cartas que Manuel y Elena escribieron durante prácticamente toda su vida son más de treinta mil cartas que se guardan en el Instituto Gómez Moreno de Granada ya ellos estos historiadores lo que han hecho es exhumar las como dicen en términos científicos estudiarlas incluirlas en un libro que se llama así como tú decías excursiones zamoranas mil novecientos tres mil novecientos cuatro epistolario de Manuel Gómez Moreno ahí de Elena Rodríguez Bolivar que es tan importante por lo que saca a la luz como por lo que deja oculto para futuras investigaciones eh ahí está la intrahistoria de de del conocimiento de nuestro patrimonio en una fecha tan importante como mil novecientos o el siglo XX cuando el Ministerio de Fomento decide encarga esa serie de catálogos monumentales para empezar recopilar

Voz 8 06:43 todos esos objetos todos esos templos todo

Voz 9 06:46 no ponerlo en valor y sobre todo prevenir lo que después se vino encima no que fue el la venta de indiscriminada de obras de arte Manuel Gómez mono fue quizás el personaje más importante para prevenir todo ese tipo de cosas

Voz 0772 07:00 porque precisamente en la historia del bote de de Zamora tiene ese ese lado quizá menos conocido o no de que estuvo a punto de salir para Estados Unidos una colección privada por qué bueno sí había vendido y el Estado pues finalmente pudo pujar no por el mismo precio por el que es que ofrecía a comprarlo el el el comprador americano

Voz 9 07:22 así es Si bueno en esa carta que hemos escuchado al principio del programa se expone como Manuel Gómez Moreno le cuenta a sus padres ese hallazgo no

Voz 0772 07:31 la historia del bote de Zamora es muy conocida

Voz 9 07:33 que fue objeto de estudio incluso en el Congreso Archer Milton Huntington el fundador de la Hispanic Society intentó hacerse con el bote de Zamora con el ese bote de marfil a través de Juan Lafora de un anticuario muy conocido lo consiguió de hecho pero sea Almo tal revuelo que él consciente del escándalo que se había generado cedió esas cincuenta mil pesetas en su día para que el Museo Arqueológico Nacional pudiese comprar el voto de Zamora y lo podamos ver hoy en el museo es increíble que el Estado ni siquiera tenían ese dinero para hacerse con esta pieza

Voz 0772 08:07 es que es muchísimo dinero en cincuenta mil pesetas de entonces era una barbaridad

Voz 9 08:11 sí pero para el estado ahí es ahí tenemos como en esa época demuestra la desidia también Ivonne la falta de dinero para este tipo de cosas no

Voz 1280 08:24 el domingo se proyectaba una excursión a un pueblo que para Manuel tenía interés por conservar una iglesia antigua y también tenía el aliciente de estar allí cerca un lago hermosísimo que no quieren que nos vayamos sin ver a dicha excursión nos acompañaban varias personas de esta casa y el juez y su señora que también están aquí parando pero amaneció lloviendo lloviendo ha seguido hasta ayer que ya hizo un día medio regular decirles que se acabó la excursión así como las que Manuel tenía en proyecto aquí nos hemos estado en el banco de la paciencia hasta que hoy ya ha salido Manuel por ahí volverá esta noche o mañana si encuentra por ahí algo importante

Voz 10 09:10 en esta nueva

Voz 0772 09:10 opta en esta ocasión eh pertenece a Elena Rodríguez Bolívar la esposa de Manuel Gómez Moreno la ida por nuestra compañera alma y bueno esa recrea un una un buen una nueve epístola dirigida una vez más a los padres de de de Manuel que es curioso no en esta ocasión como Manuel estaba de excursión como decía la la propia Elena dice bueno pues voy a contestarle yo ya Si avanzamos y trabajo no nos habla de esa visita a Puebla de Sanabria no lo menciona directamente en en esas líneas pero es Puebla de Sanabria en el lago la iglesia José María esa día periodista de La Opinión de Zamora perfecto conocedor de este matrimonio vinculado a la historia y patrimonio de de la de la provincia de Zamora tenemos que hay que recordar la importancia no una vez más del valor de estas cartas treinta mil cartas que parecen pocas pero son treinta mil hay que ponerse a contarlas ya leerlas una dos tres cuatro y así hasta treinta mil que parece que así algo algo interminable para poder reconstruir no todo lo de lo que estamos hablando la historia hay redescubrimiento de ese patrimonio a finales del XIX y comicios del XX sobretodo

Voz 9 10:24 sí la verdad es que Sergio Pérez y José Lorenzo han hecho un trabajo fantástico en tu tu Moreno de dentro de la Fundación Rodríguez Acosta allí en Granada leyendo todas esas cartas para que hoy conozcamos parte de su contenido tenemos que poner un poco en situación y ver como Elena Romo Díez Bolívar Imanol Gómez Moreno escribían hasta dos cartas diarias a sus padres a su familia y les contaban absolutamente todo lo que iban descubriendo tenemos que también trasladarnos hace un siglo y saber cómo eran las condiciones no de de transporte muchas veces Elena hace referencia a que eso

Voz 0772 10:58 tu esposo Manuel se trasladaba

Voz 9 11:00 va en burro a los pueblos de Zamora para poder tomar nota de todo lo que iba descubriendo es decir que las condiciones eran realmente muy duras incluso aunque sí le había encargado desde el Gobierno la confección de los catálogos de Ávila de Salamanca de Zamora o de León pues el matrimonio está muy justo de dinero ni siquiera con lo que les pagaban desde el Gobierno les salía a cuenta para debemos tener una vida un poco más relajada y a través de esas cartas y otros documentos también sabemos como era de espartana la vida del matrimonio en la Zamora de aquella época pasaron dos épocas mil novecientos tres mil novecientos pero en ellas intentaban ni siquiera gastarse el dinero en ropa de invierno se lo pedían a sus padres para que se la enviaran desde Granada y consta según nos hace nos han hecho ver los historiadores que compraron en su estancia tan solamente un traje para ella una jarra de agua para mantener el agua ofrezcan en el hotel El Comercio que al hotel en el que ellos se habían alojado es muy interesante y lógicamente eh en esas cartas es el recorrido también por esa intrahistoria por ese conocimiento de las gentes de Zamora y de otros lugares con los que forjaron una amistad inolvidable y de hecho en las últimas cartas se ve como ellos abandonan Zamora camino de otras de nuevas empresas y con las lágrimas en los ojos tanto de ellos como de las personas que los conocieron

Voz 0772 12:29 claro estabas diciendo ahora José María que escribió dos cartas diarias no la gente quizás es espanta pero estoy convencido de que se unen todos los mensajitos Torras de los guasa Bosquese mandan a lo largo del día hacen más de dos cartas encima pensamos que esta gente lo hacía pues con con justificación con con una razón científica de detrás de todo ello pues la sorpresa es relativamente relativamente menor porque a estas cartas hay que añadir también las fotografías los grabado los dibujos que hacían que imaginó en aquella época hace más de cien años a comienzos del siglo XX pues tendría que ser no no no solamente caro sino un un trabajo bastante bastante técnico y tedioso podríamos decir también

Voz 9 13:11 pues imagínate cómo eran las como pueden ser las máquinas de fotos las cámaras de fotos de aquella época todo eso sea conservado en el Instituto Gómez Moreno donde también aparecen y allí conservadas a algunos de los aparatos que utilizaba la pareja ella Elena Rodríguez Bolivar también aprendió a hacer fotografías para ayudar a su marido y en efecto las condiciones serán realmente complicadas pero ellos no fueron además muy persistentes en su trabajo y tuvimos la suerte en el caso de Zamora de que la pareja coincidiera por única ocasión porque poco después ella queda embarazada y no podrá asistir con su marido a futuras a expediciones en otras provincias como curiosidad porque a mí esto realmente y me intriga mucho Manuel Gómez Moreno tiene una letra un poco difícil y ellos los historiadores lo ven en las cartas Elena Rodríguez Bolívar escribe mejor sus cartas son más limpias pero la letra que aparece en el catálogo de Zamora el manuscrita es otra diferente por qué pues porque Elena Rodríguez Bolívar fabricó una letra diferente a la suya para poder ilustrar con su letra ese catálogo que todavía hoy se conserva

Voz 0772 14:19 y eso estaba pensando ahora que muchas veces nos ofrece vamos en reconstruir la vida de grandes exploradores que es cierto que tienen mucho mérito por ejemplo yo conozco muy bien la vida de uno de Howard Carter de grandes arqueólogos egiptólogos que recorrieron Egipto Oriente Próximo pues con luchando contra todas las dificultades que que tenía el desierto o la selva en en América sin embargo muy cerca de nosotros apenas hace cien años en circunstancias muy muy muy parecidas en dificultades técnicas y humanas muy similares hubo grandes protagonistas de de de la construcción de nuestra historia como los protagonistas no que que hemos intentado devolver un poco la la luz en estos minutos Manuel Gómez Moreno a su esposa Elena Rodríguez Bolívar que han han visto de nuevo la voz a la luz gracias a este libro de Sergio Pérez Martín José Lorenzo excursiones zamoranas mil novecientos tres mil novecientos cuatro epistolario de estos dos de autores que no una manera como siempre muy brillante nos ha traído el mejor cronista ahí en en Zamora que es José María Sadie Pere periodista de de la opinión José María lo dicho muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia