Edgar Allan Poe: Legado de una tragedia

Voz 2 00:00 durante un día entero de otoño oscuro sombríos silencioso me lo que las nubes se cernían pesadas en los cielos Mercè a caballo la campiña las palabras de la carta de Roderick Usher fueron la única compañía en todo el trayecto que es la forma suplica antes de abrir su pecho no me permiten vacilación y por lo tanto no pude por menos que obedecer a tan extraño a requerimiento por fin cuando las sombras de la noche y La Sexta tenían me encontré a la vista de la melancólica casa demos

Voz 0772 01:02 una base musical casi terrorífica Casino terrorífica podríamos decir no y también con los primeros segundos que hemos escuchado de un fragmento de esa dramatización la caída la caída de la casa Usher de en que hemos tomado del archivo de Negra y Criminal de nuestra compañera Mona León Siminiani nos adentra en el personaje al que vamos a dedicar los próximos minutos uno de los personajes más leídos más fascinantes más cautivador es y sobre todo más influyentes en la literatura del siglo XIX por qué no seguramente muchos grandes autores del del siglo XX por esa faceta de de terror de todo aquello relacionado con con el horror con el romanticismo pero con ese aspecto esa sombra más oscura me atrevería decir que rodea a todo ese movimiento romántico de el de mediados del siglo XIX Edgar Allan Poe Joaquín Padilla bienvenido a Ser Historia

Voz 4 01:55 qué tal cómo estás Joaquín Padilla

Voz 0772 01:57 es un músico es un enamorado de la figura de atracan Allan Poe es autor de una opera rock Legado de una tragedia que podéis encontrar en la página web precisamente Legado de una tragedia punto es donde está el acceso a los y a las tres entregas no a los tres discos que habéis hecho ya de de este personaje

Voz 4 02:18 es que es un personaje como yo decía ahora cauto

Voz 0772 02:20 te iba adorno a ti como periodista eres doctor en periodismo pero bajo siete conoce más por tu faceta musical no y sobre todo por esa aparición en en Antena tres en el

Voz 4 02:32 en la ruleta de la suerte detrás de la de la FORTA

Voz 0772 02:35 Ana de la suerte porque te cautivó la figura de

Voz 4 02:38 es y bueno fíjate que yo me acerqué al ganan poco por su faceta más detectivesca luego una manera porque él es uno de los de los a primeros autores que hicieron relatos cortos con un personaje con el típico personaje detective que resuelve todo no que a lo mejor nos viene a la cabeza Hércules

Voz 5 03:00 pronto serlo JONS

Voz 4 03:02 pero él junto con Stephen son de uno de los primeros

Voz 5 03:05 ese tipo de de folletín es

Voz 4 03:07 entonces te vascos con un pan bueno me franceses lamentable casi tanto como mi inglés pero es algo así no yo me acerqué por ahí no por su faceta más terrorífica no y luego obviamente una vez que medidas investigar en su en su obra pues bueno es el gran maestro del terror no tienen un vocabulario unas formas que engancha mucho con los miedos y con un poco lo las pesadillas que todos tenemos en la así que no es el gran precursor del relato

Voz 0772 03:38 terrorífico gótico enlace en Boston en el año mil ochocientos nueve fallece en Baltimore en el año mil ochocientos cuarenta y nueve muy joven con cuarenta años como todos los grandes autores es romántico pero si además el nace en un ambiente artístico Ali el era hijo de de de actores e incluso imagino que el el ambiente que él vive en en la casa pues leyendo creándole ayuda Un poco a componer su propia figura como personaje artístico

Voz 4 04:04 no sí sin duda sus padres muere muy joven eres muy es muy crío cuando mueren no solamente ellos que eran como actores ambulantes podemos imaginar el principio de de un siglo XIX pues como era esos Moreno buenos carromato yendo un sitio a otro con sus vestidos seis sus bueno pero tiene que ser una cosa como muy fascinante no para un niño pequeño no pero mueren muy jóvenes y de tuberculosis que es un enfermedad que persiguen general ha podido en en toda su vida porque va matando a muchos personajes importantes en su toda hiel recae en una familia de un personaje semana John Allan porque en un principio Edgar Edgar Pou hito Massu sube ese primer apellido de de su padre adoptivo que además es un es un gran empresario con mucho dinero permitir a los mejores colegios a tener los mejores profesores y un acceso a la cultura que no era fácil en en ese principio del siglo XIX en los Estados Unidos no entonces él enseguida se empapa de los clásicos que unido a esa parte faranduleo era un poco de sus padres pues le permite conversar convertirse en un bohemio desde muy joven no desde muy desde muy pequeño

Voz 0772 05:14 imagino que la muerte de sus padres al igual que el la muerte general porque en aquella época la gente solía morir bastante bastante joven en circunstancias adversas au poco a poco normalizadas no imagino que también le marcó su propio carácter no la la forma de enfrentarse a la vida su propia experiencia vital y sobre todo tan bien enmarcado en en ese mono balbuceante todavía romanticismo que cuando hablamos del romanticismo quizá nos quedamos con con el el aspecto más amoroso más romántico del término pero en realidad el romanticismo evoca todo aquello relacionado con la muerte con el desasosiego con el acabose dices eso eso marcó un poco la la propia vida y el y el arte de

Voz 4 05:55 claro de una hasta hasta el punto de que la muerte es un recurrente de de su obra no hay multitud de relatos en los que el amor este es el protagonista especialmente que supongo que luego hablaremos un poco especialmente la muerte relacionado con mujeres bellas no ya el se sino mucho con con ese tema ya te digo que ya lo supongo que lo veremos dentro ratito pero él la muerte y en general todo lo que es el mundo de la pesadez de la pesadilla la vida después de la muerte del estaba muy obsesionado con con se puede decir que los primeros zombis el concepto de zombi de regreso o persona que muere pero no acaba de morir está ver tal están en los en los relatos de puede fíjate la influencia que ahora que están tan de moda en las series y los cómics y demás los primeros zombis vienen de su obra no

Voz 0772 06:42 estás hablando de influencia ahora pero también lo fue en la época victoriana en la época de la Inglaterra victoriana un una época muy religiosa porque estamos en un momento bueno pues el el la iglesia anglicana el catolicismo en en Europa es una pues una sociedad muy conservadora pero también fluida no por la obra de Edgar Allan Poe IS esa descripción que hace tan tan real de apariciones de fantasmales de de casi de zombies no como decías ahora es una una sociedad de muchos contrastes no parece que por un lado y el devenir de los acontecimientos desde un punto de vista religioso toda está normalizado ha aceptado pero también está ese miedo es esa incertidumbre no ha ante lo que va a suceder más allá de la de la muerte

Voz 4 07:26 claro él tiene una relación con Dios muy particular porque vamos no es no es un tema recurrente para él y no es es un personaje especialmente religioso sobre todo si tenemos en cuenta que con ese como tú bien decías esa iglesia tan vamos decirle tan ortodoxa no y tan dogmática cómo era aquella el rompe con todos los cánones claro evidentemente si estamos hablando de personas que vuelven después de la muerte pues todo el concepto religioso del paraíso o de la eternidad hay de más desaparece no porque además está su terror está muy ligado ya no solamente a la muerte en sí sino la fealdad de la muerte no él él como corrompe él es un vitalista el él cree mucho en la belleza más física que espiritual porque él es un tipo atormentado desde joven en Israel la muerte lo que viene a romper con ese con ese paraíso idílico romántico que hablabas antes de de la belleza no es lo que a mí me recuerda mucho también a lo que luego puedes ver en en artistas como Baudelaire no ese amor pero con con siempre muy ligada a la muerte

Voz 0772 08:38 decía que era una persona reservada Se decía también que era al mismo tiempo es muy entusiasta en todo aquello que que hacía que no le gustaba utilizar palabras malsonantes tacos choca un poco ese esa forma de ser con esas descripciones que hace tan tan reales de de todos estos aspectos de la muerte en su literatura no que es a veces es es muy difícil pero lo hace de una manera genial yo creo con mucha brillantez describir la muerte sin caer en bueno pues en palabras malsonantes

Voz 4 09:11 el solar no es que él era un dandy porque aparte el como te decía como su tío que es quién le acoge aunque luego tenga relación tremenda con con el muy truculenta no porque él no acepta que él quiera hacer escrito él cuando va a la universidad que está muy poco tiempo y obtiene muchas deudas por culpa del juego por culpa del alcohol un bohemio la imagen que tendríamos de de un dandi pero es un es un niño de bien es una persona muy culta y eso hace que eh pues mantenga mucho las formas no en su día a día no pero luego tiene un vocabulario es muy muy tenebroso y muy macabro no consigue hacer con gran belleza hablar de de de cosas que realmente son muy crudas no son con que tiene una fealdad extrema como sólo como es la muerte no lo consigue precisamente porque él habla mucho utiliza mucho operario que tiene que ver con los sentimientos y mucho que ver un poco porque como te decía con los miedos más que de escribirte de una manera Gore por decirlo de alguna de alguna manera a las lo que está viendo un cadáver el lo que hace es en meterse en tu sí que hay como te imaginarias tú qué es lo que a ti te daría miedo de ver un cadáver así no hay porque tiene un vocabulario tan rico y tan tan cuidado que influyó muchísimo a lo largo de los años

Voz 6 10:41 pues me parece que acá en a quién se dará el Kun y una en Baden a Natalie han es made in situ de no están tanto la han Bin Laden para en mi nada hemos hecho sin

Voz 7 11:07 las

Voz 0772 11:13 que era un niño y ella era un niño decían los últimos versos de este gran poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe que estamos descubriendo junto con nuestro invitado Joaquín Padilla el ese músico Él es periodista también pero sobre todo conocido por su faceta musical lo quiero recordar aquí ahora escucharemos Ayalon algunos de los fragmentos de esta ópera rock Legado de una tragedia que ese descubrir a través de la web Legado de una tragedia punto es en un Joaquín estábamos escuchando ahora un fragmento de ese poema Annabel Lee escrito por Edgar Allan Poe donde una vez más quizás el mejor ejemplo no que él tiene de cómo se enfrenta seguramente a a la muerte de una de una joven lo esquí debe además pocos meses antes de fallecer en el año mil ochocientos cuarenta y nueve Si bueno es quizá una de esas obras cumbres no de donde mejor se ve el el el estilo propiamente dicho de Pou sobre todo lo que hemos comentado no en la primera parte de esta charla contigo de cómo la la belleza la belleza juvenil también está vinculada

Voz 4 12:19 tiene esos vértices esas aristas

Voz 0772 12:23 identificados con la muerte claro es que fíjate

Voz 4 12:25 él se casa con suprima con Virginia Clemons que tan sólo tiene trece años hay incluso alguna teoría que la de que bueno que tenía problemas de impotencia y además se que se enamoró de una platónica de de suprima porque era tenía una inocencia iba a mantener una relación de una manera distinta no qué tendría una mujer más adulta no tenía veintiséis El tenían si le doblaba la edad y ella muere de tuberculosis también no entonces él entre lo que le pasa con su madre lo que le pasa con con Virginia el queda muy marcado dentro una profunda depresión por culpa de esa maldita enfermedad que le que que elevar rodeando a lo largo de su vida y entonces empiezo a escribir tiene muchos personajes en en poemas bien yen relatos pues como Annabel Lee o como Morell La o elegía muchos personajes que recuerda mucho a esa mujer joven bella que muere de una forma prematura y que la muerte supone pues esa ruptura con todo lo que suponía el de esas mujeres ya Lavelli es un poco como su su obra cumbre mucha gente muchos estudiosos creen que realmente es un reflejo de es una evocación a su mujer a Virginia todos esos personajes es que él se obsesionó con con esa pérdida iba repitiendo una y otra vez en en sus relatos

Voz 0772 13:46 relato es que como decíamos antes influyeron de una manera muy notable no en otros autores tengo aquí anotados por ejemplo a Kafka Dostoievski Conan Doyle por supuesto ya en la literatura prácticamente del del del siglo XX de es un es casi un error o relatos de de de terror de de de miedo grosso modo podría ser pues esos clásicos no el hoy comiendo con con Ana Caballero la nuestra mujer de redes sociales hablábamos no de esos de esos de esas películas de esos relatos protagonizados por Vincent Price no hace un montón de años en donde ese Recre Avan muchos de estos momentos álgidos no de la de la obra de de darán por su influencia llega hasta prácticamente nuestros días ese claro

Voz 4 14:33 o sea yo creo que por ejemplo un poema como El cuervo y y ha influenciado incluso leí alguna vez que el propio Fisco era un apasionado de de polvo y que y que un poco el germen de de los pájaros estaba un poco en esa imagen de un pájaro que aparece terrorífico y se pone a hablarle dijeron más ese es la imagen de voz es tenemos yo creo que ya está un poco en en el en el en la fantasía de todos no todos hablamos de hoy de repente empiece saber pues pues eso cuervos cementerios y lápidas si hay eso influencia ha llegado a todos los rincones incluso bueno yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en en mi opera había un disco de Alan Parsons dedicado a relatos de Edgar Allan Poe era ha estado presente en todos los en todas las facetas del arte no muchísimas escritores hace poco había una novela hace cinco seis años también que hablaba sobre la muerte porque es un secreto hoy es un poco es un un autor que ha traspasado los límites que será eterno porque es maravilloso

Voz 0772 16:47 te escuchamos fe el comienzo de esta tercera entrega de esta ópera rock Legado de una tragedia en donde se recrea la obra de Edgar Allan Poe Joaquín Padilla escuchamos el mundo de los sueños quizá uno de los argumentos más vincula hables no a la obra genial de esta autor estadounidense nacido en Boston como decíamos en mil ochocientos nueve que falleció muy joven en el año mil doscientos cuarenta y nueve en Baltimore con apenas cuatro años eh cuarenta años Ésta es la la evidencia más clara de de de la influencia que tiene hasta nuestros días no la la obra de Pou con esta trilogía has querido un poco recrear un poco no la la la vida de este de este escritor en diferentes estadios también pues vinculando a otros grandes autores como Dante no

Voz 4 17:31 sí bueno la trilogía la primera parte por resumir te lo muy rápidamente en un repaso a su vida hay su obra pasando por desde Bossaso la muerte sus padres su paso por el ejercido su relación con con John Allan su relación con la tuberculosis su muerte y y luego un poco planteaba mi fábula que podía haber alcanzado la gloria por un pacto con el diablo que el condenaba el tormento porque él es el la máxima expresión de Carme no podía faltar un pacto con el día claro siempre no entonces en la segunda parte decidí e igual que quedan te hizo ese viaje con con Virgilio en la Divina Comedia atravesando los círculos del infierno pues que puedo hiciera lo mismo con Virgilio para llegar a través de los círculos del infierno hasta el diablo intentar convencerle de que de que prefería morirse y acabar con esto que no estaré errando siempre con ese tormento eterno no lo consigue el demonio rechaza la petición de de Poe es rescatado por Morfeo por Sanma qué le lleva en la tercera parte que está que se abre al mundo de los sueños de las pesadillas que es el mundo onírico donde viven los siete eternos en ese universo que creó el Gelman ya allí ser se reencuentra con buena parte de esos personajes de sus novelas para descubrir que lo único que le puede liberar realmente del pacto con el diablo es el amor entonces es un mujer Virginia el espíritu de su mujer Virginia también fallecida el que él descubre el amor porque puede tiene una relación particular como decíamos antes con Virginia ISS esa once hay esa fe en en el amor real Ipurua lo que le hace romper las cadenas fallecer damos decirlo ya para siempre no de verdad y no quedar atrapado en en ese

Voz 0772 19:21 una historia absolutamente romántica gigante que desde el punto de vista de lo que implica este género artístico en el siglo XIX relacionado con el mundo de de lo tenebroso lo terrorífico pero también una una historieta porque en definitiva yo creo que es lo que buscamos claro aupó

Voz 4 19:34 no claro claro yo buscaba hay un poco que tuviera mucha conexión con lo que el con lo que él escribía no quería que la gente pudiera impregnarse tanto de la faceta Un poco más lúgubre que puede tener un relato como el gato negro hasta esa parcela ya digo de de la belleza y el romanticismo más puro del amor que traspasa la muerte Legado de una tragedia

Voz 0772 19:57 punto es es la página web donde es cuando perseguir seguir estos se disco es este trabajo de nuestro invitado Joaquín Padilla que es músico periodista pero sobre todo músico enamorado de la figura de de Edgar Allan Poe y uno de los influenciados uno de los pedidos por su obra magistral Joaquín lo dicho muchísimas gracias como digo a todos nuestros invitados por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia muchísimas veces a vosotros

