La Vida Moderna es llamar crossover a la reunión de Franco y Hitler en Hendaya

Voz 1 00:00 ha ha venido polaco para vengar la cota Juan Pablo II tiene todo los aparatos vengativo motivo tuve poner a entrevista el triple gracias por el terremoto

Voz 2 00:40 claro

Voz 3 00:48 el hombre francotirador polaco eh

Voz 0470 00:53 ah es que hay un chaval de verdad en esta caso ha descrito bien la situación porque hay un chaval polaco con camiseta de camuflaje que está entre como si tuviese entre el follaje está está como en el monte bajo ayer agachado con un con un trabuco que tiene cara de paramilitar si no de militar a mí me recuerda paramilitar a mí me recuerda neonazi es que sólo será un aire tanto tanto estéticamente como en out a Anders Breivik os acordáis Breivik el de la isla de Utoya referente pues es un referente de lobos solitarios

Voz 1194 01:23 fíjate que es polaco sois

Voz 0470 01:24 los áridos bueno el

Voz 1194 01:28 son los Fátima del bueno el de Polonia empezó allí sí sí hay como comunistas y religiosos

Voz 0470 01:34 son comunista para cuando entró allí la Laver Mc eh el XXXIX dijeron no en realidad se resistieron eh en realidad el ejército polaco se resistió se resistió lo nace lo que pasa es que dos horas no aguantaron aguantaron un poco enlaces iban con los Panzers y lo que llevaban un palo y una bolsa de basura entonces Mas sacrifico nazis iban con la nerviosa los nervios hay estos iba poco un palo caro entonces era complicado bueno e a me que ya les ha hablado del del Papa Benedicto

Voz 1194 02:07 aquí hablando en la historia de su país el mirándonos como diciendo

Voz 3 02:12 no

Voz 0470 02:14 ojo que hoy Benedicto XVI que sube palito palito cayó no no muerto pero ha dado un paso más porque hoy cumpla asegura de Amorín Crash tirando la muerte correcta cumple hoy noventa y un año curtió como aquí durante un año y al Papa no estaba tan viejo al cabra no ya como es argentino no no no no no Benedicto al otro en el para Papa sí sí dar FAPA vea

Voz 0759 02:41 que estamos en un momento histórico tenemos dos papas

Voz 0470 02:44 dos retos Reyes España si hay de todo

Voz 1194 02:46 eh dos reinas

Voz 0470 02:49 muchas cosas este veredicto se levanta todas las mañanas

Voz 4 02:52 el Locke el Twitter Facebook

Voz 1194 02:55 el un par de tostada se pasa el día pues no me he muerto y están destinando todo el rato

Voz 0470 03:03 yo soy una tostadas eh Ratzinger pasando hace historia sí bueno el día eh con pitos también cielos con encantando con quitas y su todas las tardes se sale toma una un bebé algo el para papa no se deberá es igual que has Clippers

Voz 1194 03:27 Inmaculada ya no está al frente del título ya pasa de todo

Voz 0759 03:30 claro ya que empezó a hacer sus hace ahora

Voz 0470 03:33 sí sí la fijos acá

Voz 5 03:35 en hoy es lunes diez y que es hoy dice

Voz 0470 03:38 ya no sé si te abril ya no tenemos que mover un par de papeles cosita así así que si te parece

Voz 0759 03:44 vamos con la burocracia

Voz 1194 03:47 no con la intendencia

Voz 0470 03:50 rellenar PDF Bobby en tu papeles

Voz 1194 03:52 sí

Voz 6 03:55 lo de querer impreso trescientos eso

Voz 0470 04:04 esa solicitud para entrar en la universidad

Voz 3 04:11 en la comisaría cuando no funcionaba la máquina hace foto tres comisarías y que pasó que al final me me enfado y al final de en verano

Voz 7 04:28 Juan Pablo Casado

Voz 0470 04:43 bueno vamos a ver que tenemos tenemos que contar primero este fin de semana hemos estado en Murcia nuestra tierra prometida tres días allí por fin hemos estado como en casa la checa que estuvo además en Murcia con nosotros público hay gente que estuvo allí mucha pena

Voz 1194 04:55 no que colaboró en los colaboradores

Voz 0470 04:58 contempla que estuvisteis a pelear contra Pujol pollito

Voz 1194 05:01 en un momento dado en Murcia

Voz 3 05:06 me han traído

Voz 1194 05:09 que que es levantó apartarme también para adelante gracias vale vale Pascual Leche Patín perfecto no todo lo que quería con lo que quería contar es que nos trajeron en Murcia con esto puede sobrevivir en Murcia tres semanas

Voz 5 05:32 estuvimos en Murcia y y nos trajeron

Voz 0470 05:37 muchos recuerdos de los del soterramiento de Murcia porque la verdad es que un grito Un grito de Leo de Murcia soterradas atrás forman un grito reivindicativo que esta preciosa

Voz 1194 05:45 lo social muy eso es entonces después de las doce

Voz 0470 05:47 estamos a tope con ellos claro tope a tope llevaban martillos y palas Hinault fuimos el teatro que hay un montón de allí a echar abajo el muro cantando Ny

Voz 8 05:55 no no

Voz 9 05:58 sí a Murcia y a tomar por culo ya me lleva el martillo aprender soy lupa el tomo canguro hay que ir a verla

Voz 0470 06:12 y entonces nos han traído vamos cogimos un trozo de muro de muy bien sí sí sí sí esto es generoso del muro es un trozo del muro de muerte la discordia el número de recuerda que está aquí así que polvo para ahí estar bonito eh como el muro de Berlín es el muro de Berlín para nuestro muro de Berlín perfecto y otra cosa que no dieron en Murcia que no esos precios que estoy contarlo porque no dijeron que lleva mucho tiempo haciendo la moche dónde metemos en una caja e cosa gente que creemos que va a abrir no que queremos ser demostrado

Voz 0759 06:38 no no dijeron lo de la caja está bien pero

Voz 0470 06:41 más que una queja de chocolate clara de cartón nos han hecho un chaval de Atelier Murcia se llama una caja de madera como si fuese un ataúd mira mira qué fino cosa más precios entra que Cusco nuestras caras tuviésemos muertos bueno han puesto los ojos en X pone él la moche y entonces es cómo se abre me como suele hacer

Voz 0759 07:00 sí como diciendo

Voz 0470 07:03 hasta entonces toda la vida Koke ponme la música la noche porque del trasvase con la gente que estaba en la caja original

Voz 1194 07:14 no no voy a entrar la dándole ya sabes que yo puse Gareth Bale el trasvase Tajo Segura Ivo ella añadir Florentino Pérez

Voz 1 07:28 pero no pero no que muere uno o muere el otro

Voz 1194 07:31 yo lo planteo un plan dominó

Voz 0470 07:40 Alex y tienes a poder vender aprovecho que ahora que ya hemos abierto la nueva caja

Voz 0759 07:46 no voy a dejar como estoy me que me planto aportaciones son muy arriesgada

Voz 1194 07:51 yo voy a meter a Punset no

Voz 3 07:54 pero padre hoy a padre

Voz 1194 07:57 porque tengo gracioso lo que les está pasando a Punset que es lo que bueno pasará a todos le pasa a todo el mundo siempre ha sucedido pero en en en alguien tan sabio como Punset es gracioso ver cómo fue como acumulando acumulando conocimientos que además dicho que además tengo que ver glosario acabemos tontos y ahora hablas con él parece

Voz 0470 08:15 ahora sí ahora no saben madre

Voz 1194 08:18 youtuber

Voz 0470 08:22 voy a meter también haga a José Mari Bakero

Voz 0759 08:26 el del Barça yo estoy esperando el comunicado de la Asociación Amigos de pulso para protestar por alguien más

Voz 0470 08:34 al alguien quiere aprovechar para meter a alguien era una petición del público que nunca hemos abierto a público muy arriesgado muy arraigado se basó en ninguna idea para tener una idea pues esto lo metemos aquí y ahora mira cómo lo cierran también Koke Bommel micro con mucha ganancia porque ya está todo aquí pero pero pero para que quede bonito puedes volver a poner la música y entonces según suene según su en el clan de música tétrica pienso a nivel radiofónico queda precioso

Voz 10 09:06 cuando cuando van otras aprovechan este bolo lo ha tomado una caja

Voz 0470 09:11 pues hay en la sincronización vino me voy a estar yo también van por casi te haya tanto los papales

Voz 0759 09:28 que invitan a cerrar que es que como tenemos tantas polémicas abiertas

Voz 0470 09:31 este fin de semana lo vio ninguna polémica esto es más que otro

Voz 1194 09:34 pero la tranquilidad de momento no de momento

Voz 0759 09:36 la tranquilidad una cosa voy os enseño una cosa que antes

Voz 0470 09:39 ha sido donde había aquí que que se levanta tal y como lo vemos

Voz 3 09:49 habitualmente no lo que nos han traído

Voz 11 10:09 campeón de Cruzcampo pero esto qué es

Voz 3 10:15 es lo que han como como no sé cuántos Palais

Voz 0470 10:22 ahora mismo estamos viendo que que no te van a frotándose con la Cruzcampo así que ya abonada Koke ya tardamos en una buena prosa para toda la vida más Nadal es verdad

Voz 1194 11:18 sí

Voz 12 11:22 sí

Voz 13 11:25 la Unión Deportiva Granadilla Tenerife dos Madrid Club de Fútbol Femenino cero

Voz 1 11:37 justicia poética

Voz 3 11:40 en fuentes de Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 11 11:59 el Deportivo

Voz 1194 12:01 Madrid pero está mal puesto porque

Voz 3 12:03 Estados Unidos a nuestra abre micrófono bien esto me escucha

Voz 14 12:06 quitando pero algo se habrá escuchado no yo creo que nos escuchen Coque cuelga el micro Ignatius te lo abierto

Voz 0470 12:11 no siempre gana el Granadilla

Voz 1194 12:14 la casa de Javier

Voz 0470 12:16 el inalámbrico está abierto todo el rato Ike de mientras aquí Francino Pepa anotarse la escucha Ignatius de fondo

Voz 1194 12:22 es ese era mejor es esa chica hay futbolistas de Granadilla

Voz 0470 12:25 pero el Madrid pone Madrid

Voz 1194 12:28 es el Real Madrid es un equipo de Madrid dime Bali

Voz 0470 12:34 el enterado porque el republicano de Madrid porque el Real Madrid también equipo femenino trenes Luthi el Barça así

Voz 0759 12:40 lo que para para poder prescindieron de otras divisiones no lo tiene un espíritu deportivo

Voz 0470 12:48 se han quedado sin división ante otro equipo para final

Voz 1194 12:51 pero sólo perfume masculino prescindieron de todo lo demás

Voz 0470 12:54 sólo por eso creo que ya suficiente para que todo el mundo deje de ser socios de ese club de fútbol

Voz 1194 13:01 hagas socio del club

Voz 0470 13:08 joder como tal desinflado tu sólo eh eh don estará bien el había modernas y en este momento momento momento es un aumento de qué pasa hombre casualidad la cerveza ya no es que no se presentaban joder se pueden pasar programa así que llevamos que estamos ya en abril hombre que la gente igual ya no sabe quién sois esto es la vida moderna la puta esto es PRISA Radio esto Gran Vía treinta y dos octava planta allá hay varios datos

Voz 1194 13:38 yo no entiendo mucho

Voz 0470 13:46 están aquí sentados en la mesa central semicircular de la puta ser un aplauso para

Voz 1194 13:53 nadie os vaya bien

Voz 15 13:57 Gloria dormido

Voz 1194 14:00 claro que sí

Voz 0759 14:12 la Nacho por una vía materna siempre con la actualidad Siempre al filo de la noticia porque hace dos semanas fue la convención del PP me gustaría hablar de eso y once que la si la actualidad nuestro Olea porque nos metemos en charco hemos tampoco después

Voz 0470 14:28 es verdad que la semana pasada como mucha mandan mucho contenciosos

Voz 0759 14:31 hubo mucho movimiento mucha mucho bueno el caso es que hay que hablar de esa convención del PP por cierto

Voz 0470 14:37 mención nacional de maratón Pepe qué sucedió

Voz 0759 14:39 Sevilla que nosotros quisimos ir enviamos un vídeo porque el PP realizaba un concurso de enviásemos to be dio para es raro y dinos porque quieres venir a la convención del PP tal y nosotros hicimos un Bedia sí que era cojonudo además vamos a ver lo que hola agentes de PP o la Convención de Sevilla por las siguientes razones

Voz 16 14:56 esta noche con la información hermano

Voz 1194 15:02 yo quiero para que le pongáis

Voz 17 15:03 bolsillo de Karmele que le ha puesto motor eléctrico ponga hay motor de combustión ya ya ya Petar de contaminación toda mirada un carril para que pueda ello y aparcar el Primark con con Mi coño hay como Prada

Voz 1194 15:12 te has sacado yo creo que vais a ser la nueva UPyD

Voz 3 15:19 necesitamos buena Baby demás animales acogieron

Voz 0759 15:22 no lo cogieron un no sé por qué no nos invitaron no había doble rayitas soul sí sí estaba el cheque lo recibiera y si lo recibieron pero por lo que fuera por no ganamos otra muchacha sin gano que por cierto el vídeo pues son muchachos sea un muchacho

Voz 1194 15:36 no como Bornes muchacho de Alemania donde hay diciendo

Voz 0759 15:42 el PP y bueno el caso es que no nos invitaron y fue una pena porque pasaron muchas cosas

Voz 0470 15:46 el de verdad que ni me enteré que pasó en esa convención no fue fue Cifuentes a buscar el foco a buscar

Voz 0759 15:51 la foto con el abrazo a Rajoy en no perdona

Voz 1194 15:55 es el padrino

Voz 0759 15:58 cedió esa foto también aunque no se vio a Rajoy muy cómodo pasó también que había un un invento muy bonito que es sigue el ritmo de Rajoy

Voz 1194 16:06 cómo se haría un rincón debajo del escenario

Voz 0759 16:09 a dos cintas de andar sigue el ritmo de Rajoy subirse longer

Voz 1194 16:17 es el delito ponían al ritmo igual

Voz 0470 16:19 pues igual que va a Rajoy que ratio

Voz 0759 16:22 hubiera Cifuentes presenta ahí envidia de sombra nada bien pasaron

Voz 1194 16:26 Leire cuando sea la del P la de poder

Voz 0759 16:28 hemos podían poner sillas de finiquitar sigue

Voz 3 16:31 veremos si el ritmo de Raúl gays

Voz 0759 16:37 pasaron muchas cosas y algunas que es donde yo quería llegar bastante intrigantes Koke tenemos la música de hacerse

Voz 18 16:45 sí porque en un momento dado aparece apareció Soraya Charles Santamarina Soraya la otra la cantante de pero en este caso fue Soraya vicepresidenta

Voz 0759 17:03 y ofreció hay una especie de charla no una charla en la que le preguntaron por el tema de Cataluña evidentemente que

Voz 18 17:10 es un tema vamos a escuchar una frase muy inquietante de Soraya Sáenz de Santamaría adelante

Voz 19 17:17 creamos nosotros porque vamos a ganar nosotros porque la democracia está listo lado cada vez las rondas versionar Torrens es verdad más una reposición de Verano azul viva menos de personajes personajes

Voz 0759 17:34 cuidado esa última frase de si porque eso es personajes cuidado

Voz 1194 17:42 sí

Voz 0759 17:44 no tenemos vamos a ver creo que tenemos sólo la frase a ver si entre todos no vamos a ver

Voz 3 17:53 también personajes porque Cortés

Voz 0759 18:04 porque dice lo de Cataluña como una reposición de Verano Azul son los mismos capítulos con los mismos personajes que muy gracioso como

Voz 0470 18:14 no hasta un poco ha dado lugar

Voz 1194 18:16 muchas teorías que cada vez son más gracioso los políticos del PT humor es que yo creo que los propósitos

Voz 0759 18:22 voluntariamente pero yo creo que yo creo

Voz 1194 18:25 qué hay detrás guionistas hay un guión ahí porque esto les humaniza alejarse simpático como personajes de Los Simpson José Mota mejor estas José Mota y los moviendo hay escrito a tope

Voz 0759 18:35 de rojo rojo al ciudadano eh se abre el periodo de esperar Mail el manager de Juan Muñoz mientras tanto pasaron no sólo Soraya salía un poquillo al hablar estos ya digo ha despertado diferentes teorías que si Ballack así toque estalló no me lo creo

Voz 1194 18:57 ambos bien yo creo que no yo creo que simplemente está

Voz 0759 19:00 inteligente y piensa tan rápido que Suu

Voz 0470 19:02 lengua no mataría como sus neuronas del acumula las palas

Voz 0759 19:06 el aparato fue caro va va más rápido que hace que el que el que el cerebro e otro momento que a mí me encanta hubo un encuentro de Rajoy que al hilo de lo que hablabas ya lo hemos hablado alguna vez Rajoy presidente nefasto nefasto todo todo lo que quieras pero gracioso muy cachondo domine gracioso sin querer

Voz 1194 19:23 sin querer o seguir

Voz 0759 19:27 es que maravilló a mí me hace mucha gente le montaron como un encuentro informal con miembros del Partido Popular Europeo hay había gente de Portugal había gente de Bulgaria había gente de Holanda todos de su cuerda peperos europeos exacto ojo es un minuto es un minuto y quince segundos de analista internacional Mariano Rajoy analizando un poco Europa adelante Beaufort a gozar oye yo voy a Portugal

Voz 1487 19:53 y es como si estuviera en mi casa porque nadie me tiene tres horas en la frontera jorobando igual que a ti nadie te tiene igual que a ti tampoco te tenemos tres horas allí jorobando T y en Holanda tampoco le involuntaria tampoco tampoco hay denunciar daría pronto tenemos un una reunión importante sobre el tema de los Balcanes yo conozco al presidente de su país errar Gary es un tipo eh con nivel ahora preside Bulgaria claro la Unión Europea es un tipo flexible e inteligente e tu país está en una situación compleja o Fabra tiene un vecindario hombre nosotros somos vecinos de Portugal somos lo felices Kelly pero vosotros tenéis en Holanda

Voz 0470 20:48 también se porta bien

Voz 1487 20:52 de vez en cuando hay que decirle oye Quito de flexibilidad pero oye bien nivel y estamos todos contentos si tiene la culpa

Voz 11 21:08 pero pero

Voz 1194 21:12 su repaso internacional que maravilloso gol

Voz 0470 21:15 puede como pues se en Bulgaria

Voz 1194 21:17 es uno vecino

Voz 0470 21:20 cuando hay una cosa es estás hablando en público puede cosa cambiar de tema así por él y en Bulgaria Holanda Yolanda bien Holanda a la vuelta de vez en cuando juega

Voz 1194 21:32 que hay que darle con Marchisio y tal pero yo creo que el nivel de análisis internacional

Voz 0470 21:39 nacional e es increíble y creo que tenemos una

Voz 1194 21:42 presidente muy muy gracioso nefasto es más pero me lo hacemos nosotros el Parlamento Europeo hombre un grito sordo como Marine como mínimo que denomina creo que estaremos a la altura

Voz 0470 21:52 lo bueno es que lo que estamos mandando al Parlamento Europeo son tan Potes eh que claro un grito sordo tuyo Bazán más o menos a la altura que osea

Voz 1194 22:00 tiene más nivel que aporta lo mismo

Voz 0470 22:03 declaraciones de Raffarin la promesa no

Voz 1194 22:05 de si vamos al Parlamento Europeo el año que viene inquieto sólo de diez minutos sin dimes sordo abonarán presentar la dimisión claro ya dimitir recordemos pero todo el poder a Pedro luchó

Voz 0470 22:18 practica un poco más en cómo hacer el grito sordo con tino como una gaita

Voz 1194 22:21 bueno Tata practiqué lo del fuelle a verdad que aunque no puedo aguantar diminutos pero puedo coger aire pero que siga sonando la resaca a ven con esto sería grito sordo estándar pero la técnica que empleado para con vistas a un año que me salga bien pero la estoy perfeccionando eh

Voz 20 22:40 al ahora

Voz 3 22:43 eh

Voz 0759 22:47 minutos después el diez minutos en el Parlamento

Voz 1194 23:00 ya hay más ideas en este ratito que entró el discurso de Rajoy desgranado la actualidad política que hubo en materiales y hasta aquí las acción

Voz 0759 23:12 es por cierto la pregunta las bases que es que esto siempre fantasea Si realmente haremos lo que no diga la bases como hacemos siempre siempre se erigió presentes las europea

Voz 1194 23:19 sí que ganas de dividirá perfecto pues hasta aquí

Voz 0470 23:24 que que una prosa directa al exterior

Voz 3 23:30 Juan Ignacio Delgado Alemany darán

Voz 18 23:33 Villa mil novecientos setenta y tres

Voz 3 23:53 bueno la gente ya conoce el personaje me interesaban no

Voz 0470 23:56 pero yo te chamán recordemos es el cómico cómico africano no que Europa si lo flipa claro la frase

Voz 1194 24:04 me di isla gusto de comer y prisa ya había explicado que yo tengo varias de donde antiguos compañeros en la que el hotel del turno de noche en Londres que eran nigeriana

Voz 0470 24:18 pero sigo rastreando Looking for Míster chamán recordemos que tuviste dos años en Londres poco me sirvió dos años viviendo en Londres cuando tuvimos en noviembre este año que tuvimos actuando en noviembre te dije podíamos pasar luego por Covent Garden me dije te donde está es claro ya dos años en dos años en Londres dos años no no salir

Voz 1194 24:40 ya de noche dormía en la habitación que el propio hotel Nos daba salía a caminar por el jardín que había y así dos años así que nada fue pero yo no conozco a Londres

Voz 0470 24:55 ya me hablo bien inglés dos años pero

Voz 1194 24:58 Mister chamán te lo clavos un AVE a la vez que va a salir fue uno de estos chico nigeriano me invitó a la boda de su hermana y fuimos Isabel dando por la manera en una cancha baloncesto no chavalas de yeso era mi colega ahí durante dos años entonces fue fue yo fui pero por qué no salías porque dormía por el día

Voz 0470 25:18 trabaja plano preadolescente quedan ocho horas y cuando me más turbo ical cuando me borracho perdona de sueño y ocho de pacas claro lo que recomienda la OMS sino no te cuadra el día claro

Voz 1194 25:36 así que el Looking for Míster llaman encontrado otro referente más que que acotación vamos a ver el vídeo

Voz 13 25:44 en el PSIB One

Voz 14 25:46 según parece muy indie reverendo africano leyendo la Biblia no indie

Voz 21 25:51 in the city mi opinión

Voz 1194 25:54 qué lencería en la primera fase de la habilidad del libro uno del verso uno del Génesis no

Voz 21 26:01 aquí ni en de IDAE notable en ti ven que en inglés de Titi

Voz 0470 26:11 está todo e indies bien

Voz 21 26:16 en y

Voz 1194 26:20 quiere decir individual con gente que en el principio porque el comienzo digamos que es la primera frase de la Biblia y El ida ahí ya no salió

Voz 22 26:32 sin y mi hija

Voz 23 26:34 ni ni lo gracioso que regulan torero

Voz 1194 26:37 esperaba más significado ni ni ni

Voz 23 26:40 a mí ni bonito ni ni ni mi mi mi mi cine

Voz 1194 26:50 sí yo soy un guiri todavía estamos hablando que yo me a toro y me trabo ya ahí esto para mí es la biblia esto para mí es una especie de

Voz 0470 27:02 también se quita la camiseta con mucha velocidad hace ponen la túnica de chamán

Voz 1194 27:07 es que blanco o limitación que esté a la altura van esté a la altura del del vídeo que acabamos de ver a tengo una túnica La Biblia

Voz 4 27:16 no tengo pero tengo a mi amigo Iván

Voz 0759 27:20 es que yo suelo ir a su peluquería

Voz 1194 27:23 desde hace muchísimos años un fuerte aplauso para Iván de eso lo crean la peluda Iván en la calle Barco aquí al lado e Iván me da para bajar por completo para hacer mejor el personaje raptar por completo la par de verdad los jugadores de baloncesto las condiciones dime pero Hardenne tiene pelo aquí llevo una cresta para cresta yo no llego a ser una mezcla entre

Voz 0470 27:57 Iván saca una pero esto qué es

Voz 1194 27:59 quién lo examinando mira quiero presentar a Iván que nos conocemos muchos años él tenía ahora tiene la peluquería la peludo Iván en la calle Barco ante la tenía en Espíritu Santo en sale cuando yo llegué a Madrid de Londres buscando sitio para actuar fue Iván el perdón con los colegas con los bares de que llevan a sus colegas y ahí fue donde empecé yo actúa mal afeitado a nivel a nivel a nivel y van a nivel higiene todo bien no

Voz 0470 28:27 ya me puedo meter momento va en Bangkok que funciona ese micro vales para esto hay que se lo puedes poner Si hacemos si quieres vamos Iván hay que decir que a nivel de e Iván como peluquero guay luego mucha actitud Iván viene de ahí escuché hoy el problema es que yo no vemos ocurre más

Voz 1194 28:47 pues Iván Se abre una cerveza

Voz 11 28:49 no

Voz 3 28:55 vamos a Live Iván lleva hola hola Iván amigo

Voz 0470 29:09 vale vale iban a pitar en la cabeza Ignatius la caca del

Voz 1194 29:12 pasa por la cabeza me dejó la puta nada que no tenga otra recordemos que Pepa Bueno se va a sentar encima de los pelos de parte de Farrar

Voz 0470 29:24 lo mismo Ignatius está con una con una sábana de peluquería con con espuma en la cabeza Iván que va con camiseta de tirantes negra

Voz 1194 29:34 es que esto lo obtuvimos me que todo lo que tiene mucho pelo pero esto pero esto clarísimo bueno tardes puedo ser intentar lo bueno es que me

Voz 1487 29:48 vale

Voz 1194 29:48 la imagen que lleva iban con una navaja en la mano da mucha tranquilidad iba con dejaron el Vaquilla en una Vaquero hostia pero

Voz 0470 29:59 vale iban estado cortándole el pelo a Ignatius Ana baja a cara perro EMI

Voz 11 30:04 eh

Voz 0470 30:06 yo quiero tratando voy repasando ojo pero me lo estoy pero corta

Voz 1194 30:10 tú qué es porque no estamos ya te acuerdas en mucha estuvimos

Voz 0470 30:14 han buena eh

Voz 1194 30:16 las cuchillas pero bueno es Murcia estuvimos hablando pero vas a quedar ahora mismo hablando Musa como que tú p yo creo que no que va a quedar bien te va a quedar yo creo que de flipado calvos con barba ni ni mis hijas

Voz 0470 30:31 vale cortándole el pelo cuanto es los tonos va a llevar un rato e Iván cuánto crees que sin contarles esto

Voz 0759 30:37 en esta tarde una obra inédita no

Voz 1194 30:39 el IVAM iba me he dicho que que esto pueda ser rápido un poco

Voz 0470 30:43 vamos bien nación si quieres lo hostil

Voz 1194 30:46 no no ya lo hacemos ya las manos vale vale lo termina botiquín y tiritas

Voz 0759 30:54 llama el SAMUR esa esa una

Voz 1194 30:56 nada he hoy sí hoy si vale vale

Voz 0470 31:01 vale pues ahora ya nada ahora ya ahora ya la sección Barrada

Voz 0759 31:04 de fondo suena en el programa consiste en esperar aquí

Voz 0470 31:06 eh Le Rappel pero es que iba se quedar ahora los Packers totales

Voz 1194 31:10 tú crees que va a quedar claro de puta madre sí sí sí pero bueno

Voz 0470 31:13 el Fesser bacteriano si no no no no vas a quedar de mafioso lituano serio igual te descarrilar la barba luego también el Iván ve tranquilo eh no te preocupes que a ver si vas a dar un tajo a tener datos Emma Jimmy James

Voz 1194 31:26 no James Harden James

Voz 0470 31:28 nada nuevo pero yo soy una garantía James Harden por la calva como Shaquille buenos aquí llevo un día calva atrapado Ibarra te has Soneira Tim Howard el portero esto

Voz 0759 31:38 te vas a dar un aire a un terrorista islamista pero bueno

Voz 0470 31:42 no tenemos próximamente no no iba tranquilos esto no pasa nada esto aquí hay calma los tiene usted que esta es que tienen pero es que va a mira ya tenemos media media cabeza campamentos tampoco

Voz 1194 31:54 empieza a salir adelante de acuerdo con el Papa

Voz 3 32:00 no pueden salir sangre

Voz 1194 32:06 cabezadita recuerda cuando Matas tamiz no pues mira muchas veces también te voy a la peludo iban con mi hijo entonces Javier está jugando nosotros pasamos ahí un rato no tenemos que frotando Iván en calor

Voz 0470 32:23 porque porque haberte traído una afeitado la de estas una maquinilla no lo no trasplantado iba

Voz 1194 32:28 es que no tenía pila te para todo Iván iba

Voz 0470 32:32 no le pillas en unos buenos días me salvó la vida

Voz 4 32:34 cómico ya te digo que yo empresa actuar gracias a los colegas que me presente Iván que tenían bares por Malasaña para actuar en esos bares y es curioso que más de quince años después Mi vida siga estando en sus

Voz 1194 32:47 literalmente

Voz 0470 32:49 el hoy ante queremos ya tres cuartos de casi para sí

Voz 0759 32:52 desde Radio tres cuartos de cabezas faltaría no

Voz 0470 32:55 igual cuál es la técnica para cortar pelos sin sin pegar Tajo de la grada personas

Voz 1194 33:00 a claro juicio la tranquilidad la clave si no siempre hacer un poquito más cerveza cualquiera es Llongueras y uno Basauri tiene mérito

Voz 0470 33:22 lo bueno es cortar el pelo borrachos o ganar una medalla de plata hasta arriba de marihuana como Gervasio Deferr en su momento Guitar Hero es estreno mérito así tiene ya lo comentamos donde para darle dos medallas vale eh pero luego le a hacer un degradado en la barba

Voz 0759 33:36 he hoy no porque me tengo que ir al bar

Voz 1194 33:39 las acaba de abrir pero otras veces es cuando he ido

Voz 4 33:43 tú peluquería sí que me has hecho dibujitos en la barba

Voz 0470 33:46 vale pues ahora va a quedar rapaz del todo y luego la barba cana pero

Voz 4 33:49 me iba me me ha apelado de todas las maneras porque ya tengo que nos conocemos de hace más de quince

Voz 1194 33:53 de todas maneras pero ésta nunca iban yo creo que de esta nunca nunca me nunca me he dejado la tronco

Voz 0470 34:00 claro pero la tragedia dejar ese mechón porque

Voz 1194 34:03 no deja de ser echó

Voz 0470 34:08 con Paul por un lado islámico y por otro judío

Voz 1194 34:14 te digo Tito nazi porque lo Tamara si sale mal de todo tenemos la la Chan

Voz 0470 34:21 la oye luego luego el Ignatius tiene un poco de ligero Pelusa silla arriba tienen quitársela e intentar atraer ya está las patillas ya casi no me refiero a quede de sangre

Voz 1194 34:32 este este tipo de París pero nunca me lo había hecho el de dejar la barba con sangre no

Voz 0470 34:40 pero de lo más alejarla de Juncker me rapados y como ahora de ahora a la cabeza lo de arriba disculpado sabe que se que no esperaba esto en la radio pero parece que quieren cervecero la radio permite la radio arriesgada ahora viene lo peligroso porque es que hay más pero

Voz 0759 34:55 antes no Pizzo este vídeo mandas el valor de los Ondas

Voz 0470 34:59 palear tallas ya en la parte superior de la del cráneo que es lo más delicado igual no te queda también como pensábamos no espera pero yo creo en ti le va a quedar muy bien eh

Voz 1194 35:08 no se me usted no nos lo ya

Voz 0470 35:11 claro no porque no tiene

Voz 1194 35:14 yo casi no me estoy viendo la casualidad que es la más delicado si dar Santa Juana pelotas claro

Voz 0470 35:19 no pero ya me pero digo en cuanto al corte de ahora Iván no en general la vale vale iban siempre va lo peor que lo más delicado

Voz 1194 35:29 no te que a que mueras tú

Voz 0470 35:34 no no yo no estoy viendo más que tiene que ver llevo la jefa te matan te digo que te va a gustar pero no vamos a alabar la cabeza no íbamos a quiero decir con la botella de agua o contra o con cerveza

Voz 0759 35:47 mí

Voz 0470 35:48 la prefiero para mí no pero hay más viento hay ahí no Cruzcampo la la la toalla está que parece claro claro

Voz 1194 35:57 la peluquería es el nuevo rock'n'roll

Voz 0470 36:00 no parece que tuviese tanto pelo eh pues el título tonto está cayendo el pelo a la vez la silla Pepa Bueno

Voz 1194 36:07 fíjate va incrustar Very el uf

Voz 0470 36:12 va a quedar afilado cuidado con España hasta que bueno es que ahora es la hostia

Voz 1194 36:20 serie tú crees que me queda bien de verdad sí

Voz 0470 36:22 bastado que puede poner la jefa

Voz 1194 36:25 el verano pero hay que quitarle bien de espuma

Voz 0470 36:27 Pepa que sabía bien mira parece es también parece supongo un monje Shaolin

Voz 1194 36:33 mira rojas como más satánico

Voz 0470 36:39 vamos a ver le está ya casi listo repaso poquito banalidad sí pero déjalo déjalo quisieron esta tarde voy a la peluquería

Voz 1194 36:51 no me paso por la quería y lo terminamos

Voz 0470 36:55 vale antes de nada mira tú con gafas se eh

Voz 11 37:15 un aplauso para

Voz 0470 38:49 la vida moderna llamar cross over a la reunión de Franco y Hitler en Hendaya

Voz 11 39:00 hemos tenido muy buena el filme de Amate arroba ahí van de María

Voz 1194 39:05 bueno vamos a programas no sin antes recordar que ahora Ignatius tapando pelos por la alfombra del estudio parece su

Voz 0470 39:11 cosaco yo pensaba que la sección iba a acabar en algo pero no la sesión simplemente quién te iban afeitar

Voz 3 39:15 sí exacto y limitación de indie rock

Voz 0470 39:19 Thomas autorizado a partir de ahora mismo con la túnica y el P el nuevo el nuevo look parece es líder de una secta

Voz 1194 39:26 lo haremos en la gente que se naciones ya tiraba un poco

Voz 0470 39:32 ahora mucho más terceto pues yo creo que hemos tenido si tú te quieres que hoy no para Ignatius Iván

Voz 1194 39:39 hola